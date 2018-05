Fernández Borbalan se despide del arbitraje

Voz 1 00:00 David Fernández Borbalán buenas tardes qué tal

Voz 0473 00:03 buenas tardes a todos Félix y le podemos llamar

Voz 2 00:05 el ex árbitro o no todavía no había imaginado

Voz 0473 00:12 a la presentación fueron las palabras que podido ir hay muchísima gracia mejor emocionado

Voz 0313 00:17 no pero pero pero es verdad que Michael lo Isaías Roberto no me dejaran desde no hace tiempo que propongo hace tiempo que propongo no sé si algún día lo conseguiré o lo conseguiremos que los las retransmisiones el fútbol con un alcance Michael donde hay todo tipo de de marcadores y contadores de los kilómetros que corren jugador los pases acertados el tanto por ciento la posesión de pelota coño porque no se hace algo con los árbitros si se hiciera algo con los árbitros y los jueces de línea el porcentaje de aciertos sería tan rotundamente espectacular que más de una voz pero es así

Voz 1546 00:50 lo que pasa con los árbitros como Fernando como yo me acuerdo cuando eh estaba ya en el otoño y su carrera y a colina de si todavía no se muchos árbitros ya arbitra en con el espíritu del juego hay muchas tantas que son precisamente arbitrarias según una intencionalidad criterio determinado cuando los árbitros justo cuando Sabina arbitraje para mi gusto es que ya se le aproxima su fecha de caducidad que me parece injusto piensa un árbitro esté en su mejor momento cuando ya Trini subida cuando ya tiene su bagaje cuando ya sabe impartir su criterio con cierto mano izquierda leer partidos por lo tanto los aciertos son igualmente arbitrarias como los supuestos equivocado aviones

Voz 3 01:41 termina ya la palabra que has utilizado eh nos marca la mirada que hemos tenido sobre el arbitraje no calificar la decisión de un árbitro que la mayoría de las veces como dice Francino es justa y derivar la hacia arbitrario que es justo todo lo contrario ya eso no es marca un poco la mirada que hemos tenido

Voz 0313 01:57 sin embargo girada injusta abrió un dato objetivo ahora cuando

Voz 4 02:00 estamos hablando de las estadísticas de cuantos kilómetros corre un árbitro ese es un dato objetivo yo creo que nos asusta haríamos cuántos

Voz 0313 02:06 corre un árbitro David promedio en primera división

Voz 0473 02:09 aproximadamente doce catorce kilómetros hay algún partido así incluso algo más

Voz 0313 02:14 cosa osea para quien no lo sepa más que cualquier jugador de los veintidós o veinticuatro veintiséis que juegues muy por encima de la que los centrocampistas que más Trotta en están en los diez y pico once pero vamos a los doce que yo recuerde que los vamos muy muy rarito

Voz 1546 02:29 porque el árbitro ataca en ambos lados

Voz 1 02:32 sí efectivamente

Voz 2 02:35 David mucho ritmo arriba muy alto eh que te Belén Cuesta

Voz 0313 02:40 pero que en los últimos diez quince veinte años la preparación física de los árbitros es uno de los aspectos que más ha mejorado yo quería preguntarte a tutear a David si me permites

Voz 0473 02:49 por supuesto quería preguntarte si ese doce de septiembre

Voz 0313 02:51 de de dos mil cuatro con un Levante Racing cuando empezaste te imaginabas que ibas a vivir todo lo que has vivido ya pasar todo lo que has pasado

Voz 0473 03:00 pues la verdad es que no sinceramente no he tenido la fortuna de llegar hasta el último kilómetro de esta maratón Si cuando uno empieza la verdad que lo ve uno tan lejano que Millet a mí no me lo difícil que te tiene que acompañar muchísimas cosas tu propia labor la propia condición física las lesiones Hay un mundo el fútbol tiene muy inestable no y la verdad es que cuando ya ha llegado a este punto pues me siento muy feliz de haber llegado de la forma que lo hecho no y después con los mismos con mi gente muy feliz ayer había un buen grupo de

Voz 0313 03:31 de de seguidores amigos familiares con pancarta incluida en San Mamés

