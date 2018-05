La historia del Evangélico Fútbol Club: si no estudias, no juegas

Voz 1 00:00 pues Raúl somos todos

Voz 1806 00:12 pues te voy a hablar de del evangélico fútbol eh es un equipo muy peculiar de de un pueblo de Torrent cerca de Valencia unos nueve kilómetros y donde hay un barrio con un entorno desfavorecido que pues la la la en tú los niños crecen ahí pues imagínate un barrio el típico que donde hay mucho trapicheo donde se pueda haber delincuencia drogas etcétera vas por la calle Yves incluso objetos pues de los pues televisiones todos los estudios etcétera centró esa

Voz 3 00:48 a a una persona en este caso

Voz 1806 00:50 a Javi Noguera se le ocurrió a través del fútbol pues educar a esa a esos chavales para sacarlos de la calle mucha Carles de ese entorno creó el evangélico Fútbol Club si ven en medio de esa vorágine de

Voz 1189 01:05 el poder hacer un campo de fútbol porque el campo de fútbol de tierra estaba abandonado le pidió el terreno al Ayuntamiento logró que un patrocinador este caso fue de calor el que les pusiera en un campo de césped artificial empezaron a construir los vestuarios una aula donde estudios porque los chavales hay entre otras cosas

Voz 1806 01:25 hay optó por meter de presidente también a José Enrique que José Enrique es el padre de José Enrique el jugador del Liverpool Liverpool Zaragoza etcétera no y la labor que están haciendo a través del fútbol ahí en ese en ese equipo es es es el Mundial es terrible

Voz 1189 01:43 te podíamos contar muchas cosas pero mejor que no lo cuenten

Voz 1375 01:46 sí está Javier Noguera que es el fundador del equipo de evangélico Fútbol Club está jardines futbolista que te da una lista está José Enrique que es el padre del futbolista abrirlos Enrique entre otros y que es el presidente

Voz 1806 01:55 es el presi están los dos por ahí

Voz 1375 01:57 hola Javier buenas noches hola buenas noches qué tal hombre un saludo y un placer gracias por estar en El Larguero a esta hora de la noche un privilegio y estaba de José Enrique el presidente del globo hola José Enrique

Voz 4 02:08 hola buenas noches buenas noches

Voz 5 02:11 pues qué bonita historia nos cuenta

Voz 4 02:13 cuenta Raúl y hay

Voz 1375 02:16 qué bonita idea sobretodo no Javier qué parte un poco de ti de decir bueno estos chavales hay que recogerlos de alguna manera con el deporte como excusa hay que ayudarles no eso es lo primero

Voz 5 02:27 sí yo creo que el deporte es la herramienta que que sirve para para conectar con los chicos del barrio y inutilizar empezamos el el trabajo con una con un lema no con una excusa era una hora de estudios por por una oreja deporte y así empezó el proyecto muy bien y fue fue fantástico oí de hecho pues llevamos diez años trabajando con con muchos niños cada son jóvenes con generaciones que van surgiendo cada vez nuevas

Voz 1375 02:52 de queda a los chavales de quedamos tengamos

Voz 5 02:55 los cuatro años ya empezamos a trabajar con ellos hasta que va en el que incluso juego yo

Voz 6 03:00 y mucho a los niños que empezaron hace diez años eran

Voz 5 03:02 niños de diez nueve años pues ahora sí diecinueve veinte veintiuno y son ahora los entrenadores los voluntarios Si las personas que están conmigo bueno trabajando en el proyecto

Voz 1806 03:14 José Enrique y con qué tipo de de personas soso os juntáis allí en el equipo no qué qué tipo de problemas hay dentro yo desde el equipo de fútbol del entorno

Voz 6 03:28 pues sí la verdad es que es un es un equipo muy especial para mí porque la mayoría de niños que tenemos nosotros son niños de exclusión social aunque hay de todo hay niños que también tienen su padre pero muchos de ellos pues lo tienen padres au tienen unos padres tienen problemas de drogas o incluso hay algunos que están en las cárceles como bien ha dicho Turull Raul estamos apegados a un barrio de ahí de Torrent pues que hay mucha necesidad los barrios pues como hay en todas las ciudades más méritos que nadie quiere pasar por esos barrios lo pero bueno ha cambiado mucho estos últimos años Estalella al trabajo que se está haciendo nosotros no sagrada mucho porque se le un buen fruto y la verdad es que que es este tipo de de de jóvenes que trabajaban unos jóvenes que necesitan codo también alguno de vosotros también vivimos no ese esa juventud pues un poco perdidos

