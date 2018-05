El jabón de Alepo

Voz 1 00:00 la Ventana última hora

Voz 0313 00:48 ocurre ocurren tantas cosas en el mundo tenemos que narrar a menudo tantas desgracias que igual se nos olvida olvidar no pero queda en un segundo plano que hay un país Siria que lleva ocho años ya en guerra con todas las consecuencias que eso que eso provoca son malas noticias el supuesto reciente uso de armas químicas aún otra vez por parte del régimen sirio y a mitad de otras de este panorama bueno alguna luce cita pequeñita modesta que de vez en cuando se abre paso no como ese anuncio de que han podido regresar a la provincia de Homs algo más de doscientas personas sino la cifra una parte absolutamente minúscula si consideramos el total de refugiados que han tenido que salir del país por culpa del del conflicto hoy vamos a poner el foco precisamente en esos ocho de cada diez refugiados que están ubicados como pueden por por países vecinos y que viven en situación de extrema Deza según constatan las organizaciones humanitarias en concreto vamos a detenernos en en Turquía que es el primer país receptor de los huidos por este conflicto y saludamos a Oriol Andrés que informa desde Beirut para la Cadena SER Oriol buenas tardes hola buenas tardes Oriol lo primero es la situación actualmente la diríamos en la guerra del Norte

Voz 6 02:02 pues la situación en el norte del país la reacción que hace contenga precisamente con Turquía hay combates en cuenta Alepo es una de las más complicadas aún las tropas de Bashar al Asad ganaron el control total sobre la ciudad a hace un año en medio como recordaréis rumba las victorias que han decantado la guerra en favor del régimen pero aún así actualmente Si unos saliera de la ciudad hacia el oeste entraría enseguida en zonas rebeldes que ayer mismo hablaba con una residente en Alepo que me explicaba que hace apenas dos semanas habían traído morteros de los insurgentes en su barrio así podríamos decir que todas la zona noroeste del país está controlada por grupos rebeldes la mayoría apoyados por Turquía íbamos un poco más trabajo en la misma línea se encuentra aislado que sigue siendo la única provincia siria bajo control casi exclusivamente rebeldes aquí hay una multitud de formaciones pero tiene una posición dominante en buena medida un grupo liderado por la antigua Al Qaeda el resto de la frontera con Turquía en el noreste se encuentra bajo control kurdo hay que decir que son frentes bastante estables donde por ahora no parece que vaya a haber una gran ofensiva pero que con toda probabilidad quedará en un próximo

Voz 0313 03:08 hoy hurón con este panorama ahora mismo cuál es cuál es la situación de los refugiados en Turquía

Voz 6 03:15 pues ahora mismo en Turquía hay unos tres millones y media y medio de refugiados no parece que tengan ninguna intención de regresar hace poco cuando hubo la ofensiva turca sobreactuar sin Erdogan apuntó la posibilidad de mover refugiados a estas zonas pese a ser una zona originalmente curvas hasta medio millón apuntó su gobierno pues bien un estudio hecho por entonces por la Cruz Roja Turca indicaba que la mitad de los refugiados sirios en el país asegura que no tiene ninguna intención de regresar incluso se acabará la guerra Ello pese a que las condiciones de vida en Turquía que en un principio fueron relativamente buenas han empeorado hay más problemas de empleo los salarios son muy bajos y hay una creciente hostilidad de la población local vamos a buscar como un ejemplo en el terreno en Siria e tenemos que la ciudad de Alepo Se estima que han vuelto alrededor de una quinta parte habitantes originales de un lado muchos temen represalias del régimen el otro gran problema es que la reconstrucción del país apenas ha empezado no hablamos sólo físicamente sino que el Estado tampoco puede garantizar los servicios mínimos se necesitarán billones

Voz 0313 04:26 era muy lenta informando desde Beirut para la Cadena SER Oriol Andrés un abrazo compañero hasta pronto un abrazo hasta pronto gracias de estos refugiados se comentaba Oriol que viven en o viven en territorio turco más de un millón y medio están en la frontera en la frontera entre Turquía y Siria Bonnie para ayudar el desarrollo la reinserción al futuro en la medida que pueda la marca de cosmética de la española Letizia buzón ha creado allí atención en la primera fábrica para la elaboración a mano del jabón de Alepo por los propios refugiados está situada a cincuenta hay pocos kilómetros de Alepo es un jabón muy especial de hecho está considerado el más antiguo de la historia Letizia buzón buenas tardes hola hola bonanza entrar te pillamos en Estambul además ahora no

