Los Toros Especial San Isidro 22.05.2018

Voz 3 00:12 comienza en la onda media de Radio Madrid la tertulia taurina de la Feria de San Isidro

Voz 2 00:17 dirige Manuel Molés mundo

Voz 1395 00:23 saludos muy buenas tardes es tiempo de toros de la Feria de San Isidro ya saben todos los días justamente tres y veinte hasta las cuatro de la tarde toros en directo y además con personajes y con noticias quiero decirle que estamos lógicamente como María José Ruiz al frente de la coordinación y María Jesús Rodríguez al frente de la técnica y además de todo esto el cartel de me imagino que lo tienen muy claro hoy en esta corrida de martes aparecen los toros del Ventorrillo para Curro Díaz segunda tarde Morenito de Aranda según ha también también segunda definitiva para David Mora ese es el cartel ir los toros pertenecen hoy a Valdefresno cinco menos uno perdón Ventorrillo cinco y uno de Valdefresno que completa la corrida de los obreros son los dos del abismo hierro portugués Couto de Fornelos luego hablaremos de el tema con los protagonistas pero de decirles que que bueno que ayer fue un diluvio universal en la plaza de toros de Las Ventas no desapareció prácticamente casi todo el mundo de los tendidos que no estaban cubiertos y quedó la gente creativa y quedó la gente de arriba quedó cuatro cinco valientes quedaron los de la pulmonía sí quedó un tío que demostró que que quiere ser torero de verdad sí y que arrancó una oreja pero una oreja de este instancias complicadísimas lo que había pedido pensar están esa muleta y el chaval se llama Toñete la verdad que ahora mismo es uno de los triunfadores si de las alegrías de por novedad de la Feria de San Isidro el otro tenemos lo tenemos lo que está recogiendo un trofeo un premio en creo que es en Segovia Toñete qué buenas tardes buenas tardes bueno no no sé si llamarte Toñete no

Voz 4 02:05 bueno la verdad es que dedique todo mojada la cosa

Voz 1395 02:08 nos cogió pulmonía ni tienen ningún problema

Voz 4 02:10 no no la verdad es que la verdad es que no que que bueno que el calor alguien al que uno siente en Madrid y en ir leí las emociones y todo hacen que bueno que que uno está activo que uno esté caliente hice de todo

Voz 1395 02:23 ahora te digo una cosa te voy a pesar de todo corazón eh fíjate niño de buena familia como como el mayor tieso de país es buscando te da la las las habichuelas no te quiero no rebelión Fantastic es decir de mí afortunadamente mi familia es importante lo que quiera etcétera pero me lo tengo que jugar y me la juego no era fácil porque me imagino que la muleta pesaría una barbaridad

Voz 4 02:48 si no la verdad que que era que yo era un lodazal Hay besaba las multas dos o tres veces pues

Voz 1395 02:54 sí sí era imposible no es de torear

Voz 4 02:56 era muy difícil tú venía es concentrarse mucho para que no te concentras no mucho estelas porque con el PSOE todo pues era complicado y luego bueno pues yo a Madrid yo creo que deben ir en el momento justo oí que yo creo que en Madrid tenía que ir a darlo todo y ya que preparado para intentar dar un golpe en Madrid no es bueno el Madrid lo merecen todo oí y hay que ir a entregarse a verla a dar el alma dar la vida Hay yo así ponen esa idea a Madrid

Voz 1395 03:23 pero fíjate en lo que supone ahora no ahora dice es una oreja ha sido una oreja más un suceso la gente está todo mundo comentándolos te va a valer muchísimo yo creo que esta reválida de Madrid tan complicada tan difícil para todo el mundo no en con todas las circunstancias atmosféricas al final ha sacado nota todo of toda su mano eh

Voz 4 03:45 total no la tarde yo creo que cualquiera que estuvo allí lo vivió pues fue emocionante no no fue para mí y luego pues gente con la que ha hablado en la plaza pues de que Davis ha entendido también con con mucha emoción y yo me alegro nos Finance ver que el sentirte reconocido oí que la gente vaya dicho contigo yo muestra una plaza como decir pues es un honor y es un placer

Voz 1395 04:05 ahí eres aguantaba vamos cómo podíamos en la boca de de de las entradas a los cedidos al lado tenía un señor que no sabía quién era sabía quién has pero no sabía de la Familia ni nada no me dice los tiesos suena así sí la verdad que que que tiene que así así

