La Vida Moderna es hacer parkour en El Rocío

Voz 2 00:00 un nuevo dos luz del eh aquí en el hotel con que volvía otra orilla había cola yo la bala el viva

Voz 3 00:54 ningún

Voz 0470 00:56 no

Voz 3 01:00 yo no

Voz 1194 01:01 sí

Voz 0470 01:05 a quién hay que es un cántico del Getafe

Voz 1194 01:08 bueno

Voz 4 01:09 no no no pero Dani Güiza ole ole

Voz 0470 01:17 de todo y todo ganas y la de todo esto puede cantar al amor Isère un hooligan al mismo tiempo Il mondo Mondo Girard era de Franco Battiato no no esta Georgia hay Jimmy Fontana muy antiguas de Jimmy Fontana Jimmy Fontán y luego lo pusieron en un anuncio de una señora mucha versión fíjate si el Sil Mondo gira bueno gracias a todos hoy veintiuno de machos de mayo es el programa ciento veintisiete de la vida moderna

Voz 5 01:42 no va siendo treinta y siete programas

Voz 0470 01:45 estamos en la semana post es el primer programa que hacemos en en directo digamos Edinho guiño de los acontecimientos de moderadora de la semana pasada porque el jueves ataba agravado asintió es muy graves acontecimiento joder tan graves es muy muy graves vino mucha gente a vernos así que nada pido un aplauso para la que desplazaron naval

Voz 2 02:03 de ahí apoyando pueda gente ahí

Voz 0470 02:10 a esa gente ahí cogiendo la furgoneta y con la hay Sayago y la carpa de la carpa lo de la carpa hijos de puta que tapando la visión gente el peregrinando ahí bueno salir de ahí fue un día muy bonito faltando a la Guardia Civil sí esto es que esto no sé llegó a escuchar en el en el programa En la grabación pero hubo un momento en el que bueno yo hace que no se porque pero sí porque Ignatius Ignatius dijo Rosa Díaz hija de puta no yo no giros Rosa diez mil la gente los los tres mil y pico algo que allí en zona cantar ojo Rosa Díez hija de puta todos a coro yo dije ojo es que quiero esto no se llegó a acusar al programa yo dije cuidado que está en la Guardia Civil que hay dos furgones de Guardia Civil de tratemos otro a lo cual la gente me va a cantar al ACB sí Hot Spot muy buena así que es muy buena muy buena idea siempre decimos la oportunidad de que ellos contestaron también si que que es salud de la Guardia Civil no saludaron no dijeron nada así empezaron los Jordi bromas osea que joder suerte estamos aquí hoy eh ahora hablaremos luego hablaremos hoy de bastante porque tenemos muchas cosas que decirle Choi vamos el ligero porque hay muchas movidas pero antes me hacen los monólogo porque tuve noticia de ya yo ya dije la semana pasada que se acumulan noticias de ellos tengo otra de ya la semana pasada cuál fue la de así ya yo te noventa años que sale chupado al otro día por dinero una cosa muy agradable de verdad una cosa de la previa por dinero en pesetas con yo me hoy detenido a una mujer de setenta y cinco años tras dejar a Armenia sin conexión a Internet Juanjo eh lo puto Ayers en Armenia el país es

Voz 1194 03:54 no es que es un nombre de mujer

Voz 0470 03:58 en el barrio igual

Voz 1194 04:00 donde alguien se empecina Armenia la huelga

Voz 0470 04:07 no no no puedes Armenia El País la Nación Armenia hay que decir que luego el titular de el de la noticia rompe toda la magia de hackers porque pone la señora estaba buscando chatarra de efectivo e puto ya yo total y la noticia dice una georgiana de setenta y cinco años ha sido detenida por cortar la conexión de internet de la totalidad de Armenia como decía yo no estaba flipando joder contra inteligencia digital los georgianos pero no estaba buscando cobre la ley de hecho dice la jubilada que bueno jubilada no sé si con setenta y cinco años estas cortando conexiones a Internet los abusos estamos está trabajando dice descubrió el cable de fibra óptica que suministraba la conexión web entre Georgia Armenia mientras buscaba chatarra desde reconociendo el valor del cómo he tenido en el cable lanzó decidió cortar el ir al hacerlo interrumpió el servicio de millones de usuarios en el país vecino dan a entender que fue aposta en plan ok eh la mujer vio el cable dijo vale esto da acceso a la huelga wide web y además me darán dos mil pesetas por culo la aldea global que les apoyen lo lo cortó colado lo cortó dice que con las manos y con la boca es decir ya te lo juro eh lo dice la empresa que mantiene el cable Georgian Telecom asegurando con el nombre por supuesto dice que el daño al sistema informativo nacional fue serio y que el noventa y ocho por ciento de los usuarios encontraron sin conexión Internet durante casi un día tampoco Papa tantas Armenia eh que desde

