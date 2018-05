Play Basket: "La Décima del Real Madrid"

Voz 1 00:00 bueno fue juez hecho play Basque con Francisco José Delgado Cadena Ser punto com

Voz 0699 00:37 hola a todos aquí estamos somos nosotros bienvenidos a la edición número treinta y tres de la novena temporada de Play Basket o lo que es lo mismo bienvenidos a un tiempo dedicado al baloncesto estado pueblo edición especial de Play Basket que llegó un día tarde con respecto al horario habitual pero que llega con una justificación y un notición bajo el brazo o en el podcast llegamos tarde pero llegamos felices de que un equipo español el Real Madrid se ha proclamado este pasado fin de semana campeón de la Euroliga de baloncesto la décima en Belgrado ahora hace diez Diego estado marcado

Voz 2 01:08 el Fenerbahce es un gran equipo era un partido muy muy muy difícil

Voz 3 01:12 es locas once diez nueve ocho Charo increíble es algo que ganar esta esta Copa es es algo muy muy grande siete seis Ésta fue una una Copa un título inesperado un poquito atrás con el cáncer está

Voz 4 01:28 así que todavía no cae como equipo

Voz 0699 01:30 pero que lucho

Voz 2 01:35 desacuerdo de cuando ganas en diciembre anterior también tiene mucho mérito en una temporada

Voz 5 01:40 voy a cabo Festa creado por escampe de Laura Correa madre voz enervó a hacer lo celebra pleno que yo pondré la fiesta de la decisiva

Voz 0699 01:59 así que con damos así lo vivimos y lo que vamos a intentar es transmitir cómo se vivió por dentro y las historias curiosas que deja esta Final Four supongo que de muchísima felicidad para el Madrid vais a oír cosas que no se han escuchado en ningún sitio ibais sacó hacer historias que nadie nos ha contado sobre lo ocurrido en dos días del mejor baloncesto europeo en Belgrado por delante Baker la décima del Real Madrid que Pablo Laso ha rendido a Europa sus pies con su manera dirigir al equipo que Luka Doncic ha salido de Belgrado como el envío a final de la fase regular de la competición Iker sucede todo en un contexto global de equipo con mayúsculas en la final todos menos uno anotaron en el Madrid en la final todos jugaron ninguno lo hizo en menos de casi diez minutos con lo que este equipo campeón de Europa se ha mostrado como un coro y es algo que al baloncesto y al Real Madrid le viene genio al Madrid le vendrá también saber que Luka Doncic se va a ir parece un hecho Él no lo cuenta pero nosotros les vamos a contar que los Hawks y el número tres del draft parecen su destino en su lugar a día de hoy también de Serbia no traemos la casi seguridad de que Ituri no va a seguir en el banquillo el CSKA ID que Zalguiris va a tratar de retener haya así que Vicious que parece vuelve a tener una oferta del Barcelona según dice los periodistas lituanos todo de cara a la próxima temporada así que ponerse cómodos que esto promete es una especial final por desde digamos casi todas la perspectiva posibles pero claro no me quiero quedar ahí porque hay más noticias y hay más nombres propios que ocupan nuestra atención que es la vuestra en Play Basket

Voz 1 03:34 es el primer protagonista debería ser

Voz 0699 03:36 el nuevo presidente de la ACB hoy martes hay una Asamblea Extraordinaria en Barcelona en donde en el colmo del surrealismo se han encontrado con que uno de los tres candidatos a presidente uno de los que iban a elegir Juan Francisco García el ex presidente del Estudiantes ha sido detenido esta mañana en Barcelona en una operación contra el blanqueo de capitales así que uno de los candidatos a ser presidente de la ACB está ahora mismo detenido en la que se denomina Operación Zaplana pero bueno lo importante lo importante es quién es el nuevo presidente de la ACB una vez que no está con Francisco García bueno pues hasta ahora no hay presidente hasta ahora hay dos candidatos o había Miguel Juana I Javier Imbroda Miguel Juana quedó por el camino Ikeda Javier Imbroda y vosotros del hombre pues ya está el presidente de la ACB pues no porque para que sea presidente de la ACB tienen que catorce de los dieciocho equipos que constituyen el organismo ya estas horas que grabamos el Play Basket no hay catorce equipos que quieran que Javier Imbroda sea el presidente de la ACB así que seguimos con él luego preguntaremos a nuestros tertulianos que les parece y hablaremos con Javier precisó que está en esa asamblea tertulia próxima que además del Real Madrid tiene que hablar del último puesto que queda para playoff que pelean Iberostar Tenerife UCAM Murcia con ventaja para los canarios que si gana en el jueves jugarán contra el Real Madrid el domingo esos leyó de cuarto de la competición competición de la Liga Endesa que trae más por ejemplo la retirada de un histórico y de un hombre con poso nuestro baloncesto la etapa Savané ante su público

Voz 6 05:09 muy bonito el equipo ha jugado bien después de una semana muy complicada hemos puedo ganar y tocar todos los semanal cancha con más visión que no podía pedir más y a nivel personal homenaje ha sido de lo más bonito y estoy muy agradecido son dieciocho años como profesional son muchísimos grandes grandes recuerdos si realmente eso sentirse muy agradecido por todo lo vivido ha sido muchísimo a poco más puedo pedir eso seguramente me voy muy tranquilo y muy feliz sin ningún punto de tristeza he intentado esconder las emociones pero harán muchísimas dentro de mí como te puedes imaginar en un día así sentir tan tocar

Voz 0699 05:46 señoras

Voz 6 05:48 a uno no puede pedir más en su último partido en casa

Voz 0699 05:52 un grandes ni como grandes Alex Mumbrú que dirá adiós en el partido del jueves con Bilbao Basket en lo que será también fijo un momento emotivo aunque para emotivo lo que se ha vivido el pasado fin de semana en el encuentro de Gipuzkoa Basket de del te coge PC en donde un jugador que ha sido protagonista precisamente en ediciones pasadas de Play Basket hacías de la Iglesia debutó con Guipúzcoa con el enorme hándicap de ser un profesional con esclerosis múltiple

Voz 7 06:18 tenía presión ya sé que todo el mundo esperaba que tirase pues bueno había necesidad y así es complicado y sabes que pegó en el momento que salí ya lo que quería que ganase y de jugar un partido en ACB hay una victoria así que en cien por cien más ver cierta experiencia diez Asier

