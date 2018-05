Hora 25 Deportes: Empieza el baile de banquillos (22/05/2018)

Voz 2 00:00 el veinticinco Deportes con Jesús Gallego

Voz 0919 00:14 hola qué tal muy buenas tardes a todos gracias cual escuchar un día más el programa este martes donde la tarde nos deja dos noticias de última hora sobre entrenadores la primera el nuevo entrenador del Celta el argentino Antonio Mohamed lo ha hecho oficial el club vigués hace apenas una hora otra noticia que llega de Galicia Clarence Seedorf no va a ser el técnico del Depor el año que viene en Segunda división la junta directiva deportivista ha creído conveniente abrir una nueva etapa Isidoro no seguirá en el Deportivo podemos añadirle la noticia de Julen Lopetegui que esta mañana ha renovado su contrato con la Federación Española hasta el año dos mil veinte antes de empezar la fase final del Mundial de Rusia el nuevo patrón del fútbol español Luis Rubiales ha querido cumplir con esa tradición y ampliar el contrato del seleccionador que ha conseguido llegar a la fase final estamos a cuatro días de la final de la Champions en Kiev el próximo sábado Real Madrid Liverpool hoy jornada de puertas abiertas en Valdebebas cientos de periodistas de todo el mundo con las entrevistas de Zidane de los jugadores imágenes del entrenamiento del Real Madrid luego vamos a hablar de todo eso pero queremos empezar con lo que nos gusta y lo que nos gusta son las alegrías queda el deporte donde van a estar más alegre soy que en Huesca celebrando el ascenso de su equipo la primera división después de ganar ayer cero dos al Lugo el Huesca es matemáticamente equipo de la Primera División para la próxima temporada algo histórico para el club y algo histórico para la ciudad a sus calles nos vamos seguro que hay una fiesta por todo lo alto Luis buenas tardes

Voz 3 01:56 qué tal Jesús buenas tardes están ahora mismo en aplazar en Navarra esperando aquí tiene los octavos del equipo que está recorriendo las principales arterias de la ciudad siendo vitoreado por Forbes los aficionados que van a vivir la próxima temporada la Primera División un hecho histórico cincuenta y ocho años de historia de esta Sociedad Deportiva Huesca que ha alcanzado la gloria de una grandísima temporada y un equipo que ha contusión ese reto es de lo que ha sido este año con Rubio en el banquillo con una plantilla por cada partido que pasó un mal momento conoce jornadas sin ganar pero que se recupera a tiempo para hacer el primer equipo que ha conseguido el ascenso está de pista

Voz 0919 02:34 una de las grandes incógnitas Luis es que va a hacer Ruby el entrenador que ha conseguido el ascenso que suena para el Espanyol para otros equipos de Primera hoy en la fiesta se va a saber algo de esto se aplaza

Voz 3 02:46 no no den su que será la próxima semana cuando hablen con Ruby que tiene como representante de esta empresa Bahía muy vinculada a la Sociedad Deportiva Huesca decir que la próxima semana cesaba aquí nos da la impresión de que no va a seguir como entrenador que tiene otro reto a ilusiones a Ruby les faltaba un ascenso Notro ha venido diciendo ha repetido mucho estás últimas semanas giro a conseguir otro se puede tener nuevas miras y desde luego aquí a tu trabajo que dejar algo es que primera edición división pise lo vamos a agradecer siempre

Voz 0919 03:15 bueno pues pendiente de la fiesta en las calles de Huesca celebrando el ascenso de su equipo a la primera división como siempre en el inicio de programa Boyer el mensaje se ve el plumero ayer hubo un oyente madridista que en medio de la euforia por la Champions dijo hace falta robamos la Champions al Liverpool claro un revuelo hubo un revuelo ha habido muchas respuestas pero él ha querido llamar para acotar eso de si hace falta la arroba

Voz 4 03:43 pues aquí para aclararlo del robo de ayer el Real Madrid que quedan se hiciera falta la robado como si es que si el Madrid gana bien merecidamente han merecidamente aún van a decir que es robada entonces la robamos directamente ya está sino a reconocerlo rojo la mejora de país la de hago lo delegó la de Milán la reglado otra vez la son dos robada nadie siempre roba ciudades que el robo que dice el decano pues al final la tertulia una hemos sacado claros no terminó robando en Madrid al Barcelona los los partidos en el último clásico o por eso como como como en Madrid la va a robar polla larvado directamente ya está Sir Alex cuatro cero cinco cero seis duro va a ser robada la robamos directamente ya está saludos Gallego de hasta aclarado venga al noveno para aclarar ha aclarado no

