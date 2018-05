El Larguero (2ª parte / 20/05/2018): la lista de Lopetegui para el Mundial y las victorias de Rafa Nadal y Marc Márquez

Voz 1 00:00 el Larguero con Manu Carreño

Voz 1375 00:17 la uno y cinco qué bonita la imagen de Iniesta es que ya se vea en el terreno de juego solo sentado de circulación de la grabó a Marcos que viene agravada Marcos cualquiera diría que es profesional

Voz 3 00:27 eh hacer muchas bromas

Voz 4 00:30 no no está esta esta colabora el guerras hoy vuestro abriga esperanzas esto en el que tiene acceden Larguero exactamente lo que teléfono tienen Marcos de Gila sin cámaras en directo tira lo directamente de Gila oye me vais a tirar mañana mañana

Voz 5 00:48 no nada que no hacemos ese milagro todos sitios no de los humillados

Voz 1375 00:53 con esas imágenes reales posible ya verás como si gallego insular

Voz 4 00:56 nosotros sirve como bellas imágenes ahí ya verás

Voz 1375 00:59 se pulió ya está trabajando ya está tratando voy voy a tener que trabajar mucho

Voz 4 01:05 pulido como diría Cruyff cada uno su calidad son dos días como hoy Pulido tienes que mandar los una cámara buena te voy a explicar lo que es el zoom para que sepan los diez

Voz 1375 01:16 no conseguir una imagen mejor que el otro día exacto y digo digo solamente un detalle que es una pedrada a mi a lo mejor pero que no haya sacado hoy el Cholo ha

Voz 1670 01:24 Torres para que le diera una ovación

Voz 1375 01:27 como no es que justo el otro día el Cholo tampoco sacó a Torres hasta el vino no noventa porque se lo dijo Griezmann al Mono Burgos el otro día no le mete hasta noventa que yo no sé qué hubiera pasado si no marque a Griezmann no lo sé exactamente vosotros sí yo no lo sé pero en el minuto noventa y Torres no salía yo hoy digo una verdad bueno igual es una pedrada mía

Voz 1576 01:52 yo hubiera da igual el otro día el otro día

Voz 1375 01:54 tú sacas hoy a Torres en el minuto noventa deberían han podido

Voz 1576 01:57 pero si luego tener la fiesta detrás yo creo sinceramente

Voz 1375 02:00 yo no lo sé si yo el otro día en el noventa y siete ya previstos

Voz 1576 02:03 no no pero yo lo que te digo el otro día jugó dos minutos cuando marca el tercero ya sentenciada final venía detenido tenido que quedaban siete minutos todo yo creo que ochenta y cuatro he leído muchas cosas y he escuchado muchas cosas Manu y que te puedo asegurar hiper fue ya estaba allí y un serio estaba allí que Fernando no estaba ni molesto ni estaba triste ni estaba nada estaba feliz

Voz 1375 02:22 ahora le metimos en El Larguero la noche de la final y dijo a dices hoy el otro día una final que dijo me hubiera gustado jugar mal que no he tenido más minutos para intentar meter un gol pero buen

Voz 0975 02:30 usted no Torres siguen el discurso no ha nombrado a Simeone en ningún momento

Voz 1670 02:34 hablar de la idea palabras si me guste no no ha parecido no

Voz 1375 02:38 por ejemplo Luis Aragonés es que a lo mejor UBS a Luis Aragonés sí sí sí pero no sé cómo no buena lista de mañana Julen Lopetegui venga vamos vamos a ir por líneas os lo del mejor once de la Liga es hoy y mañana hablaremos que mañana otro tirador efectivo para hacer mejor hace la Liga todas las penal

Voz 0975 02:57 yo de Telefónica un mes la clave de Telefónica tienen los mismos gustos futbolísticos

Voz 1375 03:03 he puesto yo creo que sí pero bueno vamos a ver portería bueno que levante la mano a alguien que no cree que vayan a ir dejé a raíz de ahí quepa hasta ocho Iker por ahí no no Jiménez no ya lo dijo el larguero que él no había convencido a seleccionador

Voz 1670 03:15 vale alguien tiene alguna sugerencia

Voz 1375 03:19 ante en la portería debería estaría mal sillas mientras

Voz 1576 03:21 Lang no sea español no

Voz 1375 03:25 debería estar Iker Julio por supuesto

Voz 0975 03:27 para mí sin llegar a mí también lo hablamos lugar por no por llamarse Iker Casillas no por la temporada que ha hecho en el Oporto Eduardo que lugar de Reina

