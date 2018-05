Casemiro responde a las críticas de Xavi

Voz 0336

00:31

cada aún cuando lo que quieran yo sé tu pregunta un del Madrid la que estoy en este club tengo aquí cuatro años yo estoy no para mí cuál era el final de Champions entonces un puede que tiene en alguna de ficharía por el Barça el que algunas de ficharía por el Barça no es que yo no tengo como que ha dicho este hecho a veces es que yo no tengo no sé quién del fútbol entonces no entonces no puedo no puedo fichar por el Barça