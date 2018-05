El Larguero (1ª parte / 21/05/2018): el ascenso del Huesca, el futuro de Griezmann y la lista de Lopetegui

Voz 2 00:00 la cadena sí

Voz 1887 00:46 muy buenas noches bienvenidos al larguero la temporada que viene

Voz 1375 00:50 cuando empiece la Liga en Primera División esa que acaba de terminar hace unas horas ayer terminó en el Camp Nou con el último partido Barça Real Sociedad cuando empiece la nueva temporada veremos en el calendario

Voz 3 01:01 Ello en los partidos de Primera División al hueso

Voz 1375 01:06 al que nunca habíamos visto acaba de conseguir matemáticamente ya a falta de dos jornadas el ascenso a la Primera División por primera vez en su historia ha ganado cero dos en Lugo ayer lo pudo haber hecho el Rayo pero tendrá que esperar si ganaban ayer los vallecanos subían a primera perdieron cuatro cero con el Alcorcón esta noche si ganaba el Huesca en Lugo era matemáticamente equipo de Primera y lo han conseguido así que enhorabuena a esa afición a esa ciudad a ese club ya esos jugadores ya es entrenador que han ido pasito a pasito sin hacer mucho ruido y eso que empezaron como un auténtico avión pero sufrieron un bache a mitad de temporada que el técnico Rubi los jugadores han sabido superar y ahora mismo son equipo matemáticamente de primera división estará el Anxo Carro primera conexión con Luis Abadía que está por ahí nuestro compañero eh hola Luis muy buenas

Voz 1887 01:59 qué tal Manu no sé qué tal Moix desde aquí te oigo como un tiro Luis pero como te voy a voy Baena enhorabuena enhorabuena enhorabuena Muchas gracias dónde estás ahora mismo ahí

Voz 4 02:09 estoy en la zona mixta con Jorge Pulido jugador de la Sociedad Deportiva Huesca

Voz 1887 02:14 vaya golazo que te está escuchando ya en el Larguero vaya golazo evadido hola Jorge Pulido hola buenas e ese gol que te ha salido así de de esa manera ha sido así un golazo de primera división no

Voz 6 02:25 bueno se habrá que este año no me están entrando los goles otras de tres o cuatro y la verdad que me lo estaba guardando para la mejor ocasión ha visto ya la jugada repetida o no no no no estamos para ver jugar a repetir

Voz 1887 02:38 no pero no te han enseñado algo todavía no lo has visto en ya que tengo en mi retina esa noche no Alvear vale como lo recuerdas Cuéntame

Voz 6 02:46 bueno debía Ferreiro con la bola y rompía el primer palo con toda la ilusión a ver si me negaba Hay dicen aquí un poco atrás eh tiré de ahí de tacón del en unión

Voz 1887 02:56 eso cómo está ese vestuario que habéis dicho cuando vi centrado os habéis pellizca o lo estabais acariciando ya sois de primera división

Voz 6 03:03 sí la verdad es que yo creo que confiamos todos desde principio de temporada ya verá que tenían un mal ball y después de la lección que nos dio el Alcorcón ayer contra la radio no sé

Voz 1887 03:14 los pues ya escapar esto eh habéis conseguido el ascenso lejos de casa y en el Anxo Carro en Lugo pero qué le dices a todos los aficionados de Huesca que estarán escuchando ahora mismo la radio

Voz 1284 03:22 viendo el año que viene

Voz 1887 03:24 bueno el Alcoraz el Madrid y el Barça el Atlético el Sevilla el Valencia y entre ellos el Huesca

Voz 6 03:30 pues sí pues primera que disfrutar de lo que hemos conseguido es muy grande cuando sacado de la temporada con la máxima ilusión y cómodo como dices tú gana venir equipo grandísimos también habrá que disfrutarlo y luchar para quedarnos otro año más en Primera

Voz 1887 03:46 qué bonita la imagen cuando estaba hablando el míster en la rueda de prensa haya centrado todos ahí ha visto interrumpido la rueda de prensa que importante el trabajo del entrenador

Voz 6 03:53 no sí sí yo creo que desde el primero hasta el último del cuerpo técnico nos han llevado en volandas a conseguir estas censo de yo creo que es el mejor entrenador que he tenido y también dar las gracias a la gente de todos los aficionados

Voz 1887 04:08 seguir os ha dicho algo o no

Voz 6 04:10 no sé no sé no sabes nada no no no no yo creo que todos tenemos eh disfrutar este momento ya ya veremos

Voz 1887 04:19 qué va pasando a disfrutarlo y enhorabuena por el gol y por el ascenso Pulido al gracias hasta luego adiós adiós sino la vía

Voz 7 04:25 esto ya cuando lo vea va a alucinar porque desde luego ha sido un golazo cuando lo veas repetido que seguro que tendrá tiempo para para verlo

Voz 1375 04:32 está en Huesca ahora mismo eso es en el Anxo Carro ahora vuelvo a Isaba días el compañero de SER en Huesca que se ha ido con el equipo hasta Lugo pero tenemos hay en Huesca al compañero Sergio Fernández que no sé qué nos puede contar a esta hora de la noche porque atreven hace un ratito el partido y no sé si en la calle ya hay fiesta por la celebración del ascenso a Primera hola Sergio qué tal

Voz 8 04:53 hola qué tal muy buenas noches fiesta Hay grande aquí en la capital oscense en el centro de la ciudad en la Plaza de Navarra donde siempre se celebran los hitos deportivos de los conjuntos oscenses más de mil personas las que han venido ya a celebrar a cantar a gritar banderas de Huesca banderas de Aragón y la verdad que todo el mundo está disfrutando de la lindo hola qué tal buenas noches como te llama cuántos años tiene

Voz 1375 05:18 toma ya esto es historia eh tienes que tener en cuenta estas

Voz 8 05:21 hacía cincuenta y ocho años ya primera como has vivido el partido has venido aquí ya a celebrarlo en la cama comida vosotros como la he visto sí ha visto parten en Bari parte en casa muy bien historia estaría bueno pues ya lo escucháis Historias para para la ciudad de de Huesca cincuenta y ocho años primer ascenso a la Primera División y la verdad es que de momento cogiendo fuerza así que en el centro de la plaza al trapo de mucha gente

Voz 9 05:55 electo es increíble hablan bien

Voz 1375 05:57 tan esa gol de Pulido lo mejor que he visto en mi vida sin falta el Zaragoza en el que se TSJ

