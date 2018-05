Acento Robinson: 'Veganismo y deporte de élite, ¿buenos compañeros?' (20/05/2018)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser

Voz 0744 00:02 Todd Robinson

Voz 1913 00:08 Billy como comes hice diré cómo eres como piensas cómo te sientes y hasta como Veles y es que la comida Nos define delata no sólo nuestro paladar también la capacidad económica el origen nuestro estado de salud

Voz 2 00:22 pues creía Gil Blas quince tres ptos de corte

Voz 1913 00:27 algunos países ha habido momentos en los que los gobiernos se han encargado de potenciar el consumo de determinados productos

Voz 1913 00:41 una campaña por la patata que firmaba el Gobierno de España en mil novecientos sesenta y siete no sabemos qué resultados tuvo lo que sí sabemos es que sesenta años después los españoles consumimos la mitad de patatas que entonces ese tubérculo no está de moda es que hablar de alimentación es también hablar de ti denuncias se lleva el brunch con usadas de aguacate pasear con de observa mano añade semillas a casi todo ya hablamos de Super alimentos que hacen milagros

Voz 2 01:10 la son hacker y con tal conducta

Voz 1913 01:15 consumo de soja en España es reciente se ha disparado más novedoso en aumento el del aquí no que se toma en ensaladas más

Voz 1546 01:23 recientemente hemos introducido la harina de quién

Voz 4 01:26 no ha que la tenemos en innovación porque es algo

Voz 1914 01:29 el nuevo en España otras semillas que llega tarde extra

Voz 5 01:31 pegando fuerte hoy estamos en esta serie dictó para el cinto explicar el organismo íbamos a preparar infudir de China

Voz 1913 01:41 entre los súper alimentos de moda lo que algunos creen un alga pero en realidad se trata de una bacteria

Voz 6 01:47 todo parece indicar que se va imponiendo para el desayuno para el almuerzo para la cena para todas las comidas del día aunque sea en pocas proporciones pero

Voz 1546 01:53 hablan de un súper alimento es cierto

Voz 1913 01:56 esto suplemento dietario también estamos hablando de les Pirulí tirolina de el espíritu Lina sale un súper nutriente un pigmento que dicen

Voz 7 02:03 es natural es ecológico y encima tiene todos los nutrientes que necesita el cuerpo los ochenta y cinco o elementos esenciales de la vida y encima tienen la capacidad de regenerar células madre terminal que te mete a nuestros un chute cada mañana el callo cada mañana lo diluyo en agua y el primer vaso de agua oceánica

Voz 1913 02:22 si cogía Nina es tendencia en un mundo dividido a la hora de alimentarse crece el consumo de frutas y vegetales pero también el de bollería industrial platos precocinados el auge en la comida de Ghana es innegable según datos de Global Foot los veranos han aumentado un trescientos sesenta por ciento en el mundo son una minoría que ha decidido no comer nada de origen animal sus hamburguesas no tienen carne

Voz 8 02:45 la preparadas las hamburguesas te berenjena voy a usar unas berenjenal grande pimiento rojo cebolla esto el salvador de a que pueda sustituir por pan rallado sal ajo y Telecinco

Voz 1546 02:57 hamburguesa sin carné y leche que no lo es leches vegetales sin lactosa ni colesterol la famosa leche de soja la leche de almendra pasamos ahora la leche de avena y avellanas de arroz Dico todo supuestamente más sano aunque

Voz 1913 03:10 sin evidencias científicas que respalde los beneficios de sus súper alimentos que llegan casi siempre de muy lejos y cuestan una pasta tal vez por eso nos usarán o eso dicen más jóvenes más fuertes más altos ya está más guapos

Voz 1546 03:32 bienvenidos acento Robinson hace unos días vi el documental director define Cameron de Keynes tiene como argumento principal que es lo mejor para los deportistas de élite bueno en ningún caso dudo que no sea muy buena sin embargo de ahí a que sea lo mejor para un deportista para hablar y para eso vamos a hablar con el narrador del documental ya en Lux con ex luchador de la M M hola James muchas gracias por participar con nuestro programa como estas pero que estás bien estás en buena forma

Voz 1546 04:17 sí me siento genial gracias por invitarme entiendo que mientras instados lesionado y estabas buscando fórmulas de de poder recuperar un poco antes del tiempo establecido no impidió a Massa a mirar leer acerca de los gladiadores romanos acabase muy fascinado por su dieta

Voz 11 04:36 that's how si es me quedé muy impactado

Voz 0744 04:39 como deportista y como hombre realmente pensaba que necesitaba comer carne para estar fuerte en forma hay sano de repente topé con este estudio en el que se analizaron los huesos de sesenta y ocho esqueletos de gladiadores descubrieron que comían casi exclusivamente plantas eso me dejó muy impactado porque yo de verdad pensaba que necesitabas carne y otros alimentos de procedencia animal para estar fuerte y sano

