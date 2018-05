El Larguero (2ª parte / 22/05/2018): Alberto Moreno, Martín Lasarte y la NBA con Antoni Daimiel

Voz 1 00:00 el Larguero con Manu Carreño

Voz 3 00:06 Tata

Voz 1375 00:08 doce y media estamos en el ecuador de este El Larguero hablando con un Torrejón con Herráez Come and I con Casemiro esa final de la Champions del próximo sábado también queríamos ver cómo está el Liverpool hasta ahora y sobre todo cómo están los ánimos de un español que se fue allí hace cuatro temporadas y que está ahora mismo ya de Larguero la agradecemos e Yves saludamos ya a esta hora Alberto Moreno jugador del Liverpool hola Alberto muy buenas

Voz 4 00:32 hola buenas se estaba mejor en Marbella o no

Voz 5 00:36 sí bueno mira a tiempo las yo mi odio leímos vi

Voz 6 00:41 lo demás todo viene allí no

Voz 5 00:44 sí sí estaba ahí

Voz 1375 00:47 tres o cuatro días no en Marbella

Voz 5 00:50 el miércoles día del sábado ya ya no fuimos moderna por la mañana por la tarde

Voz 1404 00:56 no a vale yo ya sabía a gloria nada

Voz 1375 00:59 porque hacía tiempo que no estabas ahí tu tres o cuatro días al solete buena comida no buena compañía y haciendo hay una mini mini estás no el equipo

Voz 1404 01:06 pues sí la verdad que sí que se que se sabe al menos no se dice ahora no te he dicho no la comida levantarte idea ID el sol hay donde

Voz 5 01:18 pues la verdad que sí

Voz 6 01:22 oye está haciendo larga la semana

Voz 1404 01:26 no sepa para mi compañero pero para mí sí yo todos los días que me levanto que desde que terminó la Premier League todos los días me levanto lo primero lo hacías

Voz 5 01:36 llegué ya hace vida que llegue ese día a veces

Voz 1404 01:38 qué es lo que para canterano

Voz 1375 01:41 el Sevilla te fuiste ahora tienes veinticinco años te fuiste allí a Liverpool donde cumple su cuarta temporada yo no sé qué os ha dado Klopp pero estáis ahí a noventa minutos de de ser campeones de Europa no que yo creo es un sueño que no sé si te imaginabas cuando llegaste al Liverpool

Voz 1404 01:58 pues sí la verdad que la verdad sinceramente no no imaginaba eso yo creo que el llegar a una final de la Champions es algo muy muy muy complicado y nosotros lo hemos logrado que después de haber hecho una en una grandísima campaña mucho el libro atiende mucho récord pues jugando muy muy bien eliminando a tipos muy bueno yo creo que es merecido onubense muere decide lo está haciendo estacional ya te digo con muchas ganas con mucho lesión de que llegue ella también ese día hay que no te pasa

Voz 5 02:31 oye este Klopp como es como entrenador

Voz 1375 02:33 el mundo maravillas de él cuando estaba en el Dortmund ahora en el Liverpool con vosotros fíjate lo que ha hecho como como qué destacas de Klopp como entrenador

Voz 1404 02:41 bueno pues un régimen un entrenador que que norte primo todo todo lo que puedo no sabe muy cercano al jugador sabe lo que a en cada momento en el momento adecuado eh después pues ya lo veía muy muy sentimentales entre lo que vive muchísimo a mí la la hora leer su trabajo es el tema ha sido hermoso después ya también reitere que que también tiene en sabes

Voz 5 03:11 sí además si esa no

Voz 1404 03:14 a la hora de trabajar admitió su tercer yo soy un ganador nato quiere ganar siempre ya sea amistoso cerrar parte bucear sintiera

Voz 5 03:22 bueno es alemán pero tiene un poquito de de de de

Voz 1375 03:27 cachondeo también no podía ser de Sevilla un poco también un poquito

Voz 5 03:30 sí sí sí

Voz 1375 03:34 oye de de Klopp te sorprende eso has aprendido todo eso de los tres de arriba quién es el mejor de los tres de arriba afirmó sino Manex Salah

Voz 1404 03:43 bueno no era ya que yo tengo una debilidad pues pues porque a mí no me encanta que para mí es un jugador que lo tendría toda la vida mi equipo también lo tiene todo pero señaló que hacer eso son los goles no ya que nada pues ha hecho una temporada increíble para un grandísimo jugador top ir lo merece el trabajo que hace que también aspiró a partidos que que ha sido a lo que nos ha salvado hoy pero al final definitiva los tres están

Voz 5 04:21 es una

Voz 1404 04:24 también evitando eso yo creo que todo lo que no hemos jugado durante todo el año son donde yo creo que también

Voz 5 04:32 no pero no sé

Voz 1404 04:34 no este premio uno se tiene que llegar a timar

Voz 5 04:38 como precisamente con ganas con ilusión adiós

Voz 1375 04:43 pero si tuviera uno te llevabas afirmó sino no

Voz 1404 04:46 yo si tuviera que lucharemos bollería afirmó

Voz 1375 04:49 oye Se va a recuperar a tiempo

Voz 7 04:51 o no

Voz 6 04:54 sabéis que estáis ahí peleando por el puesto no

Voz 1404 04:57 es decir ya entrenaba haya hoy hoy creo que está haciendo no se la tierra de nadie

Voz 6 05:01 ya aunque sea con muletas no

Voz 5 05:04 no yo diría yo Mollet el deporte de pero bueno

Voz 1375 05:09 qué opciones hay de de jugar un rato no de ser titular incluso que cómo lo ve

