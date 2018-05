True Love de Tom Waits es la canción más triste de la historia

Voz 1 00:00 una cadena

Voz 1374 00:05 deben saber ustedes que tanto Nacho como Sergio son dos de las personas más sensibles que he conocido nunca ambos cuando están tristes busca la banda sonora de una canción que les confirme su apenado estado de ánimo no es extraño de vez en cuando ver vagar las calles de Zaragoza Sergio del Molino mientras como en una película escucha esta canción la canción que según el día cuentan en Zaragoza el autor de la España vacía puede intercalar con esta otra mientras con la mirada

Voz 3 00:35 la perdida de barrunta algún quebrado

Voz 4 00:40 vale

Voz 1374 00:45 no se crean que Nacho Carretero está hecho de una pasta muy diferente porque mientras lo que les hemos escrito sucede en Zaragoza no es el todo improbable que en la calle de A Coruña a Madrid con esa lluvia fina no da igual que el Madrid no hay cuando él así un cabizbajo Nacho la mente su infortunio mientras en su cabeza suena esto

Voz 5 01:08 se juega esta semana

Voz 1374 01:15 cuenta la revista Escuela dos de las son ellos los muchas personas que se encuentran en la música un elemento para canalizar sus emociones como leíamos inmensa esa revista según científicos cuando nos encontramos mal necesitamos escuchar canciones tristes porque nuestro cerebro busca instintivamente canciones que plasmen las mismas sensaciones que estamos experimentando para ayudarnos a encontrar inconscientemente las herramientas para sobreponernos al dolor así que eso justificaría todo el tema blues de ponerte canciones triste cuando estás muy triste que el músico no haga las canciones para dejar de estar Testa sino al contrario para profundizar en tu tristeza por alusiones Nacho

Voz 6 01:58 sí yo la lluvia llevo una nube pequeña encima de la cabeza pero no al donde baste persiguen no claro pero sí que me llamó muchísimo la atención es verdad como una canción puede tocarte directamente en el estado de ánimo y siempre me he preguntado por qué ocurre eso estar incluso sin estar triste puestas normal día en tu casa y de repente te pones una canción y estado de ánimo se adapta a esa canción mientras dura siempre me llamó muchísimo la atención esto me alegro que haya salido este estudio darme respuestas esta canción

Voz 7 02:28 para un para Ongay que llegó para el estándar gallego es muy optimista no

Voz 2 02:32 lo cual el organismo no olvidamos subidón

Voz 8 02:38 canciones de blues y Can tres son súper tristes pero te anima te sientes bien escuchando lo que es otro factor la canciones tristes da un tipo de no sé es que en Coruña

Voz 6 02:48 no nombre perlas como pero

Voz 1374 02:51 uno de los grandes niña Terra Galega que es una versión de Skinner perdóname tiene sus orígenes en un grupo muy conocido al sur de los Estados Unidos le el cine bueno ese es un un estudio que científicamente demostraría como la música triste nos anima paradójicamente pero es que también la Universidad de California tras analizar quinientas mil canes

Voz 9 03:13 tienes compuestas entre mil novecientos sesenta y cinco y dos mil quince la Universidad de California deduce que la música que se hace hoy es mucho más triste que la que se componía C30 treinta años es decir hemos anunciado pasado de canciones como Glory days de Bruce Springsteen

Voz 1374 03:36 esta guerra una crítica pero festiva hemos sesión es crítica bailable

Voz 2 03:46 hemos pasado a

Voz 10 03:47 pues uno de los pelotazos Heats actuales

Voz 1374 03:54 es un ruego Quédate conmigo no hemos pasado

Voz 11 03:57 a Melendi

Voz 1374 04:00 es que vivimos en una sociedad más triste y con menos esperanza que la de hace treinta años

Voz 7 04:03 yo creo que es que las canciones tristes venden mejor es decirlo igual es una sociedad más comercial no sentido yo creo que no los toca más y es normal que cuando buscamos un mercado yo creo que me más comercial más más plano discurso eso sí que es verdad que en una sigan con menos más con menos matices lo triste Ana no lo triste gana por pura estadística porque unos nos mola más sentirnos miserables es una cosa que nos ponen mucho nos nos encanta eso

