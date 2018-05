Martín Lasarte: "Si mañana Griezmann se decide ir, ya lo habrá entregado todo al Atlético"

Voz 1375 00:00 se llama Martín Lasarte está por ahí hasta ahora hola a Martín Lasarte buenas noches

Voz 1 00:04 hola buenas noches quiero que te pillo por Uruguay no

Voz 2 00:07 sí aquí estoy volviendo al vuelven a casa luego de algunas tareas hay que bueno que habitualmente que hacer este la volviendo a casa

Voz 1375 00:15 allí son la que hora es ahora mismo las siete

Voz 1 00:17 a esa tenemos casi las ocho casi las ocho casi las ocho menos cinco de la tarde bueno que te que te llega

Voz 1375 00:24 Martín Lasarte ir y cómo estás viviendo tú desde allí el asunto de Griezmann que al que si se quedan en el Atlético que se va el Barça tú dijiste dos temporadas a la Real fuiste quién hizo debutar a Griezmann en el ascenso a Primera en la temporada dos mil nueve dos mil diez y enseguida viste que era un jugador especial no con un talento especial

Voz 2 00:45 generalmente cuando estamos hablando en este caso Antoine ni siquiera jugaba en el filial no no estaban en el Sanse estaban y juvenil darle contado muchas veces por una cuestión fortuita de eje es el que llegara íbamos a tener otro chico visitamos un banda izquierda para para completar un segundo equipo ese chico de de la filial estaba lesionado bueno lo mandaron a Antoine para competir lo hizo muy bien a tal punto que bueno este primero que jugamos dos partidos entre semana de otro fin de semana y al final el club que se quedara con nosotros para terminar la pretemporada la terminó haciendo muy bien el caso está valoren como secretario técnico y la idea fue que Antoine bueno que estábamos cantaban fuera esa segunda posibilidad digamos que le puede términos en de la primera no después el quinto sexto partido a la titularidad hayan alabando Nonia en Segunda en Primera División y siempre tu carácter

Voz 1375 01:38 Pepe no le desde muy joven no ya se veía que era un tío con talento en el campo y con cara con carácter fuera no también

Voz 2 01:45 bueno me más mala los primeros días y la primera semana donde bueno un poco el chico joven cumple su rol poco introvertido poco tímido quizás pero pero muy poquito días el enseguida empezó a asomar con un desparpajo con una alegría a ver esto bien dicho no con una pues Ana no les daba halal entrenamiento optimismo era una una podía ser una broma ay también soportar la bueno lo he contado muchas veces había que echarlos el entrenamiento de muchas veces ya se habían ido todos sabían duchado uno que bueno hacia una digamos una recorrida general nada para ver si no nos haya quedado nada dedicada pues su dieta ahí ya estaba Antoine todavía no dándole Italia este sean aún no hay nada nada es casual en la vida no estén entonces esto que tú decías recién de la de su pasión de su optimismo como de esa cuestión extrovertida allá de de chiquitos a la tenías

Voz 1375 02:37 es verdad que tuvisteis luego una muy buena relación no no sé si me contaron que iba muchas frente a su casa a comer a cenar y ahí veían partidos juntos no

Voz 2 02:46 bueno él es el tema es que a ver actúan era muy chico estaba muy lejos de su casa sus papás alguna vez este por intermedio su representa ante Italia él mismo este bueno en fin una siendo el entrenador tenía la obligación también no de cuidarlo un poquito Antoine Antoine incluso me me él vivía en creo recordar en Bayona me parece que estaba en una casa venía todos los días a entrenar lo traían después la Real Éste lo ubicó en esta Sebastián Donosti entonces en una casa en un colegio lo en un apartamento pero bueno no dejaba un niño de dos años donde el mundo se les estaba viniendo todo de cómo de pronto no este bueno había que controlar ese pronto no había que estar firme en un poquito cuidarlo de marcarle algunas pautas yo simplemente lo que intenté hacer fue bueno contar historias que era las mía no seguramente habrá escuchado mil historia mucho más importantes pero por lo menos que que viera que el fútbol es mucho más de lo que a veces de la grandes luminarias sólo verlo los colores tiene no cabía momentos duros que había momentos o que podía haber momentos de sufrimiento por ejemplo como estos que le ha tocado vivir escuchaba el otro día bueno que salió llorando que Godino un poco tuvo que Pablo no ver esas cosas pasan

Voz 1 03:56 sí no sé si no sé si lo trataba claro no dime perdón no

Voz 1375 04:01 no si si llegaste a ver la imagen esa en la que la que hay algunos aficionados que repita ni el medio suelta alguna lágrima intentan consolar los compañeros al parecer justo cuando había dicho en el Atlético que se quedaba crees que eso le puede afectar tú conoces bien su carácter su personalidad

