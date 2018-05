El Sanedrín de El Larguero analiza las posibilidades de Lopetegui con su convocatoria

Voz 0458 00:00 bueno de mañana Julen Lopetegui venga vamos a vamos a ir por líneas que lo del mejor once de la Liga eso ya no y mañana hablaremos que había mañana pero tiene poco hacer mejor hace la Liga operario de Telephone

Voz 2 00:12 en la clava operario de Telefónica tiene los mismos gustos futbolísticos que sí

Voz 0458 00:17 pero qué es esto por puestos sí pero bueno vamos a ver portería bueno que levante la mano a alguien que no cree que vayan a ir De Gea raíz de ahí

Voz 1375 00:23 pues nada eso está hecho Iker por ahí no no Jiménez no ya lo dijo al larguero que él no había convenció al seleccionador

Voz 0458 00:30 alguien tiene alguna sugerencia diferido

Voz 1375 00:33 en la portería debería estaría sillas mientras que Blanco sea español no debería estar Iker Julio por supuesto

Voz 2 00:41 para mí son iban a ver también hacemos lugar por no por llamarse Iker Casillas sino por la temporada que ha hecho en el Oporto en de lugar de Reina

Voz 0458 00:49 por ejemplo a mí también me estoy con vosotros una eso mal

Voz 2 00:51 no oye y esto no es por lo que nada de eso

Voz 0458 00:55 no lo que es lo que ha ganado State pero Lopetegui cree incapaz de asumir que no va a ser titular y seguramente lo sea a ese pacto se supone que llegaron a hablar con él

Voz 2 01:03 te gusta y te aseguro mi portero claro

Voz 0458 01:06 en aquella ver pues hablarían de eso no si te digo que hay

Voz 2 01:08 o sea a día de hoy no pondría ningún problema para ser suplente en la selección

Voz 0458 01:14 de la que no Sergio Asenjo lo que era una broma no vale yo creo que es momento de pasar a la defensa valorado no no no no donde los haya pero yo creo que está muy claro De Gea Reina hay Kepa ir verdad que Casillas está entre los dos mejores porteros españoles para mí también tres como máximo pero yo casilla está fuera de Gea Reina y Kepa

Voz 1375 01:36 tras haber lateral no primero es bueno lateral yo creo que es la defensa titular la tenemos todos Clara Carvajal Piqué Ramos Jordi Alba son cuatro mejores defensas del mundo sin ninguna duda

Voz 0458 01:49 rival va a Piqué Ramos y a partir de ahí alguno me sumo se convoca algunos de estos cuatro

Voz 1375 01:53 perdona

Voz 0458 01:54 venga seamos serios vamos a la lista si te estoy hablando esto es cuatro cuatro ya cuatro yo les sumo Nacho ya Espilicueta seguros y las dudas de Odriozola Marcos Alonso

Voz 1375 02:09 yo creo que los dos pero verdad que son ocho defensas

Voz 3 02:11 alguien les obra o le falta alguien el decir yo me olvidará llevaba Sergi Roberto en lugar de otro ahora por ejemplo el ejemplo por la polivalencia que tiene que un torneo corto te puede venir muy bien para cualquier contratiempo Pasteur de hubiera metido por por

Voz 1576 02:25 Nacho yo creo que el final de temporada yo creo que mejor que que Nacho con la lesión incluida

Voz 0458 02:29 sobra uno de los dos Odriozola Marcos por el hecho de que tanto Azpilicueta te pueden jugar en los dos laterales el John no pero no por meter por otro defensa sólo dejarlo para ganar en el medio o arriba uno más a mi me parece que eso es necesario porque además de ser defensa pero lo tenemos cubierto con Jordi Alba es algo más o eso ha demostrado ser en el en el Chelsea tengo dudas Javier de Zola que es un lateral derecho puro que a lo mejor bueno va a tener la oportunidad de eso de de sustituir a nadie Nacho por jugar de lateral claro no no oportunidad a nadie porque yo creo que hay dos o tres por delante del quizá un defensa menos podría yo creo que bueno

