Entrevista completa a Casemiro: "El Real Madrid vive de Champions"

Voz 1375 00:00 Don Carlos Henrique Casemiro buenas noches

Voz 0336 00:02 pues bordando cómo estás hombre gracias deseando que llegue el sábado no cumbre es decir donde Sánchez ya preparan para asado

Voz 1 00:11 ella no muchos y deseando que llegue ese partido en el que os jugáis todo a una carta no toda la temporada en noventa minutos

Voz 0336 00:19 bueno sabemos que que es otro partido muy muy impotente igual estamos preparado para para estaba

Voz 1375 00:28 que os preocupa del Liverpool no has visto mucho el Liverpool prefieres ver poco piensas mucho en el rival a casi nada como como ya Weiss estos días previos a la final

Voz 0336 00:38 nosotros sabemos que que puedo tener de son muy agresivos tiene de ellos tenía tres tres jugadores que he estado y un momento muy dulce en el del fútbol son son los tres que estaban iba pero tiene tenemos la muera en defensa de tener un medio centro muy muy agresivo entonces hay que respetaba porque tiene sus méritos pues está está en la final bueno es una final de Champions League entonces no no teme que que que dice mucho son tres sus méritos puede estar en la final entonces hay que respetarlos

Voz 1375 01:12 tampoco están para que don Javi hola Javier qué tal muy buenas qué pasa qué tal muy buenas por Antón Meana o la Antón qué tal presente Carreño buenas noches está Mario Torrejón hola Mario muy mano buenas noches a todos un veterano E de veintiséis años pero veterano ya en el en el Madrid ha ganado o tres Champions en las dos últimas y además como titular fijo con el Madrid indiscutible en el Real Madrid con los entrenadores que han ido pasando también con la selección brasileña no sé si si eso estaba en los planes de Casemiro cuando te fuiste al Oporto eh volviste como un indiscutible del Real Madrid y también de la selección de Brasil Casemiro

Voz 0336 01:50 y ahora me veo indiscutible de yo

Voz 1 01:54 estoy aquí para hacer mi trabajo no te no te ves pero lo eres

Voz 0336 01:58 la debería hace yo todo el mundo sabe cuál es mi trabajo yo también sé cuál es mi trabajo y entonces no sé si estoy jugando por mi trabajo pero yo me veo como como indiscutible de de de este equipo

Voz 1375 02:12 desde pequeño querías jugar donde juegas

Voz 0336 02:15 no la verdad que que me gustaba era jugar a fútbol donde sea yo quisiera jugar a mi me da igual sería porque quiérase sería la el delantero lo que quería era jugar yo siempre es deporte deporte pero también la verdad que que impidiese el portero a modo largos que el delantero cambios cambio que necesita ahí pero yo lo que quería era siempre jugar a fútbol desde pequeño cuando cuando iba a jugar ya llegaba muy llegamos muy pronto ya para cuando estamos jugando los los más viejos ya para para Messi había un hueco cierto para jugar entonces siempre quería jugar al fútbol y no querer a jugar de mediocentro yo quería me da igual a esa ópera quería era era jugar azul

Voz 1375 03:00 cuando empiezas a darte cuenta o qué entrenador lo o tú mismo empiezas a darte cuenta de que donde realmente destaca si te haces importante es en esa posición cuando tú empiezas a decir primera portero no voy a ser delantero no voy a ser cuando te das cuenta de su cuando eres consciente con qué entrenador o en qué momento de tu carrera

Voz 0336 03:16 no yo yo cuando jugaba en cuando era cuando era niño con un pequeño siempre jugaba en en todas las posiciones siempre jugaba todas las pero yo siempre siempre me gustó mucho jugar en ello no da igual sean defensivo un poco más de iba pero siempre me gustó jugar un medio centro y cuando y cuando fui a un palo me escribí para parase de proa eso sí de de delantero pero cuando yo he visto que había muchos delanteros entonces no había tantos mediocentros defensivos fue ahí que conoces

Voz 1 03:53 a mí de que

Voz 0336 03:54 que que que no pues de también defensivo pero yo fui para jugar son Pablo D el delantero pero cuando cuando llegué ahí había mucho delante entonces

Voz 1 04:06 pero bueno de ser defensivos fuiste inteligente luego lo mismo que el campo cuando cuando has verlo

