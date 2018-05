El Larguero (1ª parte / 20/05/2018): Entrevista con Luka Doncic y Pablo Laso y las despedidas de Torres e Iniesta

Voz 2 00:00 la sí

Voz 1375 00:32 bueno pues acabó la Liga desde que empezamos a mediados de agosto hoy último día se baja el telón con el Barça ganándole uno cero a la Real Sociedad a gol de Coutinho última jornada de Primera División uno cero Barça Real Sociedad antes Atlético dos Éibar dos los dos goles de Torres los del Eibar de Quique hay de Peña un golazo por cierto desde fuera del área en un partido en el cara a Nos cuentan también Fullana hay Talavera ávido división de opiniones en torno a Griezmann porque si ha habido fiesta con Torres pero ha habido aumento en que algunos aficionados han pitado a Griezmann ya llegaba ayer Godín con un megáfono al fondo uno de los dos del estadio y la dicho aplaudirle que se queda aplaudirle que se quiera cuando estaba en Carrusel digo puesto que es una estrategia

Voz 1576 01:12 para que no le piten o algo más

Voz 1375 01:15 ahora contamos lo que pasaba allí en el Wanda y contamos cómo está el asunto de ah y además Athletic Club de Bilbao cero Espanyol uno con muy poquita entrada en San Mamés vaya año en Bilbao el peor equipo de los tres vascos por cierto de los cuatro vascos de el mejor el Eibar Athletic cero Espanyol uno gol de David López y Valencia dos Depor uno ese partido de esta mañana goles de Zaza de Guedes

Voz 1576 01:36 Lucas Pérez para el Depor así que la primera de

Voz 1375 01:40 es una con el Barça campeón segundo Atlético tercero Real Madrid cuarto Valencia que jugarán champions Villarreal Betis Sevilla séptimo jugarán Europa League Depor Las Palmas y Malaga que descienden a Segunda División en Segunda División jornada número cuarenta quedan dos hoy se ha jugado el Barça Ab3 Cádiz uno Marcia uno Osasuna uno Zaragoza cuatro Albacete uno Alcorcón cuatro Rayo cero si ganaba el Rayo hoy subí a Primera era equipo de Primera pero ha perdido cuatro cero tendrá que esperar a la semana que viene Córdoba dos Almería cero el Huesca que juega mañana si al Lugo se juega a las nueve será equipo matemáticamente de Primera división mañana a las nueve Huesca Lugo y el Rayo precisamente tendrá que esperar al domingo que viene con el Lugo también así que el Rayo es primera con setenta y tres Huesca segundo con setenta y dos en play off ahora mismo jugarían el playoff de ascenso Sporting con sesenta y ocho Zaragoza con sesenta y cinco Valladolid con sesenta y cuatro que ayer marcó ayer ganó uno cinco al Lorca con tres de Jaime Mata que lleva treinta y dos goles el pichichi de Segunda XXXII goles lleva Jaime Mata y el Cádiz que esa sexto con sesenta y tres puntos Sporting Zaragoza Valladolid y Cádiz ahora mismo el playoff fuera están el Numancia con sesenta y dos es decir a un punto Oviedo también con sesenta y dos y Osasuna con sesenta y uno descenso Córdoba cuarenta y cinco bar sabe cuarenta y tres Lorca treinta y Sevilla Atlético veintinueve además mañana es un día importante hay lista de Julen Lopetegui a la una del mediodía para saber qué veintitrés van al Mundial de Rusia luego haremos nuestra quiniela pero yo creo que la tenemos todos muy clara y que no sé si vamos a variar en uno o dos como mucho y me imagino que con vosotros oyentes exactamente igual eh enseguida aparecido en el lugar donde se va a hacer la convocatoria mañana se ha hecho un ensayo en ese ensayo sea filtrado bueno sea filtró han puesto una lista que no sabemos si la de mañana o no pero es que yo creo que es la de mañana en esa lista no está ni Morata ni Vitolo ni Sergi Roberto sí que estarían Marcos Alonso y Odriozola Yesa lista es la que se ha visto públicamente allí sea filtrado esa pero yo diría que esa es la de los líderes al menos Gomis XXIII luego les ve a preguntar a todos ellos si fuera de España en Italia la cuarta plaza ha sido para el Inter que jugará Champions el año que viene que le ganaba la Lazio dos tres vaya a final de partido Pablo sería espectacular

Voz 1670 04:03 a la plaza Champions a la levantar a ganar el empate ya llegarán unos uno y la remontada el Inter al final

Voz 1375 04:09 pues remontado y ha ganado dos tres así que el Inter después de siete años

Voz 1670 04:12 daño sin ir a Champions jugará la Liga de Campeones el interés

Voz 1375 04:15 Milán en Francia han presentado hoy a Thomas to hell el nuevo entrenador del PSD y ha recalcado que habla con Neymar que es clave para ellos aunque ha dicho que si terminara ya el mercado de fichajes de verano que sería mucho más feliz

Voz 1104 04:28 bueno ha dicho habla con toda tranquilidad hecho hombres si termina hoy el mercado de verano me quedo más tranquila entre Messi en la verdad que siga homenaje mensaje bueno ya ha soplado todos el mercado deberán además al que la If ha dicho hoy en L'Equipe que habló con el padre de Neymar y que le ha dicho que el futuro el brasileño está en París pues eso es una gran lo cual a mí me garantía de tranquilizar ya que no veas

Voz 1375 04:48 en Portugal se jugó a finalmente la Copa de Portugal la tasa de Portugal la ganado el aves que le ha al Sporting de Portugal dos uno y fuera del fútbol nos hemos salido además de lo del Basque que enseguida estaremos por ahí con Pacojo con Marta Casas como protagonistas campeones drop al Real Madrid ochenta y cinco ochenta le han ganado al Fenerbahce eh con Doncic como en Pipi digo además del basket en tenis ha ganado Rafa Nadal por octava vez el Masters de Roma Master mil de Roma la ganaba el Zverev seis uno uno seis y seis tres en motos recital de Marc Márquez que ha dado un golpe otro más encima de la mesa en el Gran Premio de Francia donde no Soledad precisamente bien el circuito a las anda ya Márquez pero hoy ha ganado la carrera Lesaka ya treinta y seis puntos al segundo que es Maverick Viñales en Moto2 ha ganado en Moto3 al ver a Arenas todo esto en la portada de El Larguero que nos lleva directamente al Camp Nou porque hay todavía sigue habiendo muchos protagonistas Luis Flaqué no todavía no