Voz 0699 06:39 no sirve para dar un toque para la investigación una ayuda económica y un mensaje de que las barreras muchas veces no las ponemos nosotros aquí sin barreras irá todo el Basque de lo próximo minuto miraremos hacia la NBA y sus finales del Este y del Oeste con protagonismo de Le Bron James Stephen Carrie en los último partido esto es más o menos así es escribe el balance es otra semana bueno así en los números como es habitual vamos al resúmenes tratado en los titulares dos minutos del planeta baloncesto el a veces muchas cosas ver antes de meterme a fondo en ella si hoy lo que es una final y el título de campeón desde dentro vais a permitirme que tenemos la semana base de números creo que hoy voy a saludar muchas veces a Marta casa pero bueno

Voz 8 07:24 hola Marta muy buenas tardes hola Pacojo aquí va la primera

Voz 0699 07:27 empezamos por el jugador más valorado de la Liga Endesa

Voz 8 07:29 este pasado fin de semana un jugador que ya no ser

Voz 1509 07:32 aprende a nadie el más valorado de la penúltima jornada de la ACB es Luka Doncic después de lograr el primer triple doble de la Liga Endesa en los últimos once años con diecisiete puntos sin fallo diez rebotes y diez asistencias para terminar con cuarenta y dos de valoración a nivel general toco Shengelia sigue de momento siendo el jugador más valorado de la Liga con diecinueve coma siete por partido

Voz 0699 07:51 quién ha sido el máximo anotador de la jornada

Voz 1509 07:53 Marko Popovic del Montakit Fuenlabrada que esta jornada vio el aro como una auténtica piscina en total sumó treinta y cuatro puntos treinta de ellos desde la línea de seis setenta y cinco con un diez de quince en triples números que supo on en un nuevo récord de triples para su equipo y la tercera mejor marca histórica de la Liga Endesa repasando las estadísticas globales Gary Neville es el máximo anotador de la ACB con una media de veinte coma seis por partido

Voz 0699 08:16 quién fue el mejor asistente el director de juego

Voz 1509 08:18 el Movi Star estudiantes Omar Cook después de lucirse en el duelo contra el Herbalife Gran Canaria repartiendo un total de once pases sacan hasta para ayudar a su equipo a sumar veinticuatro puntos más en el marcador gracias a estos guarismos Omar Cook lidera también la estadística de mejores pasadores de toda la Liga con seis coma ochenta y ocho de media por encuentro

Voz 0699 08:35 quién fue el máximo reboteador por segundo

Voz 1509 08:37 vez esta temporada a no sí que se ha convertido en el máximo reboteador de la jornada el pívot del Real Betis energía blusa multiplicó debajo de los tableros en el encuentro frente al Real Madrid logrando catorce rebotes once en defensa hay tres más en ataque para establecer además su mejor marca en la competición mirando las estadísticas globales el mejor reboteador de la ACB vuelve a ser Henk Norel con seis coma siete por jornada

Voz 0699 08:59 ya en un pim pam pum estadísticas generales quién está siendo el mejor

Voz 1509 09:03 el operador Campazzo con uno coma setenta y nueve por partido el máximo tapa Nador Ready Tavares con dos coma quince por encuentre el matador de la ACB va Bin con dos coma uno por jornada lo que más falta recibe Landis ver que recibe seis coma dos faltas por partido el que más cometen Gregory Vargas con tres coma seis por encuentro y el que más balones

Voz 0699 09:19 desde mil con dos coma nueve balones perdidos por parte

Voz 1509 09:21 pido quinteto Play Basket será el penúltimo de la temporada

Voz 0699 09:25 José regular nuestro base elegimos a Dylan Ennis

Voz 1509 09:27 es el base del técnico Zaragoza por sus treinta puntos cinco rebotes una asistencia para terminar con treinta y tres de valoración el escolta no hay duda nos quedamos con el hombre récord del Montakit Fuenlabrada Marko Popovic sus números treinta y cuatro puntos treinta de ellos en triples desde la línea de seis setenta con diez de quince tres rebotes seis asistencias un total de treinta y siete de valoración

Voz 0699 09:47 el alero un polivalente pues sí porque como puede jugar

Voz 1509 09:50 de dos y de tres les situamos esta semana en el puesto de tres Luka Doncic el envío pide la jornada con un triple doble histórico diecisiete puntos diez rebotes diez asistencias y un total de cuarenta y dos de valoración

Voz 0699 10:01 en un emotivo a la vivo por lo que ha significado

Voz 1509 10:03 presencia este fin de semana en la ACB nos quedamos con Asier de la Iglesia XXXV años y diagnosticado de esclerosis múltiple hace seis y que pudo vivir su debut en nuestra Liga saliendo de inicio en el quinteto del GBC

Voz 0699 10:14 Nuestro pívot esta semana arte en puesto a vi el PIB

Voz 1509 10:17 o del Obradoiro con sus dieciséis puntos nueve rebotes dos asistencias y veinticuatro de valoración

Voz 0699 10:22 estadísticas NBA playoff quién manda en puntos

Voz 1509 10:24 con James con treinta y tres coma siete puntos de media por partido

Voz 0699 10:27 en los rebotes sigue liderando la estadística

Voz 1509 10:30 Tony Davis con trece coma cuatro rebotes de media por encuentro min

Voz 0699 10:33 eso asistencia sin cambios tampoco rayos

Voz 1509 10:35 ando de los Pelli Cannes con doce coma dos por encuentro el mejor abonando Clean Capella con dos coma cuatro por partido robos de balón Víctor hola tipo con dos coma cuatro por encuentro mejor no de pedir a Marta Casas porque de él amonitol su voz

Voz 0699 10:46 vais a escuchar cómo es por dentro eso de tres a España el título más grande del baloncesto europeo están atentos hola soy Sergio derrama de baloncesto y como cada uno

