Maxim Huerta: "Soy el rey de Polonia"

Voz 3 00:07 hacer amigos a la política en la trae floja el asunto de la traía al fresco nuevo el darlo bultos al acabar así que lo poco que de aquí digamos pasando claro el es uno parece un razonamiento muy brillantes yo le envidio

Voz 4 00:42 hablamos señor Mariano Rajoy no ha hablado más claro no tiene buenas tardes Especialistas secundarios El Mundo Today a Pedro Aznar

Voz 5 01:00 bailes llevaremos en nuestro apartado de entrevistas de los lunes considera que el ex compañero de trabajo de Pedro Aznar es buena no diré más sincera de la carnicería no el el monitor del gimnasio donde trabaja fregando

Voz 1704 01:13 bueno luego les saludamos da venga lío ya empezamos a secas

Voz 0230 01:15 con ella me da miedo volar pero titular político político el político político de ser el que define el momento político es el siguiente Rafa Hernando pide Albert Rivera que se modere confunda patriotismo compatriota de habría ido Albert Rivera para que les vida que hacemos de Rafa Hernando el portavoz parlamentario del grupo popular que es una persona con una trayectoria de cierta dureza un perfil drástico es como ir al cine con Quentin Tarantino es salir y que te diga me he visto poco agresivas

Voz 5 01:50 en total

Voz 0230 01:52 luego España innova somos pioneros el secretario de Organización de Podemos Pablo Echenique afirma con orgullo que la iniciativa de Pablo Iglesias e Irene Montero de someter a referéndum entre las bases del partido la polémica por la compra de un chalet es única en el mundo

Voz 1662 02:05 esto nunca se ha hecho antes en la historia de nuestro país y me atrevería a decir que que en la historia de del mundo

Voz 0230 02:13 sí es verdad seguro que Pablo Echenique tiene razón y que esto no se ha hecho la Historia del mundo convocar un referéndum porque te has comprado una casa ya ha habido polémica porque te acusan de incoherencia teniendo en cuenta claro es innovar teniendo en cuenta que somos ocho mil millones de personas no casi siempre que se hace algo bueno más los que se ha muerto y claro suma siempre que se hace algo que no ha hecho nadie hay que pensar seguro que es buena idea porque puede ser una genialidad un disparate sobre todo porque pase lo que pase en esa votación que ha empezado hoy acaba el domingo aunque te apoye eh ciento cuarenta porción de la militancia de Podemos la frase de Pablo Iglesias del año dos mil quince en el programa de televisión de Ana Rosa Quintana sobre el peligro de vivir en chalets y aislarte seguirá existiendo

Voz 6 03:06 no podrás vivir aquí a mi me parece más peligroso Ana Rosa el el rollo aislar a alguien porque entonces no saben lo que pasa fuera la es este rollo de de los políticos que viven en Somosaguas ardillas termine en Somosaguas que viven en chalés que no saben lo que es coger el transporte público

Voz 0230 03:25 hay gente que puede no entender esta esta diferencia entre lo que se decía en el año dos mil quince claro Pablo Iglesias tenía dos caminos decir he cambiado de opinión o estaba equivocado o no o no lo bueno convocar un referendo en principio parecía más fácil lo primero que vamos pocos

Voz 7 03:52 venga

Voz 5 03:55 ambos con las twiterías que hay

Voz 8 03:59 bien famoso establecimiento de cafés que pone tu nombre en el vaso pues la gran Lucía Taboada la grandiosa Lucía Taboada ha forma aporta información de última hora Albert Rivera se pone español en los vasos debe estar el sábado tuvimos Bodo rían real fue maravilloso ir la Cabaleiro sacó una conclusión sobre uno de los invitados a David Beckham no le han explicado eso de que no se debe ir más guapo que la novia decidiendo vamos ahora con una conversación padre e hijo que algunos tardan un segundo en por lo menos se es de Francis Quito papá vendrá Sami graduación no hijo ya me enseñaran la gafas cuando llegue a casa porque los referentes vitales que le da la gana como por ejemplo hace viable

Voz 1262 04:43 me gustaría caminar por la vida con la seguridad que cruzan las personas mayores los semáforos en rojo

Voz 8 04:48 ya estoy teorías con un tuit que yo creo que define la vida en general

Voz 0230 04:52 sí porque esa lista del grupo de Whats App

Voz 4 04:55 pues sin querer te agregó de nuevo no no deja si me lo merezco por descuidado

Voz 9 05:05 y busquen

Voz 5 05:06 miedo miedo después de las twiterías los titulares El Mundo Today efectivamente

Voz 1981 05:15 Ciudadanos patente a unas gafas que permiten ver sólo a españoles

Voz 1535 05:18 es como unos auriculares del catalán de forma así

Voz 1981 05:21 el Tania para ni siquiera tiene que oír los Iglesias y Montero no saben cómo informar de la casa en la playa que se han comprado cuando llegue el momento consultaran a las bases para elegir el color de las cortinas Lopetegui vuelve a dejar fuera a las mujeres en la lista de España para el Mundial el hecho de que juegue Piqué es como si jugara Shakira se ha excusado el técnico el Madrid gana la Copa de Europa pero de baloncesto ya haberse producido este triunfo en el fútbol la alegría de la afición habría sido enorme Pablo Iglesias e Irene Montero empiezan a usar la expresión esos por emita su iglesia

