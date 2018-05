"A Morata le ha dejado fuera del Mundial Monreal"

Voz 1375 00:00 a las doce y dos minutos estamos en El Larguero en el día de la lista de Julen Lopetegui en el día en el que se han disparado los rumores en torno a Antoine Griezmann ahora nos cuenta Javier de la lista de Julen y os pregunto a todos si os falta alguno si os obra alguno pero sobre lo de Griezmann que acaba de poner ese mensaje Antoine desde Francia que es donde está desaparecido después del partido ayer el final de Liga supongo que a meditar y a esperar a ver qué qué qué decisión hace oficial en los próximos días pero ha colgado ese tuit poniendo la foto de la Europa League dándole un beso con la camiseta del Atlético de Madrid y dos corazones a eso le ha contestado como digo sumó su mujer Erika yo plena poniendo un me gusta también la contestado Gabi capitán del Atlético de Madrid en Instagram respondiendo amigos yo te doy las gracias por tu implicación te quiero en mi equipo con todo esto después de un culebrón que parece interminable que decía antes de hablar con Rubio el técnico del Huesca que seguramente tenga confundidos algunos no me extraña porque hablas con el entorno azulgrana y con el entorno rojiblanco y aquí nadie tiene la sartén por el mango todo probablemente porque Griezmann tampoco lo tenga claro eh el verano pasado se quería ir al final no se va a ningún sitio y se queda en el Atlético de Madrid pero empieza la temporada habla el Barça con él y le da su palabra al Barça eso es lo que ha pasado ya han continua o los meses pasando sin que hubiera ninguna novedad todo el mundo daba por hecho en Barcelona y muchos lo siguen dando a esta hora de la noche que Griezmann va a jugar en el Barça la próxima campaña todo ha ido así con algún contacto de vez en cuando como ya dijo amor como ya deslizó Bartomeu como ya dijo Luis Suárez y eso hace que el Atlético ponga el grito en el cielo sale y Miguel Ángel Gil dice estoy harto del Barça de su comportamiento pero que ha cambiado que el Atlético gana la Europa League el acoso y derribo del Atlético es brutal por tierra Mariaire no sólo desde el punto de vista de la pasta de los casi veinticinco millones limpios que ofrecen por año casi diez más de lo que le dan en el Barça sino porque el miércoles por la noche que es cuando el Atlético gana la Europa League dos días después el viernes van al domicilio del futbolista Miguel Ángel Gil Andrea Berta el Cholo Simeone los tres a casa de Griezmann de esa reunión que se produce de esa cumbre que se produce el viernes en casa de Griezmann sale un bueno sí prácticamente un si ese prácticamente un si se convierte en un sí ayer a mediodía de manera verbal me quedo luego pasa lo que pasa en el partido entraba Griezmann se produce en unos pitos porque parte de la afición entiende que ya lo tiene hecho con el Barça hay algunos L pita y eso hace que Griezmann unas imágenes de un vídeo esta tarde en el día después eh prácticamente se le saltan las lágrimas se ve como Fernando Torres en un momento les dice tú tranquilo que a ti no te vamos a recriminar nada intentando calmarle Torres a Griezmann con los ojos decididos el francés sorprendido no cabreado pero sí sorprendido porque algunos aficionados Le piten cuando le había dicho a mediodía al Atlético que se quedaba es más está tan dividido todo en el entorno de Griezmann que hasta sus padres prefieren que se vaya el Barça su hermana y representante y su mujer prefieren que se quede en el Athletic así que imaginaros cómo está la cabeza de Griezmann que repito al Barça le ha dicho que va a jugar allí pero todavía no es jugador de las aunque algunos lo ven clarísimamente eh eso es lo que está pasando ahora mismo después de esta foto que ha colgado en Instagram muchos dicen pero bueno qué va a pasar con el futuro de Antoine Griezmann pues ahora mismo nadie lo sabe ahora mismo nadie sabe qué va a pasar con el futuro de Anagrama creéis que esta foto cambia algo y lo que ha dicho Gabi que haya colgado esta foto con la camiseta del Atlético besando la Copa de la Europa League poniéndose los corazones ahí o no Gallego Jordi Talavera Meana

Voz 2 04:14 pero bueno creo que yo lo que creo perdón yo lo que creo es que si si como ha contado Talavera esta tarde acabas de contar tú el domingo antes de juego salir a jugar al Metropolitano había dicho si me voy a quedar casi seguro noventa por ciento lo tengo claro etcétera etcétera un mil personas silbando en el Metropolitano no pueden cambiar esa opción porque sería ridículo fue un porcentaje minoritario el que silbó no te vas a echar atrás por eso sí de verdad interiorizado la decisión de soy feliz aquí quiero seguir en este proyecto si fue Miguel Ángel a su casa el Cholo le convencieron por eso por porque haya unos cuantos que eviten no te puedes echar atrás sería una cosa ridícula

