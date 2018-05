"Las mujeres en España por fin hemos perdido el miedo"

Voz 1 00:00 si la Cadena Ser

Voz 4 00:07 sí señores pienso peses mirra

Voz 5 00:13 no la primera

Voz 6 00:15 Junta es muy pertinente

Voz 7 00:17 yo bailo es que esté tomando

Voz 6 00:22 es decir tú te ha roto la rodilla apostar para no para hacer no tener que bailar en el terremoto largo

Voz 1695 00:28 cisco apuesta hacía el menisco Hodgkin informó está hace nada puesto

Voz 6 00:33 tú qué te crees que no tenemos Google aquí

Voz 1695 00:36 hace nada que me lo he roto de la manera más tonta bajando unas escaleras con basura con la va va

Voz 6 00:41 la vida del Paula Vázquez ha roto el menisco la basura sí

Voz 1695 00:47 sí ahora que estoy haciendo rehabilitación me han dicho que se suele romper de la manera más tonta tirando el bajando del pantalón y de repente haciendo con el pie así para quitarte lo rápido hace rompe los meniscos a partir de los cuarenta y habrá que uno nunca

Voz 6 01:00 o sea la vida nunca está a la altura de la épica no esperaron salvando a un niño de un incendio pavoroso en un atraco defendiendo a una pobre viuda no te preocupes bajando a las te tengo una amiga que se rompió la pierna con una habla de la playa estaba había que cómodo sí sí rompió con una bolita que venía estaba en el mar se fue para atrás que viniera la Oblitas hicieron pero ahora ahora

Voz 1695 01:26 de de manera diferente

Voz 8 01:27 o cuando vio que es agachada coger algo cuando se pone en la zapatilla Luis I no lo estoy diciendo disfruta cuando hay tanto servicio comida a casa no hay nadie que se puede llamar para bajar la basura hoy en día nos trae el mercado capitalista basura al cómo cómo acabar con la precariedad muy bien tú tienes que alguien viene baja la basura entonces me había ocurrido no

Voz 6 01:54 es Paula Vázquez pues se ha hecho todo de los últimos años desde hace veinticinco años que trabaja en televisión te con tres

Voz 1695 02:04 efectivamente tenía tres y medio tres

Voz 6 02:06 sí medio aquí desde un dos tres hasta Pekín Express fama o o el puente que nos gustan puente en España

Voz 1695 02:13 con qué necesarios son eh ahora modo que hay tantos muros en tantos sitios y que todo lo que queremos hacer el separarnos nosotros necesitamos puentes y nosotros hacemos un formato aquí no lo vea que que sepa que lo puede ver bajo demanda por cierto es de Zeppelin producciones Si en Movi Star lo digo siempre porque para mí excepcionalmente dentro del mundo de los realitys que he hecho yo diría que es uno de los más actualizados por la manera de contarlo parece cine está hecho de hecho con cámaras de cine y cuando lo ves te quedas como si fuera una serie son sólo ocho capítulos parece una serie de televisión hay un momento que te abstrae de la competición de que es un concurso porque los planos son de una belleza

Voz 6 02:51 y además lo dice alguien que con todo respeto el mundo estés está en las antípodas precisamente está bien que así sea pero tú queriendo sin querer participando sin participar tablas asistido a la evolución de los medios de comunicación visuales audiovisuales en los últimos años las últimas dos generaciones que siete mucho ya es pasado de unas gafas falsas si minifalda que yo imagino que ahora afortunadamente sin televisión sería intolerable sí

Voz 1695 03:13 bueno no te creas hay estamos hay ayer estaba en un programa al mediodía con mi padre con un panel electrónico donde ya no hace falta la azafata que ahí sigue

Voz 6 03:21 ya vemos todos me corrija donde desgraciadamente sigue dando la televisión pero has pasado eso a rodar en el cine hablando sin una narrativa muchísimo más compleja la habitual para la televisión como que si la gente la tele creen que somos idiotas por ver la tele y entonces tratan de reducir el mensaje a gritos y dos palabras clave muy muy concretas hitos visto con Nos pasaría como sencillo algo realmente complejo si severa el papel del amor

