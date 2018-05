Hora 25 deportes: Las dudas de Griezmann (21/05/2018)

Voz 1 00:00 urbe

hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos a Hora veinticinco Deportes ya tenemos lista de veintitrés jugadores para que España intente ganar el próximo Mundial de Rusia la dado esta mañana el seleccionador Julen Lopetegui en esa lista la gran noticia es la presencia del lateral del Arsenal Nacho Monreal Lopetegui se lleva ocho defensas entre ellos también a el donostiarra Álvaro Odriozola la gran ausencia en la lista era la de Álvaro Morata el delantero del Chelsea se veía venir que no iba a estar entre los tres delanteros que ha elegido Lopetegui para llevar al Mundial Rodrigo Aspas Diego Costa enseguida escuchamos lo que ha dicho el seleccionador hay opiniones para todo pero estos son los veintitrés que ha elegido El desde ahora tienen que ser los nuestros todo ello en el día donde se reactiva el culebrón Antoine Griezmann y su posible salida del Atlético de Madrid os su permanencia en el Atlético de Madrid ayer antes de que se jugase el partido entre el Atlético y el Eibar que servía de despedida Fernando Torres Griezmann le había dicho a varios compañeros que se iba a quedar en el Atlético de Madrid y luego en el partido una parte mínima de los aficionados rojiblancos pitaron a Griezmann serán capaces esos pitos de cambiar la decisión que parecía tenía tomada Antoine Griezmann de quedarse en el Atlético de Madrid hombre parecería un poco ridículo que porque te pite una mínima parte de la afición cambies ir vuelvas a querer marcharte enseguida nos va a contar Miguel Martín Talavera todos los detalles de cómo está y cómo estaba ayer por la tarde el asunto Griezmann en este día donde el Real Madrid de baloncesto festeja su décimo título europeo ayer los de Pablo Laso ganaron al Fenerbahce en un partido tremendo para llevar al Madrid a una marca increíble diez Copas de Europa el equipo blanco lo ha celebrado hoy en el Ayuntamiento en la Comunidad en las calles de Madrid bueno como siempre ese encuentro entre la alcaldesa Manuela Carmena y el presidente Florentino Pérez

Voz 0665 02:34 pues ha tenido sus requiebros querida alcaldesa prometimos volver ya que estamos ya saben que es todo el Real Madrid que siempre queremos más el próximo sábado nuestra plantilla de fútbol tienen un gran desafío de Champions después de la deseada décima ya sabéis solo queda ganar la Liga ir volver aquí otra vez a ofrecer a nuestra alcaldesa un nuevo título para nuestra ciudad

Voz 1410 02:55 yo no estaba viendo el partido a la verdad yo ayer no estaba para esos nervios pero alrededor en mi casa yo veía que que que que bueno que les iba a dar algo yo no sé dónde vamos a llegar esto es imparable espero que venga la ONCE la doce muchísimas gracias creo que por ahí tiene una envidia a los de Atenas dos de Tel Aviv da tienen muchísima envidia pero que vamos a hacer es que ha tocado que gane el Real Madrid de baloncesto

alcaldesa el próximo sábado final de la Champions en Kiev Real Madrid Liverpool no se lo pierda no que luego tenga que ir otra vez Florentino a preguntarle a usted y hoy dentro de veintisiete minutos comienza a un partido de Segunda División Lugo Huesca si el equipo oscense gana Si el Huesca gana esta tarde en Lugo será equipo de la primera división del fútbol español un ascenso histórico tiene que ganar el Huesca hoy en Lugo aquí el año que viene estará en la primera división de nuestro bueno pues así más o menos bien el día pero como siempre en el programa Queremos empezar con vuestros

Voz 3 04:02 saludos que pasa hacia tiempo que no estaba por aquí pero he vuelto mira Si Si

Voz 4 04:09 si el señor Sergio Ramos

Voz 0919 05:00 hacer Gallego

Voz 7 05:03 que yo te sigo siempre macho porque me gusta si no sé por qué porque es un madridista vamos que ni siquiera es capaz de disimularlo tío pero me encanta tío lo único que echo de menos es que por favor te lo pido de verdad Jesús que deje de estar tan anti el Barça tío es que se te nota tío eso en la SER me extraña que pase pero como es tan bueno pues te lo permiten Vega un saludo es el gallego eres un puto crack