Voz 11 05:01 bueno pero también es cierto que

Voz 1546 05:03 la mayoría de los gladiadores eran esclavos esto puede tener algo que ver

Voz 11 05:10 a sí

Voz 0744 05:14 el hecho de que fueran esclavos bueno unos lo eran y otros no

Voz 1546 05:16 porque tenía mucho caché ser un gladiador campeón

Voz 0744 05:19 con pero independientemente de eso todos querían tener el mejor rendimientos como si fuera la NFL au la Premier League de fútbol todo el mundo quiere que esos atletas estén en las mejores condiciones para el espectáculo les dieron a los mejores médicos la mejor dieta que les podía andar para tener el mejor espectáculo

Voz 0744 05:48 sí así es la investigación empezó a mediados del siglo XIX cuando se empezó a poner de moda el consumo de proteínas especialmente de productos animales para obtener energía hubo un estudio que tuvo mucha repercusión en la época que decía que era necesaria la proteína animal para obtener energía Ike una dieta vegetariana sería incapaz de proveer de energía al deportista pero después se demostró que esto era falso y se descubrió que lo que aporta la energía es el glucosa que eso tiene principalmente de alimentos vegetales

Voz 13 06:24 ni estéis Servimadrid filetes todos los días para mí filete para desayunamos filete para Alcobendas filete para cenar Ternera masajes de ahí alimentada de césped durante todo el día o de Damon

Voz 2 06:36 te algunos Page panes

Voz 13 06:39 veremos si este hombre puede pelear soy un león ahí dentro tus pequeños amigos gacela van a a través de la jaula como te comen vivo

Voz 1546 06:47 en el documental dedicado a la lucha la pelea entre seis días no me entrega casi presumía de desayunar filetes no ha mientras tanto hay días a debía base de vegetales y nueces diez ganó la pelea pero de alguna forma adscritas las Victoria a la dieta viene Díaz

Voz 14 07:15 pero eso no haber sido una rueda Pau

Voz 11 07:34 sí pero no y Maupassant

Voz 15 08:25 normal

Voz 16 08:56 sí

Voz 2 08:57 ahora hay unos parte del documental que

Voz 1546 09:01 de a yo no sé que eso Gago algo así muy científico no lo veo pero a un estudio a una prueba con tres jugadores creo que Belbel Miami do Finance donde realmente prueba con tres uno comía burrito con carne en los otros dos con gritos vegetarianos negarnos digamos no y mientras dormían medían las correcciones que tenían los jugadores en sus sueños

Voz 17 09:32 a juzgar después de Davis

Voz 1546 09:39 ad no es poder contar cómo iba eso

Voz 11 09:43 ya

Voz 0744 09:47 sí absolutamente antes se muestra otro experimento con los tres jugadores de los Miami Doll fins el que se analiza la cantidad de residuos en la sangre dependiendo de que hayan comido carne o no hoy en el otro experimento todo esto viene porque los estudios dicen que una comida basada en carne afecta al flujo sanguíneo de las arterias decidimos poner eso a prueba pero a nivel de los vasos sanguíneos más pequeños que son los que llegan al pene así que cogimos a los tres atletas después de comer diferentes comidas unas con carne y otra sin carne les colocamos un dispositivo para medir la cantidad de elecciones y su esfuerzo y duración cualquier hombre sano tiene entre tres y cinco elecciones mientras duerme no tiene nada que ver con lo que sueño y nada de eso es sólo una función natural de los hombres así que éstos

Voz 1546 10:29 los jugadores una noche tuvieran una cena basada en vegetales

Voz 0744 10:32 es otra Encarna animal ya había una diferencia significativa tanto en duración como en frecuencia

Voz 11 10:37 no es laxos

Voz 14 10:40 bueno es cierto

Voz 1546 10:41 que provocaba algo de humor y risa pero también es cierto que el médico en cuestión que hizo la prueba decía que esto no es del todo científico no pero al menos la gente ha hablado acerca de ello

Voz 11 10:56 ya que hay buena dius

Voz 0744 10:59 sí bueno cuando tú haces un experimento con sólo tres individuos y solamente durante un par de días pues no se puede calificar como un experimento científico también hubiéramos necesitado que los jugadores no supieran nada sobre el experimento pero el médico pensaba que los resultados será muy interesantes y se está barajando la posibilidad de hacer estudios que vayan más allá y que si se puedan catalogar como científicos porque existen indicios importantes de que los productos animales disminuyan la frecuencia la duración y la fuerza de las elecciones