Voz 1695 03:43 a ver también cómo tu Merkabas yo creo que ha sido una grandes evoluciones de la televisión estábamos mucho más presentes no solo delante sino detrás de las cámaras tenemos unos papeles mira fama fama precisamente que gracias a Zeppelin es un programa que está dirigido por una mujer realizado por una mujer allí las producido por una mujer y también yo pero es claro hay productores también hay pero en realidad el papel de la mujer que a veces empieza a ser más relevante tanto detrás como delante y es verdad que que sí que estaba pensando fíjate mi primer programa señalaba jeans negros al rock'n'roll y fue el primer

Voz 6 04:16 hemos llama jeans News enrocan rally fue el P

Voz 1695 04:19 el año de Antena tres cuando nacía Antena3 así que yo estaba haciendo programitas seis años creo que tenía

Voz 6 04:26 modo de luego Irán las hemos estado hablando antes de la tardó ciudadano de qué es lo que enciende la chispa la mecha que cómo se activa para que de repente la gente sale a la calle que parece que no va a ocurrir nunca definitivamente ocurra y nos hemos dado cuenta que muchos de los cambios de las grandes movilizaciones de los últimos tiempos están protagonizadas por mujeres que aguante en el motor de cambio social para todos hombres y mujeres es sobrino y el último por ejemplo tiene que ver con tu profesión es en Radio Televisión Española hay un gran movimiento de los procesionan las de BTV en favor de una televisión verdaderamente plural útil para trabajar directamente para la sociedad hizo las mujeres de luego los compañeros también hombres mujeres han sido las mujeres de RTV las que han iniciado ese paso que importante ser conscientes de dónde vivimos

Voz 1695 05:14 pues sí y sobre todo también en parte dejarlos teletipos cuando uno quiere tener un niño nuestros una asociación que hacemos siempre cómo quieres que sea tu niña valiente fuerte grande y extravertido como quieres que sea la niña dulce cariñosa y se nos olvida que las mujeres también tenemos que ser valientes y se está demostrando no que dentro del carácter de la mujer fíjate en Televisión Española como tú dices pienso que siempre han estado ahí pienso que detrás de muchos anónimos firmado anónimo ávido mujeres y en este caso la lección que le están dando de de de ética de sentido común y sobre todo de comunidad de de de de jugarse el tipo jugarse el trabajo jugarse la nómina por por el bien común yo creo que era algo necesario me parece que en España por fin hemos perdido el miedo miedo a ser criticadas hemos perdido el miedo porque nos hemos dado cuenta que no estamos olas de que estamos todas en el mismo papel de que el acoso lo que hemos estado viviendo durante muchos años ya está bien y que no lo hemos vivido en solitario porque como es algo que siempre se ha callado una hasta se sentía culpable de que alguien te acosar a pensaba que estaba en ti que bueno dentro del del discurso con el que nos han criado está también el de el de es por tu culpa eres tú que eres es va seduciendo eres tú tal no viene otro tipo de feminismo en donde cómo somos dueñas de nuestra sexualidad de nuestro cuerpo y nuestra vida

Voz 6 06:25 podemos mostrarnos como queramos pues dije yo esto hay que hacerlo has hecho alguna vez tú poner tu nombre en Google lo has hecho lo haces muy hace mucho que no porque vengo a ver de cada partido ya pues yo lo he hecho mi eran eran muy poco si tú pones Pablo Vázquez en Google que es la primera te pone ya verás novios el segundo ese es el tercero hijos hijos que curioso lo viene pareja luego viene Wikipedia que machista toda no luego viene Twitter porque se ve que en Twitter pues te has tenido hay un par de cosas divertidas sea primero que esté vulgar es verdad que vertida esa eso es vía más bueno y luego hay uno que me gusta mucho le pone Paula Vázquez antes que es un concepto muy bueno claro antes

