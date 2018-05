El Larguero (2º parte / 21/05/2018): el Sanedrín de exfutbolistas, el resto de convocatorias y la historia de Raúl Ruiz

Voz 1 00:00 el Larguero con Manu Carreño doce y treinta y ocho

Voz 1375 00:10 hola Santi Cañizares muy buenas buenas noches he visto esas imágenes y habéis puesto en el en entidades pues con Torres diciéndole a Griezmann no llores envasado Melilla antes la verdad que sí sí

Voz 3 00:20 es verdad que en dos chicos que tragedias pues hacer nuestra mejor fantásticos pero lo de hoy yo creo que ha sido la imagen del año no porque un tipo que viene de ganar el miércoles de hacer dos goles en una final y de provocar un título europeo que no es cosa menor a un club como el Atlético de Madrid que es un gran club pero que no todos los años gana un título europeo no y que que salga el otro día el Metropolitano Hay se encuentre ese silbido de la afición y que el su capitán Torres el chico que está siendo homenajeado le diga lo que le ha dicho no le ha hecho algo así como que levanta la cara que aquí tiene el tú a tú sí que hace falta donde vamos a cuestionar esa cuestionarle a discutir Illes que eso leyó llegar al corazón llorando en el campo como como cómo lloró en el Metro pues a mí sinceramente yo estoy muy a disgusto con con la reacción de la afición del Athletic contrario más muy muy

Voz 1375 01:10 esto igual que el Cholo igual que Javi igual que bueno buenos profesionales que fíjate cómo reacciona el Cholo cómo salen sólo como una furia diciendo a la gente que Face ahora sí ahora se entiende mejor primero

Voz 3 01:19 a ver si es verdad que muchas veces pita uno y el otro lo escucha y pita al otro y a veces pita es muy bien porque pitando no pero Griezmann llegó al Atlético de Madrid traspasar una cláusula de rescisión a la sociedad sea veamos primero donde viene Griezmann y en viene de obviamente chico me ir mejorando a medida que ha ido pudiendo y a medida que he ido haciendo goles y con mucho esfuerzo con mucho trabajo y ahora está en un momento de su carrera que a lo mejor decide quedarse Atlético Madrid o no pero más Griezmann m equipo más fichajes como Griezmann más hombres como Griezmann es lo que necesita el Atlético de Madrid que cualquier equipo ninguna reprimenda sea las reprimendas para el que ficha por una fortuna dinero no juega ningún partido al año quiere tienes que fichar otro supuesto igual eh te cuesta otra vez dinero etc etc etc pero el que rinde si se quiere marchar y dejar ahora más de tres veces de lo que lo que costo y además ha dejado títulos y goles etcétera etcétera como parado

Voz 1375 02:09 no no por favor eh Kiko Narváez hola muy bueno muy buenas Carreño has visto la imagen del día después sí sí lo he visto yo te parece no

Voz 1266 02:16 como le estaba comentando el niño no aquí te necesitamos no te vamos a reprochar nada nunca pues nada que son Gotita que han ido cayendo primero hay que decir que un veinte por ciento de la afición del Atlético de Madrid no es toda la afición mi ni mucho menos lo que pasa es que tú sabe mano que ese veinte por ciento suena siempre mucho más de lo que es la mayoría de del estadio choca evidentemente es obvio después de dónde viene Griezmann también hay que verla a raíz de todo el asunto que anteriormente en el día ante que no estoy dando la razón ni mucho menos hablaban Carrusel me da un miedo que salga Griezmann porque a la gente que al lo mismo no lo va a entender puede empañar lo que es el homenaje en el día de hoy de Fernando Torres tampoco me daba miedo la reacción de Griezmann Manu todo lo conocemos porque también se calienta sí si puede hacer cualquier cosa no sé si ya había hecho el cambio dar oye que yo quiero no entonces era un momento que yo conociendo cómo estaba el tema del goteo que había caido debe de pretemporada hay de todo el día anterior que no había salido a N tú no hablarle a la afición digo siempre va a haber alguno que le toque lo que es el sentimiento y deje de lado lo que es al agradecimiento desde siempre lo comenta hay futbolista que te queda en la retina mano y otro en el corazón con en la retina te puede quedar un crack como es Griezmann que se deja absolutamente todo de que es un ejemplo a seguir para todo los niño Inc John vamos se me cae lo brazo la mano a la hora de de aplaudirle pero yo tenía mi temor porque hay gente que que es un equipo grande le dolía Hay la verdad que no me sorprendió porque era un goteo que que venía de otra pero vamos yo como Atlético hubiese estado aplaudiendo se me cae la mano aplaudieron como él

Voz 1375 03:58 como Atlético luego eh o como se llame eso como gran experto Atlético interpreta es la foto que apostó Griezmann no sé si he escuchado si lo has visto la que ha puesto en Instagram hace nada la puesto casi empezando El Larguero ha puesto una foto en Instagram donde está besando la copa de la Europa League ha puesto una foto en su cuenta instar a un oficial está besando la Copa de la Europa League con la camiseta del Athletic impone dos corazones ya eso le da aún me gusta esos le da la mujer le contesta Gabi diciéndole eres un grande eres un fenómeno te quiero en mi equipo eso cómo lo interpretas Kiko yo que tiene a todos lo Atlético

Voz 1266 04:30 en Chicago contrarrestando pero absolutamente a todo el mundo como a todos lo lo compañero aquí es que desde desde un primer momento la idea no han estado clara se ha ido dando bandazo a todo el mundo lo tiene un día que sí y otro que no sólo que escucha ahora Godín o a todos los compañero a la hora de decirle que contentos estamos qué te quedas sino quédate quédate como pidiendo serlo no sé todo el mundo están ascua todo el mundo no saber realmente si un día parece que está hecho y otro que no el balón está en el tejado de de Griezmann el único que puede decidió tal gente tiene el derecho a decidir como decía ahora Cañete que para eso hay una cláusula del Atlético Madrid firmará Rodri del Villarreal de la moda pagándose a cláusula pero la tiene él en el momento que él no se aclara o no se decida o no lo diga a todo el mundo Atlético lo tiene pues eso con el corazón en un puño ahora lo que hemos contado