Voz 14 11:26 nada como el hormigueo bueno aparentemente una dieta

Voz 1546 11:32 se ha basado en plantas digamos aumenta la cantidad de testosterona en un hombre

Voz 11 11:40 Jackson

Voz 0744 11:44 sí ese es otro de los mitos mucha gente piensa que la carne portaba testosterona cosas así pero en realidad los estudios muestran que los niveles de testosterona en realidad aumentan con una dieta basada en vegetales en cuestión de una semana un punto importante es el de los estrógenos el estrógeno que contiene la carne animal es idéntico al que genera el propio cuerpo humano y el consumo de estos estrógenos afecta a tus niveles de testosterona consumía muchísimos productos como huevos leche con la intención de mantener mis niveles de testosterona

Voz 10 12:15 no

Voz 18 12:21 me dicen éxito te ente produciendo te gusta es difícil de allí

Voz 1546 12:31 hoy también a dos suites lo que parece en el documental es cierto que mi hacía o que él ya estaba hablando como ya es Mecano ahí comentó de que leyendo estudiando ese tema decía que comer quince huevos al día era una para salud ya los que me llama la atención es que la de California tiene que leer que quince huevos al día son malos para la salud

Voz 11 12:58 a mí me varios Estados Unidos vistas a presionar a bueno cualquiera que investigue y que le un poco como

Voz 0744 13:05 yo he hecho vaya va a la misma conclusión les que es positivo comer más alimentos de procedencia vegetal seguramente Arno empezó a leer y escuchó algunos expertos y empezó a inclinarse por una dieta gana y esa ha sido la vía de mucha gente no sólo de Arno lo de los atletas que aparecen en el documental con la cantidad de estudios que hay publicados y con internet y la posibilidad que tienen la gente ahora para ver este tipo de documentales la dieta de gana está creciendo muy rápido y creo que llegaremos a un punto en el que la sociedad suma esta dieta como un hábito

Voz 11 13:34 a sí

Voz 1546 13:35 bueno ahora mientras estamos hablando es que cada día hay más restaurantes mexicanos más tiendas que venden pues Locomía queda orgánica vegetariana Vegara ha a que dedique pase hay más comodidad para el mecano a poder ir a un restaurante comer cenar y comprarlo en las tiendas

Voz 11 13:56 no más fácil teniendo mucho

Voz 0744 14:00 absolutamente en los últimos cinco años ha habido un crecimiento tremendo de la industria grandes inversores están destinando fondos en el sector verano hay más opciones en las fruterías en los restaurantes la oferta está aumentando porque una parte importante de la alimentación es que te venga bien para para tu salud y la gente se está dando cuenta de que es saludable y no sólo para ellos sino también para el planeta en el que el vimos es algo que creo que va a seguir creciendo

Voz 11 14:23 dicen que escarba

Voz 1546 14:25 Keynes de que hincha inglés menciona en el documental que el hombre paleolítico no comía carne que el hombre no estaba desengañado ni siquiera para comer carne eso ya me sorprendió porque también tienen las cuevas las cavernas de su día a había pinturas Don que dictó el hombre cazando animales Si comiendo los disturbios muy sorprendido ahí tengo mis dudas

Voz 11 14:56 la sangre pues bueno

Voz 0744 14:59 no absolutamente no creo que en el documental se diga que no comían nada de carne sino que las pruebas de que si comían han sido exageradas por ejemplo hay una cosa que se llama preservación diferencial así que si piensa sobre eso los huesos y los dientes de los humanos que comían principalmente carne se conservaron muy bien en los archivos arqueológicos sin embargo los que basaban su dieta en los vegetales no se conservaron así de bien así que hace cincuenta años supusieron que esa era la dieta habitual pero ahora gracias a las nuevas tecnologías con las que podemos examinar los micros fósiles en las dentaduras sabemos que la base de la dieta eran plantas no era ni vegetarianos no sólo carnívoros dependía de la zona en la que estuvieran sin esa zona llovía mucho más plantas y según las zonas iba haciendo más árida comían más animales

Voz 11 15:44 me consta alguien muy poco ustedes

Voz 1546 15:47 no yo también el documental menciona que el la vitamina doce a la americana no pueden nutrir al ser humano con esa viste mina también dice de que cada día es más difícil que a través de una dieta animal comiendo animales nutrirse de doce por la cantidad de pesticidas que ya hay en él

Voz 11 16:14 el mundo cárnicos de la fama demoscópicas me ha picado

Voz 0744 16:21 sí correcto hace tiempo los animales de granja obtenían la vitamina B doce del agua que bebían de hecho no la generan los animales sino unas bacterias que se pueden encontrar en el agua o en la comida del suelo pero ahora beben agua de esterilizada o lo que es algo bueno pero se destruye esa vitamina los animales ya no comen del suelo así que tampoco en los animales se puede encontrar la vitamina B doce así que casi todo el mundo necesitaría un suplemento de vitamina B doce independientemente de que coman animales sonó el cuarenta por ciento de la población tiene un déficit de esta vitamina así que lo mejor es directamente tomar un suplemento

