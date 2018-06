Despiden a un equilibrista por estar demasiado tiempo agradeciendo los aplausos del público

Voz 1 00:00 vivan bien

Voz 0470 00:57 hoy es martes si tenemos en La Ventana en Todo por la radio desafío tendrán Iturriaga que ha movido y al micro como un coloso Arabia horita lo nota más teatral Eva volúmenes trabajáis aquí con los auriculares de verdad dos sordo esto la gente de informativos eso es lo que estoy intentando cuando de golpe al micro claro no normal ahora porque todo el mundo sabe que el botón de los auriculares están las Puma oye si gana pasara recuerdo una remontada espectacular si bien tenemos espacios Finance empate tenemos a los dos que están ahí están calentando al amigo ahora mismo está bien que bien porque caliente en venga va

Voz 0230 01:37 que hoy es veintidós de mayo hoy es día de San o de fundir con San José oye San

Voz 0230 01:43 el día en que escuchan las noticias por la radio vas diciendo te despiertas y a primera hora de la mañana la única

Voz 7 01:50 la Complutense de Madrid va a investigar formalmente la carrera de Derecho de Pablo Casado

Voz 0230 01:56 escucha es esto dice o este es uno o a medio muerto casi dormido desganado un apenas susurrando o sin luz dormido sólo te preguntan qué respondes nada de eso vulgar contenidos eh que no es nada sin embargo dos horas después

Voz 7 02:16 sillas oyendo la radio y que pasa han detenido a Eduardo Zaplana el histórico dirigente del Partido Popular

Voz 0230 02:22 han detenido a Eduardo Zaplana estrellas de categoría y ex ministro ex presidente de la Comunidad Valenciana la pesadilla de Mariano Rajoy en su primera legislatura en la oposición un personaje la detención de Eduardo Zaplana ya configuran de campeonatos

Voz 8 02:39 luego tenemos la noticia sobre los consejeros catalanes presos exconsejeros pre consejeros pos consejeros no se sabe pero presos decisión de juez

Voz 1018 02:48 el juez del Supremo Pablo Llarena tienen meridianamente claro que no puede autorizar la salida de la cárcel de Josep Rull y Jordi Turull para que mañana tomen posesión de sus cargos

Voz 0230 02:57 este ya es un menor eh previsible hay una evolución del diente de sierra a lo largo del día luego tenemos un oé bastante gordo investigado el número dos de Cristóbal Montoro en Hacienda por presuntos delitos de prevaricación y falsedad cuando estaba en el Ayuntamiento de Jaén

Voz 1018 03:11 pero el secretario de Estado de Hacienda José Enrique Fernández de Moya citado por un juzgado de Jaén como investigado imputado

Voz 0230 03:19 después de este hombre que podríamos calificar de notable llega otro

Voz 0470 03:34 las cosas se complican pero luego todavía el título al alemán

Voz 1018 03:38 la Audiencia Territorial ya ha respondido mantiene su rechazo a incluir el cargo de rebelión en el proceso de extradición contra el ex presidente autonómico

Voz 0230 03:49 estás escuchando la ventana a las cinco menos cuarto Chubut Miguel Ángel Gamboa hoy hoy diciendo que se sospecha que Eduardo Zaplana había obtenido más de diez millones de euros en comisiones

Voz 3 04:06 por eso hoy es San hoy

Voz 0230 04:08 veintidós de mayo

Voz 10 04:17 y un día sin Twitter

Voz 1610 04:21 detención de Eduardo Eduardo Zaplana nada

Voz 11 04:26 si usted me habla pues Danny Glover propone una gestión de tiempo mucho más eficiente detenido Eduardo Zaplana

Voz 12 04:33 por qué no van llamando uno a uno a todos los invitados a la boda de la hija de Aznar y acabamos ante

Voz 11 04:40 un tuit de Keating capitán sobre un padre que debe tener siempre respuestas a las preguntas de un hijo papá cuánto mide un camello depende del barrio hijo

Voz 3 04:50 atención atención poco

Voz 1610 04:53 esta historia que desvela molinos habrá que estar atentos

Voz 12 04:56 el encuentro sospechoso en la cantidad de dibujos infantiles que hay en las consultas de los dentistas no me creo que haya tanto niño por ahí diciendo voy a hacer un dibuja mi dentista cree que hay un tráfico fraudulento de dibujos infantiles falsificados

Voz 1610 05:10 yo Jito amigos ahora que compartís en Internet porque puede destruir tu reputación de piña pone un ejemplo muy duro

Voz 12 05:17 se filtra un vídeo en el que aparece jugando al parchís online un sábado noche

