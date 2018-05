La NBA con Daimiel: ¿Cuál es el futuro de Lebron James?

Voz 0200 00:00 el Larguero con Manu

Voz 1 00:02 Carreño

Voz 1375 00:16 es martes estamos en El Larguero y los hasta ahora ya está por aquí Antoni Daimiel entramos en la hora en la recta final de la última la del Larguero en la hora de la N a un ratito empieza no se creáis a las dos y media o las tres el de esta noche hola Antoni muy buenas qué tal buenas noches Manu ahí un Warrior Rockets vais a las tres a las tres de la mañana hora te lo digo cuando acaba esto

Voz 0200 00:35 bueno ahora ya hay todos los días partidos hasta que acaben las finales de conferencia

Voz 1375 00:39 ya no hay descanso como uno de los días ya no hay paro

Voz 0200 00:42 hasta que acaben último podría ser un séptimo de Houston la madrugada del lunes al martes

Voz 1375 00:49 es verdad que dormir es de cobardes pero esto nos va a costar la salud es kurdo bueno ahora hablamos de lo de esta noche pero es obligado empezar con final del Este ayer cuarto partido victoria de Cleveland cuarenta y cuatro apuntados de Le Bron que no hay manera de parar

Voz 0200 01:02 ahora sí sí sí hizo un partidazo cuarenta y cuatro puntos veintiséis de ellos fueron puntos en la pintura llegó muy fácil debajo de canasta no necesitó tanto amenazar desde fuera sigue con unos playoffs que quizás son los mejores en su larga carrera más de treinta y tres puntos por partido de media se queda la eliminado Oria empate a dos no eh ahora tienen que jugar al mejor

Voz 2 01:24 tres eh siempre que claro

Voz 0200 01:28 los dos partidos se hubiera séptimo serían en Boston todavía sigue manteniendo la ventaja de campo el equipo

Voz 1375 01:33 esta mañana es el quinto eso en Boston el sexo

Voz 0200 01:36 que ya es viable pero eso es el séptimo si fuera necesario en Boston es curioso

Voz 1375 01:41 bueno porque eh o ganan de mucho o pierden de mucho la está ganando Boston fácil los dos ha ganado en casa ya perdió los dos muy fácil también fuera verdad es verdad

Voz 0200 01:49 sí la verdad que el baloncesto es un poco así eh luego yo creo que el el asunto de los triples que se tire tanto de tres en la NBA actual y yo creo que incide en estas diferencias tan amplias decía Denia ains cuando era jugador de de esto no tonos el Tour de Francia en relación a que aquí no vas acumulando tiempo ni diferencias no se trata de ganar partidos Ivonne pues en en los partidos de Boston empezó muy mal Le Bron en el primer partido y un treinta y seis dieciocho en el primer cuarto en el segundo bueno pues estuvo sólo Bron no aportó ninguna más y ahora en los partidos de Cleveland han sumado jugadores como Tristan Thompson que está jugando de titular y jugando bastantes minutos Kyle ver que puso ayer muy bien Apolo vaya chapas de burlas de los triples ellos Gil el base titular que está jugando mucho mejor

Voz 1375 02:33 en un poco

Voz 3 02:37 eh y he visto Álvaro

Voz 1375 02:39 Celtis desdibujados totalmente en estos dos partidos dieciocho

Voz 0200 02:42 entrenador que que les faltaba eficacia en ataque transición defensiva el base Rusia ha sufrido en Deferr esa cuando hay bloqueos y cambian se ha quedado con Bron y además desde el principio mucho desde luego sitios en sí sí luego fallaron creo anoche quince bandejas o mates canastas fáciles falló en quince los Celtics no yo creo que ellos en su casa con el ambiente del Garden bueno pues funcionan mucho mejor Ivanova sufrir va sufrir

Voz 1375 03:09 vamos a ver si se mete en la final de bronce meten los Celtis por cierto nuevo récord para Le Bron que superaba como el jugador con más canastas anotadas en play off no sé si queda algún récord yo creo que ya