Voz 5 05:32 si usted la Internet en Armenia no

Voz 0470 05:34 Zapatero esa gente sigue con el chat de Terra esa gente a esa gente sigue con foros de éstos con el fondo negro y la letra amarilla os acordáis de colores el foro de amigotes desista aunque son Dalí eh coño es verdad en Armenia todavía mandan Emilio es que tampoco ha sido grave diríamos hemos al teletexto cómo el mes pasado bueno al mire en el país que menos después de algún sitio internet que sea Armenia y luego dice el el jefe de marketing de la empresa asegura que no entiende cómo logró encontrar el cable está enterrado a tres metros de profundidad bajo el suelo ojo esos ingeniero flipando de joder siempre es una sección aquí transversal ya una puta vieja hay que decir que no hay que fiarse de ellos jamás jamás cuando no tenido esa guerra no sé si en Armenia había guerras pero doy por hecho que siendo un ya ya pasa una pagar esa gente ha tenido que comer geranios esa gente

Voz 0759 06:30 el agente ha sobrevivido a toda esa gente chupan

Voz 0470 06:33 el teniente alcalde promovidas entonces esa gente no le toque lo con eso se adivina el típico vida de este de Internet de boxeador profesional vacila Le calienta por supuesto porque le falta potencia pero les sobra ansia de supervivencia gente te muerde un ojo al recurrir y lo acaba diciendo el Ministerio del Interior de Armenia que si hay meter veinte eh eh es un perro se quejó la velocidad macho sea tomando en consideración la edad avanzada de la señora hice la puesto en libertad hasta que se celebre el juicio

Voz 1194 07:06 bueno

Voz 0470 07:09 no vamos a ir dicen pero si se le juzga culpable del delito la jubilada podría pasar hasta cinco años en prisión en dan a entender que joder que habría que si se revisa la condena no porque es una señora mayor yo creo que que no debe ser así sea creo que el peso de la ley debe caer a muerte sobre lo ya yo porque a día de hoy un ya yo ante mono decías eso igual muere pero a día de hoy con los tensión metros del saber de vivir con las ruedas y los pedales de los parques ya yo con ochenta años te pisos de imagino a esa abuela carcelaria ahí afilando una cuchara de plástico y conversando entre ellos y tú qué hiciste apoyado Mateu señor ya pues yo corte internet con mi hijo de puta te pienso al cuello así que desde aquí vamos a estar muy al tanto de la bola Armenia por lo tanto vamos a venir da alegó que empezamos a toda la vida moderna

Voz 6 08:48 la actriz no

Voz 4 08:57 Moder Toni a dos antiguo cero

Voz 7 09:05 Ignacio Delgado Alemany Granadilla de Abona mil novecientos veintitrés

Voz 8 09:18 o no que los nada yo nunca lo vamos sólida remolcar al sol lucharemos por todo

Voz 1194 09:32 luego no te va a quedar lo ves sigue bueno ya

Voz 0470 09:37 una prueba más que haces tú de haber hasta donde aguanta a ver quién es el último fiel que te sigue cantando

Voz 1194 09:42 Osaka sí es muy bonito afea al mismo tiempo que lo que pasó el otro día yo sí es muy bonito que el cariño y el espíritu a la gente de la gente la gente que estuvo ahí siguen celebrando el aniversario de la fundación con nadie es feo o podría hacerlo la tentación

Voz 0470 10:07 que se cierne sobre los free jazz empieza la sección pero de momento momentos porque claro un momento un vacío legal siempre sentado ni nada a que no hay presenta no bien lo que pasa lo que pasa un día tenemos esa repercusión social ya que ya perdemos un poco el norte mal o presento entonces tema porque has empezado tu primera bueno

Voz 1194 10:28 hasta ahora a qué se yo hablar así por la buena no pero bueno necesito tu pegó pases de Moder Doña que apoyan a un chamán yo creo que es hora de

