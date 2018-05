El Larguero (1ª parte / 22/05/2018): el futuro de Torres, el nuevo equipo de Rubiales y Casemiro

Voz 1 00:00 muy bien

Voz 2 00:46 hola muy buenas noches bienvenidos a

Voz 1375 00:49 al larguero de este martes día veintidós de mayo en la semana en la que se va a decidir el último título de la temporada a nivel de clubes el de la Liga de Campeones en Kiev el próximo sábado quedan cuatro días enseguida aquí en el larguero uno de los jugadores del Real Madrid Casemiro que no no hablar de cómo está ahora mismo el equipo cómo está él un discutible de Zidane y de la selección brasileña aquí en El Larguero para que empecemos ya a hablar con él antes te cuento dos noticias una tiene que ver con los cambios que mañana se van a anunciar en la Real Federación Española de Fútbol ahora es de fútbol antes era de fútbol eh hay cambios en en las vicepresidencias mañana sea anunciará que Andreu Subías será el vicepresidente primero y además responsable de el área económica vicepresidente económico subiese Andreu Subías vicepresidente primero vicepresidente económico y además Rafa de será vicepresidente del fútbol femenino Pedro Rocha será vicepresidente del fútbol sala Start será nombrado vicepresidente del fútbol aficionado Antonio Suárez será vicepresidente del fútbol profesional por primera vez habrá una vicepresidenta como ya anunció Luis Rubiales en este programa en alguna de las entrevistas hicimos con él como las hicimos con el iban anunciando los dos medidas una de las que ya anunció prometió Luis Rubiales es que habría eh tendrían más peso las mujeres en las eh en los puestos directivos de la Federación por primera vez habrá una vicepresidencia que ocupará una mujer en la Federación Española de Fútbol a partir de mañana será Ana Muñoz que fue director la general del CSD que dirigirá la vicepresidencia del departamento de integridad así que seis vicepresidentes rodeando a Luis Rubiales el nombre fuerte Andreu subiese por primera vez una mujer Ana Muñoz además también Marisa González que es era hasta hoy el responsable del departamento de Comunicación de Cristina Cifuentes es que ahora estaba con el actual presidente de de la comunidad de Madrid y desde que destituyeron a Cristina Cifuentes ha barrido a partir de mañana deja ese puesto para pasar a ocupar el puesto de directora de comunicación de la Real Federación Española de Fútbol siendo además portavoz de la Junta es decir ocuparán me he puesto de vocal por primera vez también una mujer en ese cargo y además esta tarde ha sido destituido Victoriano Sánchez Arminio Velasco Carballo es el nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros estará apoyado por Medina Cantalejo que será el director técnico Medina cantan dejó en un equipo en el que estarán también Clos Gómez sí Rubinos Pérez es decir el equipo que ya nos adelantó hoy nos contó aquí en la SER Iturralde González en esas designaciones arbitrales del nuevo equipo que a partir de mañana estarán trabajando a las órdenes del presidente de la Federación Luis Rubiales novedades para mí en otra noticia que tiene que ver con el futuro de uno de nuestros ilustres Fernando Torres que todo apunta va a acabar jugando en la misma liga que Andrés Iniesta de Andrés Iniesta ya pregunte hace dos o tres semanas no recuerdo el día seguro que sino sigues cada noche lo recuerdas que se va al Visel Kobe de jabón lo anunciará en los próximos días no sé cuánto tres cuatro cinco es una noticia que hicimos hace unas semanas y que está cerrada estará que Torres no está cerrada al cien por cien pero apunta que el nombre de este equipo el Santos su de Japón destino con más papeletas para Fernando Torres claramente por delante de las otras dos opciones que tiene ahora mismo hay tres opciones que maneja encima de la mesa Fernando Torres una del fútbol chino que atraer le le atrae pero tampoco le vuelve loco otra de Estados Unidos concretamente de Chicago y una tercera de Japón que le atrae en lo deportivo en lo económico y también en en un país que le gusta más que China decía así que repito Sagan to su de Japón es repito el equipo con más opciones ahora mismo de firmar a Fernando Torres la oferta es de dos temporadas y media ya sabes que allí la temporada empieza cuando empieza el año así que firmaría por esta media que queda a partir de verano Medio año dos más allí seguiría Fernando Torres no está cerrado pero repito apunta de ese nombre porque es el que más opciones tiene de ser el destino del niño que iría remito a la misma liga que Andrés Iniesta curiosamente eh un acuerdo que se va a cerrar en los próximos días está muy cerca de alcanzarse un acuerdo de finales de este mes o primeros de junio podría cerrarse ese acuerdo

Voz 3 05:57 en la portada de este Larguero en el día

Voz 0336 07:38 eh

Voz 9 07:53 Carlos Henrique Casemiro buenas noches sobre cómo estás hombre que gracias eh decía

Voz 1375 07:58 cuando llegue el sábado no hombre

Voz 0336 08:00 es decir dando hemos hecho ya preparan para sábado

Voz 9 08:04 yo ya no muchos y deseando que llegue ese partido en el que os jugáis todo a una carta no toda la temporada en noventa minutos

Voz 0336 08:12 y bueno sabemos que que es otro partido muy muy impotente bueno estamos preparados para para estaba

Voz 1375 08:21 que os preocupa del Liverpool has visto mucho el Liverpool prefieres ver poco piensas mucho en el rival a casi nada como como ya lleváis estos días previos a la final