Voz 1610 05:24 y sobre todo que no se note tu desesperación

Voz 12 05:28 viene escribirse en Berlín si nombre Jacinto edad cuarenta y siete sexo por favor tranquilo hombre tranquilo todo a su tiempo no

Voz 3 06:21 vamos a escuchar un sonido

Voz 3 06:27 la anticuado no hubo se porque ya el videojuego el entretenimiento digital acabó con algunos lugares míticos

Voz 15 06:39 como los Villares sobre cuánta delincuencia incipiente del novedades aquí delante había de todo gente honesta buenos chicos que te moneda

Voz 8 07:02 y de una gran gran gran carambola que tiene que ser más o menos así el juez de arena dice que no da libertad a los propuestos para consejeros que están presos el presidente catalán Quim Torra en vista de que no pueden tomar posesión designa a otras personas

Voz 0230 07:22 el Gobierno publica el decreto aceptando el nuevo Gobierno catalán se forma el Gobierno catalán se levanta la vigencia del artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución el PNV voto a los Presupuestos Generales del Estado se convoca una reunión entre Mariano

Voz 0230 07:44 es magia el sonido de la carambola

Voz 8 07:47 que de la que depende la política española el sonido es este

Voz 1220 08:02 posible dificilísimo pero no imposible como

Voz 0230 08:04 dice el rector desde los estudios de Pablo Casado en cualquier momento cualquier cosa puede salir mal y entonces hay que ir al planes ese el Gobierno empezó con un plan A un plan B plantee como todo el mundo no llevaba por el planes se a acabar el alfabeto de cuando en cuando además te asaltan noticias inesperadas como sucede hoy le preguntan a K los Floriano ex vicesecretario del Partido Popular

Voz 12 08:25 pero bueno ahora no hace falta presenta no falta presentarlo en gran Carlos Floriano

Voz 0230 08:33 pues no tenían

Voz 0230 08:44 a la que gran acabando haga calor palo afectado son hombres un palo estas las ya tranquilamente te pregunta a dar lo sabía no te enteras por la pregunta que es peor que entregar tenemos la habla la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana Mónica Oltra

Voz 17 09:00 de cuatro presidentes del Partido Popular que ha tenido esta Comunidad tres están imputados

Voz 0470 09:10 el texto también es un poco antigua ese decía

Voz 0230 09:13 que para ganar la Liga inglesa tenías que ganar todos los partidos de casa y empatía y empatar los de fuera tres de cada cuatro con todo es muy antiguo esto el PP en la Comunidad Valenciana mantiene esta medio inglesa tres de cuatro sin que esté claro cuál es el trofeo

Voz 17 09:27 son Mónica Oltra esto lo que evidencia es que aquí se instaló la corrupción por parte del Partido Popular en todas las instituciones de manera sistemática hay sistémico

Voz 0230 09:38 bueno la portavoz parlamentaria de Podemos Irene Montero lo ve algo distinto Irene Montero considera que la detención de Eduardo Zaplana evidencia otra cosa evidencia que la corrupción no se puede ya tapar y por eso aparecen noticias sobre su chalet

Voz 3 09:59 si es así es un poco difícil sostiene Irene Montero que las cloacas del Estado han intensificado su trabajo en estos días en alusión a las noticias sobre el famosísimo chalet en Galapagar

Voz 0230 10:11 por qué ya no se puede tapar la corrupción hay una asociación de ideas que en once segundos tiene su mérito escuchamos

Voz 18 10:17 sí han detenido al señor Zaplana por corrupción ex ministro de Aznar Lezo púnica quizá por eso las cloacas del Estado están intensificando su trabajo porque ya no hay forma de tapar la corrupción del Partido Popular

Voz 0230 10:29 podemos apoyen Podemos está metido en un lío notado pero relacionar la detención de Eduardo Zaplana con la polémica de la compra de un chalet es una visión tal vez un poco excesiva yo esto lo veo un poco megalómano previsto para taparlo de Zaplana socialista valenciano Manolo Mata considera que esto de Eduardo Zaplana estaba cantado

Voz 19 10:51 ah

Voz 21 10:57 escuchamos a Manolo Mata esto estaba cantado hubiera hace muchos años antes pues temas hubiéramos ahorrado muchos disgustos

Voz 0230 11:04 es un debate que es de lo legislado escuchándolos La Ventana costó sorprenden no sorprende Martínez Maíllo ante la pregunta de si esperaba la detención de Zaplana tiene una respuesta curiosa medio Se ríe es una risa de amiga mía que los pero todo esto