Voz 1623 04:38 sí pero ahí queda dejado vuestros mensajes

Voz 2 04:41 creemos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él Nos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 5 04:56 hola buenas tardes ya estamos aquí ya hemos llegado hacía un tiempo que no pasábamos por la Champions este año volvemos a ser el Valencia a Moon Valencia ya se podrá hablar del Valencia porque parece que a la final de la Champions sólo ha llegado el Athletic haya llegado al Atlético de Madrid y el Valencia también llegó en dos años consecutivos abren un poco Mar del Valencia venga a Moon Valencià

Voz 2 05:27 el guasa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 05:38 tiene usted toda la razón tenemos que hablar más de Valencia y lo vamos a hacer empezamos cuatro días para la final de Kiev y todo el mundo en el Real Madrid pendiente de cuál va a ser el once inicial que va a poner Zidane ante el Liverpool hoy en el día de puertas abiertas le han preguntado a Zinedine Zidane por la BBC otrora indiscutible para él últimamente en los partidos importantes desaparecida en combate ni en cuartos de final y en octavos bien semifinales fue titular pero claro cuando a Zidane le preguntan por Bale Benzema y Cristiano

Voz 0864 06:27 se pone mimo son usted decía si está bien físicamente la BBC juega los que sea innegociable es que les son los mejores del mundo que ha cambiado para que nos planteemos que Bale lo Benzema puedan ser suplentes no pero de vez en cuando

Voz 1994 06:41 lo que tú tienes que pensar bueno nosotros a lo mejor lo pensáis porque estáis entre esté viendo pero yo estoy con ellos todos los días con veinticinco jugadores y los demás entrena bien jodan bien y tiene también debe tener la oportunidad porque sino el mensaje mío para decir que todos son votante no valen Si tú no lo hacen ella esta es la única cosa que puede cambiar porque los tres que me está diciendo para mí son los mejores pero con con diferencia en el sentido que son lo han demostrado muchas veces que son muy buenos

Voz 0919 07:19 tú Bale Benzema y Cristiano son los mejores este año Bale y Benzema han sido mejores que Marco Asensio o Luca Vázquez en los entrenamientos no podemos decir Kennedy porque no los hemos visto pero contra el Paris Saint Germaine o contra el Bayern de Munich a mí me pareció que Asensio y Lucas estuvieron mejor que Bale y Benzema

Voz 0864 07:44 pero serán imaginaciones mías

Voz 0919 07:47 ayer Herráez cómo ha sido esa jornada de puertas abiertas muy buenas tardes

Voz 6 07:51 hola qué tal Gallego muy buenas tardes pues con una rueda de prensa de Zidane con la aparición de los futbolistas en zona mixta y luego con entrevistas personalizadas bueno como cada año ya es de Javi esta jornada de puertas abiertas hemos visto aún Zidane Annecy reflexivo

Voz 7 08:05 este fragmento que tú ahora mismo ponías aquí en Hora Veinticinco es porque contamos

Voz 6 08:09 en la Cadena Ser que le dijera unos futbolistas después del partido de Vigo la derrota en Liga que no los que mejor entrenaban jugaban por eso luego ya metió a hombres como Isco como Lucas como Marco Asensio el equipo estaba espabiló futbolistas como Bale Benzema en la recta final intentan ganar enteros pero ese paso ya lo dijo Zidane Ebay lo tiene complicado aunque esté jugando bien en partidos ya algo intrascendentes escucha

Voz 0231 08:32 vamos a Zidane hablando del partido frente al Liverpool

Voz 6 08:34 será favoritismo al Real Madrid lleva doce Copas de Europa tiene mejor plantilla es más veterano en estas lides de finales europea aunque el Liverpool lleva cinco finales ganadas y así lo ve claramente el técnico francés Zinedine Zidane