Voz 0336 08:31 nosotros sabemos que que el puedo tiene que son muy agresivos tiene ellos tenía tres tres jugadores que estado y un momento muy dulce en el del fútbol son son los tres que estaban iba pero tiene tenemos una muera en defensa de tener un centro muy muy agresivo entonces hay que respetaba porque tiene sus méritos pues está está en la final bueno es una final de Champions League entonces no no teme que que que dice mucho son tres sus méritos puede estar en la final entonces hay que respetarlos

Voz 1959 09:05 están por Javi Herráez están por aquí de Javi hola Javier Herráez qué tal muy buenas qué pasa Manu qué tal muy buenas a poner Antón Meana la Antón qué tal presidente Carreño buenas noches está Mario Torrejón hola Mario muy buenas buenas noches a todos

Voz 10 09:16 un veterano E de veintiséis años pero

Voz 1375 09:19 pero veterano ya en el en el Madrid ganó tres Champions en las dos últimas eh además como titular fijo con el Madrid indiscutible en el Real Madrid con los entrenadores que han ido pasando también con la selección brasileña

Voz 0231 09:30 ya

Voz 1375 09:33 no sé si si eso estaba en los planes de Casemiro cuando te fuiste al Oporto e volviste como un indiscutible del Real Madrid también de la selección de Brasil Casemiro

Voz 0336 09:43 no me veo indiscutible ya yo yo estoy ahí parace mientras no te ves pero lo eh no no no debería hace llevado todo el mundo sabe cuál es mi trabajo yo también sé cuál es mi trabajo y entonces estoy jugando por mi trabajo pero yo me voy como como indiscutible de de de este equipo

Voz 1375 10:05 desde pequeño querías jugar donde juegas

Voz 0336 10:07 no no la verdad es que que me gustaba era jugar a fútbol eh donde sea yo quisiera jugar fuera da igual sería porque quiérase sería late el delantero con lo que quería era jugar siempre es deporte portero también sí la verdad que que impidiese el portero pero luego el delantero cambio nunca hubiera y yo lo que quería era siempre jugar a fútbol desde pequeño cuando cuando iba a jugar ella llegaba muy llegaba muy pronto ya para cuando estamos jugando los los más viejo ya para para si había un hueco sito para jugar entonces siempre quería jugar al fútbol y no querer a jugar de medio centro yo quería me da igual la posesión pero quería era era jugar al fútbol

Voz 1375 10:52 cuando empiezas a darte cuenta o qué entrenador lo o tú mismo empiezas a darte cuenta de que donde realmente destaca si te haces importante en esa posición cuando tú empiezas a decir a portero no voy a ser delantero no voy a ser cuando te das cuenta de su cuando eres consciente con qué entrenador o en qué momento de tu carrera

Voz 0336 11:09 no yo yo cuando jugaba en cuando era cuando era niño pequeño pequeño siempre jugaba en en todas las posesiones de siempre jugaba todo pero yo siempre siempre me gustó mucho jugar en medio no da igual sean defensivo un poco más arriba pero siempre me gustó jugar un mediocentro cuando cuando fui a un palo me escribí para parace Prado eso sí de delantero pero cuando yo he visto que había muchos delanteros entonces no había tanto mediocentro defensivo fue ahí que conoces que hay que que que que no pues de también defensivo pero yo he y fui para Juárez son Pablo de delantero pero cuando cuando llegué ahí había mucho delante entonces

Voz 9 11:59 cero te fuiste inteligente luego lo mismo que el campo cuando cuando hacer las pruebas dijiste bedeles del delantero mejor que no lo vamos a ver de aquí dentro

Voz 0336 12:08 sí porque cuando yo cuando sí sí cuando llegué había ea tenía que que levantar la mano no ellos preguntabas porteros cinco delanteros ochenta no es no tiene no sé no sé no sé

Voz 1375 12:23 a cada uno

Voz 0336 12:26 amenazadoras que bueno que bueno

Voz 9 12:30 había un talento ahí de medio centro defensivo oculto y fíjate qué bueno que buen descubrimiento

Voz 1375 12:36 cuando juegas en el Madrid que ya son muchos años jugando en esa posición te sientes mejor cuando tienes a un lado a Modric y a otro Across detrás tres delanteros o te gusta más que se juegue con cuatro centrocampistas

Voz 0336 12:49 bueno yo lo que me lo que me gusta más estoy ese no depende de mí en mi opinión bien no es que sí sí claro está claro ver dónde me voy

Voz 1375 13:02 asi como haya que jugar

Voz 0336 13:05 mi opinión es que jugaba con tres Mello para mí es más fácil yo sé lo que yo tengo más claro que tengo que hacer dentro del campo pero eso que quien tiene que jugar y que iba a jugar a eso de toca toca el míster no pero de mi trabajo oí claro de lo que estamos es claro dentro del campo que que has mucho más fácil jugar con Luca ir con tiene que que estaba a mi lado se cuál es mi trabajo pero bueno esa es una opinión del míster y el míster que que sabe quién es hay que jugar con tres y medio mejor no con tres y medio como dices para mi en mi opinión se tres y medio y para mí yo sé yo tengo

Voz 9 13:41 dos El trabajo más claro que tengo que hacer con tres y medio quiénes para ti el mejor medio centro defensivo del mundo ahora mismo en tu puesto en tu puesto a te comparas o quiénes dices que para mí este es el mejor

Voz 0336 13:53 bueno yo yo me he fijado mucho en en Moros y uva en You Tube a las que el Brasil sobretodo en Brasil Dunga también había Dunga el Brasil siempre sí han tenido un medio centro defensivo excesivo es que antiguamente era más más de ciento que ahora que ahora también tiene que tiene que hacer el equipo jugaba también antes de ir más pero pero siempre lo ha tenido mucho mediocentro defensivo pues es verdad sí siempre me siento