Voz 2 03:04 sí sí sí eso sólo se también crees que se carga uno de los dos laterales yo creo que llevas siete sólo porque el que va a ganar una plaza para los centrocampistas seguramente porque además Lopetegui ha jugado alguna vez ya con tres defensas eh aquí en el Mundial ante selecciones que se nos cierran Italia más

Voz 1375 03:20 y que caería Odriozola

Voz 0458 03:24 Odriozola o Marcos Marcos Álvarez

Voz 4 03:26 Marcos Alonso solo ha llevado a la última

Voz 0458 03:29 como aparte Lucas Vázquez con el Madrid a jugar de lateral a Saúl puede jugar atrás

Voz 2 03:33 es que tienes muchas vale más de las defensas sólo con la selección la última sí sí creo que es al que le puede quitar y que no pasa nada

Voz 1375 03:42 yo creo que van a y ocho

Voz 0231 03:44 estos ocho yo tiene llevaba siete como dice Pinto

Voz 0458 03:46 Marcos crees que estás parecen mucho que bueno aunque

Voz 5 03:49 aunque haya gente que no le gustan los cuatro lo que hemos dicho que son titulares bajan para mí vale vale van van estos ochos Antón

Voz 0231 03:58 yo llevaría siete defensas pero creo que va a llevar a estos ocho e Imaz desde la filtración el operario de Telefónica pero lo de Marcos Alonso me parece cuanto menos noticia creo que ni entraba en las quinielas de Marcos Alonso estar en el Mundial hace un mes creo que España con siete defensas con gente polivalente como Azpilicueta como Nacho va de sobra no pierden un puesto de arriba o del medio

Voz 5 04:21 porque hemos goles tanto la polivalencia de vericuetos de Nacho en Nueva de Sergi Roberto me parece que os aquí estoy

Voz 0458 04:26 pero me parece una muy buena pregunta habitable no le gusta Sergi Roberto lateral claro es que una pólvora defensa todos son defensas y sólo juegan en defensa y otro que si se quiere otros muy buen centrocampista es que no es que no es un buen defensa es un buen defensa eso es es muy buen centrocampista a las si Chile quieres si quiere meter como

Voz 1576 04:43 el centrocampista de otro perfil

Voz 0458 04:46 ha hecho una gran temporada vale eh que quiere decir gomas defensa está

Voz 1 04:51 Clara

Voz 0458 04:52 que tenéis alguna duda esta está bastante dividido que esto es bueno o que sobra uno de los dos a uno pero creo que va a ser eso

Voz 1375 04:59 centrocampistas lloro estos nueve me parece que son seguros Koke Busquets Thiago Saúl Isco Iniesta Silva Lucas y Asensio se me olvida a alguien no

Voz 0458 05:19 vaya juego ya te digo que voy a hacer tres equipos titulares dale cualquiera de estos a cualquier selección del mundo incluido Brasil se perderían por uno por uno

Voz 2 05:29 oye Irene Rodríguez al este del Villarreal no leáis

Voz 0458 05:34 pues podría ser muy buenos

Voz 1576 05:38 no yo iba a decir que meto a Rodríguez quitaba Lucas Vázquez

Voz 0458 05:42 no para quitaron la te quitabas dos del Madrid no Nacho

Voz 6 05:46 algo que no no habrá Nacho porque no había no por gusto

Voz 0458 05:49 y no le gusta la defensa titular por Carvajal no te quepa duda en Madrid eso seguro no hay ninguna duda trucos porque Lucas al final no voy a entrar en vuestro

Voz 2 06:00 juego no no no yo creo que que no pero hombre espera pero a nosotros es el tuyo

Voz 6 06:06 yo lo tengo estoy entero

Voz 1576 06:09 yo creo que Rodri y luego con dos asistencias el último partido de Liga creo que ha hecho una gran temporada y creo que si Busquets que es el el puesto quizá más sensible que están menos doblado no está o no puede jugar esa posición aunque es aún lo ha hecho ante el Atlético de Madrid creo que para mí si tiene algún problema con una sanción creo que Rodrigues es fundamental mientras que Lucas va para premiar la temporada que ha hecho el Real Madrid pero que creo que nunca va a estar por delante del resto de centrocampistas pero hombre pero Lucas es un hombre que porque tiene mucho