Voz 0200 03:18 prácticamente entiende todos en playoffs es su temporada número doce empleos pero pero el año pasado ya en los Planes de el año pasado se puso primero en anotación primero en minutos ahora ers primero en robos tercero en asistencias pero un jugador como él un alero Esther fueron asistencias de la historia de los en en eso desde luego ya hay muy pocos que les súper

Voz 1375 03:40 lo de esa frase tan típica de no le van a hacer un monumento en este caso no es una frase

Voz 2 03:44 es que tiene un monumento no si es que en el instinto

Voz 0200 03:47 la zona donde él estuvo allí en Akron hay una especie de crowdfunding una campaña por Internet para que la gente done el dinero eh porque sabes cuánto cuesta una estatua bien hecha desde el ojo de un jugador de NBA vive un millón de dólares quieren quieren recaudar un millón para que el mismo escultor que hay son las estatuas de varios varias estrellas de los Lakers y que estar en la puerta del stage

Voz 2 04:10 si hiciera esta de Le Bron

Voz 0200 04:13 seguramente la pondrían allí en la puerta del instituto de la ciudad de Akron que es donde él todavía vive dos ganó en el no en el pabellón no no constituye Belang sino en Akron en el instituto que es la ciudad donde él fue donde nació

Voz 1375 04:26 oye una más de de Cleveland sigo viendo a Calderón ahí y cada vez que lo veo en el banquillo digo ojo estará lesionado estará tocado pero es que me da una pena verle que no sale ni un minuto

Voz 0200 04:34 no no saben lo que ha jugado la temporada si es verdad ha jugado bastante y les ha ido muy bien con él en esta ronda

Voz 1375 04:40 no entiendo en los playoffs ha ido de más a menos

Voz 0200 04:42 ya ahora ya el base titular está jugando mucho porque está jugando bien Joss Gil y luego está saliendo claxon pero pocos pocos minutos El que hace de base suplente porque están rotando sólo ocho jugadores cabales pero pero bueno él sigue disfrutando apoyando ayudando al equipo desde el banquillo lo vemos muy activo en cada encuentro está ahí por si acaso eh porque cuando ha salido aunque haya estado mucho tiempo sin jugar

Voz 1375 05:06 ha ido siempre bueno final del Este empate a dos mañana quinto partido en Boston en el oeste anoche Victoria de Warriors perdón antes la noche e Isi esta noche que juegan a las tres ganan los Warriors que Juana en casa tres uno para mí eso es el partido clave de esta final

Voz 0200 05:21 sí sí sí claro ellos los Warriors robaron partido allí en Houston el primero ahora tienen ventaja de campo Ivonne llegaran hoy va a ser muy difícil no imaginar que Houston gana tres seguidos aunque hay que recordar que es lo que hizo Warriors contra Oklahoma hace dos años que iba perdiendo tres uno y ganó hasta ponerse ya cuatro tres no pero ahora encima si fuera poco para Houston lo el dos uno ha empezado a funcionar Carrie o al menos así ocurrió en la segunda da eh del el tercer partido

Voz 1375 05:52 en un tercer cuarto increíble sí metió dos triples

Voz 0200 05:55 el voto ocho puntos sólo en el tercer cuarto acabó con treinta y cinco y eso que había fallado varios triples en la primera

Voz 1375 06:01 joder Iguodala que leído que igual no

Voz 0200 06:03 es duda es duda hasta última hora ya tiene problema en en creo que chocó la rodilla con con una de Harden no entrenó ayer eh sí es importante porque sale en el quinteto titular para emparejarse con el quinteto pequeño en estatura de Houston es básico eh no juega quien lo ocuparía yo creo que saldría el que volumen ni el Este pívot suplente que está jugando ahora más porque no juega ni Jabal Magee Julian presente sí pareció pero estoy Canarias Bale macho macho vista estético que la titular de partido que no suele ves nada sólo juegan minutos de basura Imaging muy poco te anima nada prácticamente nada hasta que ya es su jugador más rápido en defensa de los ajustes pero es un jugador que no en ataque no aporta casi nada

