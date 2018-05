Garzón pide la dimisión del número 2 de Montoro

Voz 1

00:00

nosotros creemos que como tenemos una visión integral de la política tiene que ver mucho también con las personas con el punto ético de quiénes hacen estos presupuestos por eso comencé por donde había comenzado yo no creo que para usted sea un buen día hoy no lo creo no no creo que eso sea así pero creo que usted tiene que salir a a dar explicaciones es su número dos al que han investigado ya que estar investigando por estos delitos que no son delitos cualquiera además mientras era alcalde de su propia ciudad de nacimiento yo creo que usted si quiere mantener aunque desde la discrepancia ideológica pues la credibilidad de su propio proyecto en los Presupuestos Hinault manchar la imagen de estos Presupuestos General del Estado insisto desde la discrepancia ideológica con ellos pues creo que debería dimitir su número dos