Voz 4 04:27 no aquí esta profesión cuando uno embarca hay que hacerlo con todas las de la ley cuando sobre todo cuando uno va a Madrid Madrid yo tengo claro que hizo pero el descenso acá hay que irá a darlo todo a entregarse y es es el sitio y las plazas importantes donde donde como no lo hace en ningún lado no ir por lo menos se muestra quiere ser torero es que quiere ser figura del toreo oí con mucha humildad con mucho trabajo pero cuando uno llega Madrid tiene que ir a darlo todo no ya ya entregarse oí ya que pase lo que tenga que pasar será bueno o malo

Voz 1395 05:01 pero fíjate la tarde te da tal y como fue mucha más credibilidad porque si no que normal a cortar oreja pues está bien no está bien y todo eso pero tal y como fue la rebelión tuya de de tirar p'alante de ser capaz ahora se multiplica por por por mucho más eh

Voz 4 05:18 muchas gracias no la verdad que bueno pues una tarde que de superación de mucho los muchas mezclas de emociones no final Madrid la plaza donde me he criado donde se espero que mi debut pues la te escuchamos muy cuesta arriba hay que salir como como salieron que la gente es emociona Rey que bueno que yo pudiera sentir por un momento de lo que sentí Madrid disfrutar con ese efecto Novillo pues pues bueno fue un soñado y espero también es verdad que hubo momentos que que bueno que por la lluvia burgalesa Kosovo imperfecciones no lógicas pero bueno yo estoy seguro que me queda mucho camino oí muchos toros fortuna en Madrid y seguro que Toré algunos mejor tendré y tendré más oportunidades de demostrar que a Madrid que que llevo monitoreo dentro del que desde que pude demostrar ayer no

Voz 1395 06:03 déjame que consulte con los oráculos con uno de los taurinos posiblemente más importantes para mí hay dos que son fundamentales y este es uno de ellos es José Antonio Chopera que está en San Sebastián y que con toda seguridad está pendiente de lo que ha pasado ahí José Antonio Chopera José Antonio buenas tardes

Voz 0630 06:19 Manuel buenas tardes me alegro mucho de víctimas

Voz 1395 06:22 bueno supongo que visto lo de Antoñete no sí si fíjate que Toñete hijo de un empresario de Petra etcétera ayer como si fuera tieso eh

Voz 0630 06:34 pues es una verdad la la forma de estar es la que estuco sea que lo que ha dicho para ir a Madrid así pensar que que te estás jugando tu porvenir estuvo muy bien sobre todo con condiciones

Voz 4 06:47 no

Voz 1395 06:49 o sea que que hizo lo que tenía que hacer

Voz 0630 06:53 lo que pudo hacer que es importantísimo lo que quiso hacer que también es importante pero desde luego estuvo como tenía que estar

Voz 1395 07:01 no y además con esto despeja muchas dudas porque dices bueno es hijo de una gente que yo creo que que es una batalla personal ganar no es no totalmente y la verdad es que

Voz 0630 07:13 lo que dice un poco lo pensamos todos al principio pues no capricho o hay creo que quiere jugar torero es lo que piensa es en estas circunstancias pero claro desde el primer momento ya marcó que no era verdad que no venía de ese plan sino que de verdad quiere ser torero

Voz 1395 07:30 eh Toñete acabas de convencer también Chopera que no es fácil eh

Voz 4 07:35 bueno es un se a José Antonio muchísimas gracias a la hora así no

Voz 0630 07:41 que le tengo yo de verdad que que gracias que simula pero él palabras de uno tú tú sigue cómo estás qué es la forma de de tirar para adelante de verdad muchísimas gracias de verdad

Voz 1395 07:54 lo que más llamó la atención José Antonio Moreno que fue

Voz 0630 07:58 la Rafa es superar un momento muy complicado he la duda de echar para estar así que él sólo Souto que hubiera tenido el agua un poco más cerca del cuello pues ha dicho que no se puede torear

Voz 1395 08:14 no lo uno esos datos se enmarcan a efectivamente un torero Toñete estás en en en donde no

Voz 4 08:23 el estoy aquí en una tertulia que que es amigos Si un premio que me que no a dari bueno puede bien me el estar ahora aquí pues con gente agusto y tal después del triunfo de ayer pues pues en agosto no