Voz 1375 14:26 no estaría mal una final en el Mundial ahora estás con la final

Voz 1959 14:29 Champions ya te preguntaremos más cosas por la final de Champions gana preguntan

Voz 1375 14:32 vi Antoni eh Mario pero una final España Brasil en el Mundial

Voz 9 14:36 pero ahora mismo a ver qué bonito sería eso eh qué bonito sería hombre con Ramos enfrente y Onís Lucas y con Asensio lo que puede ser eso lo que puede ser eso y ya te queda unos días llegará más tarde a la concentración de Brasil que Jean

Voz 1375 14:51 quizá o allí allí en la selección

Voz 10 14:54 brasileña con con Aimar como

Voz 1375 14:56 gran nombre propio os aburre que os pregunten siempre con Neymar porque tú tienes claro que es un jugador que claro que tendría sitio en el Madrid lo has dicho

Voz 0336 15:03 pero no ya me aburren mucho me aburre mucho pues me mayas también de la edad de Neymar ahí ya sabes dónde de la historia de Neymar entonces me aburre mucho así siempre la gente habla de de Neymar fue me aburre mucho hablar aunque sabemos que cabras teniendo lo compañero no lo tienes claro está

Voz 9 15:26 ya te lo digo yo ya lo sabes tú lo que no se sabe cuándo pero bueno

Voz 1375 15:30 oye qué qué partido te imaginas con este Liverpool que que tiene hay arriba firmó sino a Mané a a Salah como te imaginas el partido del sábado

Voz 0336 15:39 yo no me imagino un pacto de de mucha tras eso no de de de de jugar muy rápida pero sobre todo iba a ellos tiene tiene jugadores son pero yo veo un pacto muy agresivo a ellos de atrás también son muy agresivo atrás y entonces yo veo un partido muy bonito de tipos de final de Champions no sabemos que que ellos te nuestros muertos puede estar en la final nosotros tenemos nosotros nuestros méritos y entonces será un partido típico de de final de Champions no va a ser un partido muy bonito

Voz 1501 16:15 preferirías un cinco cuatro ó un uno cero

Voz 0336 16:18 en da igual si el Madrid gana en mí me da igual me da igual es es otra

Voz 1375 16:22 hay quien dice este este partido puede ser igual van tres tres al descanso acaban

Voz 0336 16:27 me da igual casi todo el mundo coincide en que su partido de

Voz 1375 16:29 muchas llegadas que puede haber muchos goles os lo imagináis así también vosotros

Voz 0336 16:33 ah hay que hay que jugar hay que jugar ya que ganar a mí me da igual es es dotado mi me da igual cómo cómo se quiero claro que hay que tener el control nosotros mejor pero las sabemos que es una final de Champions entonces novato caso Free Nos va toca a tener el balón novato K va a tener mucho rato que que diferentes y entonces hay que hay que jugar como yo he dicho hay que hay que ganar relacional en tener que ganar

Voz 1375 17:03 si te preguntan ahora la última porque Barthes sobre Zidane ha dicho en la rueda de prensa esta mañana ya sé que yo no soy y a lo mejor el mejor entrenador tácticamente eso lo decía siempre vosotros bueno con el tono de buen rollo de buen humor que siempre tiene Zidane pero yo tengo otras cosas ha dicho Zidane qué cosas tiene el míster

Voz 0336 17:22 la gente dice eso pero hay que respetado eh que lo que está haciendo él porque la gente mucha habla de los jugadores de los jugadores pero se dan tres dos años de medios tres tramos Nos dos chapas pero ahora está en con la tesis porque su tercer pero hay que hay que respetarlo eh no no no podemos dice sólo de de conocer la plantilla de conocerles Vestuario de Madrid ya que hay que ser respetado más ya que valora más no es verdad que hay que pasarlo como mejor entrenador bueno este año tienes que están entre los tres otra vez sí se ganan la Champions tiene que quedar a través da el mejor entrenador del mundo no sólo por por por conocer hay que que valora también por su trabajo o consoló pues sus cosas que hacer con dentro del campo tener una Comissió que trabaja con él también que hace aún quedan trabaja entonces hay dará su trabajo también

Voz 1375 18:18 tú con qué te quedas de del con la luego en la que os habla la manera en la que os motiva la manera en la que os habla del rival de vosotros mismos que que es lo que más te ha sorprendido decidan

Voz 0336 18:28 yo sé sin duda ninguna es como como habla con nosotros seguro como hablo con nosotros como pide las cosas nosotros él pide de una forma que que el jugador y y tiene claro eh en las cosas claras el como él pide para nosotros es muy claro y entonces eh yo valoro mucho eso que es un jugador que que ya jugó a fútbol que ya jugó al fútbol entonces y es que Seat estática que sea de de motivación de que sea de de que sea a él n muy muy claro las cosas entonces hay que que que respeta lo mucho en eso

Voz 1375 19:04 es el entrenador perfecto para el Madrid

Voz 0336 19:07 el entrenador es mucho muchos años para para el Madrid

Voz 1220 19:10 eh Herráez Mario hoy me Ana te quieren hacer un montón de preguntas bueno o malo es que este hombre no juega la Champions este la gana tiene ríe porque ya sabes por dónde voy depresión identifiquen como entrenador pero si yo soy medio aquí ya ganó dos Ibaka mete goles finales eso encima este hombre

