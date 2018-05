José Miguel Mulet, en Acento Robinson

Voz 1546 00:00 Nuestra Soler ha hablado con James Woods el protagonista del documental de que con con varias dudas sin poder a ciencia cierta aclarar por lo tanto de acudido Lahia vencían José Miguel Mulet doctor en Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Politécnica de Valencia además de compañero en Hoy por hoy aquí en la Cadena Ser espera que José Miguel puede arrojar algo más de luso de aquel claim de que la dieta de Ghana sea la dieta de los que Chain yo la dieta de los grandes deportistas

Voz 9 03:11 escribe nos en Facebook acento Robinson José Miguel cómo estamos muy bien Beto placer hablar contigo todo mío pues es documental hablan de una docena de

Voz 1546 03:24 deportistas excelentes en sus distintas disciplinas aludiendo de alguna forma que son buenos gracias a su pegan al margen de seis grandes deportistas entre los hay me parece mejor de muchos no será de verdad que el hecho que sean Vega no sea determinante en su buen hacer

Voz 10 03:44 bueno eso tus oyentes lo pueden probar muy fácilmente que hagan una dieta de Ghana y que miran a verse el año que viene no están jugando la NFL

Voz 11 03:52 bueno la NBA buen fútbol

Voz 12 03:55 a ver yo creo que para ser un deportista de elite

Voz 10 03:58 tienes que tener una preparación unas características físicas una buena dieta de o no es una cosa que te ayuda obviamente una dieta mala puede

Voz 11 04:08 un Car tu carrera deportiva sí implica algún tipo ganar peso Osiel implica algún tipo de problema metabólico pero una dieta buena que sea le el único factor importante para ser un deportista de élite rotundamente no

Voz 1546 04:24 me aclara porque entiendo que a lo largo del documental digamos economía de la verdad no por ejemplo cuando en ley día gana a no creo que nadie gana comía lechuga creo que el hecho de que ha sido perjudicial en su caso pero luego Ney pierde once peleas no creo que la obra pero once más que el ICIC que también un deportista puede fastidiar se por tener una dieta poco sano no

Voz 11 04:58 a ver el problema de las dietas ganas es que no son dietas completas tienen déficits sobre todo en vitamina B doce que tienen que tomársela sí y también pueden llegar a tener déficit en hierro oye en yodo pero principalmente B doce entonces un deportista de élite verano pues tiene que tener mucho cuidado muchísimo más cuidado con deportista que por ejemplo sea vegetariano lácteo que en el momento en que estás comiendo leche huevos ya compensar muchas de las carencias que tiene la dieta de gana a partir de ahí si tienes una dieta me gana no tienes una supervisión muy estricta Don dietista-nutricionista pues puede esperar los déficit de vitamina B doce conocidos y entonces esto puede tener calambres más algún problema neurológico serio esto ya sería muy a largo plazo que sucede nadie entonces claro está también puede acabar afectando a su rendimiento deportivo

Voz 1546 05:55 desde luego yo no tengo absolutamente nada en contra de ganan seguramente es mejor que la mía de eso no lo doy por hecho no sin embargo pienso de que hay tantos modalidades de deporte no dudó tal vez esta tomando planta nueces esas cosas pueden ser bueno según qué cosa no por ejemplo cuando unos deportistas que destaca a mucho es un gran surfista pero yo no creo que a un surfista les sirve comer lechuga en vez de filete no

Voz 11 06:32 a ver un surfista como cualquier deportista tiene que tener una dieta que le aporte todo lo que necesita y tiene una actividad física supere algo anormal pues esa dieta tiene que tener en cuenta el desgaste sobre todo proteínas es una dieta B gana en principio yo no es tan rica en proteínas porque es la carne un filete básicamente es todo proteína además de la grasa saturada que tiene pero el pollo por ejemplo una carné pollo magra es todo proteínas la cantidad de proteínas da lechuga pues es bastante baja es más hidratos de carbono bueno en la lechuga sobre todo agua sin embargo un deportista me gano bien aconsejado o bien informado pues puede saber que puede comer nueces frutos secos lentejas y Noah incluso soja que son vegetales que son muy ricos en en proteínas sí pueden ayudarle a todo el desgaste que está teniendo con compensarlo pero ya te digo si eres deportista de élite LLeras ve gano lo que tienes que tener un buen dietista-nutricionista al lado porque porque si eras deportista de élite y comer de todo internos ficciones pues equivocando te aciertas en el sentido que la dieta puede ser mejorable pero en el momento en que comes de todo el secreto de una dieta equilibrada es que haya aporte de todos los tipos de nutrientes entonces si comes carne verdura obviamente es deportista de élite de comer un Mc Donalds todos los días pues tampoco está teniendo una dieta equilibrada y posiblemente a la larga vaya afectar tu rendimiento pero si comes una vez al mes McDonald's dos ensaladas cada día un filete de vez en cuando pescado etcétera pues posiblemente estas cerca de una dieta equilibrada