Voz 0470 10:43 ECI escindir me la primera sesión primera el nacionalismo dentro de moderador sea claro es toda una Tania ah bueno vamos a ver esto de la vida moderna hoy veintiuno de mayo está acabando vamos estamos ya presente en verano aquí seguís como como dos funcionarios de la comedia como dos operarios del chiste no te gusta perdedora alta muy bien operario costumbrismo peones de la guasa desde de la guasa quiero pedir un aplauso en el estudio central de la puta ser porque esto no lo olvidemos esto la putas eh no se olvida nunca la esto la puta Radio la mayor cadena de radio de España

Voz 1194 11:26 nadie lo diría pero como que no

Voz 0470 11:30 efectivamente empero están en estudio central un aplauso para Ignatius

Voz 2 11:33 eh el lo de bosque de niveles

Voz 0759 11:41 el maestro de no hacer nada durante un fin de semana oye

Voz 0470 11:45 Juan Ignacio las temperaturas a tiempo ya tenemos ahí a tiro pero antes de tuya ya sin respeto ninguno a la anarquía gracias por dejarme quién bueno hay que decir que estamos muy contentos de todo lo que ha pasado y tal pero queremos contar para cosa que iremos contando donde vamos ligeros porque fue garante es muy emocionante avanzó bonito la vida

Voz 1194 12:02 históricamente es que donde se acapara un poder social ahí puede aparecer antigualla que aparece entonces y se debería distinguir de eso

Voz 0470 12:15 se quiere decir o por lo menos intentar evitar la tentación del distinguido diferenciar distinguido diferenciarlos porque distinguir es como si alguien desde fuera diferenciar es que internamente Moder Doña se distingan te pones no sé si si si fuese

Voz 0759 12:28 a ese matiz yo creo que sí yo voto que no

Voz 1194 12:32 pues ya está en Bariloche y me parece claro

Voz 0470 12:38 te quiero decir que Moder donde se distingue Antonio diferencial antigüedad creo que sí

Voz 1194 12:42 debería dar ejemplo sin Ibai divertir su camino te pareces a la hora bieber ir Bieber

Voz 0470 12:55 claro claro tú vierte salgo pues lo divierte luego vierte es para otro lado la diversión pero en cuanto a separación de Caldes acto comer le claro tú me propone un juego me proponen dilema yo me escapo este programa es un es que hay de la vas a través del skate

Voz 1194 13:13 entonces quiero decir este fin de semana pasado del chalé de Sale qué decir cualquiera que acumule un poder social es claro la mansión de los Hastert Falcon Crest dinastía acumulan un poder social entre en contradicciones al mejor con el discurso de izquierda que se había dado entonces claro e Irene Montero y Pablo Iglesias

Voz 0470 13:43 bajando la gente de derechas también incurre

Voz 1194 13:46 en ediciones pero bueno lo de la corrupción ello pues es como un valor de ellos e ir a misa cocaína votar puticlub son valores a los que saben agarrarse pero la gente de izquierda se mete en contradicciones Irene Montero y Pablo Iglesias

Voz 0470 14:03 este es el tema de las acciones el tema de el chalé es como un toque de atención pienso que es un toque de atención que el darnos

Voz 1194 14:09 yo por lo que puede pasar cuando alguien social claro como está sucediendo moderno como sucedió lo el ochenta y uno años de Dios vale vale vale vale porque te cree

Voz 0470 14:20 no da ya estamos formando un chalé que aquello parece vi

Voz 1194 14:23 aquí se el día Villaquilambre Irene Montero vale vale ya sólo le falta ir allí a follar que eso sería ya el colmo es en la piscina ahí vamos a ver El de mantenimiento se encuentre CEM en la piscina la gente medidor mucho por Twitter porque yo soltaba como esta idea la gente decía así sólo faltaba que encontrarán en la piscina imagina cómo se jardinero al que sexto Sabina la gira

Voz 0470 15:02 antes antes te queda saludable

Voz 1194 15:07 junto a una serie de televisión una serie aprovechando el chalé montar una serie televisión como cuál de sólo con Falcon Crest La hora de Bill Cosby árabe cuidado e igual que es una obra de teatro la generosidad de Animalario que era una obra de teatro a propósito de la boda de la hija de Aznar por montar una obra de teatro o televisión directamente con el chalé de Villa a quince

Voz 0470 15:31 estaría guay en una sitcom sabe por ejemplo

Voz 1194 15:34 ahora Carmena vaya ya ha puesto en sus años de retiro tienen ahí una hamaca para irse a descansar unas rosquillas luego oye heredero un Mortadelo mientras Manuela Carmena a Carmena FEF mientras está ya durmiendo la siesta Echenique y Raúl gay de mayordomos les vacilar les vacía en la piscina y los ponen a luchar los robots hay peleas de robots robots que yo esa sería la veo yo no sé cómo no

