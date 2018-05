Albert Rivera: "Un ex ministro detenido es mala noticia para España"

Voz 1727 00:00 Albert Rivera presidente de Ciudadanos buenos días bienvenido buenos días tenemos alguna novedad a propósito de la noticia que les hemos contado a las nueve de la mañana detenido en Valencia Eduardo Zaplana dirigente histórico del Partido Popular fue concejal en el Ayuntamiento de Benidorm alcalde presidente de la comunidad ministro en varias carteras de los gobiernos de Aznar y finalmente su carrera política terminó como portavoz en el Congreso de los diputados de su grupo parlamentario dejó la política en el año dos mil ocho y en el sector privado que ha pensado cuando ha escuchado la noticia Albert Rivera

Voz 0040 00:33 pues si le digo la verdad lamentablemente nos hemos acostumbrado a estas malas noticias no porque al final con ex ministro un país a un ex presidente al caballo imputados investigados detenido en este caso por blanqueo de capitales es una mala noticia para España no en términos de corrupción y de credibilidad pero es verdad que no sé que estamos mal acostumbrando yo diría que cada vez hay más casos de corrupción de esta natural la que afectan a cargos muy importantes el país no ayer veíamos nos levantamos con portadas hablando de presiones a los jueces en los ERE Andalucía hoy nos levantamos con Zaplana en Cataluña hemos visto también los casos el tres parecen la sentencia Gürtel está al caer ahí está el caso Lezo acaba de caer la presenta la que une Madrid imputada por la trama Universidad en definitiva yo creo que todo esto es malo pero por darle una parte positiva están aflorando todos estos casos a pesar de los nombres que estamos viendo que son muy importantes y también tenemos que empezar a mirar al futuro precisamente para corregir así tomar decisiones políticas y reformas para que España recupere también la credibilidad la autoestima porque al final esto afecta a la credibilidad de la política de las instituciones la democracia aunque no sean todos porque es verdad que la mayoría no son corruptos pero es verdad que nos afecta como como definitiva como instituciones como cargos públicos

Voz 1727 01:40 Fuentes judiciales confirman a la SER que en esta operación en la que ha sido detenido Eduardo Zaplana Se espera una decena de detenciones más y que lo que se investiga son operaciones en la Comunidad Valenciana pero también ojo en otras comunidades autónomas una operación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción en Valencia y los investigadores nos aseguran que es de gran envergadura luego las detenciones que esperan a lo largo del día pueden ser de Valencia en otros lugares de España un partido como el Partido Popular garantiza la estabilidad en este momento en España

Voz 0040 02:13 pues yo creo que va diciendo hace tiempo de hecho a pesar de que el Partido Popular volvió a ganar las elecciones y con más escaños que esa es una realidad que era el único partido digamos que podía generar gobernabilidad la realidad es que yo estoy convencido que la nueva etapa política que viene no puede tener al frente un partido político en descomposición no por eso vamos a intentar ganarles en las urnas y tener un proyecto España que supere esta etapa negra que supere esta etapa de malas noticias y de corrupción abramos una nueva etapa ahora es verdad que nos pasa lo mismo en Andalucía nosotros tenemos un acuerdo también en Andalucía con el Partido Socialista Se van a juzgar San el banquillo expresidentes con los ERE o la trama de la Gürtel del PSOE en la Comunidad Valenciana es decir el bipartidismo en definitiva ha generado unas fuentes de corrupción que yo creo que lo están pagando de alguna manera hay quien dice que la corrupción no penaliza a las urnas yo empiezo a pensar que si penaliza porque vivimos las últimas encuestas de todo índole donde PP y PSOE juntos están en el cuarenta por ciento hace seis años estaban en el ochenta a noventa

Voz 1727 03:06 habla usted de la nueva etapa que que va a comenzar en España como si fuera pasado mañana pero gracias a su apoyo a los Presupuestos Rajoy puede estar dos años más en la Moncloa este Rajoy que pertenece a un partido en el presente no en el pasado con muchos casos de de corrupción investigando se parece evidente que no sabe muy bien qué hacer en Cataluña ustedes que salen también en las encuestas no tienen la tentación de porque han sido elegidos democráticamente en las urnas como el Partido Popular de acelerar ese proceso imponerse ya al frente de España y aplicar sus recetas