Voz 1546 08:14 había una avión aprueban lo mental en el cual tres deportistas cenaban tres burrito no sé por qué bonitos pero es burrito una ritos contenía carne pero los otros dos comida a base de plantas burritas Megane no mientras dormían se hicieron es que midió las reacciones que obtuvieron bueno el que comía carne en su burrito pues tenía una selección es lo que cenaba burrito decanos pues tenía muchas sí maravilloso digamos no entiendo eso no es muy científico sin embargo pero a ver en el yo puede tener algún sentido científico porque sintiendo James Wilkes nos hace entender de que una dieta basado en plantas aumenten los niveles de testosterona en nombre

Voz 11 09:09 seguro que no había ningún problema de doping ya habían puesto viagra en algún burrito algo porque eso sería la explicación más lógica a ver calentando me mucho la cabeza sí que es verdad que los brotes de soja o los brotes de determinadas plantas tienen fritos menos Fito estrógenos son moléculas vegetales pero se parece más hormonas femeninas osea que no serían precisamente testosterona sino sería lo contrario ID hecho en algún momento alguna asociación pediátrica ha recomendado que a los adolescentes en la pubertad no tuvieran un excesivo consumo de brotes de soja que podían interferir en el desarrollo tampoco hay que asustarse es decir serían casos de gente ve gana que sea borrará de brotes de soja o de brotes de de otras hierbas entonces mira yo esto lo veo que ya sí tienen más atracciones será porque tendrán más ganas de perderlas porque tendrán una vida sexual más aburrida de tener las es cuando duermen qué es lo que nos pasaba muchos en la adolescencia

Voz 1546 10:11 no es que yo yo lo dije que eso no es muy científico no no es que realmente lo que viene a decir que a una dieta basada en plantas aumenten testosterona hambre

Voz 13 10:24 eh eh

Voz 1546 10:25 claro yo te este pregón un anticipo que yo no tengo la más mínima idea simplemente me llama la atención el claim porque mi mira yo entiendo que el mecanismo no quiero Jamal una moda que yo veía malo una buena dieta Si usted quiera no pero hacer el claim de que realmente es la la dieta del futuro par los grandes deportistas los deportistas de élite me ha parecido muy peligroso hay tanta economía de la verdad en el documental detenido pero carece de sentido científico

Voz 14 11:00 tu trabajo José Miguel tú has encontrado otros pues

Voz 1546 11:03 por eso científicos que considere que esa dieta puede ser una dieta perfecta para los deportistas

Voz 11 11:11 a ver partimos de una base él mismo no es una dieta buena desde el momento en que tienes que compensarla con vitaminas principalmente de doce entonces una dieta buena es la dieta que solamente con lo que te comes no necesitas nada más entonces ya partimos de la base organismos una dieta que hay que compensarla ya de entrada a partir de ahí es cierto que un venga al mismo bien aconsejado con los complementos que hacen falta puede ser una dieta buena para un deportista incluso para un deportista de élite pero vamos a hacer la pregunta al revés un deporte no va a ser mejor que un deportista que tenga una dieta buena que contenga carne y pescado o va a ser mejor que un vegetariano o lácteo pues no necesariamente los tres grandes deportistas los tres pueden tener dietas muy buenas independientemente de que uno coma Carné de Lorca no

Voz 1546 12:09 entonces

Voz 11 12:09 el Servei gano nota hace mejor ni peor que otro tipo de dieta la diferencia es que de los tres si comparas un Vegara un vegetariano hubo lácteo yo una persona coma de todo el verano es lo único que necesita suplementos

Voz 15 12:23 yo soy más bien mariscando

Voz 1546 12:25 bueno era una La Ser me pagaban poco más aún más mariscando pero el