Voz 1695 07:18 desde ahora después de recibir si es cierta desde que me pero la nariz que tenía veintidós años siempre tengo ya cuarenta y tres es es como la comparativa y me hace mucha gracia porque no paras de operar teme ponen yo no vuelto entrar en quirófano porque lo habrá cuando me operé nariz me asusté bastante no me gustó cómo quedó me no me reconocía en el espejo y desde entonces me ha dado muchísimo pánico volver a entrar en quirófano otra cosa es que te pinches votos vitaminas pero eso no es entrar en quirófano y entonces me imagino que si entras en antes y después pondrán eso es que machistas lo digo porque novios

Voz 6 07:47 lejos hobby aparejos las cuatro primeras

Voz 1695 07:49 sí hay y luego el antes y el después la comparativa que yo siempre pongo y no será que me estoy yendo mayor pero me está cambiando la cara y el cuerpo y todo porque me hago mayor también

Voz 6 07:57 podría ser estoy rodeado de compañeros que se ponen voz

Voz 1695 08:00 dos Se se llenan los labios y esas cosas y nadie lo pone

Voz 6 08:04 me bueno vamos a hablar de de del baile porque vamos a quien quiera Pablo Vázquez dos mil quince no conteste pero me de las búsquedas relacionadas contigo es Paula Vázquez dos mil quince no sé tú sabrás yo voy a ser yo lo que pasa es seguimos en lo mismo sexo que voy a este año dos mil quince Paula enseguida seguimos hablando de bailar con una mira con Pablo

Voz 9 09:26 madre mía Supervivientes Fama a bailar

Voz 6 09:29 sí

Voz 9 09:29 guau qué Complex Supermodelo

Voz 1695 09:35 pues tiburón devora un famoso que es es muy hueso como si estuviera le habría que patentaron no lo nunca me he imaginado participando en un programa porque me gusta demasiado conducir me gusta mucho controlar ver los vídeos saber quién va por donde va a contar yo la historia creo que no me gustaría el papel de concursante pero por qué porque me gusta mucho protagonismo sabe si a lo mejor hay debería de repartirlo

Voz 6 09:59 Italia también tiene que estar percibiendo la cámara

Voz 1695 10:02 sí pero parece que no lo llevaría bien sofás pero bueno el puente sería un formato para participar

Voz 6 10:07 pero te has decidido además como un criterio en el lado del talent show que premia el esfuerzo donde el valor no está en quién evita más ni quién mete más extraña sino que hicieron así convivencia en Zamora por ejemplo hay convivencia a qué huele es academias si se puede contar

Voz 10 10:25 jo pues mira no no

Voz 1695 10:28 imagino que la gente se pensaba que huele a sudor y lágrimas pero en realidad huele a a talento a hormonas jóvenes porque las armonías jóvenes huelen hambre porque tenemos una generación de concursantes que a diferencia de las otras etapas de fama hace diez años ahora ya tienen redes sociales ahora ya siguen a la gente que les gusta el por lo tanto saben lo que quieren y con sólo veinte años los hay que lo hemos tenido que traer de Shanghai de Londres de Los Ángeles de Puerto Rico de Colombia de son españoles que ya estaban haciendo su trayectoria con con sus escuelas los propios concursantes con sus propias academias en París en entonces es una generación que nos va a dar sopas con ondas cuando vuelva a España

Voz 6 11:10 se premian la tele realmente el el esfuerzo porque el espectáculo estaría por encima realmente de lo que ocurre de verdad lo que lo que vemos es lo real

Voz 1695 11:17 absolutamente real nosotros no hemos puesto en esta ocasión cámaras dentro de su convivencia por por ejemplo en las habitaciones por la noche el veinticuatro horas se termina una hora en concreto para darles privacidad porque su vida personal sexual no nos interesa nada nos interesa lo que nos bien

Voz 6 11:31 a ofrecer Si la hubiera poco hay que dar por ser una salte a tope indique