Voz 11 16:57 no no es Osasuna

Voz 1546 17:00 y qué me dices de comer pescado también los comentado menciona que hay mucha grasa salmón pero en general ha pescado este judicial para la salud

Voz 11 17:13 no hay nada

Voz 0744 17:17 bueno creo que siempre hay cierto margen no no hay casi nada que sea terriblemente malo lo extremadamente bueno siempre hay un espectro un margen si la gente dijera voy a dejar de comer pollo y ternera ahí voy a comer pescado un par de veces por semana eso sería un paso gigantesco en la dirección correcta las grasas del pescado tienden a ser mejores hay un par de cosas en las que nos tenemos que fijar y es que hace un tiempo pensábamos que lo único importante era el colesterol resulta que los principales causantes son los alimentos de procedencia animal ese problema es muy difícil tenerlo si tienes una dieta basada en alimentos de procedencia vegetal y otra cosa que pasa con el pescado que mucha gente sabrá es que hay tanta polución en el océano si el mercurio es un gran ejemplo Los peces grandes contienen muchísimo Mercurio así que también el pescado tiene cosas negativas acumulan muchas toxinas el omega tres por ejemplo es una de las mayores razones por las que la gente consume pescado pero muchas veces es omega tres está contaminado así que sería mejor tener este nutriente de la fuente original es decir de un suplemento

Voz 11 18:16 espero que sea pronto mi mujer

Voz 1546 18:23 bueno constantemente porque a mí me encanta en la Cámara soy adicto la cambias como una cantidad indecente de gambas mi mujer diciendo Michael tú no sabes la cantidad de mierda que come el el la gambas porque va por la parte baja de los océano siempre me dicen de que bueno pues no más que comen mierda

Voz 0744 18:45 de hecho se considerará la gamba como a la cucaracha creo

Voz 1546 18:49 James no me digas eso por favor

Voz 0744 18:51 nos vamos yo te diría si te encantan las gambas de te diría bueno con Velasco nosotros no estamos diciendo ACB gano o hazte vegetariano lo que intentamos hacer con el documental es mostrar hechos y derribar mitos y luego la gente puede tomar sus propias decisiones no es algo de blanco negro sino de incorporar vegetales a la dieta de las personas y eso va a ser bueno para su salud para su rendimiento deportivo sexual también va a ser mejor para el planeta

Voz 12 19:18 no para todos

Voz 1546 19:21 ahora lo que sí me gustó mucho me parece muy interesante en el documental cuando habla sobre eso de comer carne con comer animales no es sostenible para tierra debo de darte la razón del mundo en esta cuestión

Voz 11 19:40 no no

Voz 0744 19:45 absolutamente en la contaminación que genera la emisión de gases el gasto de agua que supone si la gente se preocupa por el planeta el planeta que dejamos a nuestros hijos y nuestros nietos deberíamos rebajar significativamente el consumo de alimentos de procedencia animal

Voz 1546 19:59 James tú sabes que hay un lobby cárnica quiero decir que gente que no permita qué es ese esos datos cuánto agua se requiere y cuánto cuánto daño hacia el medio ambiente es que hay una gente que ahí está puesta tapando todo aquello para que nosotros en en las calles en nuestros hogares en la opinión pública no no entiende eso

Voz 11 20:27 ya Aminatou para no

Voz 0744 20:31 sí creo que hay unos intereses económicos tremendos por parte de este sector tratan de crear malentendidos y confusión y eso es lo que la industria cárnica ha estado haciendo durante años se hable de la salud de las personas de la del planeta hay lobby de la industria cárnica y también de los alimentos altamente procesados todo el mundo sabe que comer muchas galletas son mucha azúcar refinada no es bueno para la salud la ciencia ha hablado sobre todo esto pero todo lo que necesita la industria es crear un poco de confusión la gente dice a esto me vale

Voz 14 21:00 y hacen lo mismo con el planeta también acelerones también flotaban

Voz 1546 21:04 bueno en Estados Unidos donde ahora trabaja Si bebes la carne en tomar carne es que vete tú a saber lo quiso es comiendo porque al menos aquí en Europa hay ciertas reglas hay ciertos reglas europeas que no permite a introducir ciertos cosas en el cuerpo del animal cuando están creando lo no han sin embargo en Estados Unidos si libre no