Voz 1395 08:38 cuando la alternativa para cuándo

Voz 4 08:40 bueno pues yo yo yo creo que esta temporada no final de temporada

Voz 1395 08:45 Sevilla si no no no

Voz 4 08:47 dónde puede ser pero me encantaría claro que sí me encantaría

Voz 1395 08:52 ajá donde podría ser Juan Antonio

Voz 0630 08:55 hombre eso lo tiene que decidir el eso sí que es un un paso tan importante que voy a marcar toda su vida tiene que ver donde él quiera tomar ahí esté a gusto

Voz 1395 09:05 claro es mejor tomar a final de temporada ahí hacer América o al principio de temporada arrancar en España

Voz 0630 09:10 no no no yo creo que sin duda final de temporada y hacer América que luego es pero ya

Voz 1395 09:19 de no

Voz 0630 09:20 una forma extraordinaria para España no creo

Voz 1395 09:23 lo explicaba perfectamente el empresario te no

Voz 4 09:26 si no totalmente yo es la idea que que tengo oí es verdad que al final el invierno pues en América poder torear poder continuar hizo Egipto espesas que el invierno es un parón el invierno es es muy importante no y sobre todo tener contacto ya con el toro que es muy distinto al novillo no

Voz 1395 09:46 pero fíjate dicho Sevilla San Miguel el cartel soportando no puede ser que se por ejemplo Zaragoza que es una plaza donde antes no lo sabe no dado muchísimas alternativas y además con categoría afronta Zaragoza siempre sido una plaza que soy despedido unos de las cajillas y otros han toma la alternativa no ven si es una plaza o una plaza

Voz 0630 10:05 era con todo lo era pero en fin yo creo que está capacitado para tomar la donde el creer que las debe de tomar

Voz 1395 10:12 pues ya lo pensará como ya lo sabes

Voz 4 10:16 si no bueno lo país es muchas ferias que me encantaría no fíjate morada como ha dicho

Voz 5 10:22 Zaragoza Nimes bien

Voz 4 10:25 más plazas que que que me que me encantaría no la verdad que que bueno que es una edición que todavía está la puerto y todo depende foco del de mi paso por Madrid no yo he dicho me habían preguntó por la alternativa yo he dicho que siempre que bueno que que había que esperar a que pasara a Madrid que yo la alternativa pues tenía que ganarme en las no

Voz 1395 10:43 muy bien yo creo que que bueno que es mi pasión

Voz 4 10:46 Madrid ha marcado que pueblo tomarla y no sé no sé cómo los y como lo pondremos de acuerdo pero ese eso lo vamos a empezar a pensar a partir de hoy

Voz 1395 10:57 no ayer no lo teníamos enseguida porque estamos pendientes de Madrid ya estoy cuando cuando dijo ponerse a pensar eso el vestido para no el de ayer digo el que el vestido de ayer que hacemos ponerle estará sí recuperable no recuperable sí sí sí

Voz 4 11:12 no eso no se moja no pasa nada de todo esto hay que usarlos Si bueno que me ha traido me ha traído un un recuerdo muy bueno y tendría que usarlo muchas más veces Si bueno hasta que hasta que uno se pueda hacerse a todos los que quiera con lo que gane uno pues pues queda mucha hormona selectividad es quiéreme quedan muchas batallas no oí espero que sea todos muy bonitas como la de ayer

Voz 1395 11:37 pues enhorabuena enhorabuena porque ahí está Toñete hijo de empresario de hoteles sin embargo ya lo ven peleando por abrirse camino en lo que realmente les gusta ir demostró en Madrid que tiene condiciones y que tiene capacidad para hacer un abrazo muy fuerte muchas gracias los es Antonio es bonito ver salir a gente nueva verdad

Voz 0630 11:57 muy bonito muy bonito ya además con ilusión y con ganas y con el mérito añadido que tiene a su situación porque más difícil

Voz 1395 12:08 o sea que

Voz 0630 12:09 el estímulo no es como digo que tiene que comprar una sus es también es verdad

Voz 1395 12:15 pero fíjate estaba pensando yo la época pues y unas pocas más más felices que siempre me has contado en la época en la que viaja usted con pagos camino no era no es una una época pero fantástica y además formalmente Paco Camino está ahí no voy además da gusto seguir hablando con a él y además fue una grandiosa figura de del toreo fatalmente eso es porque también es verdad que antes eso toreaba muchísimo más no que ahora

Voz 5 12:40 pero sí la verdad es que yo creo

Voz 0630 12:44 hombre no sé decir que hay que siempre los tiempos pasados que es una cosa