Voz 1695 11:37 pero además han sido muy generosos sea hablando acerca de es normalizando su sexualidad algo que tenemos mucho que agradecerle a esta generación que viene a hablarnos sin tabús de cómo han salido del armario de como de como llevan subida de quién les gusta de yo creo que eso es un paso adelante ver a chavales de veinte años hablando con naturalidad acerca

Voz 11 11:53 de de de si son gays sino lo son me parece fantástico de estuvimos una charla de sexualidad con la autora Mercè s

Voz 1695 12:01 pero que es la recomiendo a muchísima gente está colgada en Youtube y fue en el veinticuatro horas y hablaba del consentimiento hablaba de las infecciones yo me parece también un momento porque fíjate descubrimos algo que en la era de la comunicación que estamos ahora los jóvenes están a menos informados que nosotros porque hay mucha o Fake en las redes sociales porque el boca boca no está siendo real porque la marcha atrás siguen creyendo que es un método anticonceptivo que no contagia ya se están exponiendo a cosas tremendas así que que este formato en donde podemos también hablar de este tipo de cosas

Voz 6 12:33 el imán ya que no estamos el día criticando los jóvenes la juventud de esa generación los Nini todo el día con una Gaza tú da fe de que no que hay gente con mucho talento nos va a las ondas seguro de siempre

Voz 1695 12:47 ha habido me sabes que me defendía muchísimo cuando hablaban del primer Gran Hermano y decían bueno es que son esos jóvenes que no saben qué hacer yo ponentes tenía veinte años y ya estaba tirando para delante con mi familia con mi casa con mi sueldo con mis responsabilidades como yo tenía un montón de compañeros y compañeras que hacían lo mismo otra cosa es que se les de más más relevancia pero no no hay una generación de jóvenes que han tenido que tirar de España para poder hacer lo que quieren y para poder

Voz 10 13:10 o bien el día que vuelvan el día que bueno

Voz 1695 13:13 ya preparados con idiomas con sus títulos y con todo nos vamos a tener que poner las pilas e aquí en España

Voz 6 13:19 y es que bailo muy bien la verdad habla habla castellano pero no me enteré del casting pero pero

Voz 1695 13:27 pero ya eres el perfil sí

Voz 6 13:29 exactamente el perfil de Fama a bailar yo pero bailo bien de verdad si vamos yo lo digo nadie me cree pero hasta que me claro está ya desaparecido

Voz 12 13:38 todo aquí no podemos nos fascina gente que sí puede y además si toma una copa de alcohol poquito promete nosotros que no sabemos por lo menos mínimo para

Voz 6 13:47 acercarnos a la música y el Rey yo no sé si claro él no sé si mejora el baile pero sí la percepción del baile de una cierta para los mortales si ella obviamente profesionales

Voz 1695 13:59 yo el otro día a los profesores que tenemos me ha me dio un golpe la realidad de de dónde estoy qué edad tengo en qué momento vivo porque de repente los profesores me dijera un día te vamos a preparar un acuerdo para que tú bailes en la tele digo para que lleva ahí en la tele chicos yo empecé en el Un dos tres yo bailaba el es enseñó un vídeo y me di cuenta que era el año que ellos nacían

Voz 6 14:17 sea que ya estás dando vueltas bueno cuenta que has presentado muchos formatos y has hecho muchas cosas pero quizá todavía tu gran

Voz 13 14:30 está por hacer es muy sencillo hubiera tienes que elegir es muy sencillo vamos a crear un formato