Voz 1994 08:48 nosotros tenemos que demostrar lo que queremos otra vez estaba diciendo antes que el rival puede tener más hambre como a mí me puede decir eso a mí no me puedes decir que nosotros vamos a tener poco o menos menos hambre eso no existe no no significa nada nos ha esperanza tampoco yo se llevan a matar y estos nosotros sabemos eh

Voz 6 09:11 a confianza cero en lo que quiere Zidane y esto que acaba de decir Ica ha dicho esta mañana en la rueda de prensa es lo que eleva hacia los futbolistas en la charla previa a esta final frente al equipo de Klopp hilos los futbolistas Cristiano Ronaldo Sergio Ramos dos pesos pesados del vestuario que hablan así del equipo inglés

Voz 8 09:29 Ello escucho mucha gente de que Real Madrid va a tener un poco más fase el yo no me creo que es una final porque ha tenido méritos para estar ahí me has recordaron poco quedaba madriguera

Voz 9 09:39 tres años atrás los tres años

Voz 8 09:42 ya arriba muy rápidos o muy bien marcó muchos goles pero parece que es al Madrid mejor si tiene algo

Voz 0919 09:47 bueno es que saben competir muy bien como equipo hoy

Voz 10 09:50 eh llevado por un grandísimo entrenador desde mi punto de vista como Klopp no va ser nada nada fácil ser campeones de Champions de nuevo pero lo que está claro que nosotros seguimos manteniendo ese espíritu y esa ilusión intacta a pesar de haber ganado tres anteriores

Voz 0919 10:04 evidentemente no va a ser fácil para el Real Madrid en un día como hoy puertas abiertas en Valdebebas a cuatro días de la final Antón Meana muy buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes haber llegado periodistas de todo el mundo cuál es el ambiente que hay entre la prensa extranjera que hoy llegaba a Madrid sobre esta fin hay que decir que vienen los mejores reporteros década

Voz 0231 10:24 país que hacen escala en Madrid muchas de Nava azul claro

Voz 0919 10:27 bueno estaba Herráez en este caso viene en camino de

Voz 1623 10:29 eh Kiev y hacen escala en Madrid el de Argentina

Voz 0231 10:32 Benedetto le manda por ejemplo en público a Zidane saludo de parte de Francesco League la Andoni el italiano le recuerda que puede superar a entrenadores que han sido sus maestros en cuanto a copas de Europa el inglés que se lleva muy bien con Zidane le ha preguntado si cambiaría a Salah por Cristiano y le ha contestado con un simple no y luego viene gente de países un poco más extraños gente de la Europa del Este que tiene que hacer el camino a la inversa venir hasta aquí para luego volver a Kiev de todos los continentes los asiáticos muy pendientes de los récord le gusta mucho a la prensa asiática el tema de la estadística Iber como Zidane puede ir ganando cada final de Champions que juega les apasiona más de cuatrocientos periodistas en Valdebebas eh contentos con que el Madrid encima les invite a comer después del Media Day y les enseña las instalaciones y con la sensación de que están tan acostumbrados a hacer esto que cada año lo hacen mejor

Voz 0919 11:19 en qué hacer apostolado y todos ven favorito al Madrid sí la verdad que es una unanimidad una Liga no

Voz 0231 11:25 posiblemente digan lo mismo en Liverpool pero he notado

Voz 0919 11:27 que venga al Madrid muy muy favoritos los que vienen de fuera cuidado con la unanimidad que la unanimidad también es muy peligrosa seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 11 11:36 allí seguro que te garantiza coche de sustitución porque nunca te deja sin coche llegas muy tarde

Voz 12 11:43 Línea Directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado los nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 13 11:52 podemos sobrevivir hasta cuarenta días sin comer sin dormir y tres sin agua pero intenta aguantar cinco minutos sin respirar

Voz 14 12:00 los respiramos aire para cuidarlo recicla porque habrá seis latas que reciclarse en el contenedor amarillo contrarresta es la contaminación de diez minutos y un tubo de escape Ecoembes el poder

Voz 0864 12:11 colaboración

Voz 1623 12:16 es la última hora

Voz 0919 12:20 asunto Griezmann Lopetegui seleccionador va a seguir hasta el año dos mil veinte el nuevo presidente de la Federación Rubiales ha querido que sea una de sus primeras decisiones así que José Antonio Duro Lope TAS ha firmado su contrato de renovación hasta