Voz 1375 04:13 pruebas de delantero mejor que no vamos a ver qué dentro

Voz 0336 04:16 visto porque cuando llegó cuando sí sí cuando llegué había tenía que levantar la mano no ellos preguntabas portero

Voz 1 04:23 cinco delanteros ochenta no se centra cada vez más uno que bueno que bueno había un talento hay de de mediocentro defensivo oculto y fíjate qué bueno que buen descubrimiento

Voz 1375 04:44 cuando juegas en el Madrid que ya son muchos años jugando en esa posición te sientes mejor cuando tienes a un lado a Modric y a otro Across detrás tres delanteros o te gusta más que se juegue con cuatro centrocampistas

Voz 0336 04:57 bueno yo lo que me lo que me gusta más estuviese no depende de mí de mi opinión bien no es que si claro está claro voy donde me vais y como ella que jugar eso se mi opinión es que jugar con tres y Mello para mí es más fácil yo sé lo que yo tengo más claro que tengo que hacer dentro del campo pero eso que quien tiene que jugar y que iba a jugar eso de toca toca el míster no pero de mi trabajo y claro de lo que está más claro dentro del campo que que es mucho más fácil juega con Luca ir con Toni que que estaba a mi lado hice cuál es mi trabajo pero ese esa es una opinión del míster y el míster que que sabe quién tiene jugar con tres y medio mejor no con tres y medio como dices para mi en mi opinión sí tres y medio para mí yo sé yo tengo dos el trabajo

Voz 1 05:49 jo más claro que tengo que hacer con trece menos quiénes para ti el mejor medio centro defensivo del mundo ahora mismo en tu puesto en tu puesto alguien te comparas au quiénes dices que para mí este es el mejor

Voz 0336 06:01 bueno yo yo me he fijado mucho en él pero si uva en en su Mexico va es que el el Brasil sobretodo en el Brasil Dunga también había Dunga el Brasil siempre han tenido un medio centro defensivo defensivo es que antiguamente era más más de ciento que ahora que ahora también hay que hay que hacer el equipo jugaba también antes de más pero pero a Brasil siempre eh han tenido mucho mediocentro defensivo pues es verdad sí siempre me siento

Voz 1375 06:34 en no estaría mal una final en el Mundial ahora estás con la final de Champions ya ahora te preguntaremos más cosas por la final de Champions te van a preguntar Javi Antoni eh Mario pero una final España Brasil la firmaba en el mundo

Voz 1 06:43 firmaba ahora mismo ahora ahora que bonito sería eso eh qué bonito sería hombre fuerte ahí con Ramos enfrente y Onís Lucas y con Asensio lo que puede ser eso lo que puede ser eso eh

Voz 1375 06:55 ya ya ya te queda unos días llegará más tarde a la concentración de Brasil que ya ha empezado allí allí en la selección brasileña con con Neymar como gran nombre propio os aburre que os pregunten siempre con Neymar porque tú tienes claro que es un pedazo jugador que claro que tendría sitio en el Madrid lo has dicho más veces no

Voz 0336 07:10 me me aburren mucho me aburre mucho porque ha dejado de mayas también de la edad de name ahí ya sabes dónde de la historia de Neymar entonces me aburre mucho así siempre la gente habla de de Neymar fue me aburre mucho hablar

Voz 1 07:27 aunque sabes que acabará teniendo lo que compañero eso lo tienes claro ya te lo digo yo ya lo sabes tú lo que no se sabe cuándo pero bueno

Voz 1375 07:37 oye qué qué partido te imaginas con este Liverpool que que tiene ahí arriba firmó sino a maneja a Salah como te imaginas el partido del sábado

Voz 0336 07:48 yo me imagino partieron de mucha tras eso no de de de jugar muy rápida sobre todo iba a ellos tiene tiene jugadores y son muy rápido Amy yo veo un pacto muy agresivo a ellos atrás también son muy agresivo atrás entonces yo veo un partido muy bonito de tipos de finales entonces no sabíamos que que ellos te nuestros méritos puede estar en la final nosotros tenemos nosotros nuestros méritos y entonces será un partido atípico de de final de Champions son va a ser un partido muy bonito

