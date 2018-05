“La red de abusos sexuales en Chile funcionaba como una mafia”

Voz 0313 00:00 ya estamos una tarde más aquí en la Cadena Ser con la ventana abierta con Roberto como Isaías como todos los días hola compañeros que al que a esas estábamos café con Luz Sánchez Mellado compañera periodista el diario El País la luz colas qué tal rebeldes ellas el viernes el impacto cuando nos llegó la noticia de del Vaticano que dimitía en los treinta y cuatro obispos hicimos principio hacer vamos a medir la dimensión de esto es una dimensión muy gorda muy grande muy muy importante yo creo vamos estoy absolutamente convencido y los tal todo el mundo de un elemento fundamental para que ocurriera eso para que el Papa Francisco de alguna forma en fin enseñar a la puerta de salida a todos esos obispos fue el testimonio de las tres víctimas que convivieron con el con el Pontífice durante durante algunos días uno de ellos se asoma ahora mismo a La Ventana las vamos a Estados Unidos porque se les autor del libro El fin de la inocencia sobre los abusos sexuales de Fernando Karadima la Iglesia chilena que actualmente vive en ese país donde trabaja como ejecutivo en en comunicación corporativa Juan Carlos Cruz buenas tardes buenos días para usted qué tal

Voz 1 01:03 hola buenos días Carlos

Voz 2 01:05 todos tus compañeros muchas gracias por llamar

Voz 0313 01:08 qué tal cómo va eso después del después del del bombazo porque fue un bombazo lo del viernes que que cómo ha sido la digestión Juan Carlos que siento ahora más tranquilidad alegría todavía ese poso de de de de de rabia normal por lo que ocurrió cómo definiría al sentimiento de hoy

Voz 2 01:26 mira te definiría que es un sin número de aplicaciones en no no sabría explicar bien pero obviamente una satisfacción enorme pero no sólo por mí y por lo que vivió nosotros sino con se está dando un signo al mundo de la cultura de abuso esta cultura de obispos corruptos y encubren cosa ya no se va a tolerar no quiero pecar de Najib porque estamos empezando a verlo ah pero espero que esto siga tengo un efecto grande ya los sobrevivientes de abuso sexual se les empieza a creer a respetar a ella ya ya tomar en cuenta cómo cómo debió de vestido siempre

Voz 0313 02:11 hombre este Papa parece parece que va en serio no

Voz 2 02:16 mira yo estuve una semana con él en su casa hay en Santa Marta conversé con el tres hora o el primer día dos horas otro día mis compañeros mis amigos conversaron también el el el mismo tiempo durante la la la carta que el y mandó a los obispos de Chile hay muchas de las cosas que nosotros conversamos con él entonces yo creo que él se lo ha tomado muy en serio y que va en serio y que esto ya no hay pie atrás

Voz 0313 02:49 Juan Carlos no lo voy a pedir para nada ni me interesan detalles morbosos de lo que ocurrió pero sí me gustaría que ayudar a situar a nuestros oyentes en el contexto de de de esa página de la historia porque hay que revisarla ya hay que abrirla usted usted cuando conoce a Fernando Karadima de qué año estamos hablando durante cuánto tiempo se produce eso vayamos por partes empiecen por donde quiera Juan Carlos

Voz 2 03:10 sí mira era en los años ochenta Hay yo estaba en el colegio quería ese había muerto mi papá a los quince años y me dijeron oye anda donde este santo que es amigo de noche imagínate vivían una dictadura amigo de noche Solano que el secretario de Estado del Vaticano y sobre todo los ricos de Chile son amigos de Karadima ahí verdaderamente un santo este Karadima y como yo estaba tan dolido y tan afectado con la muerte de mi padre a los quince años mi papá tenía treinta y nueve años fue Mi mamá así que os viuda con tres hijos a los treinta este año claro como buen católico yo hice caso y fui donde te padre bueno al poco tiempo empezaron los abuso Yusta tremendamente vulnerable ya Yeste hombre era amparado por el el el estables llegaba por todo opina que por a la sociedad chilena una sociedad muy elitista Yell aunque no era de la sociedad y el era tremendamente elitista ahí vivía para eso entonces ahí empezaron los abusos oí bueno estuve ocho años ahí para vergüenza mía pero otros estuvieron mucho más tiempo y is sugieran mucho más que yo sufrimos abusos horribles muchos años pasaron antes que nos atreví a hablar pero llegó un momento que veíamos quite hombre seguía abusando gente ya había Paral hoy en el momento que lo lo lo denunciamos el año dos mil nueve obviamente nadie nos cree yo no se trataron de mentirosos de de arruinar la fama de un hombre que iba para los altares en fin ella el cardenal Herranz era el cardenal arzobispo de Santiago en esa época de él el que tenía que investigar paro todas las investigaciones de contestó ahora sabemos que hasta destruyó documentos en fin es como un libro de texto de de lo que recibió otras víctimas en otra parte del mundo

