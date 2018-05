Nace Sir Arthur Conan Doyle, creador del célebre Sherlock Holmes

Voz 1626

00:21

si a ustedes no les importa vamos a juguetear un poco hoy nació un personaje con quién después de decir su nombre usaríamos ese tópico de no necesita presentación bueno pues no sé yo así que hagámoslo al revés vamos a presentarlo y a ver si alguien sabe quiénes poca gente lo conoce pese a ser famoso no famosísimo toda su vida fue un culo inquieto IS culeta recibió el veintidós de mayo de mil ochocientos cincuenta y nueve sus primeros azotes nació en Edimburgo en Escocia en una familia de artistas salvo su padre que sólo demostró mucho arte para el en el alcohol eso no fue inconveniente para que el niño él saliera una lumbrera