Voz 8 06:04 bueno pues también hay un poco de todo esto es que siempre hay algún maleducado en este en este caso pero fiesta en la ciudad de Huesca disfrutando de lo lindo de este ascenso a Primera División

Voz 1375 06:16 también está intentando Zaragoza vamos a dejar que el Zaragoza arenga a sus opciones también que tendrá un partidazo la semana que viene contra el Valladolid en fin bueno enhorabuena algo es casi está la gente en la calle celebrándolo ahora mismo como nos cuenta Sergio Fernández y así está el equipo en el Anxo Carro cuando empiezan a salir jugadores de El Vestuario hemos hablado con Jorge Pulido el autor de ese gol de eh de tacón por primera vez en la historia primera división igual que Girona el año pasado por primera vez en la historia primera división y fijaos cómo lo ha hecho ya hace dos años el Leganés son equipos que es cuando empieza la temporada no tienen el cartel de favoritos para el ascenso fijaros todo lo que hay allí en segunda esperando cogiendo el tique de el número haciendo cola el Sporting el Zaragoza el Tenerife Osasuna el Cádiz el Real Valladolid El Rayo Vallecano todos están ahí en el furgón de cola suben tres uno de ellos el Huesca que jamás había subido como el año pasado lleno

Voz 3 07:11 son como Leganés hacer es el nuevo

Voz 1375 07:15 orden del fútbol modesto español que ha conseguido hoy otro de ellos encaramarse a la primera división por primera vez en la historia del Huesca enseguida estamos de nuevo en el en el Anxo Carro pero recuerdo además que hoy ha dado la lista Julen Lopetegui la lista para el Mundial de Rusia ha dado los veintitrés jugadores que seguramente a esta hora de la noche ya te conozcas de memoria De Gea Reina y Kepa los porteros Carvajal Ramos Piqué Jordi Alba Odriozola Azpilicueta Nacho Monreal los defensas Busquets Koke Saúl esta Isco Thiago Lucas Vázquez Asensio y Silva los centrocampistas y arriba Diego Costa Iago Aspas y Rodrigo enseguida lo vamos a comentar a ver si les falta alguien Si les sobra alguien se hubieran echado en cambio enseguida estamos con Gallego con Pulido con Antón Meana con Talavera con Jordi

Voz 0235 08:03 si en un día en el que en Italia

Voz 1375 08:08 unas horas después de que conociéramos la lista de Julen Lopetegui hemos conocido que han denunciado a Pepe Reina ante la comisión de disciplina de la Federación Italiana por supuestamente mantener relaciones inapropiadas de amistad algo así es lo que dice el comunicado con un líder de la Camorra napolitana de la mafia así es lo que dicen es lo que se cuenta hoy en Italia esta tarde concretamente con Gabriel Expósito con sus dos hermanos también ha sido denunciado además de Pepe Reina Paolo Cannavaro y Salvatore armónica aunque eh esto tiene pinta que puede quedar en sanción económica hay poco más eh me consta que Pepe Reina no está preocupado y nos consta que el seleccionador tampoco

Voz 3 08:49 ah y que no debería afectarle a nada más

Voz 1375 08:52 pero no les sorprendió la noticia en Italia repito de esta tarde después de dar la lista de convocados Julen Lopetegui denunciado por la comisión de disciplina de la Federación Italiana por supuestamente relaciones inapropiadas con uno de los líderes de la Camorra napolitana E ha habido algunas selecciones también han hecho oficial ya a la lista definitiva no está ahí y entre los y tres de Argentina sí que está diva la lo ha incluido finalmente Sampaoli Neymar ya llegado a Brasil a la concentración Canariña lo ha hecho en helicóptero por favor no siempre ávido

Voz 3 09:23 son nivel en algunos jugadores si éste está claro iba a llegar así

Voz 1375 09:27 ahí está animar a ver cómo está ya ver en qué condiciones llega al Mundial pero ya está concentrado con la selección canarinha llegado en helicóptero ir enseguida además de que hoy tenemos sanedrín con Kiko Narváez con Santi Cañizares con Gustavo López como todos los lunes os vamos a contar la última hora del caso Griezmann enseguida os cuento noticias de parte de del Atlético de Madrid de cómo está en el entorno rojiblanco ahora mismo la situación de cómo están en Barcelona y en medio Griezmann que a esta hora de la noche guarda silencio y que ayer antes del partido del metropolitano donde se rendía homenaje a Fernando Torres Le dijo a la directiva que se quedaba ayer esa lo ha contado Talavera a las ocho y media y como escuchar los pitos cuando entró al campo dice joe esto es un bajón con el que yo no contaba cómo voy a quedarse aquí hay parte de gente de la afición que me pita pero porque me están pitan los que le pitaban probablemente evitaban porque están dando por hecho que tiene la maleta hecha Marisa Barcelona en Barcelona siguen pensando que está hecho pero nadie dice nada es verdad que hay un matiz sólo hay una pequeña diferencia Al Barça le ha dicho que si Eva eso se lo ha dicho Griezmann al Barça pero podría romperlo al que no le he dicho que sí queda ayer a mediodía es al Atlético de Madrid ya a esta hora de la noche nadie sabe que hay en la cabeza de Griezmann y cuando digo nadie es nadie en el Barça está muy seguros de que va a cumplir su palabra en el Atlético están preocupados porque lo que les dijo ayer antes del partido que es me quedo tiene miedo de que ahora de otra vez marcha atrás después de lo que pasó en el Metropolitano ahora os cuento lo que ha pasado en estos últimos cuatro días y especialmente lo que ha cambiado en la cabeza de Griezmann después de la final de la Europa League enseguida información sobre el asunto de Antoine Griezmann y además vendrá Raúl Ruiz como todos los lunes por aquí después del sanedrín con Kiko con Gustavo con Cañete y compañía además hoy los blancos de el basket

Voz 3 11:40 han celebrado por las calles de Madrid

Voz 1375 11:43 las instituciones su décima Copa de Europa de baloncesto visitando el Ayuntamiento y la sede de la comunidad en la semana en la que el Madrid de fútbol espera que por primera vez en la historia del club blanco logre levantar las Copas de Europa de baloncesto de fútbol cosa que no han hecho nunca nadie en la historia

