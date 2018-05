Manu Carreño: "Yo creo que Iniesta es perfecto, decidme un 'pero'"

Voz 1424

09:17

sí es evidente es evidente que Iniesta representa todo eso porque Iniesta en el fondo es es como decíamos antes en favor transversal es decir es un jugador nacido en Fuentealbilla que viene a Barcelona construir una historia que es irrepetible porque no es no es habitual que un chico venga aquí con doce años instale en La Masia se acabe convirtiendo en una leyenda sobre todo porque representa lo que es la esencia del Barça en el sentido del juego en la ideología de juego para mí si me preguntas es el último guardián del templo meses otra cosa meses otro nivel Messi desde otra dimensión de aquel medio campo que que qué pasará a la historia del fútbol mundial que es Busquets Xavi Iniesta ya sólo queda Busquets ya no está Xabi ya no están Iniesta y eso obligará al Barcelona replantearse su manera de jugar que ya lo ha hecho con Valverde este año pero evidentemente no puedes jugar igual porque no tienes ese esos jugadores porque estamos hablando de un jugador que cambió la historia del Barça con dos goles un tipo que no es goleador cambió la historia del Barça con dos goles uno en Stamford Bridge y otro de Johannesburgo que como decía Xavi siempre decía por qué lo tiene que marca el porque es un tío con Ángel osea que tiene algo distinto y eso no se encuentra en ningún otro lugar de hecho el Barça no ha podido encontrar un Xavi el Barça no podrán encontré