Voz 2 04:18 hay sería muy difícil y muy lo bueno lo sé yo si yo no sé si él dijo o no dijo eso no lo se leía en una cosa yo lo lo que siempre digo al final todos los se trata las masas hoy día bueno escuchaba papá iba a alguno de los otros que anhelaba recientes respecto a cuando un Twitter Instagram total todo tan dinámico todo tan rápido que a veces ni siquiera sabes que lanza el mensaje la masa propia de eso como algo verdadero no este entonces bueno si mañana Antueno la el momento que sea decide marchar porque entiende que su futuro está en otro sitio porque está bueno a cambiar por lo que sea ahí bueno es una decisión del entre entregó todo a él no sé hasta dónde este Ojo esto lo estoy suponían es decía que darse seguir siendo el referente como lo es también es válido no sé que este pero bueno Silvia con animada en este medio me dio pena repito porque alguna vez me ha pasado con lo he contado muchas veces me pasó a Suárez sacan Uruguay también ahí me pasó en algún momento donde recuerdo ahí de esos primeros partido donde hago un aficionado le gritaba hasta que él mismo se encargó de que esos gritos de transformar en aplausos Italia irse más somero lo mismo con Antoine no hacerle ver de qué iba a Vera con el camino de rosas hay momentos cosos hay momentos de dolor hay momentos tristes no

Voz 1375 05:33 si alguno más de le puede quedar pero si ahora mismo Antoine Griezmann llamara a Martín Lasarte le dijera Martín que me recomiendas ya sé que es una decisión personal de Griezmann pero Martín Lasarte que les recomendaría seguir siendo el líder en ese proyecto en torno a él en el Atlético o irse al Barça jugar con Messi Suárez y compañía

Voz 2 05:54 bueno es una es una clave iba muy difícil sino seguramente yo no sé si sabría aconsejarlo creo que trataría de escucharlo eso sí a ver que el que siente como lo piensa cómo lo ve le daría quizás algún tópico no pero son no no me alejaría de nada de lo que esto está diciendo es decir a veces más vale ser y bueno la figura en un sitio de repente ser acompañante no lo otro eso al final uno los no lo termina de esta de ser bien no este pues no lo sé ha para mí sería hablo se para mí personalmente sería una que en el Barcelona jugaron dos jugadores que yo hice debutar no sería una cosa mal no a este sería bonito pero qué bonito Perea bonito lógicamente no pero pero desde el punto de vista nada más claro ahora desde lo el otro está claro Antoine ya tienes hoy ya no es el niño es un ya su nombre tiene familia tiene gente que que está su cargo éste tiene mucha gente que lo rodea que lo aconseja bien así que bueno veremos a ver qué es lo que yo creo que estoy como vosotros un poco en tanto

Voz 1 06:53 no expectante a ver qué pasa y qué crees que está ya al nivel de Cristiano y de Messi

Voz 2 07:02 es lo que pasa es que para mí Cristiano Messi están en un nivel muy creo que están a un nivel superior todavía no hay hay algunas cosas que son un poquito injusta no este es como también pasa con lo de Messi pasa aquí en Argentina el habito crece más Messi Maradona no esto es a finales porque Maradona consiguió cosas que Messi consiguió pero cosas que Maragall consiguió entonces es una cuestión muy difíciles pero yo creo que Ronaldo Turquía no voy a Cristiano y Messi están en un escalón pero sí creo que todavía tiene cuerda como para para poder alcanzar este duraría

Voz 3 07:36 no me parece que está en una edad me da la sensación

Voz 2 07:39 cada vez que lo veo que tiene más tiene más si tiene más prestaciones me parece muy completo Antoinette de sus jugadores que que que compite que que hace goles que hace jugar que trabaja el equipo que trabaja mucho entonces bueno eso lo hace más completo también no

Voz 1375 07:54 a Martín Lasarte de agradezco mucho que haya estado en el en el Larguero tengo que tirar la díscola Publio en treinta segundos pero es posible hay alguna posibilidad de que debíamos en el fútbol español porque no sé si por Coruña te han tentado o no

Voz 2 08:09 hubo una oportunidad hace dos tres meses bueno lo voy a decir claramente antes que tomar ha sido este yo le dije al creo que bueno no no era el momento soy determinado a quién nacional en diciembre no estaba necesitaba un período este como para descansar y recuperar energía S3 recurrió y ahora no lo sé pues ahora no sé qué va a ocurrir a mí me gustaría

Voz 1 08:28 pero ha puesto a llamarte han vuelto a

Voz 2 08:30 no no no no no no no no ha tenido ningún tipo de ningún tipo para tanto