Voz 1145 11:59 son las once y cuarenta Hay dos

Voz 1375 12:01 antes de empezar con el sanedrín de la lista de Julen Lopetegui las noticias de Griezmann vámonos a Huesca que hoy esta noche hace unos minutos están celebrando en Lugo el ascenso por primera vez en su historia a primera división Si te preguntan por tu plato favorito no dudas el trabajo de tu vida lo tienes claro el beso que volvería

Voz 10 12:19 Sadar a cómo es hay una si te preguntan por el SUV de lo suyo no hay uno sino dos Issam

Voz 11 12:28 nuevo Tim Roth desde diecinueve mil seiscientos euros y Taiwan desde veintiun mil ochocientos euros oferta Force bajen Finance válida hasta el treinta y uno de mayo consulta condiciones en Volkswagen punto es falsa

Voz 1887 12:47 pues acostumbrados a este himno porque es el himno del Huesca lo escucharéis mucho más la temporada que viene cero dos han ganado en Lugo en el Anxo Carro

Voz 1375 13:01 sí son equipo de Primera Luis Alba días

Voz 1887 13:04 estábamos ahí con Jorge Pulido el autor de ese golazo de tacón ex de la

Voz 4 13:09 de por cierto primera vez que ascienden a Primera

Voz 1375 13:11 por sigue la fiesta no

Voz 4 13:13 por aquí sigue la fiesta efectivamente y estamos esperando a que venga el entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca Rudy con el que vamos a poder hablar unos minutos que ha sido uno de los artífices como te decía a Pulido de este éxito que ha conseguido el Huesca cincuenta y ocho años de historia desde que se denomina Sociedad Deportiva Huesca y ahí estaba pues ese éxito que le permite al equipo por primera vez en su historia estar en esa primera división una temporada dura larga en la que yo creo que cuando pasan estas cosas con determinados equipos todo el mundo dice ya caerá ya

Voz 1890 13:44 eso parecía destinado a buscarle eso parecía cuando han sufrido ese bache

Voz 1375 13:48 que con la ventaja que llevaba con la ventaja que llevaba el equipo oí estaba prácticamente hecho pero de repente se atascaba ahí en unos cuantos partidos que tengo

Voz 4 13:56 ahora que a quién a Juanjo Camacho hombre

Voz 1375 13:58 al capitán de la Sociedad Deportiva Huesca

Voz 1145 14:01 ponte a ver capitán ojalá

Voz 1890 14:03 Juanjo Camacho estamos aquí con Juanjo Camacho en El Larguero hola capitán cómo estás hombre capitán pues eufórico muy contento sin palabras como está es El Vestuario cuéntanos cómo estás El Vestuario estamos emocionados porque además es es un trabajo durante muchísimos años bueno hay creo que nos lo merecemos no hemos hecho una gran temporada jugando bien al fútbol y creo que que es un es un premio merecido

Voz 1375 14:33 el año pasado playoff estaba Anquela entonces en el equipo o el el play off de ascenso os eliminó el Getafe pero lejos de venidos abajo con todo lo que hay en segunda eh Camacho para subir habéis vuelto no sólo a intentarlo sino a subir de manera matemática de manera directa

Voz 1890 14:50 sí la verdad que creo que el club hizo un esfuerzo fuerte trayendo a jugadores muy importante y manteniendo también a jugadoras que habían hecho una gran temporada

Voz 13 14:59 igual hay también

Voz 1890 15:01 da que que lo que te digo que hemos hecho una temporada espectacular desde la pretemporada se vio que íbamos a ser un equipo importante en la categoría hay hicimos tenía mucha fe en ello

Voz 1375 15:11 oye importantísimo los goles hoy ha marcado Álex y Jorge Pulido pero importantísimo lo que ha hecho el curso Hernández lo que ha hecho Gonzalo Melero dieciséis goles cada uno tiene mucho mérito lo que habéis hecho no

Voz 1890 15:22 hombre desde luego que si yo estoy un poco enfadado porque no tenía yo de goles y me han superado en cuanto lo tenía bueno trece a otras superado pero no pasa nada a tener en cuenta

Voz 1284 15:34 la echarles la bronca que no vuelva a repetirse oye tienes treinta y siete años no XXXVII

Voz 3 15:39 años si eso es así que renuevan un par de cómo va eso

Voz 1890 15:43 bueno de momento uno de Volvito uno no para estar en Primera claro que sí después de once años en el club creo que que quiero disfrutar de otro año en Primera División en juego ya veremos

Voz 1887 15:55 oye estábamos conectando hace un ratito con Sergio Sergio Fernández compañero de Radio Huesca que no estaba contando que la gente se echaba a la calle que les dices a los aficionados en Huesca

Voz 1890 16:04 pues que disfruten esto que es histórico que creo que todo el mundo se lo merece que nos la ciudad está muy pendiente de nosotros durante todo el año hoy

Voz 1375 16:14 en que lo que sólo tenemos palabras de agradecimiento un abrazo Camacho enhorabuena un abrazo

Voz 7 16:18 no nos habitaban enhorabuena por ese ascenso a Primera

Voz 1375 16:21 división en Le doy un pasito más a Sergio que está ahí en esa fuente en Huesca donde sigue llegando gente sigue celebrando el ascenso por la afición allí en la calle no Sergio

Voz 1291 16:30 así de claro está llegando más gente a estas plazas

Voz 14 16:33 y vago ramas cánticos más humo

Voz 1291 16:35 más petardos y os parece les voy a hacer una pregunta ella es aficionada al fútbol es concejal en el Ayuntamiento de Huesca María no digo qué tal muy buenas noches muy buenas noches muy nuevas lo que supone para para la ciudad es un hecho histórico bueno un hecho histórico La verdad es que muchísima emoción como veis bueno la la afición ha respondido la ciudad entera respondido esto yo creo que suponen un antes y un después para la ciudad dijo sobre todo pues mucha emoción por la fuerza que ha demostrado el equipo darle enhorabuena sobre todo también yo me gusta acordarme de esa directiva que ha hecho una gestión tan estupenda de toda la temporada es bueno este es el resultado no y esto es como la hacía de Huesca ponte gracias al fondo de la ciudad de Huesca que apretarle el lunes saca dio a serlo uno es ha querido salir a la calle y disfruta ascenso a Primera