Voz 5 05:14 el tercero a mí sí sí sí

Voz 1375 05:16 Miller ahí tocado pero pero el puesto de lateral izquierdo como como va a estar en la pelea

Voz 1404 05:21 bueno no está a Robertson ahora jugando muy nada siguió la verdad que tuvo mala suerte con esa lesión que tuve en diciembre

Voz 5 05:32 sí

Voz 1404 05:34 logré hacerme con un centro de disimular la verdad que estaban Miguel muy muy muy bueno incluso con la selección después de tres años fíjate en esa esa llamada que tanto que tanto deseaba y fue pues a la llegada de la selección y que nunca encontrar esparto pues me lesioné no ya pues siempre me recuperé eso ya pasaron incómodo no se me perdí muchísimos partido yéndose tiempo pues Robertson producido aprovechó su oportunidad y Leire bien

Voz 5 06:03 no no yo ahora no tocaba mío

Voz 1404 06:06 empezar de cero si ya era muy complicado

Voz 8 06:08 ya pues

Voz 1404 06:11 o era complicado no pero bueno estoy el difundirlo a veces las cosas buenas pero nada hay que seguir Palomo

Voz 1375 06:19 bueno dudas en el en vuestro equipo algunos tocados pero pero vamos a ver que qué once saca en el Madrid también hay alguna duda sobre si va a jugar Bale si va a jugar Benzema es Cid puede jugar la BBC que fíjate que estaban casi enterrados pero parece que han resurgido en los últimos partidos otra vez a vosotros solos da igual lo crees que por el estilo vuestro de juego Alberto sería mejor que jugara uno u otro

Voz 1404 06:42 bueno no al final si mira jugador burlador de Real Madrid todos son muy buenos pongas al que ponga seguro que va a ser si trabaja muy bien no con han el once que pongan son jugadores de muchísima calidad con experiencia en finales va a ser un partido complicado pero está claro que que nosotros venimos también como te ante la siete una una muy buena campaña y está muy ilusionados

Voz 5 07:10 yo son favorito en Madrid

Voz 1404 07:15 bueno eso es lo que se cuyo no por ahí por España lo que yo di por lo que es lo que se escucha no estoy de acuerdo no sólo verdad pero bueno la gente se puede hablar lo que quieran iluminada con ganas de que llegue Fenty soy para para ver que es lo que pasa

Voz 1375 07:33 no está de acuerdo Alberto Moreno con que el Madrid sea el favorito no sé si eso esos molesta en cierto modo comparece como que la final de Madrid ya estáis os va a merendar un cuarto de hora

Voz 1404 07:43 hombre claro que él lo que van a entender no Polo con lo que se habla pero pero bueno nosotros lo de esos comentarios no vimos bien y pendientes de la prensa española se yo

Voz 5 07:56 aquí no estoy esperando a ver

Voz 6 08:00 los demás no les afecta mucho los titulares

Voz 8 08:03 bueno a mí me alegro que usted no te mucho no pero es verdad que ya escucharlo mía

Voz 6 08:12 bueno si pudieras quitar uno del equipo titular a quien quitaría a Cristiano esta no hay no hay ni media duda no

Voz 1375 08:20 en este belga que se quedara a descansar es el mejor de ellos no

Voz 1404 08:25 no a no sí que que marca la diferencia final que el que pueda aparecer en cualquier momento y hacer un partido

Voz 1375 08:37 y que ellos lleven doce Champions tres en los últimos cuatro años eso se olvida cuando empieza a rodar el balón o de alguna manera la influye al que se enfrenta al Madrid

Voz 1404 08:48 hombre yo creo que que nadie que el árbitro pitara el inicio del partido más votado pensando ya que llevaban que madre tiene Champion no yo creo que nadie lo pensaré yo creo que todos van a pensar era hacer un grandísimo partido por supuesto llevarse llevárselas siempre una tasa yo creo que ya lo es de eso de que el padre ya ganó la todos eso ya ha pasado

Voz 5 09:14 ellos sí

Voz 1375 09:15 oye Alberto dónde estabas ayer cuando dio la lista Julen Lopetegui dónde estabas

Voz 1404 09:19 es decir que entre nada y de camino al coche lo negó

Voz 5 09:25 tenía alguna esperanza estabas pendiente alguna

Voz 6 09:27 era o ni siquiera

Voz 1404 09:29 pues sinceramente no tenía ninguna otra en otra nota porque llevo sin jugar comer que dice desde desde diciembre que me lesioné

Voz 5 09:39 en diciembre hasta ahora

Voz 1404 09:42 dado como cuatro es impartido no tenía

Voz 8 09:48 no solamente una pegarnos una pena los cuando estábamos a titular y claro como Julen estaba a un gran nivel

Voz 1404 09:54 sí que me veía con posibilidades pero bueno

Voz 1375 09:58 ha visto Cal había una duda ahí en el lateral izquierdo donde tú juegas al final entre Monreal y Marcos Alonso ha metido a Monreal le ha dejado fuera Marcos

Voz 1404 10:09 bueno sí me sorprende un poco no pero ya te digo que es decir es un es que yo creo que que Monreal por delante de Marco puede

Voz 5 10:21 no es necesario

Voz 1375 10:23 pues nada Alberto estamos en la recta final dentro de una viaje a Kiev y te deseo toda la suerte del mundo aunque como comprenderás aquí vamos con el Madrid vamos con el equipo español pero no nos olvidamos de los españoles estáis ahí en el en el Liverpool te deseamos todo lo mejor y ojalá que te olvides de las lesiones y que tenga una gran temporada el año que viene pero bueno eso será después de de la final de la Champions Alberto

Voz 5 10:42 pues muchísimas gracias de verdad a partir de lo que para cuida te cuida te mucha suerte Alberto venga un abrazo enorme para dejar