Voz 9 10:54 eso estoy pendiente de haber cuando sale Play Basket

Voz 0699 10:59 nosotros hemos pasado todo el pasado fin de semana pendientes de Sergio Llull de sus compañeros porque el Real Madrid se coronó el pasado domingo campeón de Europa en Belgrado tras hacerlo por porel camino más complicado posible primero ganando al CSKA el equipo con más presencias en la Final Four en las últimas décadas y segundo venciendo al Fenerbahce al equipo de Obradovic al conjunto que dirige aún Telco que en su casa en Belgrado y ante su público quería la décima Copa de Europa y la décima llegó solo que fue para el Real Madrid esto que vais a escuchar a continuación eso es lo que nosotros llamamos I Insight priva

Voz 1509 11:30 pues un Insight Play Basket en este Real Madrid campeón de la Euroliga edita bares muy buenas bueno ya enhorabuena

Voz 6 11:36 esa Gras primera experiencia la Euroliga el primer título

Voz 1509 11:39 no le gustaba

Voz 6 11:41 que no entiendo que eso pues me llegaban pues así a ganarlo también un segundo que sabe esta Euroliga Heidi no sabe a gloria después de perder después de perder la Copa del Rey decía Dios Dios seguro que tiene para nosotros que lo hemos perdido hemos peleado mucho hasta el final hemos tenido hoy no hemos conseguido de ese ese juega en sabía sabía que algo sabía que algo bueno pero queda esa creciese que hemos hecho me decía algo en el futuro

Voz 1509 12:12 cuánto ha sufrido en el banquillo había sufrido alguna vez tanto en un partido de baloncesto

Voz 6 12:16 nada nada donde sufrió tanto después de que después de que no el balón cuando ya hay sí pero el balón se quedan en Sevilla ni como sentarme a ver saltar al campo no se ve que no se

Voz 1509 12:26 y además un papel importante porque sin edita bares a lo mejor esto sin esos rebotes Nos habría conseguido

Voz 6 12:32 ah bueno y él siempre se ha intentado hasta que parados que el plan de partida diferente pero luego cuando no cuando tuve la oportunidad de de entrar y jugar no lo hice bien diez fusionó así hemos hecho y hemos conseguido una una fiesta alarga no celebrarlo pero yo no sé yo no sé qué es me me me me a la vez Pedro dato todo lo que me pida

Voz 1509 12:53 Edi enhorabuena felicidades hacías y felicitamos también como una gusta vayan con su bandera de Méjico al cuello Agus Gustavo Ayón enhorabuena con la bandera al cuello

Voz 1194 13:03 cómo debe ser mexicano hasta las cachas como decimos

Voz 1509 13:05 a qué sabe esta Euroliga con esa sonrisa que tienes dibujada en la cara

Voz 1194 13:08 me da muchísimo muy contento por haber logrado esto yo felicitar a a todos mis compañeros al cuerpo técnico a toda la afición que viene apoyarnos Chago increíble es algo que ganar esta esta Copa es

Voz 1509 13:21 es algo muy muy grande en un año tan complicado con tantas lesiones con tantos problemas es que os habéis sobrepuesto a todo

Voz 1194 13:28 sí increíble no ahora lo contamos tan fácil pero pero aseguró que ha sido sumamente duro personalmente para mí que estuve cuatro meses fuera por una lesión en el hombro pero he vuelto puede ayudar al equipo y ya hemos ganado

Voz 1509 13:38 campeones de Europa otra vez para este Real Madrid la X

Voz 1194 13:41 qué bien suena eso no qué bien suena la verdad que sí hay que disfrutarlo hoy mañana unos poquitos días de la semana y después cambiar el chip que tenemos otro reto tan muy importantes

Voz 10 13:51 a quedarnos sin voz celebrándolo nos vamos a quedar sin voz hoy enhorabuena días ahí estaba

Voz 1509 13:56 hago estaba hayan también con esa bandera mexicana el cuello con una sonrisa pintada en la cara y con un hombre feliz con su segunda Euroliga Jaycee Carroll muy buenas

Voz 11 14:05 pues gracias buenas enhorabuena que te sabes

Voz 1509 14:08 la Euroliga bueno soy bien cómodo al final

Voz 12 14:11 fue una una Copa un título inesperado un poquito yo creo a vosotros ritos tienen que luchar mucho al año para entrar en los play off para ganar contra Panathinaikos Il oigo esos faros por bueno teníamos con mucha confianza

Voz 1509 14:28 con todas las lesiones con ese factor cancha en contra después de terminar quintos en la Liga regular jugando contra el Fenerbahce de Obradovic que jugaba en su casa entrecomillas podríamos decir ya usada de igual habéis llevado la y la voz en el partido y llevado el título

Voz 12 14:42 la verdad nosotros tenemos la sensación de dominio durante la II Parte eso gritó a pudimos controlar el partido a metíamos defendíamos puede un uno victoria muy grande de todo el equipo

Voz 1509 14:57 y qué importante para para este equipo que os habéis sabido reponer queden teníais mucha hambre también ya después de las últimas derrotas en finales y lo necesitaba ir

Voz 12 15:05 y por supuesto a mano por fin bueno ahora algunos es otros hemos conquistados lo a título número catorce casi nada eh que esos esos algo increíble

Voz 1509 15:19 ahora buena hayáis a celebrarlo para gracias Jaycee Carroll con la Mini Copa también de campeón de la Euroliga su segundo título continental con la camiseta del Real Madrid le paramos a la carrera que se quiere ir corriendo al vestuario Facundo Campazzo enhorabuena

Voz 13 15:33 tras la décima ya la tenéis en el bolsillo parecen que todavía no caemos en la verdad es que es increíble lo que hizo el equipo lo que luchó se lo merece más que nadie

Voz 1509 15:43 te lo crees en este momento ya ya ya lo has asimilado

Voz 13 15:45 igual no caigo tengo una copa en la mano pasó toda una temporada muy rápida falta la Liga todavía era la verdad que que de acá veinte años me retire XXX no se lo podemos caer hay menciona lo quisimos amén especial para Tino que ya

Voz 1509 16:01 cavas después de este mes y medio un poquito complicado después de esa artroscopia hay ya has llegado para la Final Four no te la podías perder decías hay que echarle corazón y cojones y anda que si son los habéis puesto

Voz 13 16:11 bueno la verdad es que fue César fue la la uno de los ADN el equipo durante toda la temporada vamos que duro parece en este momento por momentos sentía injusto que esta lesión pero bueno tratar de ayudar al equipo en la presión que esté si me tocaba cumplir el rol defensivo intente hacer el mejor defensor el mejor defensor que podía e Ibon al equipo partidazo