Voz 0473 03:37 sí la verdad es que hubo jugadores en el calentamiento es una acercaron oí celebraban eso no yo decía digo parece un futbolista aunque son un árbitro no es normal y es verdad que se desplazaron casi sesenta o setenta entre amigos y familiares todo desde Almería a pensar que hicieron un esfuerzo terrible para estar allí conmigo en este día tan especial

Voz 3 03:58 ayer vimos a otros que se despedían a Iniesta a Fernando Torres los dos hicieron discursos muy emotivos Si hubiera hecho el discurso David a quién habría agradecido

Voz 2 04:08 pues en primer lugar

Voz 0473 04:11 me hubiera gustado muchísimo de mi padre que lo perdí con dieciséis años fue un poco el culpable de que fuese yo árbitro y seguro que ha sido un hombre muy feliz por por verme donde me fui y luego también pues tengo que agradecer y me acordé mucho de organización en especial de mi presidente casado muchísimo años Biel que ya tenemos que agradecer mucho de lo que es hoy día el arbitraje español vitorianos ante Arminia cruzamos muchos sentimiento para una especial esos dos

Voz 1546 04:37 no no no a tu madre que tantas veces alguna gente abran acordado

Voz 2 04:42 sí tengo ahí el adiós

Voz 0473 04:46 no en este caso mi padre era por no tener y porque lo he echado muchísimo de menos en una entrevista unos días decía que tuve la suerte de estar en Grecia la semana pasada cuando te llegan partido importante siempre mi padre me venía a la cabeza y lo echo mucho de menos

Voz 0313 04:59 no me extraña que experiencia tan curiosa eso de la final de la Copa Griega entre él era Like I el pack el paddock creo recordar

Voz 2 05:05 te que eso poniendo acuerdo los árbitros si tiene

Voz 0313 05:07 que buscar uno de fuera

Voz 0473 05:09 sí la verdad es que algo muy curioso soy bueno la verdad es que uno se siente a mí me encantó que me definan el partido porque no va la marcha constituye un gran partido pero si uno se siente yo por lo menos mi caso me encanta no te dan un toro difícil sacarlo lo suficiente un importante no voy a mí me encanta pero es verdad que el partido venía rodeado por por todo lo acontecido en este mismo partido durante la liga en el partido de Liga que se jugaron la verdad que fue una experiencia ahí mi un broche de oro a mi carrera internacional disfruté muchísimo

Voz 0313 05:41 aquí nos quejamos a veces y con razón de de de la tensión que rodea a algunos partidos de grupos en determinadas aficiones que ensucian el buen nombre de un club joder pero lo que hay en Grecia es es droga dura David

Voz 0473 05:53 sí la verdad es que sí es verdad que aquí en la Liga vemos muchas veces cosas que no llama la atención pero tienes que salir fuera para darse cuenta de que aquí me volcado poder bastante no yo estos días decía también que que tenemos que celebrar que aquí en España pues hace ya muchísimos años que no tenemos vayan los campo hacía Music muchísimo años que no sale expulsado por el escudo de la publicidad del campo muchísimo gestos que a lo mejor son las pasan por alto pero es verdad que tenemos que celebrarlo no o que con y todavía nos quedan muchas cosas que mejorar pero en relación a otros países somos en este sentido un ejemplo

Voz 1546 06:23 David en en esta fiesta del fútbol un jugador pues está muy criticado de casa pero veo muy alabado diecisiete raíz del mundo ha son muy sonoros sus fracasos como sus éxitos sin embargo al árbitro están muy sonoro Suu bueno no no me gustó fracaso cuando se confunde cuando algo pasa pero para festejar festejar es el hecho de salir in nadie ha hablado de la arbitro

Voz 0313 06:52 pasar desapercibido

Voz 1546 06:54 cómo se puede con eso cuáles son sus grandes satisfacciones

Voz 0473 07:00 yo creo que al final sea un rol que que asumimos que así es cierto es que somos noticia cuando cometen un error que los cometemos pero efectivamente no son una buena labor en un partido importantes pues pasa desapercibido pero cada uno lo asumes yo creo que va un poco en la que el arbitrajes así por eso a veces también es muy duro no adaptamos la verdad que me aquel no no soy por eso lo de ayer a mí me salió del alma en hacer un gesto de agradecimiento agradar porque yo la primera vez en mi vida que he recibido una algo un campo llevo treinta y dos años arbitrando catorce lo último en primera división y en mi vida he tenido una así de esta forma el Ebro y lo agradecí porque me salió de alma no él levantar la mano a la grada pero bueno la verdad es que vivimos adaptado un poco a lo que es el Sol nuestro de árbitros y aguantar es acaba de publicarse una a una

