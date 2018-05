Play Fútbol: Liverpool, así ha vuelto a ser un grande (21/05/2018)

Voz 1 00:00 a retrasarlo Juanito pisa la paz el Mirlo crearía dos sin no el militar

qué tal muy buena acción de a Play Fútbol habla Bruno Alemany en nombre de todo el equipo que hace posible este programa este sábado se disputa la gran final de la Champions League dos mil diecisiete dos mil dieciocho con Real Madrid y Liverpool como contendientes evidentemente

Voz 0301 00:41 va a ocupar gran parte de nuestro programa toda la portada dedicada a la pedazo de final de la Champions vamos a explicar en el Play Fútbol de esta semana como el Liverpool ha vuelto a ser un grande cómo funciona su dirección deportiva los grandes proyectos que tiene el club y que va a implementar a a partir de este próximo verano la importancia de Jurgen Klopp en todo este entramado enseguida ese informe que hemos preparado sobre cómo funciona el Liverpool y cómo ha cambiado desde que entró FEM Wei Export Bruce desde que en dos mil diez lo compraron los inversores americanos además han analizaremos evidentemente todas las claves de la final en el plano futbolístico con Fermín Suárez y con Adif Gabilondo enseguida en la tertulia precisamente con ellos dos con Ari Chico Fermín hoy les perdimos el despedimos ración doble porque vamos a analizar también las listas de convocados las últimas la de López

Voz 0301 01:39 en Tina y hoy queremos conocer también un poquito mejor el grupo de de España ya hemos hablado de Portugal lo hicimos hace unas semanas en el programa pero Marruecos e Irán los dos grandes desconocidos de ese grupo B del grupo en el que está la selección española en el Mundial de Rusia hemos quedado para charlar con Juan Carlos Garrido entrenador español que está en el raya de Casablanca vamos a conocer cómo es que el equipo marroquí que entren a ordenar no a explicar cómo es Queiroz y cómo funciona este esta selección de Irán Javad Nekounam hemos quedado con el ex jugador de Osasuna ex internacional también con la selección de Irán que estuvo en el dos mil catorce ahora es entrenador y nos va a contar un poquito las claves de la selección iraní además la resaca de lo que pasó en la FA Cup la final inglesa también de lo ocurrido en Alemania vamos hacia un perfil de Nico Kovacs de el técnico hasta ahora del Inter de Frankfurt el gran vencedor de el sábado con su club con el que hacía treinta años que no rascado título íbamos a hacer balance también de la tele parada en Italia se ha acabado con el Inter finalmente eh eh como uno de los cuatro equipos que va a ir a la Champions Íbamos a hacer balance con Alberto López eso y mucho más en hora y media de fútbol internacional que arrancamos ya lo vamos a empezar con los mejores sonidos del fin de semana que nos trae como siempre Javi Berlanga

Voz 0301 10:03 bueno hasta aquí la manera en los argumentos el cómo ha llegado el Liverpool a crecer hasta situarse otra vez entre los mejores de de Europa a partir de ahora la actualidad lo que Nos nos viene ya para este fin de semana que el Liverpool podemos esperar contra el Real Madrid lo vamos a analizar enseguida con Alice Gabilondo Icon Fermín Suárez que ya están por aquí hola Arts qué tal muy buenas

Voz 11 10:24 qué tal muy buenas por aquí también en el estudio

Voz 0301 10:27 el Fermín Suárez cómo estás Fermín qué tal muy buenas bueno en el Liverpool sin no hay demasiadas novedades Haritz da la sensación de que podría ser caros en portería Alexander Arnold Robertson en los laterales sobre ni Van Dyke en el eje de la defensa Henderson Milner en el centro de del campo siempre que Milner se recupere porque se duda con la derecha a la izquierda y firmó uno arriba en principio debería ser ese once no

Voz 11 10:51 suena bien eh además se muy parecido si no es el mismo que jugó en la vuelta en el Olímpico de Roma ahí en la ida también es un equipo que bueno se ha sentado bien yo creo que tiene las ideas muy claras que eso es muy importante en el fútbol eh sabe que probablemente el dominio del partido lo va a llevar el Real Madrid pero casi eso le conviene no porque es un equipo que vive de de robar y salir rápido en velocidad muy importante ya lo comenten las retransmisiones de Play Fútbol la labor de mil de de mil Neri Henderson en ese sentido son dos excelentes recuperadores no se está hablando tanto de ellos y de los tres jugadores de arriba tan rápidos pero al final para que esos brillen para que tengan esas posibilidades de hacer contragolpes tiene que haber un robo previo no hay y en ese sentido los dos mediocentros la verdad es que están a un nivel muy alto y luego por supuesto pues la magia de sal a la velocidad de Mané ese ese falso nueve con calidad de mediapunta que es firme sea es un equipo muy interesantes