Voz 1375 03:35 por ejemplo a mí también me estoy con nosotros remachó

Voz 0975 03:38 oye y esto no es por lo que nada

Voz 1375 03:41 lo que es lo que es lo que ha ganado esta te Lopetegui cree incapaz de asumir que no va a ser titular y seguramente lo se a ese pacto se supone que llegaron

Voz 0975 03:47 deporte portugués habla con él se pregunta y te aseguro mi portero Castilla entonces aquella ver pues hablar

Voz 1375 03:53 de eso no sé no te digo que hay lo dijo muy cortas Gea

Voz 0975 03:55 a día de hoy no pondría ningún problema para ser suplente en la selección

Voz 1375 03:59 a día de la conversación aquella Sergio Asenjo lo que era una broma no vale yo creo que es momento de pasar a la defensa valorado no no no no donde los haya pero yo creo que está muy claro De Gea Reina hay Kepa ir verdad que Casillas está entre los dos mejores porteros españoles para mí también tres como máximo pero yo casilla está fuera de Gea Reina y Kepa piensas lateral non primero bueno lateral o en general yo creo que la defensa titular la tenemos todos Clara Carvajal Piqué Ramos Jordi Alba son cuatro mejores defensas del mundo sin ninguna duda Carvajal Jordi Alba Piqué Ramos y a partir de ahí uno me sumo se convoca alguno de estos cuatro perdona venga seamos serios vamos a la lista

Voz 4 04:43 si te Sheehan uno estos cuatro cuatro ya cuatro yo les

Voz 1375 04:48 el humo Nacho y Azpilicueta seguros y las dudas de Odriozola Marcos Alonso yo creo que los dos pero verdad que son ocho defensas alguien les sobra o falta Lionel decir yo me viera llevaba Sergi Roberto en lugar de Odriozola por ejemplo el ejemplo por la polivalencia que tiene que un torneo corto no te puede venir muy bien para cualquier contratiempo que va a tener que hubiera metido por por

Voz 1576 05:10 Nacho yo creo que el final el Ademar Bartra yo creo que mejor que que Nacho con lesión incluida

Voz 1670 05:15 es obra uno de los dos Odriozola Marcos por el hecho de que tanto Azpilicueta como Nacho te pueden jugar en los dos laterales en sir John no

Voz 1375 05:22 no no por meter por otro defensa si me dejaron clara gana

Voz 1670 05:24 algo en el medio o arriba a uno más

Voz 1375 05:27 a mi me parece que eso es necesario porque además de ser defensa pero lo tenemos cubierto con Jordi Alba es algo más o eso ha demostrado ser en el en el Chelsea tengo que es un lateral derecho puro y que a lo mejor bueno para tener la oportunidad de de de sustituir nadie nos llegó a jugar de lateral claro cuenta poderoso oportunidad a nadie porque yo creo que hay dos o tres por delante del quizá un defensa menos podría

Voz 6 05:49 yo creo que nada vaya base de defensa sólo si también crees que seca

Voz 1375 05:52 cada uno de los dos laterales si yo creo que lleva siete solo

Voz 6 05:55 porque el que va a ganar una plaza para el centrocampista seguramente porque además Lopetegui ha jugado mucho alguna de ella con tres defensas aquí en el Mundial ante selecciones nos cierran Italia además

Voz 1375 06:06 y quién caería Odriozola

Voz 1670 06:09 Odriozola o Marcos Marcos otra cosa no se lo ha llevado a la última la última hace una vez aparte Lucas Vázquez con el lateral a Saúl puede jugar atrás

Voz 6 06:19 es que tienes muchas vale más de las defensas barco ha ido una vez solo con la selección la última sí sí seguro que es al que le puede quitar y que no pasa nada

Voz 1375 06:28 yo creo que van a y ocho

Voz 0231 06:30 estos ocho yo tiene llevaba siete como dice Pinto

Voz 1375 06:32 Marcos crees que estás ahora hace mucho que bueno aunque

Voz 3 06:35 aunque haya gente que no les guste los cuatro que hemos dicho que son titulares vivan Ballack van van estos ocho Antón