Voz 0470 11:23 mire en este tema no voy a entrar

Voz 12 11:25 la gente dúos ni voy a calificarlo

Voz 0230 11:32 por otro exministro Jesús Posada sea de

Voz 8 11:34 dado sorprendido el municipio es de

Voz 21 11:37 juntamente

Voz 0230 11:39 lo emprendido ir a sorpresa de Posada ha sorprendido a sus interlocutores hasta tal punto el dicho aseguró la hasta tal punto que Posada tenido que reafirmarse sí sí me sorprende

Voz 21 11:51 el posible siempre sorprende mucho

Voz 0230 11:54 sí pero es que incluso ha tenido que reafirmarse una tercera vez

Voz 0470 11:59 me ha sorprendido notablemente lo dice todo

Voz 0470 12:09 claro estar debatiendo a quién le ha sorprendido ya

Voz 0230 12:11 quién no que detengan a un ex ministro es uno de estos debates surrealistas que tenemos en España el socialista Manolo Mata de quién hemos sabido hace un momento que no les sorprendía porque estaba cantado hace unas consideraciones sobre Al Capone

Voz 21 12:23 Al Capone Giottos también cayeron por temas de impuestos sobre blanqueo

Voz 0230 12:27 parece a veces escuchas a los políticos dicen porque Al Capone tenía sus cosas financieras eh pero básicamente se sospecha del por cadenas y asesinato presuntos presuntos

Voz 0470 12:40 los herederos del señor Capone era un trasto de buscar las cosquillas de todos

Voz 0230 12:46 acaso son cosas distintas eh a Eduardo no está mal tampoco digamos en otro ni pero es otro nivel

Voz 15 12:52 sí sí la Eduardo Zaplana es otro nivel se le investiga

Voz 0230 12:54 por cohecho es una forma fina de decir sobornos o cobro de comisiones a veces los delitos de corrupción cuando los escuchas o los les su definición son muy sofisticados con empresas pantalla en teoría financiera sociedades interpuestas todo eso aquí se ve que no vaya no te te doy un contrato menor una comisión no llevo el dinero al extranjero y acabo de quince daño lo traigo Paca

Voz 22 13:27 de nada

Voz 0470 13:34 al final se te queda un día muy en el día de San Juan

Voz 0230 13:39 en España y en México donde unos señores han encontrado una curiosa manera de resolver un secuestro lo cuenta Nerea Aróstegui

Voz 0159 13:46 mexicano secuestra a su alcalde alcalde pide un rescate es él mismo el que paga su liberación los habitantes del municipio que se llaman y chiquilla en México retuvieron al alcalde en el Ayuntamiento para exigirle el cumplimiento de sus promesas electorales faltaban sólo cinco meses para finalizar el mandato no había he cumplido con las obras con los puentes y con varias inversiones

Voz 0159 14:10 al parecer la expresión de los ciudadanos decidieron secuestrarle y exigir un rescate de diez millones de pesos que vienen a ser miro

Voz 14 14:17 cuatrocientos treinta mil euros

Voz 0159 14:20 es locales indican que tras diez horas de uno de negociaciones el alcalde fue liberado ya que fue él mismo quien

Voz 23 14:25 bueno parte del rescate y prometió que pagaría poste

Voz 0159 14:28 mayormente el resto según los vecinos esta cantidad recaudada será destinada a la finalización de las obras pendientes pero ya que viene pero la secretaría general del Gobierno del Estado ha negado en una negociación no saber dinero

Voz 9 14:56 el circo verdad quiero decir

Voz 1220 15:16 menos

Voz 1610 15:17 amigo del circo eres un profesional eres aficionado tienes problemillas llama nos como ha hecho ya la persona que tenemos al teléfono hola muy buenas tardes

Voz 24 15:26 no porque yo por cinco euros encontrar amigo

Voz 1610 15:29 sí bueno uno uno sí canadiense ha bueno vale cuál es tu nombre gran Winston Churchill hombre el circo Chuchi no todo así una pomposidad un poquito impostada en tu voz no te va bien las cosas verdad presume

Voz 24 15:45 para qué nos vamos a engañar no no bien el circo Chuchi

Voz 1610 15:49 no me digas otro circo que has con dicen que una ardilla podía cruzar España de circo el suelo sí sí sí sí sí hoy que te he ido mal la cosa tienes desde

Voz 24 16:05 se van a ver porque no se puede que sale horario el horario que un Oriol

Voz 1610 16:10 su voz suena el circo tiene

Voz 24 16:12 más de nueve de la mañana cinco de la tarde de lunes a jueves

Voz 1610 16:16 hombre no parece el mejor horario para ir al circo eh eso estaba pensado para que los chiquillos ya del colegio

