Pablo Laso: "Ganar es lo más bonito que hay en el deporte"

Voz 1 00:00 pero me pide paso Marta Casas en directo desde Belgrado con otro protagonista hola Marta muy buenas otra vez mano pues estoy con el arquitecto de este Real Madrid que en los últimos años el desde dos mil once desde que él llegara a su banquillo ha ganado catorce títulos entre ellos dos Euroliga yo no le voy a entretener porque ya están con prisas el avión ya está preparado para volver de regreso a Madrid Pablo Laso el entrenador más laureado de casi de la historia del Real Madrid leyenda pura de este equipo ya te está escuchando en la red

Voz 1670 00:27 hola entrenador Pablo Laso muy buenas están que tal hombre Martas amiga has visto es que te tratan porque como te vamos a tratar ganas catorce títulos desde que llegaste en dos mil once y encima te da caña ya me contarás que te has acostumbra a ganar

Voz 1665 00:43 bueno ganarnos acostumbra a nadie a ganar ganar es lo más bonito que hay en deportes lo que pasa es que muchas veces solamente se valora el resultado y yo tengo la suerte que hago lo que más me gusta que es bueno que el baloncesto me gusta desde que soy un crío jugado ahora soy entrenador el día a día pero el deporte es así el resultado marca mucho oí obviamente ese día hoy para estar muy feliz

Voz 1670 01:06 sabe mejor que la primera

Voz 1665 01:10 cada una tiene su momento yo creo que ganar una Euroliga como la ganamos en Madrid fue increíble ya está pues como ha sido la temporada también de todas vas sacando de cada casi de cada día no lo que yo creo que las dos hablan muy bien de el del equipo del club del apoyo que tenemos de nuestro presidente de de nuestro trabajo diario oí bueno

Voz 1670 01:29 yo estoy muy orgulloso está a priori más difícil no no no digo que tenga más valor que las dos valen lo mismo pero en ese toda tu el viernes hoy el Fenerbahce Euroliga ganada por la puerta grande no

Voz 1665 01:40 a ver nadie se acuerda de cuando ganas diciembre te consigues meter en ellos porque ha habido ocho equipazo es que se han quedado fuera que no en el playoff entonces estamos a uno de los mejores equipos de Europa todos yo creo que el valor no es este fin de semana que por supuesto lo tiene mucho el Panathinaikos también elimina para antiguos en ventaja de campo eliminaban Checan partido Fenerbahce en la final pero todo el trabajo anterior también tiene mucho mérito en una temporada que ha sido difícil eh

Voz 2 02:06 a un año plagado de lesiones eh fíjate la cantidad de lesiones que habéis tenido como has conseguido habéis conseguido los servicios médicos en este caso que lleguen casi todos en el momento más importante de la temporada

Voz 1665 02:15 sí bueno ha sido un año muy difícil ha pasado un poco de todo hemos tenido momentos a otro y me decían que que estas siete jugadas hemos tenido el partido bueno y yo creo que siempre el equipo ha sabido creer y ha sabido crecer y ha sabido a buscar su momento es buscar su oportunidad creo que el trabajo de la gente alrededor del equipo de los fisios del médico de los médicos de de del día a día no de buscar las soluciones que podríamos las que no aguantar la gente dado un paso adelante al final pues muy orgullosos de todo de todo el trabajo de todo el equipo está

Voz 2 02:49 a punto de salir de del club en un momento delicado y fíjate tres Ligas cinco Copas dos ligas tres Supercopas de España una Intercontinental como te suena

Voz 1665 02:59 bueno me suena todo muy bien lo que pasa es que yo intento que todo eso no me cambie no bueno ya tengo en casa quién me dice que no cambie entonces no es mi manera de ser yo disfruto mucho tengo la suerte que entre grandísimos jugadores en un gran club estoy feliz con lo que hago Si sí es verdad que obviamente pues todos esos reconocimientos esas victorias esos esos títulos pues hacen estar muy orgulloso pero ya te digo yo mañana me voy a levantar a seguir pensando en que el jueves tenga

Voz 1670 03:28 partido pero le das día libre mañana no a si mato pero vamos a ver si ellos claro sino con con razón me matarían a ver si te va a entrenar a las diez de la mañana vaya no no oye una lástima perder a Don seis no jugador como él

Voz 1665 03:42 bueno yo no pienso mucho ahora mismo en la situación futura de ninguno yo ahora mismo lo que quiero es el momento de disfrutar lo que tenemos y no pienso muy adelante lo meramente Lucas un grandísimo jugador y es normal que todo el mundo piense en el futuro e intentar tenerle pero maravilloso jugador del Real Madrid y nosotros nos queda un mes de competición oí y queremos que el lugar sea jugando también como lo está haciendo ahora que no salido a seguir ganando

Voz 1670 04:03 pero ha llegado su hora no aunque es momento de celebración ha llegado la hora de que de que se vaya no se me empujan para irme pero en este momento que vaya bien buen viaje de bueno

Voz 1 04:12 pero a malo simplemente es simplemente un una cosita ahí es que ha habido hemos visto las celebraciones de todos los jugadores en la pista en los vestuarios para Pablo Laso apenas le hemos visto oído los cinco minutos siempre quiere dejar ese protagonismo para los jugadores pero en esos pocos momentos de intimidad que has tenido Pablo que si te ha pasado por la cabeza

Voz 1665 04:28 bueno me he ido sí por supuesto celebran baja Mis hijos me un abrazo con ellos sacar las fotos de pero luego yo creo que es un momento para ellos no es momento para para ti lo para todo el grupo para los chicos que trabajan tanto y yo me voy a él tiene un rato aquí que están solos bueno pues iba pensando me he visto que tenía cuatrocientos y pico Balzac pero no yo creo que es un momento para para ellos para que lo disfruten el yo creo que yo ya hablo mucho en la rueda de prensa de tengo que hacer

Voz 3 04:53 muchas historia yo creo que era momento por ahí me da para preguntarle una rápido y Pablo me puedes explicar qué pasó después de la derrota contra el Panathinaikos en Atenas para que el equipo haya pegado no este cambio pero que haya sido todo este camino hasta la final porque algo te tuvo que pasar esa noche

Voz 1665 05:10 pues hombre no tengo tiempo para exponentes

Voz 1670 05:15 es muy un algunos trato meeting titular yo creo que el equipo fue capaz

Voz 1665 05:19 de ver que ese día no fuimos el Real Madrid que si queríamos conseguir lo que queríamos conseguir y y que no nos merecíamos dar la imagen que habíamos dado y que te que somos otro equipo y demostrarnos que somos otro equipo hacerles ver algo tan obvio que yo sabía que tenían dentro pero muchas veces como en la vida hay veces que un tortazo te viene bien para darte cuenta dónde está eso para espabilar te bueno sería no dieron un buen tortazo

Voz 3 05:41 vino que lo hace con horario infantil eh