Voz 1375 05:30 eso de que lo que ayer les dice Griezmann a la directiva del Atlético y algunos de los compañeros vestuario ves me quedo antes del partido claro viendo Gustavo lo que pasó luego se entiende mejor no que reaccionara así Godín cuando se hoy en los pitos y que el Cholo reaccionara de esa manera como diciendo pero qué estáis haciendo no pintéis que que que no ha dicho que se queda pero claro eso lo sabían ellos era una una noticia interna que no conocía a nadie no

Voz 0749 05:53 creo que hay varias lecturas primero de ingratitud e ante un jugador que lo ha dejado todo y que ha hecho goles importante ha sido solidario sea sacrificado dentro del campo ha sido honrado con su trabajo y que si tuvo algún desliz en cuanto a declaraciones fuera del campo pero no en el propio campo donde siempre fue un jugador muy muy solidario y muy trabajador en ese sentido la gente se lo tomó por las declaraciones no por el nivel futbolístico de ha tenido Griezmann todo este te esta temporada que fue creciendo que fue de menos a más y creo que en ese sentido es la ingratitud de agentes no reconocerle todo el sacrificio que ha hecho lo bien que lo ha hecho dentro del campo de juego la gente lo que quiere es ya de de un ABS decir te vas o te quedas no IESA la realidad yo creo que ni él sabe que es lo que va a ser eso ese lo que interior

Voz 1375 06:42 mente siento no por un lado tener el Fútbol Club

Voz 0749 06:45 Aaron aún posible llamado de su gran capitán cómo puede llegar a ser Messi de la directiva y un dinero importante que pueda haber sobre la mesa y por otro lado el sentirse importante Él sabe quién era Atlético Madrid iba a ser un jugador muy importante y lo van a rodear de gente Hypo importante y esa la sensación que uno desde afuera percibe no por un lado me quedo por un lado me voy bueno ahora digo que Si bueno pero si los silbidos M afectan y él es el primero que tiene mucho lío en la cabeza estos día le van a venir muy bien independientemente de sus compañeros y el Cholo estén haciendo todo lo posible para que se quede porque dentro del club Él es un estandarte y puede ser alguien muy importante para el proyecto deportivo que quiere hacer el Cholo Simeone Atlético Madrid pero él es el que se tiene que aclara las ideas antes que nadie

Voz 1375 07:32 eh he dicho que en el Atlético lo están esperando a ver qué respuesta les da

Voz 4 07:37 sí ha contado

Voz 1375 07:40 o Xavi Campos en el club de la Millán ni en Catalunya Ràdio que las personas del Barça que están bueno al frente de esa operación de el posible fichaje de Griezmann están intranquilos eso es lo que ha encontrado hace un ratito en Catalunya Ràdio cuenta Xavi campos que suele estar bien informado en el en torno de del Barça sea parece que hay un poco de intranquilidad en la directiva del Barça por ver los últimos movimientos de Griezmann y De el Atlético de Madrid está una leve

Voz 0301 08:09 no la Bruno qué tal qué tal mano buenas noches y os voy a preguntar a Cañete a Kiko ya Gustavo por la

Voz 1375 08:13 la lista de Julen Lopetegui Si os falta sitios sobra alguien que es aparece si os gusta signos gusta echáis de menos alguien en esa lista de veintitrés

Voz 1266 08:21 pero Bruno ha habido otras listas hoy

Voz 1375 08:24 hoy para empezar la de Argentina hay sorpresa en la de Argentina no

Voz 0301 08:27 bueno sí sorpresa medias eh yo creo que estaba bastante claro que que no iba a entrar Hardy recordamos en máximo goleador junto con inmóviles de la liga italiana con veintinueve tantos se ha quedado fuera hay noticias importantes como que finalmente sigue entra a la como que entra Iguain pero bueno la la lista de veintitrés de Sampaoli hoy es otra demostración más de que viene dando bandazos técnico a mi me gusta mucho Sampaoli pero es verdad que el primero dijo que tenía que ser su delantero centro y le puso de titular y ahora no acaba ni siquiera yendo entre los veintitrés convocados prescindía de Higuaín y al final Le Le lleva lleva por ejemplo Ansaldi que no había entrado en sus planes Armani que no había sido convocado hasta ahora el portero de The River Plate finalmente ha entrado en definitiva bastantes novedades en en Argentina que parece que va a jugar con una defensa de cuatro finalmente cuando había jugado muchas veces con con defensa de tres en definitiva mucha variación pero sobre todo esas noticias de que no va a estar en el Mundial

Voz 1375 09:25 Isidre Brandes Gustavo no

Voz 0749 09:28 no no no me sorprende nada sea de de Sampaoli de la lista de la selección era lo que se esperaba la única duda o la única posibilidad que podía haber entorno a la delantera de la posibilidad de que pueda ayudar a ir a la selección estaba dentro primero en esa lista tan grande que había hecho Sampaoli de puede porque era un pedido popular a falta de que si en algún momento faltaba Messi yo creo que Condi bala que se decanta Sampaoli después del partido frente a España esa la la realidad no puede que no esté Messi frente a España el único más o menos parecido que puede hacer de esa función recogiendo el balón de de izquierda jugando en la mediapuntas llegando al área contraria teniendo que alimenta a los delanteros la diva en ese partido en los tuvo in obtuvo Messi tampoco y Argentina no sólo eso no por supuesto el afectó muchísimas cosas primero España fue superior Argentina y cometió muchísimos errores pero yo creo que ahí se decantó por Dívar no publicar di porque Carling cuando jugó no lo hizo bien esa es la realidad al partido que estuvo en las eliminatorias no lo hizo bien icónica Ray no sólo es un tema futbolístico sino también eh yo creo que de

Voz 1375 10:35 de vestuario de vestuario y a nivel popular

Voz 0749 10:38 Arno el tema de la mujer no la ciudad en absoluto el tema de las redes sociales tampoco independientemente haya sido el goleador eh de la Ser italiana independientemente de su jugador que para mí es muy bueno en su fusión de goleador pero en torno al vestuario no gustó en ningún momento todo lo que hay en torno a él y eso es lo que Sampaoli yo creo que también en buena medida ha tomado respecto a la posible convocatoria de más mano es todo lo que se preveía no tanto el portero que era el pato Humain puso ahí a Armani también por un pedido popular por hubo muy buenas actuaciones pero es era todo lo previsible que tenía Sampaoli

