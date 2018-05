Alberto Moreno: "Si pudiera quitar a un jugador del Real Madrid sería a Cristiano"

Voz 1 00:00 hola buenas estaba mejor en Marbella o no buen tiempo la yo mi móvil

Voz 1375 00:09 lo demás todo viene allí no

Voz 1404 00:11 que aquí no estado hay tres o cuatro días no en Marbella si el miércoles primer día del sábado ya ya no verdad por la mañana por la tarde volvimos al líder te has había Gloria nabos ya

Voz 1375 00:27 ya tiempo no estaba solete buena comida no buena compañía y haciendo hay una mini mini estás no el equipo

Voz 1404 00:34 pues sí la verdad que sí que se que se saben bueno no sé no he dicho no la comida en levantarse el idea del sol hay dando pues la verdad que sí

Voz 1 00:50 oye está haciendo alargar la semana

Voz 1404 00:53 no sepa para mi compañero pero para mí sí yo todos los días me levanto que terminó la Premier League todos los días me levanto lo primero que llegue ya hace que llegue ese día y a veces lo que pasa canterano del

Voz 1375 01:09 Villa te fuiste ahora tienes veinticinco años te fuiste allí a Liverpool donde cumple su cuarta temporada yo no sé qué os ha dado Klopp pero estáis ahí a noventa minutos de de ser campeones de Europa no que yo creo es un sueño que no sé si te imaginabas cuando llegaste al Liverpool

Voz 1404 01:25 pues sí la verdad que la verdad sinceramente no no imaginaba eso pues yo creo que el llegara a una señor de la Champions es algo muy muy muy complicado oí nosotros lo hemos logrado después de haber hecho una en una grandísima campaña mucha batiendo muchos récord pues jugando muy muy bien eliminando a tipos muy bueno yo creo que me lo siguen onubense no decide lo estar en esta final ya te digo con muchas ganas con mucha ilusión de que llegue ella también se día hay que no te pasa hoy este Klopp como es como entrenador

Voz 1375 02:00 que habla todo el mundo maravillas de él cuando estaba en el Dortmund ahora en el Liverpool con vosotros fíjate lo que ha hecho como como qué destacas de Klopp como entrenador

Voz 1404 02:09 bueno pues Rui es un entrenador que al final se reprime a todo todo lo que puedo no saber muy cercano al jugador sabe lo que estoy en cada momento en el momento adecuado después pues ya lo voy a muy muy sentimentales entre tuviera que vive muchísimo fútbol hay ya la hora leer su trabajo es el tema ha sido hermoso después ya también reintegre que que también tienes tú se graciosa no pero lo más grave a la hora de trabajar admitió su tercera yo soy un ganador no se quiere ganar siempre ya hace amistosos parte siempre quiere ganar esta tarde

Voz 1375 02:51 es alemán pero tiene un poquito de de

Voz 1404 02:54 de cachondeo también no podía ser de Sevilla

Voz 1375 02:56 también un poquito

Voz 1 02:58 sí él

Voz 1375 03:02 oye de de Claude te sorprende eso has aprendido todo eso de los tres de arriba quién es el mejor de los tres de arriba afirmó sino Manex Salah

Voz 1404 03:11 mira yo que yo te voy a ser yo tengo una debilidad pues por porque no tanto que para mí es un jugador que lo tendría toda la vida el equipo también lo tiene todo pero sí que es verdad que Arsenal lo que hacer hecho on son los goles no reacciona pues una temporada increíble claro un grandísimo jugador ir a quitarle el trabajo que hace que aquellos partidos que que ha sido al que nos ha saludado hoy pero al final en definitiva los tres están Jonathan también muy buena también quitando eso yo creo que todo lo que no hemos jugado durante todo el año son donde yo creo que nos merecemos no merecemos ahora así no como otro tipo de Montes con ganas con ilusión encontrarle en Ávila

Voz 1375 04:10 pero si tuviera uno te llevabas afirmó filipino no

Voz 1404 04:13 yo si tuviera que algunos

Voz 1375 04:16 María afirmó hoy ese va a recuperar a tiempo

Voz 2 04:19 o no

Voz 1375 04:22 estáis estáis ahí peleando por el puesto no

Voz 1404 04:25 es decir ya entrada ya entrena hoy es decir que está haciendo no se la pierdan

Voz 1375 04:29 ya aunque sea con muletas no

Voz 3 04:32 yo diría yo Mulet el deporte pero bueno hay opciones de jugar un rato no de ser titular incluso que cómo lo ves

Voz 1 04:42 te refieres a mí sí sí sí

Voz 1375 04:44 mira ahí tocado pero pero el puesto de lateral izquierdo como como va a estar esa pelea

Voz 1404 04:49 bueno no está desarrollos son ahora jugando y ahí nació la verdad que tuvimos mala suerte con esa lesión que tuve en diciembre si logré hacerme con un puesto de disimular la verdad que estaba a un nivel muy muy muy bueno sí incluso con la selección después de tres años en esa esa llamada que tanto lo que tanto deseaba fue pues a la llegada de la selección y que nunca encontrar esparto pues me lesioné no ya pues siempre me recuperé eso pasaron incómodo no se me perdí muchísimos partidos y en ese tiempo pues Robertson ha aproveche esta oportunidad y dije bien