Voz 1375 04:59 Talavera lo que pasa es que cuando

Voz 1576 05:02 lo que Griezmann te lo contó ahí sentado en El Larguero Manu Diego Godín cuando él lo pasó peor seguramente fue cuando le dijo en noviembre diciembre le dio su palabra al al Barcelona no llegaba a esa entente con el Barcelona era cuando había tenido el desencuentro con la grada cuando él estaba muy dolido no sólo por los pitos sino por algún insulto a él y a su familia en en algún sitio yo cada uno sentimos cómo sentimos yo yo soy de la opinión de Gallego yo creo que si tú has tomado la decisión no creo que te debe cambiar la la opinión que los pitos si lo tienes claro sobre todo como han cerrado filas tu entrenador tu club sobre todo tus compañeros pero sí entiendo que a él estas cosas le afectan mucho si cuando se acerca a Torres en el campo y le dice a Dios te vamos a reprochar nunca nada aquí te necesitamos de verdad el cuando le dice eso Fernando se pone a llorar en Sevilla que hemos visto del día después bueno pues lo que está claro es que él tiene un cruce de sentimientos y creo que tiene un cacao dentro importante yo ahora mismo yo creo que nadie del entorno Antoine Griezmann y me refiero a los que han compartido hasta ayer vestuario nadie sabe ahora mismo a ciencia cierta lo que va a pasar con Antoine Griezmann Si se va es el Barça pero muchos de ellos a mediodía ayer en la comida en el hotel antes del partido que les dijo que se quedaba ahí tenían claro que se iba a quedar

Voz 1375 06:24 claro por eso tiene más sentido de lo que ayer vimos de Godín con el megáfono no en el Wanda Metropolitano cuando veíamos a Godín que le decía a los que algunos que pitaban no pintéis que se queda que decíamos bueno esto será para que no piten pero no había algo más hay es que algunos de los capitanes conocía lo que había dicho Griezmann a la directiva que es que se quedaba en Barcelona algunos lo ven Jordi como que está intentando quedar bien con el Atleti pero que la decisión la tiene tomada y no va a dar marcha atrás

Voz 0985 06:49 bueno como Si esto los pitos pudieran servir de excusa para recabar en el Barcelona a en este culebrón del caso Griezmann me costaría de me gustaría mano recordar dos hechos dos hechos que sea se han producido hechos contados por la Cadena Ser La SER con toque del Barça común Kiko al Atlético de Madrid su disposición a pagar la cláusula visto que la negociación no prosperaba cuando tú comunica sexta intención a un club como el Atlético de Madrid se supone se supone que tienes bien cerrado el acuerdo con Griezmann además el Barça como también contamos aquí a través de Juan de Dios Crespo sabe que no hay posible denuncia ante la FIFA al tratarse de un contencioso de carácter nacional y además hemos conocido hasta dos contactos reconocidos por amor por Bartomeu ya a partir de aquí me pregunto pero bueno una decisión de este calibre que supone o puede suponer dar el salto a uno de los equipos más grandes que existen como es el Barcelona a jugar junto al mejor jugador del mundo que es Messi que ayer le hizo una declaración de amor por la motivación que supone jugar con el mejor del mundo esto esta decisión quizá una de las más importantes Grid de Griezmann puede depender de que un grupo más o menos reducido te sirve en el Wanda

Voz 1375 08:06 claro pero fíjate cómo responde Griezmann a esa declaración de amor de Messi con una declaración de amor a la Copa Europa League ya la camiseta del Atlético poniéndolo en Instagram que no tenía ninguna necesidad de hacerlo llegados a este punto no pero pone eso hace unos minutos yo

Voz 3 08:20 a esta hora quería ponerme en la piel del aficionado del Atlético de Madrid que cada noche se asoma al larguero para escuchar la última hora de el posible fichaje de Griezmann por el Barça o de que Grima se queda en el Atlético de Madrid fijar lo que llevan escuchando los aficionados del Atlético Madrid del futuro de Griezmann de unas cosas de otras de esquí se queda va de Z lo último que antes del partido le comunica a sus compañeros que se va a quedar la directiva lo penúltimo que los pitos Le están haciendo pensar que se quiere marchar lo último lo último lo último coloca una foto en la que da un beso a una copa y corazones y ahora el aficionado del Atlético y tiene que escrutar

Voz 4 09:00 qué quiere decir Griezmann con esa foto sea una despedida que que yo lo que digo es por favor tan difíciles esto sea tan difíciles

