"El gobierno acabará publicando los nombramientos de Torra para luego impugnarlos"

no naturalmente que no se invoca mucho sentido común pero aquí hay que aplicar la la legalidad la legalidad puntual darlo publicar los nombramientos sólo se justificaría aplicando como digo esa legalidad extraordinarias de ciento cincuenta y cinco sino hay que publicar Rosa que publicar los yo creo que el Gobierno lo acabará haciendo que seguirán había normal que es ese publicados por ganarlos e incluso pedir ante la jurisdicción contencioso administrativa la suspensión de los alimentos claro que pero a trescientos cincuenta y cinco no termina hasta la toma de posesión diese su momento hasta la toma de posesión del Gobierno y eso es un momento posterior a la a la publicación de los nombramientos a la toma de posesión va a ser difícil de modo que el Gobierno no sea difícil digo legalmente

Voz 1

03:14

exacto sede legal porque también la designación de consejeros que están en la SER ese ilegales y me dijo es decir no se puede no se puede impedir la toma de posesión por el nombre con la no publicación pero eso no impide que hará acto de incivismo sea ilegal y pueda ser impugnado la razón más simples de la ilegalidad del nombramiento de personas que están en la cárcel o fuera de España es un viejo principio que obliga a las autoridades públicas y a los funcionarios ha residido en el sitio donde ejercen su hijo su competencia en el caso de los de los consejeros del Gobierno pues la aplicación directa del artículo diez del propio Estatuto de Autonomía de Cataluña desde que el Gobierno tiene su sede en Barcelona y que puede hacer condenas en otros lugares de Cataluña pero no puede celebrar no puede tener sedes alternativas en varios lugares de España o del mundo me puede tampoco celebrar reuniones fuera de Cataluña esa es siempre invocación del artículo diez del Estatuto que proceden a su vez de la obligación que tienen los estatutos de autonomía según el artículo ciento cuarenta y siete de la Constitución de fijar las sedes de las instituciones de gobierno eso sí en vocación justificaría la ilegalidad del nombramiento de yo estoy seguro que una impugnación ante la jurisdicción contencioso administrativa atendería esa ilegal