Voz 6 06:38 llegada al área que a la banda

Voz 0458 06:41 el fondo de tú crees que está para quitarle el sitio

Voz 6 06:44 va a Isco no va a Iniesta que cambié yo creo que no va a jugar nunca y creo que sí buscó pero ya lo tiene alguna lesión alguna sanción

Voz 0458 06:55 creo que Rodríguez fundamental yo por lo argumento el recambio natural de Busquets Rodri claro por eso te digo la verdad que haya jugado ha puesto a veces a Thiago puede jugar Saúl pero no lo han hecho iguale en un Mundial se dan muchas situaciones lo mejor en un partido atascado necesitas haya Lucas Vázquez veinte minutillos como probó a te has hablado Talavera de Rodri pero no de Vitolo

Voz 1576 07:15 es que Vitolo yo creo que él no ha hecho una temporada como para que te llamen hizo méritos en la clasificación pero es verdad que ahora estaba en en la recta final de temporada cuando estaba mejor físicamente igual llegaba bien al Mundial pero creo que no hay que una buena temporada como para para ir al Mundial

Voz 0458 07:29 el año entero entonces quiere decir Diego Costa por ejemplo parecía que iba a perder y al revés

Voz 1375 07:34 ha entrenado ya está ahí imagínese indies

Voz 0458 07:36 cultivada lo decimos de los delanteros siempre pero yo me voy a mí cuando tiene la oportunidad eh bueno centro campo yo creo que lo he visto muy claro y que la duda de si metiera Rodri a cambio de cargarse a un lateral en por ejemplo o Parejo ha visto también Pablo Pin es verdad que Gallego

Voz 2 07:50 el delantero

Voz 0458 07:52 a ver cuántos de la trova bueno aquí para completar la lista yo tengo tres

Voz 1375 07:56 sí

Voz 0458 07:56 en ocasiones hay ocho en la lista que yo he hecho hoy los tres K pelota ocho defensas no vuelve a en pista el tres de enero

Voz 2 08:02 sí yo de siete defensas

Voz 0458 08:03 por eso digo que depende de Defensa menos habría que sumar salir adelante era yo en cuanto a rendimiento tengo alguna duda con algunos quiero decir Thiago va porque es muy buena

Voz 1375 08:13 no pero no ha hecho un buen año por ejemplo

Voz 0458 08:16 que seguro porque de la nómina de de Lopetegui pero que no ha hecho un buen año Saúl no ha terminado bien Koke no empezó bien ha terminado bien refiero que que también parece que no terminado bien pero va ir porque también está muy importante

Voz 1375 08:30 delanteros Costa Aspas Rodrigo creéis que vais Morata no alguien cree que va a llevar al final a Morata ha hecho méritos para que vaya yo diría que yo creo que en aquel Morata

Voz 0458 08:43 no no yo creo que tiene que ir Morata yo creo

Voz 0231 08:45 por qué es un campeón porque yo creo que en los grandes eventos tiene que haber jugadores de grandes partidos y Morata es un delantero de grandes partidos Morata es un jugador que a lo mejor no es el argumento más técnico para los que queréis poner encima de la mesa pero es un delantero que han metido gol en cuartos de final de la Champions semifinal de la Champions final de la Champions símbolos de España en la última Eurocopa se marchó al Chelsea para a jugar más ir al Mundial Si se hubiera quedado en el Madrid de suplente del Madrid hubiera ido al Mundial como está yendo Lukas Haas y hubiera queda en el Madrid huir del Mundial se fue para dar un salto al Chelsea yo creo que no es ahora mismo el delantero centro de España Diego Costa va por delante del claramente pero creo que entre llevar un lateral derecho además llevar a un delantero que está acostumbrada a meter goles en grandes partidos no tengo ninguna

Voz 0458 09:30 qué mejor que seguro que lleve a los cuatro delanteros quitando un lateral

Voz 2 09:35 tienes Lopetegui sí dejarlos ocho defensas o quitar un defensa para meter un delantero hizo lo quiero decir que lo que está metiendo el gol Sellés es en la era Lopetegui