Voz 1375 11:12 Argentina que sería rival nuestro en cuartos hipotético rival en cuartos de final del Mundial Si España que la primera y Argentina que va primera ahora te pregunto por las novedades de Bélgica y Croacia que también hay pero Cañete Kiko y Gustavo la portería De Gea Reina Kepa portero

Voz 3 11:26 más que correcta yo creo que los dos mejores para AMISOM Reina in De Gea hay y luego lo normal es el que el tercer portero son portero joven que en un futuro pueda estar ocupando esa portería la selección y ahora mismo el mejor colocado para mí es que para no tiene sentido yo creo llevar un portero veterano de tercer portero al menos yo la encuentro menos sentido no que no te has sentido el encuentro menos sentido llevan un portero veterano y mucho más se llevan un hombre que lo que empieza a vivir este tipo de experiencia que quizás algún día si si mantiene su progresión pues se al portero de la selección

Voz 1375 11:57 eh Kiko Ibooks alguna objeción a la portería a ver qué se parece que se resolvió el asunto de Casillas una vez que ha hablado de portería ya estaban pasas y ello está obligado ni para pregunto la portería no el niño estaba quizá dos defensas ocho o hubiera o hubiese llevado siete ese es el principal debate segundos lleváis ocho Monreal por delante de Marcos Alonso

Voz 0749 12:24 yo no eh Lluís es Joao Marcos Alonso es verdad que hoy sesión siete hilo discutimos mucho Asseco con Santi Asher Nyman y menos que lo discutíamos yo hubiese llevado necesite en ese sentido a Marcos Alonso creo te puede dar una alternativa a la de Jordi Alba que en cualquier momento eh cómo es él puede tener algún percance en ese sentido ir Marcos Alonso te puede dar lo que te da Jordi Alba salvando la distancia no por supuesto José que sea si metes a siete

Voz 1375 12:51 me Teresa Marcos Alonso quitando a quién a Odriozola por ejemplo o Odriozola

Voz 0749 12:55 pues eso

Voz 1375 12:56 vale pues mira estás conmigo pues la que he dicho yo antes yo quitaría el lateral derecho porque ahí te puede jugar a dos Nacho sin embargo lateral izquierdo recambio Jordi Alba no hay ninguno no

Voz 1266 13:04 poca profundidad puede jugar hasta con Lucas jugar algo

Voz 1375 13:09 a mí también me falta ahí

Voz 1266 13:12 me sobra que digan me falta Sergi Roberto polivalente en una fase final en el sitio de búsqueda en caso de lesión y habiendo jugado con mucho partido acompañándole a Javi Martínez es otro jugador que Amnistía

Voz 1375 13:25 fíjate que solamente me falta el debate donde hace falta Sergi Roberto

Voz 1266 13:29 hay Martínez tiene donde no marcó Alonso ETA con Nacho con Luz Casal puede jugar en sitios de Odriozola la verdad que no llegan a Espilicueta con la polivalencia Santi que puede jugar lateral derecho Izquierdo de central como Juan el Chelsea de de categoría a mí de Monreal de los es decir que uno de lodo

Voz 3 13:46 sobra es curioso porque la línea qué más se puede discutir no lo primero en el números y son siete largos son ocho de momento celebro que haya un lateral izquierdo que no que no viaje Jordi Alba sólo porque lo primero es un jugador explosivo que se puede romper en cualquier momento esperemos que luego son pujó protestón de a veces mala baba en el campo que le pueden expulsar también en cualquier momento en alguna en ningún problema y que tengo un recambio específico a mi me gusta a mí francamente me gusta ir elegiría también la Marcos los ante Esca que a Monreal y luego ya todo lo demás es muy de abatible porque yo creo que Azpilicueta al final va en su condición de traje gris no que vale por raro como si esto vale para todo pero en realidad específicamente no hace falta los laterales porque los laterales teóricamente son mejores que los que están como lateral y el Inter lo que va ocupando una posición de central para esa posición de central a mí personalmente no sé me parece que que que Bartra hecho muy buen final de temporada hecho muy buenas muy buenos meses de temporada no es verdad también que dice bueno el derecho que ha hecho seis meses no que que al final viene de Alemania porque en Alemania no ha funcionado no pero si de cara al futuro me hacen falta centrales de verdad me hace falta hacer

Voz 1375 14:51 verdad es que y Ramos claro

Voz 3 14:53 en la categoría de Sergio Ramos y de Piqué tenemos que generar centrales de momento ya pensando para próximos

Voz 1266 14:58 ido Lucas a Francia

Voz 3 15:01 claro era uno de los jugadores que a mí me gustaba mucho

Voz 1375 15:04 eso sí sí era era uno de aquí para los próximos ingenioso siete hecho con Bartra con Lucas teníamos ahí es un buen recambio no pero vale en defensa analizaba hay algún nombre que echáis de menos pero casi todos conseguir lo único de dicho siete defensas tanto Kiko como Gustavo tu siete u ocho yo yo llevaría hombre sí sí

Voz 3 15:23 a Espilicueta lleva siete mayo sino iba a Espilicueta llevó

Voz 1375 15:25 se llevará un centro del campo os falta alguien porque lo único que no tiene recambio natural en esta lista de veintitrés Es Busquets os falta alguien

Voz 3 15:33 el recambio de Busquets o sea yo arranque ya rápido

Voz 1266 15:36 a Julen le vale Saúl Agulo Thiago Iago probó con Argentina no tenía que aboga acá que lo probó y le gustó amigo

Voz 3 15:45 yo personalmente no no no no hubiera contado con Thiago esa no es de los jugadores de de mi devoción no yo creo que es un futbolista que está jugando una posición más retrasada de lo que a él le gustaría jugar ya en el Bayern que es un futbolista más de carácter ofensivo de de de de animarse a dar el último pase que de que de equilibrio en el equipo me parece que jugador que que tiene que jugar en esa posición por delante la defensa cuando van las cosas bien de acuerdo pero cuando van mal tienen que sostener al equipo Thiago me parece que no sostiene al equipo esa me parece mejor de esa posición yo a Thiago lo discutirá con Silva lo discutía con Isco lo discutía con pero no lo discutía con como recambio de busque efectivamente y a partir de ahí pues ya se abren todas las posibilidades pues a Rodri ella Rame ni a Javi Martínez Rodri no tiene por qué preocuparse porque Rodri si mantiene su progresión la selección