Voz 0933 09:08 pero para el IVA para los padres del Atlético de Madrid

Voz 1576 09:10 que más allá del culebrón

Voz 0933 09:13 lo que me parece perfecto pero el jugador del Atlético de Madrid lo que tienen que poner

Voz 1576 09:19 ha pulido no no no no te lo de gemelos Martínez

Voz 0933 09:21 por no fresquito es imposible rebate es que los

Voz 1576 09:24 jugadores del Atlético dos del Atlético de Madrid lo que tiene que poner una balanza es el rendimiento de Antoine Griezmann es que nadie con la camiseta del Atlético de Madrid cuatro temporadas consecutivas

Voz 0933 09:33 los seguidores del Athletic goles cuenta que quieran saber lo que lo digas tú o yo tampoco yo yo estoy intentando ponerme en la piel

Voz 3 09:42 la fijará el Atlético a Eric que lleva semanas

Voz 4 09:45 el lleva meses viendo cómo

Voz 3 09:47 el jugador más importante anda un día filtrando que si se va a otro día filtrando que se queda ahora que me molestan los pitos hará colocó una foto algunos corazones por favor tan difíciles esto sea un respeto a la afición del Atlético Mariví olla me quiero ir del de lo habitual y no pasa nada vaya usted del Atlético de Madrid me quedo pues me quedo pero este juego de hoy cuelga una foto ahora me enfado porque me pitan ahora digo que sí que me quedo ahora

Voz 1576 10:11 por favor pues estoy yo estoy con Pulido al cien por cien por falta cien por cien que era raro que no está

Voz 0231 10:18 a la que en esta silla en la que estoy sentado en el estudio estuvo hace un año Antoine Griezmann y me parece que es mucho más maduro en el campo que fuera del campo me parece que lo tienen mucho más claro delante de la portería de la India está más pendiente de la NBA de tomar mate de llevarse bien con Godín Aguayo que de ser claro con su futuro si es que no pasa nada porque te vayas al Barça pero es que este juego que está haciendo es jugar a dos bandas para quedar bien con todo el mundo ingeridas mantiene que saber que con todo el mundo no va a quedar bien va a dejar tirado o a la afición que requiere o al club que le ha puesto una oferta mareante y al que le dio en teoría un sí entonces el mantiene que darse cuenta cuanto antes que va a quedar mal con alguien y que eso no lo puede remediar pero yo

Voz 1576 11:01 yo creo que este esté poniendo sí que yo no digo que no te da Pulido razón con estos dimes y vigentes y con este vaivén que ha habido pero que aquí lo importante es el rendimiento y aquí lo que ven los aficionados del Atlético de Madrid también es lo que dice Fernando Torres ayer lo que ha dicho Fernando Torres otras veces lo que ha dicho el capitán Gabi en lo que ha dicho Diego Pablo Simeone que para todos los atléticos es el Mesias Si algo ven Hidalgo dicen ya han pasado muchos jugadores será por algo será porque es un profesional al menos en el campo intachable

Voz 0933 11:35 ya nadie duda

Voz 1576 11:37 pues creo que jugadores El Vestuario gran parte como decía gallego al principio gran parte de la masa social del Atlético de Madrid entiende que él por falta de madurez como decía Meana porque no ha tenido muy claro porque le han mareado por lo que sea se ha podido equivocar no equivocar pero al final lo importante es la solución soluciones con todo esto que ha pasado Griezmann es fundamental para el crecimiento inmediato del Atlético de Madrid poder estar más cerca de lograrlo

Voz 0985 12:02 sí sí es que no tiene más discusión bueno pero para eso también lo es para es que claro

Voz 0933 12:07 el rendimiento el rendimiento de Griezmann es lo único que no discuten cada día en San Petersburgo replicó pero es que para todos

Voz 0985 12:19 los replicó diciendo que el Barcelona lo considera fundamental para recuperar fortaleza en Europa donde ha sido abatido por tres veces consecutivas se considera fue precisamente

Voz 1375 12:28 no se pelean por él por por eso suelen y una cosa

Voz 0985 12:30 realmente en el Carrusel deportivo yo lo estuvo escuchando había un gran temor preguntaban oye habrá una gran pitada ahora cuando salga Griezmann esto no es lo preguntábamos nosotros os digo una cosa sinceramente sabiendo en la comida que había dado un sí que ese sí se había trasladado a la junta directiva más alto nivel oye quizá una forma de desactivar lo que todos nos temíamos en el Carrusel deportivo y que acabó sucede sucediendo en de alguna forma dejar caer que Griezmann estaba por el sí

