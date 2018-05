Carlos Bravo: “Se necesitan orientadores y protección económica para los parados de larga duración”

usted me la mejor solución ya experiencia internacional demuestra claramente que es invertir en medios por el Servicio Público de Empleo orientadores itinerarios personalizados en la que nunca me acompañamiento individual acaba personan sobre qué formación necesitan en que eso orientadores en una prospección también del mercado de trabajo en cada sitio que oferta hay que demanda hay para poder adecuar mejor las características de la persona que está buscando empleo tanto tiempo y que y que eso se ponga en marcha es la mejor política actividad y con un coste además muy bajo mi orientadores tuviera un coste de treinta millones al año diez mil orientadores costes de trescientos millones al año se compensaría muchísimo en la reducción de gasto por desempleo yo estoy internacionalmente la la experiencia más éxitos aquí hay pero choca con unas políticas restrictivas en materia de refuerzo de plantillas en los servicios públicos de empleo desgraciadamente no es ese el camino que parte de las autoridades

Voz 2

01:30

claro políticas activas y protección económica o las personas que nunca he tenido un acompañamiento una protección económica durante ese itinerario de inserción laboral sin embargo a día de hoy lo que no es no sé es menos protección que hace tres semanas porque han han vencido los programas de activación para el empleo y el prepara no sean prorrogarlo he ahí se produce un vacío de cobertura que en este caso afecta pues como bien se ha dicho un cuarenta y cuatro por ciento de las personas en paro