Voz 0231 08:22 preferirías un cinco cuatro ó un uno cero

Voz 0336 08:25 en da igual Madrid ganan bien da igual si bien da igual es eso

Voz 1375 08:29 pero hay quien dice este este partido puede ser igual van tres tres al descanso acaba en la todo casi todo el mundo coincide en que su partido de muchas llegadas que puede haber muchos goles os lo imagináis así también vosotros

Voz 0336 08:42 hay que hay que jugar hay que jugar hay ya que ganar a mi me da igual es eso a mi me da igual cómo cómo se queda claro que hay que tener el control nosotros mejor pero las sabemos que es la final de Champions entonces novato caso Free Nos va toca tener el balón novato K va a tener mucho rato que que de diferentes y entonces hay que hay que jugar como yo he dicho hay que que ganar racional Esther siempre me que ganar te preguntan ahora la última pole

Voz 1375 09:12 el parte sobre Zidane ha dicho en la rueda de prensa esta mañana ya sé que yo no soy a lo mejor el mejor entrenador tácticamente eso lo decía siempre vosotros bueno con el tono de buen rollo de buen humor que siempre tiene Zidane pero yo tengo otras cosas ha dicho Zidane qué cosas tiene el míster

Voz 0336 09:30 la gente se hizo pero hay que respetado eh porque lo que está haciendo él porque la gente mucha habla de los jugadores de los jugadores pero se dan tres dos años de medios tres Champions dos teatros pero ahora está en Oporto con la tele estaba

Voz 1 09:46 claro que eso te hacer pero

Voz 0336 09:48 hay que hay que respetado en no no no podemos dice sólo de de conocer la plantilla de el vestuario de Madrid ya que hay que respetarlo más ya que valora más no es verdad que hay que pasar como mejor entrenador bueno este año tienes que estar entre los tres otra vez se siguen a Champions tener que quedar a través de el mejor entrenador del mundo no sólo por por por conocer hay que que valora también por su trabajo o con sus pues sus cosas que hace dentro del campo tener una Comissió que que trabaja con él también que hace aunque hayan trabaja entonces y a su trabajo también

Voz 1375 10:25 si tú con qué te quedas del con las dos de la que os habla la manera en la que os motiva la manera en la que os habla del rival de vosotros mismos que que es lo que más te ha sorprendido decidan

Voz 0336 10:35 yo sé sin duda ninguna es como como habla con nosotros se sirve como hablo con nosotros como pide las cosas nosotros él pide de una forma que que el jugador eh tiene claro que él tiene las cosas claras el como él pide para nosotros es muy claro y entonces eh yo valoro mucho eso que es un jugador que que ya jugó a fútbol que ya jugar fútbol entonces y es que Seat estática que sea de de motivación de que sea de de que sea y él tiene muy muy claro las cosas entonces hay que que que respeta lo mucho en eso

Voz 1375 11:11 es el entrenador perfecto para el Madrid

Voz 0336 11:14 el entrenador en muchos muchos años para para el Madrid

Voz 2 11:18 eh Herráez Mario hoy me Ana te quieren hacer un montón de preguntas bueno o malo es que este hombre no juega la Champions Stella gana de ríe porque ya sabes por dónde voy depresión fijan como entrenador pero si yo soy medio ya ganó dos goles era finales eso encima este hombre estuvo un año en el Oporto cedido ISI año curiosamente el Madrid cayeron Philadelphia se ríe porque es que esto es así y casi traba te vacilan tu compañero no porque tú tú las ganas

Voz 0336 11:48 no sólo yo pero hay que

Voz 1 11:50 ahí lo que coincidió ese año esta Barceló

Voz 2 11:54 bueno es una broma porque evidentemente el resto Carvajal a Cristiano o Bale está ahí iba ese día contra la Juve cayeron en el Bernabéu y no pudo jugar la final de Champions pero tú estabas en el Oporto a la pregunta es que tiene el Madrid con la Champions es que siempre decís que es el ADN la genética las ganas el público la comunión pero este equipo tiene algo más osea salta al campo chico y parece que dices es inmejorable dos

Voz 0336 12:18 duramente no no sé decirlo que lo que tiene este club no son los jugadores eh pero este club con sinceramente la palabra la frase correcta no sé lo qué decir porque es como como este como este club no sólo los los jugadores pero la asfixió los que trabajan los empleados cómo cómo vive ese este esta competición es increíble yo creo que que a esta competición es que para para es parece Klum entonces a este club vive de vive de Champions entonces no es no es pero a casa que tiene doce Champions entonces hay que este club viví de Champions ya es esto no no yo sinceramente no se dice la palabra la frase correcta porque este clubes es es Champions