Voz 1375 16:33 está llamado a ser el recambio silencio está esperando

Voz 3 16:35 eso a mí sinceramente me sobra Thiago me falta un recambio en la posición de Bush que sea Rodri si es que pensamos en el futuro y creemos que busque no va a tener ningún problema o Illarramendi que es algo más experimentado Javi Martínez incluso no

Voz 0749 16:47 Kiko y Gus su conexión el tema de Santi con el tema Thiago no hay ahí Javi Martínez creo que hizo una muy buena Bundesliga creo que en esa posición es un jugador muy experimentado que jugó partido muy importante que tiene esa experiencia de partisano basado en grandes eventos y creo que sería un buen recambio para o que en el momento que él no pueda estar opera alguna tarjeta amarilla opera algún percance que puedo ayudar a tener el Mundial de muy corto y todo puede suceder en ese sentido Javi Martín a mí me hubiese gustado que esté en la lista insisto siguiendo la Bundesliga hirviendo el alto opciones de Javi Martínez en mucho los partidos en los cual él participó en esa posición lo hubiese sido un jugador a valorar para tenerlo como recambio Bouquet

Voz 1266 17:26 llegó a Mendi Rodri Javi Martínez te lo he dicho ante mano yo me quedo con Javi Martínez con la experiencia les decía la temporada que ha hecho jugando abarcando campo jugando dotó que hasta con Thiago jugando por detrás de él se complementa perfectamente alguno que otro partido hoy ya Le este Javi Martínez en el sitio de de Bousquet pues se de los tres la opción la de Thiago ciudad cuarto de acuerdo con Guus Si con Cañete no lo veo por delante defensa y eso que jugó bien contra Argentina pero yo prefiero ese músculo esa fuerza abarcar campo esa potencia cuando te enfrente pues a la Argentina de todo

Voz 1375 18:02 la carretera blanquillo

Voz 1266 18:04 Cañete la aquí no el Angliru prefiero a Jaime Martínez

Voz 1375 18:09 estamos mejorando eh moreno no está está quedando habló ninguno de Vitolo pero fíjate que yo creo que él mismo es consciente de que en la lista no exacta pero está claro que llegábamos a llegamos al no lo más discutido delante Diego Costa Iago Aspas y Rodrigo que yo creo que todos teníamos claro que venían que ir pero además de ellos Morata o Morata por alguno de ellos o Morata no

Voz 0749 18:35 su elegido siete defensas y me guardaba esa opción para Morata lo dije hace muchísimo tiempo hizo consecuente con esa palabras y creo que Morata de podía dar algo en un momento determinado él mundial que puede suceder los último minuto es verdad que no terminó y la temporada es verdad que fue suplente de verdad que no estuvo viene del Chelsea que no tuvo muchos minutos ir e insisto hay seleccionadores que juegan por los momentos de jugadores y seleccionador ese juegan por gente que estuvo siempre en la etapa de las eliminatoria

Voz 1375 19:04 a mí Morata Isco lo llevó bien jugó muy bien la jugada

Voz 3 19:08 el has dicho que Morata te pueda dar algo pero luego si lo llevas cuando necesitas de Morata no te lo da no te quejes porque viene sin darlo desde el mes de febrero Enel

Voz 0749 19:18 no pero para para para tener lo primero lo tendré que convocar después pedirle a él como un paso por eso digo de alguna participación jugó y lo hizo muy

Voz 3 19:28 a Gustavo tutorías absolutamente válida Morata te puede dar unas cosas que a lo mejor no te dan otro Morata Lopo guardarlo puede usar tal pero si resulta que haces eso y luego cuando salga al campo Morata

Voz 1375 19:38 Morata no te da lo que espera de él le da una mala que no te da una mala decisivamente evidente pero no te tiene que estar

Voz 3 19:46 porque viene sin darlo desde el mes de enero

Voz 1375 19:49 estamos ya en el mes de mayo acabando me parecen bien estos tres Cañete sin tocar la delantera

Voz 3 19:54 me parecen que que bueno es lo más en hoy en día se juega con un punta

Voz 1375 19:58 con ningún otro medio esto sola no te estoy algún partido si estamos escuchando de Diego Costa un jugador de gran

Voz 3 20:04 eh

Voz 1375 20:04 es muy Sprins el titular habrá paz de pelearse con toda la defensa ese damos digo Costa estamos hablando yo creo que sí bueno estamos bueno quiero decir no es que lo crea es que hasta ahora el delantero centro Peter así o Costa

Voz 0749 20:17 bonito debate para el futuro bueno eso del Estado será

Voz 1375 20:20 así sí probablemente sea otro eh pero hasta ahora el que ha elegido yo no soy sin cobertura

Voz 3 20:25 vale tienes que peor se asocia

Voz 1375 20:27 el estilo de juego de las eso lo digo claro claro sí sí sí

Voz 0749 20:30 de aguas para para lo que quiere la duda Kiko lo hice muchas veces que la selección española y que él a la sigue más que contigo Manu el cine un nueve participa ella guapa en esa posición puede ser fundamental y creo que ella guapa con la trayectoria está teniendo para mí es fundamental ahora mismo tenerlo como titular para mí

Voz 3 20:52 en eso te voy a dar la razón para que no te enfada

Voz 5 20:55 jamás me gusta y me gusta como ahora que hay que son muy usado como un tiro

Voz 3 21:04 que ofrece mucho fútbol en todos los sentidos lo que pasa que a mí también Yago me gusta que tengan un punto al lado es decir allá voy yo no hago ascos nunca no descarto Sayago llega al Mundial mundial quizá pues con menos trascendencia cuatro jugadores que a lo mejor de inicio buena jugar pero Yago Aspas como le den oportunidad va a demostrar que llega para quedarse en la selección porque llegan muy bien mentalmente físicamente es un jugador que para mí yo creo que me gusta más jugando con digo consta que jugando solamente como un algo que puede hacer lo que él quiera o pueda jugar en ambas posiciones y tampoco la hago ascos a Rodrigo otro futbolista

Voz 1375 21:42 la temporada cambiado en un cien por cien no además

Voz 3 21:44 sensación de que el Rodrigo que se fue de vacaciones el año pasado en el Valencia era el hermano y ahora ha venido al Rodrigo de verdad

Voz 1375 21:50 así lo que es que no se pare pienso que yo creo que

Voz 3 21:52 no no no no no una gemelos

Voz 1266 21:55 que la selección española yo si de lo que de nuevo otra camada de de centrocampista de asociarse son muchas veces que el nueve sí lo hemos dicho mano he víctima porque más que matar lo que es la jugada tiene que seguir dándole vida Ia asociarse tocar para que te llegue la gente desde atrás