Voz 1509 16:32 como equipazo del Real Madrid en mi piel

Voz 13 16:35 además de de Luca programas pues fue el equipo también no supimos sobrellevar bueno y malo momento mover piedras inmensas en el camino en las lesiones bueno esto último partido fueron fiel reflejo de lo que fue la temporada con buena actitud con intensidad con cojones con buen juego y tuvimos un mix de de mucho

Voz 1509 16:55 esa cosa en dos mil quince Se jugaba en casa hay termina estéis en Cibeles hoy vais a tener un largo viaje pero que se esperan en Cibeles

Voz 13 17:01 cómo no vamos a quince Prendes eso pues me voy así que meterme sería como esa es la suerte de Klar el mote la Cábala

Voz 1509 17:09 a pasarlo bien celebrarlo no podía faltar el capitán del Real Madrid el hombre que levantaba esa copa Felipe Reyes capitán muy buenas qué tal muy bien a décima que ya la tenéis

Voz 1194 17:19 ya está aquí con nosotros nos ha costado mucho pero gracias ese esfuerzo que hemos hecho durante toda la temporada y sobre todo este fin de semana lo hemos conseguido

Voz 1509 17:27 como el ave fénix escucha bajo sabéis sobrepuesto a todo lo que han echado esta tiempo

Voz 1194 17:31 ACS y mira que era difícil no era un palo tras otro otro y otro y otro pero nosotros hemos seguido ahí creyendo muy hemos ido consiguiendo objetivos poco a poco y al final puedes mirar no hemos llegado con la confianza tope hemos llegado aquí en un gran momento

Voz 1509 17:45 algún momento todo el mundo ha pensado jo qué difícil lo tiene este Real Madrid hijo este año a lo mejor no puede ser chico es que sois increíbles

Voz 1194 17:53 pues si quería decir somos increíbles porque no es nada fácil superar lo que hemos superado este año así que es un momento de disfrutar de celebrar y dedicársela

Voz 1509 18:03 los aficionados que sólo merece camiseta de campeón gorra de campeón y una bandera de España el cuello muy especial

Voz 1194 18:08 sí muy especial porque mi padre me la dio por primera vez desde cuando quedamos campeones del mundo que le oí bueno pues aquí la llevo siempre claves que conseguimos algo para sentirse más cerca

Voz 11 18:21 sí

Voz 1509 18:22 al Vestuario enhorabuena ya celebrarlo me debes una foto

Voz 1194 18:24 sí lo vamos a hacer la foto y tienes que está contenta del Atleti a la ganamos nosotros el fin de semana en Madrid

Voz 1509 18:31 qué semana más grande enhorabuena Felipe quiero felicitar yo también a un hálito de diecinueve años que se llama Di narrado en es que no ha podido jugar en esta Final Four pero que en los momentos importantes de la temporada cuando el Real Madrid le ha necesitado haya estado Doncic Tino enhorabuena

Voz 11 18:45 muchas gracias a que te sabe esto ha algo increíble ser parte de esto es el Real Madrid es increíble y sólo quién los dar las gracias a todos que han creído que yo puedo estar este año aquí teniendo diecinueve años así que muy contento y muy orgulloso

Voz 1509 19:00 cuántas veces había soñado con vivir un momento así

Voz 11 19:02 es increíble osea yo ayer que no juego no pude dormir te lo juro sólo pensaba en partido a increíblemente orgulloso

Voz 1509 19:11 pero es lo que decía que ha sido una parte muy importante de este equipo que cuando ha habido lesiones que cuando Pablo Laso ha dicho Dino te necesito hayas estado no has fallado

Voz 11 19:19 sí yo espero haber cumplido eso creo que Pablo también está contento conmigo así que

Voz 0699 19:24 pero que Seller entrenando el año que

Voz 11 19:27 a veces también puedo jugar este ganarlo oye tu amigo

Voz 1509 19:29 en Embid pide la liga regular en y pide la Final Four chico que eso es dice ya de Luka Doncic mírame

Voz 12 19:34 eso es es algo increíble algo que no es real que

Voz 11 19:39 jugadora sí exista sí que yo muy contento ser su amigo es de ser parte de la que él ha hecho y vivirla yo hace cuatro años jugaba contra él cuando estuve en otro equipo así que ahora estoy muy contento por por poder vivir esto con Elin nunca me imaginé que puedo vivir

Voz 1509 19:54 oye está buscando el compañero para irse a Cibeles esta noche tú te apuntas yo me apunto

Voz 10 19:58 a eso vamos sea de todos punto dinero enhorabuena celebrarlo gracias

Voz 1509 20:04 Nos queda también el presidente Florentino Pérez enhorabuena

Voz 2 20:07 ahora le ha tocado sufrir mucho ahí viendo ese partido adelante quitando el último minuto prácticamente que demuestran que así es imposible solamente con esa fe ese trabajo eh

Voz 1509 20:22 en este playback que yo quería tener un gesto una deferencia con personas que han que han dejado la vida esta temporada los del carrito del pescado eso es que no se deben Javi Barrio muy buenas olas fisio del Real Madrid os habéis dejado el alma para que este equipo llegue hoy a donde está

Voz 14 20:34 pues sin trabajo de treinta y cinco partido de Euroliga más la Liga más las lesiones dos cruzados una nombrados pies son muchas lesiones y es un trabajo de todos los días sin descansar da igual que sea el domingo que fiesta que iban al estuviese aquí yo admiro a todos estos tíos sin levantar había luchan levántate todas las tesis que en lo que perdimos sito cuente y ahora somos imparables y tenemos que ganar la Liga

Voz 1509 21:06 no se levantan pero sin vuestra ayuda no sería posible

Voz 14 21:09 exacto pues ahora te mucho todos estos estos Totanés tienen un orgullo el somos