Voz 24 16:23 la verdad es que yo también tengo niños es que yo también tengo aspiran a no ser que si por la tarde y la noche quién va a buscar la guardería tú y yo no voy lo que es lo hiciera tú te denunciaría porque no sé qué haces tú dañando a mis hijos que no conoces de nada

Voz 1610 16:41 hoy iniciales los fines de semana se me ocurre

Voz 24 16:44 el error no nada pero por qué Paca terremoto a mi mujer ella la niña una casa es un pueblecito cerca Segovia a fin de semana vamos para allá

Voz 1610 16:53 hay que disfrutar el fin de semana

Voz 24 16:56 no no no nunca hoy una cosa eh

Voz 1610 16:58 venía alguien es decir que por la mañana martes tú tenías clientela o no

Voz 24 17:02 Sarah Polley toxicómana a es pareja a la que le gusta hacer el amor mientras le mira a la mujer barbuda

Voz 9 17:07 bueno pues nada no habla

Voz 24 17:10 exacto al entrar al encajar entrar de dicha finca pero se están tres por tres podía centrar

Voz 1610 17:21 es algún proyecto para cuando sea el circo o estás en blanco

Voz 24 17:23 quiera montar una discoteca despachar eso sí Pachauri

Voz 1610 17:26 eso es quién remontar no entre semana ahí por la mañana supongo claro que nadie rompa tus sueños amigo adiós Wynton Chuchi damos pasos tras llamada otro personal relacionado con el mundo del circo que también es director de circo gol

Voz 24 17:39 algunos hola sí directores no Mario Trini Trini Fedeto es decir

Voz 1610 17:44 otro empresario hoy como se nota que está prosperando la audiencia de la SER EE como se nota aquí la recuperación Antonio escuchaban currantes ya no sólo directivos porque bueno todo español que se luego te vas te digo acude así

Voz 24 18:00 temen que esto era uno al equilibrista

Voz 1610 18:06 que ir porque porque he empezado

Voz 24 18:08 qué les puede cada número en los brazos sabe clavar brazo se llama Alba saludar y tirarse en el capítulo de agradecimientos y es muy pesada escucha mira estos se ayer te miran

Voz 14 18:23 es que hay muchas gracias pum

Voz 25 18:25 Nico gracias también por asistir y por el reconocimiento en forma de aplauso que Ettore si bien recibido creo también por ahí a mi mamá y mi papá también a Javier el indio Tabares no me acercó al mundo del equilibrismo Price ahora se también que apeló todo Tobías y así no una Feliciano Negrete te pinchó Boluda mi es profesora lo si yo viste la escuela de equilibrismo del barrio de San Chapí pero lote de Urdiales la placa vi por ahí al ser también a mí Carlos Sánchez el cornudo de lo tuyo loco no es que de dejé de creer en mi gracia gracias también a Morales así en serlo Coria el Pitxot es a toda la gente de que dimita y Tutto el Instituto San Bernardo te APA

Voz 1610 19:20 eso después de una voltereta una voltereta así que chapa con tu madre mía pues mira oye yo creo que es objetivo es decir que es un despido procedente en este caso

Voz 24 19:32 no perdóname que te diga gracias oye conocéis a alguien que sepa desenredar el caluroso recular en plan rápido

Voz 1610 19:38 pues ahora mismo no por que no porque tenía

Voz 24 19:40 hacía un número desenredar auriculares pero el Levante se lo comió

Voz 12 19:44 os diga o los elefantes son son herbívoros verdad no

Voz 24 19:48 no no es el elefante se lo comía el húngaro

Voz 1610 19:52 antes lo tuve que echar mucha hambre mucha hambre que mundo que mundo de decir con mucha hambre ya te digo ya desde luego que sí pues hay muchísimas gracias por tu testimonio Mario Tria

Voz 0470 20:04 el señales horarias de las cinco y media bien había no es Dios o

Voz 1 20:17 la Ventana Francina

Voz 0470 20:33 aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio en la Cadena SER esperando el gran desafío del gran Iturriaga pero no

Voz 21 20:44 estos son malas las mayores

Voz 0470 20:50 nuestra corresponsal en Youtube Pilar de Francisco buenas tardes hola

Voz 23 20:53 más tarde la gran novedad muy bien muy contenta porque hay una gran noticia se hace mayores que yo tengo ya maneja virutas maneja vi jets tiene nómina nace Youtube premium