Voz 1104 05:41 en el Camp Nou todavía queda gente está la practicas una queda poquita gente de hecho está recogiendo a todo el confeti

Voz 1157 05:46 está sobre el césped los jugadores están todos en el vestuario menos uno que es Andrés Iniesta que han vuelto a salir al terreno de juego porque quedaban una grupito de aficionados también la

Voz 1104 05:56 la zona al final la grabación

Voz 1157 05:59 piensa no ha salido y ahora mismo hay imágenes todos agolpados los no se quedarán unos veinte treinta aficionados alrededor de Iniesta que está literalmente regalando camisetas la está tirando para que las van encogiendo los que puedan regalando camisetas con el ocho a la espalda Andres Iniesta que de este modo agradece el apoyo que ha recibido de de esa zona del campo que hoy por ejemplo ha estado pues ocho minutos seguidos cree que han sido coreando su nombre no ha sido sustituido eh

Voz 1375 06:22 a él sólo en el campo por si están

Voz 1157 06:25 veo que ahora se retira en la zona de los banquillos lel los trofeos de Liga y Copa quedaban algunos familiares que serían fotografías pero de jugadores novio ninguno as repasando Verona no había ninguno más está simplemente Iniesta detrás de una de las porterías insisto rodeado ahora mismo de pues de treinta cuarenta aficionados que están en lo creciendo porque Iniesta ha salido con un paquete de camisetas las va tirando una una

Voz 1375 06:44 vamos como los Reyes Magos que me imagino que es ese momento de soledad aunque todavía no está vacío el Camp Nou pero ese momento que busca Iniesta como el último suyo de de jugador del Barça en su estadio que todavía eso estadio hasta el treinta de junio tiene contrato en vigor en los próximos días anunciará a donde se va a la próxima temporada eh Adriá Albets ha terminado la rueda de prensa allá de os que Rodríguez que la rueda de prensa de Valverde no o las hola así que estaba por ahí sí que Rodríguez pero sí ha terminado confirma la rueda de prensa de Ernesto Valverde está ahí sí que ahora sí que habla ahora sí qué tal bien muy bien me alegro terminado ahora mismo la rueda

Voz 1906 07:20 prensa de Ernesto Valverde eh donde ha destacado la Liga que ha hecho el el Barça esos puntos que las acabó Atlético de Madrid ya ya Real Madrid ha explicado que tiene un esguince fuerte que elevan a hacer pruebas para ver cuál es el alcance de su lesión ha elogiado obviamente la figura de Andrés Iniesta además dice Valverde que él que ha sido futbolista como cualquier otro hubiera soñado con una despedida como la que ha tenido Iniesta lo escuchamos

Voz 1375 07:45 todo lo que ha ocurrido y es un sueño para para

Voz 0588 07:47 cualquiera evidentemente hay sueños que que gente que se lo merece como es el caso de de Andrés Isasi hoy pues si eso o muy bien ha sido muy emocionante desde el principio luego cuando ha sido cuando lo hemos cambiado la reacción de la gente le han hecho pasado a pasar un mal rato en el banquillo higo luego al final no Isabel la verdad es que ha sido algo que será difícil que se nos olvide no

Voz 1906 08:08 un Valverde que estaba obviamente contento que ha reconocido que se ha vivido una noche mágica histórica en el Camp Nou pero que siempre discreto evitados sacar más pecho de lo que corresponde

Voz 1375 08:19 pues eso es lo que ha dicho Valverde todo ha girado en torno a Andrés esta además una Liga que ha sido hasta hasta aburrida menos para los peligros del Barça que han estado encantados de que sea aburrida pero para el resto sabíamos ya hace tiempo que va a ser campeón y hoy todo el título ya estaba celebrando le ha entregado la Copa Rubiales al campeón en el terreno de juego con en una de esas nuevas normas del nuevo presidente de la Liga que entregará la copa de campeón de Liga al vencedor en el momento que sea el campeón hoy la entregado Rubiales al Barça pero es que toda la gira en torno a Andrés Iniesta jobar nos vamos a acostumbrar pero nos va a costar Jordi Marco se lo de lo de Andrés Iniesta decíais antes que estabais tristes por cómo se ha producido todo porque es verdad ha sido muy emotivo porque además se van yendo todos no los integrantes de ese gran Barça Se fue Puyol se fue Valdés se fue Xavi todavía queda alguno no está por ahí Busquets que el gran Messi evidentemente pero Iniesta yo creo que representa todo lo que ha sido el Barça

Voz 1104 09:09 en en este tiempo no junto con Xavi

Voz 1424 09:12 sí es evidente es evidente que Iniesta representa todo eso porque Iniesta en el fondo es es es como decíamos antes en carros jugador transversales es decir es un jugador nacido en Fuentealbilla que viene a Barcelona construir una historia que es irrepetible porque no es no es habitual que un chico vende aquí con doce años se instale en La Masia se acabe convirtiendo en una leyenda sobre todo porque representa lo que es la esencia del Barça en el sentido del juego en la ideología dejó para mí si me preguntas es el último guardián del templo meses otra cosa meses otro nivel meses de otra dimensión de aquel medio campo que que que pasará a la historia del fútbol mundial que es Busquets Xavi Iniesta ya sólo queda Busquets ya no está Xabi ya no está de Iniesta y eso obligará al Barcelona a replantearse su manera de jugar que ya lo ha hecho con Valverde este año pero evidentemente no puedes jugar igual porque no tienes ese esos jugadores porque estamos hablando de un jugador que cambió la historia del Barça con dos goles un tipo que no es goleador cambió la historia del Barça con dos goles uno en Stamford Bridge y otro el de Johannesburgo que como decía Xavi siempre decía por qué lo tiene que marcar el porque es un tío con AGE o sea que tiene algo distinto y eso no se encuentra en ningún otro lugar de hecho el Barça no ha podido encontrar un Xavi el Barça no podrán encontrar uno Iniesta tendrá que buscar equilibrios nuevos situaciones nuevas de juego ya está hasta te dirá que es simbólico el gol de Coutinho de hoy sea el Barça ha invertido ciento sesenta millones es de euros en Coutinho Godiño no tiene nada que ver con Iniesta él mira más a la portería que Iniesta Iniesta miraba al compañero Iniesta había hecho del del pase el lenguaje universal que que transformó no sólo el Barça sino con Luis Aragonés y con Vicente del Bosque y esperamos que con Julen Lopetegui en Rusia transformó también el fútbol español que arrinconó afortunadamente la furia de repente se convirtió una selección que ha sido envidia Dean mirada