Voz 7 05:10 estoy en Estambul ahora mismo se oye

Voz 0313 05:13 la fábrica se elabora a mano el conocido como como decía que era el primer jabón de la historia no

Voz 7 05:18 si en algo se Cleopatra así es como se conoce

Voz 0313 05:22 es una receta and como muy ancestral no

Voz 7 05:25 es una receta ancestral de bueno hace más que de todos los millones de años no hay hiciese el primer jabón se considera el primer jabón que se que se hizo en la historia el favor más al central y por supuesto hay que hay que seguir continuando de este proceso y que se irá conociendo en el mundo y que por la guerra no separe de de fabricar y de conocer

Voz 0313 05:47 oye no tiene que ser sencilla haber puesto en marcha esta fábrica en una zona tan tan tan complicada cuáles han sido los obstáculos más más importantes is sobretodo Letizia cómo se os ocurre eso

Voz 7 05:59 pues el proyecto surge soy empresaria entre España y Madrid como muy bien acabas de decir que Turquía acoge es el país del mundo que más refugiados acoge el mundo las cifras y eso acaba de decir Llorente tres puntos cinco tres puntos siete un millón y medio lo tenemos en en la frontera con lo cual tengo mucha relación con con los refugiados sirios y empezó el proyecto por su fascinación hacia el olor de su país lo que más han de menos de el olor del país no el olor de jabón de de Alepo bueno metida en el mundo de de la belleza antes estábamos con una planta hemos contratado casi cincuenta refugiados sirios que estamos en el proceso de de empezar con con la venta de de los jabones y ahora mismo también estamos exportando que está muy complicado directamente desde el propio Aleco uno de nuestros maestros Jaboneros ha conseguido gracias a la ayuda no ya el sueldo ya todo lo que que hemos ido desarrollando ha conseguido reabrir sus fábricas problemas que dentro de la ley por supuesto no hay dinero para comprar jabón y es muy difícil la exportación es muy segura la carretera que va desde Alepo va a Latakia y por supuesto sacarlo de Latakia a Europa también es muy complicado pero pero hay que seguir hay que si está esta gente tiene que seguir adelante es es una responsabilidad social no

Voz 0313 07:21 oye oye Letizia es si se puede comprar aquí este jabón ya que alguien estará seguro interesado en hacerlo

Voz 7 07:26 ya lo podemos comprar nuestra página web que es Letizia o son un tocó también a través de Amazon distribuidos en España no asunto es y por supuesto también en en toda Europa

Voz 0313 07:36 oye una pregunta tenis algún tipo de de de ayuda de apoyo del Gobierno de Turquía o del Gobierno de España o del que sea tenido algún tipo de ayuda para hacerlo

Voz 7 07:44 sólo puedo ahora ningún tipo de ayuda tenemos muchísima muchísima ilusión y tenemos muchas ganas porque efectivamente esta gente no hay previsiones de que vayan a volver a a su país estamos hablando en cifras das cuenta son casi cuatro millones de la barbarie guiados no es más que que los habitantes que hay en la en la capital de Madrid por ejemplo no hay indicios un poco más allá con del total de refugiados en Turquía sería de la Comunidad de Madrid o casi la comunidad de Cataluña

Voz 0313 08:14 fíjate estaba pensando estaba pensando cuando decías antes que que que echaban de menos entre otras cosas el olor estaba pensando en el Hubble el chute de autoestima que debe ser para estos cincuenta que habéis podido contratar trabajar en algo que bueno no sólo les recuerda sino que está íntimamente arraigado a su cultura sus raíces

Voz 7 08:32 sí efectivamente es es la es la historia de un pueblo y la historia de un país a través de los jabones de Alepo eso es lo que significa para ellos y cincuenta trabajadores en realidad son cincuenta familias no que han concedido al concedido reinsertarse y no vivir de ayuda a vivir de la asistencia que les puede andar porque esto tiene un límite Gobierno no puede asumir este tipo de ayuda durante muchos años no necesitan volver a reintegrarse son generaciones que Turquía tiene que asumir no son generaciones que volverán a Siria no hay para ellos lo que más sincera Carles es psicológicamente el cambio abismal que ha habido en ellos eh son personas que vienen muy dañadas llenas de la guerra bien con con todos sus sueños rotos no volver a trabajar y volver a reinsertarse pero el talento que tienen no ha sido muy gratificante

Voz 0313 09:25 muy bien Letizia buzón muchísimas gracias por estar en la Ventana y felicidades por el trabajo de verdad