Voz 0470 16:14 esto no forma goles en una cuesta a Echenique le pone esclavos

Voz 1194 16:21 la caseta del jardín donde está la piscina porque ahí vive una familia ecuatoriana que el niño el niño ecuatoriano que le gusta ver a Rita Maestre en top tiene muchos ingredientes pero lo tiene de picadero tiene unos dominada delirante dominadas

Voz 0470 16:45 la nómina osaba dominarlo dominadas elige como se dice siempre lo mismo siempre dices abdominal bien

Voz 1194 16:50 yo pensé que era lo mismo pero que vosotros lo lo pronunció abismal

Voz 0470 16:54 para entonces era entonces vamos a ver vamos

Voz 1194 16:57 pero una cosa vamos a poner seguir Irene Montero y Pablo Iglesias sean compradas echaré pero eso aquí voy eso no significa necesariamente que vayan a tener ese chalé limpio y ordenado como la foto que se están viendo del chalé aquí a ti te ponen en idealista desea una fotos del chalé el que va a comprar un puto facha porque aquí se ve muy limpio

Voz 0470 17:24 cada

Voz 1194 17:25 pero es que aquí la cuestión no es comprarse ese chalé aquí la cuestión de fondo es cómo van a vivir en ese chalé yo defiendo la posibilidad de hayedos compró el chalé vivir de una manera que no sea facha claro que sí

Voz 2 17:42 vamos a vivir ahí

Voz 1194 17:45 aunque se lo prender sopla la apoya a imagínate tú porque está embarazada no Irene Montero

Voz 0470 17:51 niños Hornillos mellizos pues que vas a contar

Voz 1194 17:54 tu claro que viven en este chalé pero luego pues mira el Sexpe cortando su jefe Sp de medio metro abandonado Irene Irene Montero con ellos colgando cuando a los mellizos Pablo Iglesias en plan macho alfa dos en el jardín FAPA abonarlo carding para marcar terreno dime tú si no sería total

Voz 0470 18:23 Carolina Bescansa su vecina en los coña claro pues imagínate está creando una tribu ahí de Carolina Bescansa poder hacer allí a lo de los claro que educan a los niños entre la tribu todo sí preciosos

Voz 1194 18:36 quién titular decía dije sí sí sí la Sama las de la cama las compran en primar ese chalet siquiera sido mueble los compran Ikea y el dato mío que yo creo que esa es la la clave mientras no le limpien edad agua verde a la piscina

Voz 9 18:55 ese el chalet de izquierda

Voz 1194 18:57 claro es nazi

Voz 2 19:00 veré

Voz 1194 19:03 el proyecto típicos son nazis él claro así que el agua verde esta piscina ahí el fondo ahí con el museo verde ahí enfangado ahí Gao ahí es el mensaje que quería decir yo quiero decir que se le puede dar un uso de izquierda

Voz 0759 19:18 no

Voz 1194 19:18 no no importa la propia que tú te compre sí importa el uso que le de esas a propia se puede usar ese chalet desde un espíritu de izquierda

Voz 0470 19:27 perfectos pues una plaza Farnesio

Voz 7 19:37 Héctor de Miguel Martín cola Salamanca mil novecientos setenta y siete

Voz 10 19:57 hay que decir que soy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho

Voz 1194 20:00 yo también yo estoy totalmente de acuerdo a las bases si pero no para comprar o no comprar no consultar a las bases como la piscina sino la base agotados e Izquierda que tenía un póster del Che Guevara o no

Voz 0470 20:13 no

Voz 0759 20:13 ya está bien que en que en España se hacen pocos referéndums pero siempre cosas importa

Voz 0470 20:18 sí sí cuando tanto el referendo para algo importante pago hay que decir que tus chorrada tu diez por allí cerca no llegó a diez minutos de dónde van a vivir que lo esperado

Voz 0759 20:29 minuto setenta es el fantasear este fin de semana con la posibilidad de encontrármelo en Mercadona