Voz 23 21:07 un servicio de pago que ofrece series y películas de producción propia como puede hacer pues une Flix una te veo están Youtube ahora acaba de nacer y ya es un éxito como algo así como el libro de Roberto Sánchez asesinos de series que mucho taras volviendo todos

Voz 23 21:25 bueno yo te premian acaba de nacer ya es un éxito sobre todo por esta secuela a ver si reconoce isla serían estrena una serie que secuela de una famosa pelitos ochenta Esta

Voz 3 21:35 ah y luego se por qué te lo recuerda trato no preguntas pero yo derecha darse era mano derecha pulir cera malo izquierda dar cera pulir cera

Voz 1220 21:54 la es exclusiva está la serie cobra Kai que os quiero

Voz 3 21:59 el comentario técnico

Voz 23 22:02 es fiel a sus orígenes sigue habiendo austríacas si cuenta ley

Voz 14 22:06 Soria pero cuando melancólicos cuenta

Voz 23 22:20 ahí está treinta años después casi dos de los personajes de Daniel Caruso Johnny Lawrence pues podéis verlo no obra Kay están viendo sus amigos maestro Miyagi pues bueno

Voz 1220 22:30 se ocupa esas cosas

Voz 23 22:33 bueno se rumorea que va a haber más Revival feos ochenta Las chicas de oro en este caso que habrá pasado treinta y cinco años después no sea una vía Youtube premian Sarabia huy hija todos aquí más vamos por ahora el contenido que es gratuito en Youtube bajo el canal de los Prieto Flores tiene más de dieciséis mil seguidores ellos hacen entrevistas por ejemplo artistas como Julieta Venegas o Leticia Sabater Giniel dama en bronce y la oscuridad la música de Taburete

Voz 27 23:01 buenos días buenas tardes y buenas noches hoy tenemos

Voz 23 23:04 ahora invitada de lujo

Voz 27 23:07 Leticia Sabater

Voz 28 23:09 no tiene que ser muy muy muy consciente de lo que quiere hacer de que no le importa lo que va a decir nadie Ike oye siempre habrá gente a la que les guste y ha sido así ha sido más bien la forma de mantenerme inventarme es maravilloso ser un friki

Voz 23 23:24 eso es lo importante lo mismo que tú estés bien tú estás bien es un título de libros maravillosos maravilloso un friqui sí claro eso es si nos da ese maravilloso en unos minutos vamos con gente que hace cosas frikis el rubio El youtuber español más famoso veintinueve millones de suscriptores se ha embarcado en la aventura de su vida la más desafiante estar cuarenta y ocho horas jugando con la Play sin parar no rodar con los dinosaurios de Wall no algo aún más ambicioso ha intentado bañar a sus gatos

Voz 3 23:59 en un poco

Voz 3 24:04 jueves porque aunque

Voz 2 24:11 el móvil muy bien la cabeza

Voz 23 24:26 qué bonito más más de ocho millones de visualizaciones quién este duelo entre el hombre y la naturaleza es lo recomiendo otra aventuras a youtuber for FAS el reportero de Youtube más de novecientos mil suscriptores tenía en su canal ahora está dando la vuelta por Europa está entrevistando españoles que viven en Berlín en París en Londres les está preguntando un poco cómo se lo montan va a llegar a fin de mes auténticos supervivientes sino los de playa Coco

Voz 29 24:51 muy a su economía personal e lo intentamos lo intentó por tanto ante un poquito cada mes

Voz 4 24:57 el dinero dar no la felicidad pero tranquilidad ha ganado también trabajando la semana pero

Voz 23 25:02 el meses hervir el agua

Voz 4 25:04 sí

Voz 29 25:05 cuál es tu mayor gasto mensual estoy aquí comida alojamiento e incluso imputado y la casa de cincuenta mensual

Voz 12 25:13 seiscientos quinientos y pico setecientos

Voz 23 25:17 bueno un consejo para toda esta gente servicio público tengo la receta una receta facilita que todo el mundo pueda hacer vamos a acabar con ella es del canal que el papeleo te acompañe

Voz 9 25:28 los escritores que el paro

Voz 23 25:30 veo te acompañe famoseo por cocina fusión suyas las recetas el goce coreano o el sushi pizzas

Voz 1220 25:36 el mejor de los dos mundos alguien te hacía

Voz 23 25:39 ha sido el fin sino creación se llama choco croquetas que enigma áticos ingredientes tendrá esta receta

Voz 30 25:49 muy buenas pequeños dos hoy vamos a hacer las increíbles chocó crestas remueve esa maldita cosa como si no hubiese mañana utilizadas del chocolate que más os guste tal y como está país a meterlo en la nevera al menos diez horas vamos a rebosar a Moli sólo tenemos te meterlas en aceite bien caliente que a ser posible Down cazo que él os acompañe y recordando no olvidéis jugar con la comida