Voz 1375 06:46 bueno el caso es que Houston que le dio mucha guerra durante la temporada regular a los gorriones tapa no sé si pagando un poco la falta de experiencia

Voz 0200 06:52 no no sé qué bueno Chris Paul no ha estado bien y luego están sufriendo en defensa porque al final Golden State gorro está metiendo la mitad de los tiros cincuenta por ciento no pierde balones apenas Golden State Warriors está promediando ciento diecisiete puntos por partido así es muy difícil no superara Warriors creo que necesitan algo más

Voz 1375 07:11 sí tiene esa pinta pues nada final

Voz 0200 07:13 fue el estoy dos dos final del Oeste dos

Voz 1375 07:16 bueno paraguayos esta noche a las tres en Movistar Plus el cuarto partido que no te toca no no me todos los martes un gran siguiente mal del jueves mal bueno fuera de lo fuera de lo que son las dos finales muchas noticias y muchos rumores de mercado Daimiel Se habla de que San Antonio está preparando una me la oferta para que se queden los expertos y Leonar no sí

Voz 2 07:37 sí se ha dicho de lo ha dicho un periodista de ahí

Voz 0200 07:39 San Antonio y seguramente es la mejor manera de acabar con el culebrón lo ofrecen el máximo doscientos diecinueve millones por cinco años si dice que sí pues nada se ha arreglado pelillos a la mar se olvida toco sí dice que no pues hay que ponerse a funcionar ya a negociar para traspasarlo ahora que le queda un año porque fue Gao sería luego perderlo dentro de un año a cambio de nada

Voz 1375 08:01 bueno pues a ver si se reconcilia los espera que oye y otra de San Antonio se acaban las TIC líderes en el pabellón de los Spurs sí sí

Voz 0200 08:08 ya lo ha anunciado de hecho algunas de las chic líderes actuales se han enterado por redes sociales que ya no no son Chesley desde los Spurs el año que viene esto tiene que ver lo contábamos hace dos meses creo si este carguero que había quejas oficiales había habido demandas incluso por el tema del machismo no todo esto inmuno van a cambiar van a tener un equipo como de de animación de entretenimiento con acróbatas y artistas tipo circense de estos que hacen mate un trampolín espectacular no la gente bailando también pero no sólo un grupo de chicas bailando con ropa sugerente yo creo que eso tiende ha dado el paso se Antonio pero tiende a irse cambiando ya en la NFL

Voz 1375 08:49 Nos contó Ponseti con algo Mario y con Javi Blanco con Torrejón que habían empezaba meter algunos chicos en los grupos de Chin líder en la NBA pues empiezan a Luis Roldán ha empezar a darse pasos también no para que se va cambiando

Voz 0200 09:02 cinco años eh las chicle desde de San Antonio

Voz 1375 09:05 empezaron en el año noventa y dos antes de las preguntas de los oyentes que hay unas cuantas un par de ellas más otra de de mercado se están planteando Minnesota traspasar a actuar Anthony Town

Voz 0200 09:16 si se dice que su relación con el entrenador contiguo todo es mala y además ha habido una circunstancia que que yo creo que avisa sobre lo que puede ser un divorcio y es que han despedido al preparador físico de confianza de cara Anthony Townsend sin decírselo al jugador de manera bueno pues sorprendente para todos me parece que que bueno lo están abriendo la puerta e sería un jugador porque darían muchísimo muchos equipos es uno de los jugadores de mayor futuro sin duda para los próximos años muy hombre

Voz 1375 09:43 acabas de Historia y una curiosa e Sterling Brown que es jugador de Milwaukee va a demandar al departamento de policía de la ciudad y fue el jugador contra el que usara una pistola paralizante sí sí sí sí lo que ocurre es que hay un vídeo