Voz 2 13:07 aquí la segunda ahí la selección de Brasil no porque si está la Champions pero está ático con una sección de Brasil además que toma la palabra como no sé si como capitán lo tenemos en la rueda de prensa ya con con Brasil como hombre fuerte Yves que está con con Neymar con con futbolistas ya contrastados en en Brasil oye una final Brasil espera que te decía antes Manu esa puede ser la bomba no puede ser la final de la final en no

Voz 0336 13:34 bueno pues todavía es muy temprano para hablar de final de ERE

Voz 2 13:40 digo por ti porque te digo que tenemos ya tanto no de tener enfrente a un Sergio Ramos que imagino que de compañero es una cosa y de rival sería otra muy diferente no por ejemplo

Voz 0336 13:49 bueno hablando hablando de de de final echan de final de Mundial todavía estamos estamos un poco lejos a que hay que habla les más pronto de la final de echarme pero hablando ya de de selecciones claro que que que yo firmaría ahora mismo el el Brasil España ahora mismo jefe María pero estamos estamos demasiado estamos lejos todavía no hay que pensar en yo esto yo lo estoy pensando que la Metro no estoy pensando el eso ahora estoy pensando aquí en la final de Champions queremos queremos ganarla en la Champions y entonces él hacer eso pienso después del partido yo ahora mismo estoy pensando en la final de Champions

Voz 1501 14:28 es es otra otra final al al margen de la broma que la salga mal toda llegará un momento en el que el Madrid no llega a una final eh contigo

Voz 1375 14:36 es que no hice nada

Voz 1501 14:39 momento te sentirás un poco extraño que te quiere preguntar por las diferencias que ves en la previa estamos en el Open Media de ella hemos vivido unos cuantos todo lo que estamos aquí regresar a finales que que juega el Real Madrid que diferencias ves dentro del vestuario y las sensaciones de esta final contra este cuenta este Liverpool tal y como ha sido la temporada del Madrid con Cardiff contra un pedazo equipo como la Juve y Milán contra el Atlético de Madrid Lisboa contra el Atlético de Madrid digamos más sorprendente que llegó de una manera más sorprendente de la final de la Champions qué qué diferencias hay tenéis más presión ahora en sentir más favoritos

Voz 0336 15:08 no yo creo que diferencia no hay lo que hay dicen esa no es la ilusión que queremos ganar la décima con estas el uso Icon con esta undécima Tercera la misma yo creo que diferencia no hay él el el frío como nosotros hablamos de Brasil y el el frío parece que tenemos en la tripa Hay yo creo que que eso no no no no se cambia es tenemos esto hay y queremos queremos ganar como como queremos ganarla la décima queremos ganar todas entonces yo creo que que no hay diferencia hay Si queremos la ilusión de ganar la Champions como sea tienes

Voz 1501 15:49 te preguntan también por Brasil y por el papel en la selección pero fundamentalmente aunque te aburre que te hablen de limar y le pregunta si en el vestuario del Madrid molesta cuando se empieza a hablar de muchos nombres y que muchos jugadores de fichajes me refiero aquí te hablan de Neymar porque es Neimar porque el brasileño lógicamente porque conoce su amigo pero en general cuando yo empecé hay rumores de esos centran os gusta habéis mala cara oye pues iban a Neymar

Voz 1 16:13 pues yo me voy si queréis decir no sé si si son molestado este no porque nosotros ya sabemos que todos los años

Voz 0336 16:19 es lo mismo y si ahora es Neimar si el año pasado era así no en las dos veces los lo muy al final como dice Cristo bueno son siempre los mismos que está ahí B El que está ahí Haring que está ahí siempre lo mismo entonces hay que que que que está junto a nosotros que estamos aquí porque nosotros podíamos a la hora de de de Neymar de de que sea tenemos que hablar de los jugadores que estaba aquí confiamos en nosotros que estamos aquí entonces estamos con ellos a muerte vamos comenzaba a haber

Voz 1501 16:50 que había un entrenador que se llamaba John Benjamin Toshack que decía que al principio de la semana el lunes que cambiar a los once pero que el domingo ponían los once cabrones siempre es un poco lo que pasa porque el equipo prácticamente es el el bloque es el mismo clásica quizá no en Lisboa pero Milán Cardiff aquí y ahora