Voz 0040 03:36 pues mire yo creo que en la vida cuando las cosas salen bien ese hacen bien es están haciendo bien yo creo humildemente pues no hay que pegar bandazos yo creo que en este caso los españoles nos votan unos confían y dicen que nos van a votar seguramente por dos cosas por tomar distancia de ese bipartidismo decadente pero también por exigir reformas y por dar estabilidad este país en un momento tan delicado con Cataluña literalmente en rebelión por parte del señor Torra con un presidente como el señor Torra y Puigdemont mandando es evidente que la estabilidad política más allá de la competición el Toral es fundamental la prueba es que estos presupuestos que salen tienen y devolución de esfuerzo a la clase media no para familias que a tener guarderías y con cargo a al IRPF bajada de impuestos subida de pensiones equiparación salarial de policías y guardias civiles en definitiva logros para la clase media y unos presupuestos por primera vez con buenas noticias imagínese que además de ver todas estas noticias esta mañana de Zaplana o de un secretario de Estado o o ayer de los las presiones a los jueces en Andalucía imagínese que encima les dijéramos españoles olvídate del permiso de paternidad que va que incrementar olvídate de la baja impuestos olvídate del dinero para guardería yo creo que estos presupuestos son buenos para España no son de Rajoy la prueba es que hay cinco seis partidos en la mayoría parlamentaria a mí lo que me lo que me entristece en este caso y creo que era una oportunidad perdida por parte del señor Sánchez es que se hubiera abstenido el PSOE hubiera entrado negociar porque me de estará en la agenda del PNV de condicionando cómo se aplica o no la Constitución en Cataluña estaríamos en una agenda de interés general por decirlo así nosotros hemos apoyado a los presupuestos del PSOE en Andalucía y no pasa nada ha dicho estamos creciendo mucho y la gente lo valora así que yo invito al señor Sánchez amenaza a reflexionar de quizá en este momento que ellos hubieran participado de la estabilidad más allá de las discrepancias que son legítimas no las tenemos también usted a lo que tenemos ahora mismo está bien

Voz 0040 05:20 yo le llamo estabilidad económica imagínese que es que más allá de la burbuja política y periodística la que estamos en los españoles de a pie tienen que ir a trabajar tiene que contratar a gente tiene que pagar impuestos tienen que llevar al colegio podemos pensar que para fastidiar más o menos a Rajoy entonces vamos a condicionar el bolsillo de los españoles no yo primero pienso en los españoles y eso sí lo digo claramente quiero ganarle y quiero tener un proyecto que supere la realidad bipartidista y abrir una nueva etapa pero será cuando lleguen las elecciones ir efectivamente las elecciones convoca según la Constitución el presidente de gobierno no las convoca ciudadanos que las convoca al PSOE

Voz 1727 05:54 hablando del bolsillo de los españoles y de las españolas han hecho ustedes alguna proyección sobre cómo puede afectar el precio del petróleo a todo esto que está contando porque los presupuestos que se a votar hoy y mañana en el Congreso se elaboraron partiendo de un precio del petróleo del barril en sesenta y siete dólares está en setenta y nueve Estados Unidos amenazó ayer gravemente a Irán y la situación puede unificarse han hecho una proyección para saber de dónde se puede recortar donde no hay como muy que puede pasar

Voz 0040 06:20 hombre pues corresponde su dan por supuesto misterio Economía y Hacienda no hacer esa prohibición de todos los parámetros no sólo el petróleo también se está recaudando más de lo previsto también España crece dos décimas más de lo previsto es decir hay parámetros que están vivos en la economía son presupuestos no es la ejecución de los presupuestos por tanto a final de año veremos si somos capaces de volver a cumplir el déficit por cierto estos presupuestos anteriores los primeros que salieron con el apoyo de Ciudadanos negociados conciudadanos son los primeros en diez años que cumplen las cuentas con Europa ni Zapatero ni Rajoy en una década habían cumplido esta vez por primera vez hemos cumplido hombre hago algo hemos acreditado que es que

Voz 1727 06:52 los españoles menos no porque el Gobierno no ejecutó la obra

Voz 0040 06:54 esta pues la macroeconomía pero estoy dando datos macroeconómicos

Voz 1727 06:57 sí pero que digo que nos ejecutarlo la mitad de los acuerdos a los que llegaron usted lo hemos hablado aquí ya alguna vez