Voz 0200 09:57 da una demanda contra el al departamento de Policía utilizando el vídeo de las cámaras de seguridad de un Wall Mart fue ese suceso murió en el parking ha dicho el alcalde de Milwaukee que ha visto el vídeo y que está preocupado por la reacción de la gente ante el comportamiento de los policías porque él es tremendo en sí porque no no puso resistencia nuevo provocación y bueno pues ese vino

Voz 1375 10:21 a la pistola habrá da toda la impresión

Voz 0200 10:24 la ganar la demanda y además bueno pues puede haber consecuencias a nivel social

Voz 1375 10:28 su ojalá las tenga y no se conoce ya los finalistas de los premios más importantes de la temporada estarán a punto de de concederse no no no sé cuándo sería

Voz 0200 10:37 no bueno se anuncian en la gala vale vale ya había bajará el veinticinco de junio y antes lo hizo Ivan Dando durante los play off pero ahora ya esperan para la danza

Voz 1375 10:46 termina ya desde el año pasado o desde hace dos sí sí sí sí sí sí el año pasado eso es vale envíe los tres nominados Le Bron James James Harden y Anthony Davis yo creo

Voz 0200 10:55 qué va a ser Harden

Voz 1375 10:56 el rookie del año Ben Simmons Donovan Mitchell Jayson Tatum pues yo creo que

Voz 0200 11:01 van a votar a Simmons

Voz 1375 11:03 el mejor defensor Rudy Govern Joel Embid Tony Davis

Voz 0200 11:07 aquí tengo más dudas y aunque creo

Voz 2 11:10 lo que Govern se va a llevar el premio

Voz 1375 11:14 lo mejor sexto hombre Lou Williams Eric Gordon lo que sea

Voz 0200 11:18 en Williams ha hecho veintitrés puntos por partida de Qaeda revela el mejor sexto hombre de la historia en anotación

Voz 1375 11:24 el jugador más mejorado la temporada Víctor que Capella o Spencer di huy pues ha sido el de mayor impacto mejor entrenador Brad Stevens de Boston que de Toronto ir Quinn Snyder de Utah ya sabes que Casey asequibles Pereiro yo creo

Voz 0200 11:40 L pueden elegir entrenador del esto sí que es lo mejor era haber elegido por estos hechos

Voz 1375 11:44 esto es lo mejor del año bueno la la creo que le ha felicitado equipos hoy el otro día contarlo no sé si estoy Guillermo Depardieu que fue despedirlo lo despide Toronto el Leno minan a este premio si no y lo eligió

Voz 0200 11:57 pero no es de la Liga votaron lo lo eligieron el mejor si lo han felicitado toro propio Toronto

Voz 1375 12:02 enhorabuena por Satanás lo despedidos por ser tan bueno pero te echaba a la calle vale también han hecho públicos los dos mejores quintetos de novato

Voz 0200 12:11 sí sí Donovan Mitchell Ben Simmons Tate un Kuzma de ley que si Marcano de Chicago en concepto ideal y en el segundo quinteto Dennis Smith Jr de de Dallas Alonso ball de Lakers ha entrado Bogdanovic el serbio ha jugado en Sacramento Jos Jackson de Phoenix John Collins de Atlanta forman ese segundo mejor quinteto no

Voz 2 12:29 a diferencia del primero al segundo hay diferenciado a oye me dijo

Voz 1375 12:33 al blanco que están anunciando en redes sociales algunos periodistas en Estados Unidos que es baja Iguodala para el partido de ahora de los Borbones se sumó problema si vamos a ver

