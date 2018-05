Asesinos de series de Roberto Sanchez

Voz 1 00:00 tu Lillo buscábamos fueran nada que no tuviéramos en casa

Voz 3 00:40 el pollo en Radio Valencia Mariola Cubells buenas tardes cómo estás oye

Voz 5 00:46 deciros que China que luego porque me meter resulta que en la casa de Zaplana hasta que al al lado de la amigo entonces claro me encontraba todo es lo mismo en las ahí entonces claro estamos aquí todos en el fragor de la batalla he dicho no que me tengo que ir está nuestros cómo estás

Voz 3 01:01 ahora no sabemos que otros por yo os lo juro es lo juro no me queda más intenso que sabéis de qué me acuerdo yo

Voz 6 01:12 su paso por Canal no que estoy escribiendo sobre eso porque sí porque bueno o no fue un buen paso deciros así buena parte de él

Voz 5 01:22 culpa de todo lo malo que pasó en esa tele autonómica es la tuvo el señor Zaplana esto lo he dicho muchas veces pero hoy es el día para remarcar

Voz 1826 01:30 desde esta plana como presidente

Voz 3 01:32 no mito hicimos dos si yo yo en esa época era delegado de la Cadena SER por allí en la zona en la Ribera

Voz 5 01:39 Exactamente justo en ese momento sí sí sí quiero quiero dejarlo claro Carles Roberto esto es lo que hay si si esa esas cosas esas cosas pasaban es decir eso un presidente autonómico marcaba la pauta decidía que sí que no como porque fin no olvidemos que la malversación empezó ese día en esa época la manipulación también Tómbola también ya está ya

Voz 0313 02:01 me quedé Agustín ya tuvimos una seria muy buena Crematorio muy muy igualada pero algún otro día se rodará otra o más sobre lo que ocurrió durante esos años en en Valencia en Valencia en la Comunidad Valenciana me refiero en todo el litoral vamos al tema de hoy Mario la pregunta cuántas series

Voz 5 02:17 estás viendo ahora mismo cuanto series ahora pues mira tú

Voz 6 02:19 cinco cinco en marcha cinco mil como tal pero por qué

Voz 5 02:25 no he querido abarcar más porque a veces sí a veces llevo ocho o nueve sabes ahora mismo cinco

Voz 0313 02:31 tú puedes haber visto en total en tu vida

Voz 5 02:34 tejer un cálculo sobre todo pero no no puedo entrar si tú te habrías igual no se preguntaba di cuenta no se doscientas doscientos cincuenta

Voz 0313 02:44 tantas creo que no yo sí sí sí

Voz 5 02:46 sí sí sí sí sí France que cuando te pones a hacer inventario más los demonios va a ser inventar yo una vez tuve que hacer que me pidieron un ranking de diez inmejorable estado matas o más contenta que que que las hubiera puesto en esa imagen

Voz 3 03:00 de ahí entran Starsky Hutch y el caso la pradera francés no hay otra es la casa de la pradera la viste en cuatrocientos está

Voz 0313 03:09 el hombre que la tercera pregunta la serie familia es una cultura propia

Voz 5 03:14 la serie familia es una cultura maravillosa que yo creo que nos hace mucho más como tales como eh nos hace felices y nos hacen mejores sobre todo si vemos buenas series yo creo que la ficción

Voz 0313 03:24 este matiz Nos pequeño hombre claro

Voz 5 03:27 pero es que esto ya lo descartó ya que veamos basura en las serias porque ya ahora si ves basura en las series es porque realmente tienes la cabeza muy mal amueblada siento deciros esto

Voz 0313 03:38 cuarto pregunta te imaginas esto no me lo había prepara puesto que las cosas no hay que prepararlas te imaginas un libro dos no yo otra que enlace con un argumento que existiera una escena una situación contexto una trama una