Voz 1375 22:12 el que mejor hizo eso fui siempre fue Villa no Villa

Voz 1266 22:15 ya está Cesc Fábregas ha dejado el jueves vivir hasta Silva una venga Alicante que decir que es que se asocia los pequeñito y son un verdadero embolado para al nueve quién lo entendió muy muy bien lo decía ahora Gus el tema de Rodrigo el día de Alemania a mí me pareció espectacular ahora debería recibir cada una banda aprovecha la gente en segunda línea llovía cuando la calidad y el talento la creatividad que tiene el centro del campo de esta selección española acordándome de la de Vicente del Bosque yo era partidario de de los tres mano de los tres los que mejor están sin ningún tipo de ayuda son Rodrigo Yago Aspa ir Diego Costa yo me hubiese llevado eso sobre todo sabiendo el potencial que tiene la gente de atrás afirmó sino o mina en el Liverpool tiene Gus Iker es un nueve y medio es de lo que viene a servir de jugar fiscal iré da vida a la jugada al delantero en su momento también Benzema que aprovechan esa línea de cuatro cinco centrocampista para llegar de desde otra isla filosofía de España Manu con Lopetegui muy parecidas día de Italia al Bernabéu jugamos nueve

Voz 1375 23:13 igual que sí pero es que yo hay una cosa que me gusta es a veces Julen perdona que quiero cuatro lo delante pero si voy a jugar con uno a veces sin ninguno Santi

Voz 3 23:21 no yo digo que yo cuando llego Lopetegui yo que le pedía Lopetegui yo personalmente vamos a ver venimos de ganar un Mundial vamos a correr tiempo para atrás venimos de gana una Eurocopa Lobo mundial lo bueno Eurocopa y luego da la sensación que ha habido dos campeonatos que porno

Voz 1375 23:34 no hemos pegado no la hemos pegado sobre todo porque

Voz 3 23:37 por los servicios prestados te voy a llevar a la selección otra vez por los servicios prestados a por los servicios prestados al otro

Voz 1266 23:43 cómoda mientras efectivamente esa

Voz 3 23:46 yo cuando vino Lopetegui digo bueno yo que quiero de Lopetegui que pongan los cuentakilómetros a cero que nadie olvide lo que ha pasado porque no hay que olvidar que hemos estado arriba porque es muy bonito recordarlo y sabemos cómo se hace luego hay que volver a hacerlo pero sobre todo que el cuentakilómetros a cero y que empecé en todo el mundo a demostrar quién quiere ponerse la camiseta de la selección España y quién no y en esta lista de Lopetegui hay gente que se queda fuera que tiene el nivel para estar en la lista pero lo que no nos pueden bueno que no podemos negar es que la lista que hay todos los que están han hecho méritos para estar como esto otras veces no ha sucedido ido

Voz 1375 24:22 mal yo me alegro de que sea así ya era ella

Voz 3 24:25 bueno pues el detallito de es fantástico

Voz 1375 24:27 no faltan muy bien pero los que están lo merecen estar ahí

Voz 3 24:31 esta Santi fíjate una cosa muy tranquila

Voz 0749 24:34 dándolo a una selección tan potente como pues el Argentina fíjate que la elección de Lopetegui creo que fue brillante nadie daba por seguro que iba a ser un entrenador como Lopetegui o no mano en la lista de entrenadores seleccionadores nadie pensaba que iba a hacer Lopetegui

Voz 1375 24:50 no estaba en Paco Jémez candidatos se habla efectiva

Voz 0749 24:53 ante la transición que está siendo España ahora mismo con Lopetegui en el banquillo es espectacular porque tuvo a la gente lo Xisco lo Saúl los co que los Asensio en las divisiones inferiores las categorías inferiores de la selección española y que ahora están siendo grande protagonizan la selección mayor y esa es la mejor bendición que puede tener esta selección

Voz 1375 25:13 es fantástico eso están llegando hoy Manu es todo esto acaba aniquilado me falta solamente me falta por lo que está buscando estéis estáis hoy de verdad me falta solamente preguntaros una cosa a los tres de Torres Iniesta ya está hay Raúl Ruiz

Voz 6 25:29 ver

Voz 3 25:33 ahora con el nuevo rasca de la ONU

Voz 7 25:35 C cada vez que ve así esa guitarra eléctrica que te gusta tanto te gustará tanto que de la guerra

Voz 8 25:42 comedia

Voz 9 25:42 la envuelve la fiebre del PACMA nuevos rescatar mantel aunque gane el instante está ciento cincuenta mil euros hay millones de euros con

Voz 10 25:58 Radio Madrid ciento cinco punto cuatro F

Voz 1375 26:01 M ochocientos diez Onda Media

Voz 1322 26:04 el grupo Los Nogales once residencias y tres centros de día en Madrid llame al noventa y uno tres XXXI XXXI cero uno y ayudaremos a encontrar su residencia más próxima servicios especializados en rehabilitaciones estancias temporales cuidados paliativos noventa y uno tres XXXI XXXI cero uno Los Nogales cuidábamos del mayor cuidamos de la familia

Voz 1375 26:25 no quiero esperar para ir al médico no quiero pero me dan cita en tres meses tres meses o sea que necesito ir al médico y tengo que esperar tres meses y eso pues eso

Voz 11 26:34 en salud Net punto com puedes comprar servicios médicos en más de cuatro mil clínicas y hospitales privados sin listas de espera ya los mejores precios necesita seguro médico entran Salut On Net punto com paga sólo

Voz 1375 26:45 no piensas

Voz 10 26:47 este viernes Enrique de por vida

Voz 1375 26:49 helador de techo con foco LED integrado y mando a distancia forzado ciento nueve euros no te lo pierdas

Voz 12 26:56 todos los los novilleros más destacados la mejor programación de rejoneo se dan cita en San Isidro dos mil dieciocho hasta el diez de junio te esperamos todos los días a las siete delata compró centradas en las guión ventas punto com en las taquillas de la plaza tiene el noventa y uno dos XXXV veintitrés cuarenta y tres si lo eres no ponía es Si eres Taurino