Voz 1395 12:49 en alguna cosa así en otros

Voz 0630 12:52 en fin yo desde luego lo pienso así por mí por lo menos taurina de mi época no Paco que fue una experiencia vital para mí porque recién acabada la carrera me me me siento en Valencia el día que toma la alternativa ideas estamos dos años los hicimos juntos son oye entonces los viajes eran distintos a nosotros el primer año Paco compró un cochecito de dos plazas

Voz 1395 13:24 no me digas buscar actuaron

Voz 0630 13:26 porque italiano de dos plazas que corría al cien cuesta abajo nada más

Voz 1395 13:31 lo hicimos

Voz 0630 13:34 corridas de toros tres años conduciendo turnando nos

Voz 1395 13:38 pero es que además he toreado mucho más que ahora porque ahora las cifras han quedado en la mitad ese es el problema de que de que se haya menos menos corridas pasaba una cosa que yo no sé si si acierto o no si no me corriges es verdad figuras iban a Calatayud fuera no pueblo que una plaza de segunda de tercera irá la figura y y Un un Antoñete por delante y el del pueblo llenaban sino que no al apoderado que que que que le quitaba dinero al empresario pero que no perdía mantenían esas plazas de tercera de segunda Se mantenían que ahora están ahí pues Burt de quedar va a un uno de repente montan un lío no duran nada cuál es cuál decreto por el que entonces se podía llegar a las ochenta noventa corridas o cien corridas durante mucho tiempo hice mantenían plazas que ahora no están vivas cuál es el secreto yo creo que el secreto es la jueza también de los torneos no lo sé no no no porque en cada momento ha habido toreros con fuerza pero si si los hay se echaría una

Voz 0630 14:40 áridos sino un actor importante llena y en aquella época pues si había cinco seis pero es que habrá también las hay osea que yo creo que la gente la verdad va menos a este espectáculo por desgracia que iba entonces y eso pues claro repercute en que ahora digo las figuras innovan van tres figuras juntas muy difícil que a la gente vaya hincarle solo esos presupuestos en plazas pequeñas no se pueden defender lo que tú has dicho una un torero antiguo por delante una un joven por detrás y una figura de Vaccaro H así no torea una figura ahora claro pero pero pero eso era bonito

Voz 1395 15:24 porque además tenía oportunidad el del pueblo tenía el veterano Iñaki llevados no se les los tiempos en ese caso era mucho más lógicos ahora tienen que ser tres figuras para también en un pueblo y Beni Pando donde vayan los demás no para porque es que luego te ves la lista de toreros de una dos tres cuatro corridas hay hay un centenar es casi de matador de toros sí sí sí lógicamente no es un cambio para bien no es un cambio

Voz 0630 15:49 no no es un cambio para muy mal

Voz 1395 15:51 eso es lo que pasa es que también se está dando

Voz 0630 15:54 muchísimos toros menos que en aquella época si en aquella época las figuras toreaba noventa ochenta cien Paco pasó de muchos años ahí pero había que otorgaban de ochenta para arriba y ahora mismo eh fíjate está en cuarenta y cinco

Voz 1395 16:12 cómo recuperamos ya no digo la exageración pero si el el alto número que que daban más importancia a la fiesta donde hasta ahora secreto para recuperarlo

Voz 0630 16:23 hombre yo creo que siendo frío en al análisis

Voz 1395 16:27 pues nada

Voz 0630 16:29 es un espectáculo caro es un espectáculo para el que tiene que sacar una entrada caro es un espectáculo que la juventud claro llevarla junto a los toros si ese es el ideal pero es un chico con veintidós años se quiere ir a los toros con su novia es que es que es que hemos tenido en ochenta o noventa euros muchos sitios entonces pues claro no pueden gastarse ese dinero yo creo que eso es habría que abaratar intentar fórmulas para abaratar el espectáculo

Voz 1395 17:01 pues es nada menos que las palabras de una persona que que es uno de los grandes del mundo de del Toro estás esas San Sebastián en tu tierra estoy aquí en esa belleza Isidoro Pérez me lo que ves es la Concha no yo estoy bien aquí tengo lo que tengo que rozó ni hablar porque Mara no porque

Voz 0630 17:23 en invierno muy complicado aquí ha hecho bueno ha hecho malo

Voz 1395 17:27 bueno sería para otro ha sido así de Verdi de bonitos a tierras y no si no no sería él sí es un placer si si demos hablando mucho hasta muchos días con José Antonio Chopera un abrazo muy fuerte que echas de menos o no no Madrid no las ventas de vernos para estar no ya no