Voz 0301 11:44 luego vamos a a la defensa y analizamos también el lo débil por decirlo así que es defensivamente el equipo de de Jurgen Klopp pero prácticamente en la primera intervención de Arts Fermín hemos escuchado ya las principales bondades no de del equipo de Jurgen Klopp hablamos de la presión arriba de la velocidad que tienen los jugadores a la hora de tirar contras Israel lo bien que se mueven también porque cada uno ocupa una zona lo tienen muy claro saben a qué zona tienen que atacar a cada uno y eso es muy importante y hacía referencia a la importancia de Milner no se incide dan no pero ya no sólo es la presión arriba son las segundas jugadas esos balones que queda en esos rebotes que quedan en zona de nadie que ahí siempre aparecen los sobretodo y Henderson yo creo que hubo un poquito menos pero mi mi y Henderson esos son auténticos maestros en ganar ese tipo de balones y a partir de ahí gana situaciones de auténtica verticalidad al ataque del Liverpool que es donde mejor se mueve

Voz 12 12:36 estoy muy de acuerdo mil Neri Henderson son expertos en el en el balón dividido en los rechazos que se generan en el centro del campo tendrán que estar especialmente activo si bien en la recuperación para para la final bien es cierto que no es tan fuerte como ellos en esta faceta pero salta muy bien se descuelga muy bien y ayuda mucho la en la presión y vendría a ser el Clay no la la el reemplazo que tendría el Liverpool en esa en esa zona para mí lo que marca delimita la la final va a ser la presión del Liverpool sí que es cierto que el Madrid tiene mucho oficio que tiene individualidades como para como para desequilibrar la la balanza pero la presión el comportamiento del Liverpool en esta faceta para mi marca la final porque el Liverpool es en campo contrario un equipo top en su propio campo es un equipo vulgar lo vimos en el sin pico de de Roma cuando les en botella sufre mucho los laterales porque no son especialistas sufre los centrales de los centros laterales los medios centros ya no viven tan cómodos ya ahí empiezan a ordenarse por tanto Liverpool es básico que salten a la presión que recuperen arriba y que después puedan martillazo eh en la en las contras porque es un equipo con mucha pegada

Voz 0301 13:43 yo creo que Si el Madrid no comete errores en su campo en su campos un equipo sólido va a ganar la final así de claro lo claro cuanto cuantos menos es pierda o al revés hacer esta lectura cuantos más recupere

Voz 11 13:57 el Liverpool más cerca bastaba el Liverpool de poder ganar la final lo comentaba Fermín y creo que estoy muy de acuerdo el concepto balón dividido que muchas veces suena bueno poca cosa en los partidos es fundamental al final no es casualidad ni mucho menos aquel que se llevaba más balones divididos más rechaces que otros es es una es algo que realmente se tiene o no se tiene y en el caso de Henderson y Milner por supuesto que está ahí otra cosa es que el Madrid por supuesto tienen la calidad para salir de esa presión ya digo cuantas más veces lo haga probablemente contó atraviese el Madrid esa zona va a generar una ocasión de gol si pierde la pelota probablemente va a tener una ocasión en contra

Voz 12 14:33 es que tal vez habrá otro melón y que a lo mejor Bruno pasa a preguntar pero yo creo que porque justamente los centrocampistas del del Liverpool son tan buenos en los duelos

Voz 0301 14:42 creo que el Madrid no se va a decantar por el cuatro tres tres

Voz 12 14:44 es iba a volver a las a los orígenes con la con la BBC yo creo que interesante sería para el Madrid

Voz 0301 14:50 pues sí que haría el cuatro tres tres que es que la BBC no es cuatro tres tres

Voz 12 14:54 yo yo metería si fuera el Madrid cuatro cuatro dos porque justamente Si equiparan modelo Liverpool voces cuatro tres tres contra cuatro tres tres yo creo que el Liverpool es más fuerte los duelos que que el Madrid el Madrid es infinitamente más talentoso eso eso es obvio pero realmente creo que ahí tienen menos opciones y en cambio en un cuatro cuatro dos puede generar mucho más por fuera hay puedes equilibrar más el sistema de libros

Voz 0301 15:15 sea tú hablas Fermín para que nos entendamos de un cuatro cuadros en el que sí que jugaría Bale pero en una van

Voz 12 15:20 no para nada Marey no no entraría en teoría o en el dibujo que tengo de de partido para mí sería cristiano arriba junto a Isco Benzema caería Cross a la izquierda para ayudar a Marcelo independiente las vigilancias de un descolgado como Salah que ahí también hay un duelo interesante porque Marcelo es puramente anárquico In Salah se va a quedar descolgado en ese costado por la derecha yo metería Lucas Vázquez para reforzar el centro del campo y para también oxigenar ir y meterle ahí en duelo y en vereda a Robertson

Voz 0301 15:48 es decir Fermín propone para el Madrid el cuatro cuatro dos con Keylor Carvajal Varane Ramos y Marcelo Case mi bueno

Voz 12 15:56 Modric Casemiro Modric en el centro del campo con Lucas

Voz 0301 15:59 los en las bandas Lucas banda pura Cross falso volante izquierdo por decirlo así y con Isco Cristiano arriba hombre me han dicho ordena edito suenan no sé cuál sería tu opción para contrarrestar a este lío