Voz 0336 17:05 eso fue lo que he hecho prosigue a principio siempre la gente habla de de fichaje no se siempre lo mismo y al final está ahí en los últimos en los últimos cuatro años como tú ha dicho el el la la en fin hay que tiene el equipo es casi la misma sea la gente dicen los jugadores ya ya sabe con con somos jugadores más o menos que la la la forma que va a jugar el equipo sí sí claro que todo aquel míster saber facer hago hacer algo diferente pero yo creo que que que más o menos la gente ya sabe cómo cómo jugamos los jugadores que que va a tener protagonismo en ese partido

Voz 0231 17:43 si ganáis el sábado severo un equipo de leyenda cuatro Champions en cinco años si Pérez la final del Liverpool el año es un fracaso

Voz 0336 17:53 yo creo que bueno la son dos preguntas primero la primera es este equipo ya estás en esto no es normal llega tanto tanta final de Champions hay que hay que poner eso ya en la mesa hombre este equipo ya está hacen esto es lo que estamos haciendo no es normal lo que estamos haciendo porque yo siempre bromeó que que ahora mi madre está aquí mi madre dice no voy a decir antes que también dieron no ha venido para una no es todos los días que vienen al final llames que mi madre viene hice nada voy a a favor de Brasil voy a España en la final de a no no nunca jamás a que aquí pone la mesa porque has cabellera

Voz 1375 18:39 de la temporada que viene no ya del año que viene

Voz 1 18:41 no es que mi madre habla como si fuera pero nacional

Voz 0336 18:44 echamos no mamá aclara que respeta

Voz 1 18:47 si te ven a ver en Navidad en la final de la Champions verano desde el año dos caballos sabes que tienes que cogerlo con un año en anticipación

Voz 0336 18:55 es decir yo siempre es que no es una lección el la otra hombre hemos llega nacional echamos eso no es normal hay que hay que respetarlo nosotros sabemos que es un partido en el Liverpool puede está en la final entonces yo creo que no es un fracaso Insabi sí hombre la Liga no se no no hemos hecho bien la Copa Rey tampoco pero hemos hecho una gran historia en la Champions entonces hay que respetarlo visto entonces yo creo que no sea un fracaso porque quiero queremos motores entonces hay que hay que respetar los jugadores que que ha hecho una temporada muy buena tiene su mente puesta en la final de Chávez y ahora que estamos a tres días de Kiev

Voz 3 19:39 ya casi estamos en el en el Olímpico de Kiev

Voz 0231 19:41 el top durante los últimos meses todo lo que se dijo de tema arbitraje que si el penalti de Bennati a Lucas que si los del Bayern también hablaron parecía dijo algún compañero tu no recuerdo quién como que todo el mundo mediáticamente iba contra el Madrid por ser el campeón el favorito como que molesta que gane siempre siga ganando os molestó algo de lo que se dijo los últimos meses

Voz 0336 20:01 a él está no el Madrid siempre el Madrid siempre que que él quejas del Madrid siempre va a hacerle Madrid pero los de otro club siempre va en contra el Madrid porque el Madrid es mejor club del mundo el Madrid me siempre la gente va contra el Madrid entonces nosotros ya ya estamos acostumbrados comienza Cain Novés de Madrid siempre va contra el Madrid entonces estamos

Voz 1375 20:22 pero contra el Madrid o contra el que gana pues a querer crees que pasaría lo mismo si ganara tres Champions habría más no sé si enemigos

Voz 1501 20:30 pero habría más anti Juve sí

Voz 1375 20:32 diría que siempre gana el mismo siempre nada no quiero decir que entiendo que provocó seis entiendo que provoque hay sexo en lo en los demás que siempre

Voz 1 20:40 a lo mejor es porque es el Madrid

Voz 0336 20:42 yo creo que el Madrid es porque el Madrid es la historia al que tiene este club desde hace tiempo ya yo creo que este club la la la historia que tiene entonces la gente ya es como con la gente con la gente de madridista no entonces yo creo que que ya está en que es del Madrid este este club que es de ese club da la vida por este club y la afición los jugadores los los empleados pero que no es de de de Madrid que era el más que que prefiere que gane otro que el Madrid