Voz 1375 10:53 José Alberto Moreno jugador

Voz 9 10:55 el pueblo está por ahí y Santi Ortega en Sevilla

Voz 1375 11:00 ya en seguida la nos cuenta una ultima hora de él banquillo del Sevilla antes os cuento que mañana el Arsenal va a hacer oficial la contratación de Unai Emery como nuevo entrenador del equipo inglés mañana habido creo una especie de hackeo intento deja claro en su página web esta noche en la vagina de Mary ha anunciado ya algo que mañana se va a hacer oficial repito será el Arsenal quien lo haga oficial en su página web como debe ser anunciando la contratación de Emery que va sustituir nada más y nada menos que a Benger en el banquillo del equipo inglés eso en el banquillo del Arsenal un ex del Sevilla que ha pasado por París y que se va a la Premier y lo deseamos todos los del mundo hace unos días estuvo aquí en el larguero

Voz 9 11:40 en el Sevilla están más cerca de él

Voz 6 11:43 encontraron que va a ser su entrenador la temporada que viene hola Santi Ortega muy buenas cifras hermanos buenas noches buenas noches cómo va eso sí si eso va a ser

Voz 10 11:50 es cuestión de van a invertir el orden lo primero que van a cerrar y lo van a hacer es ya de hecho hay un principio de acuerdo y todo depende de que se desvincule Ramón Planes del Getafe hay un acuerdo con el que va a ser diestro deportivo pero también está muy avanzado oí falta la concreción de final de la operación presentando repito al nuevo director deportivo primero a planes que va ser Pablo Machín palomas Chen tiene todas las papeletas ya la noticia sería que no fuera él el técnico del Sevilla tiene compromiso con el Girona oferta para renovar como te contó hace unos días El Larguero también importante pero pasó como te dijo una novia que le atrajo más salvo que haya pelea antes de que comience el herido total el asunto va a estar cerrado muy pocas horas pero lo primero es director deportivo Ramón Planes ir pues Machín que es la composición la lleva la operación la misma agencia de intermediación así que estamos ante una operación completa que no creo que tarde más de cuarenta y ocho horas

Voz 6 12:40 Rubén Milanés más Machín fallase la opción de Antonio en que ya no le preguntamos aquí al presidente se ya verás tú lo intentaron pero el proyecto en el que está metido es un proyecto muy ambicioso del que ahora mismo resultaba difícil sacar Antonio gordo así que bueno pues bueno si Machín que parece que van a ir de la mano en las próximas horas se anunciarán esos dos nuevos fichajes para el Sevilla de la temporada dieciocho diecinueve ay hay tienes a Emery que se va Arsenal Santi sí

Voz 10 13:07 mira una cosa al escuchar ahora lo comentabas Ebay efectivamente el hackeo de la cuenta suya de la pagina web en el dos en las últimas semanas última jornadas la posibilidad de de tantear a Mary se planteó muy seriamente en el Sevilla viendo que que lo recordarnos salía querían dar un golpe de efecto hubo un intento de acercamiento vía alto ejecutivo el el club no ha dado tiempo ya sea muy bien muy rápido Arsenal inhalación porque si quiere intentarlo ya había el deseo la posibilidad de de al menos haberse sentado con él ni siquiera ha dado tiempo a eso oí Se marcha a sustituir a venga nada más edad

Voz 1375 13:40 como casi nada un abrazo Santi esta mañana la una casi menos cuarto tenemos que hablar del Athletic que ha jugado esta tarde en Nigeria ha marcado Torres ya os he contado a la inflación del destino de Torres que está muy cerca de Japón y enseguida hablamos también del caso Griezmann

Voz 1375 16:28 me voy a ir no sé adónde porque no soy por dónde va pene me hubiera al coche de un aficionado del Real Madrid que ha salido de Madrid con un R4 que va camino de Kiev tal cual salió el sábado con su madre que creo que tiene setenta años ahora sólo pregunto iban por ahí en la carretera no me imagino amparado hay tres mil seiscientos kilómetros entre Murcia y Kiev casi cuarenta horas con un coche normal han ido ya a las finales de Lisboa a la de Milán ya la de Cardiff han ido a las tres es la primera de clases y unos amigos se iba haber ido solo pero al final acompaña a su madre está por ahí a esta hora de la noche no sé donde repito hola Miguel García muy buenas

Voz 6 17:15 buenas noches donde estas hombre estoy en Pilsen

Voz 21 17:18 publicado por en Pilsen hayas hecho una parada para

Voz 1375 17:21 hay una hay seguido o para dormir

Voz 21 17:23 fatua la sordera a tomar una cervecita que buenas

Voz 1375 17:25 tan nadie una Pilsen es muy buena

Voz 6 17:29 oye como al viaje

Voz 21 17:31 bien muy bien la verdad es que voy bien saliste

Voz 1375 17:34 el sábado

Voz 21 17:35 el sábado de Murcia

Voz 6 17:40 salimos jo que años tiene tu madre setenta setenta setenta

Voz 1375 17:47 allá a Kiev para llegar cuando cuando tenía previsto llegar

Voz 21 17:51 pues cuando el tiempo y el vehículo nos permita yo creo que llegaremos el viernes o el sábado por la mañana

Voz 1375 18:01 voy en el coche no cómo está el R4

Voz 21 18:04 va bien lo único que los días así calurosos como han sido hoy

Voz 6 18:07 claro se caliente

Voz 21 18:10 está hasta aquí dije ese alguien tampoco hay que darle reposo desde cuándo

