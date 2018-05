Las dioptrías de Rivera

Voz 1715

00:00

apuntes de un tormentoso lunes de mayo de qué sirve un consejero encarcelado para qué sirve un consejero fugado en que contribuiría a mejorar la sanidad catalana la educación en que lo iban a notar los catalanes medios de qué forma iba a colaborar ese consejero esos consejeros en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos de que sirve el consejero encarcelado fugado si se trata de recuperar la normalidad y la autonomía de nada absolutamente de nada sencillamente porque no se trata de que la gestión es un grano en el rostro del independentismo porque no les interesa hacer sin aparentar porque no hay proyecto sino pura estrategia segundo apunte Albert Rivera necesita revisar sus dioptrías las gafas que utiliza uniformización de una manera injusta y también un poco peligrosa porque el etiquetado divide sobretodo sirve para señalar al diferente el Papa disidente quién sabe si al traidor con unas buenas gafas de cerca Albert Rivera descubriría que en España hay españoles corazón y que lo sienten lo que se parecen poco a su descripción un estereotipada del patriota se puede ser español desde una posición crítica incluso descreída se puede ser tan no más patriota que quienes adoptan una actitud con descendiente con su país por el mero hecho de que nacieron ahí aquí pertenecen al tercer apunte podemos merodea el precipicio al consultar a las bases Pablo Iglesias está a punto de convertir un problema de credibilidad personal en una crisis colectiva si esas bases avalan la compra de la casa de Galapagar Serrano acercado unos cuantos pasos al estilo de vida de aquellas élites tangas que cuestionaban con su estilo de vida pero si no lo hacen siguiendo el imaginario de ese partido habrán conseguido una victoria a la cloaca y al poder si votan en masa en masa avalan a Iglesias y Montero podemos habrá perdido una parte de su capital que es la impagable coherencia y son pocos los que votan a Iglesias habrá perdido una parte de su legitimidad de esta Podemos no sale indemne entre la casa aquí la casta había solo unas letras de distancia Pedro Blanco