Voz 3 12:59 sí

Voz 0985 13:00 todo esto es una gran confusión bueno pero pero pero coincidamos honor haberlos sacado Juan coincidirán

Voz 2 13:05 es un hecho la cosa cambia en una semana porque hace una semana nadie daba un duro porque Grid más iba a quedar en el orden del Atlético sí

Voz 1375 13:15 es verdad que ahora parece que a Gallego que han aumentado las opciones parece digo hoy que han aumentado las opciones o que el Atlético que antes estaba absolutamente vendido ahora no lo que dice ni defienden desde el Atlético de Madrid es algo que contamos al que hace tres meses que no piensen en el Barça que se lo vamos a poner fácil y en eso llevan en el Atlético Madrid que no están sorprendidos en absoluto de lo que están haciendo aunque es verdad Gallego que desde el principio ha vendido lo que todo el mundo ha vendido Se va el Barça ya su palabra evaluarse si estaba

Voz 2 13:43 de hecho que sí puede haber un compromiso que si puede haber una cláusula de penalización etc etc en las últimas cuarenta y ocho setenta y dos horas

Voz 1375 13:51 le algo ha cambiado IS K

Voz 2 13:53 lo mío es a favor del Atlético de Madrid

Voz 3 13:55 yo estoy mirando ahora repasando la foto

Voz 2 13:57 que ha colgado realmente un jurista que

Voz 3 14:00 qué va a decir dentro de unos días o no sé cuando que se marchará de todo Ari cuelga una foto dándole un beso a una copa y dando corazones

Voz 2 14:08 eso que quiere decir que Griezmann perteneces por ejemplo pueden interpretar los esto imperfecto vamos

Voz 0933 14:14 en esta lista grande de N

Voz 2 14:17 Mar

Voz 0933 14:19 pero pero pero pulió no tiene que ver he tenido

Voz 1576 14:23 por eso te decía al Atlético Madrid apretarle

Voz 0933 14:26 ardiendo que que que interpretar pero interpretarlo

Voz 1576 14:30 qué piensa Griezmann no lo podemos hacer ni tú ni yo solo puedo hacer Griezmann yo lo que te decía antes y lo que te vuelvo a repetir ahora que lo que sí se puede interpretar en este caso y disfrutar es su rendimiento

Voz 0933 14:41 que puede ser más claro que tengo mal

Voz 1576 14:43 volátil Homero Boabdil pero yo lo que te digo es que al aficionado yo lo lo lo que creo que le debe importar más al final del Atlético de Madrid no es si ha puesto dos corazones medio esta copa que significará pues mira este guiño pues algo ha habido

Voz 0933 14:56 no sabe lo que importa de la afición

Voz 1576 14:59 en fin nueve goles Ike ha sido uno de los grandes artistas

Voz 0933 15:01 tú sabes que no el debate ahora nadie sabe lo que ningún

Voz 1576 15:07 porque es lo que tiene que importar la afición ya muy sencillo del Barça

Voz 3 15:09 es que salga una noche Manu Carreño en El Larguero diga Griezmann se queda en el Atlético Madrid lo que salga Griezmann y lo diga eso no les importa que alguien diga ya qué va a pasar con él

Voz 0231 15:19 pero te voy a decir una cosa Talavera sea Griezmann la engañan con una Europa League es poco listo sea porque el Atlético de Madrid es igual de bueno hace una semana que hoy igual de bueno hagan ganado una Europa League contra el Olympique de Marsella que es un equipo justito es igual de bueno que hace una semana y que hace un mes cuando hablé Hermández

Voz 5 15:34 ya que no sabía qué hacer me ante Atlético Madrid desde los chefs más grandes de Europa con el árbol que no te quedes en el Boss Griezmann llevan todo el año jugando lo que quiere marcharme lleva todo el año que te has estado Manu Carreño lo que ha contado

Voz 1576 15:45 lo Carreño no es que haga Antoine Griezmann le hayan convencido con una Europa League

Voz 1375 15:49 eso lo entiendes tú pero también lo entiendo yo

Voz 1576 15:52 Antoine Griezmann lo que lean el cuando van a su casa la cúpula del Atlético de Madrid con el Cholo a la cabeza

Voz 6 15:58 es para decirle que esto va a ir creció

Voz 1576 16:01 ando que es importantísimo que con él va a crecer mucho más rápido y que va a poder estar en las finales como lo hacen otras veces con él lo que le dicen algo en el furgón que