Voz 0040 07:03 las que se han ejecutado muchos esos acuerdos y otros efectivamente no les hemos obligado por cierto en los presupuestos que salen esta semana el complemento salarial juvenil por ejemplo que no se había ejecutado se va a ejecutar por tanto se pone en marcha una ayuda de cuatrocientos euros en este caso a la gente que trabaje no llega a final de mes a los la famosa garantía juvenil europea que no estaba ah bueno yo creo que muchos españoles que nos escuchen que tienen sueldos bajos que que se están formando y preparando para ser mejores será una noticia que fiscalmente tengan una reducción a un apoyo de cuatrocientos euros al mes en definitiva estos presupuestos que no son los mejores del mundo pero son mucho mejores que los que hemos vivido en los últimos años tienen buenas noticias para los españoles solo faltaría que dentro de la corrupción o la inestabilidad con Cataluña les sumamos malas noticias para el bolsillo los español

Voz 1727 07:46 tiene alguna duda de que el PNV los vaya a apoyar finalmente

Voz 0040 07:49 yo creo que el PNV los va a apoyar creo que lo tiene pactado ellos pactaron el cuponazo en su día que es un juicio con un pacto muy beneficioso para unos pocos y muy perjudicial para el resto de las finanzas públicas en este caso de las Comunidades autónomas un cupo insolidario que pactaron Rajoy Zapatero y Rajoy Sánchez y Urkullu entre los pero yo creo que eso hay que hacerlo con luz y taquígrafos en todo caso yo creo que el PNV con el cuponazo insolidario por un lado Icon los logros que tiene en términos de infraestructuras creo que con sus cinco escaños va va a sacarlos adelante ahora y esto está abierto y se votan mañana por tanto vamos a ver qué sucede debo recordar que es la segunda votación ya votamos hace unos unas semanas las enmiendas a la totalidad del PNV ya los ya tumbó las enmiendas por lo tanto si no pasa nada habrá presupuestos pero la pregunta también qué vienes habrá presupuestos en materia económica pero eso garantiza que se soluciona por arte de magia lo que pasa en Cataluña eso garantiza estabilidad en todos los el pacto de investidura en los temas que hay que cumplir no habrá que seguir siendo muy exigentes en el pacto investidura en el acuerdo para aplicar la Constitución en Cataluña en otros T

Voz 1727 08:52 por al nacionalismo radical catalán hay que ponerle nacionalismo radical español como hacer ustedes

Voz 0040 08:59 nunca como Agost perdone esa filmación me ofende nosotros estamos decido patriotismo civil que es lo mismo que hace el señor Macron o el señor Obama yo cuando veo a un

Voz 1727 09:07 el presidente del déjame terminar es muy importante os que de los Pirineos para abajo como antiguamente no entendemos porque desde los Pirineos para rivales entienden ustedes pero otros Pirineo del Pirineo para abajo no porque como buenos entenderse dijo ganó la selección se dio en el análisis general de lo que se vio el domingo es un nacionalismo español exacerbado no está de acuerdo con eso verdad

Voz 0040 09:27 su totalmente en contra nacionalismo es lo que dice Torra que es sentirse superior al resto yo me siento igual soy catalán pero me siento igual con madrileño cum andaluz de hecho el manifiesto que yo invito que la gente se Lorea para hacer opinión los mejores leer las cosas empieza con somos catalanes es somos andaluces somos madrileños somos extremeños y habla de nuestras lenguas cooficiales en nuestra lengua común nadie mejor que yo y muchos de nosotros que somos catalanes para saber que la diversidad nos hace fuertes eso es lo que dice ese texto yo creo que la diversidad nos hace fuertes pero también es verdad que la Unión es un elemento fundamental no yo lo que quiero es pasar página del pasado de los complejos del pasado los españoles tenemos que superar sin duda esa etapa negra de España de la dictadura de los complejos del enfrentamiento entre España

Voz 1727 10:07 tengo cuarenta años de eso que no está superado

Voz 0040 10:10 creo que no la pruebas en los comentarios que hubo un escuchamos a el cuando un señor yo bebía actos de Macron el otro día con banderas de Francia o de Obama con creo que eran diez o doce banderas norteamericanas grandes crudo con la bandera canadiense nunca he visto a nadie decir que son nacionalistas hecho Macron es el azote del nacionalismo europeo por tanto confundir el nacionalismo el patriotismo entiendo que la delgada línea roja está ahí pero evidentemente el patriotismo es incorporar a todo el mundo Un proyecto civil que puedas hablar catalán euskera español pero que sea partido