Voz 1806 04:36 claro porque José Enrique tú mismo que es el ejemplo eres el presidente tú ya lo viviste en tus carnes esto

Voz 6 04:43 sí sí yo ello pues por circunstancias de la vida yo soy hijo de emigrantes Mis padres emigraron a Alemania cuando yo tenía cuatro añitos y bueno yo allí en Alemania pues claro no es solamente el momento en que los padres separados sino que antes que hay de una ruptura de los padres que luego perjudica a los hijos ya está perjudicando en el momento en que ellos ya empiezan a discutir entre ellos yo pues como como experimento dado en en la familia dividida separada como fue con mis padres después de denigrar a Alemanía estuvimos ahí yo nos fuimos cuando yo tenía cuatro años y volvimos alrededor de cuando tenía diez o sea que estuvimos como seis años ahí ya mi madre invitó a separaron Mi padre se quedó allí y Mi madre y yo nos lo hermanos mayores que somos dos hermanos los vinimos aquí a Valencia a casa de los papás de mi mamá de mis abuelos de mi madre bueno tenemos sabemos lo que la necesidad de claro

Voz 1806 05:57 sé que hay ahí empezaste no no digo no sé si a esa edad pero un poco perdido Ica inste también en este mundo que estábamos hablando de de drogas y demás no

Voz 6 06:08 sí sí así es pues es verdad que ellos te bastante con con un muchacho ahí en Alemania y hacíamos bastante travesuras por allí estábamos más en la calle que en casa y esto pues luego cuando los volvimos aquí en España me en un colegio interno por era muy problemático era un niño con mucha hiperactividad lo lo podías en las sillas sentado Ny vamos lo segundo no bueno me llevaron a un colegio Badajoz que en Almendralejo ahí estuve un año me expulsaron de ese colegio luego pues vimos que mi madre la pobre tenía que trabajar para sacarnos a mi hermano y a mí adelante estamos hablando pues fíjate yo soy del cincuenta y siete pues con diez once años pues en los años sesenta siempre sesenta y ocho en mi madre por ahí limpiando trabajando para sacarnos a nosotros adelante yo era un niño que que había experimentado la de manía de pequeño la diva de divertirse con los amigos y pena estar siempre en la calle y esto pues cuando volvimos a Valencia pues pues aquí en Mestalla

Voz 1375 07:31 oye y cuando y cuando tú le dices a los chavales pues mira yo he pasado por esto y soy José Enrique no sé si les dirás pues soy padre del futbolista José Enrique que estuvo en el Liverpool y mi caso es este cómo reaccionan ellos cuando cuando escuchan tu caso

Voz 6 07:43 bueno ellos te miran muy atentos con los ojos muy abiertos sí

Voz 1375 07:48 porque no les hablas de algo que has oido les hablas de tu pero pleno porque cosa Enrique

Voz 1806 07:56 es armada porque llega un momento en que que estás perdido

Voz 6 07:59 claro claro que eso te lleva a vivir

Voz 1806 08:02 sí

Voz 6 08:03 sí sí bueno yo caí en el mundo de las drogas fui heroinómanos durante unos cuatro cinco años pero muy fuerte estuve llegué a psiquiátrico de Bétera ingresado estuve ya con trece años la primera vez reformatorio y luego a los dieciséis años pues ya entre a la cárcel porque entonces con dieciséis años cuando yo tenía dieciséis años entraba en la cárcel no no es como ahora que a los dieciocho igual bueno lo pasé muy mal porque después pues caí en las drogas empezamos con claro y guías a los mayores que decía un viaje con el LSD y todo esto lo oí la primera vez que fuma Moss pues lo de la marihuana no pensábamos que lo hemos encontrado lo que buscábamos esto nos da una risa que lo vea lo pasamos bomba uf esto es lo que buscábamos no y así otros amigos nuestros también pues no nosotros mismos sin con nuestra ignorancia también los introducimos no en un extremo de la droga mira esto es lo que no con al se bebía un cubata

Voz 1806 09:18 es verdad

Voz 6 09:20 está con un estaba vamos a tomar nosotros pues esto era muy parecido

Voz 1806 09:24 claro por eso Javi yo creo que que para que que que para dirigir este club de de la figura como presidente mejor que un que alguien que lo haya dio porque tú estás haciendo esa gran labor con los chavales pero claro tener a José Enrique que lo ha vivido es el ejemplo no