Voz 1375 18:15 el cariño eh

Voz 6 18:17 hay que darle cariño de qué año de que años el R4

Voz 21 18:20 de los veintidós La Madre de Dios del año

Voz 6 18:23 en Egipto

Voz 21 18:24 sí del Mundial de España y a qué velocidad Weiss más o menos pues en en llano ochenta ochenta y cinco cuesta abajo y en ciento cinco es la cuenta que les queda si cuando vienen a cuesta arriba hasta cincuenta

Voz 6 18:42 cincuenta y cinco hay que pujar no hay que empujar

Voz 21 18:45 cuesta arriba presentan dudas

Voz 1375 18:48 oye tu madre no tuvo ninguna duda que no te dijo hijo vámonos para Kiev ahora mismo

Voz 21 18:53 no hombre tuvo cinco seis minutos es un pueblo de duda pero después estaba cantada con mucha ilusión de venir

Voz 1375 19:00 jo reforzado por qué bonito me pareció una historia me pareció una historia preciosa cuantos queda desde Pilsen hasta aquí es cuántos queda en el kilómetros

Voz 21 19:10 estos cincuenta aproximadamente

Voz 1375 19:14 se parara el coche que no que Dios no lo quiera o pasa algo pues llevamos lo que sale que llegaría desde Murcia vallado

Voz 6 19:20 o intentar que no

Voz 21 19:25 hago no vamos controlando mucho mirando cada vez que paramos a repostar las hoy una muy pequeño para claro o veinte kilómetros hay miramos se pierde mucho aceite que pierde algún tipo de líquido lo vamos mimando no para que para llegar eso es no correr no no no no máquina gramos al paso que él

Voz 6 19:45 qué despacito y buena letra oye con este y con este fuiste a Lisboa también y a Milán

Voz 21 19:50 yo estuve en Milán Milani estuve bien

Voz 6 19:52 a Reed también a los tres pero en los tres anteriores ibas con los amigos no

Voz 21 19:57 que he ido con que este es el el que iba a venir sólo sí pero gracias a que mi madre me quieren mucho

Voz 1375 20:06 a mí me han dicho que va a tu madre con la camiseta del Madrid puesta

Voz 21 20:09 no no no no la ponen algunas veces pero él ha estado reservando para la final no cuando llegamos aquí

Voz 6 20:16 joe

Voz 1375 20:17 con qué número lleva al que de algún jugador o no

Voz 21 20:20 lleva el trece trece hombres la número trece esta es la decimotercera

Voz 5 20:25 de de algún jugador o no

Voz 21 20:27 no no no puedes porque es la tercera Copa

Voz 6 20:30 ya ya sí pero digo pero haremos pero la la décimo tercera pero lleva el nombre de yo que ser cristiano de Ramos no de ninguno no lleva la acceso iba lleva en la jefa pone freno

Voz 1375 20:42 qué grande verdad te estás haciendo te estaba viendo más famoso que que los jugadores del Madrid está todo mundo pendientes

Voz 21 20:47 ahora ahora es una de las ideas pueda disfrutar con mi madre de quince o veinte días si llegábamos bien pero si no llegábamos bueno compartir esta experiencia con mi madre que es una aventura ahí es algo que yo creo que no se lo va a olvidar

Voz 1375 21:02 van a tu madre había ido a las anteriores finales o no

Voz 6 21:05 nunca nunca estás la primera que va que vuela bueno que bueno bueno de momento le has dado suerte a las dos suerte al equipo en las anteriores no hemos

Voz 21 21:16 que que si que sí por eso llevamos el vehículo la hemos intentado llevar el vehículo también a que sean

Voz 6 21:23 bueno oye que que has dicho no sea que te dedicas si ya te has podido días el trabajo si trabajas si te han dado te ha dicho el jefe venga vale pero cogeré unos días

Voz 1375 21:31 como eso

Voz 21 21:33 bueno eso trabajo una empresa familiar muy bueno y hemos hecho hemos hecho el bueno bien no problemas

Voz 6 21:42 bueno oye pues nada el Mundial va a ir también no no no no no no no al Mundial hay que dejarlo al quiere ser Beck

Voz 1375 21:50 en el partido no pese al Madrid campeón

Voz 21 21:53 sí sí lo que pasa es que este año tengo un poquito más de

Voz 1375 21:59 de miedo de miedo de dudas de dudas muy depende depende

Voz 21 22:02 como de cómo salgan dicho sí depende como de como estén yo tengo mucha confianza en ellos pero pero este año sueño raro no crece y es no sé es la tercera ya demasiado

Voz 6 22:15 yo creo que desean es el más difícil de

Voz 21 22:17 de todos los pasado porque lo he pasado yo no lo sé es también ha ganar la Champions con el equipo técnico que nunca ha ocurrido es verdad es verdad nadie quiere que Madrid sea no lo sé este año es el más difícil no oye también el viaje más difícil son casi cuatro mil kilómetros hoy estamos aquí

Voz 1375 22:33 bueno y quién crees que va y quién crees que va a jugar que tú sabes mucho el Madrid que muchas finales de Champions pero es que va a poner ahí a la BBC que bajó arisco con quién arriba

Voz 21 22:42 bajo arisco y de la buena suerte tiene

Voz 1375 22:44 Benzema y Cristiano titulares

Voz 21 22:47 sí bueno es que tendré que jugar con Benzema porque bueno para mí para mí porque léase

Voz 6 22:55 mejor

Voz 1375 22:57 pues nada Miguel que vaya que vaya muy bien y sobre todo que tengáis un buen viaje lo que te queda esos mil quinientos kilómetros que historia tan tan preciosa con su madre en ese Re4 saliendo desde Murcia para llegar a Kiev a eso del viernes por la noche del sábado por la mañana desde el sábado anterior que salieron y ojalá que el viaje de vuelta sea igual de placentero pero con la trece en él