Voz 0313 05:22 acaba acaba de recordar usted Juan Carro es que estoy haciendo números sino de crédito acaba de recordar usted que en dos mil nueve se animan después de mucho tiempo porque las víctimas este tipo de abusos tienen que dejar pasar mucho tiempo para animarse a denunciar algo a contarlo pero me está hablando que el origen está en los años ochenta los ochenta noventa los dos mil pero cuánto duró lo de este hombre

Voz 2 05:44 o no este fue un reinado este hombre en esa parroquia que se llama la parroquia Sagrado Corazón de la dice en la parroquia El Bosque porque está en un barrio en una calle que se llama El Bosque en Santiago y él está abusando gente desde el año cincuenta y ocho cuando llegó ahí al al al al bosque lleva ahora tiene ochenta y siete años pero pero llegó a los cinco años en cuenta yo estoy ahí abusaba a destajo

Voz 0313 06:11 por qué cree que el Papa en un primer momento metió la pata con este asunto en su visita a Chile cuando el defiende al al obispo Barros y dice no no no da crédito a las denuncias por porque estaba mal informado Ali el engaño a él también

Voz 2 06:26 sí mira yo yo soy yo creo en la segunda oportunidad puede haber hablado sinceramente con el Papa a corazón abierto porque mira al principio claro obviamente es intimidante estar sentada delante el Papa la verdad pero pero después de un minuto desde que empezó nuestra conversación se convirtió en una conversación tremendamente franca absolutamente corazón abierto por parte de los dos lo sentí realmente es un cero no era un ejercicio relaciones pública o porque primero yo no me había prestado para eso y segundo lo sentí muy Cenicero entonces yo le dije pero es como como puede ser que yo llevo denunciando años a estos obispo que salieron del seno del del grupo de Karadima se veían los abusos porque no es sólo barro sino que a Georgia Valenzuela colla tiene Arteaga en fin son todos obispo en Chile como puede ser que efectivamente había un hay una maquinaria que es para uno coma ciudadano común quizá usted yo soy periodista pero no no es eso como te pero pero usted se dan cuenta de las maquinarias que desear mal no sólo para para tapar cosa había una maquinaria tan grande encabezada por el cardenal erradas todo esto obispos para la evitar que esto se supiera para tapar todo lo supiera para engañar al Papa porque también estaba metió el nuncio escatológico que también está metió él de verdad que el Papa estaba muy mal informado a mi hija efectivamente yo creo que cuando se dio cuenta una vez monseñor ciclo una un compatriota de ustedes es un hombre maravilloso monseñor Jordi Bertomeu fue fueron a hacer vinieron aquí a Nueva York a entrevistarme amiga con a preguntarme pues cuatro horas con ellos después siguieron a Chile y entre setenta personas se abrieron los ojo se dieron cuenta de lo que pasada vieron llevaron al Papa que el estrés yo y ahí empezó todo este camino ya pasaban esto últimas semanas

Voz 0629 08:40 estamos hablando solamente de un autor de un ejercito de encubridores que es el que nos hablaba ahora como esa maquinaria que funcionaba tan bien engrasada o hay más autores

Voz 2 08:52 no no no hay cientos de autores decenas de autores no sólo en Chile sino que en el mundo entero pero el caso de Chile es como emblemático porque es tal la cantidad de abuso sexual y por miembros del clero comparado con el resto de los países en Latinoamérica por lo menos que ese impactante la inacción de los jóvenes que a los que el Papa llamó corruptos y se han dejado corromper a todo tipo de cosas que han llamado por ejemplo delitos graves crímenes crímenes a los llaman pecados lo llaman pecado contra el sexto mandamiento y documentación importantísima desaparecía es una cosa pero pero te mafia realmente de ya

Voz 1362 09:47 señor Cruz yo quería preguntarle en qué momento un adolescente de dieciséis diecisiete años que se confiesa víctima del hechizo de un adulto carismático con ascendiente moral y religioso sobre él se da cuenta de que está siendo abusado y quería preguntarle también Si usted que tenía fe la conserva