Voz 11 21:29 a esta hora como máximo

Voz 0744 21:34 definitivamente hay regulaciones distintas y son más misivas en Estados Unidos pero lo primero que pensé cuando empecé en esto fue en las hormonas en inyecciones y cosas así y eso es parte del problema pero lo que no se sabes que no puedes cambiar la estructura de la proteína animal no es sólo las hormonas añadidas las que son malas para la salud así que por ejemplo cuando bebes leche la vaca está en periodo de lactancia porque se queda preñada todos los años y sus hormonas están muy elevadas no es bueno para la salud tomar tantas hormonas ya sean creadas por el animal añadidas artificialmente incluso si comes productos orgánicos como Ternera alimentada de vegetales hay muchos problemas

Voz 0744 25:43 con acento Robinson

Voz 24 25:47 la historia

Voz 1914 25:48 no tiene que ver con un deportista pero sí con alguien relacionado con el deporte con el fútbol alguien que supo entender cómo los valores del deporte podían trasladarse de manera favorable a la sociedad hablamos de Josep Suñol el presidente mártir o el presidente ausente del Fútbol Club Barcelona Josep nación Barcelona en mil ochocientos noventa y ocho fue miembro de Esquerra Republicana de Catalunya diputado de las Cortes españolas hasta la guerra

Voz 25 26:16 civil además fue el fundador del Real Automóvil Club de Cataluña de la Federación Catalana de Fútbol y también del Fútbol Club

Voz 1914 26:23 de lona desde mediados de los años veinte Suñol apuntaría un lema que compensaba gran parte de su ideario deporte y ciudadanía Se trataba de educar a los jóvenes en el ejercicio del deporte como algo beneficioso para la salud pero también para el desarrollo de valores como esfuerzo superación trabajo en equipo au solidaridad el deporte como fenómeno de masas que debería transmitir también estos valores a los espectadores Suñol se hizo socio del Barça en mil novecientos veinticinco cuando la dictadura de Primo de Rivera ordenó la clausura del campo de Les Corts durante seis meses para abuchear el himno del régimen en el estadio después en mil novecientos treinta Suñol fundó una revista semanal deportiva llamada La Rambla llamada así por su ubicación en la Rambla de Canaletas de hecho para muchos este hecho es determinante para que el Barça celebre allí sus títulos en mil novecientos treinta y cinco Josep Suñol fue elegido presidente del Barça era la segunda vez que es el ofrecían las ocupaciones como diputado le impedían desarrollar su tarea como presidente del club pero él nunca pudo renunciar

Voz 26 27:39 yo voy a intentar dinamitar el equipo iba ficha al millón entran a todas horas irlandés Patrick O'Connor iba incultura non suba dos Iborra y Balmain Van Gogh al Campeonato de Cataluña Iván disputa la final del Campeonato de España contra el Madrid

Voz 1914 27:55 en su primera temporada como presidente el Barça se proclamó campeón de la Copa Catalunya llegó a la famosa final de Copa de mil novecientos treinta y seis en la que entonces el portero del Real Madrid Ricardo Zamora El Divino dio el título a su equipo con una actuación

Voz 27 28:08 hable pero por encima de todo a Zamora Si les recordará por una parada antológica en su último partido la final de Copa del XXXVI se decanta del lado madridista porque el meta realiza una intervención divina a un disparo de Scola salvando el dos uno que campea en el marcador Zamora sale a hombros como reconocimiento a su prodigiosa aportación al ciclo madridista y poco después estalló la Guerra Civil

Voz 28 28:30 sí admite hay tanta pasión pero eso judiciales valor

Voz 29 28:43 ahora bien no iba

Voz 30 28:46 notable iba a Nat limitada abrirá abrir haré todo está armada

Voz 1914 28:58 a los pocos días del inicio de la contienda Josep Suñol que estaba en Madrid decidió acudir a Guadarrama para hacer una entrega de dinero a las tropas republicanas Josep Suñol el periodista Pedro Ventura un chófer y un teniente republicano entraron en coche por una zona controlada por el bando nacional

Voz 31 29:15 pararon en una caseta en el kilómetro cincuenta y dos de la carretera de La Coruña el señor señor Ventura creyeron que estaban ante una caseta del bando republicano por ello no des confiaron cuando la oficial les invitó a pasar

Voz 1914 29:27 pero se trataba de Milicias Nacionales fueron interceptados detenidos casi de manera inmediata

Voz 31 29:32 fusilados las últimas palabras del señor Lloll a ver cómo se apuntaba fue gritar