Voz 6 23:15 no sé yo ojalá pudiera temen Miguel un saludo

Voz 1375 23:20 a Miguel García en directo desde Pilsen ahora mismo tomando una cervecita allí en Chequia antes de seguir camino hasta Kiev en el R4 que de vez en cuando se calienta claro lo que tiene hola Pedro Fullana muy buenas o la mano muy buena es increíble criticó ánimos tienen algunos de coger el R4 y meterse entre pecho y espalda de Murcia aquí por carretera

Voz 22 23:40 está haciendo las los cálculos de los mil doscientos kilómetros que se ha metido en los que fueron alirón del Atlético de Madrid hicieran diecisiete horas por carretera caladeros cálculos sin madre mía es increíbles increíble contra algunos aficionados

Voz 1375 23:51 pues nada a un poquito más lejos ha ido pero no por carretera sino en avión el Atlético a Nigeria en ese partido que ha puesto ya el punto final a la a la temporada en ese amistoso gol de Torres incluido victoria del Atlético del Cholo no

Voz 22 24:03 sí una victoria que evidentemente no sirve para mucho pero sí para cerrar el año con buen sabor de boca en ese partido amistoso que ha jugado en Nigeria en la localidad de huyó dos tres empezaba perdiendo el Atlético de Madrid ha remontado con primer gol de Correa y luego el gol de Fernando Torres vaya a final de temporada de Fernando el otro día doblete hoy ha vuelto a marcar para ese empate virtual y luego el tanto del juvenil Borja Borja Garcés a uno de los once que ha llevado Simeone a esta última cita de la temporada el equipo que va regresa esta noche ya comenzar estas vacaciones todos pendientes de Antoine Griezmann

Voz 1375 24:36 todos pendientes de Antoine Griezmann que a esta hora sigue siendo

Voz 23 24:39 eh nada eh

Voz 1375 24:41 está en su pueblo no hecho en su club

Voz 6 24:44 querido

Voz 3 24:46 Macún Macondo Makoun se ponen condón porque jamás con arco centrar mañana

Voz 22 24:51 con la selección las francesa y aquí todo el mundo pendiente con el móvil en la mano por si se le ocurre a Griezmann o familiares que hubiera algún tú de alguna cuenta en Instagram porque ya sabes que muchas veces hay que estar atentos como por ejemplo anoche con con las cosas que se hacen de forma encriptada pues

Voz 1375 25:07 esta horas de la noche no ha habido ninguna foto ningún mensaje en Instagram ni nada pero si queremos preguntarle a alguien que conoce muy bien a Antoine Griezmann que fue su descubridor y que fue técnico de la Real Sociedad Martín Lasarte está por ahí a esta hora hola a Martín Lasarte buenas noches

Voz 6 25:24 hola buenas noches Iker de Uruguay no se aquí estoy volviendo al vuelven a casa

Voz 24 25:32 algunas tareas hay que bueno que habitualmente que hacer

Voz 6 25:35 allí son la que hora es ahora mismo

Voz 1375 25:37 las siete

Voz 6 25:38 tenemos casi las ocho casi las ocho menos cinco de la tarde y bueno que te que te llega

Voz 1375 25:44 allí Martín Lasarte y cómo estás viviendo tú desde allí el asunto de Griezmann que al que sí se quedan en el Atlético se el Barça tú dirige este dos temporadas a la Real fuiste quién hizo debutar a Griezmann en el ascenso a Primera en la temporada dos mil nueve dos mil diez En enseguida viste que era un jugador especial no con un talento especial

Voz 24 26:05 generalmente cuando estamos hablando en este caso Antoine ni siquiera jugaba en la en el filial no no estaban en el Sanse estaban y juvenil ya lo he contado muchas veces por una cuestión fortuita de eje es el que llegara íbamos a tener otro chico visitamos un banda izquierda para para completar un segundo equipo ese chico de de la filial estaba lesionado y bueno en hacernos mandaron a Antoine para competir lo hizo muy bien a tal punto que bueno este primero que jugamos dos partidos entre semana de otro fin de semana y al final el club que se quedara con nosotros para terminar la pretemporada y la terminó haciendo muy bien amaba en la en la que el caso está valoren como secretario técnico y cuando la idea fue que Antoine bueno que estábamos y de cantaban fuera esa segunda posibilidad digamos que le pone término de la primera no después del quinto sexto partido tomó la titularidad hayan alabando Nonia en Segunda ni en Primera División

Voz 9 26:56 a y siempre tengo un carácter fuerte no desde desde muy joven no ya se veía que

Voz 1375 27:01 era aunque yo con talento en el campo y con cara con carácter fuera no también

Voz 24 27:06 bueno me más mala los primeros días y la primera semana donde bueno un poco el chico joven cumple su rol poco introvertido poco tímido quizás pero pero muy poquitos días el enseguida empezó a asomar con un desparpajo con una alegría a ver esto bien dicho pues Ana a les daba halal entrenamiento optimismo era una una podía ser una broma ay también soportar la bueno lo he contado muchas veces había que echarlos el entrenamiento

Voz 6 27:33 muchas veces yo sabía sabiendo

Voz 24 27:35 estado uno que bueno hacia una digamos una recorrida generada para ver si no nos había quedado Navas descarga en su dieta ahí ya estaba Antoine todavía no dándole Italia este sean aún no hay nada nada es casual en la vida no estén entonces esto que tú decías recién de la de su pasión de su optimismo como esa cuestión extrovertida allá de de chiquitos a la tenía sí

Voz 1375 27:58 es verdad que tuvisteis luego una muy buena relación no no sé si me contaron que iba mucho a su casa a comer a cenar y ahí veían partidos juntos no

