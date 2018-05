"Patrimonio del fútbol español: Iniesta y Torres"

Voz 1375

han una nueva aventura pero lejos de nuestro país son dos tipos dos futbolistas que no sólo han hecho grande al Barça y al Atlético sino también a nuestra Liga Iker representan como pocos los valores del deporte dos ejemplos para todos para los niños y para los no tan niños que dejan noches y tardes inolvidables para los culés Si para los atléticos pero que van todavía más allá ayer vimos cómo el Camp Nou el Wanda Metropolitano se rindieron a sus pies unos pies que además nos dieron en el caso de Torres el gol a Alemania en la final de la Eurocopa de dos mil ocho y en el caso de Iniesta el gol a Holanda en la final del Mundial de dos mil diez en Sudáfrica les debemos mucho les debemos tanto que seguramente será muy difícil no echarlos de menos a partir de la próxima temporada son además de la alegría para Atlético si para culés patrimonio del fútbol español hasta luego Pepa