Voz 5 29:37 viva la República Viva Cataluña libre

Voz 1914 29:47 era el seis de agosto de mil novecientos treinta y seis después de la guerra la figura de Suñol cayó en el olvido habría que esperar hasta la década de los noventa cuando una serie de iniciativas comenzaron a recuperar su memoria entre ellas la colocación de un monolito cerca del lugar donde fue fusilado en ese kilómetro cincuenta y dos de la carretera Tarifa La Coruña Josep Suñol ha pasado a la historia del Barça como el presidente Martin como homenaje póstumo entre el dieciséis de noviembre de mil novecientos treinta y siete y el diecisiete de enero de mil novecientos treinta y nueve la junta directiva barcelonista decidió considerar a Josep Suñol como el presidente ausente del Fútbol Club Barcelona

Voz 1546 30:44 el lado humano del deporte con Michael Robinson Soler ha hablado con James Woods el protagonista del documental de Cain Cheng compares dudas sin poder a ciencia cierta aclarar por lo tanto ha acudido la Cienciano José Miguel Mulet doctor en Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Politécnica de Valencia además de compañero en Hoy por hoy aquí en cadena SER espero que José Miguel puede arrojar algo más de luz sobre aquel claim de que la dieta de ganase la dieta de los Cain Chain la dieta ante los grandes deportistas

Voz 2 34:06 placer francés todo mío pues es documental hablan de una media docena de de

Voz 1546 34:13 deportistas excelentes en sus distintas disciplinas aludiendo de alguna forma que son buenos gracias a su al margen de seis grandes deportistas entre los hay me parece me padre muchos no será de verdad que el hecho quisieron Vega no sea determinante en su buen hacer

Voz 19 34:33 bueno eso tus oyentes lo pueden probar muy fácilmente que hagan una dieta de Ghana y que miran a ver si el año que viene están jugando en la NFL

Voz 29 34:42 la NBA fútbol

Voz 39 34:44 a ver yo creo que para ser un deportista de élite tienes

Voz 19 34:48 que tengo una preparación unas características físicas una buena dieta gana o no es una cosa que te ayuda obviamente una dieta mala puedes

Voz 12 34:57 según tu carrera deportiva implica algún tipo ganar peso ocio implica algún tipo de problema metabólico pero una dieta buena que sea la el único factor importante para ser un deportista de élite rotundamente no

Voz 1546 35:13 me aclara porque entiendo que a lo largo del documental digamos economía de la verdad no por ejemplo cuando en ley día gana a no creo que nadie gana comía lechuga creo que el hecho de que una vez ha sido perjudicial en su caso pero luego Ney pierde once peleas no creo que la habrá perder once tales contra más de granos que él es decir que también un deportista puede fastidiar se por tener una dieta poco sano no

Voz 12 35:47 a ver el problema de las dietas ganas es que no son dietas completas tienen déficits sobre todo en vitamina B doce que tienen que tomársela sí y también pueden llegar a tener déficit en hierro en yodo pero principalmente B doce entonces un deportista de élite verano pues tiene que tener mucho cuidado muchísimo más cuidado deportista que por ejemplo sea vegetariano hubo lácteo que en el momento en que estás comiendo leche huevos ya compensar muchas de las carencias que tiene la dieta de gana a partir de ahí si tienes una vía dame gana y no tienes una supervisión muy estricta dietista-nutricionista pues puede esperar los déficit de vitamina B doce conocidos y entonces esto puede tener calambres más algún problema neurológico serio esto ya sería muy a largo plazo que sucede nadie entonces claro esto también puede acabar afectando a su rendimiento deportivo

Voz 1546 36:44 desde luego yo no tengo nada en contra de seguramente es mejor que la mía de eso no lo doy por hecho no yo sin embargo pienso de que hay tantos modalidades de deportes no dudó que tal vez está tomando planta nueces esas cosas pueden ser bueno según qué cosa no por ejemplo cuando unos deportistas que destaca a mucho es un gran surfista pero yo no creo que aún surfista la lechuga en vez de filete no

Voz 12 37:21 a ver un surfista como cualquier deportista tiene que tener una dieta que le aporte todo lo que necesita si tiene una actividad física supere al anormal pues esa dieta tiene que tener en cuenta el desgaste sobre todo proteínas es una dieta B gana en principio yo no es tan rica en proteínas porque es la carne un filete básicamente es todo proteína además de la grasa saturada que tiene pero el pollo por ejemplo una carné pollo magra estuvo proteínas la cantidad de proteínas da lechuga pues es bastante baja es más hidratos de carbono bueno la lechuga sobre todo agua sin embargo un deportista me gano bien aconsejado o bien informado pues puede saber que puede comer nueces frutos secos lentejas y Noah incluso soja que son vegetales que son muy ricos en en proteínas pueden ayudarle a todo el desgaste que está teniendo con compensarlo pero ya te digo si eres deportista de élite Yeles verano lo que tiene que tener un buen dietista-nutricionista al lado porque porque si eres deportista de élite y comes de todo no fricciones pues equivocando te aciertas en el sentido que la dieta puede ser mejorable pero en el momento en que comes de todo el secreto de una dieta equilibrada es que haya aporte de todos los tipos de nutrientes entonces si comes carne verdura obviamente es deportista de élite de comer un McDonald's todos los días pues tampoco está teniendo una dieta equilibrada y posiblemente a la ley vaya a afectar tu rendimiento pero si comes una vez al mes McDonald's dos ensaladas cada día un filete de vez en cuando pescado etcétera pues posiblemente estas cerca de una dieta equilibrada