Voz 0630 17:49 escapadita o para para estar trabajando las vetas

Voz 1395 17:52 pero me conformo con como los jubilados con más no sólo la televisión tenía una cosa con tu capacidad muchos despidos que andan por ahí mejorarían una barbaridad muy fuerte

Voz 2 18:06 un abrazo

Voz 1395 19:50 ya sabes que hoy nuestros son de Ventorrillo para Curro Díaz Morenito de Aranda y tal Vita ahora tenemos a el primer maestro a Curro Díaz Curro buenas tardes segunda tiene que ser

Voz 11 20:04 el otro día voy cosas sueltas una voltereta tremenda no te duele nada

Voz 1395 20:12 es que es que es que una violencia tan tan fuerte afortunadamente está preparado no

Voz 12 20:20 de que mucha suerte muy bueno madre tenerle menos la voltereta o yo creo que que te miran a Madrid padre madre y y bueno y ese toro había que creo que que fue un día importante

Voz 4 20:35 y ya me ve mi volver otro de Madrid

Voz 12 20:37 de qué otra vez de captar la atención de la gente es bueno y vale la pena los esfuerzos la verdad que sí vale la pena un esfuerzo sin sin lugar a tu madre

Voz 1395 20:49 hoy ya sabes que son Ventorrillo más uno de de Valdefresno te ha tocado el primero que se borrador borrador lo han contado un castaño el cuarto que se llama cafetero que te he dicho siempre dice lo mismo lo no no sí sí

Voz 12 21:04 te voy a contar te voy a contar un secreto eres la primera persona que me hablas de de de la corrida

Voz 5 21:10 nunca no nosotros queremos preguntar bola a bola pues la verdad

Voz 1395 21:14 hacer porque además te hizo tu mentira mentira también va bien además sí sí ya saldrán no porque además además tampoco es el mismo todos y también Montoro pero sé que ves salir a la raza

Voz 13 21:29 es una siendo el mismos distinto eh verdad la verdad es la verdad y también es un compromiso capones también a tu gente de que te diga una cosa que quiere escuchar y no quiero poner en este compromiso nunca la gente es como usted dice Castro

Voz 5 21:46 cómo cómo cómo analiza eso no

Voz 1395 21:49 el para qué sirve no sirve que estás tranquilo no

Voz 12 21:54 bueno la la tensa calma no con con como

Voz 1395 21:57 pues no sí curas

Voz 12 22:00 me acuerdo mucho de hace un puesto

Voz 11 22:05 sí sí como Chenel El además no fuma menos mal que no me iba a la cabeza dando vueltas

Voz 1395 22:17 pues de todo corazón por la admiración que desde tiene toda la aficionado bueno Madrid que que lo disfrutemos hoy a Curro Díaz pues si lo disfrutamos que te has disfrutado él también y ojalá que que esos dos toros esos dos toros que que te corresponden a lo mejor podía salir de fornidos o lo que sea lo que te toque que te haga absolutamente absolutamente feliz

Voz 12 22:39 muchísima muchísimas gracias de corazón a saber que que bueno que tengo mucho cariño mucho respeto y bueno habló con contigo porque me da buen rollo me siempre me habla con contigo son momentos muy muy complicado oí bueno

Voz 1395 22:58 pero la gente no te no es una entrevista al uso no tengo que hablar con una persona que se va a jugar muchas cosas un ratito como siempre hay gente con curiosidad el otro día fui el vestido