Voz 8 04:32 es una canción que se mira yo estoy fenomenal estoy muy alegre muy canción que va a costar

Voz 6 04:41 claro pero eso es para bailar pero que a consumirla tú para meterte la tuvimos que tu casa eso necesitas tu es que nos ponemos tristes más fácilmente y más a menudo porque como sociedad con perspectiva tenemos menos motivos para ponernos tristes pero los buscamos más fácilmente no recrearnos en lloré cuando alguien está triste de verdad la rozando la depresión au au bajo de verdad no se recrean su tristeza con música o con este tipo canciones yo creo que estas canciones Nos gustan en no recrear nuestra tristeza cuando es un poquito

Voz 1374 05:15 hay una lista una lista con las cinco canciones más tristes que deberían controlar rusas vez es una lista de canciones muy triste espero que consuelan se sube hasta bien

Voz 2 05:25 tal día os invito una cata una cata de tristeza yo creo que eso es lo que hay que cambiar los oyentes de la Cadena SER aguante no yo esto lo hacemos para que ustedes se vengan arriba paradójicamente es que nos jugábamos el pijama y sacamos el helado

Voz 12 05:39 la obra la quinta la cuarta a la tercera las dos son intercambiables la primera no porque según el estudio de alcoholismo que son los jueces de la Audiencia Nacional de la razón el mismo me refiero eso no es invariable en la que os voy a decir al final es la historia eso no conviene discutirlo en el top five en el número cinco Some Like You de Abel

Voz 13 05:57 nada

Voz 15 06:03 la historia de una pareja que no al año Villa escribe una carta diciéndole no hay nadie

Voz 2 06:12 yo estoy yo no pienso volver al médico pero no pienso volver contigo nombre cuatro cuatro Face lo motivos número cuatro Halle de Leonard Cohen que nunca fue una gran alegría Aleluya

Voz 16 06:25 eh

Voz 1374 06:36 gran Leonard Cohen al límite a los ochenta años volvió a fumar poco se habla el dato de clase pero a los ochenta años ha llegado hasta aquí volvió a fumar a los ochenta

Voz 2 06:48 es maravilla que convertir un grito de alegría Aleluya

Voz 8 06:51 es que somos un grito de alegría

Voz 2 06:56 algo tanto en el número tres Ali que no llegar a los ochenta desgraciadamente Amy Winehouse con Back to black

Voz 1374 07:15 bueno este es un medio tiempo de no está mal el número dos

Voz 2 07:18 no me dos ejes de un compañero de la tristeza de Sergio el molino clónicas

Voz 1374 07:24 negación Carla de las drogas donde este año esta mañana me hice daño

Voz 13 07:29 sí

Voz 1374 07:34 una versión que incluye una bolsa americana en las redes hay algunos mensajes por ejemplo lidian bipolar dice Si tú no estás de Rosana como quisiera poner en castellano Eva Cassidy que el fútbol es para Elena Orozco lo más triste para Eduardo J K fue la canción más triste el cantante más triste con el título más triste Instrucciones para salvar el odio eternamente de Ismael Serrano bueno están más iba a dejarse es una una de ellas que por cierto que la puso Francina canciones tristes

Voz 2 08:05 bueno sí la más de todas triste que nunca se equivocan de verdad o no

Voz 17 08:19 eh

Voz 13 08:22 sí sí pero

Voz 1374 08:25 en el olimpo de la tristeza hay hay tres temas tan suyos no su praxis porción de gran tema tema en las redes como uno de los más tristes bueno con esta recomendación sobre todo con la ayuda que supone saber Sergio Nacho que tenéis muy buenas canciones para cuando desde la bajones que en vuestro caso con que estáis periodistas de éxito autores de prestigio no debería ocurrir pero si ocurriera yo Dennis algunas canciones para venir encontramos contamos la semana que viene dando guerra hasta muchas gracias hebras hasta luego siguen escuchando Hoy por Hoy en la Cadena Ser