Voz 1727 10:37 pero usted es un proyecto complejo descanso eleva de eso

Voz 0040 10:40 el problema es que hemos ganado en Cataluña es decir esto que hicimos con la bandera cantarán con la bandera española y europea en Un corazón ese sentimiento de pertenencia dual o incluso con tres sentimientos una bandera europea no hay nada más antinacionalista que la bandera europea me gustaría preguntar

Voz 1727 10:55 le veo ejemplo si me dejan claro no son la bandera su discurso del domingo definía los españoles por su identidad decía yo sólo veo españoles la nacionalidad española salva las diferencias que hay entre trabajadores y empresarios

Voz 0040 11:08 yo no he dicho eso yo he dicho que sólo veo españoles porque más allá de que un trabajador autónomo empresario yo pensionista joven todos somos iguales ante la ley y todos somos españoles eso es lo que dije y eso es lo que pienso ida igual que hayas nacido en Cataluña viables como yo dos lenguas o da igual es nación Madrid Extremadura por tanto la diversidad lo repito la diversidad nos hace fuertes quién no entienda la España diversa no conoce España pero también quien no entienda la unión de los españoles como fuerza no comprende este vais ayer Alfonso Guerra poco sospechoso decía los progresistas debemos quitarnos de encima los complejos y reivindicar el patriotismo civil como parte nuestra identidad Manuel Valls presidente ese caso primer ministro socialista de Francia decía el otro día justo lo mismo que el patriotismo civil europeo es fundamental en este momento no creo que Alfonso Guerra ni Manuel Valls pues sean sospechosos de nacionalista enemiga de son españoles

Voz 1727 11:56 pero dígame franceses no cuál es el complejo o porque la bandera de todos los españoles que usted ellos

Voz 0040 12:01 hemos hablando de esto ya denota que hay un problema en este país que es que mostrar la bandera en tu balcón como hace millones de españoles o simplemente decir soy español en alguna parte de España lleva lleva una una nota

Voz 1727 12:11 a perderle puede pero yo no hablo yo no le hablo de su habló de su Yosu si yo le hablo de su discreto

Voz 0040 12:15 le hablo de las banderas que hay mucha gente criticando que la gente use la bandera su país mire yo no voy a pedir perdón nunca más por ser español ni en Cataluña ni en Madrid ni en ningún lugar cada uno es español a su manera con su sentimiento con su identidad con sus lenguas pero todos formamos parte de un gran país Si seguimos con el cenizo con los complejos con la visión del pasado si seguimos tirándonos los platos por la cabeza España nunca será un país equiparado

Voz 1727 12:37 Albert Rivera otros países esto esto es una entrevista no es su mitin y por lo tanto de los te pregunto

Voz 1 12:42 está usted lo que quiere decir quiere decir que yo no

Voz 1727 12:45 estoy preguntando yo no estoy preguntando ni por la bandera el himno yo yo le hablo de el uso político de los símbolos de España que son de todos los españoles y que en este momento preciso en este momento hay que decir obviedades como que los españoles se sienten españoles están orgullosos de eso usted tiene alguna duda de que cualquier español está orgulloso de ser español

Voz 0040 13:05 no yo tengo la duda de que en algún lugar de España e a por poner la bandera de tu país en un balcón te queman tu casa en algún lugar de España por llevar la bandera España te critican o incluso te hacen una escabeche en algún lugar de España por defender que español hay gente que ha tenido que ir escoltada y eso no me lo estoy

Voz 1727 13:19 pero sopas de España no es lo que yo le decía el resto español

Voz 0040 13:21 para mí Cataluña es parte España en mi tierra extremeña

Voz 1727 13:24 por tanto y para el resto de España no pero no hagamos

Voz 0040 13:26 extinciones para mí no hay resto de España o Cataluña Cataluña España para mí forman parte de mi corazón y mi forma entender este país y sobre todo de un proyecto de país no por tanto que yo entiendo que haya gente que le complejo vergüenza que no se sienta partícipe de un proyecto país que no quiere usar la bandera super es legítimo no querer hacerlo lo que no me parece legítimo es criticar que algo que es de todos y que nos une que es constitucional que está en la Constitución sea un drama sea aún un debate público ese es el problema que tenemos en Estados Unidos no hay nadie que cuestione el uso de la bandera de Estados Unidos porque todo el mundo sea demócrata republicano da igual todo el mundo con normalidad a los símbolos de su país los franceses da igual que sea socialista o ahora matrona lo que todos los republicanos yo es que de verdad lo que me alucina hubiera Siglo XXI sí sea un largo debate