Voz 11 23:11 yo era un color azul

Voz 14 23:13 es el de hoy es un color

Voz 12 23:16 un mira es un un grisáceo un azul grisáceo un azul grisáceo

Voz 1395 23:23 el lo importante es acabar entre me tengan suelo

Voz 2 24:52 sí

Voz 1395 25:07 dice el cartel de Hoya allá los astros lo repito yo para que no tenga ninguna duda son los toros de El Ventorrillo vamos a ver cómo estáis esa ganadería ojalá que que vuelva aquellos momentos salieron toros importantes aquí la presencia de de Curro Díaz saben todo muy muy muy muy te aficionados lo que además ha dado siempre la cara Hay ya ha pasado por situaciones impuso fuertes ir otro día la voltereta fue tremenda pero ahí está preparando ya el día de hoy hoy va es curioso hoy va abriendo cartel el luego viene Morenito de Aranda viene Morenito de Aranda que es lo que gusta mucho en Madrid su segunda tarde por tanto hubo también va a ser importante porque marca mucho Madrid Si si no puntúa más temporadas complicada sin Madrid puntual cambia todo hoy las llamadas aparecen o por lo menos te cogen el teléfono no te cogen el teléfono no David Mora que el otro día en la mayoría de las Ramblas recordaréis el día catorce y cartel con José Garrido hoy porque siempre la antigüedad un grado más joven en alternativa de los tres D de de la corrida David Mora va cerrando el cartel con Curro Díaz y como Benito que para alternativa ya son más veteranos A David Mora le corresponde lógicamente un Tour de Ventorrillo porque hay uno de de Valdefresno y ahí va en quinto lugar y ese va a ser para Morenito corresponden por tanto a Morenito uno de que es el segundo de nombre Abellán y el otro que es el de Valdefresno que se llama campaneros hiel David Mora va a tener en el tercero de la galería titular te Ventorrillo a Chris talado y el último que se llama Marqués también del hierro de de El Ventorrillo y que vamos que ojalá funcione el oso lo son los obreros son los de Couto de Fornelos ganadería portuguesas y a uno la recuerdan perfectamente en Augusta ya me gustaría soltar al al ganadero de de ayer el Conde de Mayalde ganadería ya que fue emblemática durante muchísimos años seguro que los más veteranos en la recuerda en perfecta pésimamente pero qué pasa un tiempo que quedó allí como un poco en el olvido sin embargo después fue fue en Gijón de la vimos reaparecer ayer dejó una novillada francamente bueno pasa que no se vio todos los toros quedó envuelta en una serie de cosas la tormenta después pero yo creo que que todos los medios y aficionados han destacado que fue una cualidad no en una novillada que fue lo que se vio más un poquito más no fueran obviedad francamente interesante que marca desde luego ilusión de cara al futuro de la ganadería que fue emblemática Ica estuvo durante mucho tiempo los carteles importantes Rafael el ganadero buenas tardes hola buenas tardes Manolo me imagino que para siempre ese pasado mal un mal trago pero yo creo que sí habría que ponerle nota allí habría que hablar de de un notable alto eh

Voz 0004 28:13 bueno pues si hubo de todo la empezó mal la cosa porque el primer novillo fue manso pero luego se vino arriba hubo de todo lo que más su poquito pero yo yo creo que lo más lo que más destacaría sería que fue la nobleza que tú vuela la novillada y luego los billetes que estuvieron bastante transmisión a mi modo de ver

Voz 1395 28:35 sí la verdad es que si no la verdad hombre la pena es que no a todos sacó lo que llevaban dentro sí que hay que hacer no en este caso a Toñete Hecht que tiró p'alante con los elementos en contra y la verdad es que bueno pues a pesar de todo fue un toro un ovillo no muy importante pero quitando primero yo creo queda claro avisada de aprobado para arriba y algunos notables asalto sacaron IS IS toro el toro del agua fue autor importante

Voz 0004 29:03 bueno eso esa fue una faena épica vamos eso fue una cosa con un cayendo en los rayos que esa faena fue damos eso difícil de olvidar bueno el novillo fue bueno pero el toreo también lo he hecho un par de narices

Voz 1395 29:15 sí es que si no anula no lo es las cosas pues me alegro muchísimo de de que todo ha ido bien sea llamó para para darte la enhorabuena sí muchísimas para aquí para para que que esfuerzo que habéis hecho sepáis que que el trabajo siempre vale no donde esta temporada hay que os queda

Voz 0004 29:35 pues no nos queda Cousins queda una corrida que no sabemos todavía dónde irá y luego algunos festivales porque ya todos los

Voz 1395 29:41 no sabemos vivía una en Toledo corrida

Voz 0004 29:44 la novillada está ahí luego cuesta es una gana ganadería modesta tampoco tenemos mucho muchas vacas

Voz 1395 29:50 no que es pues poquito a poco lo que tenemos es para

Voz 0004 29:52 los festivales Si no quedó una corrida todavía

Voz 1395 29:56 sí porque se peleen por ella ojalá lo dejamos para el año que viene bueno yo te saludo el matador de toros pero no tengo ya con nosotros David Mora David buenas tardes estaba hablando con el ganadero de ahí hay que bueno la vuelta contra la tortilla además que es la después de Mayalde ha vuelto de Mayalde y además ha vuelto con con categoría no no sé si viste pero bueno billón francamente bueno sí