Voz 23 26:19 concretas y tocadiscos deberíamos regala a Blanco

Voz 0230 26:24 padre queriendo ser moderno

Voz 9 26:30 oye bueno vamos a yo un tema seguro que hay algún vídeo bueno y vamos a hablar

Voz 15 26:50 el que tenemos un un desafío un desafío desempate por qué cosa rara no pasó casi nunca que hayan empatado nuestros dos concursantes se como mucho ocho diez veces tenemos un arquitecto técnico frente a un biólogo lo mejor de los dos mundos buenos buenas tardes Donato buenas tardes José Luis qué tal estáis

Voz 15 27:17 reír reíros un poco para que sepa quiénes Donato bueno la semana pasada hubo empate eh comenzó José Luis queda a la aspirante con lo cual hoy empieza a concursar Donato Donato tienes que elegir padrino o madrina compañero compañera

Voz 31 27:37 y va así a otros

Voz 0470 27:40 a ver si siguen a ver si quieres no

Voz 9 27:44 se podía ser peor ser armas

Voz 15 27:47 no hoy negociantes a José Luis quién juegas bien venga perfecto venga a pregunta del venga empezamos Donato primer a primera fase diez preguntas para cada uno de seguro e Donato

Voz 1220 28:03 seguro que has oído hablar alguna vez de la viuda negra que se zampó a su pareja después de la cópula pero que animales la viuda negra muy bien

Voz 15 28:15 eh pues en Lozán Pablo Mata solo no yo creo que sólo se lo comentó la Mata pero es en la comer a eh

Voz 9 28:24 Matas

Voz 9 28:54 nada que lo has pillado ahí

Voz 1220 28:57 se hizo oficial la lista de futbolistas para el Mundial de Rusia de este verano Saboya ya no estar mal te voy a decir tres nombres y uno de ellos no está en la lista vale

Voz 9 29:08 todos Rodrigo Monreal

Voz 1220 29:10 Sergi Roberto quién no está en la lista

Voz 31 29:13 ah sí

Voz 1220 29:16 Sergi Roberto P

Voz 15 29:18 es más meter mucha presión al Santo Padre así si todos lo sabemos todos

Voz 15 29:27 a dar una felicitación a Novak Djokovic que treinta y un años está muy montando esta es una buena noticia Djokovic uno de los mejores tenistas de la historia es buena que si es uno de los jugadores que que que es croata serbio o montenegrino

Voz 1220 29:51 nombrar a dedo de donde

Voz 15 29:56 te Negrín

Voz 15 30:13 ha participado en el Open de Italia de esta pasada semana perdiendo en semifinales frente a Ken Nadal Federer o Manolo Santana

Voz 1220 30:21 vamos

Voz 9 30:30 Federer Donato centra timorato además de tenis acaba esto lo acaba de estrenar una una

Voz 15 30:40 Liz sobre una de las grandes rivalidades de la actualidad

Voz 9 30:43 yo a mis protagonizado por dos

Voz 1220 30:47 factores dato los dos los periodistas los dos tenistas que tenían rivalidad sí que dan título a la película

Voz 9 30:55 cómo habláis todos a venga ya me miran y me han por que John Mc Enroe

Voz 15 31:04 este concurso Francino vamos a seguir con el cine también se ha estrenado una nueva versión de un clásico del Fahrenheit Ballet no digas el nombre porque es la pregunta vale el Fahrenheit Fahrenheit cuanto tres opciones Fahrenheit quinientos cuarenta y uno Fahrenheit cuatrocientos cincuenta y uno o Fahrenheit quinientos catorce

Voz 1220 31:25 muy bien

Voz 9 31:26 temperatura a la que arde el papel si te gusta de letra caro me puedes del letrado

Voz 1220 31:33 Fahrenheit siempre

Voz 31 31:39 a ver si se si ERC

Voz 32 31:46 sí sí sí

Voz 3 31:52 a ver pregunta de ciencia tenemos

Voz 9 31:54 dos ollas curable

Voz 9 32:16 movió ley pero

Voz 31 32:24 a ver sobre seis coma cincuenta para sí

Voz 15 32:31 no cincuenta grados Celsius so cincuenta grados cincuenta grados Fahrenheit son

Voz 15 32:39 es una Pedro

Voz 1220 32:42 la última puedes con la última pregunta no es no es Se abre el telón es una pregunta estas que a ver a ver cuáles Donato cuál es la mujer que siempre sabe siempre sabe donde está el marido dónde está su marido cuál es la mujer que siempre sabe donde está su marido estaba yo estaba pinta bien