Voz 0699 21:14 muy estamos muy felices a celebrarlo aquel homenaje Marta pues eso digo yo en nombre de los oyentes gracias Marta esto es un repaso desde la plantilla hasta los fisios desde el presidente hasta los técnicos esta Euroliga como hemos dicho ya varias veces es el triunfo global y coral del Real Madrid tal Se debe reconocer enhorabuena Antonio así vamos al análisis de lo que ha sucedido en Serbia con nuestro Dúo de expertos porque hace una semana por dábamos al dueño expertos a un pronóstico para la final four con campeón y finalista en bip bip y cuando este programa presume del mejor equipo de comentaristas y colaboradores no voy de farol lo digo porque lo siento pero porque ellos lo demuestran Ricardo González compañero del diario muy buenas Agustinas compañero del diario El País muy buenas muy buenas enhorabuena por el pronóstico no sé si nos habíamos jugado algo que no no recuerdo del todo

Voz 1173 22:07 algo había por ahí algo ya para algo y no algo que

Voz 0699 22:10 sí sí no no no no no recuerdo que un café era o no bueno este equipo salda sus deudas e sólo tenerlo claro Mahler

Voz 1173 22:20 perfecto está claro no teníamos ninguna pues nada ya

Voz 0699 22:23 veremos si pagará el equipo oye cómo explicar para que no haya vivido el fin de muy de cerca el baloncesto bueno mejor para que haya estado en Marte durante la última semana como has sido Ricardo por dentro esta Final Four

Voz 15 22:39 pues como siempre en una competición de primer nivel mundial en una sabes mejor

Voz 16 22:43 competiciones del del baloncesto

Voz 15 22:47 el Mundial nivel altísimo con grandes equipos igual no sé si la pena es que por el hecho de que no se pueda ver en abierto pues que haya gente que no no pueda seguir ahí engancharse a la competición pero bueno has toda la altura como siempre y bueno hemos visto bastante baloncesto bastantes nervios mucha tensión Ny oro detalles de todo tipo

Voz 0699 23:09 después de pasar por la cabeza y cuatro partidos mil imágenes Faust qué imagen crees que define lo que hemos visto en la Final Four por lo que sea eh no hace falta que sea la más importante puede ser la más emotiva o la que te venga a la cabeza cuando piensas en ello

Voz 1044 23:26 pues ve veía cosas ahora hace no mucho y quizá una de esas imágenes que el abrazo que que le da Pablo Laso mientras está haciendo las declaraciones justo al final del del partido y envuelve con esa bandera de Eslovenia hice funden ahí en ese abrazo hoy Laso elogia elogiado en Chic y me parece que es una de las imágenes fue un triunfo coral pero pero el doble y pide de lucra pues él fue una de las imágenes sin duda de esta foto

Voz 17 24:00 el Richi que pesa más el coro o el niño es decir es lo que han jugado todos o lo bien que lo hizo Luca

Voz 15 24:08 hombre yo creo que yo siempre creo que el coro que que a veces nosotros pecamos de de individualizar los éxitos pero pero si no hay coro detrás no hay no hay títulos está clarísimo yo creo que lo tiene claro a todo el mundo el primero educado en Txiki bueno imágenes hablabas antes es que hay muchos detalles no sé a mí me gusta mucho por ejemplo cuando Carroll pierdes

Voz 18 24:30 aunque luego en rueda de prensa ahí se hubiera matado

Voz 0699 24:33 sí se acercó a él

Voz 15 24:35 ahí empezó pues eh eh a pasarle la mano pues lomo para que se tranquilizara ahí palabras cariñosas vale un tono menor aunque por entonces estafa que que ardían los y luego la imagen también de de rebotes aunque es como salta todo el banquillo al unísono y lo mal que lo pasaron ves las imágenes de Llum de Felipe en el banquillo piso de los hechos y derechos dos mil batallas a sus espaldas como cómo sufrieron como sufrieron en sus últimos segundos

Voz 0699 25:01 en práctica imagen define la final al Faust pregunta global durante el partido con qué te quedas

Voz 1044 25:08 si durante el partido sin duda el el rebote Town Kings y fue fue el que ponía fin a una agonía los últimos todos en los que el Fenerbahçe trató de apartarse Si con esa carga final y ese orgullo de campeón pero al final ese rebote Tom Kean puso en valor el el partido de la final del Madrid y en la que la que fue el mejor fue mejor en todo tuvo más hambre ganó el rebote el supera en valoración robó más balones y fue mejor pero claro había que había que rendir al campeón Yi Wei el campeón tenía doce mil espectadores con ellos en ICO esto costó IS rebote fue el que puso en valor todo ello trae las imágenes Felipe levantando el trofeo al final

Voz 0699 25:59 sí desatados en la afición del Real Madrid en el pódium también yo voy a poner solo dos palabras vosotros añade muchas más detrás Ricardo Pablo

Voz 1044 26:10 Laso

Voz 15 26:12 pues yo creo que el principal artífice de de estaré de éxito el Real Madrid pues los títulos en sí sino porque lo ha cambiado todo ha cambiado la mentalidad del club la mentalidad de su afición y hay una inercia malísima de de los últimos años y ha cambiado el juego sobre todo osea encestó allanando el Palacio de a partir de ahí ha construido hoy ha construido un Madrid de éxitos como como no se recordaba desde las épocas de los años sesenta y setenta dolorosos porque el Madrid actual podemos decir incluso que era mejor ya que el de la década de los ochenta que todo el mundo recuerda haya crecido no porque pues Corbalán Fernando Martín entonces equipo pues ahora mismo este equipo ha ganado dos Copas de Europa y está por delante

Voz 1044 26:53 sí sí sin duda ha sido el el que ha reescrito la historia el el artífice de de una identidad de equipo que ha enganchado a a la afición Ike Ike acabado por rendir primero rindió a los estéticas y luego a los resultadista primero maravilló con el juego y ahora al juego le le ha puesto catorce títulos y nada menos que dos Copas de Europa saben como dice Ricardo que ha logrado que que este equipo emparentó con con lo más granado de la enciclopedia de el el Madrid lo decía Clifford Luyk y ayer me decía que que con con una columna vertebral de de nacionales como la que forman Felipe Rubí Llull ha construido un un vestuario y un equipo muy sólido con mucha química y que lleva ya siete años estirando el ciclo ganador que tiene que tiene mucho mérito

Voz 0699 27:54 no si te parece como a mí que esta Final Four se empezó a ganar la noche que en Atenas el equipo perdió contra el Panathinaikos