Voz 1727 14:11 trato de explicarle a mis preguntas con poco éxito por lo que veo no habló ni de la bandera ni del himno que habló del proyecto político inclusivo que hay detrás de momento sólo escuchamos hablar

Voz 1 14:24 la bandera y el himno pero siempre es deslucieron el empate contra déjeme preguntarle a contar una cosa me preguntan preguntarle para que afirma no claro no claro no

Voz 1727 14:35 es que el pecador porque da por supuesto cosas que yo no he dicho que claro que sí claro que sí que el himno y la bandera son de todos los españoles y cada uno la siente como como quiere yo les pregunto si esa nacionalidad española nos hace mejores que otros para nada

Voz 0040 14:49 Nos hasta cuál era contarle yo lo que no quiero sentirme ni menos ni más por ser de una parte de España o cuando yo veo otro país cuando uno viaja ya a otros países es que nadie se cuestiona a estas cosas yo creo que España sigue arrastrando los complejos del pasado y los que hemos nacido en democracia para vino para manos han entregado nuestros padres nuestros abuelos en un país democrático un país con bienestar un país abierto un país diverso yo estoy orgulloso de eso que de esa herencia familiar política inacción al que hemos recibido pero queremos creo que tengo la obligación en un momento además donde están poniendo en jaque la unidad la unión y la igualdad de los españoles decía ayer Alfonso Guerra con razón que la unidad de España no es más que la igualdad entre los españoles es verdad es lo que representa es el valor cuando hablamos de banderas no son simplemente imágenes son símbolos de de de de derechos civiles la sanidad pública está en esa bandera la educación pública hasta en esa bandera porque están en la misma Constitución yo eso es lo que quiero reivindicar el acto el otro día se ha hablado poco y entiendo que es más polémico otras cosas pero menú científico cubano que tiene nacional española que está trabajando puede ser uno de los próximos Premios Nóbeles cubano español y estamos hablando de una chica que seguro de leucemia escritora que habló maravillas de cómo son los médicos y las enferme las españolas y los donantes de órganos de de médula medallista olímpico como Pedro García Aguado explicando lo que sentía en un equipo diverso con muchos catalanes madrileños andaluces extremeños esa es la España diversa de la que yo me siento partícipe ahora que eso genera un debate en gente que no se siente partícipe uno por unos porque son nacionalistas yo otros porque pues bueno no quieren participar de eso yo lo respeto lo único que pido respeto también para todos los que si estamos orgullosos de participar de este proyecto común y sobre todo por favor que la que España no sea los casos de corrupción que España no sea Bankia que España no sea el tres Parcent o que España no sea ETA es

Voz 1727 16:31 quedan cuatro minutos mucho más os quedan cuatro minutos la encuesta de Metroscopia el treinta de abril de daba probablemente la única mala noticia que ha tenido usted de una encuesta en los últimos tiempos que las mujeres se alejan de ciudadanos que ha caído el apoyo entre las mujeres después del ocho de marzo han reflexionado sobre esto

Voz 0040 16:45 bueno por suerte de la que salió el CIS justo dice lo contrario que es que Ciudadanos crecen mucho entre el votante femenino es la última que salió por tanto buenas noticias el PSOE por primera vez por cierto baja tiene más voto masculino

