Noches sin dormir

Voz 1995 00:23 casi la mitad de la población española confiesa dormir mal ojalá usted este que la otra mitad de los que duermen mudé en aviones por pero pues acaso lo cierto es que la insomnio aumenta en este país y aumenta más en esta época en primavera estamos en dos mil dieciocho y no sabemos todavía muy bien porqué no se ponen de acuerdo al comienzo critican no no sabe muy bien porque en esta época del año Judd mimos algo peor la llamadas astenia primaveral tenemos el informe sobre la falta de sueño con algunos datos reveladores Eva Cruz muy buenos días

Voz 3 00:51 hola buenos días Toni Tom si la primavera al ampliarse las horas de luz aumenta los problemas de insomnio y la tecnología contemporánea además también está aumentando los problemas de sueño y encima en gente muy joven según datos de la Sociedad Española de Neurología casi la mitad de la población española confiesa dormir mal ocasionalmente pero el Instituto de Investigaciones de sueños subraya que de esa mitad entorno un quince por ciento tienen lo que se llama insomnio crónico

Voz 3 01:20 el insomnio crónico genera un círculo vicioso porque el propio agotamiento físico y psicológico que nos produce no dormir bien hace que desarrollemos un miedo que puede alargar esa falta de sueño básicamente según cuenta la cátedra de la investigación del sueño de la Universidad de Granada estar pendiente todo el rato de que aparezcan signos que nos indique que tenemos sueño nos lleva a una situación de Gil Diack activa de hecho ya hay una enfermedad mental nueva que es la preocupación obsesiva por el propio sueño llama ortodoxo

Voz 1995 01:45 no es normal es un trastorno muy obsesivo porque cuando duermes mal dormir se convierte en la obsesión en lo único que desea que lo único que piensas en tu vida

Voz 3 01:55 no dormido en absoluto de hecho que es un trastorno muy raro es mortal en pocos días existe es una enfermedad neurológica relacionada con otras enfermedades gravísimas como el mal de Creutzfeldt Jakob que afectaba a las vacas locas os acordaréis cuando el cerebro pierde la capacidad de regularse y alternar el sueño con la vigilia los efectos sobre la salud son devastadores pero sólo mencionamos este insomnio radical y fatal porque ayuda a comprender que incluso dormir un poquito mal tiene efectos sobre el organismo

Voz 1995 02:19 que tienes puede pasarse sistemáticamente dormimos menos de supuestamente ocho horas después también veremos que algunos necesitan más idiotas necesita miles que nos puede ocurrir

Voz 3 02:30 falta de rendimiento en el trabajo diabetes obesidad prácticamente cualquier desorden incluyendo y esto es muy interesante cambios en el funcionamiento de los genes hay un grupo de científicos estadounidenses que ha visto que cuando a un ratón duerme la mitad de las horas que necesita el funcionamiento de su organismo a nivel genético se trastoca hasta en un ochenta por ciento claro el sueño es clave para que nuestro cerebro recopila información acumulada durante el día la clasifique la ordene y en el caso de los niños es vital para fijarlo que aprenden de hechos han detectado problemas de memoria el deterioro cognitivo en chavales con insomnio

Voz 1995 03:00 la gente va al médico cuando cuando duerme mal porque yo creo que uno de los problemas de falta sueños que nadie se preocupa de piensa que es normal bueno pues ya conciliar la gente va al médico

Voz 3 03:10 pues van poco apenas dos de cada diez personas el veinte por ciento con problemas de sueño está diagnosticada y esto es un serio factor de riesgo para la salud que acorta incluso nuestros años de vida en ratones otra vez por ejemplo ya se ha aprobado que una falta total de sueño lleva la muerte en pocos días tendemos a restarle importancia a este problema o asociar lo conozco

Voz 4 03:26 como estacional como puede ser un pico de estrés a una sobrecarga emocional que también puede alterar el sueño sino vamos al médico que hacemos entonces

Voz 3 03:34 pues lo disfrazados después de una mala noche tiramos de café de tabaco de alcohol para mantenernos despiertos y hay que tener cuidado porque los expertos alertan de que aunque la cafeína o la nicotina pueden ayudarnos a aguantar durante el día cuando llega la noche dificultarán que coincidimos el sueño por tanto prolongarán el insomnio ahora por suerte los fármacos avanzan muy rápido y ahora a los que ayuda es el sueño tienen menos efectos secundarios que antes un cinco por ciento de la población española necesita algo de manera regular para dormir es importante recurriera a los exámenes de sueño que se hacen en los hospitales y creemos que tenemos algún trastorno se pasa una noche en el hospital Nos monitoriza la actividad cerebral mientras

Voz 1995 04:12 pero vamos a hablar de la realidad de la experiencia Elvira Lindo muy buenos días las buenas días hoy has dormido

Voz 0545 04:19 bueno regular y es que hoy me he tenido que levantar pronto pero para venir aquí no porque por otra razón pero también para venir aquí sí

Voz 1995 04:28 varios que al año tú notas porque la voz de la astenia primaveral notas que esta época del año tú duermes mejor o peor siempre duele