Voz 0470 20:36 así que desde aquí se nos está escuchando Irene

Voz 0759 20:37 Pablo recogerlos por la mañana pronto que luego se PETA

Voz 0470 20:40 en cuanto a la burguesía juntos ahí sí sí estamos todos en una en diez kilómetros a la redonda de todos los todos los no muy lejos hay otro político que no te quiere porque no es público Franco que están tardaba claro está Franco que es el que da wifi a toda la zona recordemos el fascismo te conectadas a la red seis ir allí cuando cuando sí a tu casa no de cuatro genio la ganadería salga a la cruz a la Cruz Roja directamente estoy seguro sí que es la que da pie muevo en wifi líder fascista bueno bien bien hablando de fascismo lo que pasó el otro día en Villanueva de De la Torre Guadalajara de la Torre bordeó el fascismo el fascismo fue recordamos fue en el y en el que se había un no esperábamos tanta gente habrá esperamos que que fuera alguien pero no tanta gente y aquello derivó un poquito

Voz 0759 21:31 a veces en cierto miedo sobre todo cuando empezó pues cosas que no teníamos planteadas como la lluvia de panes sobre el S

Voz 0470 21:38 a un cabrón todo de que casi mata Ignatius dos dos cubitos de hielo el cabrón por cierto riesgo los cánticos a la Guardia Civil no llama haber localizado a alguien que fuera celiacos tirarle los ponerla a Corea el escenario era esta charla el próximo aniversario la la la Performance celíaca no faltaron perfil choque de pre pues no lo hicimos que depusieran al choque después desvió con la puta choque de pre y qué bonito hubiera sido un choque premios colectivos como una acordemos que las chicas también tenéis propuso esto no es así

Voz 0759 22:10 el choque

Voz 1194 22:13 aquí aviesa sorprendía a alguien lo acaba de chico ha soltado un proceso no me come el terreno

Voz 0470 22:23 un choque colectivo como una chica claro en esto ya lo que yo también lo tiene la minutos lo dijiste así que era de clítoris también tiene siempre no se llama prepara que buscar en la percusión hay que buscarla

Voz 1194 22:35 ya prejuicio o PP no en serio se llama propuso tiene la la la forma del propuse yo le propuse yo quiero decir femenino se femenino y hay heterosexual también cita LGTB

Voz 0759 22:52 claro esto lo llame mucho merchandising al que por supuesto nosotros hemos renunciado no vemos

Voz 0470 23:00 el chino e imputó chinos mutaciones estafa Rando

Voz 0759 23:02 el punto chinas está forjando ya empieza a salir incluso en sitios Un poco bueno

Voz 1194 23:08 vamos a ver el vídeo directamente por ya me imagínate que estamos final

Voz 2 23:12 ahí es un mitin de Albert Rivera en Granada hace quiere me gusta

Voz 0470 23:26 déjame déjame que describa primero en Granada dando un mitin aquí detrás ondeando una bandera del tamaño de un camión

Voz 1194 23:34 si fuese la suya es precioso me gusta pensar que el tío de la bandera estuvo en Villanueva de la Torre y acabamos ahí control subida de qué puedo hacer yo

Voz 0470 23:42 el Granada sacamos la bandera de verdad muchísimas gracias ha sido la verdad miembro de la la guardia pretoriana del sabotaje no se ha hecho una gracia tremenda ministro de emboscada y luego

Voz 0759 23:58 tras cosas que también nos han llega este fin de semana no sé si a raíz del aniversario de modo que pero son muy inquietantes y hay mucha gente que lleva comparando este movimiento por llamarlo así de modo erróneo como lo queramos llamar con una película de que no sé si conoce que se llama la ola

Voz 0470 24:14 yo no la he visto pero me contaste que yo hay es que claro experimento que nace en las aulas de un instituto no se desmadre

Voz 1194 24:21 el experimento es cómo se comportaría una sociedad

Voz 0470 24:23 dictatorial osea exactamente lo que queremos es si la cosa se desmadre no pasa que nosotros bueno lo opuesto a la comedia desde el inicio la ola pues bueno es igual la Basic aquellos que va de las manos si está pero está entretenidas y noventa noventa el noventa noventa y no está claro si son reflejo alemanes reflexionando sobre lo quisiera

Voz 1194 24:45 sólo por eso ya sólo por eso

Voz 0759 24:47 ya pivot mirar atrás y ver lo quisieron todas abuelos entonces a raíz de eso no surgen muchos comentarios algún montaje que no salga mucho con el interés de la ola y demás pero claro la ola recordamos es una clase donde más o menos se hace un experimento vamos a ver lo más inquietante que nos han mandado hasta este momento lo más parecido al aula adelante