Voz 0231 06:43 yo llevaría siete defensas pero creo que va a llevar a estos ocho más desde la filtración el operario de Telefónica pero lo de Marcos Alonso me parece cuanto menos noticia creo que ni entraba en las quinielas de Marcos Alonso estar en el Mundial hace un mes creo que España con siete defensas con gente polivalente como Azpilicueta como Nacho va de sobra no pierden un puesto de arriba o del medio

Voz 0975 07:07 porque hemos porque tanto la polivalencia de Nacho innovado de Sergi Roberto me parece que sí

Voz 1670 07:12 no me parece una muy buena pregunta no le gusta Sergi Roberto lateral

Voz 1375 07:18 la polivalencia en defensa todos son defensas y sólo juegan en defensa y otro es que ayer otros muy buen centrocampista es que no es que no es un buen defensa es un buen defensa eso es es muy buen centro cívico y ahora sí

Voz 1576 07:28 eres si lo quieren meter como como centrocampista de otro

Voz 1375 07:31 a mí me parece perfecto porque es una gran temporada vale y que quiere decir gomas defensa está aclara que tenéis alguna duda no pero esto está bastante dividido que yo estoy buenas o que sobra uno de los dos yo quería uno pero creo que va a ser eso es centro listas yo creo que estos nueve me parece que son seguros Koke Busquets Thiago Saúl Isco Iniesta Silva Lucas y Asensio se me olvida alguien no a los que van ahí vaya nómina jugó ya te digo que va a hacer tres equipos titulares dale cualquiera de estos a cualquier selección del mundo incluida Brasil se perderían por uno por uno

Voz 6 08:15 oye ir ir Rodri en el este del Villarreal no

Voz 1670 08:19 sí pues podría ser muy bueno si esto

Voz 1576 08:23 no llegó a decir que meto a Rodri quitaba Lucas Vázquez

Voz 1375 08:27 no para quitaron la te quitaba dos del Madrid no

Voz 1670 08:32 de hecho porque no había no y no le gusta la defensa titular por Carvajal no te quepa duda Madrid eso seguro no hay ninguna duda porque grupos porque Lucas al final nos en Atenas no voy a entrar en vuestro

Voz 6 08:46 juego no no no yo creo que no

Voz 0975 08:49 pero hombre espero espero entrar nosotros el tuyo

Voz 4 08:52 no lo creo

Voz 1576 08:55 yo creo que Rodri y luego dar con dos asistencias el último partido de Liga creo que ha hecho una gran temporada y creo que si Busquets que es el puesto quizá más sensible que están menos doblado no no está o no puede jugar esa posición aunque lo ha hecho en el Atlético de Madrid creo que para mí si tiene algún problema con una sanción eh creo que Rodríguez es fundamental mientras que Lucas va para premiar les su gran temporada que ha hecho el Real Madrid pero creo que nunca va a estar por delante del resto de centrocampistas

Voz 6 09:23 casi es un hombre que porque tiene mucha llegada al área

Voz 1670 09:25 llegar a la de fondo de tú crees que está para quitar

Voz 1576 09:29 el sitio a a Isco

Voz 1670 09:31 así que va a Iniesta

Voz 1576 09:36 que cambie yo creo que no va a jugar nunca y creo que sí buscó pero ya lo tiene alguna lesión alguna sanción creo que Rodrigues fundamental yo por eso lo argumenta el recambio natural de Busquets errores claro por eso es verdad que a

Voz 1670 09:46 ha puesto a veces a Thiago puede jugar Saúl pero no lo han hecho iguale en un Mundial se dan muchas situaciones si a lo mejor en un partido atascado necesitas haya Lucas Vázquez veinte minutillos como aprobó en su día has hablado Talavera de Rodri pero no de Vitolo

Voz 1576 10:01 es que Vitolo yo creo que él no ha hecho una temporada como para que te llamen hizo méritos en la clasificación pero es verdad que ahora estaba en en la recta final de temporada cuando estaba mejor físicamente igual llegaba bien el Mundial pero creo que no hay que una buena temporada como para

Voz 1375 10:14 para ir el Mundial de precio medio año entonces quiere decir Diego Costa por ejemplo parecía que iba a perder y al revés ha entrenado ya está ahí sí es indiscutible no lo decimos sólo delanteros siempre y cuando tengo la fortuna de jugar eh bueno pues yo creo que lo tenéis todos muy claro y que la duda de si metiera Rodri a cambio de cargarse a un lateral en por ejemplo o Parejo ha visto también Pablo Pin es verdad que hay gallego