Voz 1788 19:29 estuvo un año en el Oporto cedido y año curiosamente

Voz 11 19:31 el Madrid cayó en semifinales frente a la Juve se ríe porque es que esto es así y casi trabajo te vacilan tu compañero no porque tú tú ganas

Voz 0336 19:40 no sólo yo pero hay que a ella que coincidió ese año que está Barceló

Voz 1220 19:47 o es una broma porque evidentemente el resto Carvajal Cristiano

Voz 11 19:52 o Bale estaban ahí iba ese día contra la Juve cayeron en el Bernabéu no pudo jugar la la final de Champions pero tú estabas en el Oporto la pregunta es que tiene el Madrid con la Champions es que siempre decís que es el ADN la genética las ganas el público la comunión pero este equipo tiene algo más osada saltó al campo chico y parece que dices

Voz 0336 20:11 yo sinceramente no lo sé decir lo que lo que tiene este club no son los jugadores pero este club es sinceramente la palabra la frase correcto no sé lo qué decir porque es como como este como este club no sólo los los jugadores pero la fisio los que trabajan los empleados como cómo vive S este esta competición es increíble yo creo que que a esta competición es que para para es parece club entonces a este club vive de Vives de Champions entonces no es no es un fracaso hay que tiene dos en Champions entonces hay que este club viví brecha en ellas esto no no yo sinceramente no seis dice la palabra la frase correcta porque este clubes es

Voz 1501 21:01 es otra otra final al margen de la broma que Gamal todas llegará un momento en el que el Madrid no llega a una final eh contigo

Voz 1375 21:08 es que nos reservamos

Voz 1501 21:11 pero te sentirás un poco extraño que te quiere preguntar por las diferencias que ves en la previa estamos en el Open Media de ella hemos vivido unos cuantos todo lo que estamos aquí regresar a finales que que juega el Real Madrid que diferencias dentro del vestuario y las sensaciones de esta final contra este este Liverpool tal y como ha sido la temporada del Madrid con Cardiff contra un pedazo de equipo como la Juve y Milán contra el Atlético de Madrid Lisboa contra el Atlético de Madrid digamos más sorprendente que llegó de una manera más sorprendente a la final de la Champions qué qué diferencias hay tener más presión ahora un sentir más favoritos

Voz 0336 21:40 yo yo creo que diferencia no hay lo que hay dicen esa no es la ilusión que queremos ganar la décima con esta el luso ICO con esta undécima Tercera la misma yo creo que diferencia no hay de él el el el frío es como nosotros hablamos de Brasil y el el frío ese que tenemos en la tripa y yo creo que que eso no no no no se cambia es tenemos esto oí y queremos queremos gana como cómo queremos ganar la Décima queremos ganar todas y entonces yo creo que que no hay diferencias en sí sí queremos la ilusión de ganar la Champions como sea tienes

Voz 1501 22:20 quiero preguntarle también por Brasil y por Porto papel en la selección pero fundamentalmente aunque te aburre que te hablen de limar y a preguntar si en El Vestuario de del Madrid molesta cuando se empieza a hablar de muchos nombres y de muchos jugadores de fichajes me refiero aquí te hablan de Neymar porque es Neimar porque el brasileño lógicamente porque reconoce conoce si eso amigo pero en general cuando yo empecé a oír rumores de esos de centran os gusta habéis mala cara oye pues iban a Sadam

Voz 5 22:45 mal pues yo me voy si queréis decir no sé si eso molesta porque nosotros ya sabemos que todos los días

Voz 0336 22:51 es lo mismo y si ahora es Neymar el año pasado era dos veces todos los años son lo mismo y al final como dice Cristiano son siempre los mismos que está ahí ve él que está ahí que está ahí siempre lo mismo entonces hay que que que que está junto a nosotros que estamos aquí porque nosotros ponemos a la hora de de Neymar de de que sea tenemos que hablar de los jugadores que estaba aquí confiamos en nosotros que estamos aquí entonces estamos con ellos a muerte vamos con ex jugadores

Voz 1501 23:21 que había un entrenador que se llamaba John Benjamin Toshack que decía que al principio de la semana el lunes que cambiar a los once pero que el domingo ponían los once cabrones siempre

Voz 0336 23:28 eso es poco lo que pasa porque el equipo practica

Voz 1501 23:30 la mente es el el bloque es el mismo clásica no

Voz 0336 23:33 bueno quizá no en Lisboa pero Milán Cardiff

Voz 1501 23:36 sí ahora es prácticamente

Voz 0336 23:38 eso fue lo que he hecho pero ya a principios siempre la gente habla de fichaje no se siempre lo mismo y al final está ahí oímos en los últimos cuatro años como tú has dicho el la la fin hay que tiene el equipo es casi la misma sea la gente dicen los jugadores ya ya sabe con con sólo jugadores más o menos que la la la forma que va a jugar el equipo de sí claro que todo aquel míster saber facer hago hacer algo diferente pero yo creo que que que más o menos la gente ya sabe cómo cómo jugamos y los jugadores que que va a tener protagonismo en ese partido

Voz 1501 24:15 si ganáis el sábado Casemiro un equipo de leyenda cuatro Champions en cinco años si perder la final de Liverpool el año es un fracaso

Voz 0336 24:25 pero que bueno la son dos preguntas primero la primera es este equipo ya está hacen esto no es normal llega tanto tanta final de Champions hay que hay que poner eso ya en la mesa hay hombre este equipo ya estás en esto es lo que estamos haciendo no es normal lo que estamos haciendo porque yo siempre bromea que que ahora mi madre está aquí mi madre dice nada fui a final de Champions mamá también no ha venido para una final de Champions no es todos los días que vienen al final ya me es que mi madre viene hice nada voy a favor de Brasil voy a España a veros de la final de Chema Car a que aquí pone la mesa