Voz 11 25:13 el cinco aleje

Voz 1194 25:17 el infantil

Voz 2 25:26 la canción recomendado para esta semana es que el Estado

Voz 0470 25:35 un aplauso para Tomillo no Palos profesor

Voz 2 25:37 es

Voz 12 25:39 no no hay que hay que decir que es un vídeo sobre

Voz 0470 25:43 es un es un colegio infantil se ve como la el patio al recreo los niños ven a cantar Madroño muy afinada menos previamente la megafonía dice la canción recomendada para esta semana es

Voz 1194 25:52 el y no de mover donde activamente y bueno profesores ese hoyo eso en ese colegio fue a propósito de cara al sol

Voz 0470 26:00 la canción de la semana que viene es Creek criminal un saludo a todos los profesores que serán despedidos en breve el gesto bonito muy bonito llevo ya esa gente de lampa que va

Voz 13 26:13 qué va a querer una reunión urgente

Voz 1194 26:16 si bien

Voz 0759 26:18 es muy de esto Dabiz todo esto nos ha llevado a los tres que se hizo

Voz 0470 26:23 lo que queríamos dar a lograr un momento muy importante

Voz 0759 26:27 los tres a reflexionar

Voz 0470 26:29 vamos a hacer la reflexión ya se les los nuestro que tenemos

Voz 4 26:38 comunicado oficial a las bases de Moder Toni vale quitaron la música

Voz 0470 26:49 se ha perros que que se pone la chapela de puta Ignatius viene llegando a un plano que parezca la ETA ano Jutta tierra ahí ahí está eso es pero por la tarde coge la voy a poner la bandera aquí más arriba tenemos que comenta Behring explicar

Voz 0759 27:09 por qué Shiva es la destructora una vez más se va a abrir paso

Voz 0470 27:16 vamos a ver como dictador oficial de Moder Doña aquí recordar que mandan mis cojones quiero dar la palabra al ministro de Propaganda de nuestros de mejor dirección leeremos un decálogo de cinco puntos el que explicaremos la situación actual es de cinco puntos va a ser de cinco puntos non plus Tura el otro día me tomo se nosotros tenemos que hacer algo mientras puedes comentar hoy comentar pero a nivel escénico e lo de ETA porque como no le vemos las cara a los de también cuenta claro igual premio estaban muy aquí

Voz 0759 27:55 punto uno el otro día que el quince

Voz 0470 27:59 más de quince may martes quince de mayo en Villanueva

Voz 0759 28:01 Torre moderador sea tocó techo esto quiere decir que a partir de ahora todo es bajada es verdad

Voz 1194 28:08 a partir de ahora tocar fondo cuesta abajo

Voz 0759 28:12 punto dos os a Bilbao aquí cámaras también no lo sé es que también

Voz 0470 28:19 muy épico mirando una camarilla que están mirando a la cámara de seguridad yo está claro Pablo Pablo poniendo donde mira al señor Mayor abajo

Voz 1194 28:30 en recepción está el jefe de seguridad muy agradecido de que por fin te diré

Voz 0470 28:35 no esa no es haber mira al un plano Pablo

Voz 9 28:41 ahí están esas esas

Voz 0470 28:44 pero por favor que el comunicado de todas la de toda la banda

Voz 0759 28:47 punto dos crear bases flipado no queremos flipa nosotros sobre todo porque qué haría cualquiera que acumulará este poder social comprar o no se capitalizar empezar robar moderadora no es eso queremos las Bieber Tir no ojo diferenciarnos

Voz 1194 29:08 me distinguía por eso Liber divertir y divertirse en bloque

Voz 0759 29:11 ojo que flipa Barça es un riesgo que siempre está sobrevolando siempre en este momento exacto punto tres a esa no existe muy importante este

Voz 0470 29:21 a verlo todos los nacionalismos

Voz 0759 29:24 son fachas el de perdónenme también este es el primer mandato en Shiva

Voz 1194 29:40 para la destructora hay que hay que tan pronto crees algo hay que destruirlo

Voz 0470 29:44 exactamente sólo entonces tiene valor

Voz 0759 29:46 esto modera cuántos eran cinco baja Halen la destrucción forma parte de nuestra Constitución como algo fundamental perdonas está arriesgando últimamente a contradecir su propio lema non plus Torra de verdad es usted Julita si es que no lo hemos pasado ya Hi5 el mayor acto de comedia que podemos hacer ahora mismo es disolver mover Dania me gustaría apuntar aunque sólo sea para joder al chino muchísimas gracias