Voz 0231 09:45 lo que llevado por ejemplo a Isco cuando no jugaba nunca en el Madrid ha llevado disco porque creía en Isco porque le gustaba Isco INE ha funcionado porque es un fenómeno disco no entiendo por qué no confían Morata pero que no cree que le hizo campeón de Europa sub veintiuno con la frase

Voz 0458 09:59 qué dijo en la anterior lista contra Alemania acuérdate que dijo espero que Morata mejores apriete final de temporada justo desde entonces para acá entre que no lo apostó que no hay hay una peor peor no sé si basarla en eso porque estaba dicho nada si no hubiera dicho nada Lopetegui pero como lo que dijo fue bueno si mejora de que al final pues vamos a ver espero que mejor y tal como es

Voz 1576 10:22 no es que los argumentos que que sacan de la selección

Voz 0458 10:27 ha dicho que ha hecho un mal año Hadid todo lo mejor Álvarez no valgan para hombre yo creo que es lo habitual fase de clasificación de este Mundial

Voz 1576 10:34 es bastante más importante para Lopetegui Vitolo

Voz 0458 10:36 que Morata yo creo que es perfectamente comparable con todo lo que moral

Voz 1576 10:39 esta que a la selección no no porque yo he sido el primero que he dicho que no iba y que creo que no lo ha hecho pero no podemos decir que Álvaro sí porque es un jugador importante cuando ha sido muy importante para la selección para el sevillano los europeos iba a las cosas Vitolo pero no no ha hecho un año para ir a lo micro te vamos a jugar partidos

Voz 0458 10:56 Pablo yo me da la sensación muchos partidos algunos partidos sin delantero llevará dos hoy y que no juegue ninguno o que no esté en el banquillo los cuatro me con un futbolista de que detallan

Voz 0231 11:07 dial pagó el por el ochenta millones de euros es que no tenemos tenemos muchos delanteros del nivel no los tenemos

Voz 0458 11:12 no jugaba el Madrid no jugó jugó mejor que nada aunque Allegri le puso de suplente la Juve ojalá que no juega en el Chelsea pues llega un momento que si no juega no vas a llegar a los cuatro ahí

Voz 2 11:25 yo no yo yo no llevaría a los cuatro ya llevo tres es más creo que cuando Lopetegui dijo hace una semana pasar una entrevista en el al no no recuerdo donde era Se va a quedar alguno fuera hay le tengo mucho cariño a pesar de Morata que fue su primer delantero que era el nueve titular de era

Voz 7 11:42 el delantero pero pero es que luego apareció delanteros siempre constancia pero Diego Costa no estaba vale pero el esperó Hinault puso a Morata dos partidos seguidos jugando con los jueves todo el equipo hasta que escogerá justo e escucha quiere avanzaba a Diego Costa porque Diego Costa estaba fumándose

Voz 2 11:58 el Chelsea al iba Morata pero es que luego aparecieron en escena dos delanteros que le han metido muchos goles porque Rodrigo casi siempre que ha jugado ha marcado le puso de titular en el primer amistoso que hicimos de los últimos dos En me parece en San Petersburgo marcó luego no jugó en Alemania yo creo que de verdad creo que el titular de la selección para Lopetegui ahora mismo es Rodrigo por delante de Diego Costa y luego creo que Yago Aspas a mí es un delantero que me encanta como mezcla con los centrocampistas que llega en un momento de de de seguridad de de de de creerse futbolista ante su última oportunidad se merecía estar no hay quien le quite ahí yo creo que el delantero es dio

Voz 8 12:43 Morata tenía más mala suerte que la leche porque es lo que decía el Chelsea para asegurarse el Mundial le sale al revés y es que encima a Rodrigo ya no les puede sacar de la lista es que han hecho un año

Voz 0458 12:56 pero no sé cómo sería el nueve titular de España además que por el juego de España se entiende mucho mejor y es mucho más fácil para ellos jugar como juega España que a Diego Costa que es el titular de Lopetegui estoy de acuerdo con Julio pero es el que peor se sociedad de todos es que no recuerdo dos partidos buenos de Diego Costa con espera no no me acuerdo

Voz 1576 13:14 los últimos sí siempre os recuerdo dos bueno