Voz 6 10:36 el delantero

Voz 1375 10:37 hacker cuántos de Metrovacesa pero bueno aquí para completar la lista yo tengo tres sí no hay ocho en la lista que yo he hecho hoy los tres K ocho defensas centrocampistas y tres delanteros

Voz 6 10:48 yo de siete defensas

Voz 1375 10:49 por eso digo que depende de Defensa menos habría que sumar salir adelante era yo en cuanto a rendimiento tengo alguna duda con algunos quiero decir Thiago va porque es muy bueno pero no ha hecho un buen año por ejemplo se cobra la nómina de de Lopetegui pero que no ha hecho un buen año Saúl no ha terminado bien Koke no empezó bien para terminado bien refiero que que es aislada me parece que no ha terminado bien pero va ir porque también está muy importante también que además no les dice la delanteros Costa Aspas Rodrigo si queréis que va Morata alguien quiere que va a llevar al final amoral ha hecho méritos para que vaya yo diría que yo creo que tenía que ir Morata tres no no me sorprende Dios no

Voz 0231 11:29 yo creo que tiene que ir Morata yo creo que por es un campeón porque yo creo que en los grandes eventos tiene que haber jugadores de grandes partidos y Morata un delantero de grandes partidos Morata es un jugador que a lo mejor no es el argumento más técnico para los que queréis poner encima de la mesa delantero que han metido gol en cuartos de final de la Champions semifinal de la Champions final de la Champions a los de España en la última Eurocopa se marchó al Chelsea para a jugar más ir al Mundial Si se hubiera quedado en el Madrid de suplente del Madrid hubiera ido al Mundial como está yendo Lukas Haas hiciera quedan en el Madrid huir del Mundial se fue para dar un salto al Chelsea yo creo que no es ahora mismo el delantero centro de España Diego Costa va por delante del claramente pero creo que entre llevar un lateral derecho de más

Voz 1375 12:12 llevar un delantero que está acostumbrada a meter goles

Voz 0231 12:15 grandes partidos no tengo ninguna duda

Voz 1670 12:17 vamos a estar seguro que lleve a los cuatro delanteros quitando un lateral

Voz 0975 12:21 tienes Lopetegui sí dejarlos ocho defensas o quitar un defensa para meter un delantero

Voz 6 12:26 sólo quiero decir que está metiendo el gol

Voz 0975 12:29 pues sí es es en la era Lopetegui

Voz 0231 12:31 Lopetegui se llevó por ejemplo a Isco cuando no jugaba nunca en el Madrid ha llevado disco porque creía en Isco porque le gustaba Isco idea funcionado porque es un fenómeno disco no entiendo por qué no confían Morata creía que no creen que le hizo campeón de Europa sub veintiuno

Voz 1375 12:44 me quedo con la frase que dijo en la anterior lista contra tu identidad y Alemania de acuérdate que dijo espero que Morata mejores apriete final de temporada justo desde entonces para acá entreguemos la puesto Conthe no ha ido a peor las salido peor no sé si basarla en eso estaba me ha dicho nada si no hubiera dicho nada Lopetegui pero como lo que dijo fue bueno y mejora de que al final pues vamos a ver espero que mejore pero como es que quizás lo bueno

Voz 1576 13:08 mi hermano es que los argumentos que que sacan de la selección ha hecho que ha hecho un año sabiendo a lo mejor andado Álvarez no valgan para hombre yo creo que ha evitado la fase de clasificación de este Mundial así es bastante más importante para Lopetegui Vitolo que Morata

Voz 1375 13:23 creo que es perfectamente comparable a todo lo que Morata pasaran

Voz 1576 13:25 cabrea a la selección no no porque yo he sido el primero que te he dicho que no iba y que creo que no lo ha hecho pero no podemos decir que Álvaro sí porque es un jugador importante cuando ha sido muy importante para la selección para el sevillanos los europeos iba a las cosas Vitolo pero que no ha hecho un año para ir a lo mío te vamos a jugar partidos Pablo yo me da la sensación muchos partidos en algunos partidos sin delante