Voz 0985 10:52 mi padre es que para el Barcelona el vacío futbolístico que deja Iniesta es es muy importante de manera que el Barça fíjate igual tiene que recurrir a buscar tres dieces por decirlo así a Messi a Coutinho y quizá a Griezmann para suplir este vacío tendrá que el Barcelona afrontar una reconstrucción porque pierde al jugador que la marca la referencia en el estilo porque

Voz 1133 11:16 guardián de las esencias y que luego hay otra cosa

Voz 0985 11:19 y el que hemos visto hoy en Iniesta este esta sensación de reconocimiento de agradecimiento en el caso de Iniesta se manifiesta por dos lados por dos costados uno lo futbolístico otro la persona yo creo que hoy también de alguna forma a Andrés Iniesta premier lo que representa como valores como ejemplo de un chaval tan pequeño todos tenemos críos de once o doce años que llegan a la masía que se encuentran solos incluso en su familia se producen debates y vienes o no vienes al final la madre es la que le retira

Voz 1104 11:52 la pasión padre se lo quiere llevar la Madrid aguanta luego tienes que aguantar ahí por eso es tan querido

Voz 0985 11:57 no sólo por el plano futbolístico para el legado que deja sino para el conjunto de todos de todos las personas el ejemplo quedado Iniesta es lo que hoy explica que he tenido este reconocimiento digamos universal

Voz 1375 12:09 es que yo creo que es igual nos pasamos pero yo creo que es perfecto sea defienden pero su carrera si quisiéramos buscarlo eh no porque todos los jugadores han tenido mira tuvo aquí no sé que tú pero Iniesta te a buscar su carrera dices dime es es querido por su discreción

Voz 3 12:25 como con lo hemos visto delante un micrófono o cuando hemos visto alguna imagen algún reportaje así todos los años Informe Robinson alguna algún reportaje en cuatro cuando lo pues seguimos en la en la Eurocopa en el Mundial y que Eurocopa

Voz 1501 12:36 seguidos querido por eso y admirado porque para mí yo no sé si su objetivo o no para mí es el mejor talento que ha tenido la selección española nunca

Voz 0985 12:46 y a tratar con Marta Casas en directo

Voz 1375 12:48 a las doce y doce hola Marta qué nos pide paso por ahí

Voz 0699 12:50 súper talento mano que no tenemos manos ya mira para unen BP la Copa el campeón pero bueno

Voz 1375 12:55 Luka Doncic diecinueve años el envite y más jóvenes

Voz 0699 12:58 la historia de la Euroliga que ya te está escuchando en el Larguero hola

Voz 1375 13:00 por si buenas noches hola qué tal tiene necesitas ayuda para acoger los trofeos eso no está bien puedes con todos

Voz 1560 13:07 sí sí sí oye enhorabuena eh gracias esperábais

Voz 1375 13:14 lo habéis sufrido menos de lo que pensaba aunque en el último minuto con el triple de ellos las faltas los tiros libres Sosa os ha costado un poquito más pero lo llevamos bastante bien hasta el tramo final no

Voz 4 13:24 sí bueno e Fenerbahçe es un gran equipo era un partido muy muy muy difícil pero creo que hemos hecho nuestro trabajo estábamos unidos como un equipo y ha sido la sacamos avisa

Voz 1375 13:34 acababa de maravilla con con la segunda Euroliga que conseguís con Pablo Laso que que no sé si coincides en en todo lo que ha dado la sección de básquet Pablo Laso es el secreto de este equipo Doncic

Voz 4 13:45 pues sí claro Pablo eso el entrenador increíble no al final llevado muchísimos títulos en el Madrid suele entraron increíble y que confía en nosotros

Voz 1375 13:55 es lo que más habrás aprendido

Voz 4 13:57 con muchísimo no al final creo que también va a mí me ha dado tenía que sea me ha dado la oportunidad de

Voz 0165 14:04 empezar en la ACB sea tenía

Voz 4 14:08 aunque era tan joven me ha dado la oportunidad de creo que le debo mucho a Pablo oye lo de

Voz 1560 14:15 ah y pide la y pide la final de la temporada quiero decir de la final eh

Voz 1375 14:22 no te abruma tanto tituló tanto elogio lo llevas bien no te presiona todo lo que están hablando de Ci con los ojos de la NBA puesto sentí con todos los títulos

Voz 4 14:31 bueno sí siempre hay presión no siempre te digo que cuando salgan a la cancha esto se olvida sólo quiero jugar al baloncesto

Voz 1375 14:39 le dices a los madridistas que te están oyendo

Voz 4 14:41 bueno que muchas gracias por todo no eran nuestro sexto jugador nos han dado muchísimo todos los que estaban aquí todos los que

Voz 1375 14:50 te en está viendo por la tele que muchas gracias a todos ha podido estar Llull también hay que al final ha llegado a tiempo el increíble y en que vemos tienes el increíble Llull hoy el año que viene donde lo tiene claro o no lo ven el celebrarlo ahora hay que pensar en celebrarlo ya ya pero el te te te atrae la NBA no

Voz 4 15:08 bueno sí es una mejora en Liga pero bueno como he dicho que pensar no es celebrarlo

Voz 1104 15:13 ya llega hoy al momento

Voz 4 15:15 no sé cómo ha dicho que es el sueldo pero con cierta pensando en celebrar no cómo lo vas a celebrar que vais a ver bueno ahora tenemos que avión de vuelta espero que que todo este bien con el avión de momento no

Voz 0699 15:28 pues sigue sonando en el Vestuario humano y Luca el pobre que ni se ha duchado ni nada eh Paco Pacojó alguna para

Voz 1375 15:34 a Doncic

Voz 0699 15:35 no yo quiero preguntarle sólo Luca qué significa para ti con diecinueve años tener en tus manos esos tres títulos que tienes ahora mismo y cuál de los tres te hace más ilusión

Voz 4 15:43 bueno pues es increíble no es algo especial todos los dos campeonatos de Europa son normas especiales para mí