Voz 1 21:15 crees que crees que en España hay mucha gente

Voz 1375 21:17 tienes claro que en España hay mucha gente que va con el Liverpool el sábado

Voz 1 21:22 mucha gente está claro lo tiene es claro hay antimadridismo

Voz 0336 21:29 sí

Voz 1 21:32 claro que para mí sin duda eh

Voz 1375 21:35 oye sabes si vas a jugar te ha dicho algo Zidane

Voz 1 21:37 no sé todavía no te he dicho nada a Valencia que ya lo sabes que no te diría

Voz 1375 21:46 eh perfecto que no te pones a tu temporada satisfecho tras quedar

Voz 1 21:50 con sabor muchas veces hecho

Voz 0336 21:53 satisfechos porque he jugado es jugarnos casi todo no he tenido lesión ninguna eh no no estuve de ningún partido por fuera fuera por lesión muscular yo estaba a disposición del míster de todos los partidos eh de ahí de la selección brasileña todos los toldos que estuvieron a disposición de la selección estamos estaba en la final de Champions entonces para para mí y para de todos mis compañeros haciendo una temporada muy muy importantes este año

Voz 1375 22:27 es buena nota se pone Casimiro te ponemos buena nota también nosotros a tienen una entrevista así se ha quedado en una cosita muy rápida y lo decimos sabios pero dale dale marinos solamente una una pregunta rápida sobre hablante son

Voz 1501 22:37 los medios centro sobre jugar de mediocentro ante el portero tú llevas mucho tiempo jugando mediocentro hoy ha demostrado cómo juegas que Xavi Hernández ex futbolista del Fútbol Club Barcelona hablando sobre el juego decía que había futbolistas como tú por ejemplo otro nombre Casemiro que no entendía bien el rol de medio centro porque el medio centro era otra cosa era toque eran

Voz 3 22:54 y es entendiste porque porque

Voz 1501 22:57 te dijo eso entiendes porque hay jugadores que siempre están permanentemente dando una lección de cómo tienen que jugar los demás

Voz 0336 23:05 cada uno lo que quiera yo sé tu pregunta un del Madrid la historia que estoy haciendo en este club tengo aquí cuatro años histórico para mí cuarenta final de Champions entonces Kahn aún puede hablar lo que quiera

Voz 1375 23:21 alguna de fichar por el Barça

Voz 1 23:25 alguna vez ficharía por el Barça no es que yo no

Voz 0336 23:27 tengo como he dicho este ahí tú sabes es que yo no tengo no hay que él fue entonces no entiendes no puedo no puedo ser fichados

Voz 1 23:38 vale vale tú no estaría capacitado para mí ya sabes que ha dicho no tiene si no tienes ADN Barça no tienes el estilo Barça no quiere decir eso

Voz 0336 23:46 fútbol no tenga el fútbol del Barça entonces no puedo ese fichaje más

Voz 1 23:50 desde del Madrid y hasta la muerte a una pausa muy rápido te decimos adiós

Voz 1375 23:56 pues nada con Casemiro estamos en este Larguero de hoy ha muy poquitas horas de que de que se vayan a Kiev y de que juegue en esa final el sábado ahí estaremos haciendo Carrusel Deportivo y El Larguero esperando contar otra otra Copa de Europa más para

Voz 0231 24:08 el Madrid que sería la decimotercera eh asimilada la última que tengáis os queda alguna por ahí para para casa pues ya está fijando una fotografía que está aquí en la sala de Valdebebas hacemos la entrevista sale una moto de la Cadena SER delante con Borja Cuadrado contando la celebración del Madrid Casemiro con la cabeza rapada en lo alto de la autobús grabando la celebración te volvería a estar para la cabeza este plazo que tiene Saura Casemiro lo vas a perder el el sábado si el Madrid gana la Chan

Voz 0336 24:36 Dios no lo hace aún aún a una va bien

Voz 1 24:40 la Juve no tienen mucha guerra parte otra vez que hay del del Mundial claro no sé no sé todavía se tropieza en el útero cambia ahora

Voz 1375 24:49 eso hay que Rafa igual hay guerra para igual a Marcelo ah Marcelo te atrevería jamás