Voz 1375 27:15 no ve

Voz 3 27:18 elige y compra tu nuevo coche

Voz 13 27:20 grita auto del veintidós al veintisiete de mayo con espacio para ver comparar y compra si eres profesional Madrid auto procesional del veintidós al veintiséis de mayo comprar coche nuevo nunca fue tan fácil Feria de Madrid S

Voz 14 27:35 ha sido comprar vender o alquiler su propiedad de que si asesorar por el especialista de su zona England Volker Kers con más de trescientos consultores inmobiliarios en Madrid pone a su disposición un asesor personal que le acompañarán todo el proceso de venta al menos al noventa y uno doscientos setenta y siete cuarenta y cinco cero cero

Voz 15 27:54 sí tenemos encima del próximo treinta y uno de mayo al tres de junio

Voz 16 28:02 con sólo dos a por la torre del Rey Fermí Puig MIT Virgin

Voz 17 28:12 si esto no te suena a chino estamos buscando en la Movistar Riders académico esta es tu oportunidad para formarse como jugador profesional y conocer todos los secretos del higo Blades Class Royal Unity al equipo de los mejores gamers ven acá de Nick punto Movistar Writers punto jefe apunta Te tienes hasta el treinta de mayo

Voz 18 28:35 cuando los cartógrafos del Renacimiento reflejaban en sus mapas una zona jamás pisada por el hombre por tanto seguramente peligrosa dibujaban una criatura mitológica y en The bajó su aquí

Voz 19 28:49 hay dragones sí sí sí sí sí muy interesante todo como lo hacemos lo llenaría de detalles

Voz 3 28:53 curiosos me apetece hacer problema para Eros

Voz 19 28:56 cuando el una idea que yo quiero desarrollar es que hay que echan la charla

Voz 3 28:58 la charla

Voz 18 28:59 aquí hay dragones aragonés con Arturo González Campos Javier Cansado Juan Gómez Jurado ir Rodrigo Cortés vacas

Voz 1375 29:10 pues bien parado

Voz 1 29:14 El Larguero con Manu Carreño

Voz 1375 29:26 Raúl Ruiz hola Raúl muy buena noche vamos con la sección de hoy que es tremenda la verdad que sí es tremenda tremenda me encanta me encanta lo siempre lo son pero acabando pero antes para que no saben James vas ya para que no es Torres e Iniesta que que día han elegido los dos para decir adiós curiosamente el tío que nos dio el gol en la Eurocopa de dos mil ocho el dignos dio el gol en el Mundial de dos mil diez los dos el mismo día dijeron nos vamos eh vosotros queréis conocéis bien que se puede decir desde vuestro a vuestra óptica de futbolistas de compañeros rivales que no se haya dicho yo son dos caen mal a nadie

Voz 3 30:05 lo voy a lo que a lo mejor no todavía no hemos caído que este ejemplo de estos dos jugadores sirva para que las nuevas generaciones los copia ya lo creo que lo más bonito que se puede decir que un jugador ha sido tan tan brillante habla de ejemplar claro habéis aportado tanto al fútbol ha sido tan grato del poder jugar como jugadores primero con calidad y luego además como deportistas y en una sociedad donde el fútbol tiene mucha ascendencia sobre ella y en una sociedad donde carecemos o estamos perdiendo alguno de los valores que que que años atrás teníamos pues espero que las nuevas genera acciones Skopje en este tipo de jugadores tanto dentro como fuera del campo

Voz 1375 30:42 Bush Kiko creo que

Voz 0749 30:45 eh dos jugadores que representan eh como decías ante un poco los valore pero sobre todo la humildad Kroos son un ejemplo más que dentro del campo que muchos jugadores pueden llegar a hacer de las magnitud que fueron Iniesta y Torres creo que el legado que no deja de fuera de hoy en un en un año sociedad tan cargada de hipocresía hay de tanta maldad creo que estos dos futbolista rodeado de un ambiente espectacular y rodeado siempre buenos mensajes y rodeado de buenos amigos y familia que siempre lo apoyaron lo que han dado el ejemplo de lo que se tiene que hacer

Voz 1375 31:19 ha empezado arañando habéis acabado besando pero es que es verdad es que además no hay que reconocer

Voz 3 31:26 los amantes pero sí es verdad que he estado muy romántico

Voz 1375 31:29 es que si anda con tonos jerezano

Voz 1266 31:33 oye te voy a decir una zanja es un balón de oro al comportamiento de los todas las tasas e Iniesta hecho calmar Fernando Torres

Voz 1375 31:42 pues vaya discursos discursos juego no no no tiene

Voz 22 31:45 me he preparado es que no no

Voz 1266 31:47 de hecho se lo puedo olvidar pero bueno no pasa nada pero el tiempo eh tuvo tiempo y darle vida

Voz 1375 31:53 el olvido pero no por tierra gana olvidado has

Voz 1266 31:55 digo yo que los el olvido pero bueno que echó en falta algo alguien echó en falta algún nombre pero es cierto que al comportamiento yo estoy totalmente de acuerdo con Piolín Cañete con el tema de del ejemplo de lo que la gente venidera que hace en estos dos futbolistas de la normalidad una virtud y es una pena no que que que la normalidad sea una virtud de cara al futuro menos palmero Imaz familia como la que tienen estos dos prenda rodeando le porque al final es un reflejo de lo que han vivido el día a día en casa hay consejero que tienen

Voz 1375 32:29 sí sí señor Barreda y felicitar al Fútbol Club Barcelona Diyala

Voz 1266 32:32 Atlético de Madrid porque lo hicieron de categoría

Voz 0749 32:35 eh

Voz 1375 32:36 así que despedir a los grandes jugadores como les pidieron ayer al Athletic y el Barça pues nada chavales el lunes que viene más bueno no sé si esta semana cuando queráis es algo algún todo lo bien que no quedó igual este que se ha grabado lo ponemos el lunes pues ahí queda colgando y luego ya está lo bastante adiós adiós que corro la verdad te vamos te digo una cosa Kiko no te pierna si no lo de Raúl todavía está miles de historias crees que de no

Voz 3 33:08 esta ir a Fernando Torres el otro día jugamos un partido no me diste un balón

Voz 21 33:13 si no te veías no si te flequillo empapado de no sabía si era tu eran niños y miedo pero el escote veía ahí sí era una cobaya en punta eh