Voz 24 28:07 bueno él es el tema es que a ver actuar era muy chico estaba muy lejos de su casa su papá alguna vez este por intermedio sus representa ante Italia él mismo este bueno uno siendo el entrenador tenía la obligación también no de cuidarlo poquito Antoine Antoine incluso en él vivía en creo recordar en Bayona me parece que estaba en una casa venía todos los días a entrenar lo traían después la Real Éste lo ubicó en esta Sebastián Donosti entonces en una casa en un colegio lo en un apartamento pero bueno no dejaba un niño de dos años donde el mundo se les está viniendo todo de cómo de pronto no este bueno había que controlar ese pronto no había que estar firme en un poquito cuidarlo de marcarle algunas pautas yo simplemente lo que intenté hacer fue bueno contar historias que eran las mía no seguramente habrá escuchado mil historia mucho más importantes pero por lo menos que que viera que el fútbol es mucho más de lo que a veces de la grandes luminarias sólo los colores tiene no cabía momentos duros que había momentos o que podía haber momentos de sufrimiento por ejemplo como estos que le ha tocado vivir escuchaba el otro día bueno que salió llorando que Godino un poco tuvo que Pablo no ver esas cosas pasan en

Voz 6 29:16 sí no sé si os lo trataba claro perdón no sé

Voz 9 29:21 sí sí llega a ver la imagen esa en la que la que hay algunos vecinos que repita ni el MEDE

Voz 1375 29:27 suelta alguna lágrima intentan consolar los compañeros al parecer justo cuando había dicho en el Atlético que se quedaba crees que eso le puede afectar tú conoces bien su carácter su personalidad

Voz 24 29:39 hay sería muy difícil y muy lo no lo sé yo si yo no sé si él dijo no dijo eso no lo sé leí alguna cosa yo lo lo que siempre digo al final todos se trata las masas hoy día bueno escuchaba papá iba a alguno de los otros que hay lavas recientes respecto a sido un Twitter cronista nada tal todo tan dinámico todo tan rápido que a veces ni siquiera sabes quién lanza el mensaje más apropiada eso como algo verdadero no existe entonces bueno si mañana Antueno la el momento que sea decide marchar porque entiende que su futuro está en otro sitio porque está bueno a cambiar por lo que sea ahí bueno es una decisión del entre club incluye entregó todo a él no sé hasta dónde este Ojo esto lo estoy suponiendo sí es decir a quejarse y seguir siendo el referente como lo es también es válido no sé que este pero bueno Silvia es un animal en este medio me dio pena repito porque alguna vez me ha pasado lo he contado muchas veces me pasó a Ali Suárez sacan Uruguay también

Voz 21 30:34 ajá sí me pasó en algunos

Voz 24 30:37 me siento donde recuerdo esos primeros partido donde hago un aficionado le gritaba hasta que él mismo se encargó de que eso gritos se transformaron en aplausos Italia irse más somero lo mismo con Antoine no hacerle ver de qué iba a ver con el camino de rosas hay momentos fosos hay momentos de dolor hay momentos tristes no

Voz 1375 30:54 ya alguno más de le puede quedar pero si ahora mismo Antoine Griezmann llamara a Martín Lasarte le dijera Martín que me recomiendas ya sé que es una decisión personal de Griezmann pero Martín Lasarte que les recomendaría seguir siendo el líder en ese proyecto en torno a él en el Atlético o irse al Barça jugar con Messi Suárez y compañía

Voz 24 31:14 bueno es una es una claridad muy difícil sino seguramente yo no sé si sabría aconsejarlo creo que trataría de escucharlo eso sí a ver que el que siente como lo piensa cómo lo ve le daría quizás a un tópico no pero son no no me alejaría de nada de lo que estoy diciendo es decir a veces más vale ser bueno la figura en un sitio de repente ser acompañante no lo otro eso al final uno los no lo termina de esta de ser bien no este pues no lo sé ha para mí sería hablo se para mí personalmente

Voz 6 31:45 sí sería una tienes Barcelona

Voz 24 31:47 jugaran dos jugadores que yo hice debutar sea no serio

Voz 21 31:50 es más al normal no sería

Voz 6 31:52 bonitos y sería bonito bonito

Voz 24 31:55 la mente no pero pero desde el punto de vista nada más claro ahora desde lo el otro está claro Antoine ya tiene hoy ya no es el niño es un ya su nombre tiene familia tiene gente que que está su cargo éste tiene mucha gente que lo rodea de que lo aconseja bien

Voz 6 32:09 así que bueno veremos a ver qué es lo que te

Voz 24 32:11 yo creo que esté como vosotros no un poco en tanto

Voz 6 32:14 no expectante a ver qué pasa exacto qué crees que está ya al nivel de Cristiano y de Messi

Voz 24 32:22 es lo que pasa es que para mí Cristiano y Messi están en un nivel muy creo que están a un nivel superior todavía no haya hay algunas cosas que son un poquito injusta no oeste esto es como también pasa con lo de Messi me pasa aquí en Argentina el habito con más Messi Maradona no esto es a finales porque Maradona consiguió cosas que Messi claro sí claro pero cosas que Maradona consiguió entonces eso era cuestión muy difíciles pero

Voz 21 32:46 yo creo que Ronaldo Cristiano

Voz 24 32:49 Cristiano y Messi están en un escalón haría estuviera pero creo que todavía Antoine tiene cuerda como para para poder alcanzar

Voz 25 32:56 este de esa naturaleza me parece que está en una edad

Voz 24 32:58 ya me da la sensación cada vez que lo veo que tiene más

Voz 6 33:02 no tiene más me parece muy con

Voz 24 33:04 Preto Antoinette de sus jugadores que que que compite que que hace goles que hace jugar que trabaja pues el equipo que trabaja