Voz 11 12:30 te pasa como a mí que te lo prohibe el banco del médico

Voz 1546 12:35 y ahora también

Voz 11 12:37 sí y más poder que el banquero

Voz 1546 12:40 lo bueno es que había una cosa también ya que tengo en un documental yo más o menos lo entendía

Voz 14 12:48 así que Estados seducido por Netflix es otras cosas pero

Voz 1546 12:52 hablaba de que comer carne es insostenible para el Tierra que esto opinión acerca de ello

Voz 11 13:01 a ver aquí sí que esto tiene bastante lógica de todos los argumentos que sean a favor del marianismo todos los argumentos centrados en la salud son fácilmente rebatibles es decir comer carne no tiene por qué ser problemático siempre que sea dentro de una dieta equilibrada sin embargo sí que es verdad que desde el punto de vista ambiental la producción de carne es tiene mucho más impacto y digamos que tiene más emisiones de CO2 y más consumo de agua sobre todo sobre todo la carne de ternera porque porque un animal antes de sacrificarlo le tienes que dar de comer tiene que beber emite CO2 y contamina mientras que una planta el cultivo de una planta no os olvidamos también contamina también hay que poner a Bono y también hay que arreglarlo también consume agua sin embargo sea hacer los números el consumo de de la planta es mucho más digamos amigable con el medio ambiente porque es que muchos casos eso que tú cultivas como puede ser más estos hoja lo utilizas para dar de comer las animal entonces digamos que hay otras cala los animales como máquinas biológicas somos muy poco eficientes tenemos que comer mucho más de lo que realmente aprovechamos entonces por eso sí que es verdad que de cara al medio ambiente el consumo de carne y yo no diría tanto como que es insostenible pero sí que es verdad que tiene mucho más impacto

Voz 1546 14:28 bueno cuando puedas que ver la el documental porque la paz que más me gustó a mí cuando se claro el se ha convertido ya en verano a pesar que recientemente dio infarto no creo que sea eso

Voz 11 14:45 va a ver han tenido varios infartos yo creo me cuando Schwarzenegger era Mister Olympia vez uno era eso lo que me entiendes es decir la dieta que tenía era muy de farmacia

Voz 1546 14:58 bueno lo que es la que a la parte buena es que cuando dice hambre pues yo me he convertido en en verano ETA claro antes yo comía quince y huevos al día luego me la la ella de que era malo para mi salud bueno si tienes que leer que tomar quince huevos al día es bueno para eso sí manda siempre que el Hornija tuvo que leer que comer quince vuelos al día armar para su salud

Voz 11 15:27 a comer quince días huevos al día es malo los lo que hace la gente que hace culturismo y sobre todo su tu opinión científica José eso es todo quince días comer un día no pasa nada incluso dos siquiera es mucho cuerpo como es el caso de farsa Naher tampoco se refería huevo entero o sólo la clara de huevo porque sí que es verdad que abraza puesta de moda entre los culturista y la gente que hace sobre todo musculación y desarrollo comer claras de huevo como si fuera agua es decir una cantidad exagerada de claras de huevo si le quitas la yema al huevo lo que te estás comiendo es básicamente imbatido proteínas y como todo comer muchas proteínas a la larga también es malo es decir una dieta híper teca pues te puedo producir los problemas conocidos de ácido sulfúrico cargas mucho el riñón himnos bueno tenemos la la famosa agota

Voz 1546 16:25 es que sigo mi mujer y me dice que yo yo tengo la pinta que yo tengo la ambición de tener gota

Voz 16 16:32 una dieta con mucha carne muchas proteínas mucho marisco

Voz 11 16:39 sí bueno pues una lechuga en cuando tampoco está mal

Voz 16 16:42 lechuga

Voz 11 16:46 un han hecho gala Il enseñas las gamba y luego te comes la lechuga

Voz 1546 16:50 a mi a mi estéticamente me gusta la Camba posado en una hoja de lechuga ETA da un poco de color ahí

Voz 11 16:58 sí pero lechuga que comer también enorme avales

Voz 1546 17:04 bueno pues José Miguel mucha gracia el rapto si opinión porque de verdad después de ver el la el documental es fácil de ver es fácil de ver algo una risa pero me me es que me quedaba con con coste para preguntar a la ciencia yo pues éstos no Almas Gemelas precisamente digamos

Voz 11 17:27 en general un buen consejo es en temas de nutrición no se fían de ningún documental sería el mejor el mejor consejo