Voz 0654 30:24 pues sí la verdad que que hay que bueno vi lo que es el resumen porque habrá que cuando uno estancia en Madrid

Voz 1395 30:31 has comentado muchas veces

Voz 0654 30:34 en el campo y está un poco desconectado hoy pero les doy mi enhorabuena porque se todo el trabajo que hay detrás de de que salgan las cosas ya no solamente en cualquier plaza sino al una la plaza más importante del mundo no es un trabajo que que no se ve pero

Voz 1395 30:54 y al final tiene su fruto no es el la enhorabuena torero y la enhorabuena porque la corrida de ayer la novillada de ayer dejó muy buenas sensaciones y a partir de ahí que vayan haciendo eh pues muchísimas gracias a ver si va para ante el acoso

Voz 0004 31:10 esa

Voz 1395 31:11 enhorabuena enhorabuena gracias igualmente gracias por estar aquí porque es son son los las complicadísimas

Voz 0654 31:18 sí bueno pero no creo que que también me han me había echado ahora sea un ratillo

Voz 16 31:23 sí sí sí sí de ida de

Voz 0654 31:26 estaba pensando hoy acoge al teléfono que que que he estado ahí malo lo que hizo llegaba tiempo llega a tiempo

Voz 1395 31:33 eso es bueno que quede has podido dormir un ratito y descansar y eso es eso está bien no sí la verdad es que sí porque normalmente estas horas son complicadas

Voz 0654 31:42 sí esas son difíciles son difíciles de llevar pero bueno la verdad que que que tengo tranquilidad Hay una cosa que no acostumbra incluso con Machado mechón ratito no

Voz 1395 31:56 normalmente lo que te apetece estar sola o con la voz con la gente habitual

Voz 0654 32:01 sí ella cuando va pasando el tiempo pues sí sí que creo uno necesita tranquilidad y necesita de todo su su momento no hay tiempo para todo pero sí ultimamente si a uno le gusta todo tranquilo no

Voz 1395 32:16 estamos más oyen es más joven que el otro día el otro día habría es cartel hoy cierres cartel bueno tampoco tampoco queda sí pero

Voz 0654 32:28 pero últimamente digamos valentía en Madrid la primera la segunda tarde en Madrid desde anda también sirven al todas abierto plaza no entonces que también una parte también cuando abres plaza el viernes la ética de de ir en primer lugar pero también acaba pero bueno es agradece también un poco ir viendo la tónica de la corrida de cómo cómo va saliendo no

Voz 1395 32:56 yo creo que sí que apetece no que ha puesto por delante siempre ha sido lo más complicado no y de hecho bueno que las figuras siempre queda en segundo de tercero tampoco molesta tanto pero al primero todo bueno primero en en Pamplona es complicadísimo si primero no te hacen caso dando osea que eso era un lío pero ojalá que en vista de ello y no

Voz 0654 33:24 damos disfrutar

Voz 1395 33:27 en el otro día fue una tarde a

Voz 0654 33:29 a pesar de las dificultades con muy lo cuál es el segundo con un segundo toro que lo echaron para atrás la pistas del público ya no estaba metido en la faena pero fue una faena importante que puede torear con el capote de salida hubo un momento muy bueno Matas que con con la espada pero si lo llego a haber matado como el como Mattel primero con la verdad que que que hubiese cambiado sobre todo quizás a lo mejor ya con el público en Purito en contra ya la difícil a lo mejor tenemos viene a que me hubiesen otorgado una oreja pero pero la jornada creo que hubo un momento muy bueno

Voz 1395 34:10 qué pinta bien hay pinta bien y que además hoy es un buen día para para que no sea una que sean dos no que por cierto es una buena no sabía que das papá pero hay una buena eh muchas gracias qué tiempo tiene pues me enterado hasta que tiempo el niño tiene que tiene un año y ocho meses comentó un segundo es decirles que les

Voz 0654 34:38 Vito ya la comunión Benedicto

Voz 1395 34:43 sí sí

Voz 0654 34:44 sí pero si se acuerda así recuerdo una televisada

Voz 1395 34:47 sí sí me comentó cuando no

Voz 0654 34:49 sí porque el día a día que nació al día siguiente Toré en Albacete

