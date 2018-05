"Cuando abdicó el Rey Juan Carlos no lloró ni Peñafiel"

Voz 1 00:00 Tunis un rigor Cadena SER

Voz 2 00:03 la actualidad es como los regalos de Reyes está muy bien pero si no lo compartes con la gente acaba superado te por eso esta mañana vamos a analizar la actualidad es lo tuyo J rescate aludido vamos a analizar la actualidad a través de otros ojos los una persona muy peculiar particular no sabemos si es una buena idea esta vez no nos lleve a ningún lado pero que es la vida sino un poquito de riesgo

Voz 2 00:35 pero vea obligado JJ Vaquero se lo voy a explicar cómo estás muy bien muy bien esta aula de estudio y me ha dicho si me he dicho que tiro aquí con el guión en la mano si ha dicho tiro aquí lago salado de si yo sin inmutarse dicho y ha dicho J pues ésta es una frase que voy a poner yo estoy recopilando frases estúpidas que escuchamos

Voz 4 00:58 trabajo y esa base pero así Japón tiro aquí lago salado de llamo si yo me quedé

Voz 2 01:04 este grupo se llama Moyá genes lago salado

Voz 4 01:07 tenía todo el sentido del mundo eh que el que no te cuadren las cosas sobre la tarea tuviese una cosita es que es que cómo cambia hoy viniendo me enterado que han detenido a Zaplana me siento muy culpable yo no sé vosotros pero muy culpable pero otra parte culpa porque yo he hecho en su tiempo muchos chistes sobre el bronce aunque estaba muy moreno que era mulato y ahora detenido por blanqueo a ver si he tenido algo que ver

Voz 2 01:31 me empiezo con la actualidad salía de la semana que es de Vaquero no es bueno que lo has dicho tú no yo bueno empezamos con Albert Rivera que no más que ver españoles por todas partes incluso esta mañana la Cadena Ser en entrevista con Pepa Bueno Albert Rivera veía españoles

Voz 5 01:50 cuando piso este país en cada rincón yo no veo rojos y azules yo veo españoles yo no veo jóvenes o mayores yo españoles

Voz 4 02:03 todas partes B español hecho ya no llaman Albert Rivera alemán Albert españoles hombre una cosa sino ver rojo de momento que le quiten el carné de conducir por partidos puede ser un lío gordo y luego sabéis dónde estás Si estás mirando un sitio donde sólo dos españoles en la cola del paro te lo digo de verdad ahí ahí ahí ahí sí que sólo veía españoles por todas las partes vamos a ver todos sabemos si todos pensamos que donde dice español es lo que quiere decir es votantes lo sustituye si te queda clavado eh porque todos sabemos que si le dices tú le dices hoy a Albert Rivera así como es arcilla ganas votantes y mañana levantarse que haga un ánfora de barro

Voz 2 02:41 no todo son buenas noticias en Ciudadanos y las encuestas de lo bien porque Marta Sánchez vuelve a vuelto a cantar y no un español tremendo el mitin de Ciudadanos

Voz 4 03:00 pues porque la gente empezó a gritar ole ole idea se enfadó porque no quiere hablar de su etapa anterior ahí ahí ahí ahí hay que al final en uno de la Sánchez se queda como himno oficial nos dirá soy yo la que seguía aquí soy yo ya os lo advertimos no estaba advirtiendo mira me conformo que se quede este me conformo con que no le ponga letra a ninguna otra canción y el instrumental porque es capaz e es capaz de ponerle letra a las cuatro estaciones de Vivaldi os imagináis las cuatro estaciones las cuatro está pidió es para mí es la mejor Pisa no déjame que te lo digo aquí se queda la Sánchez te crees que va a se acabó la liga de Primera División el Barça Copa y ahora sólo falta saber si el Madrid gana la Champions para saber si el Barça ha hecho buena temporada excepto si hay que hacer es increíble lo de fútbol hay que hacer mención especial a las bonitas despedidas de Iniesta y Fernando Torres que han conseguido algo tan difícil como que con treinta y cuatro años te sigan apoyando el niño esto sólo lo ha conseguido Torres en el Athletic Billy en las despedidas han sido muy emotivas por todo lo que han dado estos dos pedazo de profesionales a los suyos curiosamente yo no recuerdo ni caso la ve que sea despidió a un presidente del Gobierno de esta manera cuando abdicó el Rey Juan Carlos no llorón y Peñafiel estamos hablando eso otra cosa no pero a copas no le ganan al Rey Iniesta y Torres eh no le gana suena más a los presidentes les queda un sueldo de por vida por no hacer nada lo mal que lo tienes que haber hecho en tu curro para que prefieran pagarte por no hacer nada como diciendo Toma el dinero pero no toque nada por favor yo a veces lo entiendo no porque cuánto valdría que Enrique Iglesias no sacase disco cuánto porque empiezo con el ahora mismo Enrique Iglesias que recuerdo que dice la canción sube la radio porque listo saber cuando canta El la bajamos en los trabajos normales no te despiden así lo único que te dan es el finiquito que se llama así finiquito porque siempre fino y siempre te quitan siempre está literal pero no sería bonito que en todos los trabajos nos despidieran como estos futbolistas común y dudes porque me da a mí que lo más cerca que vamos a estar cuando nos despidan de la SER es salir a la Gran Vía y que esté llena de gente esperando a entrar en Primaria lo más cerca cuando una estrella del deporte Se retira su equipo retira la camiseta cuando cuando el despido de la nosotros tres van a retirar los micrófonos por higiene Torres muy duro GM instalaría hace en el fútbol despedida escabrosas haber cuando alguien como no hay más si cabe cuando alguien como Imaz Se va a por dinero un mosaico no pesetero porque Neymar es un negocio pero desde que nació que le pusieron ese nombre de negocio cutre que Nerea y Mariano montan un barrio lo llaman Neymar Neymar no me daría esta que os ha despedido a la gente como se lo ha ganado Kaká no la espiral de Kaká que Florentino hubiera contratado Antonio Eurocopa que cantará devuelve Melandri ITA estoy hablando a lo mejor al otro día cuando dimitió Cristina Cifuentes que lo hubieran hecho un fiestón contratando a Chimo Bayo para ver si podía remasterizan bueno vamos a