Voz 3 03:53 Ana bailaba a aquel lo tenemos y yo creo visto no debo

Voz 1826 03:57 empieza así a las siete once la central

Voz 7 03:59 este de emergencias había registrado el primer aviso un hombre yacía muerto en mitad de la calzada en plena Gran Vía a la altura de la boca del metro de Callao Benítez el ayudante de la inspectora Velasco salió conector Sala Perry de la tienda de apoyo lo había encontrado allí apurando un café poniéndose los guantes profilácticos no se los quitó para saludar a Isabel alguna novedad hombre raza negra complexión fuerte uno ochenta y tres al parecer no hubo ninguna alerta previa no se le había visto en la cornisa del edificio o en un balcón no azotea amenazando con tirarse irrumpió de la nada en eso coinciden todos los testigos interrogados hasta el momento como si hubiera sido lanzado desde las alturas

Voz 3 04:51 este libro existe se llama asesinos de series sale a la venta esta semana hizo autor pues es Roberto Sánchez nuestro Roberts al que le vamos a hacer qué tal Maribel Alvaro muchas gracias

Voz 0313 05:06 qué tal bueno pues hablo tú solo porque eso es tanto esto es

Voz 1826 05:09 es raro es gravísimo verá mira una amiga no perdona lo primero tú te dan este libro yo que soy muy disciplinado lo primero Michael Robinson no para por las noches no de de casi de madrugada lo preguntaba ayer Michael Robinson de madrugada quiero decir levantándome que muy pronto decía pero bueno no voy a emitirlo porque lo mejor Francino me decía pero pero eras tú que no tiene si estás porque cuando hace fiestas Francino estás trabajando digo lo que pasa es que yo engaño tengo las fiestas a las que parece pero aparte desde todo el tiempo que estuve trabajando de noche por cierto dos de empezaron ya a conocerse algunos de los embriones de de este libro por los misterios con los que jugábamos con los oyentes etcétera sí que me tuve que obligar a ser especialmente metódico y disciplinado si quería dormir algo entonces ahora el método hace que me levante relativamente pronto en comparación a Laura a la que me tengo que incorporar aquí a la radio durante la mañana me da tiempo a muchísimas cosas aparte de que aprovechó los viajes en AVE habituales a Barcelona en Bali escribo muchísimo en el metro también que es el mejor yo creo que el mejor modo de inspiración

Voz 0313 06:13 asesinos es series la definirías como una novela de misterio novela negra una novela de intriga

Voz 1826 06:18 porque el género televisivo como territorio de crímenes así conectado tampoco está muy explorado de no no no no

Voz 5 06:25 me ha sorprendido mucho es va bien además

Voz 1826 06:27 hombre a mí lo que pasa que me parece que me queda grandilocuente Irán del trabajo de el el traje de novela negra porque me parece que como hay uno referentes hay tan grandes a lo largo de la Historia entonces ahora se ha acuñado el tema este de de thriller que ya sé que Isaías Lafuente nos va a dar hasta en el carné de de ideas vida pero sí que una velada latina hombre tensión amigos una escuela de tensión una narrativa con lo que juegan por cierto mucho las series no en el lenguaje en lo que dejan entrever lo que enseñan el lo que esconden en lo que muestran pero cuando le interesa a la tensión narrativa yo creo que a eso el thriller no es el término que más se ajusta ahí también ha estado

Voz 5 07:06 bueno de todas formas Roberto explica un poco os ha para contextualizar no porque tiene una historia muy muy muy

Voz 3 07:14 ya antes ya que lo que sería

Voz 1826 07:16 la sinopsis eh haber yo creo

Voz 3 07:19 línea ahí hay un poquito de trampa porque se vende la novela y es verdad

Voz 1826 07:23 porque todo parte de la idea de que unos treintañeros que serían los treintañeros de ahora son los de veinte de antes y son tres muchachos de dos chicos y una chica si le Niall frustrados por sus profesión porque en realidad ellos son muy creativos y se quieren dedicar a eso de de la televisión a crear agonizar una serie pero de momento la salida que tienen es a través de Internet entonces ellos tienen un blog que le llaman así asesinos de series porque ven que el mercado lo tienen a la hora ya no sólo de analizar de destripar las series sino incluso de asesinarla si tienen que hacer spoiler lo hacen pero a la vez que