Voz 11 16:12 pues mira lo que lo que parece un hecho que además es bastante llamativo es que por primera vez diría que en muchísimo tiempo un partido de intercambio de golpes no le favorecería el Real Madrid es decir esa es la baza que tiene el Liverpool porque tiene un ataque tan poderoso como lo pueda tener el Madrid y cuantas más veces se llegue a la portería el Madrid más opciones evidentemente va a tener de de meter goles eso sea yo creo que el el Liverpool le interesa ese cuerpo a cuerpo aunque sea frente al Real Madrid y así ha pasado las eliminatorias anteriores marcando muchos goles pero también recibiendo muchos entonces yo creo que el Madrid lo que tiene que hacer un partido de de control cuatro centrocampistas estoy de acuerdo yo metería a los cuatro con más criterio a la hora de tocar el balón es decir Modric Casemiro por esa función defensiva también Cross y quizás Sensio para ya digo intentar evitar esa presión asfixiante que le va a hacer el Liverpool en sobre todo la primera parte

Voz 0301 17:02 interesante de analizar cómo planteáis es el el el partido pero vamos también a y con esto cerraremos el análisis de la defensa de del Liverpool no dejó durante toda la temporada de luces y sombras nubes sí claro evidentemente la la defensa del Liverpool Se habla mucho de los centrales Fermín pero a ver a mi a mi Van Dyke es un tendrá que creo que realmente ha funcionado y ha mejorado sí al Liverpool que ha hecho eso es muy importante para mí ha hecho menos mano a lo menos es malo al obren totalmente es casi un muy buen cumple

Voz 12 17:34 mentó a mí Van Dyke me me encanta como central pero evidentemente no les ayuda el hecho del del sistema lo que le conviene el Liverpool porque Liverpool es totalmente agresivo muy vertiginoso de cuatro tres tres evidentemente las Se Alda son las zonas laterales de Henderson sufre mucho porque descuelgan tanto un como Miller entonces ahí hay mucho espacio que lo pueda aprovechar Isco y puede hacer mucho daño ya que obliga a centrales muy pesados con difícil traslación como Van Dyke cobren a salir y ahí están perdidos tampoco son especialistas en defender puramente en su área porque tampoco el equipo acaba ayudar los laterales no son especialistas para para vivir en su campo embotellado por lo tanto yo creo que les resta al ecosistema pero son centrales que individualmente son buenos son fuertes pegajosos y que tienen buen juego aéreo

Voz 11 18:21 el problema es que que Juan muy desprotegidos tanto los laterales como los centrales al final si Henderson y hay mil les estamos diciendo que van a adelantar muchísimo la presión en el centro el campo en cuanto supere el Madrid esa línea pues tiene prácticamente en cuatro contra cuatro no enfrentados centrales que que no tienen ayudas de ningún tipo y en el caso de los laterales más todavía no porque los dos extremos que son sala y Mané pues no ayudan prácticamente ninguna vez a a los laterales entonces es más una cuestión de estilo el Liverpool que puramente de Conillet de conocimientos defensivos de los cuatro centrales que si los ánimos de los cuatro defensas que si los analizas por ejemplo en el caso de los centrales son dos jugadores contrastados y de un nivel bastante alto

Voz 0301 19:00 me estaría hablando con vosotros de la final hasta mañana pero es que es en la actualidad es que hay una final de Champions está también el el Mundial Iker hablar también con vosotros de lo que se nos viene de ganar Rusia dos mil dieciocho esa lista de cómo dado que ha dado López de que así queda una bauxita Ivo lo hemos pero para hablar del Mundial

Voz 1 19:23 del centenario a luz mitin

Voz 14 19:43 pero

Voz 15 19:43 en dos casos

Voz 16 19:49 vio crecer que esto del fútbol

Voz 17 19:54 que Fabra Dani Carvajal Odriozola Gerard Piqué Sergio Ramos Nacho Azpilicueta Jordi Alba y Nacho Monreal Busquets Saúl Koke Tiago Iniesta David Silva Pisco Asensio Lucas Vázquez Iago Aspas Rodrigo Moreno Diego Costa sólo veintitrés de conforme la lista definitiva

Voz 0301 20:15 los veintitrés que ha citado Julen Lopetegui en el mediodía de hoy para que juega en el Mundial con la selección española una de las candidatas no sé si decir favoritas pero seguramente sí cerca de las favoritas a ganar el Mundial de Rusia dos mil dieciocho empiezo contigo Alix qué te ha parecido el lista de de Lopetegui me gusta me gusta yo creo que

Voz 11 20:34 de lo que hemos hablado en otras ocasiones un noventa y nueve por ciento de lo que es la lista estamos todos de acuerdo luego bueno pues tendríamos cada uno nuestra variación de ese uno por ciento restante pero en líneas generales es un equipo que va a ser un poco el espejo de lo que ha sido la fase clasificación que va a responder a un estilo de juego muy definido y que ha vuelto afortunadamente con Lopetegui desde que está en el banquillo con especial énfasis en los cuadros de talento esa salinera mediapuntas con Silva con Isco con Iniesta con además alternativa en el banquillo que que no tiene probablemente ninguna selección en el mundo suplen desde ese nivel para esa zona una línea defensas central les pues también están hablando de de nivel Top en el mundo como son Piqué y Ramos un portero de entre los tres cinco mejores de del mundo lo único que yo he echado un poco de menos es la presencia de Morata ahí bueno me explico

