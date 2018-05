Concha: "Tengo 68 años y mi pareja 72. Para nosotros el sexo sigue siendo importante"

Voz 1 00:00 con la Concha buenas noches la buenas noches pues meses Raphael se encuentra de Madrid muy bien la estábamos esperando Concha

Voz 2 00:10 pues voy a hablar del tema que hayan propuesto el tema sexual a partir de cierta edad

Voz 1 00:13 estupendo pues yo tengo sesenta y cinco

Voz 2 00:16 no perdón unos sesenta y siete casi casi sesenta y ocho y bueno pues quizás sea una dice extraña pero una burrada pero yo funcionó muy bien

Voz 1 00:26 sigue el tema

Voz 1363 00:29 sexualmente activa dice usted que es extraña porque porque sus sus amigas no están en la misma situación

Voz 2 00:35 no no estará en la misma onda es más que una de las veces a revisión anual ginecólogo a una mujer y bueno lo de la sequedad vaginal de dar mujer pueda menopausia y dice yo no tengo ningún problema dice pues ya tiene usted que tienen un buen palmero

Voz 3 00:52 a su lado digo es muy tengo

Voz 1 00:56 teniendo en cuenta que sí

Voz 2 00:57 pero yo tenía cincuenta años tenía un idioma y bueno para quitar el MOMA el ginecólogo decidió quitarme útero y ovarios no vale para nada hay en fue uno Fun nos juramos saludo un futuro que te tenga problemas le dije oiga la cuestión sexual me dijo la pulsión sexual es de aquí echándose mano a la cabeza es psicológico no tiene nada que ver bueno me lo quitaron oiga pues efectivamente te quitan tercio ovario siguen funcionando perfectamente por lo menos en mi caso

Voz 1 01:27 Concha pues es estupendo que nos lo cuente porque es verdad que no sea habla del sexo a partir de una edad ya

Voz 2 01:33 existe existe pero bueno por lo menos es en mi caso pero sí cuando alguna de lo tocó el tema yo sé que ayer no les gusta a mis amigas

Voz 1 01:44 les gusta hablar no no les gusta lo manejan con soltura

Voz 2 01:46 claro pues por cultura pero bueno somos de la misma edad con las personas que yo hablo aquí bueno pues yo ya no tengo a nadie porque no tienes un buen Palmer a tu lado como tengo yo también cuánto me tocan un poquito de Las Palmas pues ya estoy decidida así que bueno pues por eso digo que demos un adiós Raga esperamos que estoy contenta con ello y además yo soy viuda de diez años y bueno pues tiempo después contenía experiencia hay en otra ocasión he conocido a otra persona viudo vimos cada uno nuestra casa pero este señor que tiene setenta y cuatro años funciona

Voz 1 02:21 perfectamente también setenta y cuatro años ciento setenta y cuatro

Voz 2 02:25 perfectamente bueno por el muchísimo más querría todavía pero vamos perfectamente

Voz 1363 02:31 Concha y hablan ustedes de de lo bien no que Gone

Voz 1 02:35 tan sexualmente hablando de la suerte que tienen así

Voz 2 02:39 la gente continuamente estamos hablando de ello de eso de cuánta gente ha muchísimo más jueves que más jóvenes que nosotros pues que este tema ya le tienen de lado no no no ya le digo que nosotros hablamos de ello bueno pues nos va muy bien muy bien en la cama si estupendamente

Voz 1363 02:59 Concha muchísimas gracias por el testimonio me parece muy interesante además que hable de lo de él el útero y los ovarios porque habrá muchas mujeres que de repente sienta miedo ante eso sí a escuchar su testimonio creo que es muy positivo

Voz 2 03:10 yo en perdóneme yo me acuerdo que cuando ya quería pues así a mi madre solía hablar de otras persona así como un misterio le han dejado huella deja hueca de coña la deja huecas y te quita pero sido funcionado perfectamente y el hombre no nota ninguna extrañeza ni nada ahí dentro pasa que por eso te digo que es un mito es un mito