Voz 0231 12:35 veinte ha firmado un acto que suele ser incluso tradicional heredado de Villar eso de renovará al seleccionador a antes de un gran torneo en el caso de esa renovación en principio no está supedita los resultados de la Roja en el Mundial y de esta forma todo estamos tranquilo en Rusia Lopetegui pues imagínate feliz contento efusivo también el presidente Rubiales

Voz 2 12:52 la Federación de la confianza que los gigantes a consolidar exención no recogemos con el máximo gusto somos conscientes de lo que defendemos tomo

Voz 15 13:04 con todos es incontestable eso no nos falta pues comprar la camiseta de la selección bandera

Voz 1994 13:10 en la Ventana no trabajar

Voz 16 13:14 los dos detalles más de la selección Lopetegui agradecía a Morata su mensaje en redes sociales de ayer además te cuento que Silva en Monreal han entrenado hoy en Las Rozas lo están haciendo con el Navalcarnero para ponerse a punto el equipo madrileño es una división B ya tenemos a los siete que iban a entrar con la selección hasta que se vaya a Rusia son Yeray una inundó Iñaki Williams Carlos Soler Vallejo Rodri y Oyarzábal que le llamaba o López Tazón Lopetegui porque así le llaman cariñosamente algún

Voz 0919 13:38 los de sus futbolistas lo pétalos así gracioso como Julen el Atlético de Madrid Barça hoy ha habido poco movimiento el Atlético de Madrid está jugando un amistoso en Nigeria

Voz 0231 13:54 pero Fullana buenas tardes qué tal muy buena Griezmann donde esta mancha serán incorporar mañana la selección francesa va a comenzar la concentración

Voz 0919 14:00 sí que sabe ya de su familia para viajar a Francia y está ya presente en esa

Voz 17 14:05 como una teoría previa al Mundial y aquí todo el mundo espera la decisión del francés el Atlético Madrid espera que el único movimiento que haya ya sea el definitivo el que Griezmann diga que se queda definitivamente o el contrario aunque el club son bastante optimistas saben que tiene el sí relativo que les dio el viernes a Gil Marín y a Simon en su casa él sí que le dio a Godín y algunos compañeros más de la plantilla el

Voz 0231 14:24 domingo y como digo son optimistas pero con cautela porque esta situación cambia en función de cómo varía

Voz 0919 14:29 el viento hay que esperar a que Griezmann desde la concentración de la selección francesa ve lo que

Voz 0231 14:35 a lo que le ha propuesto el Atlético de Madrid son veinticinco millones de euros netos por temporada ampliación de contrato aumento de Klaus la recesión y eso es lo que tiene sobre la mesa Fishman que por cierto ha sido la comidilla también en la concentración del equipo en Nigeria está a punto de mira el partido ganan dos a tres con un gol de

Voz 0919 14:50 a Torres y en el Barcelona después de las últimas horas cuál es el ambiente Jordi Martí buenas tardes

Voz 0985 14:57 buenas tardes Jesús en Barcelona lo que sale del Barça es que la decisión está en manos del jugador ya esos ya tiene el Barça el jugador decidirá los dicen que gusta sí que Messi lo bendice también

Voz 6 15:10 que el Barça ha comunicado su intención al Atlético

Voz 0985 15:12 lo de atacar la cláusula y que por lo tanto cuando tú anuncias que atacarán es porque lo tienes hablado o cerrado también incluso sabe el Barcelona que no hay posibilidad de denuncia a pesar de haber reconocido contactos por lo tanto lo que sale hoy del Barcelona

Voz 0919 15:29 es el jugador decidirá así que prudencia en el Atlético prudencia en el Barcelona a esperar a ver por dónde se decide Antoine Griezmann decisiones se han tomado ya por ejemplo en Vigo el nuevo técnico para la próxima temporada de Celta se llama Antonio Mohamed Insa argentino Jacobo Z buenas tardes

Voz 3 15:52 buenas tardes Jesús ya es oficial firma el turco Mohamed por su primera experiencia en Europa está por Vigo ya reunirse como algún peso pesado del vestuario como Yago para explicarle su proyecto más Mourinho hasta que Guardiola lista el turco Mohamed arranca ya está