Voz 0313 07:51 la FIA sobre David Fernández Borbalán que ha escrito un compañero Salvador Moyà de Canal Sur que se titula antes lo comentaba se titula papá quiero ser árbitro no ahí lo así de de de algunas cosas realmente sabrosas una anécdota como que intentaron sobornar te con jamones osea pero esto sí

Voz 0473 08:10 se está vale

Voz 0313 08:12 tampoco

Voz 0473 08:15 no hubo jamón de creen que hubo lo compró mi madre en casa es cierto fue un al mismo un entrenador que lo habían un equipo de por ahí siempre en al vestuario decía que me iba a dar con Jamón jamón nunca llegaba no lo cuento y es muy gracioso es cierto lo que lo tal como lo compran libros acidez

Voz 0313 08:34 Jay esa historia de que en un partido en el descanso en el creo que era en el Sánchez Pizjuán que que la policía va a hablar contigo viene como a interrogar por la sospecha de que pudiera haber una bomba en tu coche

Voz 0473 08:46 pues también cierta Eso fue un partido en el cual estamos luchando según son de tendría yo puedo veinticuatro veinticinco años resulta que en el verano muy conocido un hotel futbolero y lo vaya fue el coche cochinillos el parque y resulta que el príncipe que entonces ahora Rey de España Juan Carlos estaba Felipe Hernández Cava allí operado yo no lo sabía entonces pues yo me dieron un par de bultos un par de cajas de suegra cien para transportar el Almería aprovechando mi viaje y entonces el parque estaba alertado de que cuando hubiera algún movimiento extraño avisara a la policía de inmediato no yéndose al ver que yo me vine con mi coche los dentro un gemelo en el ir rápidamente a los dos minutos y dos cajas extrañas en coche al llamó a la Policía yo no lo sabía ya en el descanso del partido el coordinador de seguridad que no sabía en ese partido diciéndome que le habían metido los perros en el parking del coche y que los perros literalmente se comía mi coche no yo me asusté porque relacionada jamás no se encerró droga que perro artefacto

Voz 2 09:47 yo fui al árbitro horas yo Andreu

Voz 0473 09:50 estaba más nervioso que yo y entonces en la policía decidió que al final continuar allí el partido que corrió el rumor en todo a la vez que sean los jugadores calentar me una bomba que han puesto las bombas nucleares tengo que eran la mayoría de esta documentación encima en esta caja podrán calca el té digamos químico que era un olor muy similar a la Goma dos ya tu papel de ese tipo los perros se comía en mi coche pero es sin duda la anécdota que en aquel momento no parece muy mal porque yo pensaba si algo raro en el que en las que explico

Voz 1 10:23 pero a ver si me metió unos jamones pensarían no habla

Voz 1546 10:29 por el porque que es explicable futbolistas van campo hay mucho que juegan bien hay campo se le da mal o le da bien hay campos de más y menos usual cita para árbitros al mismo cuando vas a un campo pinche sus hoy malo o que hoy que bien tú tienes un campo fetiche quisimos te acabas arbitrando muy bien aquel día

Voz 0473 10:57 yo no pasa igual no pasó igual yo iPad hay partidos ahí campo en los cuales lo mejor siempre tan salido abstracciones muy bien ellos otros yo recuerdo llama con esto que voy a contar rompió a demostrar que yo no tengo nada ni yo recuerdo cuando tuvo un estadio Carlos Belmonte en Albacete

Voz 0313 11:15 sí hubo la mala suerte de que no prever

Voz 0473 11:18 yo estuve con nuestro cuando la lima gorda no impedía la última adicción

Voz 2 11:23 pues tenía ganas de que saliera

Voz 0473 11:25 ha sido bien hay partido entraba todo bien todo bien pues bien ya en el último minuto hubo un gol anulado a Albacete allí una gorda ahí yo yo rezaba amigo coja la que hayamos acertado ojalá que hayan aceptado ya tiene también nos equivocamos dice queda más porque claro lo tienen aún cuando se ocurre eso es lo que quieres llegar a ver si saben ocurre nada porque tú no tienen nada en contra de de