Voz 3 16:09 fueron también con el furgón

Voz 0933 16:11 de los cinco que compraba lo aparcaron en la tardes

Voz 1375 16:16 todo importa evidentemente lo que le el Atlético es lo que les dicen en el Atlético es esto queda de que aquí vas a ser el a el abanderado de este Atlético de Madrid y allí lo que le dicen en el Barça es veinte que va a jugar con Messi con Suárez y además tiene ahí un clan francés que sí que le tira chinitas muy de vez en cuando porque son muy amigos suyos en la selección que son den Welle que es un Titi es diseñe esos ampara el Barça no sé si le llaman mesias no le llamó Messi lo desconozco si ha dicho cosa no lo sé si lo supiera te lo diría pero sí que sé que hay allí tres jugadores franceses que tiran del ICREA dicen Vente a Quique el ganador aquí no hay Europa League aquí vas a ganar vamos a pelear por la Champions por la Liga por ganar al Madrid bueno y eso le tira claro que le tira Griezmann pero bueno a quién le va a tirar eso podría ponerse en el lugar de Griezmann lo que le dicen en el Atlético es allí vas a ser el comparsa de Suárez y Messi va a ser el tercero como como mucho como mucho es el tercer un jugador tan relevante como en el Atlético de Madrid pero evidentemente no le no le engañan como no sé que ha dicho sólo con la Europa League yo creo que es un proyecto muy potente a nivel deportivo pero GESOP verdad Manu claro

Voz 0933 17:26 sí sí claro que hay diferencias es verdad

Voz 2 17:29 si la pareja Griezmann Diego Costa es una pareja de cuatro años peleando por todos los títulos hay pocos equipos que tengan una pareja de delanteros tan solvente en el Barça hombre jugar con Messi con Luis Suárez

Voz 1375 17:40 tampoco pero cuidado que Grid Grid no S

Voz 0933 17:43 es atractivo para cualquier futbolista del mundo no es indiscutible

Voz 3 17:46 no lo

Voz 2 17:47 pues en el Athletic yo creo que sí es titular indiscutible no

Voz 0933 17:50 el Barça vinieron que Griezmann es titular

Voz 0985 17:54 indiscutible en cualquier equipo del mundo ahora mismo crearse está pensando en el Madrid en el Barça en el Atlético el Barça está pensando en un cuatro dos tres uno en el que hay un doble pivote ya sabéis Froome formado por Busquets Rakitic hijos tres son Griezmann Messi Coutinho Junta Suárez ojo esto es lo que está ocurriendo Barcelona yo creo que con titularidad incluida ahora bien el puede tener dudas de su entorno que sabemos porque en estas decisiones el entorno también suele jugar un papel muy importante eh y aquí hemos visto que los padres van por un lado a ofrecer su mujer va por el otro vio hay división en su entorno también en su entorno es lógicamente lógico

Voz 1375 18:33 bueno esta es la última hora doce y veinte creo que no hay ninguna foto más lo último es la foto de Griezmann y la respuesta de su capitán Gabi diciéndole te quiero en mi equipo ahora lo que dice Pulido lo que Julio cómo interpreta esa foto vete a saber eso es que se va a quedar yo que sé que no lo sabe nadie lo que recuerdo es que la cláusula de rescisión de Griezmann es de doscientos millones hasta el día treinta de junio y a partir del uno de julio cien millones porque yo no sé cuánto tiempo podría aguantar el Atlético de Madrid a Griezmann con veinticinco millones de de ficha netos al año no lo sé cuántas temporada a lo mejor el Atlético también lo que quiere renovarle subirle la cláusula una bestialidad para que si alguien viene no le deje cien kilos porque hay un poquito de pardillos y que se pegó pero claro en el último año dos años se ha disparado de qué manera las cláusulas a lo mejor el Atlético lo que está diciendo quédate terreno nuevo te doy veinticinco kilos te pongo quinientos de cláusula o cuatrocientos y que vengan aporte bueno esa es la última hora de Griezmann

Voz 0933 19:31 Javi Herráez hola buenas noches hola qué tal

Voz 0296 19:34 muy buenas noches ya conocemos los veintitrés de Julen

Voz 1375 19:36 si para el Mundial de Rusia

Voz 0296 19:37 si faltaba saber si llevaba siete u ocho defensas para ver si entraba o no Morata finalmente no a Morata tampoco Vitolo que sabía que no iba a estar en esta lista de veintitrés ir a sopesa se llama Nacho Monreal bueno una lista en la que todos los puestos doblados es verdad que hay futbolistas como Nacho Azpilicueta que son comodines y que podría haber actúa la de nuestra posición pero lo que hace Lopetegui es tener como digo todos los puestos doblados no está nombres eso como Morata Vitolo Sergi Roberto que le gusta más como centrocampista y como lateral derecho no está Marcos Alonso que estuvo en la penúltima lista y lo hizo bien pero al final prefiere a Monreal no está Bartra hay otros ya bueno que han estado en esta fase clasificación como Javi Martínez Illarramendi e Luisa Berto Alberto Moreno en fin Ander Herrera Parejo Callejón hablo de memoria pero bueno son muchísimos los que evidentemente no pueden estar porque son veintitrés los clásicos están el once inicial de España casi casi lo tenemos en la cabeza porque claro hoy nos debatimos sobre Monreal y sobre las novedades pero Manu al final en un Mundial van veintitrés pero juega en quince dieciséis habitualmente hay uno