Voz 1375 17:22 pues ahí están los aficionados en la calle en el micrófono de Sergio Fernández enseguida volvemos a Huesca y luego estar en el Anxo Carro seguramente que con Ruby Luis luego unas pide paso cuando esté por ahí el técnico del Huesca estamos aquí esperando perfecto un abrazo Luis hasta ahora las doce casi menos doce minutos de la noche ha puesto hace unos minutos un mensaje en Instagram Antoine Griezmann con una foto besando la copa de la Europa League la camiseta del Atlético de Madrid y unos cuantos corazones

Voz 3 17:55 a eso le ha contestado que he he dicho P que así se llama

Voz 1375 18:01 la mujer de Griezmann dándole a un me gusta también Gaby el capitán del Atlético que le ha puesto después de esa foto que repito la apuesta hace unos minutos ah amigo le dice Gabi yo te doy las gracias por tu implicación te quiero en mi equipo no sé que pensarán después de este último episodio de Griezmann en Barcelona sobre ese acuerdo o esa palabra que le dio de que si va a ir al Barça pero si Griezmann tiene pensado irse al Fútbol Club Barcelona y esta noche a muchos les está empezando a exclamar en el Atlético les está empezando a ilusionar cada minuto que pasa un poco más a los rojiblancos hacemos una Aussa de nada enseguida hablaremos con el técnico del Huesca pero hablamos ya en el tiempo de sanedrín de El Larguero de la lista de Llull

Voz 16 18:47 en el caso Griezmann en un mes podría saber que va a ser padre podrías prepararte una media maratón western de vacaciones o podrías estrenar un Seat León empezar a hacerlo todo es el momento de aprovecharnos de momento

Voz 11 19:00 durante todo el mes del Seat León disfrutarán de descuentos de hasta ocho mil euros en unidades limitadas informa te enseña junto

Voz 17 19:10 sólo tarde a por la torre del Rey Fermí Puig Brigitte si esto no te suena a chino estamos buscando y la Movistar Ryder saca de mí esta es tu oportunidad para formarse como jugador profesional y conocer todos los secretos del hijo of Legends Class Royale Unity al equipo de los mejores gamers en académica punto Movistar Riders punto G F apunta Te tienes hasta el treinta de mayo

Voz 10 19:39 esta semana los líderes de los principales partidos políticos estarán en Hoy por hoy

Voz 11 19:45 Cataluña en los Presupuestos Generales del Estado esperan una decisión nosotros que hemos ganado Cataluña que hemos apoyar al Gobierno no queremos mirar hacia otro lado queremos controlar es saber lo que ocurre en Cataluña como en cualquier otra parte este martes con Pepa Bueno Albert Rivera líder de Ciudadanos

Voz 1145 20:00 al D'Rivera buenos días qué tal buenos días

Voz 18 20:03 con con Pepa Bueno y Tommy Robredo siguen los también en Hoy por Hoy punto es Cadena SER

Voz 19 20:12 sí

Voz 1375 20:16 lo día de lista para el Mundial ya están elegidos los veintitrés quedó Julen Lopetegui enseguida comentamos la lista eh pero antes el asunto de Griezmann que está muy caliente eh ahora mismo pero a esta hora de la noche estamos de Jesús la llegó la qué tal

Voz 7 20:32 o ahora mismo vayamos a llevo está también hay Miguel Martín Talavera o la tala muy buenas qué tal mano buenas noches está Antón Meana por aquí o la Antón hola qué tal Manu muy buenas estaba Pulido hola Julio en se incorpora

Voz 1375 20:43 todo Jordi Martí hola Jordi buenas noches enseguida en gallego oí pulido para comentar la lista para hablar de lo de Griezmann seguramente muchos estáis perdidos y no me extraña porque puede que hasta Griezmann esté perdido lo último que ha pasado os lo acabo de contar lo primero de dónde viene todo esto pues arranca desde el verano pasado cuando Griezmann flirtea coquetea que si el Manchester que si me voy a ir yo me voy a quedar eh

Voz 3 21:09 y bueno está por ella gallego o la gallega

Voz 1375 21:13 está gallego Bride en sus bueno Pulido también no qué tal buenas noches vamos con lo de Griezmann y con lo de la lista pero es verdad que tenemos que felicitar al protagonista de la noche está por ahí el entrenador Rugby del Huesca hola Mister muy buenas

Voz 20 21:26 qué tal buenas noches como me alegro de tu ascenso

Voz 1375 21:28 móvil pues más alegres

Voz 20 21:31 que realmente bueno al final vosotros sois parte importante negocio hay entes alegra porque bueno pues porque sea por cariño por lo que sea pues también mejor

Voz 1375 21:43 saliste del Girona y estuviste entrenando en el Real Valladolid en el Levante en el Sporting en unos sitios tenido mejor en otros peor pero pero hoy estás certificando que hay madera de entrenador que has cogido a este equipo Hinault por el playoff sino de manera directa a falta de dos jornadas no sé si eso estaba en tu guión cuando empezó la temporada

Voz 20 22:00 la verdad es que obviamente en el guión ya sabes cómo es esta categoría con los tiburones que hemos competido pero sí que es cierto que el equipo creció rápido empezó a hacer muy buen fútbol a ganar partidos con cierta solvencia que no es fácil en esta categoría luego hubo un momento malo donde nos costó sacar resultados los supimos superar todos juntos Si al final yo creo que el ascenso es merecido

Voz 1375 22:24 lo que más me ha sorprendido que no que no porque tuviéramos claro que se venía el equipo abajo sino porque puede a pensar ahora en este momento difícil de la competición también has dicho no sé si en la rueda de prensa que contra los que perdisteis no eran equipos fáciles no

Voz 20 22:37 es que es eso tú lo miraba si perdimos esos ocho partidos perdimos cuatro estamos hablando del segundo el tercero del cuarto el quinto Mi el único partido que hemos perdido en casa con un Sporting que vino un estado de forma sensacional hasta cierto punto obviamente nosotros seguíamos corrigiendo cosas porque hacíamos cosas que que podía hacerla mejor eso no no lo voy a negar pero nunca perdimos la perspectiva de de que podíamos volver a recuperar el nivel sobre todo transmitiendo pues bueno la exigencia que transmites como entrenador pero ese punto de tranquilidad para que los jugadores uno perdieron la confianza

Voz 1375 23:10 qué te ha dicho el presi has hablado con él

Voz 20 23:12 que se ha dicho pues está yo no hace falta que me diga mucho porque sé que lo que siente esto lo que supone para el para todas las