Voz 0200 12:42 y además ayudará moralmente

Voz 1375 12:44 nada parece que se confirma la baja de Iguodala en ese barrio Roques como no estaba anticipando Daimiel vale preguntas de los oyentes que tenemos aquí algunas dice borrico él arroba o rico Daimiel si tuvieras que hacer un equipo del cuál va a ser entrenador durante cinco años cinco años que tres jugadores ficharía es para esos cinco años contigo como entrenador

Voz 0200 13:11 bueno pues eh contó el dinero el mundo me esfuerzo

Voz 2 13:14 a Le Bron James Brown y Tony Davis We carry

Voz 1375 13:20 les encanta una buena Meg si si está bien leer un seguir

Voz 0200 13:25 Hebrón siempre que quiere un tirador al lado así que el mejor y luego Anthony Davis que has completo bajo y también para poder correr para unos no es el típico

Voz 1375 13:33 Anthony es que Anthony Davis que ha terminado no me acuerdo de memoria pero entre los tres primeros anotadores pero reboteador esta es una cosa realmente dice suena ochocientos nueve arroba suena ochocientos nueve te convence esa tendencia o evolución de la NBA a un menor uso del juego en el poste bajo los pívots cada en menos protagonistas en ataque

Voz 0200 13:52 pues habrá gente a la que no le guste los nostálgicos eh yo creo que no es sólo que desaparecen los vivos que es verdad que desaparecen los pívots lentos pero nos vamos a acostumbrar a jugadores no como Dreams Green que es un dos cero tres pero sí jugadores como Anthony Davis que es un dos cero ocho o jugadores de unos diez dos once que son los que llegan el próximo draft que van a ser capaz de jugar de cualquier cosa ya lanzar tres correr taponar etcétera y yo creo que bueno cambia el baloncesto y hay que adaptarse pero es un juego muy bonito también son los

Voz 1375 14:24 vivos sino los pívots lentos se pongan las pilas esto sobre todos mira sobre esto va tiene algo que ver también la siguiente Carlos ropa arroba Carlos ropa en Twitter dice tiene sentido que se rumorea que Doncic baje por debajo del dos en el tras porque hay franquicias que van a preferir contratar pívots no me lo creo no

Voz 0200 14:40 es que hay mucha política en esto se lanzan las llamadas Fake News no para despistar a otros ya yo creo que don partida de póquer lo dije hace un año y lo mantengo basta o en el uno en dos esas mide Josean no

Voz 1375 14:54 en fin eso Sacramento punto no en el tres que sería andando

Voz 0200 14:57 eso es eh

Voz 1375 14:59 mira también sobredosis te pregunta arroba hablas carril no crees que don si debería esperar tres o cuatro años más en Europa ganando títulos hacer historia o crees que ya en su momento para ir a la NBA

Voz 0200 15:08 en su momento si va a ser el número uno el dos de su momento de aquella espera esto era claro es decía Aíto cuando Pau Gasol se fue que fue número tres Pau decías no se tiene que haber quedado tres o cuatro años pues no pues no pues ese fue mira ha estado más años o sea yo creo que es el momento insistía además están hablando es que nunca un jugador Manu se ha ido a la NBA sobre todo de perímetro como si él habiendo sido ganador Eurobasket ganador de Euroliga y MVP de la temporada en la Euroliga MVP de la Final Four

Voz 1375 15:39 es tremendo tremendo con diecinueve años

Voz 4 15:42 tengo tengo ganas de ver a Doncic en la NBA no sé

Voz 1375 15:46 no lo acabas de no no no no no porque Dios me perdone me parece un auténtico crack pero hoy como que a veces debe Un poco sí sí para lo que es el ritmo de ser jugador exterior

Voz 0200 15:55 él tiene tiene margen de mejora claro claro sí sí dinero

Voz 1375 15:57 medio exterior tengo ganas de verle allí con jugadores rápidos tal no lo sé

Voz 0200 16:00 sí sí

Voz 4 16:01 tendrá que hacer un carrito de de está creciendo claro claro pero

Voz 1375 16:07 que esperar tres o cuatro años ni hablar que es el momento no dice Alex Hervás noventa y dos por las características de la plantilla de los Sixers aquí agente libre de primer nivel crees que deberían convencer para el año que viene