Voz 0301 21:27 por el hecho de que lo haya merecido

Voz 11 21:29 esta temporada porque creo que no ha hecho desde luego méritos para estar en la lista pero sí porque reúne un perfil de delantero que no tiene con los tres que lleva las selecciones un delantero que puedes meter por ejemplo en los últimos minutos de un partido atascado porque carga muy bien el área porque es un delantero que que va a hacer fijar mucho a los centrales en esos últimos minutos de partidos en los que vas perdiendo son situaciones que que se producen en Mundiales y yo sinceramente no ve una respuesta de ese tipo con los tres delanteros que llevan que por supuesto tienen sus cualidades

Voz 0301 22:00 es verdad que es un delantero que le metes centros desde la banda así a pesar de no ser súper corpulento tiene un remate cabeza formidable Álvaro Morata estoy yo estoy de acuerdo en comentábamos con Fermín hablamos un poquito este mediodía de el del perfil de los suplentes en la defensa Fermí al final Nos pasaba coincidíamos los dos en en lo mismo no ha al final los Nacho Monreal Azpilicueta son futbolistas que van a cumplir seguro saque del seis y medio seguramente no te van a bajar en ningún partido pero sí son todos un perfil de de Defensa suplentes que sobre todo en ataque no te dan valor añadido Odriozola así porque Carvajal va a ser el titular yoduro Zola el lateral derecho suplente que por ahí se puede entender o no que no haya ido Sergi Roberto pero en en el resto al final todo nos lleva qué seguramente Marcos Alonso podría haberle dado más incluso habían fijado en el perfil de Marc Bartra

Voz 12 22:56 es que es un mismo perfil triplicado en defensa son tres jugadores muy solventes es cierto pero no dejan de ser el mismo perfil de polivalencia versatilidad solvencia defensiva hablamos de Azpilicueta de Nacho de ida Monreal sí que es cierto que hay falta un perfil diferente es el uno por ciento del que hablaba Haritz que cada uno ahí podríamos decir la la nuestra pero o Marcos Alonso si en algún momento quieres jugar con defensa de cinco tuviera ha venido bien como o carrilero después aporta yo creo que más recorrido tiene mejor juego aéreo hay más valor en

Voz 18 23:29 de hecho a la hora del juez de golpear que

Voz 12 23:32 ejemplo Monreal me parecen cualidades superiores las de las de Marcos Alonso a Monreal después

Voz 0301 23:37 Alberto por ejemplo sí que es cierto que ya sabíamos

Voz 12 23:40 qué Sergi Roberto no iba no iba a entrar no deja de de de ser extraño entiendo a mucha gente dice es una aberración que no vaya a Sergi Roberto a ver Odriozola es un jugador que que determinados contextos cerrados te puede ayudar mucho porque esa especialista en en ensanchar mucho campo en meter buenos centros

Voz 0301 23:55 es muy incisivo y Roberto a lo mejor es un pero

Voz 12 23:58 tienen más de transición y creo que en ese escenario no se va a ver España lo ve mucho más Lopetegui en el medio igualmente si hubiera venido genial

Voz 0301 24:05 ha llamado la atención Arts que en la lista y ha citado Lopetegui a Isco como delantero ya sé que en teoría es porque les Le ven en la banda pero sí que es verdad que nos tenemos que acostumbrar seguramente a haber a con más pegado a la banda y no tanto por él

Voz 11 24:20 en el centro e incitó a ver si yo creo que puede ser Iniesta en un lado Silva en otro oí Isco de mediapunta no habrá que que lo que hace la Federación no no en esta lista sino en ya muchas anteriores es meter a todos los que Juan más allá de de Busquets Koke Tiago los conseguía delanteros es verdad que tienen una misión puramente creativa no pero me parece un poco osado llamar a disco delantero

Voz 12 24:43 a es evidente no sé que pensáis de del delantero que debería ser referencia sí que es cierto que hay diferentes selecciones y ahí te puede encajar un perfil diferente de delantero y estoy muy de acuerdo con Aritz que hubiera podido prescindir de Monreal y meter a Morata perfectamente llevarte cuatro delanteros pero valoro mucho que Lopetegui ha llevado sobre todo a Rodrigo ya Yago Aspas porque han hecho una una gran temporada para mil nueve referencia tendría que ser Rodrigo porque es el que mejor encarna las bondades de la de la selección de asociación de mezcla de conjugación con el gol me parece el nuevo perfecto para para España

Voz 11 25:14 sí sí a mí lo que realmente me sobra es un lateral o un defensa

Voz 0301 25:17 la realidad y consideró Yago Aspas

Voz 11 25:19 es un jugador que puede actuar perfectamente en la banda izquierda porque así lo ha hecho durante toda la temporada en el Celta que se podría haber considerado Aspas jugador de banda meter otro delantero perfectamente que insisto para mí los Mundiales no los va a ganar un lateral izquierdo pero por ejemplo en un partido extraño que sale un suplente marca un gol en la semifinal pues eso es lo que realmente te te daba Laura un suplente a llevar dos laterales izquierdos que me da igual uno que otro aunque habrá que Alba es mejor que que hemos real o que Carvajal es mejor que la pero al fin y al cabo no es una una diferencia abismal en lo que es eh la incidencia en el juego pero sin embargo de Jartum delantero como Morata

Voz 0301 25:56 insisto o conjugó como otro que pudieran

Voz 11 25:59 eh hay opiniones de todo tipo pero dejarte otro delantero a mi me parece que no es lo más lógico