Voz 1 24:54 este no es no puede caber el banquero no

Voz 1501 24:59 mejor amarillo o Canariña no lo tiene claro

Voz 2 25:02 oye casi una cosa siempre debemos rezar antes de los partidos siempre estás con tu de los índices mirando al cielo que a saber en justo antes de eso en El Vestuario me cuentan crees una persona como este de meten mucho en tu partido de estas hay muy concentrado súper concentrado lo vas a pasar mal en ese momento antes de arrancar el partido o la concentración que tienes te te hace verlo de otra forma antes de los partidos así grandes importantes

Voz 0336 25:29 claro que un partido tan grande como éste claro que que tenía un poco más de tú se queda un poco más con el sello te quedas

Voz 2 25:38 frío como dices eso se queda un poco más frío

Voz 0336 25:41 en la tripa pero pero yo da igual Cell partidos yo siempre tengo esto el día que que que dejan de tener eso fue para que jugara fue entonces yo siempre tengo eso hay ya es bueno eso para mí también para tener entonces ya te digo el día que deje de tener ese frío en la en el estómago dejó el fútbol porque ahí sí que que no no tengo más presente Juan Rulfo

Voz 1501 26:07 la última quería preguntarte Casemiro es por el el proceso de una final para un jugador tú ya tienes mucha sal a las espaldas pero a partir de hoy que te levantas de aquí de del del Larguero de la Cadena Ser en tu madre y tu familia ETA Kiev tienes a mucha gente al través del Real Madrid cuidando de de vosotros como es para Casemiro el jugador los días de espera ahora hasta que eche a rodar el balón en en Kiev como que que Access competente tienes la cabeza puesta ahí te intenta distraer

Voz 0336 26:32 yo intento no no ha cambiado mucho la semana no yo yo soy de los que pienso que se hemos llegado hasta aquí es porque hemos hecho las cosas bien y entonces yo esto no cambia entrenamiento las la comida no intento cambiar mucho entonces yo creo yo sé lo que pienso que hemos hecho bien para ya ahora hasta aquí entonces hay que cambiar

Voz 1501 26:52 la clave vais a ganar jamás

Voz 0336 26:55 que ya que hay que respetar el mal porque sabíamos que es nacional de Chipre ya es cincuenta cincuenta a que de respetar el

Voz 1375 27:03 oye hay jugadores Casemiro que ha dicho que han sobrado entradas a Titín sobrar entradas también

Voz 1 27:09 no me falta o no te faltan

Voz 1375 27:11 vale vale ya he oído que algún jugador

Voz 1 27:15 me extraña porque tendrás peticiones de medio mundo no yo creo que no bueno el Brasil todo queréis medio Brasil

Voz 0336 27:23 sí sí

Voz 1375 27:24 oye y lo último de el culebrón Griezmann estáis pendientes en El Vestuario Air Madrid os da exactamente igual si el Barça se queda en el Atlético o como si se va a otro sitio

Voz 0336 27:35 para nosotros es igual nosotros hablaron de Grima sabemos que es un gran jugador sabíamos que es un jugador increíble y es uno de los mejores jugadores de del Atlético de Madrid pero para nosotros para nosotros da igual si el Barcelona se va el otro equipo siquiera sabemos de la calidad que tiene y cuando jugar cuando Paca juega contra él tiene que que que pararlos

Voz 1375 27:58 crees que está ya a la altura de Messi Cristiano o todavía son palabras mayores los que vienen por detrás Griezmann y Neymar sobre todo les ves ya que han llegado al nivel de estos dos o todavía no han llegado

Voz 0336 28:09 bueno está hace hace tres cuatro años está a un nivel muy bueno pero yo creo que todavía todavía no yo creo que todavía no porque queda que en algunos años todavía porque me hace cristiano Saint una estaban a diez años en este nivel increíble entonces todavía todavía hay que era un poquito pero está muy cerca y tiene mucha calidad para para llegar a este nivel

Voz 1375 28:33 pues nada Casemiro te vamos a dejar que descanses no sé si duerme bien estas noches duermes menos duermes más

Voz 0336 28:39 no no caben claro que que quedó un poco más difícil sí pero no no

Voz 1 28:44 cambia tanto ya soñado marcar un gol en que bueno

Voz 0336 28:47 yo lo que soy en todos los todas las noches a hacer mi trabajo muy bien yo sé cuál es mi trabajo mi estaba ese no es hacer gol pero cuando ha sea algo también es importante para el equipo pero sé que mi trabajo no no no es este