Voz 1375 33:12 dicho

Voz 24 33:12 entonces bueno eso lo hace más completo también no

Voz 1375 33:15 a Martín Lasarte de agradezco mucho que haya estado en el en el Larguero tengo que tirar la a Publio en treinta segundos pero es posible hay alguna posibilidad de que debíamos en el fútbol español porque no sé si por Coruña te han tentado o no

Voz 24 33:30 una oportunidad hace dos tres meses bueno lo voy a decir claramente antes que tomar ha sido este yo le dije al club que bueno no no era el momento soy había a quién nacional en diciembre en estaba necesitaba un período este como para descansar y recuperar energía S3 recurrió y ahora no lo sé pues ahora no sé qué va a ocurrir a mí me gustaría

Voz 0300 33:48 ha vuelto a llamarte han vuelto

Voz 24 33:50 no no no no no no no no he tenido tiempo para tanto

Voz 6 33:54 hablaremos Martín Lasarte ojalá te voy a dejar a España un abrazo como lo muchos botaratas grande igualmente echado vamos con que está por ahí

Voz 12 37:47 en pleno debate presupuestario hoy por hoy se traslada al con

Voz 1663 37:50 por eso este miércoles a partir de las ocho de la mañana a las siete en Canarias programa especial nosotros estamos orgullosos de haber hecho algo que no hizo ningún partido preguntara a nuestras bases ya las nueve Pepa Bueno entrevista Pablo Iglesias líder de Podemos buenos días Pepa como estas hoy bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena SER

Voz 1 38:13 El Larguero con Manu Carreño

Voz 29 38:29 es martes

Voz 1375 38:30 estamos en El Larguero y lo hasta ahora ya está por aquí y Antoni Daimiel entramos en la hora ahora en la recta final de la última la del Larguero en la hora de la NBA qué gen un ratito empieza a las dos y media o las tres el de esta noche hola Anthony muy buenas qué tal buenas noches Manu ahí un Warrior Rockets es a las tres a las tres de la mañana hora te lo digo cuando acaba esto

Voz 0300 38:48 bueno ahora ya hay todos los días partidos hasta que acaben las finales de conferencia

Voz 1375 38:52 ya no hay descanso como los primeros días ya no hay paro

Voz 0300 38:55 son hasta que acabe en el último podría ser un séptimo de Houston Golden State Warriors a la madrugada del lunes al martes

Voz 1375 39:02 es verdad que dormir es de cobardes pero esto nos va a costar la salud bueno ahora hablamos de lo de esta noche pero es obligado empezar con final del Este ayer cuarto partido victoria de Cleveland cuarenta y cuatro puntazo Le que no hay manera de pararlo ahora sí sí sí hizo un partidazo

Voz 0300 39:18 do cuarenta y cuatro puntos veintiséis de ellos fueron puntos en la pintura llegó muy fácil debajo de canasta no necesitó tanto amenazar desde fuera sigue con unos playoffs que quizás son los mejores en su larga carrera más de treinta y tres puntos por partido de media que da la eliminatoria empate a dos no eh ahora tienen que jugar al mejor

Voz 31 39:37 es que siempre que claro

Voz 0300 39:41 los dos partidos se hubiera séptimo serían en Boston todavía sigue manteniendo la ventaja de campo el equipo

Voz 1375 39:46 esta mañana es el quinto eso en Boston el sexo está obligado eso eh

Voz 0300 39:51 en el séptimo si fuera necesario en Boston

Voz 1375 39:53 es curioso no porque o ganan de mucho o pierden de muchos la está ganando Boston fácil los dos a ganar en casa ya perdió los dos muy fácil también

Voz 0300 40:01 sí es verdad es verdad que la verdad que el baloncesto es un poco así y luego yo creo que el el asunto de los triples que se tire tanto de tres en la NBA actual eh yo creo que incide en estas diferencias tan amplias decía Denia ains cuando era jugador de esto tonos el Tour de Francia en relación a que aquí no vas acumulando tiempo ni diferencias no se trata de ganar partidos Ivonne pues en en los partidos de Boston empezó muy mal Le Bron en el primer partido y un treinta y seis dieciocho en el primer cuarto en el segundo bueno pues estuvo sólo Le Bron no aportó ninguna más y ahora en los partidos de Cleveland han sumado jugadores como Tristan Thompson que está jugando de titular y jugando bastantes minutos el ver que puso en apuros vaya chaparrón más de los triples ellos Gil el base titular que está jugando mucho mejor

Voz 1375 40:47 Hay Nos un poco y he visto algunos Celtis desdibujados totalmente en esto

Voz 0300 40:54 por eso decía su entrenador que que les faltaba eficacia en ataque transición defensiva

Voz 31 41:00 sí

Voz 0300 41:00 el base Rusia que ha sufrido en defensa cuando hay bloqueos y cambian se ha quedado con Le Bron

Voz 1375 41:05 además desde el principio desde principios en sí sí

Voz 0300 41:07 sí luego fallaron creo anoche quince bandejas o mates canastas fáciles falleció en quince los Celtics no yo creo que ellos en su casa con el ambiente del Garden bueno pues funcionan mucho mejor va a sufrir la sufrir

Voz 1375 41:22 vamos a verlos no vamos a ver si se mete en la final de Brown someten los Celtis por cierto nuevo récord para el que superaba Karina Abdul Jabbar como el jugador con más canastas anotadas en play off no sé si queda algún récord