Voz 1704 05:57 ya ya se refiere al líder de Podemos como él

Voz 1981 05:59 el crítico de cine era cinco Estrellas a todas las películas para salir en el cartel Carlos Boyero no sale de un cartel de del dos mil catorce el PSOE ojea el catálogo de Mister wonderful buscando su próximo eslogan la frase dame todos los besos que tengas ese lema favorito de la formación incomprensiblemente después de tres mil setecientas duchas la cortina de la ducha está cada vez más sucia la esponja tampoco tiene buena pinta un señor lleva una hora arrojando monedas a una fuente porque cree que el premio debe de estar a punto de salir me han salido pato Pato carpa esto está al caer ha dicho Marta Sánchez pondrá letra a los discursos de Albert Rivera soy una mujer normal una rosa blanca de Mittal desesperada porque nuestro amor es una esmeralda que un lado

Voz 4 06:48 un robó ha asegurado el líder

Voz 10 07:16 en una de las el no

Voz 0230 07:32 la presidenta del Banco de Santander dice que hay que enamorar a todos los catalanes madre mía responsabilidad de todos y lo más llamativo de la frase que vamos a escuchar que ha dicho esta mañana en la Cadena SER es que esto es algo que no se dice en el debate político en el debate político se habla de derrotar la presidenta de un banco habla de enamorar

Voz 11 07:52 yo creo que es obligación y responsabilidad de todos buscar esa solución volver como me decía un amigo catalán hace poco volver a enamorar a todos los catalanes del proyecto español

Voz 0230 08:03 enamorar

Voz 12 08:06 un

Voz 13 08:09 ahora mismo a las cinco y dieciocho las cuatro y dieciocho en Canarias Mariano Rajoy Quim Torra más bien parecen todavía Montés cosa es quizá la siguiente generación aparezcan Romeo y Julieta hoy lunes mucho mucho mucho mucho en esta dirección mucho avance en materia de enamoramiento no

Voz 14 08:29 no parece que haya visto debe pasar todo este fin de semana

Voz 0230 08:36 ha hecho mucho hincapié en las frases de Albert Rivera sobre lo que ve y lo que no ve lo lo conocemos ya que se ha repetido mucho no que no ve rojos y azules sino españoles que no ve empresarios ni trabajadores que ve españoles hay algo que ha pasado más desapercibido del discurso de Albert Rivera que acaba su discurso Hamlet piano sobreventa o no ver diciendo lo que tienen que hacer todos los demás para ver las cosas como las ve poniéndose unas gafas

Voz 4 09:08 traigo de este artefacto sí me pago encima que me mato

Voz 0230 09:13 la que son un artefacto para alterar la visión para mejorarla para de formarla pero la alteran es rarísimo que un político proponga ponerse unas gafas para que todos vean la realidad como la ve el mismo vamos a escuchar el discurso de Rivera este discurso inspirado en Shakespeare ver no ver de Albert Rivera

Voz 15 09:29 yo no veo rojos y azules ve españoles yo veo Españoles no ve urbano

Voz 0230 09:34 estas ni rural y yo no veo

Voz 15 09:36 como se dice gente urbanita o gente rural españoles lluvia españoles nueve jóvenes y mayores yo no veo jóvenes o mayores español yo españoles nueve trabajadores y empresarios yo no veo trabajadores o empresarios

Voz 0230 09:53 español yo veo españoles a españoles cuidado porque ahí ha dicho a españoles e introduciendo la preposición cuidado con esto eh veo españoles os veo a español más cosas que no ve Albert Rivera

Voz 15 10:05 creyentes agnósticos Espanyol

Voz 0230 10:08 pues yo veo españoles y aquí viene la conclusión la conclusión singular para no derivar las cosas como hay que ponerse unas gafas especiales

Voz 4 10:18 por eso os propongo a todos los que a partir de ahora nos pongamos las gafas de la España ciudadana quiere ver las cosas como las vivo yo

Voz 0230 10:30 claro claro estas frases del B Rivera de este fin de semana han sido muy comentadas muy comentadas por el parecido con este famoso mensaje de José Antonio Primo de Rivera el fundador de la Falange

Voz 16 10:40 España ha venido menos por una triple división por la división en por los separatismos locales por la división engendrar entre los partidos por la división en generada por la lucha de clases

Voz 0230 10:57 muchos han señalado este parecido sin embargo esta mañana se ha comenzado a difundir que el discurso de Albert Rivera está inspirado en realidad en un discurso de Barack Obama ningún del año dos mil cuatro legales Obama dijo no además literalmente Obama dijo cuando yo recorrió América no veo estados rojos y estados azules

Voz 4 11:16 cuando el

Voz 17 11:18 fue en webs States Guns

Voz 0230 11:22 el rojo que es el color de los republicanos en Estados Unidos el azul es el color de los demócratas decía Obama además yo no veo una América negra y una América blanca y una América Latina veo a los Estados Unidos de América es un discurso que realmente se parece mucho al de Alves Ribera del domingo que si fuera así tampoco sería para decirlo con orgullo porque copiar están mal vivir como mérito nombre copiado uno que bueno

Voz 4 11:48 tardes

Voz 0230 11:52 es raro o menos claro es raro reivindicar el orgullo de ser español copiando el discurso americano sin citarlo que en cierta manera eso también es muy español y un extranjero sin citar además de Teresa Rabal que también inspira esta este discurso todavía algunos oyentes a los han apuntado otra fuente de inspiración para el discurso de Albert Rivera que es el poeta libertario Jesús Lizcano su poema veo mamíferos