Voz 1576 20:43 casi casi fijo con un par de varios

Voz 0296 20:46 antes en este caso tenemos todos en la cabeza que su centro del campo muy fuerte España juega siempre con centrocampistas porque somos los mejores o si no lo mejor es de los mejor desde el mundo hilos Iniesta Silva Isco van a ser junto con Busquets como pivote más defensivo los protagonistas del once inicial de de España y en punta pues los tres Magos no está Diego Costa que puede ser un poco el hombre con más fuerza esta Iago Aspas que siempre es esa calidad que tiene el jugador todavía del Celta de Vigo está Rodrigo que le encanta la Lopetegui porque lo está yendo muy bien en el en el Valencia en la portería este aunque éste De Gea el portero titular en la defensa pues Nacho Rui Nacho Sala suplente estarán Ramos Piqué como no Jordi Alba ir Dani Carvajal así que la ausencia de Álvaro Morata en la presencia de Monreal la resume así ha resumido así Lopetegui esta mañana en rueda de prensa

Voz 1245 21:37 tener un recuerdo a los jugadores que lo sentimos parte de nosotros pero que desgraciadamente no pueden forma parte de la lista porque solamente entra en veintitrés como el caso que comentas de Álvaro y demás jugadores colegios entendía que tenía que hablar no voy a nombrar a nadie no es algo negativo hacia él es cierto que ha perdido una final de temporada complejo pero aún con todo podía haber venido como otros compañeros eh nos hemos decantado por otros tres compañeros que tienen otras condiciones y que al final entendíamos que que llevar cuatro jugadores en esa posición de la lo que lo que más queríamos de esa toma de decisión futbolística pues nos hemos decantado por la lista que que os acaba

Voz 0296 22:13 bueno pues era evidentemente el monotema la ausencia de Álvaro Morata que estuvo en todas las listas menos en la anterior y en esta un hombre de confianza pero un mal año lesiones el Chelsea tampoco ha estado muy brillante ha fuera Álvaro Morata así que bueno pues suerte para la lista de Lopetegui porque será la suerte de España será la suerte de todos creo que la idea que tiene un poco Julen Manu y ver si quieres un poco la mesa del debate es bueno ese once que te acabo de decir que todos en la cabeza cuando haga falta hacer algo diferente un poco lo Cacho Zidane en el Real Madrid Lucas Vázquez por la derecha Marco Asensio por la izquierda esa es un poco la idea que tiene Aspas eso muchísima calidad me parece que podría jugar de inicio muchos partidos pero también lo vio como revulsivo en la cabeza de insisto de Lopetegui

Voz 1375 22:54 qué os voy a preguntar por qué nos falta aquí no sobra ahora se lo preguntaremos también luego en el sanedrín de los lunes a Kiko a Gustavo Cañizares me cuentan que están diciendo en algún medio en Catalunya preocupación en el Barça por lo de Griezmann bueno ya veremos a ver cómo evoluciona Griezmann no no volver atrás

Voz 7 23:15 pero que en algún medio en Cataluña están contando

Voz 1375 23:18 que hay preocupación por lo de Griezmann que en esa lista de veintitrés que por la que enseguida os pregunto hay un nombre que ha sido hoy noticia en Italia Pepe Reina al que le ha denunciado la dirección

Voz 8 23:30 en la imagen

Voz 1375 23:33 sí a romana de la Federación Italiana de Fútbol por una presunta relación inapropiada así dicen con la Camorra italiana Alberto Cerruti compañero de la galleta hola muy buenas

Voz 9 23:43 muy bueno si eso sí como ha dicho tuvo una encuesta de la dirección actual antimafia de Nápoles ha denunciado pepera Inma en más famoso Paolo Cannavaro agónica tres futbolistas por las relaciones con gente de la Camorra del clan de los ruso tres personas que tienen el mismo pedido Expósito Gabriel Expósito Francesco Giuseppe Expósito relaciones con estos que tienen una creencia de apuestas Bet se habla de cortesía de de vacaciones pagadas de billetes entrada estadio relaciones que no son regulares de momento solamente sabe de esa encuesta de una denuncia no sabemos cuál podría ser la consecuencia paga a los tres sin duda es una mancha el Ayna Pavón Cannavaro y agónica una mancha Sober hay una que está en la lista de los veintitrés para el Mundial y el futbolista que será el nuevo portero del Milán porque ya saben que tome alguna sea del Milán