Voz 5 09:41 claro que José es un ejemplo perfecto para que muchos jóvenes niños pues puedan ver que un futuro mejor que que puedas haber otra vivan una vida diferente pues fue en aprovechar su experiencia para para poder ver que pase Dios José ingleses que le ayudó o no para salir adelante y es un ejemplo vivo no para nuestro club que muchos niños y jóvenes lo tienen como como casi como un padre no

Voz 1806 10:09 por ejemplo me Manu es que no sólo hace eso sino que Javi no sé cuántas cuantos chavales ahora del equipo tienes en tu casa viviendo pero cuanto Saura ahí

Voz 5 10:17 pues ahora mismo tenemos vamos a tener ahora mismo tenemos dos iban a mil tres más cinco Si bueno es un es una experiencia muy bonita también pues es muy bien requiere enriquecedora estamos aquí cenamos juntos comemos juntos también me gusta mucho leer leemos mucho juntos La Biblia también nos encanta pasamos rato juntos con con con ellos iban ahora mismo acabamos de estar a hace cinco minutos que están ahí escuchando la radio están ahí escuchando oí muy contento una vida en familia porque eso en estos chicos pues lamentablemente pues no tienen familias ese estructuradas nosotros lo que hacemos pues su su familia mi mujer y yo pues somos como como

Voz 1375 10:57 la Familia se se pues un saludo a los que no se está echando eh algo que estáis ahí pegados a la radio por cierto muy importante también Javier en ese proyecto no sólo jugar sino estudiar no para esos habilita una sala de estudio para que quiera jugar tiene que estudiar también

Voz 5 11:10 si la la idea es que los estudios de la base principal porque la problemática que que tiene un en este caso este barrio muchos barrios con excursiones que son gente increíble gente con un potencial tremendo pero lamentablemente pues la situación que tienen el entorno es muy desfavorecido y no les permite sacar ese potencial y de alguna forma lo que nosotros intentamos es que estos chicos pueden sacar todo su potencial y que el deporte sea la excusa pero realmente los estudios es lo principal

Voz 1375 11:36 y si encima hay un día alguien de la talla de Keylor Navas y os echar una mano pues imagínate cómo se queda los chavales no dar hombre ya estaban no has a veces te has estado no con él hace este fin de semana

Voz 5 11:47 si esta semana este fin de semana hemos estado con él y es una grandísima persona una persona muy humilde que que está siempre con nosotros colaborando es un ejemplo para los chavales porque es una persona muy cercana hemos estado unos días aprovechando con Eli y él es una persona muy inspiradora también igual que Jose

Voz 6 12:06 pues que que chavales y claro eso sí sí

Voz 5 12:12 es una persona crecientemente de hacer algo de publicidad para sacar una película preciosa

Voz 6 12:17 hombre se incluye temas que todos ya verlas muy bonita bueno pues

Voz 5 12:22 en plural es un ejemplo para muchos jóvenes Sprins Prince también muy complicada ya es un hombre que ha llevado al éxito oí es muy muy

Voz 1375 12:28 bueno muy bueno pues nada Javier Marías Enrique qué bonita historia que bonito ejemplo hoy en medio de esta semana de Europa League de Champions más que baile mundial José José Enrique con qué

Voz 1806 12:38 va con el Madrid con el Liverpool caro porque

Voz 6 12:41 hombre yo soy español

Voz 7 12:44 aunque hay ojo tu hijo en el Liverpool con el mal

Voz 1806 12:47 Qorei

Voz 6 12:48 el arreglo es todo yo soy valenciano soy del Valencia Villarreal y Levante primeros del evangélico por supuesto porque los que más lo necesitan hay que estar con los que más lo necesita y luego pues los vamos separando creo gráficamente vamos

Voz 1806 13:07 año les no más del Madrid también yo sí

Voz 6 13:10 hombre que juega Keylor Navas que me acuerdo que él venía hablarle a los otros chicos cuando estaba en el Levante es el de de hecho vamos a abrir una residencia para jóvenes allí apegados al campo de fútbol que se va a llamar la residencia Keylor Navas cardo el él es una persona honrosa ida o no lo vi

Voz 1375 13:36 pues nada José Enrique Javier gracias por estar en contar vuestra historia un abrazo y que vaya todo bien pescado abrazos saludos