Voz 1375 23:21 lo da para todos los oscenses para vida

Voz 20 23:23 hacia es ya nos lo han hecho llegar en el día a día todo el año de la responsabilidad que teníamos de intentar cumplir este sueño en el momento que lo provocó vamos no sabíamos que si no lo provoca vamos tampoco hubiera pasado nada pero al provocar ese momento eh había que culminarlo imagino que estás al tanto

Voz 1375 23:38 la gente ha echado a la calle en Huesca no a celebrar el ascenso

Voz 20 23:41 entre otras cosas porque tengo a mi ahí

Voz 1375 23:43 eh ya años tiene el recojo a la altura de doce pero bueno ya es un poco bajo te voy a pero está ahí y que te ha dicho el retén cojo

Voz 1145 23:51 no no no no eso no habla con él han cogido el móvil aún he tenido

Voz 20 23:55 tiempo pero bueno yo estoy seguro que lo está disfrutando con sus compañeros de equipo de clase con toda la ciudad que que vamos no se tienen que dejar nada y que viva en este momento con alegría y felicidad que hay buen momento es que ya sabemos que en la vida hay momentos malos hay que aprovecharlos bueno

Voz 0235 24:11 hay que celebrarlo Rubi y ahora todo

Voz 1375 24:14 pendiente de tu futuro quedan dos jornadas tú dijiste que hasta que no se aclara el panorama no ibas a decir nada lo tienes decidido

Voz 0235 24:19 sí aunque no unos días donde ni ni pero lo tienes decidida

Voz 20 24:22 era un trabajo en un club como bien sabéis que tiene una agencia de representación que que también está implicada como es espetó a esa parte de la agencia once es pues bueno ellos han ido gestionando todas las cosas y ahora supongo que será el momento de acabar de de los todo

Voz 1375 24:40 sea primer ascenso bosque a Primera no vas a estar

Voz 20 24:42 no lo sé no lo puedo decir yo creo es un día para para para celebrar no va a celebrar hoy hasta ahí sí Rubio está bien y si no está Lo importante es que la Sociedad Deportiva Huesca está en Primera

Voz 1375 24:53 sea que no lo tienes decidido todavía bueno estamos en ello

Voz 20 24:56 no es que no he querido ni darle bola mi agente mucho sea obviamente alguna cosa vas hablando no te voy a engañar no estoy vamos el dedo me han dicho que igual anuncia Anllares

Voz 1375 25:04 Espanyol digo no

Voz 20 25:05 pero no sé pues si bien tendrán que decir ahora las cosas también

Voz 1375 25:09 no anuncian sin saberlo del todo eh oye que importante de la temporada no con mucho con sus dieciséis goles con Gonzalo con los dieciséis goles con el plantilla aunque ha conseguido tener ahí que sacándole hasta la última gota lo que tenía no

Voz 20 25:23 sí ha sido muy fácil el no fácil conseguir los sino trabajar con esta gente ha sido espectacular desde el primer momento que llegamos a la pretemporada los ojos abiertos las oreja las te receptivas con ganas de crecer con ganas de hacer algo diferente y la verdad es que es para estar orgullosos porque hemos dicho nosotros con el con los medios que teníamos o hacíamos un vestuario muy fuerte a nivel de de de hermandad desde estar juntos unidos hora hubiera sido imposible ellos y estos gracias a ellos

Voz 1375 25:54 eh a celebrar los que ya hablaremos con más calma muchas felicidades te lo mereces si enhorabuena por ese trabajo cuando queráis a un abrazo muchas veces hasta luego al entrenador del Huesca que esta noche ya es entrenador de Primera división a falta de dos jornadas Luis cerramos ahí en el Anxo Carro ya veremos a ver qué pasa con futuro de Rubi pero tú cómo lo ves más fuera que dentro si no pero

Voz 0235 26:12 no no por nada eh yo creo que Ruby que es un entrenador que

Voz 4 26:16 ha hecho mucho en esta temporada pero había hecho ya mucho por ejemplo el año pasado en el Sporting que estuvo a punto de salvarlo de faltó un poquito en otros equipos como las preguntado tendría ha tenido más o menos suerte y creo que el futuro de Rubio está más lejos que dentro del Huesca pero bueno eso lo veremos es decir como él ha dicho el Huesca se mueve bien en este terreno a la hora de fichar jugadores importantes baratos que pueda aportar muchas cosas al fíjate el gran descubrimiento que ha sido tiene diecinueve años recién cumplidos jugador colombiano cedido se ha metido dieciséis goles pero es que ha estado más de dos meses de baja es decir que es que también eso hay que contarlo no pero bueno yo creo que hoy es día para saborearlo para disfrutarlo y a partir de mañana yo creo que sí que ya vamos a empezar a pensar mucho en en la temporada que viene que esto es un sueño para Huesca estar en primera división y que desde luego el equipo se lo ha ganado en el terreno de juego

Voz 1375 27:03 cerramos con Luis días y con este sonido que tenía lugar en la rueda de prensa cuando estaba hablando

Voz 0235 27:08 lo que demuestra la comunión que hay en ese equipo con esta plantilla y con ese

Voz 1375 27:13 entrenador esto pasará cuando está hablando Ruby en la sala de prensa

Voz 1145 27:15 Marca diferencias para el mismo equipo se mantenía

Voz 21 27:19 Geo

Voz 1887 27:26 ahí aparece la plantilla del Huesca Se acabó la rueda de prensa será levantado Rubí acabado votando bailando

Voz 1375 27:32 los ellos lo dicho enhorabuena al Huesca que ese equipo de Primera un abrazo Luis hasta luego saludo gracias hasta luego o enhorabuena a todos los oscenses y aficionados de el equipo pausa y analizamos la lista de Julen Lopetegui en el larguero los últimos movimientos en torno al futuro de Antoine Griezmann

Voz 23 27:53 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus comisiones comisión de apertura cobró un banco comisión de subrogación recobran banco cambia hacia otro comisión por cambio de condiciones la que te cobren Baco

Voz 24 28:03 pero si buscas hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco que no te cobra comisiones elige bien

Voz 18 28:10 el grupo Texas naranja de ING elige entre variable mixta con el precio que buscas cero

Voz 10 28:15 bueno ilusiones encuentra la punzada es te imaginas elegirá entre un fin de semana en París o uno en la fiesta tela lo colegir entre el coche de tus sueños o un súper deportivo pensado para elige entre acertar o acertar ahora tiene las condiciones excepcionales