Voz 0919 05:47 sólo me queda tío decirte que es un beso a la tía primo porque se nota que las de la familia asegura empezamos bien

Voz 2 05:55 la Yago que José B

Voz 0919 05:57 pero

Voz 0995 06:05 Lopetegui ha dado la lista esta mañana Javier R buenas tardes Gallego muy buena vamos a recordar

Voz 0919 06:10 los veintitrés hombres que se lleva al Mundial de Rusia Julen Lopetegui bueno los porteros lo esperado

Voz 8 06:14 Kepa De Gea Reina en la defensa hay una novedad Nacho Monreal junto con Jordi Alba Azpilicueta Carvajal Nacho Fernández del Real Madrid Odriozola Piqué y Sergio Ramos centrocampistas Thiago Alcántara Sergio Busquets David Silva Andrés Iniesta Saúl Koke Isco Asensio Lucas Vázquez delanteros Aspas Diego Costa Rodrigo Moreno se cae Álvaro Morata Hay también Vitolo

Voz 0919 06:42 le han preguntado Lopetegui por Monreal que ha sido la una de las grandes novedades nadie esperaba en la lista de defensa al fueran siete u ocho la presencia del chaval de

Voz 8 06:50 a ni el propio Monreal se esperaba estar en en la lista le preguntábamos a Lopetegui por la ausencia y la presencia en la ausencia de Morata la presencia de Nacho Monreal

Voz 1245 07:01 tener un recuerdo a algunos jugadores que lo sentimos parte de nosotros pero que desgraciadamente no pueden formar parte de la lista porque solamente entran veintitrés casos ventas de de Álvaro y demás jugadores hablado con que yo entendía que tenía que hablar no voy a nombrar a nadie no es algo negativo hacia él es cierto que han tenido una gran temporada complejo pero aún con todo podía haber venido como otros compañeros eh nos hemos decantado por otros tres compañeros que tienen otras condiciones y que al final entendíamos que que llevar cuatro jugadores en esa posición de la lo que lo que más queríamos en esa toma de decisión futbolística pues pues hemos decantado por la lista que cosas

Voz 8 07:36 al margen de las ausencias de Morata Vitolo gallego pues hombre falta Sergi Roberto que le gusta más de centrocampista que de lateral eh yo qué sé Marcos Alonso Bartra Javi Martínez Illarramendi su uso Luis Alberto es decir haríamos otros veintitrés futbolistas para el próximo Mundial decirte que hay seis del Real Madrid como una nato dato anecdótico cuatro de Barça y tres del Atlético de Madrid

Voz 0919 07:58 bueno pues estará lista de jugadores que se lleva Lopetegui ojalá que continúen los éxitos de la selección española de fútbol masculina bueno de la selección española de fútbol masculina femenina absoluta sub veintiuno sub diecisiete porque lo último que hemos conseguido atención el Campeonato de Europa sub diecisiete femenino lo acaban de ganar las chicas de la selección derrotando dos cero en la final a Alemania con dos goles de Eva Navarro uno de ellos de esta chica de verdad buscando en las redes que golazo de Eva Navarro campeonas de Europa sub diecisiete Las chicas de la selección española es que tenemos una selección tremenda ocho XXXVIII Hora veinticinco Deportes en la SER vamos con lo del gremio

Voz 0919 10:21 oye el metropolitano el Atlético de Madrid y sus aficionados despedían a Fernando Torres pero ese partido tuvo otra intrahistoria la de Griezmann Grima fue suplente en un momento dado del partido entró al campo sustituyendo a Koke Griezmann que venía de haber marcado dos goles en la final de la semana pasada dándole el título al Atlético de Madrid fue recibido con pitos ah vale no fue una mayoría de pitos pero resulta sintomático que menos de una semana después de haber marcado dos goles en la final de la Europa League hubiera gente en el Metropolitano con ganas de pitar a Griezmann bueno pues esos pitos puede marcar un antes y un después Miguel Martín Talavera muy buenas tardes buenas tardes Gallego porque hoy vas a contar que ayer Griezmann comunicó a varios personajes del Atlético de Madrid que se quería quedar

