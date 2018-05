¿Existen aún las sorpresas?

se valiente Eduardo decretaba un nombre entre cámaras y periodistas también algún curioso algunas detenciones provocan revuelo y conmoción no deja de hablarse de ellas por ejemplo en los corrillos del Congreso sin embargo hoy la noticia de Zaplana que desde luego ha llamado mucho la atención no ha provocado el impacto que otras provocaran es que no no sorprende Nos decía un diputado sin darse cuenta de que en esa frase en ese no no sorprende se explicaba casi una época entera

Voz 1071

01:19

el partido de avalar el presidente apareciera Monica Oltra esta mañana los felices años noventa la venta de grandes proyectos Terra Mítica las fotos con Julio Iglesias los gastos en Canal no todo es lo que ha venido a vernos esta mañana sin que se haya formado una gran escandalera la vida parlamentaria seguía como una letanía sin apenas diputados en los escaños mientras estaban debatiendo nada menos que los presupuestos vamos a posibilitar España tenga presupuesto y por tanto UPN pero no es UPN quien generaba dudas nuestra sabía muy bien en qué quedaría el debate no se sabía qué es lo que iba a hacer el PNV el PNV es gente de palabra repetían en el Partido Popular el PNV es gente de honor los vascos son gente de honor ha llegado a decir textualmente el presidente catalán Quim Torra que en una entrevista en Rac1 se dejaba ver en esta frase Omar no se han llevado al no no Quim Torra que de trece departamentos nombró sólo a tres consejeras se preguntaba qué será lo próximo que le impondrá el Estado pronto llamarán a mi mujer para decirle que es lo que tengo que cenar se dicen tantas cosas que algunas acaban por pasar desapercibidas ocurren tantas cosas que uno no puede pasarse el día escandalizado si es que nada sorprende hoy a sorprende menos lo que ocurra buena pregunta es en qué momento perdimos la capacidad de sorpresa o de indignación en fin esta mañana buenas noches