Voz 0313 11:48 yo vengo de la pobreza

Voz 0473 11:51 o sea lo de que el arbitraje muy duro y que nadie no conoce porque cree la gente que a lo mejor vas por una determinada intención editará nada yo creo que somos profesionales como no podía ser de otra manera lo queremos hacer lo mejor posible porque las células mejor crecer dentro de nuestra organización y a veces también lo digo pues por eso porque la gente no nos conoce y nosotros queremos hacerlo lo mejor posible y pasar lo más desapercibido posible

Voz 0313 12:16 David tiene una cosa no te preguntaré por los que no tienen ayudado porque son muchos dime un jugador que en un momento dado adopte ayudar a especialmente en el campo por lo que fue alguien que te venga la memoria lo que no te ayudan ya hay tantos pero dime uno que que que te ayudara que te acuerdes

Voz 0473 12:32 se me vino a esta alguno no es Raúl del Real Madrid siete de despedir yo tenía en este año que participaran el libro que ha explicado y hace el prólogo asiduo para mí es ejemplar en ese sentido Puyol del Barcelona también lo ha sido he trabajo también soy un jugador que yo personalmente con él tiene una relación cuando el equipo al Atlético de Madrid son jugadores que en los momentos en los cuales ha tomado una decisión que puede ser aceptado equivocada pero ya las tumbado puedas hablar con ello explicarle lo que has visto oí son un ejemplo en este sentido no implica que era mucho como por ese tipo de jugadores Iniesta también en el Barcelona ya digo son jugadores que te ayuda mucho la labor arbitral también digo que a veces los equipos te ponen el capitán mucho las el capitán que te ponen no es el jugador con el cual más puede hablar no haberse recurre al que no es capitán porque sabes que la forma de ser que tiene es capaz de transmitir algo para para el equipo no Lavilla

Voz 1546 13:26 y ya que estamos sinceramente unos uno llega serán

Voz 3 13:29 árbitro porque juega mal al fútbol

Voz 0473 13:33 yo cuento mi caso conozco compañeros que le he visto jugar algún partido y la verdad que son malos algunos otro bueno pero mi hija eso puede yo estaba fallecieron un apasionado yo jugaba al fútbol de pequeños imaginaros de pequeño que empecé conserjes pues con menos edad yo era un apasionado yo jugaba roto mucho algún que otro coche en la calle cuando jugábamos donde vivió siempre la calle jugando al fútbol y me metí en un equipo mi padre me quito me metí en otros equipos no volverá porque sólo quería que existen todas las tuyo y sin embargo cuando entren en el Instituto los trece años yo flexibles amigos era árbitro no se lo dije a mi padre y el hecho de que mi padre tuviese un hermano árbitro ahí un poco las fibras y dijo que si diese un poco fue el comienzo de todos por eso insisto que mi padre como fue el origen de mi carrera cuál es su santísima porque hubiera disfrutado mucho de Bermeo donde llegamos

Voz 1546 14:25 bueno es una rara vez sea sé porque el mero hecho que alguien se brasileiro dice su hijo al ser portero es un poco que que pase conmigo pero cuando eres Pelé tu hijo es portero esto

Voz 3 14:40 ya es muy extraño esto es muy extraño pero fíjate ahora ahora que escuchar ahí sí que estoy pensando que la transición de ser buen jugador de fútbol hacer entrenador Se suele producir

Voz 1546 14:51 embargo yo no conozco promete no conozco mucho de fútbol

Voz 3 14:54 un jugador que se haya retirado y que haya tomado la carrera de de la arbitró

Voz 0313 14:59 me hubiera encantado y lo hemos comentado con Michael alguna vez lo cuando deje de jugar de jugar si más o menos en detenida por aquel entonces creo quedan veintiocho años luego seguí un poco pero ya hace un poco de de rebote yo quería ser árbitro sino me dediqué al arbitraje fue por falta de tiempo porque el periodismo me lo comía todo

Voz 1546 15:15 sí por cierto David tu experiencia el cúspide de la arbitraje internacional a tu crees que los futbolistas entienden la regla