Voz 0313 07:58 me fascina a la vez que sigo dedicando yo no aparezco de que lo sepas de voto el personaje que hace spoiler en esta primera entrega nos dando entrega hasta entonces cada uno

Voz 1826 08:08 que que vienen de un ambiente de una profesión que tiene un no sé tiene una formación cultural diferente pero que les une eso la pasión por las series cada uno de ellos es especialista pues uno más en series cómicas otro en históricas

Voz 0313 08:24 otra es más

Voz 1826 08:26 especialista en series también de tensión en civiles tienen ese bloc pero en realidad ellos lo que están preparando es la gran serie se la presenta como una productora en esa serie está basada en lo que es la línea narrativa de libros decir que hay un asesino serial que se va cargando a la gente va matando asesinando recreándose y homenajeando en cada uno de los asesinatos a unas

Voz 5 08:49 serios sí pero de deciros que esos tres protagonistas no

Voz 1826 08:53 pero no son los protagonistas no bueno esas tres

Voz 5 08:56 sicos son muy reconocibles y estoy segura de que mucha gente es bastante yo estoy rodeada de gente así claro que no se dedican a esto pero que son esto que tú apuntabas al al principio Carles no que son esta gente que vive por y para las series que son de verdad expertos porque las consumen continuamente y a todas horas y tienen esos referentes en la cabeza se saben las músicas la subtramos los personajes ABC saben enlazar que hay gente que está enferma de verdad con esta con esta historia y a mí me han recordado muchos colegas que conozco yo creo que ahí eso has dado en el clavo para para entroncar con un segmento de la población muy particular

Voz 0313 09:32 enfermos enfermos yo no sé si hay muchos pero material antes hablábamos de decenas centenares serios que podemos llevar todos en la en la memoria en la cabeza ya no sabes dónde están los malos es que haya ya no Losantos cuesta mucho identificar respira Marta Estévez lo va a comprobar

Voz 8 09:48 tantos años viendo series de mal

Voz 9 09:49 los que ya no sabemos quiénes son ni dónde

Voz 8 09:52 están las series han hecho que nos quisiéramos

Voz 9 09:54 escapar de la cárcel con dos hermanos que no quieren a cada sus vidas en fósforo y ver si organizamos fugas lo puede haber sorpresas estamos que comprendiera vamos a esa familia tan peculiar que en dos metros bajo tierra convivía con los muertos como si tal cosa invitad a Nikolay a cenar

Voz 10 10:15 quería que estuviese listo Nikolai

Voz 5 10:18 las flores si eligen

Voz 1 10:20 hemos una relación sexual en estos momentos

Voz 9 10:23 sea algo que vaya Turandot y hasta que no se hiciera gracias avecina seguida que era esposa madre zombi

Voz 11 10:32 en Santa Clarita Ariel me gusta muchísimo como Monsieur energía a raudales y duermo dos horas cada noche me da tiempo a acota

Voz 5 10:41 tres personas ya lo sé pero me siento más segura temí My línea de una sola maniobra

Voz 9 10:47 sí porque las series nos han acercado a los zombis ya los psicópatas porque Dexter era un novio fiel un divertido padrastro un hermano confidente pero sobre todo un psicópata

Voz 12 10:59 a un asesino en serie en este caso sargento permítame ser sincero intente lo que intenten cuando lo intenta y por mucho que lo intentes siempre estaré un paso por delante por una simple razón

Voz 9 11:16 también a las drogas por las series no ponemos cara rara cuando nos hablan por ejemplo de metanfetamina o cristal azul porque de inmediato décimos como en Breaking Bad

Voz 1 11:30 está claro peligro

Voz 9 11:39 es lo que tiene ver tanta serie de aquí y de fuera que uno empieza a leer un libro donde un poli trabaja de incógnito para descubrir un caso dices esto esto lo he visto yo

Voz 14 11:51 así salido hemos interrogaron otras veces usted interrogando convendría tomarles todos los familiares de la niña muestras Taddei