Voz 14 12:19 a mí pero vamos a escuchar

Voz 0230 12:22 al mismo a Jesús legaliza no recitando

Voz 14 12:25 mamífero extrañísimo han olvidado que son mamíferos y se creen obispos fontanero diputado diputados yo veo mamíferos

Voz 0230 12:37 entonces tenemos a Albert Rivera o a Barack Obama a José Antonio Primo de Rivera a Teresa Rabal ya al poeta Jesús liza el resultado sería Albert Obama primo de Rabal ilicitano de Rivera yo no veo

Voz 4 12:51 rojos y azules

Voz 18 12:54 bueno

Voz 7 12:57 yo no veo cómo se dice gente urbanita o gente rural yo voy pero yo no veo trabajadores o empresarios

Voz 16 13:11 la división dada por la lucha

Voz 7 13:14 has de popa

Voz 14 13:17 a los campesinos yo

Voz 0230 13:20 yo pero yo veo españoles devolvía todo esto sostiene el secretario de Organización de Podemos Pablo Echenique que la gente de Podemos es inteligente y que por esa razón apoyarán a Pablo Iglesias e Irene Montero la verdad eso escucharéis la frase escucharéis la frase deja poco margen para votar en contra

Voz 1662 13:39 yo creo que el apoyo amplio la gente que podemos es inteligente creo que no se deja engañar por la bazofia que publicar algunos sicarios de Daft alcalde de Estado y por eso creo que que Pablo llevan a recibir un apoyo un apoyo amplio

Voz 0230 13:55 claro

Voz 7 14:02 con Prodi

Voz 0230 14:04 a casa

Voz 19 14:05 y ante el acoso de las fuerzas del capitalismo vamos a votar

Voz 0230 14:09 libremente aquel que vote a favor será inteligente

Voz 19 14:15 el que voten contra se deja engañar por la bazofia de las cloacas del Estado ahora votando libremente

Voz 4 14:28 el líder del PSOE ya ha dado por finalizado el letargo invernal es como el oso Yogui Good y luego pues salía bueno pues Pedro Sánchez está definitivamente

Voz 1636 14:42 la

Voz 0230 14:42 he llamado varias veces racista al presidente de la Generalitat Quim Torra Periodismo de síntesis la llamado tres veces racista en diferentes frases racista racista racista tan serio así

Voz 4 14:54 Bellver ha propuesto además una nueva ley

Voz 0230 14:58 como otra otra reforma legal Slam creo sino Yuma la vueltas es la cuarta ley que propone en los últimos días exceptuando el fin de semana que le ha tocado volver Rivera amigos queda un año para las elecciones al ver Rivero están campaña Pedro Sánchez en campaña Pablo Iglesias preguntando las bases por su Torra está claro pero bueno Mariano Rajoy Quim Torra discutiendo con el Boletín Oficial del Estado atentos al de que

Voz 20 15:24 no me puedo imaginar de que el Gobierno español incumpla la ley por lo tanto esperamos mañana la publicación no sólo del decreto de ámbitos sí destructor al Gobierno sino también el decreto de nombramiento de los concejales y con saliera

Voz 0230 15:35 no me puedo imaginar de qué dice quinto Torrado que le faltaba a la UVI

Voz 4 15:40 una cosa que pueden hacer alguna cosa que pueden los tres quintos

Voz 0230 15:44 de no Rajoy con esto del bloqueo de consejeros es que es una idea que les damos eh Torra retira los nombramientos porque el Gobierno de España así aceptaría el nuevo Gobierno catalán que ya no tendría presos hito cuando ya tengo otra vez el Boletín Oficial de una crisis de Gobierno

Voz 4 16:07 cosas más raras hemos visto

Voz 1704 16:30 necesitamos un poquito de Broadway con Petro Aznar pues sí perdonadme que siga con la polémica de una de las cuencas del año de la tarde los señores poderle Pablo ha seguido me Montero la casa de la pradera si al final el problema va a ser independizarse sea como sea pero hay que ir de España hay que se quiere de Vallecas y no está bien visto y donde dónde dónde está uno no al final no sabe muy bien qué pasará pero está claro una cosa y en eso estaremos todos Sordo es un chalet yo he visto las fotos iba esto por cierto me parece un chollo muy bueno yo os es así personalmente tengo que deciros que no me importa que un líder de Podemos tenga un chalet cazo mientras no juega Padilla dentro de mi línea roja es el que quienes contra

Voz 4 17:10 vale no no no por ahí sí que no para respeto su falta de respeto no es que si estamos

Voz 1704 17:14 los en el pádel por ahí no porque va a cambiar el eslogan iba a ser Se pádel y eso es que si se van a estos barrios exquisitos al final puede que Pablo sean unas mechas californianas y eso cuáles eran de todas formas creo que hay que quitarle hierro a este asunto porque al final todo esto se ha sacado un poquito más eh es un poco Marne se vaya pollos y ha montado por una casa pero hombre

Voz 1636 17:35 por un poco de calma por favor por favor que es no es más que una House Middle of lo Spirit

Voz 3 17:43 vaya baldíos sean Ramón parece que han Podemos no se pueden estar forrado Irene huy me Colau