Voz 0301 26:07 verdad no es el único que ha dado la lista de convocados hoy Lopetegui también lo ha hecho Sampaoli en Roberto Martínez Sampaoli una lista ya de veintitrés lista definitiva con Romero Caballero y Armani como corderos finalmente entra el buen guardameta de River Plate defensas tenemos a Otamendi Mascherano ha sido mercado rojo clásico ir Ansaldi en el centro del campo Acuña Banega Biblia Maxi Meza Eduardo Salvio Lo Celso Di María Lancho Dani Pavón como delanteros el Kun Agüero el Pipa Higuaín eh Leo Messi Paulo diva la Fermín finalmente entra allí otras novedades importantes en la lista como por ejemplo lo que decíamos entra Armani y entra también Cristian Ansaldi

Voz 12 26:51 irme me llama la atención aparte de Ansaldi porque también tiene este perfil versátil ya vemos cómo los seleccionadores les les gusta este perfil porque te permite doblar posiciones en el campo también me interesa la entrada y que creo que que detuvo unos últimos amistosos bastante buenos yo incluso le doy bastantes chance es de de que pueda jugar en banda ya veremos si opta Sampaoli por los tres centrales o por el cuatro cuatro dos en un cuatro cuatro dos Lan cine por la derecha me encaja a la perfección arriba con Messi Higuaín Di en principio aunque se lo lleva yo no lo veo de de titular aunque opté por tres centrales sí que entonces con dos mediapuntas podría hacer pareja con con Leo Messi después veo exceso de de gente a derecha sí que es cierto que no tiene un perfil muy muy bueno por la por la derecha y tienes gente como como Salvio como Pavón como como mercado como Salvio que tampoco te acaban de generar mucha garantía

Voz 0301 27:41 me llama la atención a mí Haritz que en la posición de pivote Vigilia llega tocado después de una lesión en en las últimas semanas Si atendemos a un perfil un poco lo más defensivo que haga un poquito de de sostén casi te diría que es el el único es verdad que Mascherano que le llama en teoría como defensa de eso de hecho lo pone en la lista de convocados que entrega qué hace oficial Sampaoli le vemos como defensa pero es que Si Si está lesionado y no puede empezar el el torneo bien Biblia tiene que tirar de master no directamente si es que pues

Voz 11 28:13 esos armado mucho revuelo en argentino porque fue el Papa Gómez lesionado glía sevillano y entonces seamos un follón importante a mi me parece una moneda al aire la lista Argentina ahí lo ido comentando según se han ido produciendo las convocatorias previas es decir de la que no entró en la última lista porqué entra ahora si no ha hecho grandes méritos en lo que es el final de temporada en la Juventus como para hacerse con un hueco Higuaín que se había quedado fuera en la lista anterior no la de España Italia sino en la previa luego ha entrado incluso hay quien le pide como titular no sé qué ha cambiado del Higuaín de hace seis meses al al Higuaín actual

Voz 0301 28:49 si le da la opción a Lautaro Lautaro no ha bajado el el nivel al contrario siga haciendo goles en Libertadores injusto ahora no le lleva

Voz 11 28:54 pero es que además ha ido a verle al cilindro como veinte veces Sampaoli no entiendo muy bien qué qué estrategia oye que muy bien que vaya verle veinte veces pero si luego no le va a llevar pero creo que entre él y Hardy que también ha hecho méritos y luego hay otra cosa no lleva a laterales puros estabilidad Fico la izquierda es el único que en una línea de cuatro yo veo como un lateral puro porque mercado puede jugar por la derecha pero es un lateral puramente defensivo que más bienes central en el Sevilla o sea que realmente no te da esa esa proyección en ataque

Voz 0301 29:23 igual te da la pista de que va a jugar con tres centrales

Voz 11 29:25 sí aunque en Argentina están diciendo que va a jugar con la extraña un poco y luego también está el tema al portero es que es todo lo que ha metido Armani que viene de de ser clave en el último tramo de River Plate si lo mete yo creo que es para que pueda ser titular en dos que que va a quitar al que ha sido aunque no haya jugada en el United el titular de la selección estos últimos años es un poco extraño

Voz 12 29:44 vaya vaya Kilombo sí sí que tiene Sampaoli pero es que igualmente el tema estoy muy de acuerdo con lo que decís y para mí el nueve titular lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo debería ser Ricardi ya porque por

Voz 11 29:55 por ya te anticipo que va a ser es que tiene que ser Agüero

Voz 0301 29:57 con con la temporada que ha hecho pero tú tú

Voz 12 30:00 pues ahí en un plano totalmente teórico Amilcar dime me encanta debería ser el nueve de Argentina pero claro si si Argentina lo que ha hecho es sobrevivir sobrevivir hasta llegará a la costa que que es el Mundial entonces tampoco se le podemos le podemos pedir ahora a Sampaoli hacer una limpia porque no lo ha podido hacer no ha tenido ni ni margen y le han acompañado los resultados como para decir voy a afianzar un proyecto evidentemente una vez tienes a jugadores como el Pipa como Di María como como el Kun como como de la dentro ahí sólo los tienes que uno no tienes otro remedio