Voz 1959 25:10 has sacado billete para la de la temporada que viene no

Voz 0336 25:13 yo no mi madre como si fuera ahí vieron nacional de Champions no mamá que es la en la que respeta

Voz 1220 25:18 si te ven a ver en Navidad en la final de la Champions y en verano desde el año dos mil dos Ahora billete los caballos sabes que tienes que cogerlo con un año en anticipación madre

Voz 0336 25:27 es que yo mamá es que es una lección el la otra hombre hemos final de Champions eso no es normal hay que hay que respetarlo nosotros sabemos que es un partido en el Liverpool porque está en la final entonces yo creo que no es un fracaso Insabi sí hombre la Liga no se no no hemos hecho bien la Copa del Rey tampoco pero hemos hecho una gran historia en la chanzas entonces hay que respetarlo visto entonces yo creo que no sea un fracaso la financiamos porque quiero esperemos Perea motores entonces hay que hay que respetar los jugadores que que ha hecho una temporada muy buena tiene su mente puesta en la final de Champions y ahora que estamos a tres días de aquí

Voz 1501 26:11 es que ya casi estamos en el en el Olímpico de Kiev

Voz 0231 26:13 nos molestó durante los últimos meses todo lo que se dijo de tema arbitraje que es el penalti de Bennati a Lucas que si los del Bayern también hablaron parecía dijo algún compañero tú no recuerdo quién como que todo el mundo mediáticamente iba contra el Madrid por ser el campeón el favorito como que molesta que el que gane siempre siga ganando os molestó algo de lo que se dijo los últimos meses

Voz 0336 26:33 ha molestado no el Madrid siempre el Madrid siempre Key que él que es del Madrid siempre va a hacerle Madrid pero los de otro club siempre va en contra el Madrid porque el Madrid es mejor club del mundo el Madrid siempre la gente va contra el Madrid entonces nosotros ya ya estaba acostumbrados comienza Cain Novés de Madrid siempre contra el Madrid entonces estaba mal

Voz 1375 26:54 pero van contra el Madrid o contra el que gana a querer crees que pasaría lo mismo si ganara tres Champions seguida Juve habría más no sé si enemigos pero habría más anti Juve si yo diría que siempre gana el mismo siempre nada no sea quiero decir que entiendo que provoque y entiendo que provoca hay sexo en lo en los demás que siempre

Voz 0336 27:11 a lo mejor es porque es el Madrid yo creo que el Madrid porque el Madrid es la historia al que tiene este club y desde hace tiempo ya yo creo que es que has que este club le la la historia que tiene entonces la gente ya es como con la gente con la gente de madridista no entonces yo creo que que ya está en que es del Madrid este este club que es de ese club da la vida por ese club y la afición los jugadores los los empleados pero que no es de de de Madrid que era el más que que prefiere que gane otro que el Madrid

Voz 9 27:47 sabes qué crees que en España hay mucha gente

Voz 1375 27:49 pues claro que en España hay mucha gente que va con el Liverpool el sábado

Voz 0336 27:52 sí muy mucha gente

Voz 9 27:58 claro lo tiene claro es clara hay antimadridismo

Voz 0336 28:04 claro que para mí sin duda oye sabes que vas a jugar te he dicho algo Zidane sé había no te he dicho nada vale

Voz 9 28:14 que ya lo sabes qué nota le vale

Voz 1375 28:18 el perfecto que no te pones a tu temporada satisfecho tras

Voz 0336 28:22 pero con sabor a muchas de hecho muy satisfechos porque he jugado he jugado en casa todo no he tenido lesiones hola no no estuve de ningún partido por fuera fuera por lesión muscular yo estaba a disposición del míster de todos los partidos y eh ahí de la selección brasileña todos los toldos para que estuvieron a disposición de la selección estamos estaba en la final de Champions entonces para para mí y para de todos mis compañeros haciendo una temporada muy muy importantes este año

Voz 1959 28:59 los buena nota se pone Casimiro te ponemos buena nota también nosotros a tienen una entrevista se ha quedado en una visita muy rápida decimos sabios pero dale dale

Voz 1501 29:06 Mari no solamente una una pregunta rápida sobre fútbol hablante sobre los medios centro sobre jugar de mediocentro ante el portero te llevas mucho tiempo jugando medio centro hoy ha demostrado cómo juegas un momento en el que Xavi Hernández ex futbolista del Fútbol Club Barcelona hablando sobre el juego decía que había futbolistas como tú por ejemplo otro nombre Casemiro que no entendía bien el rol de medio centro porque el medio centro era otra cosa era toque al y es entendiste porque porque ese dijo eso entiendes porque hay jugadores que siempre están permanentemente dando una lección

Voz 0336 29:34 y de cómo tienen que jugar los demás cada uno lo que quiera yo sé tu pregunta un del Madrid la historia de este club tengo aquí cuatro años estoy no para mí jugar esa final de Champions entonces aún pueden hablar los que quieran en alguna de fichar por el Barça

Voz 1375 29:56 alguna vez ficharía por el Barça no

Voz 0336 29:59 yo no tengo como he dicho este ha hecho sabes si ya lo tengo no sé quién fue entonces no entiendes no puedo no puedo ser fichados por el mal vale vale tú estarías capacidad el Barça sabes no bien porque ha dicho no tiene si no tienes ADN Barça no tienes el estilo no tengo