Voz 2 17:53 sí

Voz 3 17:57 con piscina y ahora ya lo piden a las bases que les quiere que pasa granos yo digo que ese que si me sale ahora sí

Voz 2 18:17 cerca pega con piscina en la que se puede mientras

Voz 3 18:31 Tanto ERC también quería darse ya cambia promovió dominio la izquierda Ron si de verdad cree Rojo Vete a uno europeo

Voz 2 18:48 cerca de gala con piscina

Voz 4 19:00 cuando te quieres dar ya está en es la primera vez que me equivoco en una canción y todo por culpa de Podemos

Voz 7 19:11 la Ventana Carles Francino

Voz 5 19:24 sí sí me se pero que está mostrado con el house

Voz 2 19:29 a cerca a los con piscina solar

Voz 4 19:37 Brown que es culpa mía e intentado tuvo algo Pedro toma este chupito pero no llega

Voz 5 19:55 Es tarde venga que tenemos aquí a nuestro invitado esperando ya pero antes Especialistas secundarios va

Voz 2 20:02 claro

Voz 7 20:05 hablar de él

Voz 8 20:07 del fenómeno de los presentadores escritores que vale quiero hablar

Voz 4 20:11 de casualmente sí es un tema que venir

Voz 8 20:13 hoy lunes a la mente porque son dos oficios tan tan sumamente exigentes tan diferentes presentar pruebas de televisión y escribir libros que la persona que sea capaz de compaginar ambos mundos debe será quiere extraordinariamente superdotado un estas personas está al teléfono y es al señor J de Salinas J de Salinas buenas tardes

Voz 21 20:32 como hemos encontrado muy buenas hola amigos compañeros lamentamos escucho muchas es mamíferos

Voz 8 20:38 todos verdad mamíferos JD presentador de televisión verdad

Voz 21 20:43 si la red de televisiones eslavo europeas español en español dice Si hasta las noticias desde mil novecientos noventa yo no

Voz 8 20:51 bueno veinte años ya no también usted escritor

Voz 21 20:54 sí bueno así es escrito ciento sesenta y siete novelas buenísima

Voz 8 20:58 por las buenísimas en no dudó ciertamente y como pueden ustedes ver cómo pueden verlos espetó si vosotros Nos encontramos ante lo que podía ser un individuo fuera de lo común

Voz 21 21:07 si no consta eso no yo no me ven como alguien especial tan sólo soy un tipo normal que hace cosas que están al alcance de muy pocos

Voz 0230 21:17 eso es algo fuera de lo común sí existe

Voz 21 21:21 sí me gusta no me gusta presumir Michel omite que sí que soy la hostia insiste la OMS

Voz 8 21:27 ya está aquí tenemos la careta punto pero sin embargo a pesar de su extraordinaria capacidad para trabajar su supervivencia económica está siendo difícil

Voz 21 21:35 mira si hijo de sí sí sí porque hay muchísima competencia hay cientos de escritores presentadores no están todos a un nivel altísimo o te espabila eso te come es ofrecer algo más

Voz 8 21:48 ya pero si usted presenta informativos y además lo escribe libros de donde es donde esa costra en tiempos imposible

Voz 21 21:53 bueno pues hay que encontrarlo no queda otra que buscar encontrarlo ya pero que que que ofrece demás Si bueno yo pero es un servicio más si eso puede marcar la diferencia

Voz 8 22:06 sé que usted escribe libros pues sin pruebas de lesión días de copias de llave no

Voz 21 22:10 sí sí sí sí yo he seguido el camino marcado todos los zapateros en su momento se dieron cuenta de que el zapato se les quedaba corto para poder construir un emporio económico es verdad ampliaran actividades ampliaron su visión se pusieron a copiar ya ves

Voz 8 22:23 gracias a eso lo Zapatero se hicieron ricos bueno

Voz 21 22:26 Vista Porres los cien más ricos del mundo ochenta son Zapatero más información no opinión

Voz 8 22:31 la la final vale estas tres actividades que usted desempeña que es escritor presentado televisión copista cuál es el creado usted más satisfacciones

Voz 21 22:40 no las llaves sin duda sin duda

Voz 22 22:42 porque ahora esas graves está está estoy haciendo una ya había ahora mismo a Bale tiene mucho trabajo ya que ahí está

Voz 21 22:52 no es el literatura pienso que está muerto no dependía por culpa de

Voz 22 22:57 de la heroína si está perdiendo quienes muy volátil

Voz 21 23:03 trabajando tranquilamente en el camerino mañana estás en la calle sí tenga menos la es verdad vida si es verdad si quieres tener expectativas de futuro

Voz 22 23:13 pero yo nos va a morir nunca nunca ya veo ya que habéis vino para ustedes

Voz 21 23:18 bueno para mi hijo ya sabes copia llegar ahí

Voz 22 23:23 si no tendrás que preocuparte el duplicado hijo mío ahí está el futuro estudio lo que quiera pero nunca dejes de copiar Gary

Voz 21 23:30 su hijo que dice todo eso que públicas hace tres años

Voz 22 23:38 sí sí sí la creen repartir entre las bases a Juan

Voz 8 23:45 es un montón de hacer un momento detalle gracias Baker Dios cota de Salinas joyero eh Francino