Voz 1375 15:52 campeonato de Europa los dos más especiales para Eli veremos a ver después de la celebración donde donde acaba oye enhorabuena Doncic gracias un abrazo hasta luego Luca dos y diecinueve añitos tiene la criatura ahí está Pacojó ahora camino de sí o Fenix que fue número uno au sacramento o Atlanta puede no yo te digo

Voz 0699 16:10 como aquí hablas con mucha gente en la Final Four hay mucha gente de la NBA muchos agentes lo último que nosotros sabemos y que ha contado Marta lo que Page claro me dio la travieso con él

Voz 1157 16:22 aire

Voz 0699 16:23 Luka Doncic ahora mismo la prospección que tienen en Estados Unidos es que sería número tres del draft ficharía por Atlanta Hawks el número uno sería de Andrea Eton con Félix Sanz el número dos Marc Martín Buckley con Sacramento Kings y el tercero seguido Luka Doncic que es una pasada con diecinueve años ser número tres de del draft eso sería suficiente para que Lucas se fuera la NBA si eso significaría que acabara en Atlanta no porque la noche del draft es una locura ya está a lo mejor Atlanta podría hacer un movimiento pero ya te digo que en el entorno de Luka Doncic tampoco piensa que Atlanta Hawks pudiera ser un mal destino para empezar la carrera de de la NBA con diez

Voz 1501 17:01 además perdona con unos dos que que bueno ser uno o dos del draft el otro hubiese no me equivoco Antoni Daimiel contó en el larguero

Voz 1375 17:07 ha dicho que comparte agencia verdad sí sí sí

Voz 1501 17:09 sí sí con lo cual podría hacer que me refiero que dónde te viene mejor vamos a colocar la que íbamos

Voz 0699 17:13 esto es esto es muy fácil el entrenador de Fénix Sans es esloveno comparte agencia con los dos con Diane Keaton y con Luka Doncic me quiero decir es una cuestión ya de ordenar un poco las piezas ahora mismo ahora mismo eh a día de hoy a las doce y veinte minutos que esto Baloncesto NBA y hay muchas posibilidades de intercambio el número uno del draft la próxima temporada sería de André Breton el número dos Marvin Buckley el número tres Luka Doncic eso significa que ese iría Atlanta Hawks de momento luego vete tú a saber eso de que se lo tiene que pensar y ahora tiene que celebrar es evidente que era la frase que tenía ensayada desde que ha terminado la Final Four pero que lo ha pensado lo tiene decidido yo creo que también

Voz 1104 17:52 esta hoy no toca hablar de eso evidentemente sólo celebración pero habrá que preguntar exactamente en las próximas horas habrá que esperar cuál es el destino en la NBA Doncic que ha llegado la hora de que dé el paso así que el Madrid

Voz 1375 18:02 para vuelvo con Pacojó y con Marta que ahora algo importa más seguro allí en Belgrado el campeón de Europa pendientes en la noche en la que ganan el título del futuro de Doncic algo parecido a lo del Atlético campeones de la Europa League pendientes del futuro de Griezmann y algo parecido en el Barça la noche en la que despiden a Iniesta después de ganar el título de Liga por acabar con la de Iniesta así lo ha por última vez el Camp Nou minuto ochenta y uno lo narraba así lo contábamos ayer en el carrusel eh

Voz 1104 18:46 como dice aquí ocho minutos desde que se fue al banquillo

Voz 1375 18:49 no ha parado la grada del Camp Nou de narrar a Andrés Iniesta cuando lo sacaba del campo Ernesto Valverde algo

Voz 1576 18:55 más que hay decir de energía de son grandes que comparten hasta hasta canción porque la canción quizás el nombre pero es lo mismo Fernando Torres y Andrés Iniesta o sea que

Voz 0985 19:04 es lo último que quiero decir es que el hoy cuando estaba sucediendo todo esto y mira que ya estamos preparados que lo sabíamos y además pero me he vuelto a hacer la pregunta de si en octubre renovó su contrato

Voz 1560 19:17 sí

Voz 0985 19:18 qué ha pasado en seis meses

Voz 1104 19:20 trato vitalicio de quieres sí exacto que el Barça dejaba en el primer

Voz 1157 19:27 si a eso lo ha contado ya amargos muchas veces en tenía claro que que que que que no quería irse del del Barça en una secuencia como la que le a lo mejor protagonizó Xavi no en un último año de de suplente último año de no contar demasiado el quería irse por la puerta más grande posible y eso pasa para él para para irse jugando siendo titular inicien sintiéndose importantísimo en en en el

Voz 1104 19:47 a mi me parece que lo ha hecho perfecto a mi me parece que es el momento perfecto para que diga eso sí doy dicen que queda claro es el tema pero siendo titular en el equipo titular en la selección y lo el cuerpo te pide quédate un año parecía que es perfecto

Voz 1670 20:01 además es que en el día en el que se van a la vez Iniesta y Torres la única diferencia que hay en dos despedidas que han sido fantásticas es que Iniesta lo hace por iniciativa propia Torres hace un poquito empujado por su su rol en el equipo me hubiera encantado seguir algo más en el Atleti pero Iniesta ha elegido el como en el cuando cuando renueva

Voz 1906 20:19 se lo explicamos en la SER y ya dijimos que la renovación no significaba que Iniesta siguiera una temporada más en el Barça porque y de hecho el como hemos vivido explicando ahí hace un año y pico que va madurando su su adiós comentó que tenía intención incluso de no renovar lo que pasa es que en el club y para él pues también era bueno digamos comprar entrecomillas tranquilidad e Iniesta ha tomado este este último año verdad Marcos un poco deliberación personales seguramente también por eso ha rendido al al nivel que que lo hay

Voz 1424 20:51 para mí este año de Iniesta es es es el año de propina que los aficionados del Barça no lo sabían hasta ahora de que se iba a ir ese es un año de decir bueno yo me quiero ir desde la cima desde lo más alto se va exhibiendo recogiendo el trofeo de Liga se va me imagino que Lopetegui que como decíamos en Carrusel mañana no lo va a convocar porque se Andrés Iniesta sino por lo que puede dar Andrés Iniesta

Voz 1104 21:14 qué va a ser titular en el Mundial por eso te digo sea

Voz 1424 21:16 Haro lo va a convocar por lo que puede dar en el Mundial de Rusia es decir porque va a ser titular indiscutible puestos a vivir más que yo de la selección pero tiene pinta que tiene que ser titular indiscutible de estas elecciones

