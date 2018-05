Rubí: "El ascenso no estaba en el guión para nada"

Voz 1375 00:00 vamos con lo de Griezmann con de la lista pero espera que tenemos que felicitar al protagonista de la noche está por ahí el entrenador Rugby del Huesca hola Mister muy buenas qué tal buenas noches como me alegro de tú ascensos Rubio pues con alegres

Voz 1 00:13 que realmente bueno al final vosotros sois parte importante negocio oí enhorabuena les alegra porque bueno pues por sea por cariño por lo que sea pues también mejor

Voz 1375 00:25 la lista de Girona y estuviste entrenando en el Real Valladolid en el Levante en el Sporting en unos sitios tenido mejor en otros peor pero pero hoy estás certificando que hay madera de entrenador que has cogido a este equipo Hinault por el play off sino de manera directa a falta de dos jornadas no sé si eso estaba en tu guión cuando empezó la temporada

Voz 1 00:42 no no la verdad es que obviamente en el guión ya sabes cómo es esta categoría con los tiburones que hemos competido pero sí que es cierto que el equipo creció rápido empezó a hacer muy buen fútbol a ganar partidos con cierta solvencia que no es fácil en esta categoría luego hubo un momento malo donde nos costó sacar resultados los supimos superar todos juntos Si al final yo creo que la ascensos merecido

Voz 1375 01:06 lo que más me ha sorprendido que no que no porque tuviéramos claro que se venía el equipo abajo sino porque puedes pensar ahora en este momento difícil de la competición también has dicho no sé si en la rueda de prensa que contra los que perdisteis no eran equipos fáciles no

Voz 1 01:19 es que es eso tú lo mirad si perdimos esos ocho partidos perdimos cuatro estamos hablando del segundo el tercero del cuarto el quinto Si el único partido que hemos perdido en casa con un Sporting que vino un estado de forma sensacional es hasta cierto punto obviamente nosotros veíamos corrigiendo cosas porque hacíamos cosas que que podían hacerla mejor eso no no lo voy a negar pero nunca perdimos la perspectiva de de que podíamos a recuperar el nivel y sobre todo transmitiendo pues bueno la exigencia que transmite es como entrenador pero ese punto de tranquilidad para que los jugadores no perdían la confianza cero

Voz 1375 01:52 qué te ha dicho el presi has hablado con él

Voz 1 01:55 se ha dicho pues está yo no hace falta que me diga mucho porque sé que lo que siente esto lo que supone para el para toda la ciudad todos los oscenses para toda la provincia es ya nos lo han hecho llegar en el día a día todo el año de la responsabilidad que teníamos de intentar cumplir este sueño en el momento que lo provocó vamos no sabíamos que si no lo provoca tampoco pasa nada pero al provocar ese momento eh había que culminarlo

Voz 1375 02:19 imagino que estás al tanto que la gente ha echado a la calle en Huesca no a celebrar el ascenso entre otras cosas porque tengo a mi renal tiene el recoge la altura doce doce pero bueno ya es un poco pero está ahí y que te ha dicho el retén cojo

Voz 1 02:34 bueno yo no he podido hablar con creído el móvil aún no he tenido tiempo pero bueno yo estoy seguro que lo está disfrutando con sus compañeros de equipo de clase con toda la ciudad que que vamos no se tienen que dejar nada y que viva en este momento con alegría y felicidad que hay buen momento es que ya sabemos que en la vida hay momentos malos pues hay que aprovechar los buenos

Voz 1375 02:53 hay que celebrarlo Rubi hay ahora todo el mundo pendiente de tu futuro quedan dos jornadas tú dijiste que hasta que no se aclarará el panorama no ibas a decir nada lo tienes decidido aunque no buenos días dónde ni ni qué pero lo tienes decidido

Voz 1 03:04 mira y trabajo en un club como bien sabéis que tiene una agencia de representación que que también está implicada como es pitón y esa parte de la agencia once es pues bueno ellos han ido gestionando todas las cosas y ahora supongo que será el momento de acabar de de concretar los osea primer ascenso a Primera no vas a estar no no sé no te lo puedo decir yo creo es un día para para él para celebrar nos va a celebrar hoy hasta ahí sí Rubio está bien y si no está Lo importante es que la Sociedad Deportiva Huesca están primera cosa que no lo tienes decidido todavía bueno estamos en ello pero es que no he querido ni darle bola a mi agente mucho sea obviamente alguna cosa vas hablando no te voy a engañar no no estoy vamos el dedo que me han dicho que igual el español digo jugador pero no sé pues si bien tendrán que decir ahora las cosas también

Voz 1375 03:52 anuncian sin saberlo ya del todo eh oye que importante de la temporada no con mucho con sus dieciséis goles con Gonzalo con el dieciséis goles con el plantilla aunque ha conseguido tener ahí que sacándole hasta la última gota lo que tenía no

Voz 1 04:05 sí ha sido muy fácil el no fácil conseguir los sino trabajar con esta gente ha sido espectacular desde el primer momento que llegamos a la pretemporada los ojos abiertos las oreja las super receptivas con ganas de crecer con ganas de hacer algo diferente y la verdad es que es para estar orgullosos porque hemos dicho nosotros con el con los medios que teníamos o hacíamos un vestuario muy fuerte a nivel de de de hermandad desde estar juntos unidos hora hubiera sido imposible ellos y esto es gracias a ellos