Voz 1 12:01 con estos dos

Voz 15 12:02 agentes encubiertos

Voz 16 12:09 agentes encubiertos agentes no encubiertos hay de todo

Voz 0313 12:13 sí la verdad es que para hacer un libro parado para una enciclopedia pagaríamos con toda la cantidad de series asesinos de series yo voy a dar mi opinión personal es una novela muy entretenida muy bien escrita que eso cuando uno se echa un libro a la cara que lo que lo tiene que valorar con sorpresas con giros en el argumento en la trama Icon la vamos yo tengo la convicción absoluta de que esto no acaba aquí

Voz 3 12:33 Nos Roberto cínico así así está ideado bueno vosotros que ya lo habéis leído ahí había llegado al

Voz 1826 12:39 la frase final yo creo que puede sacar vuestras conclusiones Rivero porque antes decía lo de la trampa los blogueros está muy bien claro ve sí que es cierto que no puede haber más allá de yo creo una entrega una temporada donde los asesinos y los

Voz 0313 12:53 los asesinatos se basen en series pero sí que

Voz 1826 12:55 cierto que surgieron para de la nada Isabel Velasco y Benítez que yo creo que son los verdaderos protagonistas Adele Vegas aquí sí que son los que la inspectora jefe hizo ayudante que tienen que progresar y tienen que trabajar muchísimo juntos yo creo que tienen que seguir tienen que seguir investir

Voz 3 13:11 vamos a ver qué pasa yo la veo no está sola persona non grata

Voz 5 13:16 también la más Isabel eh yo la veo convertida en una serie productores del mundo que nos estáis oyendo en cualquier cadena generalista o de plataformas porque es muy muy televisiva es otra de la Francino suscribo lo que ha dicho pero aparte me parece que es una serie muy que está escrita Roberto aquí que claro como

Voz 1826 13:36 había que homenajea aviesa intención que no es fácil a las series en todos los sentidos en el lenguaje también por eso decía Francino miedo ha ofrecido así bastante o tu muy visual porque está dividida como si fueran los ocho capítulos de una temporada cada capítulo como si fueran las secuencias no exactamente con el lenguaje ni técnico tampoco eh televisivo pero sí que en parte pues

Voz 5 13:58 algo alude oye voy a decirte una cosa los Obama van a producir series para la gran noticia estoy contento con ellos esto se hereda decir yo te puedo yo te puedo pasar el el el con el Mail el Mail porque no estoy autorizada hartones muy las notas

Voz 0313 14:14 de de todo no

Voz 5 14:16 pero bueno son ellos dice que son serán siempre historias inspiradoras que me encanta esa palabra esa ese termina o para acuñar las Inma me parece una gran noticia una gran idea Hay bueno que es una una una muestra más de cómo está el mundo de la ficción en las plataformas así como nos da así preso desde Estados Unidos hombre este hombre material para

Voz 0313 14:37 contar tendrá no si Teherán hace Anson

Voz 5 14:39 historia suya o no no no no sabrá de cosas ir historia si no se ha contado y que tendrá una mirada especial

Voz 3 14:46 Clara elegí rondó ya los datos no yo soy muy fan

Voz 1826 14:52 hombre es que sobre esto de la mirada especial ahora en la pieza de Marta Estévez yo creo que ahí se veía a las claras el gran valor que han tenido las series el auge de las series es que nos han hecho cambiar la mirada te quiero decir nos han hecho pues como muy bien explicaba a ponernos en la piel del asesino a veces hasta con nuestras contradicciones

Voz 5 15:11 qué es la vida eh que que estás esta historia que la series estén pegadas al acto

Voz 1 15:16 en bien

Voz 1826 15:19 la el martes está siguiendo de Good Fight

Voz 5 15:21 esto por ejemplo esa es más yo creo que va por delante de lo que va por delante si la claro no y recuperar historias del pasado como Fariñas estoy recordando claro que nos cuentan casi mejor que muchos reportajes y muchos documentales a través de la ficción historias que nos son muy cercanas y muy propias a mí yo bueno