Voz 1546 39:03 un avión aprueban lo ha comentado en el cual tres deportistas cenaban tres hitos no sé por qué bonitos pero comienza es burrito un bonitos contenía carne pero los otros dos comida a base de plantas burritas Megane no mientras dormían se hicieron que es que medía las reacciones que obtuvieron bueno ya eliminada el que comía carne en su burrito pues tenía una selecciones lo que cenaban burrito decanos pues tenía muchas sí maravillosos digamos no entiendo eso no es muy tráfico sin embargo preguntaron a ver en el yo puede tener algún sentido científico porque se sintiendo James Wilkes nos hace entender de que una dieta basado en plantas aumente los niveles de testosterona en nombre

Voz 12 39:58 seguro que no había ningún problema de doping ya habían puesto viagra en algún burrito algo porque eso sería la explicación más lógica a ver calentando me mucho la cabeza es verdad que los brotes de soja o los brotes de determinadas plantas tienen menos Fito estrógenos son moléculas vegetales pero se parecen a hormonas femeninas osea que no serían precisamente testosterona sino sería lo contrario ID hecho en algún momento a alguna asociación pediátrica ha recomendado que a los adolescentes en la pubertad no tuvieran un excesivo consumo de brotes de soja que podían interferir en el desarrollo tampoco hay que asustarse es decir serían casos de gente que gana que sea Pigué borrará de brotes de soja o de brotes de de otras hierbas entonces mira yo esto lo veo que ya sí tienen más selecciones será porque tendrán más ganador de perderlas porque tendrán una vida sexual más aburrida de tener las elecciones cuando duermen qué es lo que nos pasaba muchos en la adolescencia

Voz 1546 41:00 no es que yo yo lo dije que eso no es muy científico no no es que realmente lo que viene a decir que una dieta basada en plantas y aumenten testosterona en el hombre claro un anticipo que yo no tengo la más mínima idea simplemente me llama la atención el claim porque mire yo entiendo que el mecanismo no que oye mal una moda que yo malo una buena dieta si usted quiera no pero hacer el claim de que realmente es la la dieta del futuro para los grandes deportistas los deportistas de élite me ha parecido muy peligroso hay tanta economía de la verdad en el documental detenido pero carece de sentido científico tu trabajo José Miguel tú has encontrado otros personas au científicos que considere que esa dieta puede ser una dieta perfecta para los deportistas

Voz 12 42:01 a ver partimos de una base el vengan mismo no es una dieta buena desde el momento en que tienes que compensarla con vitaminas principalmente vez doce entonces una dieta buena es la dieta que solamente con lo que te comes no necesitas nada más entonces ya partimos de la base que organismos una dieta que hay que compensarla ya de entrada a partir de ahí es cierto que un venga al mismo bien aconsejado con los complementos que hacen falta puede ser una dieta buena deportista incluso para un deportista de élite pero vamos a hacer la pregunta al revés un deportista Megane no va a ser mejor que un deportista que tenga una dieta buena que contenga carne y pescado o va a ser mejor que un vegetariano o lácteo pues no necesariamente los grandes deportistas los tres pueden tener dietas muy buenas independientemente de que uno coma Carné Lorca no

Voz 1546 42:58 viento

Voz 12 42:58 es seré gano no te hace mejor ni peor que otro tipo de dieta la diferencia es que de los tres comparar un Vegara un vegetariano bola lácteo yo una persona en coma de todo el verano es lo único que necesita suplementos

Voz 40 43:12 yo soy más bien mariscando

Voz 1546 43:15 bueno que además me pagan poco más aún más mariscando no pero el

Voz 12 43:20 como a mí que te lo prohibe el banco el médico

Voz 1546 43:24 y mi señora también tiene más poder que el banquero y lo bueno es que había una cosa también ya que tengo en el documental yo más o menos lo entendí yo no sé qué estado seducido por Netflix es otras cosas pero hablaba de que comer carne es insostenible para el Tierra que esto opinión acerca de Delio a ver