Voz 0919 16:08 y en cambio termina la etapa de Seedorf con el Deportivo de la Coruña el club fueran Hermida ha comunicado esta tarde que buscará otro para intentar el ascenso buenas tardes

Voz 18 16:17 qué tal muy buenas Jesús si le había indicado Carmelo del Pozo cuando se presentó como director deportivo de la entidad coruñesa buscaban un entrenador que tuviese experiencia en la Segunda división eso es la dejó bastante tocadas las aspiraciones de vencidos el club ha confirmado que el holandés no va a estar en el banquillo la próxima temporada le ha deseado suerte la agradecido la entrega de Corsi dos también ha querido expresar su agradecimiento al Deportivo por haberle dado esta oportunidad pero desde ya Carmelo del Pozo busca un inquilino para el banquillo los dos que suena más fuerza Juan Ramón López Muñiz Ifrán escrito

Voz 0919 16:51 Muñiz Escrivá gracias Franc vamos a Valencia en el proyecto de la Champions hay una renovación Gayá afirmado hasta el año dos mil veintitrés con el equipo de Marcelino Fran Guaita buenas

Voz 0231 17:05 sí así es Gallego buenas tardes llegó al Valencia con once años y hoy como adelantó Radio Valencia Cadena Ser el pasado dos de mayo ha firmado su tercer gran contrato como decías hasta el treinta de junio de veintitrés cien millones de euros de cláusula leve mejora salarial que le coloca gallego en el top cinco de jugadores de cobro en la primera plantilla

Voz 0919 17:22 pedazo de futbolista vamos a Barcelona para hablar del Espanyol después de la salida de Quique Sánchez Flores hay que buscar entrenador para la próxima temporada como decíamos antes Rubi que ha ascendido a la Primera con el Huesca suena con mucha fuerza Joan Tejedor buenas tardes

Voz 7 17:37 buenas tardes el Espanyol ha trabajado con mucha antelación de hecho para estas alturas tenerlo bien atado desde mediados de marzo venimos contando que es el favorito de la dirección general deportiva sí que es verdad que se tanteó con otras alternativas porque el club en algún momento ha tenido la reserva de que cómo iba la temporada hay más se acababan ascenso iban a quedar libres banquillos atractivos en primera Real Sociedad Sevilla Celta hasta hoy etcétera también ávido algún interés inesperado como el del City por Arteta se iba al Arsenal pero a estas alturas rubia en las últimas horas ha dicho que quiere ir donde siente que requieren y el español ya hace muchas semanas que le ha transmitido que es el elegido y en los próximos días se tendría que rubricar el acuerdo estamos

Voz 0919 18:11 cuando el entrenador del Sevilla porque

Voz 0864 18:13 ha hecho que Caparrós no va a seguir Santi Ortega hace sabe algo buenas tardes qué tal buenas tardes no va a ser Caparrós un entrenador que gusta es Machín tiene una oferta de renovación del Girona para un proyecto largo pero el Sevilla contempla su contratación por su método de trabajo su proyección siempre aparece el nombre de Quique Flores cuando el Sevilla veremos qué ocurre pero primero director deportivo reunión de Pepe Castro en Madrid hoy con Ramon Planes el posiblemente sea el elegido aunque tiene contrato con el Getafe habría que negociar

Voz 0919 18:39 claro es de entrenadores en la Premier Álvaro de Grado cuéntanos

Voz 0107 18:43 buenas tardes pues Emery va a ser anunciado como nuevo entrenador del Arsenal en los próximos días va a reemplazar a Benger después de veintidós años del técnico alsaciano en el banquillo gunner y por otro lado Pellegrini va a volver a la Premier League después de haberse ido el Manchester City de Un paso por China el West Ham en un equipo de la mitad baja de la tabla que en comparación con el Manchester City como como cuando ganó la Premier League hace hace cuatro años Pellegrini vuelve a la Premier League y lo hará en el equipo londinense seguimos

Voz 19 19:10 compromiso de movilidad de Línea Directa dice el conductor debe continuar siempre su marcha por eso en caso de cualquier incidente con su vehículos en entregará uno de sustitución dondequiera nunca se quedara sin coche palabra

Voz 12 19:21 de Línea Directa todos lo saben línea directa siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once Schulte condiciones en línea directa punto com una compañía Bankinter