Voz 9 33:06 esto nos eh eh con ella Donato

Voz 1220 33:09 y es una mujer una mala pues bueno que esto lo conecta nos conecta a la a la pregunta de manual la mujer que siempre para esta no afecta sí

Voz 15 33:22 igual a poco cuál es un marido que que caro si sabe siempre dónde estás que no se mueve mucho y es la mujer que siempre sabe dónde estás

Voz 9 33:45 la no mañana después

Voz 15 33:53 ah bueno Donato he cinco de diez no ha sido tu mejor actuación pero vamos con José Luis Santos es Ali su perro Come fueron a tomar el té el que no la Divine donde tonto

Voz 1220 34:10 pues no somos vale muy bien como de perfecto Ali súper Roca Evan fueron a tomar es si al esto

Voz 3 34:19 pregunta ella Time

Voz 1220 34:21 las tres provincias tres provincias que son limítrofes de la provincia de Alicante son tres cuáles son José Luis

Voz 31 34:30 Murcia se Albacete Valencia

Voz 15 34:34 pero mi amigo José Luis hoy muy centrado en estas tres provincias Valencia Murcia y Albacete

Voz 1220 34:41 es la más extensa a esto se algo etc

Voz 9 34:52 se teme que Albacete hablando de Albacete

Voz 1220 34:59 cómo se llamaba el programa que lanzó a la fama al grupo este de cómicos surgidos allí en Albacete como Joaquín Reyes Cimas Ernesto Sevilla esto asistieron muy famosos bueno por dos me vale con lo cual queda hubo dos programas con con

Voz 3 35:11 no me vale la hora chanante Anhui luego pregunta bueno no

Voz 15 35:19 emplea años pero después de lo que os conté la semana pasada el momento con con la reina

Voz 1220 35:24 al no puedo menos que felicita

Voz 15 35:27 a Felipe y Letizia porque hoy es su aniversario de boda ondas sí sí sí se acordaba cuántos años cumplen de Casado a usted hoy uno

Voz 3 35:35 vivo aún no ha bajado José Luis y cómo llovía hoy hoy

Voz 12 35:39 pues se Dale once

Voz 3 35:44 ahí casi catorce yo no sé si era en la era del

Voz 1220 35:53 las Fake News las noticias falsas hay que saber distinguir las unas de las las que iban tres noticias y unas falsas a ver vale unas falsa un hombre demanda su mujer por tener hijos feos el New York Times utiliza por primera vez en su historia la palabra aprovecha ATI Tinder creara una versión que sólo sirve para pelearse se llamará Faith One faltón perdón no firewall Fight cuál de estas tres es falsa pues la primera un hombre demanda a su mujer por tener hijos fríos no fue Conchi no sé si yo creo que hay más sexy miras en internet también me sale a un chino pero sí sí hay más

Voz 9 36:37 no no la de Tinder Tinder que no tenía buena pinta interés es el amor ya pero un canal alternativo no pregunta

Voz 12 36:58 por eso hablé

Voz 9 36:59 eh no a doble nada está listo sí

Voz 3 37:06 llama el personaje que la dijo ahí te piden sí sí pero no lo hizo

Voz 31 37:14 quería Robert Duvall y coches

Voz 15 37:17 quiere no lo dijo Vitolo dijo

Voz 15 37:24 bueno de hecho lo ha dicho pues eh

Voz 9 37:27 punto va medio punto sí porque la película pero nada dice bueno

Voz 1220 37:34 cómo se llama cómo se llama la disciplina que describe estudia allí explica es significado de imágenes y figuras de los escudos de armas te puedo dar una pista a un conocido periódico de Zaragoza diga sí señor heráldica juego de Cobos cómo es el hombre que detesta el Fary loco anda Apophis sano o blandengue El Fary detesta al hombre flojo al fue al hombre al hombre blandengue pero la verdad que te dale

Voz 1220 38:13 verdad que otra Press pregunta cuidado no has hecho doble todavía ahora la doble la pregunta olvidado vale tengo a cinco pollos metidos en un corral cuantos pollos tengo fuera como tengo cinco pollos metidos en un corral cuantos pollos tengo fuera pregunta cuidado

Voz 31 38:35 pero ya me vale

Voz 0470 38:38 a ver no tengo cinco has metido Corral cuantos pollos tengo fue

Voz 1220 38:43 era amigo lleva la digo yo venga no calla eres tú

Voz 1220 38:58 que lo dieron todo menos cinco

Voz 9 39:03 como todos otro dice tres ha dicho tres no nato no te enteras de nada a ver todos