Voz 5 23:51 el personaje zumba donde los haya eh bueno o emprendedor Felip Puig enfrente en mitad de una cara B Pegida pobre por cierto a nuestro invitado nueve años en daños saquito siete novelas toma que es como la Liga al Barça sino menos no sé si siete novelas conoce mucho muchísimo por su paso por la por la televisión es valenciano seca muy fallero a trabajar con Pedro Aznar que también imprime carácter estos por lo que más exacto ya vivido gran parte de su vida en en en Buñol en que es el pueblo famoso de la de la de la Tomatina pero yo creo que la pista definitiva para presentar a los invitados en Todo por la radio es la música ha no omite Olga Nebra adelante

Voz 1636 24:30 tundra

Voz 23 24:36 esa

Voz 1636 24:39 Olga Guillot le lleva a una de sus primeras novelas la noche soñada a esos años de infancia donde se recuerda escribiendo un pueblo que leí en la biblioteca que con cursaba en todos los premios del pueblo y comarca y aún conserva las copas que entonces le daban cuando su relato resultaba premiado cuántas debe de tener yo en este momento añadiré que fue Premio Primavera de Novela en el dos mil catorce recibió el premio de las manos de su escritora favorita Ana María Matute Carlos Berlanga nos lleva al momento en el que vivía en el pueblo quería llegar a Madrid para encontrar ese es combinaciones de tela de color rojo encaje negro como buscaba un personaje de El extraño viaje de Fernando Fernán Gómez porque la tendera Le decía aquí en el pueblo no vendemos esas cosas vaya usted a buscarla Madrid ya sí hizo nuestro invitado se fue a Madrid claro que las encontró ha suscitado importantes las pequeñas cosas olor de su madre café del silencio en una casa rural con amigos que sobre todo con dulzura y firmeza nos susurra se acabó se acabó la comedia éramos solo dos pero se acabó la comedia está terminada es que esta canción le recuerda al fin de un amor que duele maneras del pasado al momento presente al más bello al más feliz al más divertido estar mal es la canción de la hora y el presente es su último

Voz 4 27:10 esta tarde en la Ventana máximo

Voz 5 27:15 al contento encontrar qué tal he dicho las de los títulos del Barça porque sé que los culés no pero he visto siete novelas nueve años siete títulos en discos

Voz 24 27:25 buenos delega como como has vivido la media es el Herrera porque hubo alguna la empecé antes y para hoy se ha marca mucho paquete soy viste el adiós de Iniesta de ayer por el Gobierno no estuve no estuvo enganchado al Angelina viste me tocó hacer Tourné por ahí has de gira no si estoy de gira por ahí como los viajante con la maleta de hoy la secretaria de la novela dio lo que dice las nueve Villa allí voy yo plan secretaria

Voz 5 27:48 momento que discurren Formentor y que habla de ese mar del que nos comentaba Olga que estás enamorado y que dices que lo cura todo bueno las cosas con sal si si el agua de mar y las lágrimas el sudor también pudo cosas

Voz 24 27:59 no era de kale Blix lo decía pero mi abuela lo decía

Voz 1535 28:02 a otra que debe ser algo muy antiguo que todo lo que lleve al como te pica te escuece te te te salva y te cura del mar me cura me relaja me sirve de inspiración me divierto me dan ganas de ir es como un faro es el lugar al que te apetece volver cuando esto es un poco así demasiado humo y cabreo nerviosismo el mar me relaja mucho yo creo que los que tenemos o hemos tenido el mar cerca no suele suceder en el mar me me ayuda y me ha dado a esta novela oye firmamento una historia

Voz 25 28:32 de de de amor de sexo de de mentiras que también las hay de todo un poco de que es exacto

Voz 1535 28:38 incluso incluso desde el final de mentiras muchas mentiras ficción mentiras y luego amor y sexo como como algo necesario porque es una novela en la que sólo hay dos personajes que luchan es un to the Force de dos personas no hay personajes secundarios sólo son ellos dos en un lugar paradisiaco en el que se enfrentan en un solo día a un montón de contradicciones

Voz 5 28:59 sí muchas noches es sexo hoy pocos amaneceres de amor de la novela es una descripción de estilo de vida si es o de circunstancias de la vida tampoco tiene que ser honestidad

Voz 1535 29:08 hay gente que que teniendo sexo busca el amor insistió

Voz 5 29:10 en el sexo llegar a Moria hay otros que teniendo mucho amor a veces consiguen sexo si tú vas a tus personajes Ana y Mario en en el hotel donde estuvieron el Crazy Rainiero lugar donde termino Vargas Llosa pantalones las visitadoras tú has vivido Historias de hotel

Voz 25 29:24 él es por ahí especiales en fin que te hayan Inc

Voz 5 29:28 tirado que alguien te ha contado cosas raras que pasan en los hoteles

Voz 24 29:31 bello Jockey Jon ha sido protagonista de la feria historias en noté cuenta cuenta he dicho como últimamente me equivoco llegado entra en habitaciones que no son mías en alguna me habría quedado en la SER

Voz 4 29:39 me

Voz 24 29:41 la Laguna Alcer así se ha abierto la puerta no era algo equivocas porque como cada noche duerme en una cama y esto podría ser a priori así como al

Voz 1535 29:48 muy excitante muy excitante a priori sidra pero Perón

Voz 24 29:53 no recuerdo el nombre el número de la vida el nombre el número de la habitación David de acuerdo y entonces entró oí Yoigo el muevo la mil dieciocho era la calle