Voz 20 19:35 sí merece su unas vacaciones Travel Azón crucero por el Mediterráneo desde cuatrocientos noventa y nueve euros hombre Un viaje combinado a Nueva York ideada Mattia de Estevill lleva entrar travel punto com y organiza sus vacaciones las vacaciones que te mereces estar en en Hora veinticinco Deportes

Voz 0864 19:58 Jesús Gallego Cadena SER

Voz 2 20:05 ocho meses de competición doce mil ochenta minutos para alcanzar una nueva final mis que Lorezepam aguando desde reggae juega bien Brufau este sábado desde las cinco de la tarde una hora menos en Canarias Carrusel Deportivo desde tierra para la final de la Champions League un Real Madrid Liverpool de los dúos once las aficiones y la última hora para contar

Voz 21 20:58 cada noche a partir de las once y media Larguero con Manu Carreño

Voz 0298 21:02 tu opinión cuenta todo lo que opinar quiero conocer su opinión seis cuatro ocho cuatro siete tres siete

Voz 0864 21:08 sesenta el número de estudios opiniones que creo recordar que esto usted

Voz 22 21:12 ah me dice Javi Blanco que sí que está bien el tres

Voz 0864 21:15 cada no sé a partir de las once y media una hora menos en Canarias

Voz 0919 21:19 Manu Carreño mandas tu nota de voz y cerramos con tu opinión que también en el Larguero punto Cadena SER

Voz 1623 21:34 bueno femenino después de que terminase el campeonato nacional de Liga la Liga

Voz 0919 21:40 Iberdrola el pasado fin de semana con el triunfo del Atlético de Madrid estamos en jornada de la Copa de la Reina partidos de vuelta de los cuartos de final como están Paco Hernández hola

Voz 24 21:50 tal Gallego muy buenas pues en ocho minutos se pone en juego el primer partido entre el Valencia y el Atlético de Madrid recordamos que tiene ventaja el equipo rojiblanco el campeón de Liga

Voz 1623 21:57 que ganó dos uno en Madrid y hoy tendrá que pues

Voz 24 22:00 aguantar esa ventaja ante el Valencia para mañana los otros tres encuentros entre el Levante y el Barcelona ventaja para el Barça por uno cero el derbi vasco entre Athletic y Real Sociedad Ventaja para dar rojiblancas por dos a uno el último partido será mañana a las diez entre Granadilla Betis uno cero de momento para el Granadilla recordamos que esta es la última Lippi eliminatoria a doble partido a partir de semifinales partido único se jugarán las semifinales el día veintiséis de mayo en Reus

Voz 1623 22:25 vamos a hablar de baloncesto que la primera noticia es un poco surrealista hoy se se tenía que elegir al presidente de los clubes al presidente de

Voz 0919 22:34 la ACB uno de los candidatos para que la Asamblea pudiera designar esta mañana era arrestado en esa investigación que se yo

Voz 25 22:47 dado acabo alrededor de

Voz 0919 22:50 que fuera ministro Eduardo Zaplana

Voz 25 22:52 todo un poco raro Xavi Saisó cuéntanos buenas tardes buenas tardes Gallego me has quitado la palabra surrealista ha sido la jornada que se ha vivido hoy en la sede de la ACB

Voz 0231 23:00 como hoy sólo había tres candidatos para la presidencia Perú

Voz 25 23:03 uno de ellos el ex presidente del Estudiantes Juan Francisco García era arrestado por la Guardia Civil en el caso Zaplana la ACB decidía iniciar Asamblea con dos candidatos Javier Imbroda ex seleccionador Miguel Juan ex jugador para ser presidente se necesitan catorce votos de los dieciocho clubs una primera votación con Imbroda ocho votos Juan cuatro abstenciones y una segunda con diez votos para Imbroda insuficiente ahora la Comisión Delegada tendrá que proponer nuevos candidatos o que Javier Imbroda consiga cuatro apoyos más de momento el director general José Miguel Calleja asume todas las funciones

Voz 0919 23:38 Javier Imbroda es el que fuera entrenador muchos años que está dándonos a todos una lección de vida luchando contra