Voz 1576 11:22 ayer el equipo se concentra pero sólo a la hora de la comida antes del partido contra el Eibar y como tú bien dices Antoine Griezmann habla con tres compañeros y les dice que lo que ha vivido en los últimos días ha sido muy especial y que después de pensárselo mucho se va a quedar en el Atlético de Madrid Él no se lo comunica oficialmente al club todavía sólo a esos tres compañeros pero evidentemente te puedes imaginar eso corre como la pólvora a Diego Pablo Simeone Illes llega al club que a su vez se pone en contacto

Voz 0919 11:48 a una persona del entorno Antoine Griezmann que le llevas

Voz 1576 11:50 los asuntos para ratificar si es así el dice que ha vivido algo muy especial le dicen que ha vivido algo muy especial y que sigue Antoine Griezmann tiene decidido quedarse en el Atlético de Madrid eso fue lo que sucedió antes pero luego está lo que sucedió a partir de ese minuto cincuenta y ocho cuando sale Griezmann el lo pasó realmente mal el nos espera deshabitada después de lo que tú dices de la exhibición el miércoles el Lyon y eso es bueno pues se le vio incluso llorando en el césped ese giro al banquillo pidiendo el cambio Él no quería estar eh eh amargado de la fiesta a Torres que también estaba disgusto que se había acercado a él para consolarle porque era el día de Fernando no con sus pitos eh oscurecer todo el ambiente el cambias había hecho el tercero el de Josema Jiménez que había salido por la expulsión de Lucas no pudo cambiarse Griezmann yo creo que el Cholo tampoco lo hubiera cambiado y al final la situación es que luego había una cena en el Metropolitano para los jugadores es verdad que no no era obligatoria ni se quedaban todos Griezmann no se quedó y a partir de hoy sale del metropolitano nadie ha vuelto a saber nada del delantero France

Voz 0919 12:51 hay que decir que en un momento dado Godín que está en el banquillo Se acerca a uno de los fondos a pedirle a la grada esa de animación que por favor ovaciones sea Griezmann corea su nombre y es lo que hace el público no

Voz 1576 13:04 sí lo contó Pedro Fullana durante el partido en Carrusel se acercó a ese fondo de animación y lo que le dijo Diego Godín algunos de los miembros es que a animarle que Griezmann se queda eso fue lo que dijo Diego Godín durante el partido y luego se retiró a partir de entonces todo fueron ovaciones para el siete pero ya su cara

Voz 0919 13:24 la yo creo que no volvió a a remontó hoy hemos visto unas imágenes en el golazo tremendas porque estaba el Metropolitano coreando el nombre de Antoine Griezmann Griezmann estaba con la mirada perdida sin hacer ni un gesto pero ni de gratitud ni de protesta con los ojos acuoso ahora yo me pregunto el el hecho de que un porcentaje mínimo de aficionados te pite puede hacer que Griezmann dé marcha atrás en lo que había pensado en quedarse

Voz 1576 13:53 para mí los lo dijimos ayer los pitos son injustificables porque yo creo que en ese momento y en ese escenario no merecía Griezmann pero yo creo que sí unos pitos de una porción menor o mayor del metropolitano pueden condicionar tu decisión yo creo que no pero conociendo a Antoine Griezmann cuando peor lo pasó en Navidad fue precisamente cuando tuvo aquel encontronazo con la grada cuando recibió insultos él y su familia y eso le hizo pensar en otros derroteros yo creo que sí puede marcar la decisión dando Engel

Voz 0919 14:23 bueno vamos a ver porque al tiempo que sucedía todo eso en Madrid Messi aparecía en RAC Cure en RAC1 después del partido del Barcelona decía esto sobre Griezmann ser habrá que gusta

Voz 14 14:34 cómo voy a que me gusta es un jugador de lo mejore ahora mismo ahí se está hablando mucho no sé si se guerrera

Voz 1576 14:44 que esto no pero

Voz 14 14:46 como siempre decimos nosotros encantado que vengan a lo mejor es ir y más de uno de lo mejor

Voz 0995 14:50 Jordi Martí Barcelona buenas tardes buenos Torres Jesús el Barça teme que haya una marcha atrás se lo preguntan están llamando pasa algo bueno en el Barça