Voz 15 28:03 sí bueno eso está claro no porque lo digamos nosotros sino porque lo dicen los propios jugadores el pueblo el propio Pablo Laso es el la sensación que tienen que que se iba todo al garete que que bueno y que tenían que dar lo mejor de sí mismos Pablo Laso ha repetido varias veces también que es que no cambio nada osaba específicamente no cambió nada que el plan de partido fue fue él mismo entre el primero y el segundo pero bueno lo que cambio es la la actitud de los jugadores la manera de comportarse y bueno y es con con experiencia y veteranía como Felipe Reyes Ayón que fueron claves en ese en ese despertar esa relación

Voz 0699 28:38 eh creo que en en una de las reuniones que hubo en Atenas que hubo varias alguien con mucho peso favor dijo esto no es el Madrid

Voz 1044 28:47 sí sí sin duda ese fue el mensaje yo creo que aquel día el equipo lo que se dio cuenta es que que había remató tanto durante la temporada y estaba en el en el punto al que había llegado en el que estaba recuperando jugadores y piezas en el que no podía dejarse ir justo justo en ese instante había había que dar ese impulso porque yo creo que ellos sentían que la inercia de la temporada después de todo lo que habían superado a era era buena y positiva y estaban en crecimiento ya que el sopapo que les dio Panathinaikos y les vino bien para para despertar en eso para saber el el punto de dureza física y mental que tenían que que poner al tramo final de la Euroliga para para llevársela después de todo después de haberse levantado de todo vive de mil calamidades no podían dejarse ir que él fue el punto de inflexión

Voz 0699 29:41 en el presentes que yo no quiero ojo robarle a la gente el futuro pero todo lo que hemos visto de Luka Doncic en Belgrado a pesar de que él no lo diga de manera pública huele un poco a despedida no

Voz 15 29:53 sí parece clara

Voz 0699 29:56 a ver lo que quiera pero venga Ricardo tú primero

Voz 15 30:00 no sí parece claro que que es una despedida que que se va pero bueno yo creo que el Madrid no debe estar muy preocupado puede perder a a un gran jugador incluso sumó su mejor jugador pero lo que está claro es que el bloque funcione el equipo funciona ahí simplemente tiene que saber ahora mover las piezas para poder emplazar ley para poder seguir estando ahí arriba pero bueno no sé yo una de las virtudes también que tiene la ASO junto al que suelen encajar muy bien no se suelen ver muy bien las necesidades del equipo qué tipo de jugador necesitan y encajarlo muy bien sea que hay pues eso remar a favor

Voz 0699 30:39 es un Fausto

Voz 1044 30:40 sí yo firmo debajo de lo que ha dicho Ricardo es una pena porque dejamos de tener a un palmo a un jugador único y especial pero parece inevitable que se vaya a lo que sí tiene el Madrid es es un recorrido acreditado una solvencia hay y un grupo que ha demostrado que puede puede superar las marchas de Mirotic más la marcha de Sergio Rodríguez la lesión de Sergio Llull puede superar cosas muy muy importantes que a cualquier otro equipo contarían y que bueno pues la marcha de Lucas me fundamental pero ahí seguirá el el Madrid y el ciclo de Pablo Laso

Voz 0699 31:22 yo creo que el Real Madrid es un Terminator ha demostrado que da igual como les despedía haces como Le talantes de quitar piezas que es capaz de recomponerse disparar ganar los partidos eso es lo que me parece a mí que es este Real Madrid de lo demás de cara a hablábamos de lo que dijo Pablo Laso sobre Jaycee Carroll Le Le hubiera matado pero tú a cuantos crees que hubiera matado Obradovic se hubiera podido en la final probablemente a todos menos Amelia

Voz 15 31:50 sí pero fíjate yo le vi para

Voz 0699 31:53 ya en comparación con otras veces como más sereno sí

Voz 15 31:56 es verdad que el a finales tiende a levantar un pie un poco el pie del acelerador para no poder revisa sus jugadores nueva explicaba alguna vez que él en las finales intenta que que ya hay suficiente presión suficiente nervios no no ser también el causante de de Les tres de los jugadores del Levante un poco el pie pero yo creo que él él está empujando desde la banda pero veía a su equipo en la segunda parte inferior sabes intentó manejó muy bien las las cartas de la última mano de cartas que le quedaba para para intentar ganar en los últimos tres cuatro minutos su equipo estuvo muy bien muy preciso al que hacía anotaba en cada ataques pero ahora sino le dio para rematar y yo creo que que es que ese avión inferior y luego en la rueda de prensa estuvo modélico reconoce que el Madrid había sido superior y yo les digo bastante bastante Cerezo para lo que suele ser a veces habitual en en otros centros partidos incluso

Voz 0699 32:42 es verdad que para lo que suelo hacer Obradovic estuvo sereno el que no demostró serenidad en el banquillo fue Saras se Faust que se pegó dos recitales de de dirección John de pasión en la Final Four que no buenas

Voz 1044 32:56 sí sí sin duda sin duda

Voz 1173 32:58 más de un minuto se lo pasó dentro de la pista pero más pero bastante más más de un minuto de esos dos partidos el paso dentro de la pista

Voz 1044 33:07 sin ir fue fue tremendo en en la persecución de la final que se les escapó fue tremendo la celebración de del tercer puesto que para para Zalguiris fue una fiesta lo celebró con con sus aficionados de una manera muy emotiva sí ya sé que vicios que que ha sido recibido Lituania él veía las imágenes saliendo del avión pues como como un como un emperador porque lo que he conseguido con este equipo en en poco más de dos años es increíble in esto acaba de empezar veremos a ver el impulso que que logra el Zalgiris y cómo es capaz de dar vuelve a ese proyecto sin duda tienen a un gran entrenador Armando para terminar

Voz 0699 33:52 seguro que no ha sido recibido como un emperador en Moscú Ricardo así lo sé

Voz 15 33:58 sí el es que juegan todos los años a la misma carta saben que van a estar en la pena por ya ni la niña celebra no

Voz 19 34:06 no sólo porque se celebran porque aquí todavía

Voz 15 34:09 las celebramos allí el CSKA en la célebre y luego pues ahora es ganar el título de Liga del área unificada

Voz 16 34:16 no no no

Voz 15 34:18 no no les dice nada yo hermana siempre ha por la por la Euroliga y no ganarla es lo que marca la temporada lo que yo estuve después de de esa derrota con Sergio