Voz 1623 23:45 era un cáncer y hará llegar a ser incluso presidente de de la

Voz 25 23:50 eh sí sí efectivamente Javier Imbroda que ha luchado ha conseguido ganar este este partido y ahora pues se presenta el presidente gallego ir de momento le faltan cuatro votos vamos a ver en el futuro para la represión lo contaremos gracias Xavi seis

Voz 1623 24:04 no ahora NBA Javi Blanco buenas tardes Gallego muy buena ayer Cleveland empató la eliminatoria con Boston con un partido inconmensurable de nuevo del Rey Le Bron sigue siendo el Rey Gallego el Rey el elegido

Voz 22 24:18 como como se quiera llamar cuarenta y cuatro puntos en el cuarto partido contra los Celtics y el principal responsable de que los Cavaliers hayan conseguido igualar la serie anoche superó el sesenta por ciento acierto en tiros de campo sea que si lanza mucho pero pero lanza muy bien eh no brilló especialmente en los triples pero fue absolutamente imparable en las plena él las penetraciones y en los tiros de media distancia y además esta vez sí le acompañó un poco el equipo sobre todo los veteranos de Tristan Thompson ver eh también Kevin Love of the Year Smith es que todos estuvieron bien rodeando le cuando Le Bron está rodeado pues la verdad es que los Cavaliers un equipo dificilísimo de ganar de Boston la verdad es que pocos puede decir está claro que Brad Stevens no ha encontrado la tecla para poder ganar a los Cavaliers en en su cancha en Cleveland ataques muy precipitados malas decisiones y sobre todo fallos incomprensibles hubo unas jugadas gallego de de mates absolutamente solos de de esto que el las el balón contra el y hacia arriba osea fallos absolutamente comprensibles en momentos claves que hicieron que no se pudieran Kameni acercar en todo el partido en el marcador a Cleveland la eliminatoria empate a dos dos dos que a veces juega en dos eliminatorias retoman mañana en Boston donde desde luego a los Celtis dieron una imagen absolutamente diferente de la que están dando en Cleveland recordemos que se puso dos cero con los dos partidos en su cancha empate a dos que Cleveland plenos lo mismo Cleveland en su cancha una imagen absolutamente diferente de la que dio en Boston veremos qué pasa eh ese partido luego la eliminatoria volvería a Cleveland y hubiera aunque se hubiera unido y se hubiera ya un séptimo se jugaría de nuevo

Voz 0919 25:47 en Boston que es la que tiene ventaja efectivamente tiene

Voz 22 25:50 eh el factor cancha favorita esta noche a partir de las tres cuarto partido entre Rockets y Warriors de momento dos uno para los Warriors ojo que es duda Andre Iguodala un jugador

Voz 1623 25:59 clave para el equipo es duda por un golpe en su pierna izquierda gracias Javi Marta casa buenas tardes hola Jesús Gallego muy buena vida todavía de la Euroliga al Madrid y la fiesta posterior ayer

Voz 0919 26:14 en Madrid el Play Basket esta semana va de eso sobre dos sí

Voz 1509 26:17 es un programa especial con el título de campeón de Europa del Real Madrid en el que escuchamos prácticamente a todos los jugadores del equipo blanco pero el programa se pasan Felipe Reyes edita bares gusta Campazzo e incluso Florentino Pérez hace una aparición estelar en Play Basket además hablamos con Juan Pinedo el primer entrenador de Pablo Laso pero también tenemos hueco para mirar a lo que ha sucedido este fin de semana en la ACB y a todo esto que te acaba de contar Javi Blanco de la NBA

Voz 0919 26:41 gracias Marta hay en el Giro de Italia Borja Cuadrado hoy una contrarreloj que podía ser decisiva tu Molina atacó a James Ike pasó

Voz 25 26:48 no

Voz 0298 26:49 bueno pues todo hace indicar que tenía que pretende dos minutos disimulen a al corredor británico y en la metido sólo uno quince quiere decir que lo va a tener muy difícil para ganar el tiro Italia la etapa sala llevado el australiano Tennis quedan tres grandes etapas de montaña pero claro Cheikh ha sido el más fuerte subiendo tiene cincuenta y seis segundos y tres once vivo así que salvo desfallecimiento salvo malos días lo va a tener muy difícil nadie para poder ganar este Giro a Simon Yates gran vial Borja