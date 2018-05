Fernando Torres, muy cerca del fútbol japonés

Voz 1375

00:05

tres Fernando Torres que todo apunta va a acabar jugando en la misma liga que Andrés Iniesta de Andrés Iniesta ya pregunte hace dos o tres semanas no recuerdo el día seguro que si no sigues cada noche lo recuerdas que se va el Visel Kobe de jabón lo anunciará en los próximos días no sé cuando tres cuatro cinco seis es una noticia que os dimos hace unas semanas y que está cerrada estará de Torres no está cerrada al cien por cien pero apunta que el nombre de este equipo el Santos su de Japón que ahora mismo es el destino con más papeletas para Fernando Torres claramente por delante de las otras dos opciones que tiene ahora mismo hay tres opciones que maneja encima de la mesa Fernando Torres una del fútbol chino que atraer le le atrae pero tampoco le vuelve loco otra de Estados Unidos concretamente de Chicago y una tercera de Japón que le atrae en lo deportivo en lo económico también en eh en un país que les gusta más que China con diferencia así repito salgan to su de Japón es repito el equipo con más opciones ahora mismo de firmar a Fernando Torres la oferta es de dos temporadas y media ya sabes que allí la temporada empieza cuando empieza el año así que firmaría por esta media que queda a partir de verano medio año dos más allí seguiría Fernando Torres no está cerrado pero repito apunta de ese nombre porque es el que más opciones tiene de ser el destino del niño eh que iría repito la misma Liga que Andrés Iniesta curiosamente eh un acuerdo que se va a cerrar en los próximos días está muy cerca de alcanzarse un acuerdo eh finales de este mes o primeros de junio podría cerrarse ese acuerdo