Voz 1535 30:03 cuatro cuatro entonces esto es

Voz 24 30:05 el fallo antes hablaba de corrido también ahora olvido habitaciones de hotel

Voz 5 30:11 Maxi muerte algo que igual lo saben algunos bastantes son muchos oyentes de La Ventana el si está Tourné esta gira el lleva por España pero ya por medio mundo estaba cuenta nuestro vendidos hoy el Rey de Polonia a favor puedes aclarar ese titulado

Voz 1535 30:24 claro es que dicho así bueno esta semana ha salido la tienda en París en en Italia no me dejes en Alemania en Polonia editan tu casi todas las novelas pues el Rey David de porque traducen todas en Polonia Maxime debe sonar polaco desde que aparecieron autor local de cientos de les les gusta mucho bueno también están en Brasil han traducido bueno Colombia dan van por muchos países y esa sensación de ver tu novela en otros países y que también la cubierta a veces te gusta a veces no te gusta pero el título lo cambian incluso como hacíamos aquí con las películas y bueno a veces chirría pero dices no pero es que en Italia tienen ese gusto y tú dices vale si se va a vender me me gusto que tengo

Voz 5 31:03 mañana a partes iguales sino esa lo traducido en una traducción no innova Pet mejor que no traduzcan porque hablar de esa novela me cuesta novelas era dura e sobre todo porque vino después de que diferente de esta de ahora

Voz 1535 31:15 ay si estas luminosa hasta cura está es una novela feliz y con ganas pero

Voz 24 31:19 la parte escondía vino después de leer a Muñoz Molina no lo dicho

Voz 1535 31:22 culpa elevar Rosa Montero en algunos libros que eran heridas de su propia vida en la como la sombra que salva de Muñoz Molina que es perfecta o Rosa Montero o Manuel Carrer Clayton muchas que eran historias personales yo quise narrar un ex amor y una infancia terrible en mi pueblo e es esos dos periodos de frío los unían esa parte del iceberg de la novela de la que estoy muy orgulloso pero hablar de ella es muy jodido muy jodido

Voz 5 31:46 estoy muy contento de estar ya que con máxima por varios motivos pero hay uno porque recuerdo que hablamos muy al principio cuando él estaba ahí que bueno hoy viera noticia que dejara la tele para dedicarse a escribir y hablamos hace ya me suelen que más que menos lo podía mirar con ese perfil del Loco esto es de los especialistas de presentador que dedica parte desde empieza a escribir y no sé qué coño Il el tiempo al final pone a cada uno en su sitio llevas todos estos años llevas todas estas novelas momento de la tele que sé que te han caído colchas de ofertas y tal vez algún día te animas pero estás muy bien cómo estás ahora no estoy muy bien estoy a gusto

Voz 1535 32:20 mi tiempo yo decido que novela yo disfruto e incluso cuando envían a otras traducciones los matices de cada país como una expresión de aquí cambia hay entonces te obliga a analizar otra vez tu propio texto hablando de firmamento o oyendo las firmas pues me siento muy a gusto y entonces volver a por volver a la tele es como todos lo coman ofreció es es lo mismo de siempre en algunos casos programas de mañana otra vez algunas cosas y yo pues a los cuarenta y siete años repetir menos eso dirán porque puede bueno sí porque las novelas de no hay murió el lector yo estoy listo y una una autora afortunado que te un montón de lectores disfruto escribiendo además luego Yago mis columnas y mis cosas por ahí pues muy pues un tipo agusto y feliz

Voz 5 33:04 por qué no proponer un programa de libros en la tele pues mira

Voz 1535 33:06 el de destinos de película aquellos aunque va a hablar de turismo española que lo mínimo que le puede pasar lo mío tal y como están o no los renovaron querían que yo hiciera otra cosa vi fue un error pero ese programa en destinos de novela seria muy claro porque la agenda visita lugares de Hellín Agustín no no no ve os lugares de novela La Alcarria me da igual lo o Costa Brava con un montón de Laso el País Vasco con toro de Dolores Redondo o te vas seguía tan chulo Un país de novela

Voz 5 33:35 el año pasado propone pues aquí desde aquí la venta

Voz 1535 33:37 una producciones si queréis hacemos un sigue eso es lugares que el lector sí

Voz 5 33:41 nosotros tenemos una ventana de libro y operaciones no pero un spin off de mí pero será una cosa fantástica la verdad

Voz 1535 33:49 antes imagino un libro eh y lo sitúa en el lugar intenta siempre es más bello imaginación pero enseñarlo desde la tele aquí es donde la escena de tal novelas no hace falta que tenga esa Ulises no hace falta que te vayas pero bueno pero hay un montón de novelas que tienen escenarios ya puede ser el Formentor mío como pueden ser un montón de autores actuales o de de toda esta historia no enganchó de forma

Voz 5 34:13 doctor por cierto pues que llegue

Voz 1535 34:16 de destrozada porque me acababan de dejar una relación había había roto entonces disfruten perdería la pareja pero cuando una novela con lo cual eso no está mal porque la novela dura toda la vida osea que entonces se me que me llegar allí en aquel sitio conquista el mejor del norte de Mallorca es como Mallorca asignada Mallorca sin pura la pida rompiéndose con los pinos estallando la piedra el mar abriéndose allí en aquella zona que no que no que es un decorado de la isla del tesoro si te imaginas es ese norte con ese faro brutal que que cuesta llegar con las curvas a llegar dije esto es una novela luego descubrí que Vargas Llosa Agatha Christie todos habían trabajado allí pero ninguno le había puesto el lugar la novela dirige esta

