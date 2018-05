Creerse Paul Newman

Voz 1727 00:00 patriotismo civil inclusivo que no sabemos valorar en España y que sí valoran más allá de los Pirineos como antes llamaría si lo que vimos el domingo en el acto de ciudadanos Manuel Jabois buenos días qué tal

Voz 1389 00:10 el buenos días son buscaría cualquier pirueta verbal que me dejase del nacionalismo que digo combatir no lo pasa que es que yo no no no dejaba de recordar aquella declaración de Arrimadas hace un tiempo diciendo que su marido era nacionalista pero que estaba tratando de apartarlo de todo eso

Voz 1 00:23 pero que no la haya llevado con ella el domingo porque sería como sacar a alguien del hachís y llevarlo directamente a un poblado nacionalismo eh

Voz 1389 00:33 qué bueno que evidentemente me llama la atención que Ciudadanos diga que lo suyo no lo es porque al contrario que los otros el suyos integrador y no quiere excluir a nadie es que tiene que ser integrador porque ya se parte de un Status Quo o no este es un ejercicio de turismo político el nacionalismo catalán también aspira a ser integrador y también aspira no querer excluir a nadie nadie quiere perdón quiere que todo el mundo sea catalán y que todos rindan homenaje enseñen las la estelada esos son los deseos esa es la teoría la realidad es que al coger una bandera impedirle a los demás que la acojan estas reclamando una posición además que esa posición sea la la tuya al poner una bandera en tu al con pongo por caso estas de alguna manera ha señalado también al que no la ponen en que las consecuencias sean diferentes en Cataluña que en el resto de España tienen que ver con que el nacionalismo catalán necesita romper necesita a destruir el statu quo España que es el statu quo España que es la la la la la potencia que que que en fin que que necesita romper Catalin el nazismo catalán sí puede presentar de alguna manera su nacionalismo como un proyecto pues integrador acogedor pacífico no hay ni integración no hay acogimiento ni paz en gente emoción nada llorando cuando escucha un y no ve una bandera puedes presentar tu nacionalismo de muchísimas maneras y con muchísimos giros verbales incluso como algo que no lo es pero el resultado siempre es el mismo os creéis mejores

Voz 1727 01:49 al resto por haber nacido aquí algo se dijo en el acto

Voz 1389 01:52 ese ese dijeron varias cosas mí llamaron la atención somos un país único este país el mejor país del mundo para vivir seremos imparables Se llegó a decir que estaban allí para combatir el populismo y el nacionalismo yo no sé cómo no se vació el Palacio de Congresos al escuchar eso

Voz 1727 02:04 pues eso es todo lo contrario se multiplicaron las ovaciones y los aplausos y se insistió en una