Voz 1375 33:30 hasta luego adiós adiós Un besito chao chao chao chao

Voz 23 33:35 Bruno Alemany con Raúl en un apunte

Voz 1375 33:37 de otras selecciones por ejemplo ha dado la lista a países como Croacia o como Bélgica no queda ahí

Voz 0301 33:44 sí bueno ojo hablo de Croacia porque es una lista de veinticuatro que se quede fuera va a ser una una faena porque evento ya prácticamente en el Mundial no hay novedades importantes

Voz 1375 33:52 porque mala leche no es verdad veinticuatro porque que haya uno metro agua no

Voz 0301 33:55 claro por eso no se entiende demasiado pero bueno sus razones tendrá el seleccionador croata

Voz 1266 34:00 en ha entrado como decíamos Modric Rakitic

Voz 0301 34:03 en la lista de Bélgica bueno están los principales cracks las estrellas está de Brooklyn está Hassan está ocultó hasta Lukaku pero se ha quedado fuera Nine Golán el de la rumba

Voz 0749 34:13 por nivel un futbolista que debía estar sin duda pero he dicho

Voz 0301 34:16 no por razones tácticas Roberto Martínez el técnico español de Bélgica que que le deja fuera acto seguido ha dicho Annan Golán que dejan la selección que Yerba jugar más

Voz 1266 34:25 con la selección de Bélgica

Voz 1375 34:27 es verdad que haya habido algo más que razones tácticas también pero bueno poblaciones árticas deja fuera una England England dice que deja la selección un abrazo Bruno otra humano esta mañana ha dado esta mañana un hay trece vamos con la Historia de Raúl Ruiz

Voz 24 34:43 sí

Voz 3 34:45 hay muchos tipos de salones pequeños gratis

Voz 8 34:47 es barrocos minimalistas los hay refinados y distantes cercanos y personales hay muchos tipos de salones

Voz 15 34:54 pero sólo uno con toda la gama fijan Alfa Romeo Ichi descubre del veintidós al veintisiete de mayo el único Salón del Automóvil de visita tu concesionario más cercano con todo lo bueno de los salones disfruta cinco días de descuentos exclusivos ahora como en tu salón en ningún sitio

Voz 8 35:13 soy Carlos Sobera te gusta sexo pues ahora lo puedes disfrutar más y mejor con energías ir vigor con energía ir vigor triunfará ir repetirán hazme caso energía masculina en el Gmail vigor

Voz 20 35:35 Raúl somos todo

Voz 18 35:35 dos

Voz 25 35:36 pues te voy a hablar de de el evangélico fútbol eh es un equipo muy peculiar de de un pueblo de Torrent cerca de Valencia unos nueve kilómetros eh donde hay un barrio con un entorno desfavorecido que pues que la la la

Voz 1806 35:55 a los niños crecen ahí pues imagínate un barrio el típico que donde hay mucho trapicheo en Londres pueda haber delincuencia drogas etcétera vas por la calle Yves incluso objetos pues

Voz 1375 36:06 los pues televisiones claro dejamos los estudios que si ese tratamiento esa ha

Voz 1806 36:13 a una personas de en este caso a Javi Noguera se le ocurrió a través del fútbol pues educar a esa a esos chavales para sacarlos de la calle mucha sacarles de ese entorno creó el evangélico Fútbol Club

Voz 1375 36:27 y en medio de esa vorágine de

Voz 1806 36:30 de poder hacer un campo de fútbol porque el campo es obra de tierra estaba abandonado le pidió el terreno el Ayuntamiento logró con patrocinador en este caso fue Decathlon el que les pusiera en un campo de césped artificial empezaron a construir vestuarios una aula donde estudios porque los chavales en hay entre otras cosas hay optó por meter de presidente también a José Enrique que José Enrique es el padre de José Riquer jugador del Liber

Voz 1375 36:58 el resto del Liverpool Zaragoza

Voz 1806 37:00 etc no y la labor que están haciendo a través del fútbol ahí en ese en ese equipo es es es Mundial es terrible te podíamos contar muchas cosas pero mejor que no lo cuenten

Voz 1375 37:10 ahí está Javier Noguera que es el fundador del equipo evangélico Fútbol Club es el futbolista que te está estamos Henri que es el padre del futbolista decirlo José Enrique entre otros y que es el presidente si están los dos por ahí

Voz 26 37:22 hola Javier buenas noches hola buenas noches qué tal magnitud hombre un saludo y un placer gracias por estar en El Larguero a esta hora de la noche un privilegio y estaba lejos Enrique el presidente del globo hola José Enrique hola buenas noches qué bonita historia Nos cuenta cuenta Raúl y hay

Voz 1375 37:41 qué bonita idea sobre todo no Javier qué parte un poco de ti de decir bueno estos chavales hay que recogerlos de alguna manera con el deporte como excusa hay que ayudarles no eso es lo primero

Voz 27 37:51 sí yo creo que el deporte es la herramienta que que sirve para para conectar con los chicos del barrio oí inutilizó empezamos El el trabajo con un con un lema no con una excusa era una hora de estudios por por una oreja deporte y así empezó el proyecto cuajó muy bien y fue fue fantástico oí de hecho pues llevamos diez años trabajando con con muchos niños cada son jóvenes con generaciones que van surgiendo cada vez nuevas

Voz 1375 38:17 de queda a los chavales de que dábamos Pérez Montero

Voz 27 38:19 los cuatro años ya empezamos a a trabajar con ellos hasta que va materno que incluso juego yo hay muchos niños que empezaron hace diez años que eran niños de diez nueve años pues ahora sí diecinueve veinte veintiuno y son ahora los entrenadores los voluntarios Si las personas que están conmigo

Voz 1375 38:36 que bueno trabajando en el proyecto eh

Voz 1806 38:38 los Enrique y con qué tipo de de persona soso os juntáis allí en el equipo no qué qué tipo de problemas hay dentro yo desde del equipo de fútbol del entorno

Voz 28 38:52 bueno pues sí la verdad es que son es un es un equipo muy especial para mí porque la mayoría de niños que tenemos nosotros un niños de exclusión social aunque hay de todo también hay niños que también tienen su padre pero muchos de ellos pues au lo tienen padres au tienen tienen problemas de drogas o bueno incluso hay algunos que están en las cárceles también porque como bien ha dicho Turull Raul estamos apegados a un barrio de ahí de Torrent pues que hay mucha necesidad barrio pues como hay en todas las ciudades