Voz 5 34:58 es la mía es un premio literario que sea que por algo será si fuera promotores hay mucha conversación literaria

Voz 24 35:05 eh Marta la vuestra les Marta Fernández ha estado de la muestra una reina Fernando el Católico a vuestra fíjate presenta así cuando vienes a primera de La Ventana quinto de Huerta eh ha presentado los Formentor

Voz 1535 35:21 sí y es una maravilla de lugar y con con una raíz cultural

Voz 24 35:26 desde la novela en los años veinte que es cuando se abrió el loco ese hotel lo abrió

Voz 1535 35:29 en los años veinte o no o ahora El hecho actuales me a mí es la primera novela que hago sin más actual

Voz 5 35:35 hay algo de lo que estaba ocurriendo últimamente en este país últimamente digo muy últimamente que te inspire Otero te haga entrar ganas de escribir algo alguna historia ambientada pues en Galapagar

Voz 26 35:46 Galapagar

Voz 5 35:48 es verdad pero estamos sí porque da

Voz 1535 35:51 Army llevármelo a la novela estamos en tiempos de mentira que todo el mundo miente mucho y miente mal desde veamos la mentira habla más de nosotros mucho eh mienten mucho la verdad como dice Serrat no tiene remedio igual estas obras la verdad no lo sé la mentira la mentiras más divertida porque habla más de ti que mentira eliges para hablar habla más de Ci cuando estás ligando las mentiras que tú eliges es como te imagino nuevas tengo un máster

Voz 24 36:15 la Carlos III de la arrogancia la verdad es que no lo tiene y la verdad no tiene remedio pero la mentira habla ETI y un chalé en Galapagar hable de todas las mentiras anteriores por mí como si ese complot Disneylandia me da igual lusa habla de las mentiras de la poca vamos

Voz 1535 36:29 tener un hilo vital un poquito flojo de memoria

Voz 24 36:34 ahora no me suena comprarle los dos que voy a hacer

Voz 5 36:38 quiero decir que estas cosas gusta más mirarlas así como estábamos comentando ahora que pensar que de ahí puedes salir

Voz 1535 36:43 no me parece una política de segunda fila no me merecen una novela sinceramente

Voz 5 36:47 te parece mira o a lo mejor sí sí

Voz 1535 36:50 hora Don Wolf que lo habría hecho muy bien con esta otra hoguera de las vanidades sería perfecto ahora para

Voz 5 36:58 las vanidades de tener una estábamos un poco estamos horteras de las vanidades al no

Voz 24 37:04 tú me hortera lo del chalé me parece también el águila otra con fingiendo que tiene estudio es que me parece todo muy pobre mi hortera de muchas manías

Voz 1704 37:11 puedes haber señores entramos en tiempos de operarme grande venga a ver compañeros Pedro Aznar para La Ventana y nosotros compartimos un programa de televisión de dos veranos

Voz 1535 37:32 es veranos

Voz 1704 37:33 y era un oasis máxime era un oasis el problema era el programa del verano Ana Rosa no no bueno no es verdad no es sino una rosca hacinan así unos hacia al programa nosotros estaba en Sotogrande

Voz 1535 37:44 eh bueno yo te quería preguntar cuándo has cambiado de vida profesionalmente has cambiado también de estado mental

Voz 27 37:52 cambio de talla de estado mental de tranquilidad ID de ironía

Voz 1535 37:59 los que te enfrentas a otros allí tenía unos un tipo de miedos un nerviosismo que no me pertenecía que no era mi entonces yo elegir yo ahora tengo otras inquietudes otro tipo de nervios y otro tipo de miedos

Voz 27 38:12 es diferente es diferente eh

Voz 1535 38:15 supongo que me parezco más al que soy ahora que al que al que tienes que hacer detrás de un guión que no te pertenece

Voz 8 38:22 hola Maxi se que viajas mucho por el mundo ha llamado Maxime

Voz 24 38:28 me me lo estoy pensando

Voz 8 38:30 sí que es cuando cuando vas por el mundo vale y cuando te preguntan lo que pasa en España tiras de tu formación periodística les haces un pequeño resumen de lo que está ocurriendo o simulan un ictus

Voz 24 38:45 invito a cenar no digo no discute mano se habla allí no digo pues no hace tiempo que no se habla

Voz 1535 38:51 este tema es que debatir

Voz 24 38:54 sea gratis me aburre

Voz 28 38:56 es nada llegar con la verdad

Voz 24 39:02 no son concepto interesante sobre todo porque ahora todavía debatir gratis hay expertos en debatir Sato clara de expertos y entonces pues a mí gratis no debate entonces prefiero hablar de vinos a hablar de los Borbones a hablar de hablar de arte hablar de caballo a hablar de no no ha prefiero

Voz 1535 39:20 los de otras cosas y no no entro no me gusta entrar en jardines no me aburren sobre todo los últimos son muy baratos

Voz 5 39:25 más preguntas Xavi trasplante al escribir ficción para televisión o para teatro que son futuro