Voz 2 10:06 sí mira al a la primera pregunta es mira yo me considero una persona medianamente inteligente ahora soy ejecutivo de una multinacional me encargo de comunicación esto ya cargo de más de cien países en fin de la vergüenza más grande que todavía llevo retrato de vivir con ello y poder sacarme lo de la esa ahí pero es difícil yo entiendo a otro sobreviviente que les pasa esto es la vergüenza de como dejé que este desgraciado hiciera lo que lo que me hizo no no me lo puedo entender no mal no lo puedo explicar y no no no sé no te podría dar una una explicación racional para de cite como uno puede caer en ese embrujo porque eso bien lo hice de un verdadero embrujo pero bueno en podríamos estar horas hablando de eso pero por otro lado yo mis amigos no sean declaraba Tebas no quieren además yo para mí eh es mi fe el primero mi mi mi mi convicción es que las féminas persona la relación que cualquier persona tenga contienda sea el Dios sea osea un odio social el poder por un un como se dice en inglés el o lo que lo que tú quieras llamar perdió eso es lo más personal que una persona no tiene nadie se puede meter con eso nadie puede invadir tu conciencia eso yo desde un principio dije hombre no me van a ganar para mí mi fe es importante para mí ser católico es importante no soy el mejor de los católicos pero por lo menos mil se es importante para mí no lo voy a dejar ganar por eso he tratado de mantener mi fe dentro digamos porque una pregunta

Voz 0313 11:58 este hombre Fernando Karadima que no decida que tiene ahora ochenta y siete años y cómo vive está recluido en algún lugar au dos como escudo

Voz 2 12:07 de esos el horror que que a estos son crees que han cometido estos crímenes tan grande y claro como la víctima se demoran tantos años en poder hablar con la vergüenza por por mira en todo ámbito a tuve a la hora de mujeres que la yo Hollande y y la y la vi claro no van a pasar por esta humillación con la que tienen que ir a al al a al hospital ha es el sexto de exámenes para comprobar el vice Kian años fue Vania hablan y nadie les cree ya la misma dinámica lo que sufre en ella sufre una víctima de abuso sexual a estos sacerdotes te fijas uno uno eh es inexplicable no podría explicar la verdad cómo como todos los años que no se demore en poder contar algo

Voz 0313 13:05 pero este hombre después de las denuncias sigue viviendo como si tal cosa no

Voz 2 13:09 ah perdón a tu pregunta si mira eso eso es lo grave de que a los juzgan yen como las víctimas se demoran tanto en la justicia civil claro los hechos están prescritos Gento se en el caso nuestro por ejemplo que fue el primero el juicio lo taparon fue bien corrupto oí los amigos millonario lograron parar el juicio y les y no de aquí al padre citó no no le pasa nada no ha hecho nada ahí serán niños a lo mejor no asistió después apelamos Itzik pusieron una ministra en visita ella investigó a conciencia bien decretó que si te los abusos habían cometido que en Yemen éramos las víctimas yo y todo eso pero al final ponen no lo puedo mandar a la cárcel porque los hechos están prescritos pero todo esto pasó es lo que pasa entonces la Iglesia por su parte hacen su juicio canónico en los mandan a este por ejemplo es uno de los depredadores más grandes que ha tenido Chile y te diría que en el mundo lo mandan a un retiro de penitencia y oración viva su vida en penitencia aberración casi uno retiros dorados en un bolso ex entrase no pues

Voz 0313 14:33 no puede ser los dos pregunta algún oyente si en Chile la prensa publicó denuncia sí hizo algún tipo de presión como lo lo que cuenta la la película de Spotlight lo que ocurrió en Boston no en Chile a la opinión publicada se movilizó ante estas denuncias

Voz 2 14:50 mira al principio como una sociedad bastante cerrada hay bastante conservadora y a la gente como que no daba crédito a lo que estaba pasando con un hombre que se había encargado de fabricar un halo de santidad a tú a su alrededor aparte y involucrado con todas las familias de la elite Chile era era como bien imposible pero mira gracias a la prensa sí yo lo digo con más orgullo todavía el periodista gracias a muchos periodistas siempre Caron buscaron no no joyero han ayudaron a poner luz donde donde la Iglesia quería que hubiese nada más que vida y eso para mí Acció impresionante y tengo mucha gente a De la Vega estar tremendamente agradecido por toda mi vida

Voz 0313 15:46 Juan Carlos un detalle de la de la conversación de las conversaciones con el Papa que tampoco le pido que no se nos revele nada que no pueda revelar pero en esas horas de conversación franca ahí en fin que usted ha relatado ha descrito así en algún momento surgió el tema del celibato es decir en esa conversación de decirlo no no no como coartada de nada pero en el momento surgió en la conversación el tema del celibato porque la Iglesia mantiene todavía esto

Voz 2 16:11 no la verdad es que así explícitamente no no nunca hable eso con él

Voz 0629 16:17 usted ha encontrado cara a cara con Fernando Karadima desde que denunció todo esto

Voz 2 16:23 desgraciadamente si durante el juicio el año

Voz 0629 16:26 sí claro pero me refiero en una conversación personal y no se han encontrado no