Voz 1375 28:34 además subcontratista de dieciocho mil setecientos eh

Voz 10 28:37 los descubre en la red de concesionarios Honda

Voz 25 28:47 en Radio Madrid ciento cinco punto cuatro F M ochocientos diez

Voz 17 28:51 Onda Media

Voz 10 28:53 Radio Madrid punto es

Voz 26 28:56 de esta primavera tuvo clase a doscientos ahí dejé Style de Mercedes Benz un sueño hazlo realidad con motor estrena tu Mercedes Benz Clase E AMG Style con dos años de mantenimiento gratuito por sólo ciento cincuenta euros al mes en XXXVI cuotas de entrada de sólo ocho mil noventa y cinco euros a las veinte unidades disponibles para unos pocos afortunados consulta condiciones Yvette porque intuyo sólo en Motor concesionario oficial Mercedes Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes

Voz 9 29:25 oye Guaje esto son bueyes Neeson solo

Voz 27 29:28 si quieres disfrutar de la mejor carne de buey solo hay un sitio en Madrid el rincón asturiano dos de la calle Delicias veintiséis su ganadería propia le garantiza auténtica carne de voy durante todo el año de la ganadería su plato teléfono noventa y uno cinco treinta ochenta y nueve sesenta y ocho

Voz 1145 29:45 y que no te den vaca por muy la agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto

Voz 28 29:51 de arrendamiento el tranquila del servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrar los idea ofrecer gratis el certificado energético practiquen tranquilizar con la agencia de tu teléfono gratis novecientos veinte veinte once

Voz 1145 30:15 Agencia Negociadora del alquiler punto com

Voz 10 30:20 este año el salón va a estar bien el nuevo tuareg es espectacular

Voz 29 30:23 bueno es una pasada coméis visto llegó el paquete suspensión neumática agresión nocturna Hellboy Piqué diseño interior foie no puedo esperar a verlo el nuevo tú eres ya está dando que hablar

Voz 30 30:34 tiene descubrirlo al Salón del Automóvil del veintidós al veintisiete de mayo JT un Volkswagen con condiciones especiales consigue tu entrada gratis hasta fin de existencias en tu concesionario Volkswagen de la Comunidad de Madrid

Voz 19 30:52 a ocho meses de competición doce

Voz 18 30:57 dos ochenta minutos resultaron para alcanzar una nueva final este sábado desde las cinco de la tarde una hora menos en Canarias Carrusel Deportivo desde tíos para vivir en la final de la Champions League Real Madrid Liverpool los la llegada de los idus once las aficiones in a última hora para contarte

Voz 31 31:52 un culo

Voz 1375 32:07 las doce y dos minutos estamos en el larguero en el día de la lista de Julen Lopetegui y en el día en el que sean

Voz 7 32:13 parado los rumores en torno a Antoine Griezmann ahora nos cuenta Javier

Voz 1375 32:16 lista de Julen y os pregunto a todo si os falta alguno sí

Voz 7 32:18 sobre alguno

Voz 3 32:19 pero sobre lo de Griezmann que acaba de poner ese mensaje Antoine

Voz 1375 32:25 desde Francia que es donde está desaparecido después del partido ayer el final de Liga supongo que a meditar y a esperar a ver qué qué qué decisión hace oficial en los próximos días pero ha colgado ese tuit poniendo eh la foto de la Europa League dándole un beso con la camiseta del Atlético de Madrid y dos corazones a eso le ha contestado como digo Suu su mujer Erika chilena poniendo un me gusta también le ha contestado Gabi capitán del Atlético de Madrid en Instagram respondiendo amigo yo te doy las gracias por tu implicación te quiero mi equipo todo esto

Voz 0235 32:54 después de un culebrón que parece interminable que decía antes

Voz 1375 32:58 hablar con Rubio el técnico del Huesca que seguramente tenga confundidos algunos no me extraña porque hablas con el entorno azulgrana y con el entorno rojiblanco y aquí nadie tiene la sartén por el mango todo probablemente porque Griezmann tampoco lo tenga claro eh el verano pasado se quería ir al final no se va a ningún sitio se quede en el Atlético de Madrid pero empieza la tiempo cada habla el Barça con él y le da su palabra al Barça eso es lo que ha pasado ya han continua o los meses pasando sin que hubiera ninguna novedad todo el mundo daba por hecho en Barcelona y muchos lo siguen dando a esta hora de la noche que Griezmann va a jugar en el Barça la próxima campaña todo ha ido así con algún contacto de vez en cuando como ya dijo amor como ya deslizó Bartomeu como ya dijo Luis Suárez y eso hace que el Atlético ponga el grito en el cielo sale Miguel Ángel Gil dice estoy harto del Barça de su comportamiento pero que ha cambiado que el Atlético gana la Europa League el acoso y derribo del Atlético es brutal por tierra Mariaire no sólo desde el punto de vista de la pasta de los casi veinticinco millones limpios que el año casi diez más de lo que le dan en el Barça sino porque el miércoles por la noche que es cuando el Atlético gana la Europa League dos días después el viernes van al domicilio del futbolista Miguel Ángel Gil Andrea Berta el Cholo Simeone los tres a casa de Griezmann de esa reunión que se produce de esa cumbre que se produce el viernes en casa de Griezmann sale un bueno sí prácticamente un si ese prácticamente un si se convierte en un si ayer a mediodía de manera verbal Mecano luego pasa lo que pasa en el partido entraba Griezmann se produce en unos pitos porque parte de la afición entiende que ya lo tiene hecho con el Barça hay algunos L pita y eso hace que Griezmann no son unas imágenes de un vídeo esta tarde en el día después eh prácticamente se le saltan las lágrimas se ve como Fernando Torres en un momento les dice tú tranquilo que a ti no te vamos a recriminar nada intentando calmarle Torres a Griezmann con los ojos decididos el francés sorprendido no mareado pero sí sorprendido porque algunos aficionados Le piten cuando le había dicho a mediodía al Atlético que se quedaba es más está tan dividir no todo en el entorno de Griezmann que hasta sus paz les prefieren que se vaya al Barça y su hermana y representante y su mujer prefieren que se quede en el Athletic así que imaginaros cómo está la cabeza de Griezmann que repito al Barça le ha dicho que va a jugar allí pero todavía no es jugadoras aunque algunos lo ven clarísimamente eso es lo que está pasando ahora mismo después de esta foto que ha colgado en Instagram muchos dicen pero bueno qué va a pasar con el futuro de Antoine Griezmann pues ahora mismo nadie lo sabe ahora mismo nadie sabe qué va a pasar con el futuro de Antoine Griezmann creéis que esta foto cambia algo y lo que le ha dicho Gabi y que haya colgado esta foto con la camiseta del Atlético dando la Copa de la Europa League poniéndose los corazones ahí sí