Voz 0545 04:34 bueno eso dicen que en primavera y en otoño en las estaciones intermedias uno está más alterado no yo la verdad es que no yo con vivo con el insomnio que no es total es decir que yo sí que duermo algo todas las noches no pero a mí me alarman mucho todo lo que acaba de contar Eva que aparece en muchos reportajes en los medios que si cada seis meses parece un reportaje sobre el insomnio me alarma porque si fuera por eso los reportajes yo soy una persona completamente destrozada al que no no no no no os quiero decir yo tengo que trabaja bar y luego remontó me hecho es verdad mi media hora decía estas y todos los días y tal pero yo creo que lo que hacen yo creo que lo reportajes sobre el insomnio no han conseguido el punto bancos porque lo que hacen es deprimir más a la persona a que no puede decir que no pudo dormir no te dicen es muy importante dormir si es posible que es cerebros esté destrozando y tú sabes posible que te estés volviendo tonto que tus genes

Voz 1995 05:53 dirigentes que dice que como no duermo me interesa todo aquello todas ahí esa digamos que blande la falta de sueño pero a su vez esos artículos hacen que duerma menos tonta quiero más artículos

Voz 0545 06:03 Death medicamentos notó me guste somníferos porque los somníferos también le van a restar memoria y además son terribles y crean adicción pero qué hago entonces

Voz 0545 07:03 es que no me siento con fuerzas lo que me es desesperación sí que es verdad que los médicos lo que te dice porque yo sé todo lo que sé sobre el insomnio dicen que los me los médicos que lo que tienes que hacer cuando tienes insomnio es levantarte y hacer algo no

Voz 8 07:19 que no es fritos eh pero esto no funciona si se levantas estas levantado hay dos teorías no debe parte otra es que queda en la cama planos y son muy contradictorias no yo hombre sí es verdad que

Voz 0545 07:35 no bebas por la noche eso sí que sí que es verdad que se nota porque en un primer momento te da sueño pero te lo quita a las dos horas pero claro dices cuántos bebe yo me tengo que tomar un vaso de vino por la noche para cenar sino quién va muy bien con la modelo y quién va a volver por la mañana

Voz 1995 07:57 has notado que conforme avanzan los hay esto forma tu relación con el suelo pasan por supuestísimo ahora que estás más a fórmula ahora que hace ya algún tiempo que eres joven se ha notado que el paso de la juventud Portillo impide que duermas bien sí

Voz 0545 08:16 sí sí sí el no sé yo dormía es que una persona joven normalmente duerme a cualquier All I de la manera que sea no pero ahora te vuelves precisamente porque tienes insomnio te vuelves muy tiquismiquis quiere decir que te cuesta dormir te cuesta dormir en un avión que te cuesta cualquier cosa cualquier ruido cualquier cosa te molesta no y luego la obsesión por no por no poder dormirte yo creo que eso sabes lo malo que tienen las pastillas para dormir yo creo que te borran los sueños eso no te acuerdas te parece que no ha soñado eso sí que lo notó yo gano me tomé una pastilla es muy yo entonces bueno sí cuando tú duermes sin pastilla tienes muchos sueños y te acuerdas de algunos no pero cuando te tomas un somnífero yo no sé si es que no se sueña pero no no ser recuerda los sueños

Voz 8 09:09 al contrario la melatonina unos sueños que asesoría listo

Voz 0545 09:13 la la melatonina yo la dejé de tomar porque me sentaba muy mal cree tenía sueños de esos demasiado demasiado real y parecía que estaba sucediendo las cosas era como si fuera sonámbula de lo tuve que dejar sí

Voz 1995 09:59 hablábamos de las nuevas tecnologías tú no serás de esas que en cuanto tiene un al teléfono para ver ese pantalla hace ya te deslumbra

Voz 0545 10:08 yo me estoy quitando porque he sido ya en los últimos tiempos he mirado el móvil a la mañana ahí como te metas en ese mundo ya no sales

Voz 0545 10:22 a ver si el periódico ha colgado una noticia nueva sabes mira Facebook miro nada un desastre ya sabes como una niña de quince años

Voz 0545 10:45 a una escuela el sueño te dan una serie instrucciones porque a mí no me han monitorizado todas porque me da miedo lo que encuentran pero pero fui una vez a una escuela de sueño y los consejos si los consejos que te dan dices va pero si esto lo hace cualquiera sabes por qué te dicen no no veas por la noche empieza a desengancharse de todo lo que ocurre ya a las ocho de la tarde no sabes me pareció super fáciles una vez que trate de integrarlos en mi sólo duré dos días por qué eran tan fáciles que no no no es que seguía seguirlos por la angustiosa no haber seguido los consejos claro claro esto lo bueno es que se ha contagiado a mi marido y ahora el también tiene insomnio no porque no

Voz 1995 11:51 ahí te pasa que cuando no puedes dormir da igual si has dejado Santa igual el pequeño problema da igual el problema que se por pequeño que sea no es que se me ha olvidado llevar el recibo al banco lo puedes llevar en un mes tiene un mes para hacerlo pero pequeño detalle hace que se convierte en un gran gran problema que hila con otra cosa ente se convierte en una carrera de obstáculos mentales

Voz 0545 12:11 sí pero cualquier cosa o una canción por ejemplo a mí me ocurre con frecuencia una canción que no tiene porque ser bonita puede ser una canción muy hortera hice te mete en la cabeza y no te la puedes sacar en toda la noche sí si así como pensamientos obsesivos pero no solamente con cosas que tienes que hacer por ejemplo sino con cosas que pasaron cuando tu hijo era pequeño o algo así de repente se te repita cosas que dice Si por qué porque viene dicen que en la noche vienen pensamientos negros y es verdad