Voz 11 30:29 dedica ardillas otro tema a analizar bien porque había un debate en si os acordáis en

Voz 0301 30:34 en Argentina porque no iba a decían que era por problemas

Voz 11 30:37 con Messi por su relación con la exmujer de Maxi López y tal eh Sampaoli se encargó de que ese debate quedara en nada lo volvió a llamar a la selección creo que habían pasado cuatro años desde que no iba a Ricardi ni lo recuperó Sampaoli de repente ahora a la hora de la verdad dijo amistosos y un par de partidos de eliminatorias y a la hora de la verdad lo deja fuera es que no no entiendo la de verdad me parece que es trasladar debate tras debate como amontonando los y al final veremos cómo les sale claro

Voz 0301 31:06 de Cardiff dijo Sampaoli que es el perfil seguramente más parecido al de Luis Suárez y que por eso le llevaba porque quería crear sinergias parecidas a las que tiene Messi Suárez el Barcelona finalmente le le ha dejado fuera bueno es verdad yo estoy acuerdo con Arts que ha ido dando bandazos en las listas en los llamados como dicen en Argentina pero a mí que lleve un jugador de talento y me parece normal aunque no haya hecho especialmente nada bueno en el tramo final de temporada renunciara al talento de de diván me parece con la con la actual Argentina demasiado

Voz 11 31:41 Javier fue el propio Sampaoli el que dijo que no entraban en el mismo once meses que por eso te digo que he ido amontonando los problemas de enanos no ha solucionado ninguno yo creo

Voz 12 31:50 qué tiene que hacer una equilibrio Sampaoli porque ya no sólo con los jugadores y las sinergias que de haber entre ellos sino también con la prensa caí super agresiva

Voz 0301 31:58 evidentemente para cerrar aunque sea un apunte rápido Ari la ausencia de Nine Golán con la selección de de como como lo es cierto justo después te enterarse de que no al al Mundial ha dicho oficialmente que deja a la selección de sí sí sí un calentón pero bueno también supongo que

Voz 11 32:15 porque no se esperaba esta decisión no yo creo que Roberto Martínez lo al revés de lo que hablamos de Sampaoli todo lo que ha ido tocando en Bélgica ha sido para mejorar al equipo Alina De3 e liberar un poco de Brooklyn a Hazard que son los jugadores más calidad del equipo y se ha entendido que en Angola ambos no debe están siguiendo los Veintiocho creo que son los no es que haya quedado fuera de los veintitrés pues algo ha visto no es verdad es un tipo polémico el final en estas concentraciones largas a un jugador así te puede generar conflictos yo no digo que lo fuera hacer pero eso también lo cuidan mucho los seleccionadores intentan llevar gente que conviva bien con sus compañeros el caso en Nine Golán pues no parecía el más indicado

Voz 0301 32:54 pues que es Golán o lo llevas para sí

Voz 12 32:56 el titular o no hace falta llevarlo porque es que al final Golán es mucho mejor para mí ahora mismo que que Beats el que que Fellaini que joder que van a estar por dentro que Thielemann que que de Ndong que se los ha llevado en veintiocho para mí la gran incógnita viéndola la lista es quién va a ser el el carrilero izquierdo si va ser Jordan Lukaku que lo ha metido porque es el único zurdo que puede desear Yarza ahí porque después de esta Carrasco yo creo vamos

Voz 0301 33:17 por Nico Charlie pero los dos son diestros y yo creo que va a jugar Carrasco con la izquierda ni en la derecha como dos pero veremos si también incluso podría meter una defensa de tres con los tres centrales buenos por decirlo así meter a ver todo Guen como falso lateral izquierdo carrilero zurdo esta opción veremos qué es lo que pasa

Voz 11 33:36 no el Mundial dos

Voz 0301 33:38 ha gastado catorce minutos íbamos a hablar ahora con Javad Nekounam para que nos hable un poquito de Irán con Juan Carlos Garrido con los de un poquito más de de Marruecos para saber para conocer un poquito más de las grandes desconocidas de ese mundo de ese grupo de España en el Mundial gracias a élite hasta la semana que viene un abrazo

Voz 11 33:57 entre un saludo lo mismo Hamid gracias chicos abrazo

Voz 10 34:00 Play Fútbol en Cadena Ser punto com

Voz 0301 34:04 bueno nos vamos a fijar un poquito más en los dos rivales más desconocidos para el gran público de del grupo de España hace unas semanas hablábamos con Luis Cristobal con Miguel Quintana de la selección de Portugal pero hay que hablar también de Marruecos de la selección de de Irán nos vamos hasta Marruecos todavía en Casablanca no se escucha Juan Carlos Garrido a punto de salir de un avión además me me consta para para España para volver y pasa el el verano aquí el pedazo de Mister hemos entrenando en en Marruecos hola a Juan Carlos MR qué tal muy buenas

Voz 1425 34:35 hola qué tal muy buenas bueno

Voz 0301 34:38 cómo ha ido la temporada al final ha acabado si no me equivoco acabas de sextos no con el ya de Casablanca