Voz 0985 14:59 a Jesús la idea es la de no cometer más deslices ni admitir más contactos que los que ya admitieron a Mori Bartomeu les gusta Griezmann si le gusta Messi Griezmann si el precio les parece una ganga también podría denunciar el Atlético al Barça parece que no lo que recuerdo a Barça Jesús es que con Griezmann bajaría la dependencia de Messi que tendría más pegada en Europa que es un jugador que se conoce perfectamente la Liga que toca el balón que ese asocia dicen desde el Barça que encaja perfectamente en el ADN Barça idea hay de momento no se mueve

Voz 0919 15:33 todos esperando a que Griezmann diga algo el Atlético el Barça los aficionados de los dos equipos vamos a ver cuánto tarda en hacerlo por cierto el Atlético de Madrid se ha quejado del comportamiento del Barça en el caso Griezmann hoy en Villarreal el presidente del equipo amarillo le ha lanzado un mes la Jito al Atlético de Madrid que ya sabéis a fichar a Rodri y el centrocampista un pedazo de centrocampista que se trae el equipo Cholo la próxima temporada Xavi Isidro y ha sido muy clarito buenas tardes

Voz 0889 16:02 hacía gallego muy buenas aprovechando la presentación de la renovación de Javi Calleja por una temporada más para darles separa al Atlético de Madrid sobre todo porque es verdad que el Atlético va a pagar por el traspaso de Rodero una buena cantidad de millones de euros pero ha sido muy clara muy tajante Si el Barça se queja el Atlético Mary se queja de la actitud del Barça el Villarreal puede hacer lo mismo lo propio con el bético Madrid por el tema Rodríguez

Voz 15 16:23 ha interferido un grupo mucho antes que habla mucho y hace ya hace cosas diferentes a lo que habla así es la vida es el fútbol con deportividad lo lo aceptamos si ya está consumado esta hecho

Voz 0919 16:38 un club acabó al final con deportividad pero

Voz 16 16:40 no lo hace la metido al Atlético de Madrid

Voz 0919 16:43 que de un club que habla mucho y luego hace otras cosas bueno en cualquier caso un gran fichaje el de Rodri por el Atlético de Madrid ha renovado Calleja como nos contaba Xavi con el equipo amarillo no ha renovado después de una temporada Se marcha Unzúe del Celta supongo que bastante triste Paula Montero buenas tardes

Voz 1694 17:00 qué tal Gallego buenas tramas que parece además que ya tiene sustitutos porque el turco Antonio Mohamed está en Vigo con el Celta parece cuestión de horas que se anuncie la llega nuevo entrenador fue se que se fue triste y frustrado porque aunque Carlos Mouriño aseguró que fue de mutuo acuerdo el navarro dejó claro a lo largo de su ruedo de prensa que de mutuo acuerdo nada que el club le había comunicado la decisión a finales de abril que le hubiera gustado seguir un año más porque le quedaba todavía mucho por demostrar como decíamos se va frustrado pero agradecido al Celta por esta oportunidad en Primera y eso

Voz 17 17:31 poder continuar porque me está muy abuso porque ella cuando seamos la casa pero la decisión está tomada es algo que he dependía de ellos en este sentido pues no puedo estar de acuerdo pero es lo que hay

Voz 0995 17:45 venga suerte Unzué vamos al fútbol al escenario donde el Huesca se juega dentro de trece minutos el ascenso a la Primera División en Anxo Carro Lugo Huesca

Voz 0684 17:56 hay ambiente Luisa Badía buenas tardes qué tal buenas tardes pues más ambiente casi casi que de Huesca no más de cuatrocientos seguidores a pesar de ser lunes día laborable se han desplazado en dos vuelos chárter muchos de forma particular para estar hoy con el equipo de Rubi si el Huesca gana consiguiera el ascenso matemático a las a la primera división después de una temporada en Segunda meramente espectacular en Lugo no se juega nada pero seguro que no lo va a poner fácil podrá a las nueve arranca el partido poco ambiente de hubo mucho de Huesca en este trascendental partido

Voz 0995 18:26 es que aseguró que hay gente que se ha reunido a esperar el acceso Sergio la casa donde está el buenas tardes