Voz 3 36:01 o no Gallego Jordi Talavera Meana

Voz 1375 36:04 Pulido bueno creo que yo lo que creo

Voz 0919 36:06 perdón yo lo que creo es que si si como ha contado Talavera esta tarde acabas de contar tú el domingo antes de jugó salir a jugar al Metropolitano había dicho si me voy a quedar casi seguro noventa por ciento lo tengo claro etcétera etcétera mil personas silbando en el Metropolitano no pueden cambiar esa opción porque sería ridículo fue un porcentaje minoritario el que silbó no te vas a echar atrás por eso sí de verdad interiorizado la decisión de soy feliz aquí

Voz 4 36:39 quiero seguir en este proyecto si fue Miguel Ángel

Voz 0919 36:41 que a su casa el Cholo le convencieron por eso por porque haya unos cuantos que eviten no te puedes echar atrás sería una cosa ridícula

Voz 1375 36:50 Talavera lo que pasa es que cuando

Voz 1576 36:52 lo que Griezmann te lo contó ahí sentado en El Larguero Manu Diego Godín cuando hay lo pasó peor seguramente fue cuando le dijo en noviembre diciembre le dio su

Voz 1145 37:04 la habrá al al Barcelona no llegaba

Voz 1576 37:06 esa entente con el Barcelona era cuando había tenido el desencuentro con la grada cuando él estaba muy dolido no sólo por los pitos sino por algún insulto a Elia

Voz 1375 37:16 la familia en en algún sitio

Voz 1576 37:18 yo cada uno sentimos cómo sentimos yo soy de la opinión de Gallego yo creo que si tú has tomado una decisión no creo que debe cambiar

Voz 1375 37:25 la la opinión

Voz 1576 37:28 que los pitos y sobre todo cómo han cerrado filas tu entrenador tu club y sobre todo tus compañeros pero sí entiendo que a él estas cosas le afectan mucho si cuando se acerca a Torres en el campo y le dice a no te vamos a reprochar nunca nada aquí te necesitamos de verdad el cuando le dice eso Fernando se pone a llorar en Sevilla que hemos visto del día después bueno pues lo que está claro es que él tiene un cruce de sentimientos y creo que tiene un cacao dentro importante yo ahora mismo yo creo que nadie del entorno Antoine Griezmann y me refiero a los que han compartido hasta ayer vestuario nadie sabe ahora mismo a ciencia cierta lo que va a pasar con Antoine Griezmann Si se va cada vez mayor porque con el Barça pero muchos de ellos a mediodía ayer en la comida en el hotel antes del partido que les dijo que se quedaba ahí tenían claro que sigo aquí

Voz 1375 38:14 claro por eso tiene más sentido lo que ayer vimos de Godín con el megáfono no en el Wanda Metropolitano cuando veíamos a Godín que le decía a los que algunos que pitaban no pintéis que se queda que decíamos bueno esto será para que no piten pero no había algo más hay es que algunos de los capitanes conocían lo que había dicho Griezmann a la directiva que es que se quedaba en Barcelona algunos lo ven Jordi como que está intentando quedar bien con el Athletic pero que la decisión la tiene tomada y no va a dar marcha atrás

Voz 0985 38:39 bueno como Si esto los pitos pudieran servir de excusa para recabar en el Barcelona a mí en este culebrón del caso Griezmann me costaría de me gustaría mano recordar dos hechos dos hechos que sea se han producido hechos contados por la Cadena SER la SER contó que el Barça comunicó al Atlético de Madrid su disposición a pagar la cláusula visto que la negociación no prosperaba cuando tú comunica sexta intención a un club como el Atlético de Madrid se supone se supone que tienes bien cerrado el acuerdo con Griezmann además el Barça como también contamos aquí a través de Juan de Dios Crespo sabe que no hay posible denuncia ante la FIFA al tratarse de un contencioso de carácter nacional y además hemos conocido hasta dos contactos reconocidos por amor por Bartomeu ya a partir de aquí me pregunto pero bueno una decisión de este calibre que supone o puede suponer dar el salto a uno de los equipos más grandes que existen como es del Barcelona a jugar junto al mejor jugador del mundo que es Messi que ayer le hizo una declaración de amor por la motivación que supone jugar con el mejor del mundo esto esta decisión quizá una de las más importantes Grid de Griezmann puede depender de que un grupo más o menos reducido te sirve en el Wanda

Voz 1375 39:56 claro fíjate cómo responde Griezmann a esa declaración de amor de Messi con una declaración de amor a la Copa Europa League ya la camiseta del Atlético poniéndolo en Instagram que no tenía ninguna necesidad de hacerlo llegados a este punto no pero pone eso hace unos minutos yo

Voz 32 40:10 a esta hora quería ponerme en la piel de aficionado del Atlético de Madrid que cada noche se asoma al larguero para escuchar la última hora de el posible fichaje de Griezmann por el Barça o de que Grima se queda en el Atlético de Madrid fijar lo que llevan escuchando los aficionados del Atlético Madrid del futuro de Griezmann de unas cosas de otras de esquí se queda se va Z lo último que antes del partido le comunica a sus compañeros que se va a quedar la directiva lo penúltimo que los pitos Le están haciendo pensar que se quiere marchar lo último lo último lo último coloca una foto en la que te da un beso a una copa y corazones ahora el aficionado y tiene que escrutar que quiere decir Griezmann con esa foto

Voz 1284 40:53 herida que que yo lo que digo es

Voz 32 40:56 por tan difíciles esto sea tan difíciles

Voz 1284 40:58 pero para él y para los mayores del Atlético de Madrid más allá del culebrón Atlético Madrid lo que tiene que erró si ésta parecía perfecto pero Jorge el Atlético de Madrid lo que tienen que poner de gemelos vine por favor nombres que lo más importante rebate

Voz 1576 41:14 los jugadores del Atlético del dos y del Atlético Madrid lo que tiene que pone una balanza es el rendimiento de Antoine Griezmann es que nadie con la camiseta del Atlético de Madrid cuatro temporadas consecutivas

Voz 1284 41:23 los seguidores del Athletic goles el cuenta que que quieran saber lo que que