Voz 0200 16:18 bueno la gente libre que hay que convencer da igual las características de los sexos Reverón deberán comenzar a Lebron sería lo ideal y luego Wise iba a recibir esa oferta San Antonio es imposible por George Paul Jobs sería un gran jugador

Voz 1375 16:31 de esos tres habla claro si si ellos van a tener

Voz 0200 16:34 entre veinticinco y treinta millones para gastar en en un fichaje están en una buena disposición eh porque ya tienen un gran equipo y muy joven

Voz 1375 16:41 ahora no sé si yo veo bien sale pronto en los Sixers

Voz 0200 16:44 bueno el Ebro a habrá elevemos cualquier mira yo yo a Le Bron sobre todo lo veo o Lakers o manteniéndose en en Cleveland si tuviera que buscar una tercera opción sería Philadelphia bueno

Voz 1375 16:55 y tiempo alguna más rápidamente Molly ni molinillo a esa Pablo Laso capaz de entrenar alguna vez en su carrera como técnico en la NBA o leves un entrenador puramente de

Voz 0200 17:06 en Europa hay a él le gusta mucho la NBA me consta el estuvo con San Antonio unos meses de años

Voz 2 17:13 el sigue la liga yo creo que él tiene cálida

Voz 0200 17:15 aparecer una entrenador NBA pero ya sabemos cuál es el proceso hay que irse allí de ayudante pasara años ahora mismo yo creo que está lejos de de del comienzo de relación con la N

Voz 1375 17:24 a lo vienen a jugadores no vienen a decir tú vente a dirigir a este equipo eso eso estamos

Voz 0200 17:29 legisle teme Messina lleva años de asistente

Voz 2 17:31 sí sí y nada y no le llega la oportunidad

Voz 1375 17:34 jo vale la última dice J N revisten el mejor Kobe Bryant o el mejor Le Bron James

Voz 2 17:43 pues

Voz 0200 17:45 Le Bron James es más completo pero o Cobi tenía un punto de magia que que todavía no tiene au que nunca va a tener Le Bron James seguramente Cobi tenía ese punto de sabes competitivo pero de de meterlas no se Le Bron James quizá le falte no pero es mucho más completo en otras facetas del juego también habría que verlos cambiándose los equipos por ejemplo porque Cobi primero estuvo con Zack y luego cuidado con con Pau Gasol ICO Lamar Odom tenían buen equipo también garantías

Voz 1375 18:17 Ellos me refiero ni los dos siguen estando por debajo Jordan no

Voz 0200 18:21 yo creo que sí bueno y Le Bron

Voz 1375 18:24 también a mí me leí el libro once anillos de Jackson que es lo recomiendo para los locos de el baloncesto la NBA las diferencias de no sólo de jugadores en la cancha sino de su manera de ser su comportamiento su manera hacer equipo su manera de entender el liderazgo en un equipo de hacer mejor a los mejores tanto de Kobe Bryant como de Michael Jordan es es precioso es tremendo tenían

Voz 0200 18:46 puntos en común si nos eh eh no no debía ser fácil ser compañero de no de cualquiera

Voz 1375 18:51 sí Jordan daba un poco de miedo y de respeto

Voz 0200 18:55 bueno más que era cuando era como se suele metió un puño

Voz 1375 18:58 exactamente lo recomiendo once anillos de Phil Jackson que es un libro bastante interesante pues nada de miel aquí lo dejamos que empieza este Warrior que claro que sí claro que sí

Voz 0200 19:08 los la NBA viendo los partidos sí aquí contándolo

Voz 1375 19:11 el martes que viene tendremos ya final

Voz 2 19:14 sí claro también ella llega viene si sí sí hay

Voz 0200 19:17 final final pues nada se sabrá porque el último sería