Voz 1375 24:56 eh pues eso la inflación que publica la Gazzetta varios medios en Italia puede quedar en una multa económica poco más no tampoco sé si hay algo más que puedan demostrar lo que le pueda perjudicar alguna manera por supuesto no va a afectar en nada al que esté en el Mundial de Rusia que lo mantenga Julen Lopetegui en la lista de convocados pero puede quedar en multa económica y poco más según contáis en Italia

Voz 9 25:15 sí efectivamente es posiblemente se haga una multa una sanción económica difícil que puedo hacer una sanción una suspensión a nivel futbolístico lo cierto es que se trata de una mala noticia de una mancha sobre los tres en general en la consecuencia llegan pero es cierto que se trata de una noticia que no esta huelga de paga Nati de los trae sobre todo para Pepe Reina que es el más famoso es más conocido de ves

Voz 1375 25:47 un abrazo Cerruti

Voz 9 25:50 una pagar hasta luego eh

Voz 1375 25:52 bueno os pregunto qué has encontrarlo que ahora lo vamos a debatir el Sanedrín en la portería os falta alguien Iker Casillas Iker Casillas camino a mí tampoco tampoco lo ha hecho muy bien que Lopetegui no en el Oporto ha hecho muy bien Casillas además de lo ha hecho muy bien yo verdad Iker sí pero que no es cuestión de los tres que están están bien no

Voz 2 26:19 sí pero bueno estaría mejor con Iker en aquella conversación entre Casillas y Lopetegui que nunca quisieron desvelar lo que es lo que parece ejes se habló de suplente de Iker no te veo the y aquí no va a abrir titular porque el portero de De Gea con lo cual

Voz 1375 26:34 de Gea Reina quepa en la defensa la gran novedad es Nacho Monreal no ha entrado Marcos Alonso a mí me ha sorprendido verdad que no hay ningún recambio natural de Jordi Alba en el lateral izquierdo sólo están Monreal si le pasara algo a Jordi Alba que tanto Jordi Alba como Carvajal suelen ser propensos de vez en cuando lesiones musculares le pasa algo a Jordi Alba Imbroda que no hay otro lateral izquierdo

Voz 0231 26:53 ocho defensas parece muchísimos ocho defensas vamos dos por puesto a jugar los cuatro siempre Juan Carvajal Ramos Piqué Jordi Alba ese te puedes llevar un once te puedes lesionar dos te punto accionar a uno pero Azpilicueta y Nacho que son polivalentes que pueden jugar en más sitios Juncker con todo el respeto el mundo perder una plaza llevar ocho defensas

Voz 1375 27:13 os sobraría más Odriozola o Monreal a los que les sobre un defensa e lo de Monreal me me ha me ha sorprendido no

Voz 2 27:23 no contaba con él yo pensé también que va a llevar solamente siete defensas y que iba a apostar por el centrocampista de otro de otra manera que la puerta se cosas nuevas al equipo

Voz 3 27:32 a mí me ha sorprendido pero bueno a mí también me sobra un defensa yo creo que sobran Monreal sincera es que quizá

Voz 0985 27:40 Marcos Alonso quizá un carrilero con más profundidad no un perfil defensivo como el de Monreal luego el tema de Sergi Roberto ya sé que estaba bastante cantados pero yo creo que en esto no sé si es acertado dejando fuera de la convocatoria a un precio tan polivalente como de Sergio Roberto

Voz 1576 27:57 prácticamente siempre todo seleccionadores llevan dos por puesto sobre todo en defensa que podía haber llevado siete sí pero bueno llevar ocho y luego lateral izquierdo Marcos Alonso Monreal yo creo que están bien yo creo que no no echó en falta nada ni ni reprocho nada en defensa tampoco en el Louvre a jugar por cinco

Voz 0296 28:15 bueno si es que al final en defensa no está claro si también sanciones ojalá en ninguna lesión la defensa va a ser siempre la misma día Nacho un rato veinte minutos pero tiesa Pili cuenta que es polivalente Nacho que es polivalente se van a jugar a jugar los de siempre

Voz 1375 28:30 en el único puesto en el que no hay dos es no entrar Rodri sea caídos todos los aquí Roberto es el único puesto que un está doblado aunque puede jugar Saúl o Thiago os convencen hay Saulo Thiago en lugar de Busquets