Voz 1576 41:29 el Astur yo tampoco yo yo estoy intentado

Voz 32 41:31 no ponerme en la piel de la fijará el Atlético a Eric que lleva semanas lleva meses eh viendo cómo es su jugador más importante anda un día filtrando que si se va a otro día filtrando que se queda ahora que me molestan los pitos hará colocó una foto con unos corazones por favor tan difíciles esto sea un respeto a la afición del Atlético de Madrid oiga me quiero ir del de lo habitual y no pasa nada váyase usted del Atlético de Madrid me quedo pues me quedo pero este juego de hoy cuelga una foto ahora me enfado porque me pitan ahora digo que sí que me quedo ahora

Voz 1145 42:02 por favor pero estoy estoy con Pulido al cien por cien al cien por cien irán era raro que no bienestar

Voz 0231 42:09 en esta silla en la que estoy sentado en el estudio estuvo hace un año Antón harías

Voz 1375 42:13 sí

Voz 0231 42:13 me parece que es mucho más maduro en el campo que fuera del campo me parece que lo tienen mucho más claro delante de la portería está más pendiente de la NBA de tomar mate de llevarse bien con Godín de ser hermano uruguayo quiere ser claro con su futuro si es que no pasa nada porque te vayas al Barça pero es que este juego que está haciendo es jugar a dos bandas para quedar bien con todo el mundo ingeridas mantiene que saber que con todo el mundo no va a quedar bien va a dejar tirado o a la afición que le quiere o al club que le ha puesto una oferta mareante y al que le dio en teoría un sí entonces Relief mantiene que darse cuenta cuanto antes que va a quedar mal con alguien y que eso no lo puede remediar pero

Voz 1576 42:51 yo creo que este esté poniendo hay que yo no digo que no te da Pulido razón con estos dimes y Vicente y con este vaivén que ha habido pero que aquí lo importante es el rendimiento y aquí lo que ven los aficionados del Atlético de Madrid también es lo que dice Fernando Torres ayer local a nosotros otras veces lo que ha dicho el capitán Gabi lo que ha dicho Diego Pablo Simeone que para todos los atléticos es el Mesias Si algo ven Hidalgo dicen ya han pasado muchos jugadores será por algo

Voz 0231 43:20 será porque es un profesional al menos en el que

Voz 1576 43:22 campo intachable

Voz 1284 43:24 a ver si había dudas exacto

Voz 1576 43:27 pues pues jugador El Vestuario gran parte como decía gallego al principio gran parte de la masa social del Atlético de Madrid entiende que él por falta de madurez como decía Meana porque no ha tenido muy claro porque le han mareado por lo que sea se ha podido equivocaron equivocar pero aquí lo al final lo importante es la solución la soluciones con todo esto que ha pasado Griezmann es fundamental para el crecimiento inmediato del Atlético de Madrid y poder estar más cerca de lograr

Voz 1145 43:53 sí sí es que no tiene más discusión pero bueno y aunque esto también lo es que claro

Voz 1284 43:58 del rendimiento el rendimiento de Griezmann es lo único que no discuten

Voz 1375 44:03 San Petersburgo

Voz 1284 44:04 sí replicó pero es que para mí es lo más importante para todos

Voz 0985 44:09 lo repito yo diciendo que el Barcelona lo considera fundamental para recuperar fortaleza en Europa donde ha sido abatido por tres veces consecutivas se considera fue precisamente por eso se pelean por él por por eso suelen y una cosa realmente en el Carrusel deportivo yo lo estuvo escuchando había un gran temor preguntaban que habrá una gran pitada ahora cuando salga Griezmann esto nos lo preguntábamos nosotros os digo una cosa sinceramente sabiendo en la comida que había dado un sí que ese sí se había trasladado a la junta directiva más alto nivel quizá una forma de desactivar lo que todos nos temíamos en el Carrusel Deportivo que acabó sucede sucedía no era de alguna forma dejar caer que Griezmann estaba por el si todo esto es una gran confusión bueno pero pero pero coincidamos o no haberlos sacado Juan coincidamos en uno

Voz 0919 44:56 hecho la cosa cambia en una semana porque hace una semana nadie daba un duro porque Ingrid más

Voz 1284 45:03 te iba a quedar en en el Atlético sí

Voz 1375 45:05 verdad que ahora parece que a Gallego que han aumentado las opciones parece digo hoy que han aumentado las opciones o que el Atlético que antes estaba absolutamente vendido ahora no lo que dice ni defienden desde el Atlético de Madrid es algo que contamos aquí que hace tres meses que no piensen en el Barça que se lo vamos a poner fácil y en eso llevan en el Atlético de Madrid que no están sorprendidos en absoluto de lo que están haciendo aunque es verdad Gallego que desde principio ha vendido lo que todo el mundo ha vendido

Voz 0919 45:31 el Barça que daba su palabra evaluar que sí estaba hecho que si puede haber un compromiso que sí puede haber una cláusula de penalización etc etcétera en las últimas cuarenta y ocho setenta y dos horas correr de la Europa League algo ha cambiado y ese cambio es a favor del Atlético de Madrid yo estoy mirando ahora repasando la foto que ha colgado

Voz 32 45:49 realmente un jurista que va a decir dentro de unos días cuando que se marchará lehendakari cuelga una foto dándole un beso a una copa y dando corazones

Voz 1284 45:58 eso quiere decir que Griezmann pertenecen al género pueden interpretar los esto interpretan tomamos esta lista grande de Neymar bueno pero pero pulirlo no tienes que haber obtenido por eso te quiere mucho al Athletic interpretarlo

Voz 32 46:17 pidiendo que

Voz 1284 46:18 que que interpretar pero interpretar lo que piensa

Voz 1576 46:21 Mann no lo podemos hacer ni tú ni yo solo puedo hacer Griezmann yo lo que te decía antes y lo que te vuelvo a repetir ahora que lo que sí se puede interpretar en este caso ver y disfrutar es su rendimiento que el comer y más volátil Homero Boabdil pero yo lo que te digo es que al aficionado yo lo lo lo que creo que le debe importar más afinidad de Atlético de Madrid no es si ha puesto dos corazones medio esta copa que significará pues mira este guiño pues sólo ha habido la calma

Voz 1284 46:47 sabe lo que importa de la afición esté diez

Voz 1576 46:49 nueve goles y que ha sido uno de los grandes artífices