Voz 1395 34:55 pues perdí no

Voz 0654 34:57 Hay que justamente acabamos acabamos todos en el hospital

Voz 1395 35:03 ya ya ya sabe que padres torneo ya sí

Voz 0654 35:06 bueno a ver si va sí sí va además pues bueno pues lógicamente mi afán no ese involucrar de la profesión pero lo que quiero que estudie quiero que bueno pues que luego él decida pero sí que cerdos cuando lo vive y convive pues con con la foto con o no las cabezas que el abre a diario y eso pues la verdad que que se pone a torear oí ir y sobre todo una cosa importante que se sienta en el sillón ahí se pone a ver una corrida dos horas sin parar oí el hasta hace bien pero sí que es cierto que a mí me gustaría sobre todo que fueron una persona de orden que estudiase que qué llevas muy buena vida pero claro

Voz 1395 35:56 sonado a buen aficionado y bueno

Voz 0654 35:59 o si no quiere decir que si quisiera ser torero no ofrecer orden no pero preferiría que evitarlo no

Voz 1395 36:07 no no no no es fácil no sabemos que te la carrera en la que el todas las carreras que porque es verdad que hay momentos de muchas veces facción esos días de triunfo no te cambias por nadie de una escena de los tienes no son los días grandes pero luego hay momentos de mucha dureza hay momentos de mucha dificultad esto es probable

Voz 14 36:24 has probado me lo duro lo lo lo lo bello lo bueno

Voz 1395 36:28 bonito pero también las dificultades que tiene esto ahora yo creo que esto endurece te hace muy grande cuando cuando consigue salir adelante no deja está muy orgulloso de tu carrera de lo que has hecho de lo que ha recuperado tantas cosas pues está claro pero lo que pasa es que sabiendo todo eso dice joe pues mi hijo que sea feliz no pero lo que he pasado y me lo he pasado yo no

Voz 0654 36:53 y sobre todo una cosa no que sobre todo lo que adquiere ese la profesión no es una profesión que hablamos siempre y lo lo las dos circunstancias no que la dureza Hay y lo bonito que tiene

Voz 1395 37:06 claro pero sí que están todos

Voz 0654 37:09 la profesión que te da te da muy buenos amigos muy también momento es también un poco desagradable por ya no solamente desde el ante el toro lo que pasa delante de toros dijo

Voz 1395 37:23 casos de cosas yo eso te he madurado mucho

Voz 0654 37:26 hoy te hace que sobre todo pues entienda la vida de una manera que que es muy difícil en momentos a veces de entender la quizás a lo mejor dedicándose a otra cosa no y por supuesto hay otras profesiones que incluso lo puedes mejorar no se pueden vivir esas experiencia incluso más que que que siendo torero no pero que son las pocas no que que realmente David

Voz 1395 37:53 me pero está muy orgulloso de de todo lo anterior de lo que está pasando ahora ídolo que vaya a venir por cierto te cuento una una novedad que poco complicada Ureña tiene bloqueadas lumbares intervino esta mañana de hipertrofia facilitaría blog o de las facetas lumbares L3 L cuatro L cinco IS uno la han operado Veinticuatro horas de reposo ahí habrá una nueva evaluación después de veinticuatro horas el campo entrenando

Voz 0654 38:19 es muy duro muy duro muy duro

Voz 0004 38:22 muy duro de lo que hace

Voz 0654 38:26 a Rato le deseo que que que que bueno que se mejore y sobre todo que pueda seguir haciendo lo que le guste disfrutando

Voz 1395 38:36 mi profesión no descansa descansa un ratito hoy sabemos laboral gracias Juan Moral y además agradecemos que salga todo muy bien vamos de estreno

Voz 5 38:47 ha puesto verde perdiendo verdes no no no no

Voz 0654 38:53 hoy he cambiado yo voy a estrenar otro vestido lila

Voz 1395 38:59 Chanel Heliodoro es él y además de de Príncipe ante más de tercero gracias matador

Voz 0654 39:06 muchas gracias como siempre he vivido siempre en toda mi carrera muy agradecido de

Voz 1395 39:10 a contrario estado ahí siempre un abrazo el torero brazo también al hombre sí señor pues este es el cartel de esta tarde en el que va vamos a ver a Curro Díaz bonito Aranda ya David Mora que acaban de escuchar con la Comunidad El Ventorrillo que tendrá un añadido en el quinto toro de Valdefresno de lo están esperando pues se hacen falta te lo mejor que uno tenga que trabajar por cierto bonito que se que escuchar al programa le mando un abrazo muy muy fuerte a todos ustedes también porque sé que cada día está más enganchados a este programa de tesis veinte a cuatro cadenas un abrazo muy fuerte a todos