Voz 1576 28:42 sí a Busquets más Saúl que Thiago pero yo es el único un bon tampoco reproche de me parece de la lista de Julen pero el único cosa que yo regirían sería otro mediocentro o bien Rodrigo bien y por si acaso le pasa algo a Busquets que creo que es lo único que que les falta la selección yo hubiera llevado

Voz 2 29:01 en defensa menos se hubiera llevado a Rodri

Voz 1576 29:04 yo creo que él puso Tiago yo creo que a él le daba Rodri se puso cinco minutos ahora confía al lo llevó por llevar a él le gusta escuchar

Voz 0985 29:12 es que es el único que no está doblado de forma natural todos tienen más o menos un relevo natural en el caso de Busquet no es tan claro

Voz 0231 29:20 bueno ya arriba Morata el defensor demorada número uno Antón Meana

Voz 1375 29:23 que defiende que tiene que estar aquí aunque fuera sin quitar ánimo

Voz 0231 29:26 dos de los tres con cuatro delanteros que al final a Morata en la dejó fuera del Mundial Nacho Monreal es que al final le ha dejado en su casa Nacho Monreal yo estoy colombiana eh yo creo que durante el Mundial va a haber un día en el que Lopetegui mineral el banquillo irá si tuviéramos sacaré antes que a Monreal creo que va a ser mucho más útil sería mucho más útil Morata que Monreal os imagináis por un momento que seleccionar a Jordi Alba en el Mundial y que lo dijéramos a Lopetegui como un lateral izquierdo pregunto pregunta

Voz 0933 29:52 el Tolima final Cueta Espilicueta pero ahora la Nacho pierdo mirada sí pero mirar

Voz 1576 30:04 a eso de El Bosco mirar estas elecciones todo el mundo lleva ocho defensa yo creo que tampoco vamos a culpar a a Julen Lopetegui no no Del Bosque siete por que lleve a ocho defensas bueno en algunas ha llevado ocho Javi pero en cualquier últimos siete para meter un tío más el centro del campo pero ya no debamos hasta que yo también le tocó con Yolanda Monreal meto a Morata porque un día un cabezazo hongo pero que podemos reprochar sí o se puede decir oye yo llevaría Morata yo creo que es un jugador versátil de puede hacer esto poderlo otro pero no vamos a tampoco a criminalizar que venga por ocho Defensa no vaya Morata

Voz 0985 30:33 la cosa que una de las virtudes de esta convocatoria es que es equilibrada y justa y en el caso de Morata no se puede decir que en el Chelsea haya tenido mucho peso esta temporada

Voz 3 30:42 el caso Morata sólo quería recordar cuando Diego Costa jugaba pachangas en Brasil y decíamos que Morata y había cogido ese testigo cómo ha cambiado el cuento desde ese Hoon no ya no

Voz 1375 30:55 todo lo primeros en la primera parte Vitolo y Morata en los titulares uno se fue a Las Palmas en no sé qué

Voz 0296 31:01 otro pues no tiene buen año mostró su mensaje

Voz 1375 31:03 hoy Morata diciendo suerte a todos pero nos consta que Morata está de un bajón tremendo si está de más

Voz 10 31:09 jo Ny hay amigos de Morata que no

Voz 0231 31:12 tienden el comportamiento de Lopetegui súper frío con Álvaro desde el mes de marzo hoy en la rueda de prensa le ha tratado como uno más y no es uno más Morata

Voz 1375 31:21 el delantero de este equipo Morata fue el máximo o la del libro

Voz 0231 31:23 copa la tratado como bueno pues pues no ha venido Marcos Alonso tampoco venía bien nunca han venido Rodri del Villarreal poco a qué más da pues yo creo que esas formas Lopetegui no sé porqué no sé porqué espero que no tenga nada que ver pero quién represente Rodrigo quién representa consta espero que no tenga nada que ver eso pero no entiendo la forma en la que ha tratado Julen Lopetegui a Morata

Voz 1375 31:44 el peor mes bueno todo esto por ponerle algún pero a una lista que en general no gusta a casi todos coincidimos casi todos en un noventa o noventa y tantos por ciento a mí me hubiera gustado estuviera Morata aún con los cuatro delanteros y a mí me sobraba Odriozola porque verdad que Nacho y Azpilicueta sigue pues jugar mucho más de lateral derecho y sin embargo de Jordi Alba no hay nadie recambio natural de lateral izquierdo pero en el fondo nos encanta la lista Icon esta vamos a a Rusia y hay que desearle toda la suerte el mundo a lo PDI ya los veintitrés elegidos estamos con ellos con los que no están pues suerte para la próxima