Voz 0300 41:31 creo que ya prácticamente tiene todos simple Jobs eh es su temporada número once empleos pero pero el año pasado ya en los Planes del año pasado se puso primero en anotación primero en minutos ahora ers primero en robos tercero en asistencias pero un jugador como él un alero es tercero en asistencias de la historia de los play offs no si en en eso desde luego ya hay muy pocos que el súper

Voz 1375 41:53 lo de esa frase tan típica de no les van a hacer un monumento en este caso no es una frase

Voz 31 41:57 es que quieren elevar un monumento pero si es que

Voz 0300 42:00 la final donde él estuvo allí en Akron eh hay una especie de crowdfunding una campaña por Internet para que la gente donen dinero porque sabes cuánto cuesta una estatua bien hecha desde el ojo de un jugador de NBA un millón de dólares quieren quieren recaudar un millón para que el mismo escultor que ha hecho las estatuas de varios varias estrellas de los Lakers y que estar en la puerta del stage

Voz 31 42:23 si hiciera está de del Bron

Voz 0300 42:26 seguramente la pondrían allí en la puerta del instituto de la ciudad de Akron que es donde él

Voz 1375 42:30 todavía vive dos en el no en el pabellón no no sólo en el instituto

Voz 0300 42:34 han sino en Akron en el instituto que es la ciudad donde él fue donde nació buen

Voz 1375 42:39 oye una más de de Cleveland sigo viendo a Calderón ahí y cada vez que lo veo en el banquillo digo ojo estará lesionado estará tocado pero es que me da una pena verle que no sale ni un minuto no nos con lo que ha jugado en la temporada si es verdad ha jugado bastante y les ha ido muy bien

Voz 0300 42:52 con él en lo está viendo no entrará en los play off ha ido de más a menos y ahora ya el base titular está jugando mucho porque está jugando bien Gil y luego está saliendo claxon pero pocos pocos minutos El que hace de base suplente porque están rotando sólo ocho jugadores cabales pero pero bueno el sigue disfrutando apoyando ayudando al equipo desde el banquillo lo vemos muy activo en cada encuentro está ahí por si acaso eh porque cuando ha salido aunque todo mucho tiempo sin jugar

Voz 1375 43:19 no ha cumplido siempre bueno final del Este empate a dos mañana quinto partido en Boston en el oeste anoche Victoria de Warriors perdón antes la noche esta noche que juegan a las tres ganan los Warriors que Juana en casa tres uno para mí eso es el partido clave de esta final

Voz 0300 43:34 sí sí sí claro ellos los Warriors robaron partido allí en Houston el primero y ahora tienen ventaja de campo muy bueno pues llegaran hoy va a ser muy difícil no imaginar que Houston gana tres seguidos aunque hay que recordar que es lo que hizo gordos con tras Oklahoma hace dos años que iba perdiendo tres uno y ganó hasta ponerse ya cuatro tres no pero ahora encima si fuera poco para Houston lo el dos uno ha empezado a funcionar Carrie o al menos así ocurrió en la segunda mitad del tercer partido

Voz 1375 44:05 en un tercer cuarto increíble sí metió dos triples

Voz 0300 44:08 por dieciocho puntos sólo en el tercer cuarto acabó con treinta y cinco y eso que había fallado varios triples en la primera mitad

Voz 1375 44:13 en joder Iguodala que leído que igual no

Voz 0300 44:16 es duda es duda hasta última hora no tiene problema en en creo que chocó la rodilla con con una de Harden no entrenó ayer eh sí es importante porque sale en el quinteto titular para emparejarse con el quinteto pequeño en estatura de Houston es básico sino juega quien lo ocuparía yo creo que saldría al que ni el este pívot suplente que está jugando ahora más porque no juega ni Jabal Magee Juliano de este canal mala país

Voz 1375 44:43 Julia yo creo que se ha ido de estas estético que la titular de los partido que no se ve

Voz 0300 44:47 nada sólo juegan minutos de basura Imaging muy poco Tamim Maggie nada prácticamente nada hasta que yo a su jugador más rápido en defensa de los ajustes pero es un jugador que no en ataque no aporta casi nada

Voz 1375 44:59 bueno el caso es que Houston que le dio mucha guerra durante la temporada regular a los gorriones tapa no sé si pagando un poco la falta de esperanza

Voz 0300 45:05 sea o no sé qué bueno Chris Paul no ha estado bien y luego están sufriendo en defensa porque al final Golden este gorro está metiendo la mitad de los tiros cincuenta por ciento no pierde balones apenas Golden State Warriors está promediando ciento diecisiete puntos por partido así es muy difícil no superar aguaceros creo que necesitan algo más en salvo rutina

Voz 1375 45:25 la pinta pues nada final de este dos dos final del Oeste dos uno Paraguay desde esta noche a las tres en Movistar Plus el cuarto partido que no te toca no no no me todos los martes en la siguiente el del jueves vale bueno fuera de lo fuera de lo que son las dos finales muchas noticias y muchos rumores de mercado Daimiel Se habla de que San Antonio está preparando una mega oferta para que se queden los expertos que hago y Leonar no sí

Voz 31 45:50 se ha dicho de lo ha dicho un periodista de ayer

Voz 0300 45:52 San Antonio y seguramente es la mejor manera de acabar con el culebrón lo ofrecen el máximo doscientos diecinueve millones por cinco años si dice que sí pues nada se ha arreglado pelillos a la mar se olvida toco si dice que no pues hay que ponerse a funcionar ya a negociar para traspasarlo ahora que le queda un año porque pues sería luego perderlo dentro un año aquí

Voz 1375 46:13 nada bueno pues abre se reconcilien los buena oye y otra de San Antonio se acaban las TIC líderes en el pabellón de los Spurs sí sí ya lo ha