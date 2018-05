Uxía: "Puse un anuncio buscando trabajo y recibí ocho ofertas para prostituirme"

Voz 1

no pero si hay soy un nazi Santiago Compostela estando buscando trabajo para este verano pues poner una anunciar me el poniendo que buscó empleo pues básicamente de cualquier cosa inundaría pues no se vive admitió me gustaría trabajar pues como Pelegrí ha sido más pero sé que está a ver lo que estaba en el sentido de que no tengo experiencia en grano que trabajo es un trabajo de verano sólo así que me conformo los con cualquier cosa no tiene porque sea estrictamente pues camarera sólo que me adapto va más cosas pero mucha gente ha interpretado esto como que me adapto a literalmente cualquier cosa está recibiendo ofertas de hombres que querían pues que me otro estuviese ir sólo una persona me ha ofrecido realmente un trabajo debiera que no tuviese sexo de promedio es que si yo fuese un chico esto no me había pasado independientemente de lo ambiguo que poder llegar al que no lo era era esto es algo que les pasa sólo a las mujeres jóvenes que ven que estamos el dinero que estamos entre comillas esperar hace sentirme digamos de cualquier cosa te lo esto a ningún chico le pasaría hay páginas el tú a quien quiere anunciarse en ese sentido porque tienen que ir los señores a mirar en una página anormal a preguntarle a chicas que no están interesadas en esto no hay nada como la interpretar pero también es que quieren