Voz 26 39:32 a todos

Voz 28 39:33 que nadie quiere pasar por esos barrios lo pero bueno ha cambiado mucho estos últimos años Estalella el trabajo que se está haciendo nosotros no sagrada mucho porque se le un buen fruto y la verdad es que es este tipo de de de jóvenes que trabajaba unos jóvenes que necesitan codo también alguno de vosotros también vivimos no ese esa juventud pues un poco perdidos

Voz 1806 40:01 claro porque José Enrique tú mismo que es el ejemplo eres el presidente tú ya lo viviste en tus carnes esto

Voz 28 40:08 sí sí yo yo pues por circunstancias de la vida yo soy hijo de emigrantes Mis padres emigraron a Alemania cuando yo tenía cuatro añitos y bueno yo allí en Alemania pues claro no es solamente el momento en que los padres separados sino que antes que una ruptura de los padre que luego perjudica a los hijos ya está perjudicando en el momento en que ellos ya empiezan a discutir entre ellos yo pues como como experimentado en la familia dividida separada como fue con mis padres después de denigrar a Alemanía estuvimos ahí yo los fuimos cuando yo tenía cuatro años y volvimos alrededor de cuando tenía diez o sea que estuvimos como seis años allí ya mi madre invitó se separaron Mi padre se quedó allí mi madre y yo nos lo hermanos mayores que somos dos hermanos los vinimos aquí a Valencia a casa de los papás de mi mamá de mis abuelos lo de mi madre bueno tenemos se sabemos lo que la necesidad de claro

Voz 1806 41:22 ya ahí empezaste no no digo no sé si a esa edad pero un poco perdido Ica Éste también en este mundo que estábamos hablando de de drogas si demás no

Voz 28 41:33 sí sí así es pues es verdad que ellos te bastante con con un muchacho ahí en Alemania y hacíamos bastante travesuras por allí estábamos más en la calle que en casa y esto pues y luego cuando los volvimos aquí en España me me metieron en un colegio interno porque era muy problemático era un niño con mucha hiperactividad lo lo podías las sillas sentado Ny vamos segundos no bueno me llevaron a un colegio Badajoz que en Almendralejo ahí estuve un año me expulsaron de ese colegio pues vimos que mi madre la pobre tenía que trabajar para sacarnos a mi hermano y a mí adelante estamos hablando fíjate yo soy del cincuenta y siete con diez once años pues en los años sesenta y siete sesenta y ocho en mi madre y limpiando trabajando para sacarnos a nosotros adelante yo era un niño que había experimentado la de manía de pequeño la diva de divertirse con los amigos

Voz 0838 42:48 bueno amigo y estar siempre en la calle y esto

Voz 28 42:50 cuando volvimos a Valencia pues pues aquí en este

Voz 1375 42:56 oye y cuando y cuando tú le dices a los chavales pues mira yo he pasado por esto y soy José Enrique no sé si les dirás pues soy padre del futbolista José Enrique que estuvo en el Liverpool y Mi caso es este cómo reaccionan ellos cuando cuando escuchan tu caso

Voz 28 43:08 bueno ellos te mira muy atentos con los ojos muy abiertos sí

Voz 1375 43:13 porque no les hablas de algo que has oido les hablas de tu época

Voz 26 43:18 sí porque Enrique

Voz 1806 43:20 es armada porque llega un momento en que que estás perdido

Voz 28 43:24 la empresa que lleva estáis bien

Voz 1806 43:26 eh

Voz 28 43:27 sí sí bueno yo caí en el mundo de las drogas fui heroinómanos durante unos cuantos cinco años pero muy fuerte estuve llegué hasta el psiquiátrico de Bétera ingresado estuve ya con trece años la primera vez Torío y luego a los dieciséis años pues ya entre a la cárcel porque entonces con dieciséis años cuando yo tenía dieciséis años en la cárcel no no es como ahora que a los dieciocho sí bueno lo pasé muy mal porque después pues caí en las drogas empezamos con claro y a los mayores que decían un viaje con el LSD y todo esto lo oí la primera vez que fuma que la lo que parece más poderosa de la marihuana no no pensábamos que lo hemos encontrado lo que buscábamos esto nos da una risa que lo vea lo pasamos bomba uf esto es lo que buscábamos no y así otros amigos nuestros también pues lo mismos sin pues nuestra ignorancia también los introducimos no en extremo de la droga mira esto es lo que no quiero cuando se debía un cubata

Voz 1806 44:43 es verdad

Voz 28 44:45 está con un vamos a tomar nosotros pues esto era muy parecido

Voz 1806 44:49 claro por eso Javi yo creo que que para que que que para dirigir este club de de la figura como presidente mejor que que alguien que lo haya vio porque tú estás haciendo esa gran labor con los chavales pero claro tener a José Enrique que lo ha vivido es el ejemplo no

Voz 27 45:05 claro yo creo que es un ejemplo perfecto para que muchos jóvenes y niños pues puedan ver que Cain futuro mejor que que puede haber otra vida no una vida diferente Ike pues fue en aprovechar su experiencia para para poder ver que pase dio José que le ayudó o no para salir adelante y es un ejemplo vivo no para nuestro club y muchos niños y jóvenes lo tienen como como casi como un padre

Voz 1806 45:33 por ejemplo Manu es que no sólo hace eso sino que Javi no sé cuántas cuantos chavales ahora del equipo tienes en tu casa viviendo pero cuanto Saura ahí

Voz 27 45:42 pues ahora mismo tenemos vamos a tener ahora mismo tenemos dos iban a mil tres más cinco Si bueno es un es una experiencia muy bonita también pues es muy bien requiere enriquecedora estamos aquí cenamos juntos comemos juntos también me gusta mucho leer Lemos mucho juntos La Biblia también nos encanta leer la Biblia pasamos ratos juntos con con con ellos y bueno ahora mismo acabamos de Estado hace cinco minutos que están ahí escuchando la radio que están ahí escuchando oí muy contenta una vida en familia porque son estos chicos pues lamentablemente pues no tienen familias ese estructuradas nosotros lo que hacemos un poco esto a mi mujer y yo pues somos como como

Voz 1375 46:21 claro son familias pues un saludo a los que no estáis escuchando e estáis ahí pegados a la radio por cierto muy importante también Javier en ese proyecto no sólo jugar sino de estudiar no para esos habilita una sala de estudio para que que quiera jugar tiene que estudiar también