Voz 1501 21:27 hola Marcos cuando todavía dejas a la gente con ganas de más este es el momento justo para ir pero probablemente Jordi de lo que hablábamos antes sobre las las malas despedidas o las no bueno fijas que ha tenido el fútbol español durante los últimos años a largo de su historia pero durante los últimos años gran parte de eso también no no no sé si no sé en qué porcentaje pero gran paquete ahora chicles poco mal no es decir me quedo

Voz 1104 21:48 lo que dar me quiero quedar me quiero quedar lo decido tan tan tan al límite

Voz 1501 21:52 que en ese momento ya no hay nadie no hay no hay

Voz 1104 21:54 partido para despedirte para el público para que no hay nada todo apunta a que un año más de Iniesta en el Barça con Valverde en el banquillo con esto es como ayer aunque allegado llegado Coutinho aunque haya llegado el brasileño todo apuntaba

Voz 1375 22:05 qué va a ser un año bueno para Iniesta porque Valverde sí sería titular va a seguir siéndolo

Voz 1560 22:09 pero insisto me me parece que es perfecto es que no se puede poner un pero a al adiós de Iniesta en este momento

Voz 1133 22:14 en el bloque de Iniesta quería destacar el Iniesta de fuera de los focos no claro porque hay muchos jugadores que dan una imagen delante de los focos y son distintos detrás no bueno pues Iniesta es igual para los oyentes de El Larguero es igual de Iniesta que vemos públicamente que el que tratamos en privado es una persona sencilla buena con un trato agradable etcétera osea es de esos jugadores que la imagen que proyecta es la misma de fuera hacia dentro

Voz 1104 22:42 y luego un loco del fútbol sea sobre todo graba graba reportaje que graba tiene partidos osea es una mirada otro día hablar una cosa tremenda

Voz 1375 22:51 no

Voz 1424 22:52 el el otro día hablaba con él y me dejó alucinado porque cree este chico pensamos que sabemos todos de este chico y es un misterio te lo digo de verdad yo he junto a Ramón hemos tiene la posibilidad de compartir tres años y medio tortura en tema de la gente que que lo que es una tortura porque es levantarse con este chico de acostarse con este chico a las ocho La mañana han Whatsapp a las doce y media de la noche o a la una de la madrugada otro Whatsapp para ir preparando cosas sobre el libro hay ya ayer bueno no antes de ayer me enteré de algo que no sabía bueno hay tantas cosas que no se ve el pero de algo no sabía es que tiene todo Nos todos los partidos que ha jugado grabados osea son seiscientos con el de hoy seiscientos setenta y cuatro partidos sabía que cuando él acaba un partido de fútbol sea del Barça de la selección lo que hace al llegar a casa la una a una y media depende la hora que sea se sientan ante la televisión ya está de la familia durmiendo y se pone a ver el partido de nuevo lo que no sabía es que tenía todos absolutamente todos grabado

Voz 1133 23:45 reportó en televisión potaje que son los que lo tiene absolutamente todo

Voz 1906 23:52 que sea dicho él estas semanas en las que se ha ido de esquí

Voz 1104 23:56 cuando de la gente como nosotros sabíamos que nos pedía mucho reportajes siempre hemos hablado bien del porque este caso a ver quién bajaba la magia e además de la vela

Voz 1576 24:08 ejemplaridad un tipo como Andrés Iniesta es que yo no sé también está Xavi yo no sé quién que la gente lo ponga en el dos el tres pero es que yo creo que después en la época más importante la historia del Barça después de Leo Messi yo creo que Andrés Iniesta ha sido el el jugador que más impacto ha tenido en ese en ese gran Barcelona y eso yo creo que son palabras mayores

Voz 1670 24:26 volverá a lo futbolístico para acabar en una época en la que parecía que empezarán a imponerse los centrocampistas de

Voz 1104 24:31 esa es la clave

Voz 1670 24:34 a veces tío enclenque que no tiene pinta

Voz 1375 24:37 que no que no tiene pinta de rock star como lo

Voz 1670 24:39 pese empezaba a llevar llega ahí con sin abdominales

Voz 1104 24:43 Ali de dar unas lecciones de fútbol y entrenador dijo en Deportes Cuatro el vicio

Voz 1375 24:48 es un reportaje fue Guardiola si no ese tal

Voz 1104 24:50 si eso se hace diez años y eso es así nunca llevará tatuajes fomentará el pelo pero llevar en los últimos diez años estamos

Voz 1560 25:01 pues a repetir que es el mayor talento que creo

Voz 1501 25:04 yo no quiero que ha tenido la selección española sin ninguna duda el Messi de Argentina el Cristiano Ronaldo de Portugal

Voz 1424 25:10 me quedé hecho ejemplos yo creo que el nuestro ha sido esta de hecho Mario Xavi piensa igual que tú lo lo dice Mario pero también lo fecha viene siendo dice yo no he visto evidentemente no visto otros jugadores hace cuarenta cincuenta años pero un talento de este nivel de hecho en la que él se siente Messi Xavi sí

Voz 0985 25:28 el tema es que no podemos decir yo no he visto el problema que tenemos claman en presente las cosas que hoy hace Messi no las hace nadie más en el mundo tú hablas de conducción de desequilibrio de pases filtrados de las cosas de los detalles que él los ha puesto hoy no encontrarás a mucha gente en el mundo que la saga es que la singularidad de la despedida de Iniesta es esta por qué Xavi queramos que Ramos o no ya no era titular cuando se fue cuando se fue tenía problemas yo recuerdo manos la rodilla el tema es que es Iniesta se ha ido ganando un doblete siendo titular indiscutible de la lista de veintitrés que ahora analizaremos el único que tenemos dijo

Voz 1560 26:05 sí y eso que nunca fue ni la selección de Iniesta

Voz 1375 26:08 porque la selección nunca ha sido de nadie al contrario

Voz 1560 26:10 el la Brasil de Pelé o la Argentina de Maradona o la Argentina de Messi o yo qué sé siempre ha habido la Francia de Zidane la España nunca ha sido la España de nadie así la España de un estilo el Barça igual lo recibió el Barça de Messi muchos años pero no ha sido el Barça de Iniesta sin embargo lo ha definido muy bien Xavi en esa carta que le ha digo diciendo que eran es un líder silencioso tanto en el terreno de juego como en El vestuario es que es eso Iniesta ha sido y es un líder silencioso pero de lo más silenciosos de los mayores líderes de equipo en el campo