Voz 1375 30:18 entonces el fútbol no tengo el fútbol este entonces no

Voz 0336 30:20 pues ser más sobre del Madrid y hasta la muerte

Voz 1375 30:25 la pausa muy rápido te decimos adiós

Voz 12 30:28 para las víctimas

Voz 0336 30:31 bueno hombre lapa con un beso

Voz 12 30:33 no

Voz 0336 30:37 este año el salón va estar viendo el nuevo actuaré que es especial

Voz 25 35:15 pues nada con Casemiro estamos en este Larguero de hoy ha muy poquitas horas

Voz 9 35:19 de que de que se vayan aquí Kiev Fire que mueven esa final el sábado ahí estaremos haciendo Carrusel Deportivo hoy El Larguero esperando contar otra otra Copa de Europa más para el Madrid que sería la decimotercera eh así que

Voz 0231 35:30 la la la última que tengáis os queda alguna para para casa pues ya está fijando una fotografía que está aquí en la sala de Valdebebas hacemos la entrevista sale una moto de la Cadena SER delante con Borja Cuadrado contando la celebración del Madrid sale Casemiro con la cabeza rapada en lo alto de la autobús grabando la celebración eh te volvería a Sara par la cabeza sabe este plazo que tiene esa ahora Casemiro lo vas a perder el el sábado si el Madrid gana la Champions

Voz 0336 35:55 no lo hace aún aún a una bastante bien no yo no tenía mucha guerra parte otra vez fue el del Mundial claro lo sé no sé todavía

Voz 1375 36:08 no hay que Rafa igual hay guerra para grabar a Marcelo ah Marcelo teatro pareja no

Voz 0336 36:13 este no es no puede caer en el banquero no

Voz 1501 36:18 J amarillo o Canariña llegado no

Voz 11 36:21 oye casi una cosa siempre debemos rezar antes de los partidos siempre estás con tu de dos índices mirando al cielo quiere saber lo justo antes de eso en El Vestuario me cuentan cree es una persona como este de meten mucho en tu partido de estas ahí muy concentrado súper concentrado lo vas a pasar mal en ese momento antes de arrancar el partido o la concentración que tienes te te hace verlo de otra forma antes de los partidos así grandes importantes

Voz 0336 36:48 claro que un partido tan grande como éste claro que que tenía un poco más de tu se queda un poco más con Jesé yo te quedas frío como dices eso queda un poco más frío en la tripa pero pero yo da igual Cell partieron yo siempre tengo esto el día que que que deja detener eso pues para mejor a fue muy entonces yo siempre tengo eso hay ya es bueno eso para mí también para tener entonces ya te digo el día que deje de tener ese frío en la en estamos dejó el fútbol porque ahí sí que que no no tengo más presente fue

Voz 1501 37:25 yo la última quería preguntarte Casemiro es por el el proceso de una final para un jugador tú ya tienes mucho a las espaldas pero a partir de hoy que te levantas de aquí de del del Larguero de la Cadena Ser en tu madre y tu familia van a ETA Kiev tienes a mucha gente al rol del Real Madrid cuidando de de vosotros como es para Casemiro el jugador eh los días de espera ahora hasta que eche a rodar el balón en en Kiev como que que Access como te entretienes

Voz 0336 37:48 a la cabeza puesta ahí te intenta distraer yo intento no no ha cambiado mucho la semana no yo no estoy de los que pienso que si hemos llegado hasta aquí es porque hemos hecho las cosas bien y entonces yo esto no cambia el entrenamiento las la comida no intento cambiar entonces yo creo yo sé lo que pienso que hemos hecho bien para llegar hasta aquí entonces que cambia

Voz 1501 38:11 mira clave vais a ganar

Voz 0336 38:13 ojalá que sí que hay que respetar el mal porque sabíamos que es nacional de Champions ya es cincuenta cincuenta a que de respetar el

Voz 1375 38:22 oye hay jugadores Casemiro que ha dicho que han sobrado entradas a Titín sobrada entradas también

Voz 0336 38:28 no me falta o no te falta sí

Voz 1375 38:30 vale vale yo he oído que algún jugador

Voz 9 38:34 me extraña porque tendrás peticiones de medio mundo no yo creo que no es bueno el Brasil todo queréis medio Brasil entero oye lo último

Voz 1375 38:44 de el culebrón Griezmann estáis pendientes en El Vestuario Air Madrid os da exactamente igual si el Barça se queda en el Atlético o como si se va a otros sitios

Voz 0336 38:54 para nosotros es igual nosotros hablaron de Grima sabemos que es un gran jugador sabíamos que es un jugador increíble de los mejores jugadores de la de fuera de Madrid pero para nosotros para nosotros da igual CSS va el Barcelona se va el otro equipo siquiera en La Tessio Madrid la edad que tiene y cuando jugar iconos Paca juega contra él tiene que que que pararlos

Voz 1375 39:17 crees que está ya a la altura de Messi Cristiano o todavía son palabras mayores pero los que vienen por detrás Griezmann y Neymar sobretodo les ves ya que han llegado al nivel de estos dos o todavía no han llega

Voz 0336 39:27 ah bueno está hace hacer tres cuatro años está a un nivel muy bueno pero yo creo que todavía todavía no yo creo que todavía no porque queda que en algunos años a ella porque me hace cristiano Saint una está a diez años en este nivel increíble entonces todavía todavía hay que era un poquito pero está muy se me caí tiene muchas será para para llegar a este nivel

Voz 1375 39:52 nada Casemiro te vamos a dejar que descanses no sé si duerme bien estas noches duermes menos duermes más

