Sonia: "Mi hija adoptiva tiene ahora 5 años. Nos hemos encontrado trabas y pocas ayudas"

Voz 1

00:00

mi nombre son son hoy soy de Madrid hay hace cuatro años aproximadamente llegó nuestra hija desde hoy pasa el desde entonces son ha sido un camino de rosas tenía un año y medio oí que era muy chiquititas a sólo seis Quiles y medio pero bueno en estos cuatro años la niña desde luego con la ayuda de todos en todo lo que hemos podido hacer desde luego pues la niña ahora mismo ya es una niña que tiene cinco años y medio y es venía como una niña de cinco años y medio entonces bueno en ese tiempo pues la verdad echamos en falta pues un poco de ayuda cinco de que alguien ante Oriente te ayude un hombro donde llorar como pues económicamente también porque no que te pones muchísimas trabas a hora de adoptar nosotros dentro de lo que Candín no no podemos digamos quejar porque sólo estuvimos esperando cinco años pero hay gente que está ocho no vale no es entendible la verdad no es entendible