Voz 1375 26:40 fuera del campo también doce y veintiséis estamos esperando que salgan jugadores en el vestuario del Camp Nou pero tenemos que habla también de lo que ha pasado en el Wanda Metropolitano donde allí también hoy el fútbol se ha rendido al niño Torres

Voz 1560 26:50 es que llegó haciéndose

Voz 1375 26:53 llegó saliendo un niño del Atlético y ha dicho adiós pues hecho un hombre ya con lágrimas en los ojos con todo el Wanda Metropolitano rendido a él y lo comentamos ahora en el Larguero esperando que salgan como digo protagonistas de el Barça todavía en el Camp Nou doce y veintisiete en el chat de la red

Voz 5 27:14 buenas noches en el sorteo del sueldo del fin de semana celebrado hoy el número premiado con cinco mil euros al mes durante veinte años y trescientos mil euros al contado asido

Voz 1560 27:25 veinte y dos mil ochenta y tres serie catorce

Voz 1104 27:29 asimismo otros cuatro números y series

Voz 5 27:31 ha ido cada uno de ellos puso el lazo de dos mil euros al mes durante diez años puedes consultar consultarlos en juegos once punto Es mañana como cada día habrá un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión buenas noches y recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión Se cumple

Voz 6 27:53 este año todo el mundo irá con España porque si compras un televisor Samsung Hewlett de sesenta y cinco cuidaba su más entre el treinta de abril y el catorce junio conseguidas directo desde el primer partido si ganamos podrás llevar cuesta quinientos euros de regalo suta condena

Voz 7 28:13 hay muchos tipos de salones pequeños grandes barrocos minimalistas los hay refinado si distantes cercanos y personales hay muchos tipos de salones

Voz 8 28:23 pero sólo uno con toda la gama Fiat Alfa Romeo descubre del veintidós al veintisiete de mayo el único Salón del Automóvil de visita tu concesionario

Voz 1104 28:33 más cercano con todo lo bueno de Los Lunnis

Voz 8 28:35 a cinco días de descuentos exclusivos ahora como en tu salón en ningún sitio

Voz 9 28:41 sí

Voz 10 28:47 Radio Madrid ciento cinco punto cuatro FM ochocientos diez

Voz 5 28:51 a media Radio Madrid

Voz 11 28:57 la agencia negociadora del alquiler o

Voz 12 29:00 parece un nuevo concepto de arrendamiento el tranquila del servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrar los idea ofrecer gratis el certificado energético practiquen traen killer con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte once a agencia negociadora del alquiler punto com

Voz 13 29:29 la cantante calva Scott llega el teatro La Latina con Fernando Tejero Adriana Ozores Joaquín Climent Carmen Ruiz Javier Pereira Helena Lanza di la dirección de Luis Luque a partir del diecisiete de mayo La cantante calva obra culmen del teatro del absurdo venta de entradas en teatro La Latina punto

Voz 14 29:46 pues está ahí tu cama está en la ducha está en tu cocina en el Kus bien tu coche ya está en el trabajo está en todas partes donde hay seres humanos se respira se intuye diques se cuenta se vive y se muere por el sexo

Voz 15 30:08 la vida y el sexo son mucho más divertidos con tildó de Celia Blanco madrugado el lunes simple que quiera en el podcast de Cadena Ser punto com

Voz 16 30:22 usted comunes y una mujer pasional vivir la vida he gozar lo que la realidad me ofrecen muy bien tomo de aquí dañado mejor muy bien

Voz 17 30:32 tengo mucha confianza en mí mismo genial soy Marta

Voz 16 30:35 yo estupendo Sanzol oyente de la cadena estoy magnífica

Voz 1375 30:40 que sepa que es verdad

Voz 16 30:43 que Amber bueno tampoco se pase

Voz 1375 30:52 el larguero

Voz 11 30:54 con Manu Carreño tu tu último

Voz 1104 30:57 claro está hablando Andrés Iniesta en directo

Voz 0165 30:59 también Sport aseo muy bonito agradecido ha agradecido a todo el mundo a a la gente a todos a todos en general ha sido aseo unas semanas muy muy emotivos

Voz 4 31:14 te quiero poner unas imágenes que es el momento en el que se va a ver el cartelón con el número ocho en el momento del cambio y así al mismo mismo momento quemados

Voz 1104 31:22 viendo

Voz 18 31:23 que se pasó por la cabeza bueno no que es en

Voz 0165 31:34 es el último partido y bueno es emociones mucho mucho recuerdo igual no intentado disfrutarlo hasta el final con un orgullo un orgullo tremendo tremendo me mirar atrás y ver todo todo lo que ha pasado había sido ingerir

Voz 4 31:56 que no te quiero hacer pasar un mal momento que que el diésel es es muy emotivo como puede calificar el cariño como ha recibido el cariño de la gente de de una despedida como esta en un escenario como éste está secándose las lágrimas no

Voz 0165 32:11 no hay palabras no hay no hay calificativos posibles para para definir el el sentimiento que tengo hacia hacia este club hacia en la gente hacia hacia cada uno de todos no hay palabras me entreno no no sería injusto decir te perfecto porque creo que infinito yo creo que infinito que ha sido un acierto en este en este final porque

Voz 4 32:39 por qué mi mi cariño y mi amor

Voz 0165 32:41 por están infinito como como el suyo hacia mí

Voz 4 32:44 te haber visto estas imagenes te había dado tiempo no habéis fastidiado un poco no presenta pretendíamos evidentemente Andrés ha dicho Xabi Prieto nada más acabar el partido e Iniesta es el mejor jugador de la historia del fútbol español

Voz 0165 33:00 bueno grandes muy grandes jugadores españoles que que podrían tener esa esa definición pero pero sin duda pues me siento orgulloso

Voz 19 33:12 eh de todo

Voz 0165 33:14 de todo lo que lo que ha pasado todo lo que he vivido como como lo he vivido como lo he hecho yo bueno ese reconocimiento de la gente algo que a una persona le llena son son muy bonita