Voz 2 06:02 al mundial que ayer hubo polémica como siempre Lopetegui dio ayer la lista de los veintitrés elegidos

Voz 4 06:10 con esta canción seleccionada visto del corazón estos Camela pues dejemos de hablar de otra cosa de Camela bueno me quedo con me quedo con que llevamos a un portero que se llama Kepa claro es el del Bilbao lógico provengo clave porque sólo en Bilbao tienen cojones de poner un portero que llame qué pasa cuando lo que intenta un portero siempre es que el balón no que eso eso es tenerlos cuadrados a poco más de los que lleva porque de lo que se hablaba ayer todo el mundo es de los que no lleva de los que no van Topic Morata que no va Sergi Roberto que no va a Albert Rivera que tampoco va a esta gente lo mal que lo va pasará Albert Rivera como nos toque Italia e en el Mundial porque él no rojos qué azules el solo españoles cubierto por cierto lo de además es Sergi Roberto unos un poco indeciso os Sergio Roberto Sergi Roberto quiero decir que que estamos jugando no le pregunta por su plato favorito dice calçots a la madrileña en la ensayos de la ceremonia para anunciarlo sabéis que la ganaron porque ensayaron el ensayo en el ensayo El día anterior ponen el vivió de los veintitrés elegidos mira el suyo el de la ceremonia después de sacar nada en plena ceremonia en vez de España digo la la Land piden pero que risas

Voz 2 07:18 bueno el por último el chalé de Pablo Iglesias Irene Montero

Voz 4 07:23 con informal esto también podría ser una sección fija los demorado y su morada me da a mí que esto que si los demorado y su moral me da a mí que que esto va a tirarle osea vamos a ver esta semana el lío es la consulta de si deben dimitir que es una pregunta estúpida déjame que te digo vale mira deben dimitir por meterse una hipoteca de quinientos cuarenta mil euros Isaac dimiten como pagan la hipoteca le escucha escucha les desahuciar a cámara campando en la Plaza Mayor y montan un movimiento ciudadano en contra de las injusticias hasta que consiguen un escaño y se acomodan hizo compras un chalé en Galapagar les piden que dimita no estamos preparó para este boom

Voz 2 07:57 Internet no pues si sale sale

Voz 4 08:02 Georgia una consulta preguntando es necesario someterlo todo a consulta que sabéis que es aceite Rajoy comparece porque me da a mí que Rajoy sin barba tiene cara de espabilado

Voz 2 08:11 me gustaría es grave la pregunta las bases del bebé afeita

Voz 4 08:15 claro no uno yo creo que no porque yo creo que no tiene que haber espabilado chavista esta gente que tiene cara de que el profesor la prueba con un cuatro sabido que digo pasaron cuatro con esta cara estético sea forzado cerámica Rajoy sin barba le aprueban con un tres cómo sería la vida si lo sometiera hemos toda consulta hola ahí planteado esto porque vamos por ese camino eh la tortilla de patata con cebolla o sin cebolla Monarquía sí o monarquía no huy cuidado ahí pues ahí estaba yo creo que está aún no tiene sentido porque nunca se va a hacer esta consulta Portes no hay huevos sino hay vemos no se puede hacer tortilla de patata ni monarquía bueno quiero decir una cosa que desde Facebook convocan una barbacoa en el chalé de Iglesias y Montero esto ha sido así en la semana pasada yo dije yo voy a ir sin avisar no son comunistas esto le dije yo nada de repente alguien ha dicho vamos a convocar una barbacoa lo que pasó es que la policía intervino sí sí sí puesto puede en casa de otro con una barbacoa la policía dijo quiénes la barbacoa lo que contexto uno de ellos ellos