Voz 18 18:31 efectivamente en pleno Palacio de Congresos de la de mil ochocientos aficionados van a vivir ese encuentro que puede ser histórico y por eso tienen todos nos rostros de ilusión convencidos de que los azulgrana para conseguirlo hoy pueden entrar a la primera división y precisamente por este convencimiento por esa ilusión por ese deseo de toda la ciudad

Voz 0301 18:52 hoy ya está preparado un dispositivo para liberar esa posible victoria en pleno centro de la plaza de Navarra a partir de las once de la noche cuando termine el encuentro pero la gran pieza podrá podría ser mañana cuando a las ocho de la tarde la ciudad reciba a su equipo

Voz 0995 20:14 íbamos descontando días para la final de la Champions en Kiev Liverpool Real Madrid Antón Meana buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes parece que de aquí al próximo viernes cuando Zidane de la rueda de prensa quizás al propio partido no vamos a saber Si Bale Benzema Asensio es el acompañante de Cristiano Ronaldo en el once es una de las grandes

Voz 0231 20:33 cinco es la gran incógnita mañana es el día que el Madrid abre las puertas a la prensa ahí veremos si Zidane en la conferencia o algún futbolista nos da alguna pista pero tiene pinta que no

Voz 0919 20:43 te digo yo que la duda es esa la de

Voz 0231 20:45 el acompañante de Cristiano con Benzema Bale muy por delante de Asensio que apunta al banquillo con la sensación de que Bale tiene muchas opciones después de los últimos partidos con Isco seguro en el equipo inicial escoltando a Casemiro Across y a Modric que en una jornada la de hoy el primer entrenamiento de la semana con los jugadores pensando en ese partido de Kiev ir recordemos que hoy ha temido el encuentro con la prensa el Liverpool entrenamiento com entre Cannes y con Miller en el equipo de Jürgen Klopp

Voz 0919 21:14 estaremos atentos Marco Asensio fundamental en la eliminatoria como me París Anne Germaine fundamental en la eliminatoria con el Bayern de Munich le va a dejar fuera del once inicial Zidane en la final lo veremos hoy ha dado la lista Lopetegui para España pero hoy también han dado la lista de jugadores para el Mundial equipos importantes Bruno alemán buenas tardes

Voz 0301 21:37 hola muy buenas si la selección de Argentina abrazando a Sampaoli ha dado la lista definitiva de veintitrés futbolistas no hay sorpresas demasiado importantes porque ya se había filtrado la lista en las últimas horas por ejemplo jugadores como digo a la que estaban desnudas finalmente ha entrado detrás de la Juventus también el Pipa Higuaín el Kun Agüero que ya sabía que iban a a entrar de la Liga española Banega por lo que es un fijo y mercado han entrado también en en la lista la cruz para muy y máximo goleador de la Liga italiana ayer lo mismo para queda fuera de Egipto de convocados de Argentina seguramente la noticia del día es que en Nine Golán uno de los mejores jugadores de la Roma se quedó fuera de la lista de Roberto Martínez para jugar con Bélgica el Mundial es decir no hay volando estarán en Rusia dos mil dieciocho gracias

Voz 0919 22:23 las Bruno vamos a hablar de tenis después de su triunfo en Roma a Miguel Ángel Zubiarrain Nadal recupera el número uno del mundo por delante de Federer hasta cuándo es la pregunta porque lo va a tener difícil de mantener Miguel Ángel buenas tardes

Voz 16 22:37 bueno ya sabes bueno vamos a ver los ochocientos veinte puntos que perdió el Madrid no se ha recuperado en Roma se vuelve a poner cien puntos por delante y ahora tenemos que esperar primero a París si París lo hagan a Nadal no tendría ningún punto por lo tanto ahí se mantendría primero y luego vendría a las estrellas de de Wimbledon no se Nadal parece que va a jugar Queen's

Voz 23 23:00 y quizás juegan Halle

Voz 16 23:03 de ahí se puede perder el número uno porque el que cien puntos es poca diferencia y luego Wimbledon en Wimbledon Federer defiende título y defiende dos mil puntos y no le va a ser fácil en estas circunstancias yo creo que este año va a estar más flojito y por lo tanto bueno sino gana Wimbledon Nadal yo creo que recuperaría otra vez se quedaría con el número uno vamos a ver lo que pasa Nadal está bien ayer demostró que supo salir del atolladero en el que se había metido en el segundo se jugó un primero magnífico en el segundo