Voz 1535 39:31 me ha habido una risa teatros el futuro pues Teatro pues Teatro pues teatros y es ahí es una obra que está ya ha arrancado con Alejandro Melero que en el alfil la obra más duradera de la cartelera madrileña como clímax Ipod con Paco Tomás los tres estamos preparando una obra de teatro que John todavía escrito micro teatro había escrito como Josele Román que volvió a la escena con genial eso ICO escribí también para más sofocos con Lola Lolita Loles León escribí hace un tiempo pero lo que usted no ahora tiene otro tono es con Paco Tomás Alejandro Melero

Voz 5 40:09 miserias es herir no no de armamento na normalmente con capacidad y ganas de un momento ganas Quique más preguntas si sí haría una versión audio libro de alguna de tu novelas no es una cosa que tiene España no se hace es el futuro ese futuro te puedo enseñar ahora el Mail que acabo de recibir la editorial

Voz 1535 40:27 te convence la voz la editora de este último Tico respecto a la voz que van a poner en la novela de la parte escondida el iceberg le gusta este nuevo locutor hay Polo no no voy a poner

Voz 1704 40:40 y hacemos referéndum y que y que voten las bases de la ventana

Voz 24 40:44 no porque te gusta yo libro no me gusta pero bueno qué bueno planeta hagan

Voz 1535 40:48 muchos menos pero el lector creo que tiene la imaginación mucho más potente para la Voz de los personajes los lugares son mejores en tu imaginación y la voz del personaje elige el lector o la lectora y entonces escuchar a alguien que dice aquello mañana a casa con ese tono que ponen como

Voz 24 41:05 muy distinta es que para la editorial no le gusta no el último aceptado untar Jordi algo me pareció que tenía Jordi Alba Jordi olvidado si no no es merecido muy me parece que que

Voz 1535 41:17 que encajaba en el texto así que antes

Voz 5 41:20 Toni más preguntas hola qué tal una pregunta

Voz 0230 41:22 codo de fantasía si pudieras elegir una época un país y un oficio para vivir una vida distinta a la que has vivido

Voz 1535 41:30 y que tengo ahora me gusta no cambiaría delante entendido en a lo mejor sí pero me quedaría con la efervescencia de los años veinte con pero eso sí en buen lugar y claro

Voz 5 41:41 el crack sin el crack del aparte

Voz 1535 41:44 en cesa con la Modigliani que esta locura

Voz 4 41:49 no

Voz 28 41:53 claro claro

Voz 24 41:54 ah perdón pues un poquito

Voz 0230 42:00 exenta de los años veinte

Voz 4 42:02 a pesar de todo el la J con la heroína voy a ver Íñigo pregunta

Voz 1262 42:14 la máxima de pregunto como presentador de informativos que de informativos que fuiste diez años diez años diez años mira nuestro compañero Arman ha dicho Maxi como hola qué tal jóvenes inmaduros estudiamos en la radio cuando nos tocaba presentar informativos

Voz 0230 42:31 sí que malo por lo que fuera no sentó

Voz 1262 42:33 daba la risa tonta supongo que porque esa inmadurez y entonces pensamos que la mejor técnica para disimular que no estábamos que no lo bueno era a la vez era por ejemplo el primer ministro israelí Netania

Voz 4 42:44 ya

Voz 0230 42:47 entonces patético hay algo hospital de otro

Voz 4 42:50 ver si hay alguna otra

Voz 1535 42:52 la técnica que tengáis para los estudiantes de periodismo que que no estén escuchando para disimular que te entra la risa reírse

Voz 24 42:59 amigo jefe de informativos cuando estaba con Luis Fernando

Voz 1535 43:01 diez Ángels Barceló estaba mediodía yo me entró un ataque de risa tremendo y soy dijo la próxima activar todos los cojones

Voz 5 43:10 Luis era capaz de hacerlo hay gente que está allí todavía por debajo de la verdad es que esto era capaz de hacerlo sería admiración absoluta hacia nuestra Aitor Ariño

Voz 24 43:23 este todos los cojones

Voz 5 43:25 esas cosa que yo me Rey creo que lo mejor es reírse sino también absolutamente no disimulaba Roberto

Voz 25 43:35 he visto en Twitter he visto en Twitter que retuvo IT

Voz 29 43:39 es una cita de Borges que dice uno puede fingir muchas cosas incluso la inteligencia lo que no se puede fingir es la felicidad está parte de la felicidad me da igual pero de la primera parte de fingir la inteligencia donde conoces más casos prácticos en el mundo de la tele o en el editorial

Voz 1535 43:53 más en el editorial muchísimo más en la tele es transparente en ese sentido yo creo que se pilla enseguida con cualquier de que que hayas

Voz 5 44:01 todo esto es la tele es transparente

Voz 1535 44:04 las radiografías ETB y miel espectador pilla a quién está llenando de humo la conversación Natura sí que está y el mundo de la literatura todo lo literario está mucho más de gente que tiene que aparentar que necesita marcar espacio está lleno de prejuicios de alturas de niveles en las que yo soy más que tú en ese sentido hablo desde ningún complejo que febrero Ana María Matute y en las últimas conversaciones dimos

Voz 1636 44:34 escribe disfruta vive vive vive y escribe lo eso ya está pero olvídate de todo lo demás

Voz 5 44:40 pero lo último de seguir este consejo es firmamento máximo cuarta muchísima suerte amigo

Voz 4 44:48 sí