Voz 20 34:27 bueno Rodríguez muy bueno estaban dentro lo que cae

Voz 15 34:30 bastante serenidad la la recuperación a medias de De Colo yo creo que también les hizo mucho daño y bueno pues si en una temporada suspenso no no no te mete el primero de la de la fase regular no te metes en la final pues para ellos es lo ven como un como un suspenso

Voz 0699 34:46 pues el suspenso puede dejar a algunos incurren ya te lo digo yo y lo mismo se banquillo la próxima temporada no no lo tiene y tú dices pero bueno lo importante no es lo que este la próxima temporada

Voz 17 34:56 en ese banquillo sino si podemos engañar a estos dos la próxima temporada para que no sigan ayudando a explicar la Euroliga en Play Basket yo creo que con una cena lo podemos empezar a arreglar así que nos vamos a poner medio

Voz 0699 35:07 el Ricardo González compañeras diaria Faustino sabes compañero del diario El País

Voz 17 35:10 es muchísimas gracias ha sido un lujazo compartir con vosotros esta temporada luego sí

Voz 1173 35:18 el análisis hecho protagonistas escuchados

Voz 0699 35:21 es todo sobre esta Final Four pero claro la próxima Final Four también va a ser especial porque la próxima Final Four se va a disputar en España va a tener un anfitrión que es el Baskonia nos tenemos que ir hasta Vitoria Javier Lekuona muy buenas

Voz 0889 35:34 pues sí Play Basket qué tal muy buenas tardes Vitoria acoge la siguiente edición de la Final Four dos mil diecinueve en el Buesa Arena recogiendo como decíamos el testigo de Belgrado el que está encantado el que está con la moral por la nubes es Josean Querejeta

Voz 21 35:48 la verdad es que estoy muy contento muy satisfecho y emocionado agradecido ha decido en primer lugar a Jordi Bertomeu por qué ha confiado en los otros ha confiado en nuestra ciudad paró realizar un evento de estas características que una ciudad pequeña la organice un evento así cuando siempre lo han hecho no ciudades de muchísimo mayor tamaño dice muchísimo de de la situación de Baloncesto en Vitoria del protagonismo que ha venido adquiriendo durante todo este tiempo eh sus aficionados el seguimiento que hemos tenido y también la trayectoria de nuestro club en Europa se que lo vamos a organizar bien eh ya tenemos una trayectoria en diferentes eventos Copas del Rey Cavs etc tenemos un pálido en inmejorable ponemos a aquella construcción que suizo aunque seguidos su momento viable vamos a poner la guinda con un espectáculo que a nivel de baloncesto es único en Europa es cierto que su sueño cumplido pero todavía nos quedan muchas metas conmigo

Voz 0889 37:02 Josean Querejeta presidente de Quirós Baskonia no dudé de que para la próxima temporada subirá el presupuesto de forma exponencial tratará de hacer una plantilla mareante porque el objetivo de este club no es organizar la Final Four es jugarla

Voz 0699 37:16 no es dudoso ni mucho menos seguro que será una final four extraordinaria y ojalá que sea una Final Four que pase a la Historia gracias Javi quiero jugáis la próxima historia hablando de ello es una historia que poca gente conoce de lo sucedido por dentro en la Final Four

Voz 1982 37:32 hola soy Pablo Laso un saludo para los oyentes de Play Basket

Voz 0699 37:39 no quiero abrochar las historias de la Final Four por dentro con una que yo creo que es muy muy chula o B Doria Juan Pinedo muy buenas tardes

Voz 1173 37:51 hola buenas tardes eres el entrenador de Pablo Laso cuando era un crío verdad

Voz 20 37:57 bueno pues yo he sido profesor San Viator

Voz 15 38:00 Pablo o de gracias a Dios

Voz 20 38:02 igual que otras personas pues que también son relevantes en el deporte hoy día pues eh estudiaba en San Viator entonces pues bueno coincidir coincidió que que yo he estado muchos años en San Viator entrenando en las épocas buenas de campeonato en España que tenemos bastantes en Vitoria

Voz 18 38:21 a nivel de conmigo Samira pero bueno

Voz 20 38:24 es se fui un poco como entrenador artífice de todos ellos y en la tercera generación que tuve

Voz 0699 38:31 sí porque la primera de campeona de España

Voz 20 38:33 fue pues por ejemplo con José Ramón Lete en este momento de toreo porque bueno ocho lo tuvimos igual desde los diez hasta los dieciséis diecisiete años ICO Pablo pues igual empezó a en mini basket quizás un año antes sobre los nueve diez años yo creo que es nueve años eh pues cogió otro grupito porque el anterior se pasaba de edad ir bueno salía de San Viator del colegio en COU y entonces pues bueno volvía coger otro equipo acto de abajo porque también me gustaba cogerlos desde mini desde los antes de mini Si desde los ocho nueve añitos bueno pues haciéndolos hasta que salían del colegio y en esa ocasión pues bueno pues tuve la la buena fortuna detener a Pablo Laso y a otros cuatro no pero en esa generación a Pablo Laso ya te digo con de ocho ocho nueve añitos y luego pues hasta los dieciséis que se fue un año a Estados Unidos lo mandó su padre Pepe a Estados Unidos y luego cuando volvió de un año de Estados Unidos ya cuando militó en ACB en el Baskonia

Voz 19 39:40 eh

Voz 0699 39:42 qué pasó después del partido entre el CSKA y el Real Madrid

Voz 20 39:49 no si el tema no quiero sacarlo de contexto ni nada solamente es que yo con Pablo cuando hay acontecimientos y demás pues no sabemos chatear y demás no entonces pues no es más que nada pues un chateo por mi parte a principios de decencia enhorabuena que si volvía a día siguiente a hacer la misma defensa que la segunda parte del CSKA con algunos retoques y demás pues iba a ser campeón de Europa ahí nada más osea a ver si me entiendes que no quiero darle demasiada