Voz 23 23:34 si se quitó todos los mía

Voz 16 23:36 los pero luego el parón del agua es cierto que antes del parón de la ya había ganado el servicio estaba ateniéndose a la vuelta quizás de bajón poquito a a él merece Nadal recuperó la cabeza que lo que estaba teniendo problemas jugó muy bien eso siguientes juegos no le dio ninguna opción de ganar el set seis es recuperó el título de recuperó el número uno del mundo por lo tanto yo le he visto bien yo creo que jugando así partidos así va a ser difícil ganarle en París

Voz 0919 24:07 gracias Miguel Ángel en motociclismo el gran protagonista del fin de semana Marc Márquez

Voz 2 24:12 tercera victoria consecutiva ayer en Francia

Voz 24 24:16 honestamente hablando si DO Vinos hubiese caído hubiese estado mucho más apretado está claro que que estoy

Voz 0995 24:21 dónde ando por el resultado final por el nivel durante todo el fin de semana por como se ha puesto campeonato ahora aunque es muy pronto pero bueno mejor de esta primero de la general con mucha ventaja cómo gané dos carreras más se acaba la emoción este fin de semana ha sido protagonista

Voz 0919 24:36 el Piragüismo porque el equipo español en la Copa del Mundo Xetra es seis medallas todas las embarcaciones españolas es increíble han terminado ganando metales Iván Álvarez quiénes han sido buenas tardes

Voz 25 24:49 buenas tardes cuatro oros dos platas y dos bronces todas ellas en la modalidad esprín una Copa del Mundo de Piragüismo que ha servido de preparación para el Campeonato de Europa del próximo mes de junio del Campeonato del Mundo que se disputará en agosto la selección española ha triunfado en esta Copa del Mundo y de Piragüismo celebrada en Hungría en total gallego ocho medallas Hi5 vi medallistas Ruiz Rodríguez con un oro y un bronce y los dos metales dorados de Saúl Craviotto Christian Toro Marcus Cooper Wolf Rodrigo Germà de que hablaban así tras la Copa del Mundo

Voz 24 25:15 así un fin de semana magnífico orgullosa a mis compañeros se han portado como Jabato incluso hemos dejado

Voz 0919 25:19 peli muy contentos con el oro a su buen comienzo es muy

Voz 26 25:22 temprano todavía para pensar en Tokio esto solo hecho

Voz 0919 25:25 una vara de medir para esta temporada

Voz 27 25:27 en la pasada en el programa os impresionante enhorabuena a todo el equipo de la Selección Española de Piragüismo NBA Javi Blanco buenas tardes Gallego muy buena ha vuelto el mejor Stephen Carrie ha vuelto el mejores te ven carry para darles una auténtica paliza

Voz 1145 25:42 los Rockets ciento veintiséis ochenta y cinco la verdad es que no dieron ninguna opción a Houston no supieron cómo parar esa sangría de puntos Stephen Carrie no andaba muy fino en esta serie cero recuperó sensaciones al principio un poco desacertado con el triple como viene siendo habitual en el primer partido uno de cinco en el segundo uno de seis cien cambio ayer también empezó un poco exaltado en el triple pero no fue anotando bandejas también se fue en chupando desde el perímetro hasta notar XXXV puntazo si lideraron los Warriors que pasaron por encima de los Roques patas muy de aquí veintiún puntos de diferencia al final del partido es la mayor paliza le han dado a Houston en unos play off en la historia de la franquicia no estuvo ni siquiera bien Dean Harden que anotó veinte puntos pero se le vio muy incómodo durante todo el partido vamos a ver si en cuarenta y ocho horas son capaces de reponerse porque ya viene el cuarto partido y que desde Lugosi ganaran los Warriors sería definitivo esta noche es el cuarto en la final del Este a las dos y media con en si el cuarto en en el Este entre Celtics y Cavaliers dos uno manda Boston que si gana hoy en Cleveland pues prácticamente daría un paso de gigante para ser campeón del Este

Voz 0995 26:46 gracias Javi esta semana cerramos el programa

Voz 0919 26:49 con lo nuevo de si ya era hora