Voz 1670 13:45 pero llevan tres cuatro o no juegue ninguno o que no el banquillo los cuatro me parece

Voz 0231 13:50 con Morata es un futbolista de que de talla mundial pagó ochenta millones de euros es que no tenemos tenemos muchos delanteros del nivel no los tenemos

Voz 1670 13:58 no jugaba el Madrid no jugó jugó mejor que nada aunque que Allegri Le puso de suplente ojalá que no juega en el Chelsea pues llega un momento que si no juega no vas a llegaría a los cuatro ahí

Voz 6 14:11 yo no yo no yo no llevaría a las cuatro ya llevo tres es más creo que cuando Lopetegui dijo hace semana pasar una entrevista en el al no no no recuerdo dónde era Se va a quedar alguno fuera hay le tengo mucho cariño a pesar de Morata que fue su primer delantero era el nueve titular de X ese era su delantero pero pero es que luego apareció

Voz 0231 14:31 sus delanteros siempre fue Diego Costa

Voz 6 14:33 daba vale pero le esperó Hinault puf amoratado dos partidos seguidos jugando con lo sabes todo el tiempo hasta que escucha escucha Diego Costa porque Diego Costa estaba fumándose el Chelsea para esperar al IVAM Morata pero es que luego aparecieron en escena dos delanteros que le han metido muchos goles porque Rodrigo casi siempre que ha jugado ha marcado le puso de titular en el primer amistoso que hicimos de los últimos dos en San Petersburgo y marcó luego no jugó en Alemania yo creo que de verdad creo que el titular de la selección para Lopetegui ahora mismo es Rodrigo por delante de Diego Costa y luego creo que Yago Aspas a mí es un delantero que me encanta como mezcla con los centrocampistas que llega en un momento

Voz 0975 15:20 de de de seguridad de de de de creerse futbolista ante su última oportunidad se merecía estar aquí yo creo que el delantero es Diego Costa

Voz 1375 15:29 Morata que ha tenido más mala suerte de que la leche porque es lo que decía el Chelsea para asegurarse el Mundial y le sale al revés y es que encima a Rodrigo ya no les puede sacar de la lista es que han hecho un año espectral bueno es que no estoy que no sé cómo sería el nueve titular de España pero además que por el juego de España se entiende mucho mejor ya es mucho más fácil para ellos jugar como juega España que a Diego Costa que es el titular de Lopetegui estoy de acuerdo con Julio pero es el que peor sea sociedad de todos es que no recuerdo dos partidos buenos de Diego Costa que espera no no me acuerdo

Voz 1576 15:59 los últimos sí siempre os recuerdo dos bueno el

Voz 1375 16:02 sólo en Argentina hasta que yo comprendo lo tanto en los partidos grandes de jugadores el partido grandes desde luego lo comprendo que han estado en un equipo grande pero no se le puede negar a Rodrigo ya spas porque no estoy jugando partidos grandes ahora en este momento porque unos el Celta es el Valencia que lo va a jugar el año que viene negarles que ha hecho un temporada con que se merecen estar por tanto que les gustan mucho si tú te gusta la lista de Estado te falta alguien te sobra alguien ni los que digan mañana Lopetegui en Carrusel y terminamos ya despidos en la quiniela más o menos de Rubiales para el tema arbitral no

Voz 0975 16:32 un poquito de Jada dijo Carvalho al frente Velasco Carballo de junio de Victoriano Rubinos Pérez de Díaz Vega

Voz 1375 16:42 en el bar Clos hilo o Medina Cantalejo de mano derecha poquito de Velasco es la quiniela de Iturralde González que sirva acierta al pleno se quedara en catorce vamos a dejar un comodín

Voz 7 16:55 sí yo estoy plenas quince y así que

Voz 1375 16:58 no sé si habrá agote pero te lo vas a llevar la mejor noticia es que a él no lo exactamente de momento espérate

Voz 4 17:05 una vendidos ahí que les ella silente incómodo aquella que dicta

Voz 1375 17:22 no sé yo lo único que tengo que decir es que tenéis que hacer una remodelación para el próximo año sanedrín que realmente es la la la salsa de este programa dure hasta la una y media

Voz 4 17:33 entonces yo primero si te paras votos y para el tenis hasta luego a todos un abrazo seguimos en el Larguero hoy ha ganado Rafa Nadal ha ganado Marc Márquez