Voz 0336 39:58 no no caben claro que que quedó un poco más difícil sí pero no no cambia tanto ya soñado marcar un gol en Kiev bueno marcar un gol no yo lo que soy todas las noches a hacer mi trabajo muy bien yo sé cuál es mi trabajo está baja no ese no es hacer gol pero cuando ha sea algo también es importante para el equipo pero sé que mi trabajo no no no es este

Voz 9 40:20 mucha suerte Carlos Henrique Casemiro eh mucha suerte el sábado

Voz 0336 40:23 muchas gracias que te vaya muy bien que te vaya bien gracias

Voz 9 40:26 es decir hasta luego gracias

Voz 1375 40:42 placer haber a casa de ver este ratito de

Voz 27 40:44 eh charla Mario Javi

Voz 1375 40:47 Antón ha dejado cositas se mensajito para echar

Voz 28 40:49 vi que es que tardará mucho en contestar de Xavi a esta hora no la contestado momento no tardará mucho en contestarle Xavi que es de los que suele apuntar cuando le tiran alguna será tiraba hay Casemiro a dejar también claro que le que prefiere jugar con tres y medio no a mí me has dicho que son dos puntas prefiero tres y medio más que tres solo no

Voz 1501 41:06 creo que fuera claro o no porque al final oye como ha dejado claro en mi opinión no sólo políticas hay que tampoco pasa nada y muchas veces los futbolistas ocultan un poco en el no yo donde me pongan es que no oye pero tendrá una preferencia son futbolista juegan El día de mañana entrenadores preferían un sistema u otro esto filetes centrocampista todo lo tiene más claro

Voz 1220 41:22 los que quieran ver la entrevista en las redes sociales

Voz 0231 41:25 el Larguero verán que cuando Mario le pregunta por lo de Xavi Casemiro pone cara de que no sabe de qué les está preguntando ya al minuto evidentemente lo sabe y le contesta Xavi es como que que muchos juegan a que impresiona

Voz 1375 41:36 me quedé habla dice en la prensa pero aquí

Voz 0231 41:38 Ello y ponérselo pregunta Mario no sentó bien en el vestuario del Madrid que es un tio muy querido Casemiro y lo que hace Casemiro hablará en el campo y jugar otra final de Champions en la que va a ser otra vez indiscutible pasado sigan

Voz 1375 41:49 así lo sigue siendo sí sí

Voz 1501 41:52 ha repetido varias veces Restoy que sí

Voz 1788 41:54 hombre es que fíjate lo que te de respeto

Voz 1375 41:57 no en vano tensa pero bueno oye Javi dos años y medio tremendo además de todo esto que no acaba de contar Casemiro hoy habla un montón de gente habla o Ramos que habla con todo el mundo ha hablado de Zidane que bueno había casi trescientos periodistas allí no sé cuántos Brito casi exactamente el casi bueno Open Media Day que ha

Voz 0231 42:17 dicho Zidane y que ha dicho ahora voy con lo que ha dicho Sergio Ramos el capitán pero que ha dicho Zinedine Zidane en ese debate sobre si la BBC si la BBC no Antón Meana pues mira el primero que ha dicho Zidane es hablar de los tres que todos tenemos en mente de sí por qué no pone a la BBC de porqué si la pone hablando todo el rato de Bale Benzema y Cristiano la pregunta era clara y la respuesta de Zidane también

Voz 1994 42:40 pero yo estoy con ellos todos los días con veinticinco jugadores debe tener la oportunidad porque sino el mensaje mío para decir que todos son importantes no vale porque los tres que me está diciendo para mí son los mejores pero bueno luego el día a día lo que estoy diciendo a mi grupo lo tengo que hacer pues y ahora no es no significa que que los tres no van a jugar otra vez no ahora estamos todos monte no te voy a decir nada a quién va a jugaban hasta hasta que empieza el partido pero es importante que nosotros estemos estemos todos

Voz 0231 43:15 en la BBC hubo siempre una persona quería meterse para hacer interferencias Isco Alarcón lo consiguió y se ganó un puesto en el equipo parece que va a jugar de inicio el malagueño el próximo fin de semana en Kiev sobre la alineación el dolor de cabeza el marrón que supone para Zidane elegirá once ha hablado de de radio de la miel

Voz 29 43:35 es el sábado tras una plantilla grandísima que puede jugar cualquiera final la decisión el no le tienes que que lo más complicado lo importante que es porque al final la sanción para todos no sólo para los angelinos

Voz 1375 43:53 a mí no me pregunte a mí me diréis que el marrón lo tiene el míster yo creo que la va a poner a tres arriba tres arriba contra los tres arriba del Liverpool yo creo que no va a jugar titulares que bajo arisco en lo que no sé quién va a dejar en el banquillo yo tengo duda de si Bale Benzema fíjate lo que te digo al lado de cristiana pero yo no creo que ponga los tres arriba no sé cómo lo vais vosotros

Voz 1788 44:11 yo te cuento lo que piensa Zidane porque bueno al final estos días sirve para para rascar un poquito de información hemos venido contando aquí en la Cadena Ser que la idea de Zidane de repetir el mismo equipo que en Cardiff el rombo con Casemiro Modric Kroos la parte no

Voz 1375 44:25 sí sí iba para Isco y arriba Benzema y Cristiano

Voz 1788 44:27 hemos contado los últimos veinte días desde que el Madrid se clasificó para la final eliminando al Bayern de Munich pero te digo que a esta hora Zidane tiene dudas porque Bale lo ha hecho bien y es verdad que eran partidos que hemos terminado aquí con Romero compañía como afectados porque ya no se jugaba nada ante el Celta de Vigo hoy ante el Villarreal el pasado fin de semana esto es partidos han sumado para Bale y han restado para Benzema y esto no es una opinión esto es información