Voz 1425 34:45 sí ha sido una temporada muy larga hemos estado en tres competiciones la Copa del Rey que la ganamos la escasa en África donde estamos todavía en competición la Liga que desgraciadamente en el tramo final pues son dos partidos ese no es pues la posibilidad de ganar la Liga y bueno hemos quedado a cuatro puntos del primero pero hay seis equipos en eso en dos tres cuatro puntos Si finalmente hemos quedado sextos cuando en un momento dado pues realmente estábamos luchando por ser campeones pero ya te digo a falta de dos tres jornadas se nos han ido esas posibilidades ayer ganamos pero bueno finalmente hemos quedado sextos

Voz 0301 35:20 ha sido un final de temporada un poco extraño con un equipo de de Tánger acabando ganando la Liga haciendo historia vosotros ganasteis la la Copa incide el final de Liga Juan Carlos con con el principio de del Ramadán no sé cómo cómo lo iba a la gente allí todo todo esto porque supongo que tiene que tiene que ser curioso también

Voz 1425 35:41 sí sí nosotros sólo hemos jugado este último partido en con el Ramadán bueno pues obviamente no pueden comer durante el día hay por ejemplo este último día como se estos a la hora que pueden comer a las siete y media pues a las siete y media combinaron y a las diez vamos a partir de entonces bueno pues muy justo ellos ya están acostumbrados llevan su cuerpo y todo este tipo de cosas pero bueno sí que es verdad que es un poco

Voz 19 36:04 no se puede decir diferente en cuanto a cómo

Voz 1425 36:07 organiza Un día no en como en cómo cómo manejan todas las cosas del relacionadas para el partido pues tienen que estar adaptadas al Ramadán pero bueno ya te digo que ahora ya no jugamos así que podrán podrán hacer el Ramadán y no tener que estar entrenando y jugando

Voz 0301 36:24 te queremos preguntar también por el Mundial y sobre todo o para empezar por por el ambiente supongo que Juan Carlos que hay ganas de de mundial no es el debut ni mucho menos de de la cita mundialista pero supongo que hay muchísimas ganas además teniendo a equipos rivales como España hay Portugal en el mismo grupo además en Marruecos hay muchísima afición a equipos españoles si al final supongo que para para la gente tiene que ser una fiesta este Mundial no

Voz 1425 36:52 si Marruecos es la pasión por el fútbol es muy muy muy grande decirla el fútbol es ser bueno pues como en España no como en muchos somos hay en España pasividad el fútbol nos parece algo normal y está en nuestras vidas desde que prácticamente desde que nacemos pues en Marruecos pasa lo mismo en Marruecos se sigue mucho la Liga española por supuesto se conoce muy bien la Liga española hice bueno la Liga Marroquí pues hay allá Casa Blanca cuidad son dos equipos con una pasión tremenda en sus aficionados ir ahora mismo pues en estos momentos lo que une a ti yo a todo el país y a todos los millones de marroquís que hay por el mundo pues es el Mundial está claro que tienen una gran ilusión y que pues esta selección de ha generado esa esa ilusión y hay mucha el pueblo la gente está convencida de que es un equipo que puede que puede hacer un buen papel en en tal

Voz 0301 37:45 para empezar tiene en el banquillo a ver ganar tú que eres entrenador oí que además entrar en las en en África sabes la importancia de de que un entrenador trabaje tranquilo yo creo que el hecho de de ser es un entrenador el laureado con con diferentes equipos también en en África en sobre todo en la en la Copa de África le ha dado una tranquilidad para trabajar a Bernard que además es una persona de mucha personalidad también pero que sin bordan deparó un entrenador yo quiero trabajar con la tranquilidad con la que lo ha hecho el el francés el seleccionador de Marruecos

Voz 20 38:19 bueno yo creo que el el evidentemente viene con la con la con el prestigio de haber ganado la con Zambia Icon con Costa de Marfil que bueno pues sin ganar una Copa África ya es difícil pues dos todavía más en este caso pues quizás

Voz 1425 38:33 tú pues decir que con Costa de Marfil les esta medio normal pero con sandía pues quizás fue la gran sorpresa no es ese el cartel que ha ganado iban pues él ha llegado a Marruecos en un momento en el que Marruecos pues tiene tiene un buen grupo de jugadores que prácticamente el noventa por ciento de ellos son jugadores criados crecidos y desarrollados futbolísticamente en Europa en Holanda en Bélgica en Francia en Italia en España en en eh en Turquía todos estos jugadores ahora mismo hay jugadores de la selección de Marruecos prácticamente todos están fuera de de de de Marruecos hay tres que no son que no son que no están en Europa uno de ellos es Bader Ben un central de mi equipo de Rayán Casablanca

Voz 0301 39:14 sí

Voz 21 39:15 sí bueno pues yo creo que él

Voz 1425 39:17 el seleccionador pues obviamente se ha ganado el respeto y en estos en este caso la conseguir la clasificación para el Mundial pues le ha dado un bueno la edad una popularidad y un prestigio y que todo el mundo que ahora mismo pues crea en el llega mente

Voz 0301 39:34 al final es un equipo Marruecos y nos ponemos si nos adentramos poquito más ya en en cómo funciona como como conjunto como equipo Hervelle renal Junta muchos jugadores que son capaces de de asociarse por ejemplo en el centro del campo más allá de la Ahmadi que es el pivote más deposición más más defensivo juega con interiores como y va al final es que es un futbolista con una capacidad también para para el pase de en espectacular en Zille juegan en banda derecha muchos jugadores con mucha capacidad para asociarse pero tan bien yo creo que les les está intentando inculcar un poquito de de ese orden defensivo que que es tan necesaria ir muchas veces el balón me aparece una selección más que correcta también la selección de Marruecos con Carlos