Voz 2 16:32 me bueno me tuve que es sí porque nos cartearon no se está la jueza él solamente estuve casi dos horas y ha enfrentado no me con él digamos la jueza preguntaba ayer el mentía o decía lo que le convenía yo tenía que hablar fue tremendamente duro porque imagínate tener a tu a este monstruo al frente tuyo yo no tener que no perder la compostura querer no se de fue durísimo

Voz 1362 17:03 estado muchísimo según testimonio de que no es capaz de perdonar sea asimismo porque lo escuchado en otras víctimas no sólo de no sólo de abusos sino de violencia de género incluso sin llegar a sin llegar a bueno pues al quizá el nivel de de aberración que que usted ha sufrido teniendo o el perdón absoluto de de del Papa que es el máximo representante de Dios en el que confiesa creer como uno no puede personarse asimismo

Voz 2 17:30 mira yo te entiendo y gracias por por decirlo pero sabes qué pasa que yo creo que en el Papa puede sacar el daño que eso te produce para la vida sea yo lo sean a veces perdón pero cuando pienso en mis amigos que se han suicidado porque no han podido aguantar esto y ya han terminado suicidándose

Voz 0313 17:53 cuántos amigos fueron

Voz 2 17:56 varios usuarios yo otro que otras que he ido conociendo aquí en Estados Unidos hablando con víctimas y me he dedicado un poco a ir habla a distintos países hablar con víctima sello o en Congreso vía aunque no conozco a los que se han suicidado están los papás por ejemplo hasta el papá y la mamá que me me vienen a hablar y me dicen nosotros estamos aquí por fulanito o por el porque no supimos entender en ese momento y ahora queremos representarlo en este momento y poder estar con él para poder entender y un entonces las repercusiones que que dan el lo que se dicen en inglés el bosque extraer el el el el estrés post traumático es tan están un traidor porque yo tengo Goyo Xicoy

Voz 1 18:51 bueno si me ayuda

Voz 2 18:53 ya tengo los medios para poder hacerlo yo pienso en la gente que no puede ITA conocen muy traidora porque te te aparece en los momentos inesperado de repente yo estoy en mi oficina en una reunión o por tener una reunión y me por pues nada me siento no cooperó o no obviamente se que no estoy loco pero pero pero pero ya sé cómo controlar lo me voy me doy una vuelta a siempre me pongo a leer algo totalmente banal no se ha estratos trato de controlarlo

Voz 0313 19:27 déjeme que le pregunto una cosa Juan Carlos estamos terminando ya que no le quedó molestar más se acaba acaba de decir que se ha notado que en ocasiones se quiebra la voz cuando recuerda cuando relata no escuchando hirviendo tanta miseria humana el Papa Negro o en algún momento

Voz 2 19:44 si el Papa está muy muy afectada o no te diría yo las lágrima pero de verdad está apunto cuando yo lloré con él el me dijo me apoyó y me dijo George H yo así llora osea fue tremendamente compasivo pero pero yo yo he sido un privilegiado en este sentido sabes que para mí yo me siento me siento tremendamente privilegiado pero yo para mí es tan importante yo fui al Vaticano como te decía no puedo ejercicio relaciones pública sino fui al Vaticano porque viví con el Papa una semana porque yo quería representar a tanta gente que no ha tenido el privilegio de que poder contarle sus problemas al Papa en el fondo y contarle el daño que sufrió de gente que está en la Iglesia entonces yo he para mi ha sido tremendamente importante lo que está pasando porque si yo he podido contribuir un granito de arena a mejorar la vida a tanta gente que ya sufrió Iker sufriendo en este momento en silencio que a veces son invisible es sufren en silencio para que sepan que no están sólo para mí eso es me me llena de alegría

Voz 0313 21:08 Juan Carlos Cruz agradezco de corazón muchísimo que se haya asomado esta tarde en La Ventana de que ha ayudado muchísima gente de verdad

Voz 2 21:16 ojalá muchas gracias a todo T por por interesarse por el tema ahí por Gordan por dejarme asomarse a la ventana porque hay mucha gente que necesita a Hamás a poder ser acogió como como se lo merece y eso es muy importante

Voz 0313 21:32 abrazó un abrazo muy grande Juan Carlos

Voz 2 21:35 gracias

Voz 4 21:40 UU A a eso

Voz 0313 21:55 te entran ganas de ir al Retiro del Karadima este aquí a quién es estar rezando es una de las revistas más emocionantes que lo más escuchado claro lo más impresionante es que estamos escuchando a un hombre pero lo que contaba los Falco

Voz 5 22:07 cuando el niño de quince años que fue el que sufrió todo esto es tremendo es tremendo cómo es posible que se pudiera hacer y cómo es posible

Voz 0313 22:15 qué otros bárbaros peor todavía no hayan esos peor todavía sus piernas pero todavía no