Voz 0313 15:41 hoy Roberto Tito imaginas asesino series como

Voz 1826 15:44 series de televisión la escribió pensando en eso ha venido de no exactamente eso ha venido después algún tanteo por ahí después del llamamiento público que ha hecho Mariola pues ya no no cabe ninguna duda pero sí que es cierto que como en el embrión es de confesar de un encargo de algo que tiene que ver con el audiovisual lo que pasa que me fue creciendo tanto en fin entonces al final vi que cuando empezaba a vestir a Marta Juncal por ejemplo a una protagonista que empiece por ella veía que había tanto de dónde tirar que me aventuré a esto de hacer una a intentar escribir una novela

Voz 0313 16:18 el martes próximo la presentamos en Madrid insistió el miércoles en Barcelona y el miércoles en Barcelona ícono tú te llevas de gira unos cuantos

Voz 3 16:24 yo unos cuantos días dentro de Valencia vendrá también

Voz 0313 16:28 cuando tú me digas el libro sale a la venta cuando el jueves

Voz 1826 16:30 que el jueves está ya en las librerías ahí en formato digital se puede encontrar por ahí pero físicamente en las librerías el jueves

Voz 0313 16:37 bueno pues ese será el momento ya importante y me imagino que preocupante también para empezar a afrontar las criticas que ella ya ya es recibido alguno no ganamos qué tal qué tal va me sonroja decir que bastante bien que bastantes es que nosotros hemos hemos buscado al azar a dos oyentes

Voz 5 16:55 llega a dos chicas se llaman Silvia

Voz 0313 16:57 Nuria y bueno que han leído la novela a ver qué tal está

Voz 17 17:04 una novela totalmente novedosa en el panorama literario al que estamos acostumbrados puertos han suponen un argumento único que mezclar hechos reales con ficción una trama de una forma brillante a través de series de televisión que no dejará indiferente a está claro que incluso el sector Roberto son no abandona su inquietud periodístico está ve mostrarnos el misterio de las relaciones interpersonales que son rompecabezas que te invita a formar parte del juego desde el primer momento a ver cifraron enigma apasionante sin duda muy recomendable

Voz 18 17:46 cuando empecé a leer el libro de asesinos pesebres escrito por Roberto Sánchez Silva ha habido un vuelco y yo me por completo a Samuel de hecho la historia Amin atracó desde su inicio y con tan solo leer las dos primeras páginas ya tenía ganas unas quería saber qué iba a suceder en esa novela que personajes Ana pese a ver de qué manera sí de hecho tengo que confesar que esa sensación todavía perduran mi Sezer esa sensación de de querer leer más y más de menos hacia con nunca y en definitiva de de no querer que esa historia terminen jamás el primer contacto que pude tener con todos y cada uno de los personajes para mi fue muy especial porque en de esta forma parecía que todos ellos tuviesen algo de mí y por lo tanto menos resultarán familiares pero a a la misma vez al mismo tiempo niegan totalmente desconocidos aún así que en San probado mi corazón son parejas Shia de Vasco de Benítez que los invitó confort yo recomiendo totalmente la obra porque creo que el autor ha sabido encontrar en en equilibrio perfecto entre misterio además la lectura mis mucho muy amena porque de pequeñas con todo mi hermana como yo hemos tenido la gran suerte de poder escuchar historias que saliesen de la cabeza de nuestra patria

Voz 3 19:07 son estas son Silvia y Nuria Sánchez se regresa dos dos oyentes elegidas al azar menos vale si avise avisos cogido muy bien a mí me han sorprendido no sé yo a ellas

Voz 1826 19:17 la citada menos mal que ya quedan pocos segundos para la desconexión porque sino bueno muy difícil o muy muy muy bonito y muy hermoso sí que han sido las lectoras cero no han ido leyendo pero ya una vez acabada la la obra como decían que que grandes suena eso no bueno pues el librito esté nueve han sido ellas las primeras mucha suerte Robert son graves