Voz 6 14:38 ahora mismo venga actualidad no sea para lo que quiera si tú miras ahora la televisión los de Carrusel se deja en la vienen los del deporte se deja la las teles en si la mañana esto son festival ya veo lo veo de un país que no existe de cosas que no no que desconocemos y sobre todo mucha emergencia la televisión necesita la emergencia todavía no ha pasado nada pero pasará así que tienes que elegir va a proponer tres opciones de protagonistas de escenarios y de objetivos las combinamos no por ejemplo la primera opción sería tienes que elegir entre a un grupo de famosos en horas bajas B tres veteranos de guerra hay tres youtubers C cinco eurodiputados de un grupo de aspirantes a cantantes líricos o la F veinticinco cajeros de peaje pues ahora las diputadas las Evra diputadas pues ya tenemos los protagonistas de este reality show cinco ordenados hay que elegir el escenario Paul entonces el primer escenario lo uno sería montados en un Zeppelin II en una cápsula submarina estilo de un apretaba las canas pero puede ser tres viajando el pasado cuatro en la Universidad Rey Juan Carlos en el nuevo chalé de Pablo e Irene en la Universidad Juan Carlos por su puesto no a contar matado porque ya no está ya viven ahí esto va a ser un formato escucharemos por el momento cinco eurodiputados en la Universidad Rey Juan Carlos se van a vamos ella buscando la música para hacer el Trailer era serio el objetivo me que decía habrá que hace cinco diputados en la Universidad Rey Juan Carlos así tienes que elegir uno estudien un máster de gestión pública estoy esto ya se ha hecho perdona mis compañeros estoy este reality ya lo hemos oído si así que uno deben domesticar el salvajes dos son instruidos para componer la canción del verano tres aprenden lenguas muertas cuatro tratan de sobrevivir sin wifi o cinco deben completar sin discutir una contenida

Voz 10 16:41 una compren Ikea el singular bingo es un símbolo veamos les azul no

Voz 6 16:48 vale así que ya tenemos el reality en la a vamos a lanzar música llegamos al tráiler del nuevo reality Paula Vázquez

Voz 14 17:00 cinco eurodiputados en la Universidad Rey Juan Carlos tratan de sobrevivir sin este año desde la App tú eliges al presidente qué bien genial sería como debe ser

Voz 1695 17:28 SER y creo que también deberíamos empezar a votar ya poder votar ya desde una aplicación porque yo tengo firma digital Hacienda ya puedo hacerlo por distintas

Voz 6 17:36 quiso la semana pasada con hace unos días con Eurovisión no es posible que toda Europa pueda votar con su notario con con con toda la fe que se ponen algo que sería desde luego muy polémico si no fuese completamente transparente no es posible que tú puedas votar es más fácil votar en Eurovisión qué hacer la declaración de renta mirlos los requisitos

Voz 1695 17:56 si no se lo ya se puede en las rentas ya se puede con firma digital también votar votar no pero eso es porque no interesa porque votaría mucha gente joven y entonces las cosas cambiarían

Voz 6 18:06 Pablo es una polémica donde huele un poco detalles astur pero yo creo muy sí sí sí estoy de acuerdo sí señor

Voz 1695 18:15 no interesa porque ese poder se puede hacer yo puedo pagar con mi teléfono móvil facturas

Voz 6 18:20 compra nada menos votar no puedes ni en las elecciones locales ideas musicales las autonómicas y eso de decir lo que piensas qué tal

Voz 1695 18:30 jo un alivio a hay que hacer mucha terapia para esto eh no se no se diga aquí a ver este crees que se llega a este punto de la tarde de la noche a la mañana no uno tiene que gastarse el dinerito en las cosas es listas sean las cosas buenas de la vida que es hacer terapia cuando vas a terapia coge los miedos los meterse en el lugar que les corresponde que según saquito sales al mundo diciendo no les

Voz 7 18:51 bueno nada a nadie yo estoy aquí porque he currado como decía la canción The New York Millor sino luego aquí en otro sitio

Voz 6 18:59 pues sí porque mi vida no fíjate te va bien veo están terapeuta Favreau Gram se fue formando yo no un amigo no tengo yo un amigo eso mira eso son Fernando también bueno Paula das mucha envidia hace una tele que nos gusta que gusta que está muy bien en un entorno maravilloso con gente con talento y dices lo que piensas defiendes lo que hay que defender

Voz 14 19:25 a vosotros no os hace falta terapia tampoco es decir no no de verdad que autoestima vamos vamos vamos Paula Vázquez muchísimas gracias gracias gracias a los