Voz 1 15:29 sí bueno la sin general sabes

Voz 2 15:33 tiene lo que es lo que mejor que tiene la caja

Voz 0473 15:36 sí pero muy poco yo creo que se preocupa es ya una pena porque muchas entendiendo la regla de juego tienen un profundo conocimiento de ella se pueden sacar tajada no hay pero la verdad es que no hay muchas veces a mí me han llegado a pedir un él el jugador del jugador que defiende me apellido una por ejemplo la barrera no cuando que la que la que tiene que lanzaba faltan los detalles de esos que que te alarma no es bueno que fármacos

Voz 2 16:01 y hacer que conocer un poco más

Voz 0473 16:03 la yo creo que también me pasaría no si fuese futbolistas o en mejorar técnicamente tienen ahí las reglas de juego pues crees que la entiende ahí pero las reglas tienen muchísimo no hay mucho que estudiar y la verdad que yo creo que eso es una asignatura pendiente en muchos casos allí

Voz 1546 16:22 hemos son diecinueve pero claro claro pero una vez cuando según la sentencia nadie intencionalidad según el criterio del árbitro se reza hay tantos según es esos diecinueve tienen como ciento diecinueve hay trucos que nunca he entendido cuando aplaude la intencionalidad en una falta al único que Isabel entente la edad Israel que comete la falta no

Voz 2 16:46 sí sí es verdad que según sales pero claro exige preguntamos arbitrario e seguro no

Voz 1 16:51 qué

Voz 2 16:53 seguro que no sea que ahí no que a nosotros que tomarlas exigió también al depende también nos bien a nosotros

Voz 0473 17:01 cuando nos equivocamos pues también buscamos un poco el recurso no que

Voz 2 17:04 a sabiendas que será difícil me no viene bien oye David Bassa

Voz 0313 17:08 seguir creo vinculado muy directamente al al arbitraje porque hay que decir que lo sepan los oyentes que aquí los árbitros se retira no porque lo deseen o porque esté mal físicamente osea muy malos no no sino por ley porque hay una norma que fija que a los cuarenta y cinco años bueno pues te tienes que tienes que retirar yo creo que es un poco temprano pasó sabe pero bueno esos vinos

Voz 1546 17:29 esos cuando son buenos de la misma forma

Voz 0313 17:32 no es que los jugadores hoy tienen una vida cuidan si lo hacen todo bien que el dura treinta y pico mira Iniesta como está con con treinta y cuatro

Voz 1546 17:40 a uno pues imagínate la experiencia que tiene

Voz 0313 17:43 el jugador

Voz 1546 17:45 tú no puedes imaginar un juez con veintiséis años veintisiete años veintiocho años un juez tiene que trae en la mano izquierda del temple el bagaje necesario para arbitrar en mi opinión cuando yo voy observando los árbitros cruelmente estar en su mejor momento justo retirar

Voz 4 18:04 es ya pero a lo mejor es una exigencia física no lo que decíamos antes es una exigencia

Voz 3 18:08 pero pero si está bien físicamente

Voz 0313 18:12 claro tú David podría seguir por ejemplo no se par de temporada la que sean me da igual tú te te te notas con en condición física Diego eh desde poder seguir

Voz 0473 18:20 no sinceramente sinceramente yo yo entiendo es cuestión aparte de que efectivamente una micro You hoy día igual que el futbolista futbolistas llegan mucho mejor ahora que hace años único obviamente ocurre lo mismo pero también hay una parte en poco que la la motivación además es que es cierto que que con el paso de los años sinceramente un poco la la va pero ya son muchos partidos mucho años obviamente muy claro que si podría aguantar un par de años más pero bueno yo creo que a lo mejor la en realidad lo que habría que hacer que yo creo que se celebrara una vuelta porque otros países ya también está alargando la retirada de quizás lo mejor es valiente y decir oye pero habrá casos en los que si otros casos que no habrá nada al ser humano además imponer oye pues árbitro han llegado bien y otros no yo creo que es esencial mejor lo más coherente pero cierto es que ellos también lo digo que sí es un relevo también generacionales hay hay árbitros los jóvenes que tienen que también y ocupar sitio y yo me pongo en el caso de cuando tenía tres años Castilla primera división es un oye caber alguien que se va pues yo no podía subir a un camión hay que pensar un poco en el ese relevo generacional