Voz 1425 40:18 sí bueno yo en en en África pues el experiencias de los años compitiendo en la en en África en competición africana jugar con con lo que es la esencia del fútbol africano

Voz 20 40:30 creo que un entrenador lo que debe aportar su principal trabajo es el orden es decir porque está claro que los jugadores normalmente tienen un tienen un físico

Voz 1425 40:40 como tienen unas cualidades

Voz 21 40:41 pero lo que cuesta es que

Voz 1425 40:44 es estén todos unidos en un patrón de juego o o coco cumplan todos con unas misiones tácticas yo creo que el en ese sentido sí que ha conseguido Stop también es cierto que hay que decir que lo que decía antes que Marruecos hoy por hoy no es el típico equipo africano porque la gran mayoría de sus jugadores sean desarrollado y juegan en Europa por lo tanto sí que tienen más ese esa mentalidad práctica esposa es más facil que esos jugadores entiendan que que hay un trabajo táctico colectivo corten en a lo mejor jugadores que desarrollados en África tienden más al individualismo pero es cierto que yo destacaría en este equipo para mí dos personalidades unas Bennati hay otras Zille

Voz 0301 41:23 sí son dos jugadores que

Voz 1425 41:25 que a uno en la defensa es el líder de la defensa y que dirige cuando se juega cuando no se juega cuando se aprieta cuando usted pliega yo creo que es un líder clarísimamente dentro del equipo y el otro es Zille que en la parte de ataque pues es el el el que le da la magia al que le da el último pase el que le da el toque it is es cierto que hay un trabajo importante de Rabat y debutó ayer que son dos delanteros que aparte de ser delanteros que pelean

Voz 1424 41:51 que sí que van aparte es que son muy

Voz 1425 41:54 son buenos defensores es decir son son jugadores que pelean que trabajan entonces bueno yo creo que diría que esos cuatro jugadores me parecen importantes dentro de que luego habrá haya otros como moverán da como gente que desde verdad que son buenos jugadores pero creo que yo considero que esos Juan son esenciales dentro del trabajo de equipo

Voz 0301 42:13 en los jugadores clave lo los pilares Un poquito de de la selección ya para cerrar porque estás haciendo Juan Carlos una radiografía perfecta para los oyentes de de lo que se va a encontrar España con esta selección de de Marruecos citar dos nombres que además me parecen importantes han Rabat porque hemos dicho Landa eh son jugadores más de de pedirla al pie de asociarse buenos pasadores pero al final si por lo que sea no puede salir jugando la la selección de Marruecos lo ha utilizado muchos partidos también de de clasificación tiene el recurso veía por ejemplo hace pocos días S partido clave contra Costa de Marfil tienen ese ese recurso el balón directo son dos jugadores también diferenciales que he jugado muy bien de espaldas a portería y que en el cuerpo a cuerpo en la lucha con los centrales con las defensas van a ganar muchos duelos

Voz 1425 43:02 y eso que es un equipo que yo lo he visto en la fase de clasificación por momentos jugar sacando el balón jugado elaborado y tocando pero por momentos como tú dices jugando con nuestros jugadores que te ganan segunda jugada y que y que son más agresivos y que tienen un físico son fuertes entonces que no es un equipo que sólo haga una cosa es que entonces bueno eso también les da una oferta alternativa porque yo creo que por ejemplo si quieres jugar contra España sólo a jugar en posesión a tocar el balón pues practicamente seguro que te van a ganar porque son mejores que tuve en eso entonces bueno tiene ciertas alternativas tácticas sobre todo yo diría que es un equipo competitivo y con y con gente que bueno por lo menos en lo que ha hecho en el en la clasificación pues han sido eso competitivos agresivos han sido un buen equipo y han sacado buenos resultados obviamente yo creo que el mundial es otra cosa

Voz 0301 43:49 sí para mí España

Voz 1425 43:51 Portugal son favoritos evidentemente favoritos

Voz 0301 43:53 añade Portugal pero lo que nos contaba Juan Carlos que es mejor que la gente no se confío porque es un buen equipo una buena selección la de la de Marruecos que evidentemente tenerla en cuenta con esta radiografía yo creo que nos podemos dar más que por enterados de de cómo juega la selección marroquí Juan Carlos te deseamos que pase Si tienes ahora unas semanas libres que las disfruten sí que estés con con la familia que que te lo mereces y te agradecen los que hayas estado una vez más en Play Fútbol dando una una les de fútbol otra vez gracias ya está la próxima Juan Carlos un abrazo nos vamos a Irán allí no se escucha bueno es un auténtico ídolo de la afición de Osasuna estuvo allí desde dos mil seis durante seis temporadas volvió también en dos mil catorce Javad Nekounam jugador de la selección de Irán ex jugador y ya está entrenando en el nas allí mandarán andarán a ver si lo lo lo digo bien hola qué tal muy buenas

Voz 19 44:50 con una muy buenas tardes