Voz 1727 16:56 eligieron una reflexión a partir de esta noche pie nuestra

Voz 0040 16:58 cuesta no salía eso que decías en cuestión por tanto al verla el CIS pues confirma lo que sabemos hemos crecido mucho en el voto femenino especialmente en todos los votos porque ciudadano está duplicando la intención de voto de los que sacamos el veintiséis J pero en todo caso también que quede claro nuestras políticas de conciliación por cierto ya Banzo algo va a presentar en los próximos días nuestra ley de conciliación que luchará contra brecha salarial por la conciliación y también por las familias que tienen dificultades en este caso para conciliar su vida familiar y laboral bueno pues esas políticas concretas de incrementos de permisos de paternidad de pagar guarderías a padres y madres que no pueden tener hijos eso también hay muchas mujeres y hombres qué están reivindicando políticas reales políticas tangibles por tanto creo que hay que hacer ese tipo de políticas creo que es necesario llevarlo al Parlamento no sólo discutirlo sino hay que hacer cosas yo estoy convencido de que ese incremento que hemos tenido la intención de voto tiene que ver también con a escuchar reivindicaciones legítimas de muchas mujeres que tienen techos de cristal que tienen dificultades para trabajar y conciliar su vida laboral y que lo tienen más complicado no

Voz 1727 17:57 tenemos que terminar dos preguntas muy concretas una la presidenta el Santander ayer se declaró en este programa partidaria de políticas de discriminación positiva ustedes también verdad bueno algunas ya las esos

Voz 0040 18:07 Nos practicando no lo estaba diciendo algunas políticas por ejemplo de una política que me parece fundamental que es que los hombres las parejas

Voz 1727 18:14 las acción positiva a favor de las mujeres que debe decidir ya

Voz 0040 18:16 pero déjeme que les tengo una política que es que en en Suecia funcionó a las mil maravillas la mejor manera de acabar con la brecha salarial es que los hombres también nos hagamos partícipes y cargo de nuestros hijos de igual manera que las mujeres eso está provocando que no haya brecha salarial en un país como a Suecia importe hemos esa medida España Ciudadanos ha llevado eso al presupuesto se desaprueban doy una buena dice también dentro de tantas mala noticia a partir de la aprobación de los presupuestos habrá una semana más de permisos para las familias de paternidad que podrán combinar padres y madres para tener hijos por tanto claro que estoy a favor de esas medidas pero insisto son medidas reales para para tangibles para muchas mujeres que lo tienen mucho más complicado pública Info

Voz 1727 18:53 libre hoy que al tesorero de su formación la justicia de Brasil le ha bloqueado dinero de las cuentas a este tesorero que se llama Carlos Cuadrado lo publica Info Libre como digo un trabajador denunció una compañía de la que Cuadrado tenía el cincuenta por ciento por no pagar la cotización a la Seguridad Social de conoce el caso le ha dado explicaciones

Voz 0040 19:13 sí es una es un bloqueo de una cuenta de cuatrocientos euros si es de hace de dos mil nueve de hace diez años era una empresa que la nuestra el cuadro oír es un tema privado no tenga que ver con la política pero sí a su litigio laboral de cuatrocientos euros de un bloqueado una cuenta que todo mundo sabrá de lo que hablo eso está absolutamente resuelto en términos políticos porque no tiene nada que ver con la política

Voz 1727 19:33 qué le Albert Rivera en qué fundamenta teóricamente en que intelectuales inspira para esto que nos ha contado hoy como patriotismo civil

Voz 0040 19:41 bueno pues mire hace poco más estamos usted y yo compartimos un acto hablando precisamente de que usted presentó el libro último de de Vargas Llosa de sobre liberalismo y a uno de sus autores no yo creo que son los que reflejan un poco esa diferencia no explica muy bien pues de Popper hasta Ortega explica muy bien la diferencia entre nacionalismo y patriotismo explica muy bien la diferencia entre conservadores y liberales yo creo que una de las novedades que aporta ciudadanos intelectual y políticamente a España es que el liberalismo se separa del Consell era durísimo no de hecho lo vemos en muchas políticas hay ejemplos de los que hemos dicho aquí los que Ciudadanos fundamenta una idea progresista en lo social y en ella liberal en el modelo económico eso ese ese ejemplo de digamos de camino por el liberalismo político es lo que nos diferencia seguramente gente que no ha entendido todavía que en España todo es conservador socialista entonces ese tipo de de filosofía digamos que está la historia que no es nueva pero que no sea no lo decía usted con razón el otro día que nos acaba de implantar en España es parte de nuestro de nuestro ideario luego evidentemente hace poco reformamos el ideario de C's hacemos referencia también a los grandes fundamentos de la ilustración política de la Revolución Francesa de la reducción americana en definitiva el liberalismo político también ha llegado a España no hay derribará mucha suerte y mucha