Voz 0699 40:18 no no tiene mucha importancia pero que le dijo que le dijo Pablo

Voz 20 40:22 no no Pablo pues me volví a contestar me dijo que fenomenal dijo Caja Jaen eso estamos estoy ocupado muy tales no eh muchas gracias por acordarse ya hablaremos etc etcétera pues como diciendo Un sí que son ya porque es de la forma de ganar nunca pero todo Europa para empezar sobretodo en el Madrid es defender no porque atacado yo creo que en este momento hay unos niveles muy altos en en Europa hay verdaderamente el que el equipo que quiere ganar es defendiendo varias veces los hemos chateo en ese sentido no que el Madrid pues eso lo que debería hacer es defender lo ha hecho ya ganado el Campeonato de Europa

Voz 0699 41:02 ya han cruzado mensajes después de la final después de ser campeón de Europa

Voz 20 41:05 no porque yo le he vuelto a mandar mensajes yo sé que él no me contesta después de estos acontecimientos me sólo contestaba lenguado día porque eh estará a tope tendrá llamadas tendrá a Whats App de todos los tipos habidos y por haber y cómo el mismo tiene confianza y sabe que tarde o temprano pues vamos a hablar pues no me preocupa no ya te digo que todavía no coches todo pero seguro que me va a contestar

Voz 0699 41:30 en ese Pablo Laso que usted recuerda de chiquitito se veían maneras de buen jugador de buen entrenador después

Voz 20 41:36 pues ido que basa caseras no piensas que estima habló llegar con cincuenta años donde va a llegar pero la verdad es que se y bueno la verdad es que tú ya sabéis que es un hombre que viene de familia de baloncesto Pepe Laso que casualmente en ese momento yo he estado bastantes años como jugador del Baskonia en esos años estaba entrenándome a mí casual yo le entregaba a su hijo en las categorías inferiores no ya entonces era un crío pues muy aventajado físicamente no no era gran cosa de de una persona digamos que era David físicamente pero tenía un potencial mental y luego de de juego de técnica

Voz 15 42:16 lo de visión de juego que había muy pocos pues

Voz 20 42:18 es el el presentar al mismo de dos sino que su nombre bueno salvando las distancias eh en cuanto a físico pero voy ya que son gente que que ha nacido para el baloncesto ya se veía desde pequeño porque con un

Voz 15 42:31 los menos jugaba en superior

Voz 20 42:34 moría si era un jugador que que veía al baloncesto antes de empezar a jugar en ese sentido era muy avanzado

Voz 0699 42:41 a usted lo tuvo lo empezó a tener cuando tuvo ocho años para Pablo tiene cincuenta

Voz 20 42:47 de puertas abiertas

Voz 0699 42:49 después de tanto tiempo de de relación qué siente cuando ve campeón de Europa a un chaval al que usted entrenado me Peque

Voz 20 42:58 bueno mira es lo que comentaba antes quizás de los jugadores que tenido fíjate la prime time la primera generación que tuve de los diez jugadores ocho jugaron en ACB al año siguiente de diez de de dejarles yo

Voz 0699 43:13 no

Voz 20 43:14 es eh en la segunda fueron menos recado ya al baloncesto se iba fortaleciendo físicamente y si va conociendo más en en España en la competición cada vez será más fuerte pero quizás Pablo en este momento es con el que más relación sigo teniendo de todos los que he tenido en el baloncesto que casualmente es el que más ha llegado no porque Otto por ejemplo que estaban

Voz 18 43:37 en su grupo que yo también

Voz 20 43:39 Nec con esas edades fue Roberto Heredia el entrenador resopló búlgaro se ha quedado campeón de Europa algún año no también que todavía pues casualidad también estaba yo con Roberto pues estoy más distanciado eh no no seguimos pero yo con Pablo realmente al cabo del año chateando hablando idiomas lo hacemos varias veces in la verdad es que es el juez el el jugador entrenador la persona que yo pero que más me lo ha agradecido en el sentido de lo que yo hechos que no lo hecho por el agradecimiento sino porque en aquella época pues a mi me gustaba entrenar en manos de categorías inferiores y lo hacía como tal pero en este momento la verdad es que eh es digamos un hijo adoptivo de míos no no la verdad es que yo no el partido del Madrid el otro día me puse muy nervioso cosa que con mi Baskonia no me pongo tanto porque no lo vimos el equipo que digamos la persona

Voz 15 44:42 no

Voz 20 44:42 y la verdad es que me enorgullece muchísimo estoy muy orgulloso de Pablo Ilha vedad es que requiere un montón ya lo sabe y por eso pues es una situación diferente con tu hijo tuyo es una cosa pero Pablo ya te digo ha sido pues el Hijo adoptivo dentro del baloncesto

Voz 0699 45:02 bueno pues yo creo que esto lo lo define y además creo que la historia de la define también quiero decir un entrenador en la elite de él baloncesto dos veces campeón de Europa que sigue manteniendo una relación muy estrecha con el que fue su primer entrenador cuando tenía ocho años yo creo que eso define también un poco no al entrenador sino un mucho a la persona Juan Pinedo muchísimas gracias por estar con nosotros en este Play Basket

Voz 20 45:27 muchas gracias a vosotros grandes victorias

Voz 0699 45:29 se definen con pequeños gestos este Mora mucho tras ganar al CSKA en la previa de la final Pablo Laso recibe consejo del que fue su entrenador de chiquitín cuando tenía ocho años en Vitoria y qué queréis que os diga a mí me mola contar esas cosas como Angola contar el resto de la actualidad del basket en esta edición especial de Play Basket que no tiene que ver con la Euroliga que también deja sus noticias

Voz 22 45:52 hola sea Alex Mumbrú hoy nada aquí estamos escuchando en la SER Play Basket

Voz 23 45:58 Nadal ex

Voz 0699 45:59 esto esto es después de todo lo que les hemos contado de la Euroliga en realidad hace beba de dos cosas la primera de los partidos del fin con la retirada de Savané

Voz 24 46:07 con Iberostar Tenerife UCAM Murcia luchando por ser octavos con la última jornada de la fase regular en jueves que dará acceso al playoff por el título arrancando el domingo pero claro como os contábamos al principio hoy

Voz 25 46:19 debiera ser el día en que se iba a elegir presidente de la ACB en la asamblea extraordinaria

Voz 0699 46:24 que tenía lugar en Barcelona Barcelona está el gran Javier saludó hola Xavi

Voz 26 46:28 hola qué tal sólo eh

Voz 0699 46:31 no sé mandar esto en el día ha sido el colmo del esperpento no