Voz 0313 19:27 es que va seguir vinculado porque lo del famoso bar estaba ya metido no para la próxima temporada posiblemente

Voz 0473 19:33 no no sé lo que ocurrirá yo lo único que pido a mi me encantaría seguir porque lo que llevo cinco coma Mi vida es necesario seguir en el arbitraje no sea final será otra cosa y me encantaría seguir haciendo algo en el arbitraje que creo que después de tantos años pues puedo aportar mi grano de arena a la nueva generación

Voz 0313 19:48 concretaremos barco nube nube sí

Voz 0473 19:53 porque podían haber buscado otros vuelos a bañarnos

Voz 0313 19:56 David la última y que enlaza un poco con el comienzo de esta de esta conversación no te preguntaré por las cosas negativas feas que te han dicho en un campo recuerda es lo más bonito que te han dicho en un campo jugador alguien del público un delegado alguien que al término de joder estoy sorprendido

Voz 0473 20:13 pues si cuando lo mejor definido al una jugada muy polémica y a lo mejor en el mismo campo contextuar oí sí ha reconocido que suele el descanso hoy que entre conoce que ha aceptado no yo creo que eso hace algo tampoco muy suave muy frecuente y lo celebramos muchísimo porque porque es muy frecuente no hay hay pocos jugadores que en ese sentido pues colabora no para la labor arbitral muchas mujeres y te dicen lo contrario oye las un poco que a ver si están para el segundo tiempo en cuando da un comportamiento contrario uno lo celebra inspirado mucho en la en la retina

Voz 0313 20:51 Michael Robinson los contaba el otro día como el entrenador del Liverpool hace un par de fines de semana en la en la Premier este jugador tan bueno el egipcio Salah ese se tiró en la rueda de prensa echó la bronca te imaginas que eso pasa en España en la rueda de prensa de echó la bronca a su jugador no dijo el fútbol es de listos y esas cosas no le echó lo abrupto distraer mejor

Voz 1546 21:13 debe extraer mejor esto

Voz 0473 21:16 están aquí alguna vez hemos visto algún gesto parecido la verdad pero bueno yo creo que tenía que haber más porque sobre todo para la para el fútbol va sino que tuvo el pase así que todo yo tengo un hijo Jacob que año que juega al fútbol y me di cuenta que al final se lo mismo gesto que ve la televisión lo hace él no yo creo que eso sí que también tenemos responsabilidad todo lo que estamos arriba de intentar hacer un fútbol mejor a través de Internet hubo proceso

Voz 4 21:39 también lo que dice perdóname que los lo que dicen los oyentes varios ya a través de las redes sociales es belga tendríais que hablar más si es verdad es decir una cosa no una conversación una entrevista conversación sin más del mundo la gente no nos conoce coño pues dadas a conocer

Voz 0473 21:55 estoy seguro que si fuese previstas como la que estamos haciendo ahora hablaríamos veinte

Voz 2 21:59 es bastante más amigo lo digo porque

Voz 0473 22:02 somos llamado hoy es un día muy especial pero la verdad es que esos mal llamados cuando hay algún

Voz 2 22:06 claro porque de verdad que todo

Voz 0473 22:08 de esta posición que pocas veces se ve yo estoy seguro que si la entrevista fuera Ángel en la línea de hoy Pozzi muro que hablaremos muchísimo más en la verdad

Voz 1546 22:18 mira es que yo tengo afición danza tiene lo mejor de todos eh pero tiene una pancarta desde hace muchos años y estoy todavía que reza

Voz 1 22:30 árbitro pitó tenemos que pedir que estuvo encabezado por David Fernández un placer estar en la venta a un abrazo Juan eh

Voz 0473 22:44 permitirme permitirme un mandarle un abrazo a Michael que no le he tenido oportunidad de verle siempre lo de los cuerpos

Voz 2 22:50 no sólo el aeropuerto de coches

Voz 0473 22:53 es una gracia por el cariño que a mí personalmente me he encontrado con especial cariño también que ha mostrado siempre con la es colectivo que tienen en las retransmisiones muchas gracias Michael