Voz 1375 44:51 el equipo inglés y Garrido muy abierto el rival espacios en el campo le puede ir bien al galés John el rato que jugó en Villarreal

Voz 1788 45:00 no les sumo mal viene arrestó el rato o el parque que jugó Bale les sumó Benzema ahora recuerda así bueno cuando le han contado pues efectivamente tiene dos dos mano a mano con el portero que que va sin fe y luego hace una rosca muy buena en la última jugada que podía haber sido el dos tres para el Real Madrid que era intrascendente porque aún no va tercero ácida no facilitan que las ya es segundo Ivonne desempate tampoco le le gustó mucho y muy bueno yo que el arrestado ya sumado para Bale que esto no significa que tenga más opciones Bel que Benzema sigue siendo Benzema el que tiene más opciones pero

Voz 1375 45:34 para mí esa la noticia que Zidane

Voz 1788 45:36 hasta ahora no lo tiene totalmente decidido al cien por cien cuando yo pensaba que sí que sí lo tenía decidido así que veremos lo que pasa

Voz 0231 45:45 jugó la BBC Antoni Marí o no yo creo que no yo creo que ninguno ni Isco Benzema y Cristiano

Voz 1501 45:51 yo creo que va a ser lo que Isco Benzema Cristiano Antón pero creo que tienes razón Javier que ahora tiene dudas de hecho hoy hablando con mucha gente en Valdebebas si no sólo en Valdebebas qué tiene la duda de poner a BBC que tiene la duda de verdad yo no sé si va a suceder o no pero que tiene la duda de verdad incluso de los tres mejor separar lo que es

Voz 1788 46:09 información de lo que el yo opinión yo pondría Lucas Vázquez Asensio que me encanta la derecha otro por la izquierda y creo que el Madrid ha jugado mucho mejor así esa es una opinión personal pero la cabeza de Zidane está en el mismo equipo que Cardiff pero Bale tiene sus opciones cuando hace poco no las tenía Isasa ganado en partidos en teoría que no valían como era el encuentro ante el Celta Ia ante el Villarreal hace unos días

Voz 0231 46:31 todo esto Manu porque Zidane aunque no sea el mejor entrenador del mundo como dice él sabe de táctica no piensa sólo en gestionar sino también en hacer alineaciones fíjate lo que te digo esto

Voz 1994 46:41 decía yo antes no soy el mejor entrenador y instalados y lo voy a decir siempre yo no soy el mejor táctica tácticamente no soy además bueno no lo tengo que decir que los otros vosotros lo de seis

Voz 2 46:56 hasta enorme pero tengo otra cosa

Voz 1994 46:59 tengo otra cosa y eso la ilusión la pasión la tengo eso eso es vale mucho más

Voz 0231 47:07 pero aún así le da vueltas

Voz 1375 47:08 es verdad puesto con tres juegos con dos arriba le da vueltas a las cosas luego le podrá salir mejor o peor podrá ganar o pueda perder pero hay gente que con mucho menos claro se cree mucho más entrenadores que con mucho menos sacan pecho de que yo tal Josep aquí la fórmula matemática yo tengo y la pizarra tal y éste dio que ha ganado dos Champions leída y que a lo mejor la tercera seguida te sale a tres días de la final de la Champions dice yo no soy el mejor tácticamente lo sé y además no hace falta que yo lo diga porque ya me lo decís vosotros Él sabe lo que decimos del pero yo dejo otras cosas y en eso

Voz 1788 47:37 en el recital no no tremendo voy a dar un recital yo te digo una cosa las preguntas no ha sido muy buenas empezando por la mía

Voz 1375 47:42 en su respuesta buenista hasta muy bien y tú también te lo digo no te lo digo sinceramente no es que es que el Estado brillante no crea tres mensajes y los ha hecho sino hay mucha gente que gane que no hay mucha gente que gane dos dos finales de Champions pueda ganar la tercera te salga o sea yo lo que yo ya lo sé si yo sé que no soy el mejor entrenador pero que tengo otras cosas que a mí me hacen estar aquí muy bien

Voz 1501 48:02 no estoy de acuerdo aunque no sea el mejor entrenador para mi es el mejor entrenador no ahora mismo no

Voz 1788 48:06 van al Madrid seguro digo lo que ha hecho el mejor no

Voz 1501 48:08 porque no se alguno con entonces sí claro en quién es el mejor y que sea el mejor tácticamente concretamente vale pero pues era una pizarra yo digo que habrá alguno que sea mejor en lo físico tu trabajo en la gestión otro vale pues en ese aspecto él no quiere mejor perfecto ahora que el convenio de cosas para mí es el mejor sin ninguna duda Samira ha dicho aquí hace un rato que es tengo perfecto para el Real Madrid ganó la tercera Champions consecutiva yo creo que ya yo creo que ya se merece como mínimo que no hubiera nadie el como mínimo

Voz 1375 48:35 bueno además de eso que ha dicho Zidane de lo que ha dicho también Isco del marrones para él y Javi Herráez que ha dicho el capitán Sergio Ramos que también ha hablado con mucha gente ya estaba o dejando cositas por ahí no

Voz 1788 48:45 lleva otra vez la Copa de Europa la zona como decía hoy Nacho que hasta enorme cuando le han preguntado por el hambre dice Chico cuanto más levantas más veces que es levantar la Copa de Europa y esto ha dicho Sergio Ramos sobre lo que se avecina los próximos días