Voz 4 33:30 el otro día le preguntaba Fernando Torres recién levantada la la Europa League por por qué lugar ocupaba ese trofeo y me decía que el más especial para él para ti hay un trofeo que sea más especial que otro por alguna circunstancia

Voz 0165 33:43 ha ganado todo bueno yo me quedaría con con la final de Copa la última o por todo por cómo fue posible por tantas emociones tantas cosas bonitas aquí porque era mi última temporada había sido mi mi último aquí este equipo Ésa es me voy a quedar con ese recuerdo pero evidentemente que

Voz 4 34:06 en muchas en la última que te hago y ahora pensando en el futuro ya sabes dónde te vamos Fabero o todavía hay que esperar

Voz 0165 34:14 bueno yo lo sé si tenéis que esperar a que a que lo anuncia en los próximos días pues esperaremos y ya veremos en murió si hay que ser otra otra cita muy muy importante ahí estaremos preparados para

Voz 4 34:27 hoy y mañana en el club en la entrevista que qué has hecho con Axel Torres que eso todavía queda por la mañana muy bien

Voz 1375 34:32 hacia esas palabras de Iniesta probablemente sus últimas palabras como jugador del Barça en esa entrevista en directo ahora mismo hay doce y treinta y cuatro hablando en mí

Voz 1560 34:40 por qué con con casi otra vez llorando bueno secándose las lágrimas porque ese es un día de muchas emociones para Andrés Iniesta que en próximos días la oficial a su destino

Voz 1375 34:51 bueno eso en el Camp Nou si hay algo protagonista más de Pedro Passos sí que hay habría Pedro Fullana Talavera hoy en el Wanda Metropolitano se ha vivido así el final de Torres

Voz 21 35:10 pues dicho decreto ley Ripa marcó el varios barcos

Voz 1375 35:43 ya se han está también un rato largo en el Wanda Metropolitano sin moverse nadie con esa bandera gigante con un montón de homenaje la familia todo el mundo llorando en la grada del Metropolitano para decir adiós al niño Pedro sí ha sido

Voz 1890 35:53 yo una fiesta muy emotiva el ya empezaba desde primera de la mañana

Voz 22 35:57 exposición fotográfica de más de cincuenta fotografías de la carrera de Fernando Torres en el Atlético de Madrid con la firma de esa camiseta gigante del mismo tamaño que el círculo central de metro puritano que han firmado durante todo el día los aficionados y que al final serán entregado en ese acto a a Fernando Torres y el acto emotivo evidentemente con Manolo Briñas su descubridor también con con Manolo Rangel que se que le puso el diez Plus para fichar por Atlético de ahí cuando tenía once años debutó con diecisiete Se va con treinta y cuatro y la guinda lo puesto con esos con esos dos goles tiene que creo que es un punto y final a su etapa como jugador pero que ahora quiere volver algún día a otro departamento de otro

Voz 0654 36:34 parece que la tendencia normal es volver a encontrarnos ojalá pueda volver ojalá pueda volver a un puesto donde jugamos unir mucho más todo lo que estamos haciendo donde poder desde mi experiencia como jugador en grandes clubes ayudar al crecimiento global en todos los sentidos la parcela deportiva en la institucional no sé si estaré preparado para eso

Voz 1375 36:53 también me aprovechar estos años pero muy para preparar

Voz 0654 36:56 hoy para intentar ser mejor en lo que decida hacer en el futuro que el día sigo pensando como futbolista entonces necesitaré cuando termine definitivamente de jugar un tiempo de reflexión riesgo para mí sería magnífico

Voz 1890 37:09 bueno pues ha llorado de lo lindo hoy un palo

Voz 22 37:11 se así que ha sido un día muy emotivo para él para toda su familia para el equipo para todos los aficionados rojiblancos

Voz 1375 37:17 también ayer el Cholo Simeone que todo el mundo en el

Voz 23 37:20 el en el terreno de juego

Voz 1375 37:22 el niño Talavera ya veremos cuando vuelve que volverá seguro pero Fernando Torres éste sigue como no sé que lo ha dicho antes al contrario Iniesta semáforo

Voz 1560 37:29 sabe que ya aquí había poco que hacer con el Cholo Simeone

Voz 1576 37:32 si no bueno yo lo ha dicho no comunicó hoy te lo volvió a decir a ti aquí en en el Larguero el tenían aclaró que cuando no se viera por circunstancia porque el entrenador no lo pusiera o porque no se hubiera bien él no quería pasar por esta camiseta quedarse fuera de las convocatorias no entrar nunca en los equipos además se quería adelantar a a todo eso y bueno pues se va como el primer día yo creo que lo mejor que se puede decir de Fernando Manu que le conoce secas hablo con él y cualquiera que haya hablo con él es que es el mismo tipo sensato sereno que conocimos hace un montón de años a pesar de que ha tirado varias temporadas fue la de España había alguien que decía que que bueno que mucho a los colores pero se fue el se va para ayudar al club Él no quiere irse y le obligan a irse de seis millones de euros en un club que está a años luz de lo que es hoy en día del Atlético de Madrid por suerte para los rojiblancos Él sabe que tiene que hacer un servicio yéndose el club en ese momento al Liverpool que era el que ponía más dinero y evidentemente él se fue con consentimiento oí con el corazón dolorido y con la idea devolver volvió hoy cumplió su sueño yo creo que hoy lo ha dicho no se cambiaba por nadie hoy era el tipo más feliz que había en el Metropolitan he ahora hablamos

Voz 1375 38:43 de lo de Griezmann que por cierto hay unas declaraciones de Messi sobre Griezmann enseguida las escuchamos y escuchamos lo que ha pasado en el Wanda Metropolitano con el jugador francés pero me pide paso Marta Casas en directo desde Belgrado con otro protagonista hola Marta muy buenas

Voz 0699 38:56 en mano pues estoy con el arquitecto de este Real Madrid que en los últimos años el desde dos mil once desde que él llegara a su banquillo ha ganado catorce títulos entre ellos dos Euroliga yo no le voy a entretener porque ya están con prisas el avión ya está preparado para volver de regreso a Madrid Pablo Laso el entrenador más laureado de casi de la historia del Real Madrid leyenda pura de este equipo ya te está escuchando en el larguero

Voz 1104 39:18 hola entrenador Pablo Laso muy buenas tal que somos Martas amiga has visto