Voz 12 43:51 aquí sí que esto tiene bastante lógica de todos los argumentos que sean a favor del marianismo todos los argumentos centrados en la salud son fácilmente rebatibles es decir comer carne no tiene por qué ser problemático siempre que sea dentro de una dieta equilibrada sin embargo sí que es verdad que desde el punto de vista ambiental la producción de carne es tiene mucho más impacto y digamos que tiene más emisiones de CO2 y más consumo de agua sobre todo sobre todo la carne de ternera porque porque un animal antes de sacrificarlo le tienes que dar de comer tiene que beber emite CO2 y contamina mientras que una planta el cultivo de una planta no os olvidamos también contamina también hay que poner a Bono y también hay que arreglarlo también consume agua sin embargo se hacer los números el consumo de el de la planta es mucho más digamos amigable con el medio ambiente porque es que muchos casos eso que tú cultivas como puede ser maíz hoja lo utilizas para dar de comer al animal entonces digamos que hay otras cada los animales como máquinas biológicas somos muy poco eficientes tenemos que comer mucho más de lo que realmente aprovechamos entonces por eso sí que es verdad que de cara al medio ambiente el consumo de carne y yo no diría tanto como que es insostenible pero sí que es verdad que tiene mucho más impacto

Voz 1546 45:18 bueno cuando puedas que ver el documental porque la parte que más me gustó a mí cuando se claro se ha convertido ya en verano a pesar que recientemente dio infarto no creo que sea para eso

Voz 12 45:34 va a ver han tenido varios infartos yo creo ver cuando Schwarzenegger era Mister Olympia pegara uno era es y ya me entiendes es decir la dieta que tenía era muy de farmacia

Voz 1546 45:47 bueno lo que la que la parte buena es cuando le dice hombre pues yo me he convertido en en verano y tan claro antes yo comía quince y huevos el día luego me la la idea de que era malo para mi salud bueno si tienes que leer que tomar quince huevos al día es bueno para eso sí manda eso más siempre lo que a Fornesa tuvo que leer que comer quince veces al día de armarse para su salud

Voz 12 46:17 a comer quince días huevos al día es malo en los lo que hace la gente que hace culturismo y todo su tu opinión científico

Voz 1546 46:26 de José eso es todo

Voz 12 46:28 comer un buen día no pasa nada incluso dos si tienes mucho cuerpo como es el caso de farsa Nader tampoco se refería al huevo entero o sólo la clara de huevo porque sí que es verdad que además ha puesto de moda entre los culturista y la gente que hace sobre todo musculación y desarrollo comer claras de huevo como si fuera agua es hacer una cantidad exagerada de claras de huevo si le quitas la yema al huevo lo que te estás comiendo es básicamente imbatido proteínas y como todo comer muchas proteínas a la larga también es malo es decir una dieta híper proteico pues te puedo producir los problemas conocidos de ácido sulfúrico cargas mucho el riñón es bueno tenemos la la famosa agota

Voz 1546 47:14 es que sigo mi mujer y me dice que yo yo tengo la pinta que yo tengo la ambición de tener gota

Voz 41 47:21 es una dieta con mucha carne muchas proteínas y sí mucho marisco

Voz 12 47:28 sí bueno pues una lechuga en cuando tampoco está mal

Voz 41 47:31 lechuga

Voz 12 47:35 un han hecho gala Il enseñas la gamba y luego te comes la lechuga a mi vida

Voz 1546 47:41 sí estéticamente me gusta la Camba posado en una hoja de lechuga me da un poco de color a

Voz 12 47:47 sí pero lechuga que comérsela también navales

Voz 1546 47:53 bueno pues José Miguel muchas gracias al rato si tu opinión que de verdad después de ver el la el documental es fácil de ver es fácil de ver hay alguna risa pero me me es que me queda con con cosas para preguntar a la ciencia yo pues somos todos no Almas Gemelas precisamente digamos

Voz 12 48:16 en en general un buen consejo es en temas de nutrición no se de ningún documental

Voz 1546 48:22 dijo que sería mejor consejo

Voz 12 48:25 sí

Voz 40 48:27 muchísimas gracias Jose Miguel un abrazo muy fuerte a vosotros Charo

Voz 1546 49:38 son puesto es haber visto el documental de Cain Chain James Cameron aquí el equipo de acento Robinson pues estuvimos sorprendidos porque aunque tiene la capacidad de tener la información estaba algo cogido con pinzas digamos no cuya economía de la verdad estuvo disfrazado entre las risas que quiso añadir para sustituir el rigor informativo absolutamente de gana pero aupar la como la dieta grandes deportistas a través del documental mire Souto peligrosos sobretodo porque está hecho con tampoco estudio científico nuestra dieta es tan importante pues ya es hora que yo mismo omitir cuenta pues eso todo muchas gracias por está ahí al otro lado de alcachofa hablarían de la Cadena Ser que va en claro