Voz 1 05:31 yo ahora no tocaba mío

Voz 1404 05:33 empezar de cero si ya era muy complicado ya que el ahora pues pues era complicado no pero bueno estoy es el fútbol a veces Stella cosas buena o mala pero nada hay que seguir Pablo

Voz 1375 05:47 bueno dudas en el en vuestro equipo algunos tocados pero pero vamos a ver que qué once saca Klopp en el Madrid también hay alguna duda sobre si va a jugar Veïns iba a jugar Benzema es si puede jugar la BBC que fíjate que estaban casi enterrados pero parece que han resurgido en los últimos partidos otra vez a vosotros solos da igual lo crees que por el estilo vuestro de juego Alberto sería mejor que jugar a uno u otro

Voz 4 06:10 bueno al final si mira jugador del Real Madrid todos son muy buenos pongas al que ponga seguro que va a ser trabaja muy bien no con han el once que pongan son jugadores de muchísima calidad

Voz 1404 06:23 con experiencia en finales va a ser un partido complicado pero claro que que nosotros venimos también como te mediante una una muy buena campaña y estamos muy ilusionados

Voz 1 06:38 sí son favorito el Madrid

Voz 1404 06:42 bueno eso es lo que se cuyo no por ahí por España lo que debía cumplir lo que es lo que se escucha no estoy de acuerdo con no solo verdad pero bueno la gente se puede hablar lo que quieran iluminada con ganas de que llegue Fenty se para para ver qué es lo que pasa

Voz 1375 07:01 no está de acuerdo Alberto Moreno con que el Madrid sea el favorito no sé si eso molesta en cierto modo comparece como que la final de Madrid ya estáis va a merendar en un cuarto de hora

Voz 1404 07:10 hombre claro lo que van a entender no por lo con lo que se habla pero pero bueno nosotros lo de de esos comentarios no se va vimos quién es el único que está pendiente de la prensa española soy yo

Voz 3 07:23 o sea que aquí esperando no

Voz 1375 07:27 los demás no les afecta mucho los titulares

Voz 3 07:31 bueno a mi amigo yo tampoco estoy mucho no pero sí que es verdad que ya escucharlo porque ahí sí

Voz 1375 07:39 bueno si pudieras quitar uno del equipo titular a quién quitarlas

Voz 3 07:45 a Cristiano está no hay no hay ni media duda no

Voz 1375 07:47 no me este algo que se queda la descansar es el mejor de ellos no

Voz 1404 07:53 no es que sea no si era así que que marca la diferencia final que el que puede aparecer en cualquier momento y hacerte un gol de todos los partido

Voz 1375 08:04 y que ellos lleven doce Champions tres en los últimos cuatro años eso se olvida cuando empieza a rodar el balón o de alguna manera le influye al que se enfrenta al Madrid

Voz 1404 08:16 hombre yo creo que que nadie que el árbitro pitara el inicio del partido nadie lo está pensando ya lleva aunque madre tiene Champion no yo creo que nadie lo pensaré dice yo creo que todos van a pensar en hacer un grandísimo partido por supuesto llevarse llevárselo a una tasa yo creo que ya las de eso de que el padre ya ganó la entonces eso ya ha pasado y el presente

Voz 1375 08:43 oye Alberto dónde estabas ayer cuando dio la lista Julen Lopetegui dónde estabas

Voz 1404 08:47 es decir que entrena de camino al coche lo lo he dicho

Voz 1375 08:53 si tenía alguna esperanza estabas pendiente de alguna manera o ni siquiera

Voz 1404 08:57 pues sinceramente no tenía ninguna para ni una esperanza porque llevo sin jugar comer que dice desde desde diciembre que me lesioné en diciembre hasta ahora he jugado como cuatro partido si no tenía

Voz 3 09:15 es una pena una pena los baches cuando estábamos a titular y claro me estaba un gran nivel

Voz 1404 09:21 sí que me veía con posibilidades pero bueno esto es sitio

Voz 1375 09:26 ha visto tal había una duda ahí en el lateral izquierdo donde tú juegas al final entre Monreal y Marcos Alonso ha metido a Monreal le ha dejado fuera Marcos

Voz 1404 09:33 sí Arsenal yo pienso bueno sí me sorprende un poco no pero ya te digo que me he ahí que hizo que que Monreal no te por delante de Márquez que sí sí

Voz 1 09:48 a su decisión

Voz 1375 09:51 pues nada Alberto Estábamos en la recta final dentro de una viaje a Kiev Si te deseo toda la suerte del mundo aunque como comprenderás aquí vamos con el Madrid vamos con el equipo español pero no nos olvidamos de los españoles estáis ahí en el en el Liverpool te deseamos todo lo mejor y ojalá que te olvides de las lesiones y que tengan una gran temporada del año que viene pero bueno eso será después de de la final de la Champions Alberto