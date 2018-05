El potente argumento de Santi Cañizares en contra de los pitos a Griezmann

doce y treinta y ocho hola Santi Cañizares muy buenas buenas noches he visto esas imágenes que ha dispuesto en el en el día después con Torres diciéndole a Green mano en no llores coño no lloren como aumente antes la verdad que sí

es verdad que los chicos que tragedia pues hace unos trajes fantásticos pero lo de hoy yo creo que ha sido la imagen del año no porque un tipo que viene de ganar el miércoles de hacer dos goles en una final provocar un título europeo que no es cosa menor a un club como el Atlético de Madrid que es un gran club pero que no todos los años gana un título europeo

Voz 2

01:09

pero a ver si es verdad que muchas veces pita uno y el otro lo escucha pitar y pita al otro y a veces muy bien porque pitan no pero Griezmann llegó Atlético Madrid trasladar una cláusula de rescisión a la Real Sociedad vamos primero donde viene Griezmann priman viene de obviamente chico me ir mejorando a medida que he ido pudiendo y a medida que he ido haciendo goles y con mucho esfuerzo con mucho trabajo y ahora está en un momento de su carrera que a lo mejor decide quedarse Atlético Madrid o no pero más Griezmann m equipo más fichajes como Griezmann más hombres como Griezmann es lo que necesita el Atlético Madrid que cualquier equipo ninguna reprimenda o sea las reprimendas para el que ficha por una fortuna dinero no juega ningún partido al año quiere tienes que fichar otro supuesto igual te cuesta otra vez dinero etc etc etc pero el que rinde si se quiere marchar ideal Jara ahora más de tres veces de lo que lo que costo y además ha dejado títulos y goles etcétera etcétera como para arrancar por favor