Voz 1375 39:24 es que te tratan pero sobre cómo te vas a tratar ganas catorce títulos desde que llegaste en dos mil once y encima te da caña ya me contarás que te has acostumbrado a ganar no

Voz 1665 39:34 bueno ganarnos acostumbra nadie a ganar ganar es lo más bonito que hay en deportes lo que pasa es que muchas veces solamente se valora el resultado y yo tengo la suerte que hago lo que más me gusta que es bueno el baloncesto me gusta desde que soy un crío jugar jugado ahora soy entrenador y yo disfruto mucho el día a día pero el deporte es así el resultado marca mucho oí obviamente ese día hoy para estar muy feliz

Voz 1375 39:57 te sabe mejor que la primera

Voz 1665 40:01 cada una tiene su momento yo creo que ganar una Euroliga como la ganamos en Madrid fue increíble está pues como ha sido la temporada también de todas va sacando de cada casi de cada día no lo que yo creo que las dos hablan muy bien de el del equipo del club del apoyo que tenemos de nuestro presidente de de nuestro trabajo diario oí bueno

Voz 1375 40:20 yo estoy muy orgulloso está a priori más difícil no no no digo que tenga más valor porque las dos valen lo mismo pero pues se queda en el viernes hoy el Fenerbahce Euroliga ganada por la puerta grande no

Voz 1665 40:31 a ver nadie se acuerda de cuando ganas en diciembre consigue meter en ellos porque ha habido ocho equipazo es que se han quedado fuera que no en Juani el playoff entonces estamos hablado los mejores equipos de Europa todo yo creo que el valor no es este fin de semana que por supuesto lo tiene mucho el Panathinaikos también elimina para amigos en ventaja de campo eliminaban Checan partido Fenerbahce en la final que todo el trabajo anterior también tiene mucho mérito en una temporada que será difícil

Voz 1560 40:55 y un año plagado

Voz 1375 40:57 lesiones eh fíjate la cantidad de lesiones que habéis tenido como has conseguido habéis conseguido los servicios médicos en este caso que lleguen casi todos en el momento

Voz 1104 41:05 lo más importante de la temporada se bueno así

Voz 1665 41:07 de un año muy difícil ha pasado un poco de todo no hemos tenido momentos a otro y me decían que que estas siete jugadas es hemos tenido el partido bueno yo creo que siempre el equipo ha sabido creer y ha sabido crecer y ha sabido buscar su momentos buscar su oportunidad creo que trabajo de la gente alrededor del equipo de los fisios del médico de los médicos de de del día a día no de buscar las soluciones que podríamos las que no aguantar la gente dado un paso adelante y al final pues muy orgullosos de todo de todo el trabajo de todo el equipo está

Voz 1375 41:40 a punto de salir de del club en un momento delicado y fíjate tres Ligas cinco Copas dos ligas tres Supercopas de España una Intercontinental como te suena

Voz 1665 41:50 bueno me suena todo muy bien lo que pasa es que yo intento que todo eso no me cambie no bueno ya tengo en casa quién me dice que no cambie entonces no es mi manera de ser yo disfruto mucho tengo la suerte que entrenó grandísimos jugadores en un gran club estoy feliz con lo que hago Si Si es verdad que obviamente pues todos esos reconocimiento de esas victorias esos esos títulos pues hacen estar muy orgulloso pero ya te digo yo mañana me voy a levantar a seguir pensando en que el jueves tenga

Voz 1104 42:19 partido pero le día libre mañana no o si vamos a ver si no con con razón me matarían a ver si lo vas a entrenar a las diez de la mañana Bayern no no oye una lástima perder a un jugador como él

Voz 1665 42:33 bueno yo no pienso mucho ahora mismo en la situación futura de ninguno yo ahora mismo lo que quiero es que es el momento de disfrutar lo que tenemos y no pienso muy adelante lo obviamente Lucas un grandísimo jugador y es normal que todo el mundo piense en el futuro e intentar tenerle pero ahora es jugador del Real Madrid y nosotros nos queda un mes de competición oí y queremos que el lugar sea jugando también como lo está haciendo ahora que no ha salido a seguir ganando

Voz 1375 42:54 ha llegado su hora no aunque es momento de celebración ha llegado la hora de que de que se vaya no se me empujan para ir en ese momento que vaya bien buen viaje de buen

Voz 0699 43:03 pero malo simplemente es simplemente un una cosita ahí es que ha habido hemos visto las celebraciones de todos los jugadores en la pista en los vestuarios para Pablo Laso apenas le hemos visto servido los cinco minutos siempre quiere dejar ese protagonismo para los jugadores pero en esos pocos momentos de intimidad que has tenido Pablo que si te ha pasado por la CAM

Voz 1665 43:18 el paro medido pues sí por supuesto celebran baja Mis hijos me abrazo abrazado sacar las fotos de pero luego yo creo que es un momento para ellos no es momento para para todo para todo el grupo para los chicos que trabajan tanto y yo me voy me quedé un rato a que estado solos bueno pues iba pensando me he visto que tenía cuatrocientos y pico Balzac pero no yo creo que es un momento para para ellos para que lo disfruten yo creo que yo ya hablo mucho en la rueda de prensa de tengo que hacer muchas historia yo creo que no

Voz 0699 43:45 momento para preguntarle bueno rápido Pablo me puedes explicar qué pasó después de la derrota contra el Panathinaikos en Atenas

Voz 1375 43:53 hará que el equipo haya pegado no este cambio pero

Voz 0699 43:55 que haya sido todo este camino hasta la final porque algo te tuvo que pasar esa noche

Voz 1665 44:00 pues pues hombre no tengo tiempo para exponente

Voz 1104 44:04 esto es muy largo un estrato mitin titular yo creo que el equipo foca

Voz 1665 44:09 la de ver que ese día no fuimos al Real Madrid que si queríamos conseguir lo que queríamos conseguir mitra y que no nos merecíamos dar la imagen que habíamos dado y que y que somos otro equipo y demostrarnos que somos otro equipo hacerles ver algo tan obvio que yo sabía que tenían dentro pero muchas veces como en la vida hay veces que un tortazo te viene bien para darte cuenta dónde está eso para espabilar te bueno sería no dieron un buen tortazo

Voz 1104 44:32 nos vino muy bien explicó en horario infantil que quede claro pero es vuelo un abrazo venga a buena Pablo Laso hasta luego