Voz 15 39:14 José Luis I

Voz 9 39:17 Dios metidos en un corral anarquía total

Voz 1220 39:19 dos pollos tengo lo era

Voz 15 39:28 tengo cinco apoyos metidos en un corral cuartos pero tengo fuera alguno porque tengo a5 metido en un corral estaban los cinco no pero el RACC y yo creo que está metido claro está claro es que Apple tres

Voz 9 39:44 fuera no les pues no no no no no

Voz 15 39:50 dejas dos opciones de respuesta y eso es muy tramposa Ángel claro pero es que este es un concurso

Voz 1220 39:56 hermano es que este concurso Strand

Voz 15 39:58 posó con la que llevamos de año

Voz 9 40:01 hombre confió en que habido Irene Lozano a medio punto medio punto a mí bastante oculto

Voz 1220 40:11 han dicho nada bueno se puede una verdad José ha dicho

Voz 9 40:15 nada que no ha dicho tú que has dicho cero José Luis ganar el concurso antes creo que venga cuanto antes a dichos medio medio punto de dos puntos un punto más seguro cuánta verdad en total han sido a otro España

Voz 1220 40:34 siete siete bandos cuidado

Voz 1220 40:54 los temas de esta segunda fase

Voz 9 40:56 nos nos de Perdidos perdido la serie pelado Indiana Jones perfecto José

Voz 1220 41:02 no nos vale

Voz 9 41:04 vale vale venga Donato que lleva cinco puntos Juan

Voz 14 41:10 oye que dos

Voz 9 41:12 que mala suerte

Voz 15 41:17 le Donato prevén tiene que vas dos puntos agrega todos conocemos todos conocemos como Indiana o indie no vayan a Jones y tal pero cuál es el nombre del personaje tres solución

Voz 1220 41:28 es Henry Jones júnior Harold guión Junior o Mariano yo usted Junior la segunda son monje Henry Jones Jade Jones o Mariano Jones Parry Henry John Henry Vera

Voz 1220 41:46 José Luis en la la serie Perdidos de que iba un avión que se estrellaba

Voz 9 41:55 sí sí

Voz 15 41:59 Donato te estoy a punto sacar la tarjeta Madrid Barriola buena y hablo en que se cumplen diez años del estreno hoy mismo dice Nos del estreno de la cuarta película vale en la tercera

Voz 1220 42:14 eh

Voz 15 42:14 el papel del padre de Indiana Jones fue interpretada por un actor escocés hombres que anteriormente había estado servido

Voz 1220 42:24 pregunta para ti cuál es el trayecto que estaba haciendo es sabio aunque cae en el Pacífico tres opciones

Voz 15 42:30 fin sin de Nueva York

Voz 1220 42:32 sin de Los Angeles os Sidney Bilbao

Voz 9 42:38 oye José Luis venga

Voz 0470 42:45 el de Nueva York no se rinde y los hoy

Voz 15 42:49 atención Donato se coloca a un punto sólo a Donato vamos a vamos a Diana Jones no era John sexo

Voz 1220 42:58 dirige el origen cuando empezaban a pensar Spielberg George Lucas tenía otro apellido que apellido era tres opciones que Indiana Jones son Indiana Williams se hoy Indiana Smith

Voz 9 43:17 no has dicho John Williams Williamson

Voz 1220 43:20 Smith de Donato tienes algo

Voz 31 43:25 a veces bien

Voz 9 43:29 efectivamente Smith sí estaba estaba

Voz 15 43:34 estaba inspirado en un personaje de libras que había escrito Lucas de un arqueólogo pregunta para Jose Luis qué animal la primera temporada de Perdidos y nos deja un poco pasmados tres opciones

Voz 15 43:59 las delante era José Luis Donato cuarta pregunta para ti Harrison Ford no fue la primera opción para el papel de Indiana Jones la primera intención fue que les es un actor de poblado bigote y que no pudo hacer la porque estaba grabando serie de televisión que se llama Magnum de Ken habla

Voz 9 44:14 si bien los Seles nueve para Donato José Luis pregunta el trío protagonista es una mujer

Voz 1220 44:30 nombres ya Sawyer John Mary Jane con Mariano Soraya Carlas el trío protagonista ya que Key to Sawyer John Mary Jane Mariano Soraya Carlas

Voz 15 44:43 la primera la primera correcto se acerca diez puntos atención quedan nada tres eh nada no ya está ya está

Voz 9 44:53 pues nada pero Donato protesta porque igual igual te caiga mayor los dos lo peor de mí