Voz 9 17:52 cuando los cartógrafos del Renacimiento reflejaban en sus mapas una zona jamás pisada por el hombre y por tanto seguramente peligrosa dibujaban una criatura mitológica escribiente bajó su aquí hay dragones sí sí sí sí muy interesante

Voz 10 18:08 cómo lo hacemos todo lo llenaría de detalles curiosos y me apetece problema para por dios Eros vándalo

Voz 11 18:13 idea que yo digo desarrollar es que hay que echar la charla charlas charlas charlas

Voz 9 18:16 aquí hay dragones con Arturo González Campos Javier Cansado Juan Gómez Jurado ir Rodrigo Cortés

Voz 1375 18:27 dice si bien parado pues recta final del Larguero que ocupamos con el tenis y con las motos rápidamente con José Ignacio Tornadijo que nos ha contado la final del Abierto de Roma octavo título en Roma para Rafa Nadal no ha sido fácil hola torna muy buena

Voz 1576 18:56 hola buenas noches no no ha sido fácil

Voz 1051 18:58 es un partido raro e partido extraño porque el primero ha sido muy sencillo para Eva sí sí un paseo no esperaba algo algo así en cambio el segundo se ha sido todo lo contrario Un paseo para es veré luego porque se ha parado por la lluvia ataron minuto cincuenta minutos detenido el encuentro cuando lo tenía muy mal Rafa perdía tres uno ya en el tercero y parecía que se le podía escapar y yo creo que ese parón le ha venido bien no en tenis todo el mundo sabe que cuando se para un partido por lluvia pues seguramente el que va perdiendo eso ha beneficiado a partir de ahí Nadal ha ganado cinco juegos seguidos se ha hecho con el partido y ha ganado su octavo de Roma como decías y los números es que son impresionantes es que lleva once Montecarlo once diez Roland Garros ocho Roma cinco Madrid abatida los números son son increíbles

Voz 1375 19:44 cuando las despedidas de Iniesta y de Torres y tal y ves a Rafa Nadal ganador el año base dices no nos no son imágenes de archivo es que éste no se retiran y no sólo no se retira sino que en la Tierra no le pueden

Voz 1051 19:52 sí no el día que se va ya habrá que es un día habrá que estar una semana homenajeando a Rafa Nadal no ahora mismo sigue sin tener rival pero cuidado porque es verdad se está acercando con veintiún años es el hombre que apunta con más posibilidades a destronar a Nadal a por por cuestión de edad evidentemente que algún día tendrá que pasar ahora mismo es el más peligroso no venía con trece victorias consecutivas hoy Rafa roto esa racha pero de cara a Roland Garros es un enemigo de cuidado como también lo va a ser Djokovic que no mejorando que vuelve a ser un poco parece que apunta que volver a ser el Djokovic de antes y ojito a Dominic Thiem que siempre es peligroso sí que se se nos un Roland Garros que arranca el próximo domingo tremendo Nadal se va a mediados de semana ya ya para allá hay bueno vamos a ver si ahora que vuelve a recuperar el uno del mundo Rafa cumple con el favoritismo y logra también el undécimo Roland Garros que sería pues la enésima barbaridad del Lehman

Voz 4 20:40 con André mira pues nada ya hablaremos del Pucela esta semana eh que estamos ahí están los ojos

Voz 1051 20:46 como un tiro vamos unos Jaime Mata

Voz 4 20:48 ahí estamos ahí metido a ver en Zaragoza la semana que viene está tremendo

Voz 1051 20:51 lo bueno hay hay esperanzas de que se pueda meter en el play off

Voz 1375 20:54 un abrazo torna abrazo marchábamos ahí eh

Voz 1051 20:56 estamos con es también con la victoria de

Voz 1375 20:59 Mar Márquez en un circuito Mela que no es precisamente de los que Dani a Marc muy buenas Chércoles

Voz 13 21:06 es ráfagas no efectivamente marquen en Le Mans el año dos mil catorce lo ha hecho hoy una señal está en un año tremendo para él porque además de su gran estado de forma hay que sumar que la onda funcionaba como un avión con cohetes la sabe domar bueno es un binomio ganador pues ella consiguió cruzar la meta por delante de los demás ahora tiene veintiséis puntos de ventaja sobre el segundo en la general eso es Maverick Viñales a pesar de que llevo una temporada prácticamente horrorosa la selección del podio de Agustín el tercero de Rossi con treinta y siete ambicioso cuarenta puntos y círculo vicioso hasta día de hoy sus dos principales rivales en pelea porque lo han ido al suelo cuando iban delante

