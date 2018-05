Eduardo: "Tengo un hijo pequeño y me afectan las prácticas de cruising que se practican en la playa de Liencres"

Voz 1 00:00 hola Eduardo buenas noches qué tal buenas noches desde Santander

Voz 2 00:04 sí sí estoy aquí trabajando un poquito de seguridad de ellos estaba escuchando la verdad que da gusto porque hace montar de compañera

Voz 3 00:13 así de nada bueno pues os voy a contar así un poco por encima porque ahora que llega el buen tiempo bueno por lo menos ya llevamos unos días hay Consol que sagradas e ir nada bueno pues yo soy viene enamorado de sus de las olas desde aquí en mi tierra y eso que viaja por todo el mundo pero vamos que me entierren es algo que que me que me gusta mucho ir bueno pues nada suyo no ha sido así de de la que tiene un parque natural es un sitio precioso ir recuerdo que por estas fechas hace unos años pues Allende en crees pero donde las dunas y eso pues es un primo yo quería hablar un poco como denuncia un poco no sé si me considero tolerante quiero decir que cada uno puede hacer lo que que la col construida con con su cuerpo soy yo que sé poco o con sus justos lo que sea no pero es algo que nos afecta a un poquito ahí pues eso pues pues el parque la inversión sitio bonito para ir a dar una vuelta con la familia hay esas cosas allí por el bosque podrás unas pues hay un yo creo que se practican poco a poco de algo no sé no sé tampoco yo no sé no soy muy moderno para estas cosas estos caminos nuevos tal pues es un poco turbio que hay gente por ahí danzando Sito el hombre es por allí no sé no sé lo que luego también es una playa nudista que bueno que siempre ha sido ya ya digo que no pero bueno el problemas que que un día lo que yo quería contaros de fui con mi familia muy pequeño con mi mujer

Voz 1 01:42 sin tampoco nos adentramos muchos acuerdos

Voz 3 01:44 yo le dije a mi mujer me voy a coger las lolitas aquí tal yo soy vimos hace unas arriba Easy buena pues si ves que tarda mucho me da visas algo me dice vale vale eso que a los diez o quince minutos es agua veo a mi mujer hay dos salvando al pues así como los movimientos ya había un poco nerviosa salí corriendo jo jo y observación tío que líneas al niño tenía tres años me acuerdo dos hace poquito ir Jose apuesta aquí es tu base aquí ha espetado dice así

Voz 1 02:20 pero que su mujer estaba con el niño ahí está

Voz 2 02:23 sí estaba toda la allí medio dormido y entonces pues

Voz 3 02:30 pues claro yo es un tío muy pacífico pero en ese momento pues pues bueno pues echa a correr Lemus me busqué ella el tío sin se interna por el poder en Siria dunar que llega luego a un bosque ya sigo que si te la verdad es que es maravilloso sitio precioso disfrutar cada familia y a veces es que me da como me da como cosas que tiene dentro un poco ves allí a gente deambulando hoy ya dijo que no me quiero meter con porque ya digo que todo el mundo puede hacer lo que quiera pero con lo cual cuando en los afectados demás negativamente pues Jo yo no yo

Voz 1 03:04 que Eduardo perdóneme perdóneme creo sinceramente con toda sinceridad que una persona no puede masturbarse delante de otra porque está violentando y están invadiendo su espacio oí en fin ya pasado mandó puede hacerlo es que quieras la libertad de uno terminando empieza la de otra vamos eso es su mujer y entiendo que usted opina lo mismo que yo por descontado pero que quede claro

Voz 3 03:28 sí sí sí la verdad es que dejó yo me sentí mal en ese momento no se sabe si no se hubiese sido no sé lo que les he dicho en ese momento se hubiese llegado antes no lo sé no creo que yo creo como dice controlado pero pero vamos es algo que claro me pasó pero estas fechas que quería comentarlo porque jo me da rabia no Belloso enamorado de mi tierra iraquí ya digo que es un sitio precioso un parque natural estará lo la playa de arenas con cada ya que un precioso el pasado eso he pasado muchas más cosas porque yo no sé si es un sitio ha servido para para la gente que practica pues pues ya digo el crisis sino como lo llamen o nada ahí quería pues eso hacer un poco de denuncia para que para que se supiese que pues que eso pues que a mí pues me molesta molesta porque un poco de tristeza también no sé si que si la gente lo practicaba que no malo no sé pero claro por supuesto sabe Iker ya pues eso hace nada anuncia que no sé si pero es que luego estas cosas las denuncias o pues es una queja al ayuntamiento o yo no sé si esto llega a algún lugar au no no no sé no sé si tendrá algún acto sí o hablar absoluciones

Voz 1 04:47 Eduardo porque ninguna de estas situaciones desagradables que ha vivido en este lugar las ha denunciado o las ha puesto en conocimiento de

Voz 3 04:55 pues han sido no la verdad es que ya digo que estoy yo llevo toda la vida en esa playas blancas me gusta y ha sido algo he oído muchas historias pero a mí no me había pasado hasta que me ha pasado y ya había Osán es verdad es verdad que hay eso porque porque se ve y eso poco pena supongo pena ya os digo que que soy un enamorado que Cantabria es increíble que tiene rincones preciosos pero que justamente mi casa haya eso me da como nada sólo quería comentar algo con vosotros para pues pues una especie de denuncia no sé ya digo que pues eso que duele Eduardo deben

Voz 1 05:33 habían vigilar la zona que que vería usted qué se podría hacer yo sí yo o restringir el acceso

Voz 3 05:40 no lo no lo sé pero sí es verdad que que para otras cosas sí que se toman medidas como por ejemplo con los animales au sabes con los animales sueltos eso no sé no sé igual para cosas más serias como ésta pues se toman menos sí es verdad que que pueden poner multas a lo que se puede aparcar malo polvo o o con tres de tráfico lo que sea igual pues igual de esas medidas si está muy bien que yo claro que todas las medidas son buenas se por supuesto pero igual sí sí sí podría tomado no se eh igual un poco más de presencia policial hubo no no no se podría se lo pero claro es que yo que yo calculo que esto pues sea muy difícil de controlar allí prefiero hacer una denuncia poco pública haga gente sepa un poco lo que al igual que tomar un poco de conciencia que ya digo que todo el mundo pueda hacer

Voz 1 06:35 no lo que me apetezca claro mientras novio lente a los demás

Voz 3 06:38 efectivamente mientras a los demás no les afecte negativamente quiere decir hay playas nudistas presupuesto todos tenemos el cuerpo humano en todas esas cosas está súper bien pero claro bastón el Consell no sé no sé

Voz 1 06:50 hombre es que no tiene mucho que ver con el nudismo verdad

Voz 3 06:53 lo pues puesto efectivamente

Voz 1 06:55 Eduardo muchísimas gracias por compartir parte de su madre