Voz 1051 21:50 ha aprovechado

Voz 13 21:52 tras los fallos de los rivales común

Voz 1375 21:55 pues nada parece que va a ser un Mundial muy favorito para que al menos por cómo empezaba empezado aunque todavía queda mucho y rápidamente ganadores en Moto2 y Moto3 Mela

Voz 13 22:03 unirán hubiera de ver ganar al equipo Argelia motín al ver Arenas ha conseguido la victoria precisamente desde la última victoria de las noventa que que yo el tercer nació Ramírez que bueno es absoluta para Jorge Martínez Aspar ya sabemos que este año pudo cambiar el nombre de su escudería medieval el suyo como siempre ha puesto donde él un alegrón tremendo Moto2 a usted mi doble española en la primera posición que para para que vaya pero sí la segunda Corrales Marqués de la tercera conllevan mil pum Joan Mir que cada día insistió está más cerca de fichar por votos espera pasada temporada a pesar de eso iba cinco carreras el modo de suscripción vamos tienen un abrazo hasta luego otro vamos lo hasta luego

Voz 1375 22:48 a que te saca treinta y seis puntos a Viñales en Moto GP después de la victoria de hoy Álvaro Benito Nos queda algo por rebasar por ahí

Voz 0995 22:55 mencionó la mano quiniela no tenemos acertantes del pleno al quince preside catorce catorce personas curiosamente a llevar cincuenta y un mil trescientos euros

Voz 1375 23:03 trece trece

Voz 0975 23:06 profe y once que yo tenía ocho por haber

Voz 1375 23:10 el este ascenso a Segunda División

Voz 0995 23:13 cortante y quién gane in destaca la eliminatoria sube a Segunda Cartagena dos Rayo Majadahonda una esto es de ayer Imma Llorca de Pedro Fullana tres Mirandés de Pablo Alfaro uno bueno había falta la tensión esta mañana falta la vuelta así que suerte del reza de eliminatorias vetos Marbella cero Fuenlabrada cero Real Sociedad cero con la presencia por cierto de Asier Garitano hoy que nos contaba por la mañana José Antonio Duro Cornellà dos Sporting B dos Murcia cero Elche uno Bilbao Athletic uno Villarreal B tres Extremadura dos fabril uno esto está lleno de filiales como podéis observar además irá en cuartos de final de la Copa de la Reina hablamos de fútbol femenino disputados hoy Betis cero Granadilla un hoy Barcelona uno levas

Voz 14 23:52 de cero y me queda

Voz 0995 23:55 para finalizar recordar que está

estamos hablando de la final de la Conferencia Oeste no estamos hablando todavía la final eh empieza hablando de otras dos las dos y media todos esos las dos cuando lleguemos vamos a ir preparando

Voz 4 24:13 me dice mañana a la prensa deportiva en el diario transportaba para el Real Madrid de baloncesto la décima ganó el Fenerbahce en un partido perfecto segunda Euroliga de la era Laso no

Voz 15 24:22 sin elegido en de la fase regular it de la fase final en la zona superior Torres e Iniesta se despidieron de la Liga enmarca campeones el sábado a por otra en Kiev el gigantesco Real Madrid Se proclama rey de Europa por décima vez también en la zona superior de Torres Iniesta así se despiden dos mitos en Mundo Deportivo gracias por tanto emotivo adiós de la afición del Barça en el Camp Nou al eterno Andrés Iniesta pone entre comillas os llevaré siempre en mi corazón y en el Sport eternamente nuestro Iniesta dice adiós al Barça con un gran homenaje de compañeros y afición hola cedió Black

Voz 16 24:55 buenas noches Valladolid quinto y el sexto como siempre que juntos en el play off hay que estar un par de semanas que no podemos ni vernos bueno a mí me va a costar mucho porque yo te voy a querer que incluso el Valladolid gane Ivi el Cádiz se quede otra vez en según

Voz 7 25:10 Bella pero también siempre te voy a querer yo también así que celebraremos

Voz 1375 25:13 los triunfos no estaban no es mejor que siga nada vallado

